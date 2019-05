El Larguero (16/05/2019): Tercera parte

Voz 2 00:00 sí quiero Manu Carreño

Voz 1670 00:17 no vamos a ir al debate de este jueves que están ahí los oyentes ya esperando la pregunta ha traicionado Griezmann al Atlético de Madrid ha visto que la central pero

Voz 3 00:26 estáis ahí todos esperando para las opiniones enseguida con Romeo

Voz 1670 00:29 lo con Jordi Martí con Miguel Martín Talavera que con Marcos López pero despedimos a Undiano Mallenco que este fin de semana se retira en cuanto a partidos de Primera división aunque luego pitará la final de Copa que él no nos puede decir pero que ya lo dice Iturralde lo decimos nosotros que pitará la final de Copa después

Voz 3 00:46 te acuerdas de tu primer partido en Primera

Voz 4 00:48 sí sí perfectamente fe un Numancia Oviedo el diez de septiembre del año dos mil yo tedio el mejor partido que ha expirado

Voz 5 00:56 el mejor partido

Voz 6 00:59 eh saber el partido como

Voz 5 01:01 como más emotivo fue en el primer partido del Mundial porque es el sueño de cualquier persona

Voz 4 01:07 a él está ahora ya hay la verdad que que ese es el mayor recuerdo que que tengo que bueno

Voz 3 01:15 el jugador que

Voz 7 01:16 más has dicho joven me revienta que igualará ya lo puedes decir movilidad total este jugador que toca pelotas que poco ayuda al árbitro me ha

Voz 5 01:23 ha siempre he sido muy cuidadoso con eso pero bueno ahora ya que va a ser no llegaba a soltar es que no sea del Madrid Betis yo lo quitas nada nada Nana la la verdad que había dos jugadores y tú que estaba por ahí además yo creo que sí sí

Voz 4 01:35 de la que era Mostovoi y Karpin y está con ellos pasa mío está sí que es un estado con ellos después de después de haber

Voz 5 01:48 lo dejó el fútbol español porque han estado con Karpin ahí estaba entrenando un equipo en Rusia día récord acordando de de viejas historias decía jo es verdad pero pero Irán luego bueno luego no pasa el partido pero en el en el que además dos canalla que estaban además los dos en el mismo en el

Voz 7 02:05 mismo equipo en el Celta bueno te izquierda o entró por la derecha yo creo que además coincidió en mis primeros años pues

Voz 5 02:11 oye no te conocían mucho los dos equipos pero sí

Voz 3 02:13 por eso porque coincides con y tú también

Voz 7 02:17 el jugador que más te ha ayudado que has dicho este bendito sea Dios Alá

Voz 3 02:19 vamos al señor Nea yo el

Voz 5 02:22 el caballero de fútbol para mí ha sido Juan Carlos Valerón Juan Carlos Valerón ha sido una una persona que además en varios equipos

Voz 3 02:30 hombre que las ha arbitrado ha sido un auténtico señor

Voz 5 02:32 yo creo ha dicho que acaba o su carrera arbitral sin ninguna tarjeta quizás me equivoqué hay haya habido alguna tarjeta para alguna tontería por una mano pero la verdad que que ha sido una persona que ha jugado un montón un montón de años así siempre y ahora te lo encuentras por los aeropuertos a veces sí la verdad que te gustara se con gente así da gusto

Voz 0514 02:51 que bueno si Italia para terminar para terminar porque ya estamos terminando que luego nos dicen es decir que ahora es un palo a mi cadena a mi casa es sólo nos acordamos de los árbitros pero Se retira Javier Aguilar Rodríguez Ignacio Rubio Palomino César Gracia Fernández Francisco Javier Martín García hijos semana

Voz 3 03:13 soy Matías Caballero que son cinco asistentes

Voz 0514 03:15 así que sin ello los árbitros no seríamos nada Ése es el primer por a cadena pues no recordarles todas estas dar ahora

Voz 3 03:21 o sea todo y luego en el segundo palo Valle eh

Voz 0514 03:24 el segundo palo a mi cadena Mi casa es A

Voz 3 03:27 a ver si algún día abrimos con los árbitros en vez de meternos a las doce y media de la vemos en las a las once y media que tenemos te digo una cosa ya hemos abierto con Velasco Carballo creo que dentro de poco no no me lo digas no lo vicepresidente no lo dijo bueno si hablasen sería la leche fui hablase en la leche

Voz 5 03:43 pero estaría lo estamos estamos hablando bastante más

Voz 1670 03:47 sí es cierto es cierto bueno bueno todo esto parecía un antes y después

Voz 0985 03:50 sé si luego no quieren entender Alberto Cabrera

Voz 8 03:53 Javier Herrera

Voz 3 03:55 el mejor jugador de fútbol has visto que sois muy futboleros todo es el mejor que ha visto tú

Voz 4 04:00 es que sería injusto decir

Voz 5 04:02 cero uno pero porque te van a decir que desde Madrid si esa esa claramente pero pero en veinte años fíjate todo lo que has podido saber pero no

Voz 7 04:10 no solamente mucha porque muchas veces hablamos de los nombres más mediáticos

Voz 4 04:14 pero es que la Liga la Liga española

Voz 5 04:16 yo estoy convencido que jugó equipos que aquí han descendido en una liga intermedia de Europa estarían jugando la Europa League incluso clasificarse para la para la Champions habrá que hemos sido Eduardo y unos privilegiados de ver los jugadores que hemos visto y además en la tele se ve todo muy bien pero en el campo a veces Adeje mucho mejor y ese ese ruido de cuando golpean el balón y esas cosas eso es ya te hacen falta verdad Eduardo que es una Xixona

Voz 3 04:38 yo yo estoy de maravilla

Voz 0514 04:40 a la gente le digo no sabéis lo rápido que iba el balón del es que no no no no es aunque estés en la grada no lo ves no les no eres consciente de la rapidez

Voz 3 04:50 ya no no tenemos a quién es el mejor muchos al IVA vale

Voz 5 04:52 sí sí lo dejamos esperamos ya que me jubilo

Voz 9 04:55 yo no creo que vaya alguien ese Real Madrid

Voz 3 04:58 el Betis que va a ser el último partido de Liga domingo a las doce en el Bernabéu ahí se corta la coleta como árbitro aunque la buena noticia la ha dejado aquí va a seguir ligado al arbitraje te digo adiós con Laquidain que se que lo tienes ahí al lado el jefe de deportes en Radio Pamplona pendientes de que suba Osasuna todos los pamplonicas pero también pendientes de un de un tío que me imagino que va por la calle y la gente dice que bueno árbitro eres menos cuando respetan a no la aquí muy buenas hola qué tal cómo estás la gente le para por la calle Undiano sí sí sí sí

Voz 0888 05:24 le para y la verdad es que es un ser bastante cercano es el que aquí desde luego que ha acercado el mundo del arbitraje no cuando uno está muy pendiente de Osasuna y siempre hablamos pues de la persecución que parece que hay siempre con Osasuna letal uno se fijan Undiano Mallenco y dice pues la verdad que gente así es la que acerca la que humaniza no como Eduardo Iturralde González la que humaniza el mundo el árbitro

Voz 1670 05:48 que vaya muy bien lo que te vaya muy bien Undiano hombres sí sí la verdad es que con Eduardo Iturralde González era cuando mejor no Osasuna comprendo correcto eso es verdad la pena de un diario es que no puede pitar la Osasuna los tras el arbitraje algo que habrías critica tener suerte en el último partido de Liga que lo disfrute suerte en la final de venga muchísimas gracias por todo un abrazo o un abrazo Iturralde

Voz 3 06:10 adiós a los tres un abrazo a la una menos cuarto año por ahí esperando para el debate Romero Jordi

Voz 1670 06:15 Marcos y Talavera si ha traicionado Griezmann

Voz 3 06:18 el Atlético de Madrid ha sido el tema de la semana la noticia de la semana yo creo que toda la temporada pero está por ella al escurrirse al que le quiero robar cinco minutos que se que no para lleva días de aquí para allá pero quería preguntarle por el efecto Kyrgios que es un tío que de verdad nos estás perdiendo a todos desgraciadamente que no sé si al final vamos a tener que echarle de la ATP también preguntarle por otras cuestiones está por ahí Alex Corretja hola Alex muy buenas

Voz 10 06:39 qué tal buenas noches cómo te va que te veo un Tolo

Voz 3 06:42 tíos en todos los sitios a tierra batida en pista rápida en hierba en el que te tienes el calendario porque cuando jugabas

Voz 10 06:50 lo que pasa es que un poco más relajada coges tu y que decide si cuidado muy bien o sea que no dejar soy muy afortunado ya lo sabes

Voz 3 06:58 sí sí sí lo sé lo sé y nosotros lo disfrutamos oyéndote viéndote también además también ha estado de de jurado en el Princesa de Asturias no

Voz 10 07:05 sí una experiencia espectacular ha sido bueno pues bonito ser partícipe poder debatir hay con los demás miembros y sobre todo pues al final escoger a quién cree que ha hecho más méritos por lo menos en este año que ya duras que hay porque hay veces que te dicen que no ha salido este bueno alguna otra bueno porque a lo mejor no estaba propuesta para esta temporada no para este año en este caso lo que me parece excelente deportista tiene mucho carisma ahí sus méritos deportivos son son muy grandes así que creo que es como premio que es un lujo para la funda

Voz 3 07:36 sí señor y ahora descansas hasta

Voz 1670 07:39 cuando estás comentando nada pero sí en Roland Garros imagino que ya te incorporará otra vez no

Voz 11 07:42 eh

Voz 10 07:43 si van a Roger tenemos otra vez enero por y bueno pues como siempre con entrevistas comentando partidos sí reportajes y lo que haga falta

Voz 11 07:51 no te cómo besa a Rafa bueno para París Viena París estará muy

Voz 10 07:58 bien dependiendo de lo que pasará en Roma que que bueno creo que está dando espérate que está en un estado de forma yo creo que ganar a Rafa cinco se te siempre muy complicado en la pista central de Roland Garros quién más experiencia entonces él iba aunque no haya tenido la temporada en tierra que a lo mejor él esperaba y que quizá pues acostumbrados tres semifinales no no es un mal resultado así que para mí era llegar bien él Djokovic pim pam hecho los favoritos pero te diría que incluso a Rafa

Voz 3 08:32 por qué bien decías antes el Premio Príncipe de Asturias ves algún año ganando adquirió el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes

Voz 10 08:39 pues mira tiene una de las cosas que hace la Fundación Princesa de Asturias son los valores deportes no ir más allá de los méritos deportivos y de los éxitos que lo que está la persona no está la educación está el respeto y en este caso pues yo creo que que Dios los está sobrepasando no me parece a mí que que no todo vale que todo tiros límite y que al final oye cada uno hacer lo que crea oportuno hoy no sé si nosotros somos quién para juzgarlo pero sí que desde fuera da una sensación que haya algo que no está gestionando muy bien parece que que debería reflexionar sobre a mí me parece precioso que tenga su propia personalidad

Voz 3 09:24 sí sí se al técnico que sí

Voz 10 09:27 sí vivo que sea un jugador diferente todo eso yo creo que atrae mucho al público pero cuando ya Rozas la falta de respeto a los rivales a los árbitros al público etcétera me parece que eso pues se ha explicado

Voz 3 09:43 hasta ahora es Braque siempre ha sido un poco el show de Kyrgios el sol pues eso vacile cosas que no se entiende en cosas que no se entienden especialmente en un deporte como el tenis donde el respeto y el respeto por el rival y por el público es algo que no hace falta que que que se diga porque lo porque es algo innato o no el propio y al propio deporte en el propio deporte pero hoy ha dado un paso más ya no hoy cuando esa tirar una silla latir al centro de la pista la gente pitando en la él con los brazos arriba crees que la TP podría expulsarlo en un momento dado al circuito

Voz 10 10:16 bueno expulsarlo no creo que lo expulsen pero yo creo esto era una sanción ejemplar

Voz 3 10:21 tú has jugado alguna vez con alguien así te has te has tenido enfrente alguna vez en una pista alguien con la actitud de quienes

Voz 10 10:27 no no yo mira yo quince años de circuito su lo tuve un problema con con Lleyton Hewitt el australiano

Voz 3 10:34 sí que me pareció que bueno

Voz 10 10:37 que hay muchas maneras de animarse por ejemplo dicen pues destacado la garra de raza cuando han iba pero raza para atender a los ojos

Voz 3 10:46 ya son los tenistas lo tenemos muy en cuenta

Voz 10 10:48 cuando tú sacas el puño gritas Un vamos miras a los ojos de tu rival de estás vez hacía cuando tú levantas el brazo índices vamos para Ci hacia tu lado porque tú lo estás queriendo es pues animar te para ganar a tu rival tu intentando reforzar tus aspectos positivos pero desde el momento que tú miras a tu rival lo pasas por al lado en la pista inicia es cosas malsonantes para molestar al rival ahí te estás pasando

Voz 11 11:17 sí ya veces eso lo hacía

Voz 3 11:19 jo vamos a ver qué pasa con este fenómeno que es a veces te digo que es más propio de circo que del tenis pero bueno me preguntaba hoy una persona ya terminamos me decía por ejemplo en el torneo de Madrid que ahora dirige Feliciano le pueden vetar pero creo que los torneos no pueden vetar a un jugador porque existe ganar la clasificación por tus méritos en todo caso es al ATP un torneo no puede vetar te no

Voz 10 11:39 no no para nada o sea el la ATP que tiene que tener yo creo que tiene que tener yo repito a mi me parece que deberían hablar con él estoy preguntarle oye que está dispuesto Ikea esta Sacyr porque llevas hacia este camino tu carrera a partir de ahí él evidentemente él puede tirar un partido bueno sabes que hay hay antideportiva por la cual tú tienes que mostrar su máximo esfuerzo cuando estás jugando es decir tú no puede pasarte la pelota pero al lado y tocarle pasar de todo

Voz 11 12:08 no no eso eso es eso es una atención

Voz 10 12:10 es advertencia entonces junto a puede decidir este noventa y uno el problema es que la ATP igual pues hay que tomar la decisión de los equipo torneos o bandas o veces tú no vas a poder competir como amonestados yo como consecuencia de lo que has hecho en ropa y lo que hacen siga siendo a partir de ahí sí lo hará hombre yo creo que va siendo hora porque repito que tenga persona es espectacular pero no vale todo totalmente firmamos debajo

Voz 3 12:44 pues nada descansan poco si te dejan y si te dejamos ir deberemos sitio iremos en París

Voz 1670 12:49 comentando lo que haga Rafa Nadal y compañía ojalá que hasta la final con Rafa ojalá no hay un abrazo otro Bharatiya le excluya te gracias hasta luego hablando siempre claro ya va siendo hora de que alguien le ponga meta en vereda

Voz 3 13:01 el chaval éste al tal críos diez minutos para la una vamos al debate están ahí los oyentes esperando está por ahí Jordi Marcos Romero Talavera

Voz 12 13:11 yo del previsto

Voz 3 13:14 no es nuevo

Voz 14 13:17 lo que el que viene borrasca sueldos de tu vida te gana al instante dos mil euros al mes durante quince años y disfruta de esos maravillosos imprevistos borrasca sueldo de tu vida de la ONCE

Voz 15 13:32 no Laboa

Voz 9 13:46 vámonos que faltan nueve minutos para llegar a la una de la mañana y estaño por ahí los cuatro hola Antonio Romero muy buena

Voz 16 13:51 las hola mano muy buenas a tome está Biel barrido la vela o la tala

Voz 9 13:55 qué tal mano buenas y en Barcelona Jordi Martí muy buenas muy buenas muy buenas Marcos López qué tal

Voz 7 14:00 muy buenas noches a todos bueno he esta extraña pareja no extraña pareja así como vamos a ver no yo

Voz 9 14:06 yo casi lo prefiero cuando voy con el gracias a las lo que Dios ha unido que no lo separe y lo queremos todos estos puesto puestos a extraño que es evidente que eso extrañó su extrañeza de tala o por lo menos tres libros que estaba hoy tiene mejor tono eh pero si éste debe se debe diferentes lo que la niña llevaba dormida más tiempo

Voz 7 14:27 no es difícil despertar hay miles de noticias descansa

Voz 3 14:32 personas votando gente llamando gente subiendo por las escaleras por el ascensor todo el mundo quiere venir a debatir pero la pregunta es muy clara ha traicionado Griezmann al Atlético de Madrid sí o no Romero Talavera creen que si Jordi Marcos cree que si bien ha seguido yo creo que si alguien así

Voz 0514 14:50 no El Larguero de que debería del domingo hasta el día de hoy pues me imagino que me imagino que tiene la opinión absolutamente formada de que es evidente que Griezmann a tradicional odisea reído del Atlético de Madrid eso su afición hasta el punto de que ayer conocimos por parte de Manu Carreño la intención que tenía que hacer un vídeo al que le León llegaron sino de meter la decisión definitiva en un segundo documental que ya no solo hubiera sido eh una traición absoluta sino prácticamente pisotear el escudo yo creo que Griezmann debería fijarse en otros futbolistas que han salido del Atlético de Madrid y que siguen siendo adorados por gran parte de la afición del conjunto rojiblanco y preguntarse porqué él a partir del uno de julio va a ser un futbolista que me permite la expresión entre comillas odiados lo deportivo por parte del Atlético de Madrid tú te puedes ir de un club dejar el escudo en lo más alto te puedes ir de un club pisoteando el escudo que es exactamente lo que ha hecho entrar gratis

Voz 0985 15:44 mira hay que escuchar la radio siempre Antonio te pillo en San Isidro en la Feria o lo que fuera pero luego me gusta siempre presentar pruebas en estos debates me gustaría Manu presentar como prueba la forzaba la cinta que corresponde a la entrevista que hicimos a Paulo Futre si tú recuerdas Manu esta cinta empieza con una pregunta a Paulo Futre le dice mano a Futre crees que ha sido una tradición de Griezmann Iker responde Futre lo tengo perfectamente grabado si no hubiera sido una tradición si esto se hubiera producido por ejemplo en el mes de agosto

Voz 3 16:16 estáis uno de agosto eso es treinta y uno de agosto

Voz 0985 16:18 eso es lo que dijo Paulo Futre que la palabra traición es muy grueso yo estoy con él me convenció perfectamente tal ahora que estás un poco saliendo del impacto ido el choque que yo celebro este buen tono

Voz 9 16:29 por favor oye perdona que no acabado

Voz 0985 16:31 hala sancionó ayer a cabo recupera esa cinta hazme el favor y fíjate lo que dice Paulo Futre con sensatez dice no me autorice es la palabra traición es muy gruesa traición hubiera sido si el anuncio se hubiera producido a finales de agosto

Voz 1576 16:46 sí pero lo que pasa es que como antes de las palabras de Paulo Futre está lo que hemos ido contando en el Larguero no está de más que quizá Futre conociera tú también que lo has querido olvidar pero tú a sabiendas porque tú eres así que

Voz 17 16:59 desde el domingo Aguado si malvado malas en la red la reunión

Voz 1576 17:03 que hay porque lo dice Griezmann ahora es precisamente porque el club entera que será clavado hasta donde pone Toledo y que ya tiene un acuerdo con el Barça le obligan a cara a cara a los pesos pesados del club decir que se va a ir no le queda más remedio porque el plan y la hoja de ruta de Antoine Griezmann no era ni mucho menos ahora en mayo con tiempo para para que el equipo fichará decirlo sino irse de vacaciones seguir un poco estirando el chicle estar un poco tapado y esperar a la fecha clave de todo este asunto que es el uno de julio donde ya aparecerá el Barça impondrá los ciento veinte kilos de la clase de rescisión irá por lo tanto sí que le ha traicionado es una evidencia que le había podido traicionar mucho más si el Atlético de Madrid no reacciona y no le pone contra las cuerdas de que tenga que confesar que se va a ir a final de de esta presente temporada evidentemente hubiera sido todavía mucho

Voz 0514 17:53 a Angelo Talavera sí está muy claro que Marcos y Jordi que la van a tener la oportunidad de exponer sus argumentos lo que me acaban de iniciar en el día de hoy ya desde la tarde de ayer prácticamente es un lavado de imagen de un futbolista al que no quieren llamar traidor cuando que a partir del uno de julio va a ser futbolista de la primera plantea el Barcelona que para traidor ya tuvieron por ejemplo

Voz 0985 18:11 pero a mí si Marcos no utiliza su turno me gustaría aprovecharlo

Voz 8 18:14 aprovecha bien tanto doble turno aprovecha Jordi es la primera quince

Voz 0985 18:22 me sorprende que tal a mantenga esta actitud hace cuatro días ha mantenido la actitud de que el señor a Griezmann había faltado el respeto a no no había faltado el respeto a los socios colchoneros

Voz 7 18:34 con una tecla con la acción no no voy directamente sí si con ninguna de con ninguno de ellos esté yo estoy culpa declararle ratico con ninguna declaración durante el curso es verdad ni él ni su hermano es que está claro es que lo que está claro es que lo que ha pasado

Voz 1576 18:49 no hace setenta y dos horas va que descubrió el larguero

Voz 4 18:52 es que sotto voce por la espada

Voz 1576 18:54 da ya había tenido un acuerdo con el Barcelona ya había apuñalado al Atlético de más

Voz 0985 18:58 de que los oyentes que los oyentes vayan tomando nota de tus bandazos y comportamiento errático a este relato permite santo no es que un acabado similar bien embargo hasta el año pasado para describir la acción que os hizo Neymar y el se queda por ejemplo tuvo eso cómo lo ha llamaste a Neymar ahora ahora te responderé déjame no perder Marcos

Voz 8 19:18 pues cobras hoy no nos reproche le has sido feliz no pasa que se respetuoso señores agua antes de empezar

Voz 9 19:27 ah que perdona caber hay conmigo no no no yo os quiero mantener el tono educado había ya borrador había una cortés alternancia

Voz 0985 19:39 que la ha roto bien entonces yo lo que quiero decir mano el año pasado Griezmann pudo tenerlo hecho con el Barcelona se quedó al Atlético dijo bueno de acuerdo me quedo está algo Wanda está la Champions está un proyecto oye qué le vais a censurar como tal a Romero que le vais a censurar su progresión profesional manualmente te quiero decir que se le puede reprochar a Griezmann que como todo profesional quiera progresar pero quiere ganar títulos quiere ganarse mejor la

Voz 9 20:08 les reprochó era programa oye no vayamos a los oyentes los asimilado no voy grabando un documental oye déjate estaría a estar grabando un documental

Voz 0985 20:20 déjate estar de las pequeñeces IBES al fondo de la cuestión a pedir respetan perdona Antonio respeta que todo profesional tenga su derecho a progresar ya hizo mucho el año pasado quedándose en al Atlético donde ha visto frenado complicado muchísimo veintitrés ha visto frenada Susaeta Marcos arroja un poco de lunes

Voz 8 20:37 sí ya que cobraron carta Contador ya que la tengo que decir algo

Voz 18 20:44 vaya al Barça vaya al país Anne Germaine Bayern Manchester United Bayern Manchester City es una decisión absolutamente profesional traición dice el diccionario es falta que comete una persona que no cumple su palabra o que no guarda la fidelidad de vida en el contrato de Antoine Griezmann no no en el contrato de Antoine Griezmann avión a puerta de salida sí o no la firma Antoine y el Atlético de Madrid sí o no

Voz 8 21:09 cómo lleva gente no como traidor no no no no vamos Sevilla venir no no es ese niña

Voz 9 21:16 no no no

Voz 18 21:19 yo no llamé traidor porque me parece que cierto general en Barcelona sale ya bueno algo sí

Voz 8 21:24 similar sí sí

Voz 18 21:26 entiendo lo que dices Antonio pero en este momento

Voz 9 21:29 hola a todos los profesionales tenemos una cláusula las baja no la bala

Voz 3 21:31 sí sí pero de doscientos a ciento veinte tienen graciosa tienes que requieren esa pregunta error me lo has dicho todo

Voz 9 21:41 sido traer que había acojonado profesionales del futuro sí pero

Voz 18 21:47 sí sí sí pero tú no renueva su contrato te lo pasan de doscientos a ciento veinte y cuando ese contrato pasa a ciento veinte el Atlético de Madrid que puedes tener muchas cosas está claro por lo tanto no es traición El ejecuta esa decisión anuncia al Atlético Madrid creo que era quince de mayo no

Voz 9 22:04 no anuncia al Atlético de Madrid no no no no no nos llama a Griezmann

Voz 18 22:09 ah vale perfecto el quince por lo mismo el quince de mayo con todo el tiempo del mundo para queda ético Madrid pueda invertir el dinero de Grima dice lo siento mi etapa en el Atlético Madrid después de cinco años ha acabado eso lo consideramos una tradición

Voz 9 22:24 no no porque digamos Atlético de Madrid porque no perdona Antonio porque Griezmann no descuelga el teléfono

Voz 1576 22:29 se dice Miguel Ángel a Simeone quiero hablar con vosotros ojos todo comunicar cosa no le llaman a él le cite en un domicilio dicen oye qué pasa esto

Voz 9 22:38 no tiene ficha no le queda ya digo que soltarla Traviata pero es así

Voz 8 22:45 abierta traición es decir es como se a mí me llama Manu Marcos vente a Madrid que te voy a despedir pues ve cómo me voy a Madrid piden y punto no

Voz 0985 22:54 podido perfectamente votos no o dilatar el proceso y no lo hizo

Voz 9 22:58 Navarro quince de mayo en el proceso del Atlético de Madrid

Voz 0985 23:04 claro que él puede decir

Voz 8 23:06 sí

Voz 0985 23:07 yo hasta el hasta treinta y uno de agosto puede tomar casi dos está quedando muy bien os estable yo repito ya sin derrota eh no yo interpreto que tengamos duras no era repito que yo interpreto a vuestra que me da igual donde vaya Greenwich

Voz 9 23:20 interpreto como un lavado de aquel futbolista que a partir del día uno de julio pasado del Barcelona no no

Voz 3 23:26 pero sí ha dicho hoy ocho

Voz 1576 23:29 Martín Carmen Resino semana exacta

Voz 3 23:32 a algún tipo de carbón el Barça asesor del presidente pues ha dicho y creo que con nuestros compañeros

Voz 8 23:37 el de Radio Marca

Voz 3 23:39 él no ficharía a Griezmann porque no le gusta la actitud que ha tenido Griezmann eso lo he dicho hoy Charly Rexach

Voz 0985 23:46 asesor del presidente de todo esto lo ha mantenido Reixac ya desde hace bastante tiempo State quienes una al pero no así eso no es una amarilla Griezmann porque su mal futbolista o porque le vendría mal al Barcelona no lo que ha dicho es no me gusta cómo se comporta Griezmann y no lo quieren el Barça pero oye en que debate estamos es que acabo de hacer que te acabo de hacer entiendo yo mismo he defendido esta posición en tenerla mantengo

Voz 9 24:08 hombre si sitio para él para enviar dicho

Voz 1576 24:12 es que no le gusta porque ve que igual que ha traicionado al Atlético de Madrid les puede tracción al Barça en aquel momento

Voz 0985 24:17 no no no lo que yo hice Chuck

Voz 8 24:19 es que fue un acto te abre una puerta o te la tierra ni más ni menos es decir en un mundo profesional en un mundo profesional como este como el

Voz 9 24:28 pero mira mira mira mira otro argumento Marcos fíjate fíjate

Voz 1576 24:33 seccionado al Atlético de Madrid ya los que mandan en el Atlético de Madrid que durante dos ruedas de prensa consecutivas Diego Pablo Simeone ha dicho no a mí no hay ningún elemento que me diga que va a salir más

Voz 9 24:45 sí sí sí el segundo es el segundo

Voz 8 24:50 al igual que hambre pero eso no más grave todavía

Voz 3 24:56 qué hace dos semanas Griezmann Antoine Griezmann no su hermano no su hermana no su representante no que les hackear la cuenta Griezmann hace dos semanas dice estoy cansado de todos los rumores que sitúan fuera del Atlético de Madrid hace dos semanas

Voz 0985 25:11 como no se puede chatear cosa que agresiones no pacte total para separación de cambiar de opinión toda tiene todas las todas las papeletas para que el noventa y nueve coma nueve por ciento de la afición del Atlético de Madrid lo considera un traidor con su color para que haya habido una tradición audiencia se tiene que sentir traicionado yo he escuchado Paulo Futre la afición del Atlético en yo he escuchado al que fue importante para no es la afición de pero yo estoy que acabe con los símbolos símbolo del Atlético Paulo Futre dice no

Voz 4 25:38 sí

Voz 0985 25:38 escuchado a Cerezo me pareció tenía como vivo aquí con ella Kiko ya Kiko y luego a otros muchos jugadores del Atlético no pesan pronunciado en el mismo sentido

Voz 9 25:47 Jordi co co Kiko Kiko es el fútbol dato pero dijo decepcionado que es lo que que es parecido no opinar no no no lo mismo decepción por traición

Voz 19 26:03 si alguien decepciona Martos de porque

Voz 9 26:05 creando confianza y todo lo que es una pronostico manito pronóstico manita vale por cierto Marcos y a ti te viene la BBC

Voz 19 26:19 vámonos te con madre

Voz 8 26:21 yo estoy legales Comedia no tenías con un documental tú lo diría

Voz 3 26:24 a la cara no no claro

Voz 11 26:34 al ser más Madrid ciento cuatro punto tres

Voz 7 26:40 el cine es romanticismo buenos días esprinter

Voz 8 26:43 la

Voz 21 26:46 no

Voz 14 26:47 escultura no le hemos y escribimos poesía porque es bonita y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana su humor

Voz 22 26:56 como debe ser sincera contigo tú y yo no porque no puedes a tu nombre Nadie es perfecto

Voz 14 27:07 nuestra pasión un viaje a través del cine clásico actores que nos han marcado y lo que hace del séptimo arte como una forma de ver la vida Sucedió una noche con Antonio Martínez y Elio Castro Cadena SER

Voz 23 27:24 amigos sumisas para invocar espíritus pero esto sea escucha

Voz 24 27:29 si alguna presencia aquí por esta forma de fiesta

Voz 2 27:36 la forma más segura conectar con el pasado

Voz 14 27:39 la zona entre ambos en el noventa y uno quinientos XXXII ochenta pero cuatro en un chaval seis nueve seis seiscientos veinticinco cero cero uno escriben los al correo entre tiempos arroba Cadena SER

Voz 25 27:50 punto com y darnos ese unido que les apetece volver a escuchar ya saben que si está en nuestra zona Teka lo buscaré

Voz 14 27:56 Nos iremos conformando nuestra particulares en la madrugada del domingo al lunes las cuatro una hora menos en Canarias entre tiempos con Ana Martínez Concejo cadenaser en la pantalla de tu smartphone impulsa el logo de la SER mayor control pero Oramas tendencias boletines opiniones títulos pop para compartir o crear tu propia peleáis tú programas La SER con un deja toma el corazón de la Ser lo que quieras cuando tú quieras descartar en nuestra aplicación

Voz 26 28:34 hola zapatos de tacón para la montaña baje a partes iguales descubren supone totalmente equipado y con recompra garantizada por ciento veinticinco euros al mes con pantalla táctil llantas de aleación luces LED sensor de parking todo por ciento veinticinco euros al mes en trata acotó

Voz 27 28:49 seiscientos setenta y seis euros cota final siete mil trescientos y cinco euros cuarenta y nueve meses comisión de apertura trescientos cincuenta con cincuenta y cinco euros Tin siete ochenta por ciento TAE nueve contra el Betis por ciento financiación de FC banca hasta fin de mes condiciones en punto es

Voz 14 29:02 yo soy el entrenando duro mirar hacia adelante pero te han colado cinco Chicharro tendrás que tapar ese agujero que tienes en los guantes no agua plas vía tapar cualquier agujero en las paredes de tu casa El mejor resultado final

Voz 2 29:21 a la nueva forma de proteger lo que más te importa

Voz 28 29:24 con Miles de Caixabank ahora hasta el treinta de junio tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo contó seguros y tú alarma de Securitas Direct informa en tu oficina buen Caixabank punto de es

Voz 3 29:37 Caixa tango escuchar hablar

Voz 2 29:40 Per

Voz 29 29:40 en Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio la parte que no te ofrezca financiado con cincuenta y siete cuotas comisión de apertura del tres por ciento cuatrocientos veintiocho con treinta y uno euros entrar a cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco euros ocho coma cinco por ciento TAE diez por ciento cuota final de nueve mil cuatrocientos siete con cuarenta y nueve euros promoción de mayo de dos mil diecinueve más información en que punto es y la parte que cabe dice que suele de mayo pude conseguir un Golf por ciento ochenta y nueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años

Voz 30 30:09 El Larguero con Manu

Voz 7 30:11 a bueno

Voz 1670 30:14 había campana que terminar con el debate de este están los oyentes ahí esperando pero está por aquí Manolete que bueno que cerramos larguero tú mira la primera llamada no no cuenta va la votación pero primera llamada Manuel Esteban muy buenas ahora donde nos llamas de ir muy cerca de la Gran Vía crees que ha traicionado

Voz 1372 30:30 no o yo creo que para la le que así que una liberación pero sí en el Athletic tienen ganas de que se confirme a romper relaciones con el Barça luego no se sienten traicionados por el señor Bartomeu entre otras cosas porque en su día el Atlético de Madrid tuvo sobre su mesa el fichaje de Iniesta a coste cero y el Atlético de Madrid dijo textualmente que no iba a ir a una guerra con el Barcelona que era un club amigo luego evidentemente

Voz 3 30:57 si el Barcelona vivió nueve Barça no

Voz 1372 30:59 dentro de decir nado por un futbolista que lleva de los cinco años cuanto cada vez que iba con la selección francesa diciéndole a Benzema fui del Madrid habla con Florentino y que me fichen Madrid que venga Dios y lo vea

Voz 0985 31:13 vamos a Manolete hasta el caracter

Voz 8 31:15 pero es que lo que no se sintió traicionado se siente aliviado ocurrido

Voz 9 31:20 yo no no que voy a través de mano

Voz 0985 31:29 vete que te digo es que tú no le puedes reprochar al Barcelona que intente reforzar su plantilla con talento esto es la obligación de los grandes clubes dicho Manolete fichajes tenía María cuenta uno cero como o como vale uno cero

Voz 3 31:41 vamos a los oyentes a mí a Manolete nada de lo ha dejado claro pero a ver qué dicen los oyentes hola Jesús hola buenas noches muy bien y tú de dónde nos llamas más obrera desde Ávila eso usted del Atleti o no si perderlas gratis pues como Atlético cree usted que Griezmann ha traicionado a su equipo a su club

Voz 31 32:01 vamos a ver en primer lugar mira la palabra traición realidad me parece muy pero vamos yo te evidentemente yo yo creo que lo que ha hecho ha sido menospreciada al Atleti y reírse un poco e también el Athletic puso algo de su parte el año pasado cuando cuando bajó sospechosamente la cláusula del saber doscientos millones acierto ven que también sí también es cierto pero vamos que si evidentemente sí sí fuerte la palabra pero usted diría que sí sí sí eso es poco fuerte pero yo creo que es que es un menosprecio yo y un raíces del Atlético de Madrid sin que hemos hecho

Voz 3 32:34 vale pues así se siente un Atlético eso es un montón de años no pues sí desde ante de nada

Voz 8 32:42 el nombre con orgullo exacto

Voz 3 32:47 le preocupa que se vaya el Barça o ya les da igual una vez que se va

Voz 31 32:50 no no no no me da igual si yo por mí hubiera sido que se hubiera ido al año pasado a alguien que no siente los colores que pintar en el equipo

Voz 11 32:58 claro es que está claro

Voz 31 33:01 pero no hay muchos que semana eh hay muchos que semana

Voz 8 33:03 la

Voz 31 33:04 no no si estamos de acuerdo si son profesionales y lo que manda es el el poder pasta desde entonces lo está claro pero vamos que alguien que no sienta los colores que este señor esté a como acomodo nunca Manolete habla de que se iba a pinchar posible vamos que se quería él Bilal Madrid ahora al Barcelona en fin este yo que he sido una persona así tan tan volátil que sí evidentemente se puede estar eso es profesional y lo que quiere es ganar títulos en los títulos de los que unos ganan uno o a uno u otro y nada más ya pues bueno pero de alguna manera yo creo que ya es menospreciar al Atlético de Madrid de un poco

Voz 3 33:48 bien explica por Jesús de Ávila gracias por llamar un abrazo a Jesús hasta luego voto para Romero y Talavera de un Atlético hola al voto de calidad hola Villel

Voz 8 33:58 claro sí amateurs Atlético estado hola buenas noches buena noche Miguel de dónde llamas ya te lo de Torrejón que estás currando en casa o qué

Voz 1357 34:06 no yo ya soy estoy jubilado

Voz 3 34:09 bien pues a que estoy oyendo

Voz 8 34:11 por las noches aquí justo tan a gusto acompañándonos

Voz 3 34:15 eso usted del Athletic también Miguel totalmente total

Voz 8 34:18 el lignito Talavera no me queda joven jovencillo

Voz 1357 34:25 todo ello a lo que también estoy de acuerdo que es una traición porque

Voz 8 34:30 claro que la Real Sociedad no era nadie

Voz 1357 34:33 el Atleti ya es alguien ya vino a Agüero y no bajó ni a coger los trastos porque iba a Halle damos una os manta porque no se puede consentir que de Argentina

Voz 8 34:44 cómo se diga eso ya venga de Argentina que no es

Voz 1357 34:46 a lo mejor lo ascendió en su casa y se va se va ir no las no dice mi adiós ya tuvo tuvo suerte cuando vino a alguien que no le pasó nada bueno pues mira yo te voy a ser sincero y vida tengo

Voz 1670 34:57 ahora ya en serio

Voz 1357 34:58 yo voy camino de ochenta años ya ahí bueno yo ya pasó de muchas cosas pero estas cosas ocurren yo como de tiza que soy

Voz 3 35:05 sí yo me alegro que se vaya porque

Voz 1357 35:08 dejando al equipo con ese dineral aviesa cosa que claro mira lo sabemos lo qué pasó cuando fueron a Turín que el Athletic de los cero y que se dejen de entre el cero algo pasó allí porque hay que jugar al fútbol y yo creo que ahí estabilización ya es una alegría grande para mí todos los que sentimos el Athletic de que se vaya que se vaya hay que dio suerte y que tenga suerte pero el Athletic y no queremos peso en las esas

Voz 3 35:33 más claro lo digo más claro imposible gracias por la explicación y por la llamada por el voto Miguel de Torrejón un abrazo y que no siga escuchando dos cero para Madrid Talavera

Voz 11 35:43 Don Manuel muy buenas hola buenas noches de dónde lo llama pues a la frontera de Jerez de la Frontera en casa también en casa oyéndonos si acabo el chaval ha acabado ya que en el curro bien pues bien muchos vamos todo lo bueno así con el camión por ahí por arriba abajo con el autobús ha con el autobús

Voz 3 36:05 muy bien y a Manuel de Cádiz es el Athletic también no

Voz 32 36:09 no no yo soy del Xerez del Jerez vale

Voz 3 36:13 y le da un poco igual si es el Atleti seis el Madrid pues el Barça no

Voz 32 36:17 bueno igual hasta cierto punto yo pienso que es lo mismo para mí no una traición males es es muy lícito pero profesional pues fíjate sitio hizo baño que aquí poco porque económicamente es mucho más mejor para él no

Voz 0985 36:36 pero si no por la espalda económica o deportiva amante o también deportivamente

Voz 17 36:42 pero oyendo de cara no

Voz 32 36:45 lo hicieron por supuesto

Voz 0985 36:48 no se exprese pues

Voz 32 36:50 me he pasado un caso también el Sevilla Vitolo también el presidente anuncia lo que me quedo aquí es verdad es verdad tengo la espantada del Atlético de Madrid pues no aficionado del Atlético de Madrid pues no se quejaron mi no pero si hubieran hecho

Voz 33 37:07 debate te has llevado

Voz 32 37:10 eso sí ahora no ahora lo has dicho yo creo que sí que hubo traición de Vitolo pueblo porque yo estaba porque si se que cien Si se calla ahí va a de acuerdo un profesional de va donde mejor le convenga veces tanto deportivo como económico

Voz 3 37:28 pero seamos muy yo presidente

Voz 32 37:30 anunciarle que yo me que gobernó todos de acuerdo y después les da de dice que no Cisma que no se que no se X pongo

Voz 34 37:39 yo para mí sino una tradición no habla Manolete simplemente se porque el tema económico para nada de veintitrés millones limpios que ganaba en el Atlético de Madrid si va al final al Barça pasa ganar diecisiete millones pierde seis millones de euros brutos de lo desde ya

Voz 0985 38:00 caña de doce millones al año en sus ingresos Griezmann que lo expliquen por lo tanto más a favor de Bismarck

Voz 1670 38:07 eso a Manuel que lo explica muy bien desde Jerez ya ha dicho que no le parecía una traición lo de lo de Green

Voz 32 38:13 es así Manuel pues sí votos para Georgie Fame más me pareció lo de Vitolo pero no lo es el Barça no me marea el Barcelona para cuatro se marchó no pasa nada

Voz 9 38:26 gracias Manuel por llamarnos un abrazo adiós gracias por dos uno para Romario Talave

Voz 3 38:31 hola Óscar buenas buenos

Voz 11 38:33 cómo estás hombre que es queda vistas está estás bien donde no ya más de su novio de Segovia muy bien cómo ha ido el día bien vale perfectas y me gusta lo de Griezmann pero vamos al grano vamos

Voz 31 38:47 así las cosas la recesión culto se acabó nace facturada tantos rodeos y aquí paz y después gloria sea que no lo consiguen las una traición no porque el año pasado el Athletic ya le dieran su yo no te estoy has jugado tiene una clausura la paga Si te vas quedando juntas

Voz 1670 39:04 ya está si es que no nos leíamos hace lo que hacen muchos futbolistas en tu opinión no

Voz 31 39:09 a quién no está a gusto en el equipo porque coge lo pagas te ponen en el que el club de los lo tú la pagas es ese dinero y hasta luego Lucas es asignar una vuelta de complicación

Voz 0985 39:23 con una diferencia anunciado con mucha antelación que no fue el caso de Neymar cuidado animarle que yo nada

Voz 33 39:30 en Estados Unidos se organizaron es verdad que le han obligado a decir lo que se quería callar que voy por la espalda que yo creo que esto sí tienes tres oyente nuestro oyente tiene que quedarse con ese matiz que es fundamental que no es cuestión de pagar la cláusula de me y es cuestión de que no lo quería decirle lo ha hecho por la espalda nuestro oyentes lo tiene claro de Segovia es usted del Athletic no he Oscar

Voz 31 39:49 me gusta al Athletic pero pero tiene que hablar con el club

Voz 11 39:51 correcto no anti Salomé yo estoy

Voz 31 39:54 en alcohólico

Voz 9 39:56 todo para Jordi para más importantes pero muy importante par Manu pongo dijo Weiss pero como ha hecho tenemos que hacer el par

Voz 1670 40:07 en el parte la importante lo que ha dicho pero lo que ha dicho es que no es una tres votos para es que es tremendo es olvidéis a Óscar adiós Óscar un abrazo esto pero está empatado eh pues la vamos a meterle presión todas las saber ya dos dos empate a dos en el debate toda la presión para Javi Mata a Haimar extras no Javi Blanco hola Javi

Voz 0985 40:27 hombre más bonito

Voz 1670 40:30 no vale hacer la pelota a los oyentes no escúchame si vota si vota sí esto es remontada dos tres y perdemos despierto la verdad Nilo

Voz 8 40:38 no no vale chantaje emocional tampoco

Voz 1670 40:41 te despiertas has dicho es pero por favor de animales que se me pone ni los políticos en el debate que hemos visto se ganaba los votos

Voz 3 40:48 como intentar ganarle pues otro Javi no te dejes presionar de los llamas de pérdida de Mérida muy bien de equipos usted o eres

Voz 11 40:55 del del Barça y bueno bueno bueno bueno es una actividad tractora Creus

Voz 3 41:00 de que Griezmann a tradicional Atlético de Madrid

Voz 8 41:03 no a no

Voz 9 41:07 Peter despertando en la Milla te Sastre con el de Manolete ha sido nuestra Javi pueda explica sí

Voz 11 41:16 la la tradición fuera la de Neymar que decía España no esperó pues eso se ha dicho que va

Voz 0985 41:29 sintética la semana no dijo eso eso eso perdona ataba sintético que contundente Javi

Voz 11 41:37 la gente muy claras yo espero que el Barça Roma no paga traidores no ya no

Voz 9 41:50 si no ganamos estaba romper aunque no no no no no

Voz 11 41:56 la mayoría vaya la Juve que se veían aquí porque estoy en un chador un niñato ya estoy perdido ahora dejarlo

Voz 1670 42:07 no no no no él no ha quedado claro él como aficionado del Barça no lo quieren del Barça pero entiende que no es una traición lo que ha hecho exactamente la tradición fuera de la de no es así

Voz 11 42:17 eso sí Javi sí sí sí sí sé claro pues nada estoy la tradición es cuando dice que no que no que no yo que sí claro ahora que he dicho si me voy a dicho hombre eso es ya no no ya lo veremos ha dicho que se va pues nada

Voz 1670 42:37 esta noche por Mérida bien

Voz 11 42:39 qué veintitantos una maravilla

Voz 9 42:42 hace por llamarlo Javi por el voto un abrazo

Voz 1670 42:45 adiós buenas noches gracias a todos por los que habéis llamado y no podía entrar en el debate y los que habéis votado que derrota a través de echarse remontada remontada no Sandro

Voz 8 42:54 tres tres que la gente la gente está abandonando el Atleti

Voz 1670 42:58 sí

Voz 3 42:59 cinco mil votos queda el Cholo casi en Internet El a la pregunta de si ha traicionado Luisma al Atlético el cincuenta y ocho por ciento dice que si ha traicionado al Atlético cuarenta por ciento dice que no

Voz 0985 43:12 chavales de Manolete como ganar exactamente me voy con creo qué opina él

Voz 8 43:18 a ver qué opinan de V y ráfagas de Griezmann un abrazo

Voz 9 43:23 lo Jordi Marcos dio Romero adiós puerto pongámonos con Mela

Voz 7 43:27 a ver

Voz 23 43:30 hola qué tal estás

Voz 35 43:32 muy preocupada mi negocio está yendo como esperaba Aíto como vas

Voz 7 43:35 pues yo no doy abasto desde que anunció en la red

Voz 2 43:38 en poco tiempo toda la ciudad me conoce esto sólo para cubrir deberíais probarlo fácil rápido y económico al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 36 43:48 ser publicidad punto es ayuda tu negocio

Voz 2 43:51 que iba a despegar

Voz 36 43:52 apunta bien ser publicidad punto es

Voz 38 43:56 ahí mente está en pequeñeces que sólo conciben una opinión Iñaki Gabilondo buenos días Almudena Grandes para tal en el Jabois bienvenido Argelia que eran buenos días buenos días José Antonio P de José María Izquierdo

Voz 9 44:07 en el resto

Voz 24 44:10 Pablo Garrido Cadena SER

Voz 3 44:18 Antón Meana pendiente también de el tema de las

Voz 1670 44:21 otros un acaba de mandar un mensajito para ver qué pasa con Jorge Lorenzo

Voz 7 44:24 que llega el Gran Premio de Francia en Le Mans y ojo que lo decía Mela Chércoles lo leíamos en el diario As cuidado que está yendo a la cosa bastante bien para Márquez como siempre pero lo de Lorenzo no no acaba de arrancar y nunca mejor dicho que pasa que puede pasar con Jorge Lorenzo en el equipo Repsol Honda hola Mela Chércoles muy buenas

Voz 40 44:43 hubiese Rafa mano pues mira lo que pasa es que ambas está planteando la posibilidad de bajar a Lorenzo de la moto para la próxima temporada en dos mil quinientos años de contrato este torbellino y la siguiente del dos mil veinte sino cambia de los resultados eh sino también resulta sino también la actitud de Lorenzo eh porque el año está siendo realmente muy malo de Lorenzo no está al nivel que se esperaba

Voz 11 45:06 mire ni de broma vamos me cuatro carreras que llame

Voz 40 45:08 lleva dos duodécimo segundo sino tercero y una retirada por avería hay que tener en cuenta eso sí a favor de Lorenzo que tuvo un invierno complicado que se fracturó el escafoides del brazo izquierdo

Voz 11 45:19 justo

Voz 40 45:20 un par de semanas antes de que llegara el test de Sepang se lo perdió llegó renqueante muy tocado al al desde de Qatar está falto de kilómetros también es cierto que se algún piloto capaz de revertir esta situación en dar la vuelta a la tortilla es un Jorge Lorenzo que ya lo hizo en Ducati precisamente el año pasado eso sí cuando lo hizo ya fue tarde cualquier Ducati justamente estando aquí en Le Mans le comunicaron que no no varían y luego vinieron las tres victorias de de lo tanto con la Ducati fue la primera luego de lo después en Austria tienen noticia de hoy ese esa es que los Honda se plantea la posibilidad de bajar

Voz 3 45:57 cuando ves es más es más

Voz 40 45:59 es una especie de bueno me de apretarle las tuercas

Voz 11 46:02 ya para ver si Rajoy para ver si reacciona claro que esto no

Voz 1670 46:05 señoras y toda la temporada en que estábamos acostumbrados a ver a Márquez ganando y Pedrosa muy cerquita o quinto sexto séptimo tercero segundo cuarto pero lo de Lorenzo no lo esperaba nadie pero bueno