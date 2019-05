Fernando León de Araona: "Hay que escribir el personaje que quieres ser y el que deseas ser"

Voz 1 00:00 podéis llamarme mal

Voz 2 00:04 pregunta siempre a los Gatopardo su relación con el mar pero a este Ismael le quiero preguntar que veía en el toldo trescientos treinta de la playa de Zarautz

Voz 0642 00:19 pues en el mar seguro porque estaba enfrente pero pero nada muchas más cosas no amigos muy queridos a familia y luego un mar Un mar también que de los que deja huella no de los que en muy muy particular bravo que creo que incluso ha cambiado quizá yo era pequeño me parecía más bravo cuando era pequeño pero era Umbral marca da quedaba mucho susto no porque cuando se enfadaba hacía pasar miedo no luego conoce otros mares después porque ese fue el primero hilo se sentía que ninguno estaba la altura a la que lo pensaba esto no esto es una cosa entonces un nada una una mañana ya que el mar siempre es para mí es como yo siempre imagino ese mal no

Voz 2 01:03 habrá alguien que se ha quedado sorprendido con lo del todo trescientos treinta de la playa Zarautz pero es verdad que los toldos en esa playa están numerados y cada uno pertenece a su pequeño Toldo y ahí dentro tiene sus bártulos de la playa no que que teníais en el vuestro

Voz 0642 01:19 así es y además en recuerdo que que quedábamos y todavía quedamos más entonces porque iba mucho más si tenía tenía muchos amigos que iban a esa playa también era como bueno pues que estamos en el trescientos treinta quedamos en el quinientos veinte no era como un código privado que servía tanto de día como de noche no irán cómo lo has dicho muy grande eran eran familias muchas veces au grupos de familias grupos de amigos de manera que había zonas donde esa playa había una zona más familiar que eran los primeros trescientos todos los tengo que decir una zona más para la gente joven cuando quería hacer de independencia sala madurez Érase parte de tus padres ir a pasar del trescientos treinta a quinientos veinte todo estaba completamente no reglado era natural Santos cima de natural y era un espacio de día familiar pero también en la noche pues es donde yacían las las fiestas las celebraciones no a aquella decíamos sangría das que se hacían excavadas en la arena de la playa no pero es una maravilla hacia su mujer de un metro de profundidad o de medio poner un plástico ya ya preparadas la sangría no porque el frío del de la arena humedad ha conservado fía toda la noche

Voz 2 02:18 porque a Fernando León de Aranoa ha elegido como sido uno mismo Ismael haciendo alusión no entiendo no a una novela que también tiene mucho que ver con el mar

Voz 0642 02:27 sí pues es verdad que ha sido si es coincidencia está el mar hay también no si pues porque es uno bueno pues porque qué hay mejor que los personajes de ficción para para verse uno reflejado en ellos para aspirar ser como ellos no yo como lector y pero también cuando escrito cuando escribes historias también no se dice a veces no que uno escribe los personajes creo que escribir el personaje que teme ser pero también a veces escribe este personaje que te gustaría serlo al final son como una proyección no de lo que eres casi nunca pero sí de tus de lo que quiere decir que desea lo que temes no lo que tenemos incluso ser tú mismo y en este caso pues en ese personaje de ficción maravilloso no de Moby Dick ese pues es uno de esos personajes que dicen bueno que no habría querido ser parte de la tripulación de desembarco donde de momento como ese pero sobre todo de ese barco en concreto en el barco de acá

Voz 2 03:16 Fernando tú naces en Madrid sin embargo San Sebastián está muy vinculado con tu infancia y con tu recuerdos familiares que ibais allí en verano tenéis ahí familia cómo era

Voz 0642 03:27 sí tengo familia todavía no hay pero sí hay vivía mi abuela materna hay íbamos mucho no como yo creo que muchas familias no mucho más al principio había ese momento que en Navidad en Semana Santa en verano y luego esos tiempo se van acortando unos luego iba cada verano de mi vida no es el lugar al que tengo asociada me adolescencia en realidad no es ese momento tan tan divertido de descubrimientos y de de sustos también FIDE es el que más tengo asociada asociado el recuerdo de mi adolescencia no más que que Madrid caso debido siempre también está por supuesto no lo vivido pero pero es como que en verano en verano era el crisol perfecto no hay se concentraba todo y ahí sucedía todo lo que cedían todo el año no era la alerta claro

Voz 1 04:12 sí bueno aparte de las vacaciones

Voz 0642 04:14 claro pero que permitían que son pues que pasaran hiciera cosas que durante el año

Voz 1 04:18 hay un plato familiar que eso los chipirones eso tinta

Voz 3 04:26 cuando los coméis dará algo importante no era

Voz 0642 04:29 el avión retorna

Voz 4 04:32 había avión ritual del esto no lo estoy muy inquieto ante la siguiente pregunta ésta todavía la puedo manejar la siguiente uno si no es cierto bueno no es que sea un ritual bueno había una cosa

Voz 0642 04:42 a mi familia mi madre nos decía siempre bueno ya el año que podemos elegir al plató más o menos sobre todo me estipulado no lo era tanto pero pero el día de tu cumpleaños Gasol del mío pues pues es verdad que la que quieres comer ya tu cumpleaños yo es cierto que durante muchísimos años siempre pedía pedía ese plato que yo lo tenía asociado no sé cómo era una maravilla no me gustaba era un lujo total lo comíamos por mi cumpleaños y todavía hoy cuando vas a un restaurante donde tengan algo parecido pues lo asocia ese momento no oí muchas veces lo pido confesar porque es una comida especial no tú has dicho

Voz 2 05:21 como siempre aunque nosotros conocemos como cineasta ilusionista pero durante muchos años tú dibujaban Hinault imaginabas que acabaría siendo director de cine fue casi casual entrar a estudiar Imagen y Sonido no de pequeño esa es una imagen que muchos podrían tener de Ci de un niño no con un bolígrafo o con algo lapicero haciendo dibujos sí completamente

Voz 0642 05:46 pues yo creo que sí es decirle preguntarle a cualquiera de mis amigos de los ocho diez catorce hasta los dieciséis dieciocho esa es la imagen no es lo que más hacía es lo que más me gustaba me divertía mucho sea yo era de los que de los cutres que los cumpleaños los amigos de regalaba dibujos dibujos míos o recuerdo el colegio también no muchas veces pues siempre ando dibujando no he pedido un papel al llegar porque me en en el colegio pues era buen estudiante pero me pasaba siempre las clases dibujando no en los márgenes de los libros sale maneras eran como dibujos que empezaban en los márgenes pequeños pero poco a poco iban extendiéndose yo cuando absolutamente todo el texto de las dos páginas y al final casi cuando tenía que estudiar las me costaba mucho porque no veía debajo de los de los dibujos no les recuerdo que me costó que que hundió un profesor o algún profesor pues citará Mis padres no a mi madre para para decirle esto no podía hacer y que porque te deja tenía los libros destrozados eso sí no estará pero también recuerdo el dijo José profesor el a saca buenas notas fuese

Voz 2 06:46 pero usted donde está el problema claro otros problemas bueno vámonos a la calle Viriato ahí ahí una academia donde empiezas a darte cuenta de que con el cine con el guión y con el mundo audiovisual puedes empezar a disfrutar no

Voz 0642 07:04 sí es el lugar para mí no es un es un sitio que ya no existe como tal ya no es Academia pero sí existiendo a veces pasa por delante también cuando ese barrio era un local encima de un garaje con local muy luminoso y al que me llevaron un poco casi a regañadientes no porque yo no tenía esa pasión de ni de la escritura en el cine no la tenía dentro no tenía la el dibujo bueno es verdad que había empezado a estudiar una carrera más cercana al al cine la audiovisual no eran ciencias de la imagen en la Complutense pero no tenían muy claro pero yo quería seguir dibujando y es verdad que que poco Casilla la fuerza me llevaran un amigo me convenció para que me apuntara con él en ese en un pequeño taller de guión que impartía en aquella Academia decir academias mucho incluso era era un lugar donde varios profesionales entre los que estaba Marisa Paredes y Lola Salvador Manolo Machi profesionales de la industria pues daban clases de lo suyo no de ellos talleres de dos tres semanas no y entonces me apunté a fiesta taller de guión eran tres semanas de trabajo con con tres guionistas distintos y es verdad que para mí si hay un momento así de de flechazo de revelación no soy un momento donde dice es esto que es no como de de yo quiero hacer esto no quiero si estos tipos hablan así de su oficio no con esta pasión con esta sido transmiten así además discutiendo entre ellos desde el primer día a todo un disparate pero es un disparate maravillosa nos decías esto tiene buena pinta no entonces hay empecé a hacer en ese taller pequeños ejercicios con ellos con con esos profesores sí yo realmente a a a descubrir ya no el guión la escritura como como algo que me había estado perdiendo hasta ese momento no te sentías como me he podido perder esto

Voz 2 08:41 Fernando es verdad que fuiste Johnny está en Un dos tres

Voz 0642 08:44 sí justo ahí digamos a raíz de ese de ese taller gracias en parte a esos profesores que pues en un momento en el que había trabajo de guión en televisión empezaron dicho pidieron unos guionistas para un programa que dos tres era otro se llamaba pero esto qué es y allí fui no con con un compañero en el mismo compañero va a hacer guiones de sketches de humor presentaciones de todo con tal de América desde Martes y Trece también entonces justo después de ese efectivamente vino Merkozy trece vino el uno dos tres también enseguida estaba trabajando con con Ibáñez Serrador

Voz 2 09:13 pero que hacía las preguntas letones no todo

Voz 0642 09:17 mira desde el tema del programa ahí se discutía desde el tema que efectivamente era que va antigua Roma que era un clásico pero de repente queríamos hacer cosas más abstractas también no esto aquí la lluvia la cama y eso llenarlo de contenido no hiera desde las preguntas no yo creo que eso al tenía su propia maquinaria muy engrasada Chicho digo no pero pero todo no ideas de pues para para los premios hasta decíamos esto los premios no

Voz 2 09:42 las canciones de te acuerdas que había un montón de sus canciones que tenían que ver también con el tema bueno lo estoy recordando ahora que es que has dicho que eran temáticos es verdad que no no han temáticos que bueno

Voz 0642 09:55 humor también muchas actuaciones y entonces y a veces las es criamos nosotros a veces eran los propios humoristas au cómicos no que tenían su o trabajamos con ellos no era un ritual no teníamos una vez a la semana en la productora dicho todos los sábados por la tarde irán cinco horas seis horas de de tirar ideas tiroideas no es terminar siempre íbamos a algún espectáculo en la noche del sábado para para ver si podía encajar en el show no era para mí yo creo que tiene veinte años son una experiencia increíble no estar tan cerca de ese señor tan sabio y no sé pues eso buscando ideas no para el espectáculo

Voz 6 10:38 eh

Voz 7 10:53 Jean

Voz 5 11:06 ah un

Voz 8 11:20 hola

Voz 7 11:28 no

Voz 2 11:36 Fernando alguna vez has dicho que tu haces películas para intentar entender el mundo que te rodea para para intentar entender a la familia que esté familia para abordar un tema mucho menos excepcional de lo que muchos creían dice este barrio del que hablábamos hace poco aquí en el faro para entender al mundo del parado hiciste Los lunes al sol es hora que escribir y hacer y dirigir esas películas te ayudan a entender lo que pasa

Voz 0642 12:07 bueno yo creo que es es es es que es una es quizá la mejor manera o la única no para los que por lo menos para alguien como yo que se dedica esta profesión no sea que no es la mejor manera no al final yo creo que escribir sobre algo sea lo que sea sea ficción no necesariamente periodismo que también imagino escribir sobre algo es la mejor manera de reflexionar sobre agua no yo muchas veces luego en la vida diaria también no a veces cuando tienes un conflicto del tipo que sea de trabajo a veces escribe en un correo no para enviar a los sino para entender lo que te está pasando aquí como de esta relación dando clase ese problema entonces es llevado las Historia hacia el cine función igual no solo decía también a Bioy Casares escritor argentino no decía yo no tengo muchas veces opinión sobre algo hasta que no escribo sobre ese algo con las películas pasa eso no yo creo que el principal motor para para escribir y para hacer ficción es la curiosidad y el interés en las cosas no creo que el día que esa curiosidad no exista esa capacidad de sorpresa de extrañamiento que decía millas también ya que no tengas esa capacidad ese gusto por de sorprendente y extrañar te pone las cosas estás perdido no

Voz 2 13:07 como creador no no tienes miedo de que el cine te despegue del suelo quiero decir tú puedes observar desde el anonimato cuando ya tienes un nombre

Voz 12 13:19 ver es una persona

Voz 2 13:21 conocida el ser anónimo y pasar desapercibido para observar cómo pasar los lunes alguien que está en la cola del paro o las mujeres prostitutas que están en la calle un martes por la noche claro esa capacidad de observar desde el anonimato de alguna manera no has tenido miedo nunca de perderlo

Voz 0642 13:40 sí con completamente no incluso recuerdo momentos puntuales en los que ha pasado no una vez empezando escribir algo con un compañero no que que en los están muy integrados en un servicio de emergencia esta asistencia del uno uno dos Si llegamos a un sitio donde había pasado algo que finalmente no fue tan grave pero bueno habría sido una explosión de gas no me sentí reconocido inmediatamente al llegar también era un momento después hacer los lunes al sol de hacer barrio en ese momento donde yo a lo mejor era más visible no es verdad es que ese momento lo viví como un sábado con mucha decepción no estudia dar un paso atrás y desaparecer no aparte y me cuesta semen y es verdad que lo sentía así que sentí esto está interfiriendo no con mi trabajo con lo que me gusta hacer no el hecho de ser conocido no pero también es verdad que creo que al final los también los directores por fortuna estrenar una película cada tres años dos con suerte tres cuatro años es un poco efímera por fortuna esa fama no sea que te ven un hay un momento en que sí recién estrenada una película la gente te reconoce Macy y luego enseguida no no es más transparente hay yo me siento un poco así por fortuna no muy excepcionalmente te para bien

Voz 2 14:42 Fernando León esas haciendo la vida de Sabina

Voz 0642 14:46 este es mi año Sabina como yo digo

Voz 2 14:48 buenas cómo va el proyecto que un cómo cómo es cómo van las conversaciones con Joaquín Sabina

Voz 0642 14:55 sólo pueden ir bien porque yo creo que es uno de los conversador es en fin más geniales que que yo conozco no todos los sentidos no pero por generoso culto gracioso no es muy divertido realmente conversar con Joaquín es un placer no hacerlo porosa y luego además pues si tienes el pretexto de hacerlo como trabajo como en este caso no parece documental que estamos que estamos haciendo este es un documental en el que en el que en realidad llevamos muchos años trabajando yo empecé a rodar creo que hace como ocho diez años con él la composición de un disco de Vinagre y rosas después de gira con él por por Méjico unos días en estos años hemos estado como trabajando a ratos a ratos no bueno de una manera un poco caótica como al final creo que es la vida de un músico y en parte de la nuestra también no pero sin ninguna prisa no sin nos encontrando los momentos sí avanzando en él no en ese proyecto y es verdad que ahora nos hemos propuesto este año terminar ese trabajo no

Voz 2 15:50 pues no tenéis fecha seis rodando seis grabando estamos dando ya estáis en montaje

Voz 0642 15:55 estamos todavía grabando algunas cosas pero cada vez menos no yo creo que nos quedan cuatro-cinco rodajes puntuales Si tenemos también la la posproducción en marcha ya la vez y entonces si la es dentro este año tenerlo terminado seguramente señor al que viene no

Voz 2 16:08 fíjate que tengo salió este programa dedicado al pop estaba pensando si el pop pues la cultura popular quizá Sabina debe ser uno de los ejemplos de cultura popular

Voz 1 16:19 vivos más claros este país

Voz 0642 16:22 pues no absolutamente no de hecho me hace recordar si hay una cosa que que en estas entrevistas Si no lo hace ahora de hace tiempo el mención alguna cosa que tiene mucha razón no él decía el pensaba que la canción tiene que tener ese elemento se refería fíjate partía de la música de José Alfredo no de las rancheras mexicanas que seguramente no se pueden calificar como Pop o así porque hay más popular que eso no es algo que todo el mundo canta en cuanto se ha tomado tres cervezas dos Tequila o cuando se siente anímicamente ha animado lo contrario no él decía eso no que la canción y que la canción tenía que tener esas gotas para ser popular no de romanticismo de de también como de romanticismo barato no sea de demagogia también no de cursilería incluso no unas gotas no solamente unas gotas para que fueran realmente popular llegaran a todo el mundo lo defendía lo le gusta mucho y yo lo entiendo también no se ha llevado a mi trabajo al cine si hay algo de eso no me gusta me gusta mucho contar las historias en las que creo y escribes para al menos la primera versión las otras ya no son para el público la primera party pero nunca pierdes eso de vista también no quieres que tus historias lleguen no se conozcan San populares

Voz 2 17:27 ya la última pregunta que hacemos en nuestros invitados es siempre cuál ha sido o quién el Faro de su vida no sé si Fernando tiene alguno o algunos

Voz 0642 17:37 pues en yo igual decir uno ser un poco injusto porque siempre estoy un poco a oscuras a ratos sin sin esa guía pero se ha habido ha habido muchos muchos momentos y yo creo que por pensar en en personas no el final aunque es verdad que me oficio para mi ha sido un faro siempre a partir de ese descubrimiento en Piamonte en fin me ha servido muchísimo en lo personal también es lo que más me gusta y luego habido personas claro no por siempre casi siempre mujeres además no es pareja de muchos años hija también mimar