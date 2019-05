Flash Deportes SER de las 10:00 (17/05/2019)

Voz 1161 00:00 el Real Madrid de baloncesto busca esta noche su décima Copa de Europa Final Four en Vitoria segunda semifinal desde las nueve de la noche ante el CSKA de Moscú Pablo Laso sabe que Sergio Rodríguez jugará con los rusos pese al rumor de los últimos días de que era duda

Voz 1 00:16 vamos si no le han cortado la Tierra pueda le encanta jugar a baloncesto siempre hace un esfuerzo por estar iba a jugar seguro ya Chacho chucu muy buen año en Vic pone el que hay veces que no necesitan porque hay tanto talento alrededor de tres o cuatro cosas que haga ya parece que el equipo está bien yo creo que la ha hecho una muy buena temporada no solamente el todo el equipo merece muchísimo

Voz 1161 00:37 precisamente el base español de CSKA sobre el partido contra sus ex

Voz 2 00:39 cualquier cosa puede pasar los dos tenemos mucho talento muchos jugadores que pueden desequilibrar el partido y un poco pues la energía quien mejor energía más intenso lo digo ahora

Voz 1161 00:49 en esta semifinal arbitrará por primera vez una mujer un partido masculino en la Final Four en la Euroliga será la Allen antes desde las seis de la tarde la primera semifinal duelo turco Fenerbahce Anadolu Efes en cuanto al fútbol esta mañana conoceremos desde las once y media la lista del seleccionador Luis Enrique en Las Rozas para los dos próximos partidos de la selección de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte el siete de junio en Islas Feroe el diez de junio ante Suecia en el Bernabéu con la incógnita de si estará o no de forma presencial se esperan las novedades de Diago de Iago Aspas Isco y Carvajal también conoceremos la de la sub-veintiuno que acudirá este verano al Europeo de la categoría del campeonato liguero este fin de semana se despide de la Primera división con la jornada treinta y ocho en la que también se va a sus cuarenta y cinco años y siendo el que más partidos ha arbitrado en Primera con trescientos cuarenta y siete del colegiado Undiano Mallenco que anoche pasaba por el larguero a falta de que pueda arbitrar o no la final de Copa entre Barça y Valencia en Liga su última actuación será en el Bernabéu con el Real Madrid Betis

Voz 3 01:39 mi único objetivo era que no se jugarán nada porque el último partido de liga así que los árbitros generalmente solemos solemos elegir partido que no haya cosas importantes que no haya nada en juego por pitar un poquito más tranquilo hoy disfrutaremos mucho pues con la familia amigos que van a ir allí al Santiago Bernabéu fui yo creo que va a ser un día muy bonito muy especial

Voz 1161 01:57 en segundo arranca esta noche la jornada treinta y nueve con el Zaragoza Sporting desde las nueve del resto en el Master mil de Roma tras la doble jornada disputada ayer Rafa Nadal y Fernando Verdasco se enfrentarán por una plaza en semifinales ayer descalificar tirios por su enésimo numerito tirando sillas a la pista entre otras situaciones sobre su conducta es Corretja anoche en El Larguero

Voz 1655 02:15 Que Dios los está sobrepasando no me parece a mí que que no todo vale que todo tiros imite al final oye cada uno lo hacer lo que crea oportuno y no sé si si nosotros somos quién para juzgarlo pero sí que desde fuera da una sensación que hay algo que no está gestionando muy bien

Voz 1161 02:32 ya en la NBA los Warriors han colocado al dos cero en la final de la Conferencia Oeste con su victoria sobre Portland ciento catorce ciento once más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER

Voz 1 02:43 Keynes