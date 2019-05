Alex Corretja: "Sigo viendo a Nadal un poco por encima de Djokovic y Thiem de cara a París"

Voz 1375 00:00 está por ahí al escurrirse al que le quiero robar cinco minutos que se que no para lleva días de aquí para allá pero quería preguntarle por el eh efecto Kyrgios que es un tío que de verdad nos estás perdiendo a todos desgraciadamente y que no sé si al final vamos a tener que echar revela TB y también preguntarle por otras cuestiones está por ahí Alex Corretja hola Alex muy buenas

Voz 1 00:16 qué tal buenos buenas noches como te va que te veo un todos los

Voz 1375 00:18 tíos en todos los sitios a tierra batida en pista rápida en hierba en el que te tienes el calendario porque cuando jugabas

Voz 1 00:26 lo Face cuelgas un poco más relajada Tarbes coges tu y que decide si pudiera muy bien o sea que dejar soy muy afortunada ya lo sabes

Voz 1375 00:35 lo sé lo sé y nosotros lo disfrutamos oyéndote viéndote también además también ha estado de de jurado en el Princesa de Asturias no

Voz 1 00:42 sí una experiencia espectacular ha sido bueno pues bonito ser partícipe poder debatir hay con los demás miembros sí sobre todo pues al final escoger a quién cree que ha hecho más méritos por lo menos en este años natural que hay porque hay veces que dicen que no ha salido este otro pero bueno porque a lo mejor no estaba propuesta para esta temporada no para este año y en este caso las que me parece excelente deportista tiene mucho carisma y sus méritos deportivos son son muy grandes así que creo que es un premio que es lujo para para

Voz 1375 01:13 sí señor y ahora descansas hasta en no estás comentando nada pero sí en Roland Garros imagino que ya te incorporase otra vez no

Voz 1 01:20 sí en Roland Garros ya otra vez ponernos por y bueno pues como siempre con entrevistas comentando partidos sí reportajes y lo que haga falta pasión lo muy bien

Voz 1375 01:28 soy como besa a Rafa

Voz 1 01:34 para París estará muy bien independientemente de lo que pasará en Roma que que bueno creo que está dando tras de que está en gran estado de forma yo creo que ganar cinco se te siempre muy complicado en la pista central de Roland Garros quién más experiencia esto es él iba aunque no haya tenido la temporada en tierra que a lo mejor él esperaba y que quizá pues siempre nos tenía acostumbrados tres semifinales no no es un mal resultado así que para mí era llegar bien él Djokovic pin parche los favoritos pero te diría que incluso a Rafa

Voz 1375 02:08 por qué bien decías antes el Premio Princesa de Asturias ves algún año ganando adquirió el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes

Voz 1 02:16 pues mira una de las cosas que más que a pie hace la Fundación Princesa de Asturias son los valores del deporte no más allá de los méritos deportivos y de los éxitos que lo que está la persona no está la educación está el respeto y en este caso pues yo creo que que Dios los está sobrepasando no me parece a mí que que no todo vale que todo tiene admite que al final oye cada uno puede hacer lo que crea oportuno y no sé si nosotros somos quién para juzgarlo pero sí que desde fuera da una sensación que que haya algo que no está gestionando muy bien parece que que debería reflexionar sobre a mí me parece precioso que tenga su propia personalidad que se auténtico que se ha explosivo que sea un jugador diferente todo eso yo creo que atrae mucho al público pero cuando ya Rozas la falta de respeto

Voz 2 03:11 pues a los rivales a Losada

Voz 1 03:14 litros al público etcétera me parece que eso pues te vas el perjudicado

Voz 1375 03:19 claro hasta ahora es Braque siempre ha sido un poco el show de Kyrgios el show pues eso vacile cosas que no se entienden cosas que no entienden especialmente en un deporte como el tenis donde el respeto y el respeto por el rival y por el público es algo que no hace falta que que que se diga porque lo porque sí algo innato no el propio y al propio deporte en el propio deporte pero hoy ha dado un paso más llano hoy cuando la empresa tirar la silla la tira al centro de la pista la gente pitando en la él con los brazos arriba crees que la ATP podría expulsarlo en un momento dado el circuito

Voz 1 03:53 bueno expulsarlo no creo que lo expulsen pero yo creo esto era una sanción ejemplar

Voz 1375 03:58 con alguien así te has te has tenido enfrente alguna vez en una pista alguien con la actitud de Kiril

Voz 1 04:03 no no yo mira yo quince años de circuito sólo tuve un problema con con Lleyton Hewitt el australiano sí que me pareció que bueno que hay muchas maneras de animarse por ejemplo hemos destacado la garra de raza cuando se anima pero raza mano está tendida a los ojos cuando se ya eso los tenistas lo tenemos muy en cuenta cuando tú sacas el puño grita un vamos mira a los ojos de tu rival estás hacía claro cuando tú levantas el brazo índices vamos para Ci hacía tu lado porque tú lo estás querían es pues animar te para ganar a tu rival está intentando reforzar tus aspectos positivos pero desde el momento que tú miras a tu rival no pasa por al lado en la pista Ibiza es cosas malsonantes para molestar al rival ahí está pasando ya a veces te eso lo hacía

Voz 1375 04:56 jo vamos a ver qué pasa con este fenómeno que es a veces te digo que es más propio de circo que del tenis pero bueno me preguntaba hoy una persona ya terminamos me decía por ejemplo en el torneo de Madrid y que ahora dirige Feliciano le pueden vetar pero creo que los terrenos no pueden vetar a un jugador porque existe ganas la clasificación por tus méritos en todo caso es la ATP un torneo no puede vetar no

Voz 1 05:15 no no para nada o sea el PP que tiene que tener yo creo que tendría que tener yo repito a mi me parece que deberían hablar con hice y preguntarle oye que estás dispuesto a que estás Sacyr porque ellos hacía este camino tu carrera a partir de ahí él evidentemente él puede tirar un partido bueno sabes que ahí hay una conducta antideportiva por la cual tú tienes que mostrar su máximo esfuerzo cuando estás jugando es decir tú no puede pasarte la pelota pero al lado y tocarle pasar de todo eso eso es Ward sus una atención vencía entonces un torneo no puede decidir para este noventa y por ranking el problema es que la ATP igual pues hay que tomar la decisión de que en los próximos equipo torneos o semanas o veces tú no vas a poder competir como amonestación como consenso

Voz 1375 06:07 advertencia si no te has hecho

Voz 1 06:09 arroba ahí lo que has venido haciendo a partir de ahí lo hará hombre yo creo que va siendo hora porque repito que tenga personalidad es espectacular