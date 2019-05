¿Ha traicionado Griezmann al Atlético de Madrid?

Voz 1 00:00 no Laboa ha tú

Voz 3 00:14 vámonos que faltan nueve minutos para llegar a la una de la mañana y estaño por ahí los cuatro hola Antonio Romero muy buenas o la mano muy buenas a tomar está

Voz 4 00:22 el Talavera o la tala qué tal mano buena

Voz 5 00:24 en Barcelona Jordi Martí muy buenas muy buenas muy buenas Marcos López qué tal muy buenas noches a todos bueno esta extraña pareja no extrañas parejas así como vamos a ver no yo yo casi la vieja las lo que Dios ha unido que no queremos costes puesto puestos hasta el año que es evidente que es extraño la extrañeza de tala o por lo menos tres libros

Voz 0985 00:49 está la hoy tiene mejor tono e este te ves

Voz 5 00:51 se debe diferentes a lo que la niña llevaba dormida más tiempo saliendo hoy es difícil despertar miles de buenas noticias descansar

Voz 6 01:00 son las votando gente llamando gente subiendo por las escaleras por el ascensor todo el mundo quiere venir a debatir pero la pregunta es muy clara ha traicionado Griezmann al Athletic

Voz 4 01:09 lo de Madrid sí o no Romero Talavera creen que si Jordi Marcos cree que también ha seguido yo creo que si alguien así

Voz 0239 01:18 no El Larguero de que debería del domingo hasta el día de hoy pues me imagino que me imagino que tiene la opinión absolutamente formada de que es evidente que Griezmann a tradicional odisea reído del Atlético de Madrid de su afición hasta el punto de que ayer conocimos por parte de Manu Carreño la intención que tenía Griezmann no de hacer un vídeo al que le obligaron sino de meter la decisión definitiva en un segundo documental que ya no sólo hubiera sido una traición absoluta sino prácticamente pisotear el escudo yo creo que Griezmann debería fijarse en otros futbolistas que han salido del Atlético de Madrid y que siguen siendo adorados por gran parte de la afición del conjunto rojiblanco y preguntarse porqué él a partir del uno de julio va a ser un futbolista que me permite la expresión entre comillas odiado lo deportivo por parte del Atlético de Madrid tú te puedes ir de un club dejar el escudo lo más alto te puedes ir de un club pisoteando el escudo que es exactamente lo que ha hecho entrar gritos

Voz 0985 02:12 mira hay que escuchar la radio siempre Antonio no te pillo en San Isidro en la Feria o lo que fuera pero yo me gusta siempre presentar pruebas en estos debates me gustaría Manu presentar como prueba la forzaba la cinta que corresponde a la entrevista que hicimos a Paulo Futre el éxito recuerdas mano esta cinta empieza con una pregunta a Paulo Futre le dice mano a Futre crees que ha sido una tradición de Griezmann Iker responde Futre lo tengo perfectamente grabado si no hubiera sido una traición si esto se hubiera producido por ejemplo en el mes de agosto

Voz 4 02:44 treinta y uno de agosto eso es treinta y uno de agosto

Voz 0985 02:46 esto es lo que dijo Paulo Futre que la palabra traición es muy grueso yo estoy con él me convenció perfectamente tal ahora que estás un poco saliendo del impacto ido el choque que yo celebro este buen tono

Voz 0985 03:02 cinta hazme el favor y fíjate lo que dice Paulo Futre con qué sensatez dice no me utilice es la palabra traición es muy gruesa traición hubiera sido si el anuncio se hubiera producido a finales de agosto

Voz 1576 03:14 sí pero lo que pasa es que como antes de las palabras de Paulo Futre está lo que hemos ido contando en el Larguero no está de más que quizá Futre conociera tú también que las querido olvidar pero tú a sabiendas porque tú eres así que desde el dolor

Voz 7 03:28 ha grabado si malvado la reunión

Voz 1576 03:31 que hay porque lo dice Griezmann ahora es precisamente porque el club entera que se la ha clavado hasta donde pone Toledo y que ya tiene un acuerdo con el Barça le obligan a cara a cara a los pesos pesados del club a decir que se va a ir no le queda más remedio porque el plan y la hoja de ruta de Antoine Griezmann no era ni mucho menos ahora en mayo con tiempo para que para que el equipo fichará decirlo sino irse de vacaciones seguir un poco estirando el chicle estar un poco tapado y esperar a la fecha clave de todo este asunto que es el uno de julio donde ya aparecerá el Barça impondrá a los ciento veinte kilos de la clase de rescisión y se irá por lo tanto sí que le ha traicionado es una evidencia que le había podido traicionar mucho más si el Atlético de Madrid no reacciona y no le pone contra las cuerdas de que tenga que confesar que se va a ir a final de la presente temporada evidentemente hubiera sido todavía mucha más

Voz 0239 04:21 tranquilo Talavera sí está muy claro que Marcos y Jordi que la van a tener la oportunidad de exponer sus argumentos lo que me acaban de iniciar en el día de hoy ya desde la tarde de ayer prácticamente es un lavado de imagen de un futbolista al que no quieren llamar traidor cuando salga a partir del uno de julio va a ser futbolista de la primera plantea el Barcelona que para traidor ya tuvieron por ejemplo a Neymar

Voz 0985 04:40 a mí sí Marcos no su turno me gustaría aprovecharlo

Voz 5 04:43 aprovecha bien Antón Nacho aprovecha Jordi luego la cosa primera cosa

Voz 0985 04:50 me sorprende que tal a mantenga esta actitud hace cuatro días ha mantenido la actitud de que el señor Griezmann había faltado el respeto al no no había faltado el respeto a los socios colchoneros

Voz 8 05:02 hoy para Declan con la acción no no si yo directamente sí si con ninguna de ningún como está lejos este yo estoy declarando errático con ninguna declaración durante el curso es verdad ni él ni su hermano es que está claro es que lo que está claro es que lo que ha pasado hace setenta y dos horas

Voz 1576 05:18 y que descubrió el larguero es que

Voz 4 05:21 todo por la espalda ya había tenido un

Voz 1576 05:24 acuerdo con el Barcelona ya había apuñalado al Atlético de Madrid

Voz 5 05:26 que los oyentes que los oyentes vayan tomando nota de sus bandazos y comportamiento errático y este relato mantiene te permite santo no es que no es un momento similar utiliza hasta el año pasado para describir la acción que os hizo Neymar y el se queda por ejemplo tuvo eso cómo lo haya más de animar ahora ahora te responderé déjame en no perder Marcos es cobras hoy no nos porque si no no pasa que se veremos si quieres agua antes de empezar a mí me perdone Javier hay conmigo es quiero mantener lo que había

Voz 0985 06:06 una cortés alternancia hasta que en Toño la roto bien entonces yo qué quiero decir mano el año pasado Griezmann pudo tenerlo hecho con el Barcelona ya que el Atlético dijo el acuerdo me quedo está algo anda está la Champions está un proyecto oye qué le vais a hacer censurar como tal a Romero que le vais a censurar su progresión profesional manualmente eso quiere decir que se le puede reprochar a Griezmann que como todo profesional quiera progres pero quiere ganar títulos quiere ganarse mejor la

Voz 5 06:35 que les reprochó era oye vayamos a los oyentes nos asimilado no voy grabando un documental oye déjate de estar grabando un documental

Voz 0985 06:48 déjate estar de las pequeñeces IBES al fondo de la cuestión a pedir respetan perdona Antonio respeta que todo profesional tenga su derecho a progresar ya hizo mucho el año pasado quedándose en al Atlético donde ha visto

Voz 5 07:00 o quizás muchísimo XXIII visto frenadas sus ventas Marcos arroja un poco de luz ya que con harta ya que tengo que decir algo

Voz 9 07:12 vaya al Barça vaya al país Anne Germaine vaya el Manchester Unai vayan Manchester City es una decisión absolutamente profesional traición dice el diccionario es falta que comete una persona que no cumple su palabra o que no guarda la fidelidad de vida en el contrato de Antoine Griezmann no en el contrato de Antoine Griezmann avión a puerta de salida sí o no la firma Antoine y el Atlético de Madrid sí o no como eh no como la que se leían haces

Voz 5 07:40 no no no no

Voz 9 07:42 se veía venir no no ese es ninguna ochenta

Voz 5 07:45 no se igual no Juan

Voz 9 07:47 yo no óyeme traidor porque me parece que es general en Barcelona

Voz 5 07:51 bueno bueno es es algo similar sí sí

Voz 9 07:53 no es entiendo lo que dices Antonio pero en este momento

Voz 5 07:57 cláusula todos los profesionales tenemos una de baja no la va a ganar

Voz 9 08:00 sí pero de doscientos a ciento veinte tú tienes

Voz 4 08:02 a tienes que requieren a pregunta de hecho todo

Voz 5 08:09 otra te voy acojonado y los profesionales del fútbol verdad sí sí sí pero tú no renueva su contra

Voz 9 08:18 te lo pasan de doscientos a ciento veinte cuando ese contrato pasa ciento veinte el Atlético de Madrid que puede tener muchas cosas pues está claro por lo tanto no es traición él ejecuta esa decisión anuncia al Atlético Madrid creo que era quince de mayo no

Voz 5 08:33 no nos anuncia al Atlético de Madrid no no no no no nos llama a Griezmann

Voz 9 08:38 a Griezmann que de vale perfecto el quince pero lo mismo

Voz 4 08:41 en el quince de mayo con todos

Voz 9 08:43 el tiempo del mundo para queda ético Madrid pueda invertir el dinero de clima dice lo siento mi etapa el Atlético de Madrid después de cinco años acabado eso lo consideramos una tradición

Voz 5 08:52 no no porque digamos Atlético de Madrid porque no perdona Antonio porque Griezmann no descuelga el teléfono

Voz 1576 08:57 le dice Miguel Ángel a Simeone quiero hablar con vosotros os como comunicar cosa no le llaman a él le cite en un domicilio dicen oye que pasa esto

Voz 5 09:07 te voy a decir y a él no le queda más remedio que soltarla Traviata pero es así bueno atraviesa pesó no es tradición es decir es como si a mí me llama Manu Marcos vente a Madrid que te voy a despedir no me voy a Madrid y punto

Voz 0985 09:22 ha podido perfectamente fotos no o dilatar el proceso y no lo hizo

Voz 5 09:26 claro quince de mayo que el proceso del Atlético de Madrid has pillado claro claro pillaba no porque él puede

Voz 9 09:34 eh

Voz 5 09:35 yo hasta el hasta treinta y uno de agosto puede tomar de todas maneras y está quedando muy bien os estable yo repito derrota eh no yo interpreto como estamos tu edad repito que yo interpreto vuestra boca vive da igual dónde vaya crisis interpreta como un lavado de el luto del día uno de julio del Barcelona no no llega

Voz 0239 09:54 no pero pero sí ha dicho hoy oso Elia pero aquí Martí borre

Voz 5 09:59 el mensaje tiene algún tipo de cargo en el Barça

Voz 0239 10:02 por el presidente pues ha dicho y creo que con nuestros compañeros del de Radio Marca que él no ficharía a Griezmann porque no le gusta la actitud que ha tenido Griezmann eso lo he dicho hoy Charly Rexach que

Voz 5 10:14 asesor del presidente de todo esto lo ha mantenido Reixac ya desde hace bastante tiempo está te parece poco son porque es una posibilidad real ha dicho no ha dicho ni una amarilla Griezmann porque suma al futbolista

Voz 0239 10:24 no porque le vendría mal al Barcelona no lo que ha dicho es

Voz 5 10:26 no me gusta cómo se comporta Griezmann no lo quieren el Barça pero oye que debate estamos es que este que te acabo de hacer que te acabo de hacer noche entiendo yo mismo he defendido esta posición eran tenerla mantengo

Voz 1576 10:37 hombre pero si para él dieran todo lo dicho Charly Rexach es que no le gusta porque ve que igual que ha traicionado al Atlético de Madrid les puede trece al Barça en aquel momento

Voz 9 10:45 no no no lo que yo Shaq es que te abres una puerta otra la tierra ni más ni menos es decir en un mundo profesional en un mundo profesional como este como él

Voz 5 10:56 pero mira mira mira mira otro argumento Marcos fíjate Seat

Voz 1576 11:02 accionado al Atlético de Madrid ya los que manda en el Atlético de Madrid que durante dos ruedas de prensa como consecutivas Diego Pablo Simeone ha dicho no a mí no hay ningún elemento que me diga que os hay es más

Voz 5 11:13 sí sí sí según Moreno es el segundo por igual que hambre pero eso no más grave total

Voz 0239 11:24 ya que hace dos semanas Griezmann Antoine Griezmann no su hermano no su hermana no su representante no que les hackear la cuenta Griezmann hace dos semanas dice estoy cansado de todos los rumores que sitúan fuera del Atlético de Madrid hace dos semanas

Voz 5 11:39 como no se puede usar una cosa previsiones no te Totó para separar la posibilidad de cambiar de opinión toda tiene todas las todas las papeletas para que el noventa y nueve coma nueve por ciento de la afición del Atlético de Madrid lo considera un traidor con sus colores

Voz 0985 11:53 que haya habido una tradición había se tiene que sentir traicionado Joe

Voz 5 11:57 luchado Paulo Futre a la afición del Atlético desde yo he escuchado a los que fue importante para no es la afición de e nada acabe como

Voz 0985 12:03 los símbolos símbolo del Atlético Paulo Futre dice no he escuchado a Cerezo me pareció tenía como ya que con ella a Kiko con la que reconocer ya Kiko y luego a otros muchos jugadores chico del Atlético no pesan pronunciado en el mismo

Voz 5 12:16 el que esto no bueno Kiko Kiko profesionales del fútbol claro pero dijo decepcionado que es lo que que es parecido no opinar pero no no lo mismo decir siempre traición

Voz 10 12:30 hombre si alguien decepciona Martos es porque

Voz 5 12:33 ya creando confianza y todo lo que bueno si es una pronostico manito pronostico manita vale por cierto Marcos y a ti te viene la BBC

Voz 10 12:47 vámonos cerrando que no

Voz 5 12:49 jóvenes de dale dale no tenía un documental tú lo dirías a la cara no no claro

Voz 11 12:54 eh

Voz 3 16:42 bueno movía campana que terminar con el debate este estamos oyentes ahí esperando pero lo está por aquí más que el que cerramos ha salido al larguero tú mira la primera llamada no cuenta va luego a votación pero primera llamada Manuel Esteban muy buenas hola donde las llamas gente y muy cerca de la Gran Vía crees que ha traicionado Griezmann

Voz 1372 16:58 no o yo creo que para el Atleti así que una liberación pero sí en el Athletic tienen ganas de que se confirme a romper relaciones con el Barça el uno se sienten traicionados por el señor Bartolomeo entre otras cosas porque en su día el Atlético de Madrid tuvo sobre su mesa el fichaje de Iniesta a coste cero y el Atlético Madrid dijo textualmente que no iba a ir a una guerra con el Barcelona que era un club amigo luego evidentemente si el Barcelona seguidores del Barça no mencionado por un futbolista que lleva de los cinco años cuanto cada vez que iba con la selección francesa diciéndole a Benzema fui del Madrid habla con Florentino que me fichó el Madrid que venga Dios

Voz 4 17:40 lo ve a la modelo Manolete

Voz 9 17:43 creo que que no se sintió traicionado se siente aliviado batiburrillo

Voz 5 17:49 yo no no he hecho ningún a claro también Manoli Manoli

Voz 0985 17:57 vete que te digo es que tú no le puedes reprochar al Barcelona que intente reforzar su plantilla con talento esto es la obligación de los grandes clubes

Voz 4 18:04 lo que te he dicho Manolete fichado esta cuenta uno cero como como vale uno cero a los oyentes graves a mí a Manolete me lo ha dejado claro pero a ver qué dicen los oyentes hola Jesús hola buenas noches muy bien y tú de dónde nos llamas de Ávila desde Ávila eso usted del Atleti o no sí pues como Atlético cree usted que Griezmann ha traicionado a su equipo a su club

Voz 27 18:29 vamos a ver en primer lugar mira la palabra traición me he traído me parece muy

Voz 28 18:33 a pero vamos yo te evidentemente yo yo creo que lo que ha hecho ha sido menospreciada al Atleti y reírse un poco e también el Atlético

Voz 27 18:42 puso algo de su parte el año pasado cuando cuando bajó sospechosamente la cláusula el sabe

Voz 28 18:47 cientos millones acierto ven que también también las cierto pero vamos que si evidentemente sí sí la palabra pero te diría claro sí sí sí eso es poco fuerza pero yo creo que es que un menosprecio y un y un raíces del Atleti de Madrid sí lo hemos hecho

Voz 4 19:02 vale pues así se siente un Atlético eso es un montón de años no pues sí desde desde ante de nacer

Voz 5 19:10 el nombre orgullo exacto de preocupa que se vaya el Barça hoy le da igual una vez que se va

Voz 28 19:18 no no no no me da igual si yo por mí hubiera sido soy que se hubiera ido al año pasado al alguien que no siente los colores que pintar en el equipo más claro es que está claro

Voz 5 19:29 no hay muchos que se van ahora hay muchos que llevan ahora

Voz 28 19:32 no no si estamos de acuerdo si son profesionales y lo que manda es el el poder desde eso eso está claro pero vamos que alguien que no sienta los colores que este señor esté a como acomodo nunca Manolete ahora que que se iba a pinchar posible vamos que se quería él Bilal Madrid ahora al Barcelona en fin este yo que una persona así tan tan volátil que sí evidentemente se puede estar eso es profesional y lo que quiere es ganar títulos los títulos ya sabemos quién lo gana

Voz 29 20:07 vulgo o a uno u otro y nada más

Voz 28 20:10 hace pues bueno pero lo de alguna manera yo creo que es lo menos parecido al Atlético de Madrid se ha reído un poco

Voz 4 20:16 bien explica por Jesús de Ávila gracias por llamar un abrazo a Jesús

Voz 28 20:20 Nava un abrazo hasta luego voto para Romero

Voz 4 20:22 Talavera de un Atlético mi voto de calidad hola Miguel atléticos

Voz 1357 20:28 hola buenas noches buenas noches Miguel

Voz 4 20:30 de dónde llamas

Voz 1357 20:31 ya te lo aunque esto

Voz 4 20:33 currando en casa o que no yo ya soy mayor

Voz 1357 20:36 es decir jubilarme muy bien pues ha estado las noches aquí

Voz 4 20:41 a gusto tan a gusto acompañándonos que Buenavista usted el Atleti también Miguel

Voz 1357 20:45 totalmente totalmente sin ningún éxito

Voz 4 20:48 claro que Talavera no

Voz 1357 20:51 vale tiene desde que era joven jovencillo y entonces yo lo que también estoy de acuerdo que es una tradición porque nos cuenta que la Real Sociedad a nadie le tira es alguien ya vino a y hinchado bajones de coger los trastos porque si bajarle damos una falta porque las

Voz 4 21:10 te puedes sentir Argentina o como se diga eso

Voz 1357 21:13 arenga de Argentina que no es nadie no me conocen bien su casa y se va se va ir no dice mi adiós tuvo tuvo suerte cuando vino a alguien que no le pasó nada bueno pues mira yo tengo no

Voz 4 21:25 ahora ya en serio

Voz 1357 21:26 yo voy camino de ochenta años ya ahí bueno yo ya pasó de muchas cosas pero estas cosas ocurren yo como artista que soy

Voz 4 21:34 sí yo me alegro que se vaya porque está lista

Voz 1357 21:36 dejando al equipo con ese dineral aviesa cosa que bueno

Voz 4 21:39 claro

Voz 1357 21:39 eh mira no sabemos lo que pasó cuando fueron a Turín que el Athletic de los cero y que se dejen de entre el cero algo pasó allí porque hay que jugar al fútbol y yo creo que ahí estabilización es una alegría grande para mí todos los que sentimos el Athletic de que se vaya que se vaya hay que dio la suerte y que tenga suerte pero el Athletic no queremos peso en las dehesas

Voz 4 22:01 más claro lo digo más claro imposible gracias por la explicación y por la llamada por el voto Miguel de Torrejón un abrazo y que no siga escuchando dos cero para remedio Talavera

Voz 30 22:11 Don Manuel muy buenas

Voz 0660 22:14 hola buenas noches de dónde lo llama pues venga la frontera en casa también te has oyéndonos soy no si estamos ha acabado ya que en el curro bien bien muchos clavos todo bueno así con el camión por ahí por arriba abajo con el autobús ha con el autobús

Voz 4 22:33 muy bien y a Manuel de Cádiz desde el Athletic también no

Voz 0660 22:37 no no sabido el Xerez del Jerez vale

Voz 4 22:41 y le da un poco igual si es el Atleti seis el Madrid pues el Barça no

Voz 0660 22:46 bueno nada igual hasta cierto punto yo opino había que para mí no una traducción Mallén es una es muy lícito pero profesional pues has decidió hizo daño que aquí poco porque económicamente es mucho más mejor para él no

Voz 4 23:04 pero lo pero no por la espalda económica o deportiva mote o también deportivamente

Voz 7 23:10 pero yendo de cara no tres quedando

Voz 4 23:14 te gusta lo que no se exprese pues el año pasado un caso también

Voz 0660 23:19 Sevilla Vitolo tan bien el presidente anunciando anunciado que me quedo aquí es verdad es verdad tengo la espantada del Atlético de Madrid pues no aficionado del Atlético de Madrid pues no se quejaron mi no pero si hubieran hecho

Voz 31 23:36 debate si te has llegado el verano

Voz 0660 23:39 sí ahora no ahora lo has dicho yo creo que sí que hubo traición de Vitolo por porque porque si se porque cien Si se calla ahí va a y de acuerdo con profesionales va donde mejor le convenga veces tanto deportivo como económico anunciaba un buen platillos presidente anunciarle que yo me quedo con todos de acuerdo después les da de dice que no Cisma que no se que no se qué me pongo

Voz 32 24:07 yo pagué un precio malformación adicionales

Voz 4 24:11 a habla Manolete simplemente sí porque existen

Voz 32 24:13 más económico para nada de veintitrés millones limpios que ganaban en el Atlético de Madrid si va al final al Barça pasa ganar diecisiete millones pierde seis millones de euros brutos de lo desde

Voz 0239 24:28 en Alcañiz cerca de doce millones al año en su ingreso Griezmann que lo explique

Voz 5 24:33 por lo tanto más a favor de Griezmann

Voz 4 24:35 Caixa Manuel que explica muy bien desde Jerez ya ha dicho que no le parece una tradición lo de lo de hoy

Voz 0660 24:41 si es así Manuel pues sí pues votos para Georgie Fame más me pareció lo de Vitolo pero no lo es el Barça no me marea el Barcelona para cuatro se marchó no pasa nada

Voz 3 24:54 el gracias Manuel por llamarnos un abrazo adiós gracias por dos uno para Romario Talavera

Voz 4 24:59 hola Óscar buenas cómo estás hombre qué tal está estás bien donde no ya más de Segovia de Segovia muy bien cómo ha ido el día bien vale kilo perfectas y me gusta lo de Griezmann vamos al grano vamos yo desde marzo

Voz 33 25:16 así las cosas la recesión culto se acabó hace falta tantos rodeos y aquí paz y después gloria hasta que no lo consiguen a una traición no porque el año pasado el Athletic ya le dieron aviso yo no estoy has jugado tienes una clausura las pagas Si te vas me quedan más vueltas

Voz 4 25:32 ya está si es que no nos lo vamos a hacer lo que hace muchos futbolistas dentro opinión no

Voz 33 25:37 se acabó te vas a quién no está a gusto en el equipo porque coge lo pagas te ponen el culé y el club de tornados lo tú la pagas excluir de ese dinero y hasta luego Lucas es asigna esas da una vuelta de comunicación

Voz 4 25:50 se juega con una diferencia anunciado con mucha antelación que no fue el caso de Neymar cuidaba animarle que yo no tengo nada

Voz 31 25:58 en Estados Unidos se organizaron es verdad que le han obligado a decir lo que se quería callar que voy por la espalda que yo creo que esto sí tienes tres oyente nuestro oyente tiene que quedarse con ese matiz que es fundamental que no es cuestión de pagar la cláusula y me voy es cuestión de que no lo quería decirle lo ha hecho por la espalda nuestro oyentes lo tiene claro de Segovia es usted del Athletic no

Voz 4 26:17 no me gusta pero pero tiene que ver con el club

Voz 33 26:19 lo correcto no antes de formaciones a los medios tiene que hablar con el club

Voz 5 26:24 nota para Jordi para más no importante pero Camacho tenemos que hacer para el parte la

Voz 4 26:36 importante lo que ha dicho pero lo que ha dicho es que no es una tres votos para es que es tremendo olvidéis a Óscar adiós a un abrazo adiós Oscar este año está empatado eh pues la vamos a meterle presión toda la responsabilidad a dos dos empate a dos en el debate toda la presión para Javi pata a Haimar extras no Javi Blanco hola Javi hola muy bonito no vale hacer la pelota a los oyentes escúchame si vota si vota sí esto es remontada dos tres y perdemos despierto

Voz 5 27:05 la verdad Nilo lo mal hecho

Voz 3 27:07 dejemos ciega

Voz 4 27:09 te despiertas has dicho es pero por favor de animales que se me pone ni los políticos en el debate que hemos visto se ganaban los votos como intentar ganarlo vosotros Javi no te dejes presionar de los llamas debería de Mérida muy bien de qué equipos usted hombres

Voz 34 27:24 del Barça del Barça como bueno bueno bueno

Voz 4 27:28 cree usted que Griezmann a tradicional Atlético de Madrid

Voz 3 27:32 no la nada

Voz 5 27:35 las pite despertando la niña que venga que desastre cero dos la le Manolete ha sido nuestra Javi Javi Javi pueda explicar

Voz 30 27:44 la reacción fue la de Neymar que decía España no esperó fisio pues eso se ha dicho que se va

Voz 4 27:57 sintética la semana no dijo esto dijo eso perdona ataba sintético que contundente Javi

Voz 30 28:06 la gente muy claras yo espero que el Barça

Voz 34 28:13 ah no porque Roma no paga traidores no ya no ganamos no no

Voz 5 28:21 no no no no no no no no

Voz 30 28:24 que se vaya a la Juve que se me voy aquí porque es un un chaval un niñato

Voz 0239 28:32 ya estoy perdido ahora en el

Voz 4 28:35 no no no no él no ha quedado claro él como entrenador el Barça no lo quieren del Barça pero entiende que no es una tradición lo que ha hecho exactamente la tradición fuera de la de no es así

Voz 30 28:45 es y Javi sí sí sí sí disimulan la tradición es cuando dice que no que no que no lo que sí claro ahora que he dicho si me voy a dicho hombre eso es

Voz 4 29:01 ya no ya lo veremos ha dicho que se va pues nada qué tal está noche por Mérida bien

Voz 30 29:08 te veintitantos

Voz 4 29:10 ella gracias por llamarnos Javi por el voto un abrazo adiós buenas noches a todos los que dicha Malinois podido entrar en el debate y los que habéis votado que derrota a través de Internet remontada remontada me gusta y no Sandro

Voz 5 29:22 tres tres que la gente la gente está abandonando el Atleti cinco mil votos queda el Cholo casi en Internet

Voz 6 29:31 a la pregunta de si ha traicionado Lima al Atlético el cincuenta y ocho por ciento dice que si ha traicionado el Atlético cuarenta y dos por ciento dice negro

Voz 4 29:40 chavales el voto de Manolete exactamente me voy como de Javi así como que qué opina él

Voz 3 29:46 a ver qué opinan

Voz 5 29:49 D V Si ráfagas y Griezmann un abrazo Jordi