El Larguero: Entrevistas con Pablo Laso y Undiano Mallenco y debatimos sobre Griezmann (16/05/2019)

Voz 1 00:00 muy buenas noches estamos en puertas ya del fin de semana de la última jornada de Liga se nos sacaba Dalí la Liga con casi todo decidido enseguida vamos a estar con la última hora de algunos de los equipos que han ido volviendo al trabajo poco a poco y donde

Voz 1375 00:52 de los nombres propios de estos últimos días han tapado todo lo demás casi nadie le importa con quién jugó al Atlético en la última semana después de la de Griezmann van a casi nadie le importa donde dejó al Barça a los culés me refiero después de lo que está pasando con Valverde y de la operación de Luis Suárez de si va Griezmann o no de la Creu de Sant Jordi Granda hoy a Messi enseguida también la última hora de Javi Herráez con la lista de mañana de el seleccionador que va a dar los convocados la lista de es para los próximos partidos oficiales ante Islas Feroe ante Suecia e hay muchas dudas entorno así va a estar el seleccionador o no que recordaréis que en la última ocasión en la que estaba ejerciendo como míster de la selección española tuvo que bando a la concentración por un problema personal familiar por eso por ese motivo hay muchas dudas yo creo que mañana no va a estar Luis Enrique en esa rueda de prensa creo que no va a estar

Voz 2 01:54 eh pero nadie

Voz 1375 01:56 lo ha confirmado al cien por cien en cualquier caso es lo de menos lo importante es respetar la intimidad

Voz 3 02:01 sí

Voz 1375 02:02 que veamos a Luis Enrique en los próximos partidos que tampoco está confirmado pero entendemos que que ahí veremos al seleccionador repito mañana yo creo que no vamos a ver a Luis Enrique en ese vídeo que se anunciará a las once y media en redes sociales con el nombre de los convocados y a continuación a las doce y media habrá rueda de prensa en esa rueda de prensa veremos si está Luis Enrique o no pero repito yo pienso que no va que no va a estar el seleccionador mañana veremos a ver en cualquier caso estaremos atento a la lista ya las posibles novedades que pueda que pueda haber hay además también lista de los sub-veintiuno eh a la a las doce y media sea dar a esa rueda de prensa hay también habrá rueda de prensa de la lista de los sub veintiuno que se concentra en el día treinta y uno y y además hoy tendremos debate como todos los jueves la pregunta tiene que ver con el tema de las semana crees que Griezmann ha traicionado al Atlético de Madrid en un rato vamos a debatir contigo en el novecientos cien ochocientos teléfono gratuito qué puedes llamaría pues acababa de decir solo sino determinado decirlo bueno pues me parece que hay muchas ganas de opinar sobre esto enseguida Antonio Romero Jordi Martí Marcos López y Miguel Martín Talavera para debatir contigo que estás ahí pegado a la radio sobre si crees que Griezmann ha traicionado al Atlético de Madrid o no en el fondo ha hecho lo que hacen todos los jugadores tienen contrato en vigor y ha anunciado que va a venir un club a pagar la cláusula pero las maneras los modos crees que ha sido es una traición al Atlético en el novecientos cien ochocientos también hoy en Barcelona donde siguen mudos con el asunto de Griezmann Bartomeu ha ratificado a Ernesto Valverde ojo a estas palabras del presidente sobre su entrenador

Voz 1375 04:02 yo creo que es una pregunta que no ya el decir va a seguir pase lo que pase ya costaba un poco más porque no le ha preguntado al Bernabéu compañero de cuatro pero va a seguir pase lo que pase bueno tiene contrato en vigor decía entre risas Bartomeu que supongo que si algo tiene que decir o si tiene que tomar alguna decisión la tomará después de la final de Copa pero ha dicho que tienen contrato en vigor y que debería ser el entrenador la temporada que viene Ernesto Valverde se sigue hablando mucho y criticando mucho a la de lectiva del Barça por un fichaje que aún no se ha hecho público yo vengo diciendo toda la semana que Griezmann lo tiene cerrado con el Barça pero en el Barcelona todavía nadie dice nada incluso hay quien critica el jugador que le dijo que no al Barça el año pasado que ahora pueda decir que sí que eso no ha ocurrido nunca E incluso lo dice alguien que le pasó a él porque yo recuerdo a Joan Laporta que intentó fichar a Thierry Henry Henri le dijo que no porque el Arsenal le necesitaba y al año siguiente vino Henri supongo que eso pasa en todos los sitios en todas las directivas en todos los clubes y a todos los entrenadores ya todos los presidentes no ya todos los equipos

Voz 1157 05:05 en un rato

Voz 1375 05:06 a estar hablando con Alberto Undiano Mallenco el árbitro de Primera División que más partidos ha dirigido en la historia de la competición trescientos cuarenta y ocho partidos y que se retira este fin de semana con el partido del Santiago Bernabéu e Isabel quién va estar con él el segundo que más partidos dirigió en la historia de la Primera División que es nuestro Iturralde trescientos cuarenta y ocho de Undiano Mallenco que se retire este fin de semana en una charla que desde luego no va a tener desperdicio entre Undiano Mallenco e Iturralde González aquí en un ratito Iturralde pitó doscientos noventa y uno noticia también de esta tarde Michel Se va a Méjico el ex entrenador no ha encontrado equipo en España pero

Voz 5 05:44 ya dirige a Málaga o Sevilla entre otros y ahora

Voz 1375 05:47 firma por el Pumas de México por dos temporadas el Manchester City se pone serio la voz al está investigando por supuestamente incumplir las reglas del fair play financiero el club inglés ha respondido diciendo que eso es falso que es acusación es falsa el City respondiendo así a la UEFA aparte de calificarlo como insatisfactorio restringido y hostil además de fútbol este fin de semana vas en un fin de semana de mucho fútbol femenino por ejemplo mañana hay partido de la selección española amistoso que vamos en cuatro contra Camerún antes de que le quedan tres amistosos a al equipo de Jorge Belda mañana es contra Camerún en Guadalajara le quedan dos más antes de que el Mundial empiece el siete de junio pero además el Barça se juega el título eh de Champions frente al Lyon el sábado la final de la Liga de Campeones femenina entre el Barça y el Lyon y además el domingo conoceremos a los dos equipos eh que van a subir a la Liga Iberdrola que se lo están jugando juega ya a partido de ida falta el de vuelta el Che Marilyn canario contra el Deportivo ABANCA también se llega el partido del Club Deportivo tacón contra él Santa Teresa de Badajoz el equipo madrileño me perdió uno cero en Badajoz y el domingo se juega la vuelta igual que a dar una vuelta por ahí un ambientazo y un partidazo espectacular será el domingo a las doce en García de la Mata en la calle Ramírez de Arellano para ver si el equipo Club Deportivo tacón asciende a la Liga Iberdrola bueno suerte a todas eh digo el fin de semana de mucho fútbol femenino las once y treinta y siete una menos en Canarias todo esto en el menú de este El Larguero que además tiene como invitado estelar para abrir boca hay para empezar al larguero de hoy al entrenador del Real Madrid de basket lo Laso que no está esperando ya en Vitoria

Voz 1 08:10 cómo se faena con la última hora del asunto Griezmann nos vamos a ir a Barcelona tenemos el debate de los jueves hoy también sobre Antoine grises

Voz 1375 08:17 van pero estamos pendientes de lo que mañana va a ocurrir en Vitoria en el Fernando Buesa Arena a las seis y media de la tarde abren el fuego los dos equipos turcos los dos equipos de Estambul con la primera semifinal ya a las nueve de la noche el Real Madrid se enfrenta al CSKA de Moscú lo va a contar en Carrusel deportivo con Dani Garrido al frente de nuestro equipo de enviados especiales que ya están por allí en Vitoria Francisco José Delgado Pacojó hola Pacojó muy buenas

Voz 9 08:43 buenas noches Manu Marta Casas que está preparada para

Voz 1375 08:46 mañana estar con Ilham inalámbrico a pie de vista hola Marta

Voz 9 08:49 está aquí está mi hermano muy buenas bueno ambientazo en Vitoria hay ganas de que llegue ya ese partido

Voz 1375 08:54 cojo con no está Baskonia ya lo hablábamos anoche pero está al Real Madrid con un Pablo Laso que juega en casa

Voz 0699 08:59 sí va a tener tres mil madridistas en la grada que se van a desplazar a Vitoria de los quince mil espectadores que caben en el Buesa Arena diez mil van a ser turcos que son los que siempre desplazan más mil rusos pero habrá tres mil madridistas en la grada como decíamos ayer yo creo que

Voz 10 09:15 el sentir general es de que el que gane

Voz 0699 09:17 esta semifinal es el favorito para llevarse la Final Four el CSKA ha estado en dieciséis de las últimas vueltas y ocho final que ese dato me pareció la leche

Voz 1375 09:26 que sólo hagan aúna en la última década en

Voz 0699 09:28 el dos mil dieciséis esto es en seis de las últimas siete hasta del Real Madrid así que no sé qué te a ese dato pero eso es un dato como para para plantearse quiénes están mandando y quiénes son los que mandan en el baloncesto europeo así que sí

Voz 1375 09:40 hay muchas ganas de Baloncesto en Vitoria si hay muchas ganas de baloncesto en el Real Madrid si hay muchas ganas en el cuerpo técnico seguro de repetir de revalidar el título de campeón y eh una Copa Intercontinental si me equivoco corregirme de cuatro Ligas ACB cinco Copas del Rey y cuatro Supercopas de España dos Euroliga todo esto pertenece al mismo mañana busca una más don Pablo Laso muy buenas hola qué tal me he comido algún título alguna copa me falta por ahí

Voz 11 10:13 pues no soy el mejor para decirte que no el otro día me hicieron esa pregunta Xavier les vale

Voz 1375 10:21 claro de verdad llega un momento que ya pierde la cuenta no no no no no no no parece falsa modestia pero no realmente disfrutó muchísimo ganando faltaría más hoy en que más las disfruto

Voz 11 10:32 pero siempre pienso un poco hacia adelante y pienso no siempre en lo que va a venir hay hizo obviamente estoy muy contento por los éxitos que hemos conseguido y por los títulos que hemos conseguido y muy orgulloso pero ahora mismo me pillas pensando en el

Voz 1375 10:46 pesar de qué te agradezco que sacras este ratito porque estamos a estáis a menos de veinticuatro horas de ese partido de mañana y que abrasen Larguero con nosotros pero que hace el entrenador del Madrid en la previa de una semifinal esta noche a partir de ahora ya tienes todo hecho lo tienes ya todo prepara o te falta algo

Voz 11 11:04 bueno yo creo que llevamos con este partido en la cabeza ya tiempo y hemos intentado o lo hacemos durante todo el año es pensar que que esto es como los estudiantes como el que estudia el último días no

Voz 10 11:18 bueno yo creo que todo lo que lleve Sade

Voz 11 11:20 contado bueno pues lo lo tienes lo tienes ya ya hecho obviamente pues hemos sido hablándoles de temas que por ejemplo que pueden ser más cauto en cuanto a jugadas Juan ellos estilo de juego de ellos aspectos nuevos nuestros retocar cosas pero yo creo que al final trabajo el año en el que te el que te hace llegan a a una Final Four entonces ahora cambiarlo todo no creemos que debemos intentar mejorar algunos detalles que nos pueden costar en el partido que pueden ser importantes al partido pero como quien dice el trabajo el trabajo ya está hecho

Voz 1375 11:55 el año pasado les ganasteis en la semifinal bueno habrá que os conocéis todos bastante bien porque sois los mismos entrenadores repetí repiten veinte jugadores el fondo sois tres equipos que por tercer año consecutivo estáis en la Final Four el vosotros CSKA Fenerbahce es casi la misma Fanny en los últimos años no cambia uno

Voz 11 12:11 bueno a ver yo creo que el Fenerbahçe el Fenerbahce ha conseguido Telco un digamos un proyecto sólido esa sensación de que tules Betis un equipo muy arma o muy identificado con referentes claros campeones de la liga regular perdían en perdieron en casa con playoff casi nadie dudaba de que iban a pasar el playoff monos yo creo que es el que ha conseguido eso no que antes de su llegada pese a todo lo contrario un poco de grandes partidos si ya está y ahora pues en esa es para mí el CSKA es un equipo lleno de talento siempre en tenían todos y tienden a Chacho De Colo O'Higgins bueno de un equipo que sobre ese talento y sobre Ing sobre bueno su juego muy abierto siempre buenos jugadores rusos que que siempre han despuntado en Europa bueno sea sea ha mantenido en la elite bueno año tras año y nosotros bueno pues yo creo que nosotros hemos ido creciendo como equipo siempre intentando bueno que el equipo esté por delante de cualquier individualidad hemos hemos y tener tenemos eh hemos tenido y tenemos grandes jugadores grandísimos algunos han salido pero siempre hemos intentado que el equipo este esté por encima de las individuales y eso habla muy bien de todos mis jugadores es más eso es lo que les ha de ser grandes estrellas no ser capaz de poner todo todo su digamos todo su talento individual a favor del equipo en eso yo me siento muy orgulloso

Voz 1375 13:39 ah y no sé cómo se puede hacer daño al CSKA tú lo sabes mejor que nadie se por el tiro exterior corre siendo ellos no tienen gente muy alta el más alto es bueno evitó mide dos cero siete cómo se le puede hacer daño o más daño a este equipo

Voz 11 13:53 eso sí es verdad que es un equipo entrecomillas falto de altura pero lo diéramos lo cubren bastante con con muchos jugadores atléticos Clay Hunter

Voz 5 14:06 eh

Voz 11 14:07 no es el más alto urbanos entonces tal vez lo que les parte de altura lo suplen un poco con con Hunter bueno pues siendo muy físicos muy

Voz 5 14:17 sabes muy al aire rebotear en movimiento

Voz 11 14:20 muy rápidos y los jugadores exteriores sobre todo tanto Chacho como como De Colo como O'Higgins pues tienen mucho talento en el uno contra uno en el pick and roll

Voz 0514 14:29 entonces tienes que estar muy atento a eso

Voz 11 14:32 sabiendo que además ellos necesitan un poco el ritmo de partidos

Voz 1375 14:35 ya el encontrar canastas

Voz 11 14:37 qué es lo que les hace por ejemplo que en minuto y medio dos minutos ocho puntos es que te los hacen porque tienen ese tal entonó entonces bueno yo creo que para mí es obligatorio el el en intentar ser lo más constantes posible en los cuarenta minutos porque es un equipo que que te hace un parcial en que hemos visto en los últimos años tienes que intentar que el parcial no te haga daño venir pues si ahora tuviera pero no nos lo hacer bueno es que creo va a depender de nosotros de siete metros la va a meter

Voz 1375 15:06 claro ha de Colón contrataque todos tenemos

Voz 11 15:08 que asumir que el partido tiene que ir por encima de otras muchas cosas

Voz 1375 15:14 te pregunta Pacojó hoy Marta ahora pero lo de jugar en Vitoria lo de jugar en casa me imagino de alguna me soñaba con jugar en tu tierra pero eso te motiva más te presiona más todo no te afecta nada

Voz 11 15:26 bueno de las tres cosas que me han dicho te diría la última no me afecta mucho a ver yo hago mi rutina que cuando vengo a jugar siempre a Vitoria con café con mi madre obviamente me alegro mucho por la ciudad creo que que es un hito histórico que que una sea como Vitoria albergue un evento como éste con los mejores equipos de Europa es una ciudad de baloncesto y me siento muy orgulloso como bueno como nacido en Vitoria como vitorianos no ahora me me pillas en un momento en el que soy en letras al Real Madrid cosa el partido y es lo único que tengo en la cabeza o hago cosas diferentes bueno pues hombre me voy a tomar café con mi madre Clara aquí tengo a la familia Mis amigos me han llamado pero todos entienden

Voz 1375 16:09 ya un amigo tuyo te llama cuando

Voz 11 16:12 tras haciendo programa no sabe qué estás haciendo

Voz 5 16:14 ah vale vale que no entonces

Voz 11 16:18 bueno pues eso es parecido a lo mío bueno pues polaca ECI y di quitaban a Pablito pero tampoco cambian mucho mi rutina hay en cuanto a al hecho de estar en Vitoria

Voz 1375 16:29 anochece llama cojo que que tu madre que siempre a las con mucho cariño de ella evidentemente sin hablamos de nuestra madre con cariño pero que no tiene pensado irá al Buesa porque se pone muy nerviosa no va a ir

Voz 11 16:39 no Bannu anual no va desde hace muchos yo creo que no me ha visto los bueno es solo viene cuando viene a Madrid

Voz 1375 16:45 así en madre sí que está tranquila

Voz 11 16:49 pero Vitoria bien no no no no Balbina pasan gloriosa Madrid y le apetece ir al que bueno saluda a Emiliano que conocen de la antigua época saluda gente y tal pero a Madrid si viene cambio

Voz 12 17:02 vitoriano dice que Wert supo

Voz 1375 17:05 la extinción será Pacojo sus intenciones

Voz 1509 17:08 es cuestión de manías Manu mira empezábamos esta entrevista enumerando la cantidad de títulos los dieciséis títulos que tiene Pablo Laso en el banquillo desde que llegó al banquillo del Real Madrid yo hay una pregunta que sí que me hago a menudo además y es que en este mundo del deporte tan competitivo tan exigente en el que cada día es menos habitual ver grandes ciclos de en el tiempo de de entrenadores en el banquillo de grandes equipos como es el caso del Real Madrid que además quema mucho que tiene Pablo Laso para que el ciclo del Real Madrid no no se atisba siquiera Un final son son muchos años ya desde el verano de dos mil once en el banquillo pero pero se ve con con una salud increíble y no se ve un final de este ciclo ganador Pablo

Voz 11 17:48 bueno hombre lo primero te lo agradezco que lo piensas así yo no yo estuviera si yo para mí tengo la suerte de que tengo un trabajo que me encanta que es muy exigente pero que es lo que más me gusta que me levanto todos los días When encantado a trabajar pero también se la exigencia que tiene esto hizo día aprendí muy pronto como entrenador del el entrenado Express el digamos el sacrificado yo nunca

Voz 1375 18:12 creo que sí

Voz 12 18:13 que que el entrenador suele ser perennes que no lo suele ser yo creo que sí sí

Voz 11 18:17 pongo el ejemplo Ferguson no en el máximo cuando se bueno eso es una excepción yo sí es verdad que llevó un tiempo pero no pienso más allá no pienso el tiempo que estado no pienso en el año que viene ahora mismo soy una persona que intenta estar en el presente pensar en en lo que tengo delante ahora mismo pues me queda la Final Four este fin de semana enseguida va a empezar los play off de la ACB no pienso mucho hacia adelante intento ver las cosas siempre de una manera que no me vayan a

Voz 12 18:46 a cambiar era si no por haber ganado tengo porque cambiar yo no por lo que vaya a hacer el año que viene tengo de cambiar yo entonces un intento de alguna manera abstraernos de todo eso aunque hombre pues también emitiendo a tan perfectamente que dirá un entrenador que lleva ocho años pues no es no es normal no no hay muchos pero bueno en eso también me siento muy orgulloso de la de del trabajo que hemos hecho todos el primero el club para que bueno para que luego pues me pase como digo muchas veces que es algo fuera

Voz 11 19:17 es un tío que me encuentro en Tel Aviv Inditex le encantaba el Real Madrid que el equipo that qué tal pues yo creo que esto es mérito de mucha gente no solamente de Pablo Laso por supuesto yo estoy encantado de que el Real Madrid un cesto sea algo reconocible reconocido que lo digo siempre estas dos palabras porque Alsina muchas veces más los títulos pues te queda esa sensación de que la gente le gusta le gusta verá

Voz 0699 19:38 el baloncesto es un juego de quintetos Pablo tengo cinco preguntas las hacemos en un pim pam pum Benger intenta vamos a en qué jugador de su plantilla le gustaría reencarnarse quién le gustaría ser a mí

Voz 1375 19:51 UU en Tavares lo que están Tour

Voz 0699 19:56 con un jugador del CSKA que quisiera que pasar una mala noche hoy Chacho un jugador de los suyos que quisiera que durmiera como un tronco todos cuántas horas duerme Laso en una Final Four

Voz 5 20:12 de miércoles

Voz 11 20:15 a domingo cuatro cambie de día de cinco por cuatro cinco horas suelo dormir yo eso sí la fiesta no se toca

Voz 5 20:24 vale perfecto y la últimas

Voz 0699 20:26 a ti te cuanto perdona de cuantos la siesta porque si no

Voz 1375 20:28 a cuatro horas no no no fiesta

Voz 5 20:32 treinta minutos

Voz 1375 20:34 pero como la última

Voz 0699 20:37 complete me la frase de ayer sin poder usar lácteos ganar otra vez la Final Four de hacerlo en Vitoria sería

Voz 5 20:43 la ostia porque ayer no usar lácteos pues me sale la otra que dije ayer lo que pasa es que ahora ya me pilla en Vitoria que usa mucho

Voz 1375 20:53 ha quedado como más auténtico de la tierra exactamente oye de todo el mundo dice Pablo sí que en igualdad de condiciones estando bien los dos equipos tal vez sea algo superior el Madrid pero al final bueno son detalles lo que tú dices en este nivel a estos niveles puede ser detalles pequeños en los que los que decían este tipo de partidos pero sabemos que ahí están Jaycee Carroll ver Ares sabemos lo que espera de Campazzo que está jugando muy bien en este tramo temporada Rudy sabemos que cuando llegan los partidos definitivo se crece mucho más que cuando pero casi todo el mundo fíjate pregunta depende como este va a ser importante o no yo te pregunto cómo está cómo llega a mañana

Voz 11 21:34 yo creo que es sabe muy bien de hecho yo creo que el año pasado tuvo bueno pues una manera la mala suerte de la lesión

Voz 1375 21:43 tan grave una lesión que te tiene Casio

Voz 11 21:45 mucho diez meses parado fue increíble como se recupere hoy en el tiempo que se recuperó pero ha tenido la mala suerte que este año probablemente algo tenga que ver es qué es cosa mía

Voz 1375 21:55 sí sí sí habla de Messi Kosovo lo tuyo no sé pero

Voz 11 21:58 he algo de las pequeñas entre comillas tonterías que tenía este año que le han o dos semanas justo llega a la Copa del Estado para dos semanas de una lesión muscular dice pero de los playoff empieza la lira como un tiro selección Le tuvimos que parar

Voz 12 22:13 en un mes todas esas pequeñas tonterías pueden venir de la lesión anterior sabiendo que el arroyo está perfecta ahora bueno pues ahora llevados tres semanas entrenando con el equipo jugando yo creo que se encuentra muy bien mentalmente físicamente y con muchas ganas de ganar al yo si me pregunta después Servicio Exterior tranquilo

Voz 1375 22:30 bueno pues no solamente en la quiero porque no sólo está bien no sólo está bien muy bien y eso es buena noticia del Chacho crees que está jugando al despiste es si el tobillo que si a ver si juega así no va a jugar no se pierde pero

Voz 5 22:41 vamos a ver si no le han cortado la Tierra pueda Nacho

Voz 11 22:48 le encanta jugar avances pero ha jugado siempre

Voz 12 22:52 en situaciones en las que ha tenido pequeñas cosas y siempre hace un esfuerzo por estar iba a jugar seguro y el Chacho creo que ha hecho muy buen año en un equipo en el que en el que hay veces que que lo necesitan porque hay tanto talento alrededor con tres o cuatro cosas que haga ya parece que el equipo está bien yo creo que él ha hecho una muy buena temporada hay yo creo que no no solamente el todo el equipo Menezes muchísimo respeto

Voz 1375 23:15 pues nada mañana una ahora que no nos oye yo el año que viene si lo tienes a tus órdenes pues que meta Doblas que sea no

Voz 11 23:22 pues sí hombre yo siempre que tuviera el teatro en mi equipo me encantaría quedarme tirado me pasa con todos los que entren no

Voz 1375 23:30 bueno que duró más bien esas cuatro cinco horas que vas a dormir esta noche o mañana así este cita de media horita y todo listo para a las nueve en Carrusel Deportivo mañana todos los ojos puestos en Vitoria para desearle suerte al equipo de Pablo Laso que se meta en otra final de la Euroliga más que sería ya la hostia como dice Pablo Laso en Vitoria quitando los lácteos lo hizo Pacojo un abrazo MR y muchas gracias

Voz 11 23:53 muchas razas en abrazar a luego

Voz 1375 23:56 bueno un placer el entrenador del Real Madrid abriendo este Larguero hay ambiente ya me imagino que se nota por las calles de Vitoria una ciudad muy muy de basket bueno vamos a ver mañana qué pasa con los turcos sobre todo a ver qué pasa luego a las nueve Pacojo Marta

Voz 0699 24:08 el chino lo lo importante es lo que pasa en las nueve antes pasará lo que tenga que pasar con los turcos a las seis y media que evidentemente lo que va a pasar es que va a haber mucho ambiente que son dos equipos que han jugado en seis ocasiones a lo largo de la temporada ya ha ganado tres el Fenerbahce tres ha ganado el Efes pero lo importante es lo que pase después a partir de las nueve de la noche entre el Real Madrid el CSKA por cierto lo que ya pasado skate designaciones arbitrales para ese partido pita una mujer han Panthers la alemana es la primera vez que una mujer pita un partido en la Final Four de la Euroliga iba a dirigir mañana va a ser la tercer colegiada once encerrado de del partido va a estar allí en una gran cita como debe ser quiero decir es noticia algún día dejará

Voz 1375 24:46 exacto pero como tal lo contamos porque desde

Voz 0699 24:49 luego es un dato importante también a tener en cuenta en la Euroliga

Voz 1509 24:51 por cierto mano días antes sobre Sergio Rodríguez he tenido la oportunidad de hablar con él hace un ratito no tengas ninguna duda de que está en plenas condiciones y que no se pierde por nada esa semifinal contra el Real Madrid

Voz 1375 25:03 como ha dicho Pablo sea lo que le habían cortado una pierna yo creo que Chacho va a estar en la pista pero vamos

Voz 1509 25:07 nada nada no sólo pierde por nada que nadie tenga la más

Voz 1375 25:09 inmadura hace un año en Belgrado noventa y dos ochenta y tres ganó el Real Madrid en la semifinal a ver qué pasa mañana en este partido que hay diecisiete Copas de Europa Euroliga en el mismo partido sobre el parqué diez del Madrid siete de Checa a ver qué pasa esta mañana nos salimos mañana un abrazo Joe descansa

Voz 0699 25:27 un abrazo Manu yo dormir en poco más de cinco horas

Voz 1375 25:30 no pero sí está luego e insisto no no no si no porque

Voz 0699 25:34 a las seis y media de verdad que no

Voz 1375 25:36 no todo casi esperado hasta mañana Marta

Voz 1509 25:41 hay un beso para todos adiós igual vete

Voz 10 25:43 por qué

Voz 1375 25:45 bien habla UL Pablo Laso siempre hola Mario Torrejón hola muy buenas Javi que de alguna gusto hablar con Pablo Laso de todos los temas de baloncesto pero lo preguntar de lo que quiero sí señor da gusto suerte mañana nadie en esa semifinal bueno enseguida nos cuenta Mario Torrejón enseguida Flaqué enseguida Miguel Martín Talavera enseguida Javier Herráez y enseguida al debate y enseguida va a venir también por aquí al escurre ya para hablarnos de uno de los mayores Fantozzi es que he visto en la historia del deporte mucho tiempo sinceramente yo cada vez le veo con más éxito en el Circo del Sol que en el circuito de la ATP y lo digo de verdad este tío arrasará en el Circo del Sol que es el tal Kyrgios este que tiene una capacidad para jugar al tenis brutal pero que tiene la cabeza pues la dado Dios o ella cogió una silla la tirado la pista salió volando la silla en Roma la gente echándose las manos a la cabeza no sé si iban a ver un partido de tenis o aún descerebrado que se pone allá era uno de los mayores Fantozzi fantasmas que yo he visto en cualquier deporte pero especialmente canta más todavía en el tenis donde todo es tan el respeto por el rival la educación tratar como debe ser vamos ya ha salido este tío bueno enseguida la pregunta les Corretja no sé si qué pensáis vosotros pero habría que echarlo de la ATP pero echarlo que se tranquilice echaba en Javi Blanco que nos cuentas por ahí

Voz 0699 26:53 a ver vamos a un poquito de deporte que nuestros oyentes saben mucho de deporte deporte de verdad no como Girls eso tres les preguntamos si tú eres el que más sabe de la UEFA Champions League porque Master Card patrocinador

Voz 1375 27:04 ya el de la UEFA Champions League Carrusel deportivo tenemos

Voz 0699 27:06 concurso definitivo para saber quién es el que más sabe de la Champions cada domingo en Carrusel una semifinal en directo tandas de cinco preguntas hasta que sólo quede uno el ganador el que demuestre que sabe hasta el último dato de la Champions ganará dos entradas para la gran final del Wanda

Voz 1375 27:20 y eso lo descubriremos el domingo veintiséis

Voz 0699 27:22 en directo en Carrusel Master Card patrocinador oficial de la UEFA Champions League comienza algo practico

Voz 0514 27:28 les

Voz 1 31:20 a las doce y un minuto una menos que en Canarias está por ahí Lluís Flaquer Olaf Lucky muy buenas olas

Voz 1375 31:27 qué tal muy buenas estoy leyendo lo que han contado esta tarde hace un rato los compañeros de Radio Montecarlo e sobre el futuro de Antoine Griezmann e dicen que ya está hecho por el Barça apunta una fuente cercana al París Saint Germain que dice Si hubiéramos fichado a Griezmann en marzo no subirán crítica

Voz 24 31:46 todo

Voz 1375 31:47 el PSOE ya estaba metido en la puja a brazo partido con el Barça eh pero repito según Radio Monte Carlo haciendo un rato el club francés ha desmentido a la emisora una reunión entre el familiares de Griezmann que aseguran que quiere marcharse del Barça que lo tiene cerrado bueno veremos a ver todo lo que va saliendo en esto es día sobre el futuro de Antoine Griezmann

Voz 10 32:08 de de Griezmann no hablaba Bartomeu sigue siendo el silencio absoluto nadie dice

Voz 5 32:13 nada que también es bueno que ante no oye Si yo hoy decía José si el bar

Voz 1375 32:20 ah no hubiera fichado a Griezmann no sería más

Voz 5 32:22 único que el presidente Bartomeu llamar a Miguel Ángel Gil Ángel que sepas que a mí me mire sé que no yo no tengo nada que ver con esto bueno el caso

Voz 1375 32:31 que no nadie habla de Estonia entre las directivas Ny fuera porque la cabeza está puesta en la final de Copa también flaco si en el futuro del entrenador

Voz 1157 32:39 sí hoy en el marco de un acto de presentación de un libro sobre la figura de Kubala donde está harto del presidente pues ha aceptado atender a la prensa pero con dos premisas claras la primera lo que dices nada de hablar de Griezmann no ha aceptado preguntas de el francés

Voz 1375 32:51 sin cuando le han hecho una fácil pues te preguntamos Griezmann hay dicen que no lo voy a fichar Se acabó el debate ya está pues oye preguntarme por el tema siguiente pregunta no lo vamos a fichar pero no lo que te dicen es ni una pregunta de Griezmann

Voz 1157 33:03 le han preguntado Borrell femenino dejó a la Champions por la final de Copa por Valverde pero nada de Griezmann en cuanto apareció aparecieron

Voz 1375 33:09 cuenta sobre el francés ha finiquitado la la

Voz 1157 33:11 en el que el manotazo entrecomillas digamos con la prensa hizo Etoo ha comparecido para lanzar un mensaje claro a día de hoy su confianza en Valverde será el mensaje quería remarcar el presidente a una semana de la final de Copa espaldarazo al técnico más allá de las dudas que generó Anfil más allá de las críticas de parte de la afición Valverde tiene hoy dice Bartumeu escuchamos al principio el respaldo de la Junta directiva para seguir en el banquillo la la próxima temporada

Voz 4 33:34 yo creo que ella lo dijo en rueda de prensa evidentemente esto es uno un proyecto a medio a medio largo plazo que tiene contrato y estamos muy contentos con él la Liga ya la hemos ganado llegamos las semis de Champions este año iban adoptamos a final de la Copa dicha antes tiene contrato creo que es una

Voz 1375 33:54 hasta que no

Voz 1157 33:56 pase lo que pase una pregunta que no aunque no toca dice Bartomeu que avalará continúa porque entiende que la temporada dice ha sido eh fantástica magnífica ha dicho magnífica ha sido la palabra cotizado Bartomeu para definir la temporada el Barça ganando la Liga estando en la final de Copa llegando

Voz 1375 34:10 ha habido Mesia por la cree que Sánchez no

Voz 1157 34:13 sí es un acto marcado por el Protocolo se ha visto Messi tímido correcto vestido de traje le hemos visto sonreír lo cual no es poco con la imagen a los últimos días pero sí ha recibido la la Creu de Sant Jordi de manos del presidente de la Generalitat Quim Torra se le concede a Messi por su trayectoria deportiva que le ha llevado a ser reconocido como el mejor futbolista de todos los tiempos por sus valores también por el trabajo de su fundación y por el reconocimiento que tiene también su contribución a centros como el Pediatrics Cancer Center de San Joan de Déu IS el segundo futbolista que la recibe antes tan sólo había recibido está Creu de Sant Jordi Johan Cruyff en el año dos mil seis

Voz 1375 34:46 es la suerte a las chicas en la final de la Champions

Voz 1157 34:49 ojalá el sábado a las seis cita histórica primera final de la Liga de Campeones el Barça con con el Olympique de Lyon que es de auténtico favorito de la final pero siempre hay una primera vez para todo esperemos que sea también para el Barça femenino

Voz 1375 34:59 narrará Flying el carrusel con Dani Garrido hasta luego fracking muy buenas noches un abrazo está Miguel Martín Talavera o la tala qué tal Manu buenas noches nos están esperando Undiano Mallenco Iturralde González enseguida vamos a hablar con el árbitro que se retira que es el que más partidos ha pitado en la historia de primera y con el segundo que más ha pitado en la Historia primera que es nuestro comentarista enseguida charla es que seguro va a estar muy interesante con Un día la Mallenco y con Iturralde González pero en el Atlético de Madrid también hay nombres propios cómo va la operación estampida desbandada llámennos lo como queramos sobre todo nombres que tienen que empezar a sonar para para llegar pero momento sobre todo los que están saliendo que no paran no tala sí bueno ya hemos contado un montón de ellos

Voz 1576 35:39 los veteranos Godín que ya dijo que se iba a ir a Juanfran que ya lo contábamos en la Cadena Ser al igual que Filipe Griezmann por supuesto que lo venimos contando desde el pasado domingo bueno Rodrigo como el tú contaste ya conocen desde el club que va a venir un equipo iba a pagar su cláusula de rescisión bueno no va a ser los únicos nombres

Voz 1375 35:58 propios eleva a buscar una salida Vitolo aunque

Voz 1576 36:01 su sueldo y su alto precio conlleva en la operación más seguramente a una cesión que a un traspaso al menos a a corto plazo es la idea que tiene el club vamos qué pasa con áreas con el que hasta el no de Juanfran tampoco se contaba con el de cara a la próxima temporada otros nombres propios como por ejemplo el de Ángel Correa está molesto porque ha jugado poco en los la recta final de la temporada y evidentemente también podría estar en los tacos de salida jugadores que van a llegar ya hemos contado que está cerrado el caso de Felipe Monteiro de Herrera

Voz 1375 36:33 sí que gusta un jugador mucho

Voz 1576 36:35 qué es el francés la caset que tenía fichado de la ley

Voz 1375 36:38 como futbolista pero que la sanción

Voz 1576 36:40 acción FIFA le le privó de que llegara a la ribera del Manzanares en este caso al metropolitano y lo mandó al Arsenal buenos eh

Voz 1375 36:48 el ya sonó ya sonó ya sonó perdona el año pasado porque era además muy amigo de Griezmann y tal también eh bueno vino que también tiene buena relación con Griezmann pero no le viene bien la Griezmann y puede que venga la caset ya tampoco estará para que no esté solo no exactos sabes

Voz 1576 37:02 a para que haya otro francés Guy hagan pinza no pero el caso de la caset como tú bien dices así mejor seguido mucho por el Atlético de Madrid Si no hubiera habido la sanción FIFA que impidió fichar lo tenía más que cerrado el conjunto rojiblanco bueno es otro nombre propio que está en

Voz 1375 37:18 en los tacos de salida lo que está claro es que lo

Voz 1576 37:20 lo que decíamos ayer Manu no se va a perder ni mucho menos la cabeza por iba a haber otro caso Griezmann en cuanto a salario en el conjunto rojiblanco y hoy en un acto se presentaba bordan Players Foundation y ahí ha estado Álvaro Morata que ha hablado cómo no del nombre propio de la semana Antonio

Voz 1375 37:38 misma

Voz 4 37:38 una decisión que hay que hay que respetar y sobre todo agradecer todo lo que ha hecho todo lo que ha hecho Griezmann todo por este club que ocasión mucho bueno nosotros respetamos su decisión y ojalá que que se hubiera podido quedar peruano ha tomado esa decisión y nosotros estamos pues ya acabando la temporada pero también tenemos muchísima ilusión por la temporada que viene

Voz 1576 38:01 eso decía Álvaro Morata que también ha hablado de su

Voz 1375 38:04 a futuro quién era un paso hacia adelante quiere es el líder del Athletic

Voz 1576 38:07 lo de Madrid y fíjate lo que ha dicho sobre su carrera

Voz 4 38:10 no tengo otra cosa en la cabeza me gustaría pues estar en el Atlético de Madrid todos todos los años que me quedan de Demme

Voz 1157 38:16 mi carrera ser todo lo importante

Voz 4 38:18 de qué qué me va a tocar todo lo importante posible en el futuro se que que a partir de ahora también yo y otros compañeros vamos a tener vamos a tener muchas más responsabilidades Si bueno la verdad que que no me planteo ni la posibilidad de de ir a otro a otro club estoy encantado de sobre todo quiero quiero y creo que tengo mucho que hacer aquí toda vez

Voz 1576 38:41 había cantos de sirena a Manu porque no jugará Griezmann con la camiseta del Atlético Maheta al menos en parte de la afición bueno pues bastan Griezmann en el Ciudad de Valencia al lado de Godín al lado de Juanfran al lado de Rodrigo y al lado de Filipe seguramente jugadores que van a jugar su último partido como

Voz 1375 38:55 bien pues nada estaba un abrazo buen viaje bueno luego hablamos en el debate logros hoy porque te oigo por ahí está llegando para el debate está preparándose hasta luego Talavera hasta luego chao hasta luego está por ahí Mario Torrejón que debe saludamos a que estamos antes ir con el Javier que ahí mañana lista de el seleccionador Luis Enrique en el Madrid también nombre es bueno imagínate lo que es el el mercado sea cada tres minutos hay un representa ante llamando a las oficinas del Bernabéu se ven desde compra tal pero cómo va la buena oraciones por primero hablar de cosas

Voz 1157 39:22 Perales dos nombres que me sirven igual para decir cómo están las cosas que son Djokovic im Mendi el jugador del Lyon en el lateral

Voz 1375 39:29 todos los dos están en la lista de de

Voz 1157 39:32 fichajes del Real Madrid yo creo que es factible que las negociaciones salgan adelante pero no ahora no es no es de cómo hemos leído hoy de pasado mañana ya de que este hecho hoy de hecho en Sky Alemania creo que ha sido que han dicho que Jobbik ya era jugador del Real Madrid me cuentan en el conjunto blanco que todavía esa operación ni mucho menos está cerrada que cuando termine la Liga

Voz 3 39:49 y entonces hay sí empezaran

Voz 1157 39:51 y a activarse todas esas operaciones aunque no va a ser inmediato quiero decir eso de que el lo presenta mañana viene es mucho

Voz 0985 39:58 sin perdón más complicado de lo que parece no está

Voz 1157 40:00 sencillo pese a que evidentemente yo de que debe jugar en el Real Madrid también vendí pero como digo me cuenta que todavía no se ha hablado con el Lyon que tampoco va a ser una negociación fácil con lo cual es algo que no va a ser de pasado mañana

Voz 1375 40:12 ya tiene pinta que hay acuerdo con los jugadores

Voz 1157 40:14 creo que no va a haber problema que es lo más alta yo exactamente con los dos clubes siempre además la voluntad de unir al Real Madrid en generales vamos en el noventa por ciento de los casos noventa y nueve por no por no ser muy exagerado

Voz 3 40:25 el suele ser bastante sencillo digo que que

Voz 1157 40:28 luego lo de ponerse de acuerdo si es son otros tiempos y otras cosas con lo cual no creo yo que esos tiempos andan rápidos como queremos nosotros sí que se presenten como digo ya mismo Antón

Voz 25 40:35 pues esto respeto a lo que es muy real ir respecto a esto que que hemos visto y escuchado hoy de

Voz 1157 40:41 Canal Plus Francia de el Real Madrid va muy en serio

Voz 3 40:44 Mohamed Salah me cuenta del Real Madrid que nada de nada John ni Diego que no

Voz 1375 40:50 este periodista de Canal Plus Francia ya habló también de otro me suena me suena también todo tu nombre por ahí pero yo no solamente que no salió ni por asomo me ha extrañado cuando he escuchado he preguntado

Voz 1157 41:01 en el club el también les extraña que haya salido esto porque no son jugando que el abismo parezca que esté en la órbita del Real Madrid

Voz 1375 41:07 que tiene otros otras prioridades yo creo

Voz 1157 41:10 primera sin ninguna duda es que llegue Hazard que tampoco sé si va a ser muy rápido en sentido de que la semana que viene en la Liga lo siguiente ya este por aquí presentando se creo que no va a ser así mandarla a final de la Europa League etcétera etcétera