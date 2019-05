SER Aventureros: Otso Trail Menorca Cami de Cavalls (18/05/2019)

Voz 1 00:00 comienza una cadena SER ser aventureros

Voz 1025 00:06 José Antonio Ponseti qué tal estáis bien Ser aventureros un año más en el Camí de cabal ya sabéis que sólo son programada Cadena ser buenos días a los que nos estáis escuchando ahora mismo eh a través de la Cadena nacer y de sus emisoras tanto en la Península como en Canarias muy buenas tardes a los que lo hacéis a través de sesenta de Radio Caracol en la costa este de los Estados Unidos qué tal América muy buenas tardes porque nos escucháis por la tarde el domingo para por la tarde para ser exactos dos hemos venido al Camí de cabales y me vais a decir algunos esto donde ETA Menorca situarnos Menorca a ir por delante por delante correr pero correr como benditos y ahora ya os contaremos el porque es nuestra tercera la edición cuarta edición Ángel Molina buenos días buenos días creo que es la edad tercera tercera el tercer si estás estás seguro o no si estoy seguro vale la diferencia es que este año hay equipos Ser aventureros por primera vez hay cuatro valientes no serán capaces de terminar pero lo ayer seis y yo estamos en distintas categorías celo corremos casi todos sí sí casi todo nos hemos traído a Raúl Raúl cómo estás buenos días encantado de luego bienvenido Raúl sólo viene a las grandes galas veces y no hubo en Pirineos ahora está en Menorca e hice Menorca voy de cabeza ex futbolista gran cosa

Voz 3 01:49 menor de caldereta de hecho

Voz 1025 01:51 ni de la tierra

Voz 4 01:53 has traído por cierto un árbitro y encima te amigo Castillo está tiene profesión de riesgo así porque de profesión y afición por qué

Voz 1025 02:02 cuéntame profesión Guardia Civil y aficiones Árbitro

Voz 4 02:05 sí pero es también el de segunda pero está bien cero estás destinado aquí

Voz 1025 02:08 está bien árbitro y Guardia Civil porque si la cosa se pone chunga en Toulouse dotes de mando si Hinault no llevará en la en el

Voz 4 02:17 de fajo viviendo por ahí Rubén Eyries mata ahí luego luego te lo presento pero lo lo como alguna gente sí es muy buena gente de Coruña viene está destinado llevaba poco tiempo tres meses

Voz 1025 02:31 espero estar aquí no ha venido hoy de Coruña estará destinado a destinos aquí pero lleva tres meses nada Mena pero mira la buena cara hacéis el Papa te hacerla

Voz 5 02:40 Herrera eh porque abre el camino a dicho

Voz 1025 02:43 te sumábamos al equipo de ser aventurero para

Voz 6 02:45 próximo año para el próximo año bueno tengo a mi

Voz 1025 02:48 esto Mito es el organizador es el hombre que ahora mismo puede empezar a descubrir las claves de esta carrera como estás mito daño más

Voz 7 02:55 buenos días buenas tardes a todos encantado

Voz 1025 02:58 estoy emocionada este año estaba apuntando mil ochocientos de los cuales cuarenta y nueve por ciento Mallorca ciento setenta extranjeros veinticinco nacionalidades e ojo un chino chino de Shanghai sólo uno hay un chino Shanghai cuidado porque todo empieza así si son millones si por eso te digo todo empieza a cero empezaron con un bar y mira cuántos hay ahora en sí señor me digo verdad verdad

Voz 7 03:21 sí correcto bueno también tenemos del continente americano básicamente de Europa sea a más cerquita se nota más pero también tenemos gente que viene de Dubai tenemos una pareja que viene de Dubai esto bueno ya es importante que lo cariz en Menorca necesito etarra año que pues de Asia y de América que te localice en un sitio tan pequeñito como Menorca bueno y esperemos que que se pasen por aquí que disfrute y que puedan contar bueno las maravillas que Tiananmen Menorca

Voz 1025 03:49 te tengo como siempre que hacerte eran la pregunta obligada para que alguien que no esté escuchando en que no sepa de qué va esto no cambió de caballo que no sepa lo que organizó en Menorca cuenta celo cómo se lo explica cómo se lo explica hasta el chino

Voz 7 04:03 bueno supongo que habían los vídeos que hicieron aquí es una idea que surgió hace ya bastantes años es un camino que recorre el litoral de Menorca como he dicho antes se está en el centro de Mediterráneo no era un sitio estratégicamente codiciado pues pues muchísima gente los turcos luego hemos tenido nominaciones inglesas francesas hemos tenido otra vez dominación inglesa porque claro era han puesto el segundo cuarto natural más grande de Europa creo esto caro era objeto pues para para Gas travesías de la década querías separaban en Menorca el caro en el centro del Mediterráneo todo el mundo era era perceptible Ximo caro para defender esto era importantísimo de togas de defensa a la que veía son turco pues va a llamar como loca ahí creo que nos están asaltando hemos tenido en el año en el año mil quinientos cincuenta y ocho que está el obelisco de Osborne que que el que se en memoria de del asalto que tuvimos ese año ahí Ícaro que era eso no era importantísimo defender Ícaro que hacía a uno de hicieron un sendero entre todos le de defensa que todavía están las torres

Voz 8 05:16 si este camino pues entró en desuso ya

Voz 7 05:19 la era moderna y ahora se ha vuelto a recuperar lo que tenemos ahora un sendero que recorre toda da ciento ochenta y cinco kilómetros que es nada parece la isla tiene unos cincuenta kilómetros de lado a lado pero la costa en las entradas las playas de estos tiene vitola de de doscientos veinte kilómetros tiene ciento ochenta y cinco Iguana la belleza han encontrarte un territorio que todavía tenemos la gran suerte que que tiene tiene mucho de natural crueles encontrar kilómetros de kilómetros sin nada de civilización sólo naturaleza y esto creo que es el encanto que tiene sea

Voz 1025 05:50 vamos a ir está repartido en cuatro pruebas no es cuando tienes cuatro opciones para sufrir

Voz 7 05:56 dato tienes seis opciones claras opciones para cirugía tiene mola alarga que son los ciento ochenta y cinco que no si hemos dicho y la más cotizada que dijimos curtida que no es conocida que son veintisiete kilómetros

Voz 5 06:07 para ahora no nos tan atrevidos o los PIN

Voz 7 06:10 qué había antes o los que quiere empezar a probar

Voz 1025 06:13 por en medio tenemos una buena decía

Voz 8 06:15 yo te ochenta e5 cincuenta y ocho hay parece cinco La Marató que

Voz 1025 06:20 ha contado con ella tiene en el mundo

Voz 9 06:25 se conocen más carreras parecidos a estas de este estilo osea es decir ahí ahí un circuito que podamos decir de este tipo de carreras

Voz 7 06:31 bueno están diferente es pero básicamente se están ubicados más en montaña sea que hagan una vuelta a la ahí da hay hay un par de carretas y creo que hay una en Portugal de la ciudad de Portugal al que también da la vuelta a la isla pero con un sendero reconocido de además Agger puesto ahí creo que somos la única en el mundo

Voz 9 06:56 para el corredor que viene aquí lo mismo te puede hacer una carrera de montaña que una que una maratón en fin que si es que no sería

Voz 7 07:02 para montaña de porque aquí la cota más alta son ciento cuarenta son ciento cuarenta metros lo que pasa que tiene mucho desnivel porque va es un terreno un terreno bastante bastante árido sobre todo cara norte lo que has en sube baja constante esto digamos no tenemos desnivel pero sí tenemos la dureza de de un sube baje constantes bastante horrible bueno la prueba de ello es que de la prueba de ciento ochenta y cinco kilómetros y a el año ja el año que menos cuarenta cinco por ciento de retirados

Voz 1025 07:34 Nos Jamal y este año quieren bajar de las diecinueve horas verdad te quieren fastidiar el récord

Voz 7 07:38 si quiere quieren corre mucho di yo creo que son capaces de hacerlo salimos ganador del año pasado que son baja de diecinueve horas con ciento ochenta

Voz 6 07:47 Cela que tú que te corre no le tengo una pregunta parentales ese camino para que comunicaba las fortalezas para defender el tema de los turcos ha dicho pueden correr turcos

Voz 7 07:59 el año pasado había una pareja turca al que viniera a correr Oseja todos son

Voz 10 08:04 M García está está bien está bien todos lo son bienvenidos

Voz 7 08:08 ya ya ya espero que no nos Asad tener esta vez pero sí Sada que conozcan la ida que todos la tranquilidad de Menorca que bueno a disfrutar

Voz 1025 08:17 sacó es es de la Fundación Fomento de autores Vive Menorca es un clásico en este programa qué tal estás Isaac bienvenido sea fácil la mitad explicación que quieras dar seguro no

Voz 11 08:27 hablaremos de otras cosas

Voz 1025 08:28 si no puedo lo que tú quieras Menorca que todo bien

Voz 5 08:31 sí sí sí no novedad hemos cambiado el año pasado este hongo creo

Voz 11 08:36 tenemos mejores conexiones ahora

Voz 4 08:38 es un poco el micro que no no te oí bueno la verdad es que

Voz 11 08:42 si no da más o menos Mallorca siempre sigo siempre sigue igual intentamos que la gente me guste y que no pierda su autenticidad que es lo que nos diferencia

Voz 9 08:51 el sigue estando súper ovación verano verdad poca vías tranquilidad absoluta grandes la Fundación el tema de de apoyar todos

Voz 11 09:00 estos eventos deportivos es para que la gente que venga fuera de temporada Turís

Voz 9 09:05 turística se puede hacer cosas

Voz 11 09:07 en Menorca no entonces hemos apostado por lo que es el deporte por lo que es la gastronomía que es la cultura no ha hunde un evento como éste que movemos ochocientas personas de las cuales a casa simio setecientas son de fuera de de Menorca pues nos da conocer nos pone un nombre de Menorca en en el mapa del mundo entonces esto es lo que queremos conseguir con apoyando estos eventos iba a haber una es que bueno queremos dar las gracias a mito ya organización para Madrid perdió su trabajo que han hecho este evento en esta carrera

Voz 9 09:38 dime ya quería preguntar si el tema Velez Brexit crees que puede afectar mucho a este al turismo

Voz 5 09:43 ah ahí

Voz 9 09:44 hola buenas dais el Brexit allá

Voz 11 09:47 muchos años estamos hablando de ello no saben ni los mismos británicos no va a pasar de momento este año hemos empezado con las reservas un poquito más lentas el Brexit ahora que se ha pospuesto

Voz 5 09:58 ah pues realmente se anima

Voz 11 10:01 las reservas y bueno yo creo que lo que hay que hacer es seguir apostando por el británico que tiene su historia en Menorca que que quiere volver a Menorca que es un muy fiel que viene año año sí año también fe entonces pero también diversificar mercados es muy importante porque claro luego tienes todos turistas que teniendo mismo sitio pues cuando hay un problema en este sitio el problema o tenemos menor que yo siempre digo cuando me cuando en Inglaterra hay un resfriado Menorca

Voz 9 10:25 gripe ya A tres de tu una invasión sabes vayan viniendo siempre lo mismo

Voz 1025 10:30 oye mito voy a presentar a Jordi ahora que viene por primera vez pero tío correr ha corrido ya vamos Si lo de correr es de cobardes el el muy cobarde pero sigo se seguimos estando en Reserva de Biosfera es importantes

Voz 8 10:43 todo porque tenéis mucho

Voz 1025 10:46 cuidado con todo lo que se hace en torno

Voz 8 10:49 a medida de caballos

Voz 7 10:50 correcto es una de las cosas en mente que tenemos sea a cada vez luchamos más bueno primero de todo en la revista en la información que mandamos siempre mandamos un mensaje sobre todo que estábamos en reserva de la biosfera tenemos dos terceras partes del territorio de Menorca que que echarse a Natura esto quiere decir pues están pasando por caminos donde hay N a nidificación de aves que esta información sea la ponemos nosotros los corredores por ejemplo que si pasan por la zona como el Parque Natural mujeres Grao tengan claro que ahí no se pongan a chillar no se pongan a pesar de no sea es que claro

Voz 12 11:25 que no tiene fuerza pastilla Kareem matizar abandono eh Ángel van pegando brincos dispara para pegar gritos de estar fuera del núcleo dará mucho rencor ahí Maragall

Voz 7 11:34 todo por cosas tan sencillas como como ejemplo la potencia de de los frontales de osea que que afrontar esos pongan el mínimo para que no molesten a las aves que puedan estar ahí y sobre todo esta concienciación de que estás en un entorno único que estás en un entorno que preservado que sí tiene carné que Abás tiene trescientos cuatrocientos años de historia pues tiene que tiene setecientos cuatrocientos mil más y esto es lo importante y sobre todo este año seguimos con la lucha fascículo cero osea ya vaso reciclable es ya los arbitrariamente no Dia desde dentro no se dan vasos la etiqueta CIO de los residuos que puede Heather la el corredor para que no se que no se quiere N bueno que se te Irene en los sitios que están acreditados que no se tienen en el camino cualquier lado

Voz 1025 12:18 exacto esta cuando más podéis fue dices

Voz 7 12:20 calificar a la gente no porque como no sé que llegar a cara a cara se hace marcará todo incluso este año me has hecho una cita

Voz 9 12:28 ha pasado ya o no ha calificado a alguien por encontrar al resto por ahí

Voz 7 12:32 quizá en años anteriores si en años anteriores pusimos más que descalificar una penalización a dos corredores que encontramos porque alegaron que se les había caído claro ya hay

Voz 1025 12:44 ya es su palabra contra las oficinas sí exacto

Voz 7 12:46 pero hombre allá poner una paralización incluso penalizaba más en una carrera a un chico que tiro que tiró una piel de naranja dice que AVE sí pero tienes mil corredores mil tíos que tira a pie de baja

Voz 5 13:00 son mil pieles de energía que me decía que era detrás

Voz 10 13:03 oye vaya guarros que aquí ya lo es todo

Voz 9 13:05 a quién te has cambiado hostias que no había pensado poner un tope de no se lo han dicho antes el tope de de corredores que puedes y otro

Voz 7 13:12 Urizar nosotros tenemos un tope que vienen marcados por Medio Ambiente que son unas unas dos mil personas y nosotros creemos que ya es un tope ya bastante equitativo sintió de todos modos cuando abramos dinero ochocientas personas las que tener muy claro que no imaginen menos trescientas personas de golf

Voz 1025 13:30 no porque están repartidos por las seis pruebas que tú eres

Voz 7 13:33 exacto tenemos tenemos el estudio hecho hay una presión de En el punto más más caliente que no sea en los primeros diez kilómetros unas alguien que son los avituallamiento hay una presión de cinco personas por minuto que cuando visualizan esto ya ves ya a una presión humana de acorde a lo que es el sendero camine cabales

Voz 1025 13:54 cuando Jordi como os decía hola buenos días bienvenido

Voz 13 13:57 mira qué tal

Voz 1025 13:57 muy bien es primera vez tuya aquí pero tu vienes de de correr mucho y de ganar mucho

Voz 1415 14:04 bueno he primera vez ya hacen tres años que la organización que ya que estuviera aquí bueno este año al final finalmente me decidí

Voz 9 14:12 pero entonces

Voz 5 14:13 me eche de rogar no sé si más no el calendario

Voz 1415 14:16 pues dos tras pues siempre minas de puedo de hacer pruebas internacionales y luego ostras

Voz 5 14:22 meter una prueba de cien kilómetros de cincuenta kilómetros cuál cuál va a hacer el cincuenta y ocho cincuenta y ocho vienes de ganar

Voz 1415 14:31 no vengo vengo de ganar en tras el Sky Gran Canaria hace cuatro semanas semana pasaba me salió mal la carrera estuve en tras Vulcano en la isla de La Palma

Voz 8 14:40 sí y eso qué quiere decir que te salió mal que acabas de del doce pero el dos se estuve

Voz 1025 14:46 el anciano yo pagaba por hacer el dos ya Gemma yo entiendo que lo tuyo sea a pero algo eh

Voz 1415 14:51 tú que has elegido lo de cincuenta y ocho bueno más que no para para no desgastar me mucho no porque el objetivo principal es en cuestión esté hecha queda final del mes de junio y que son cien millas Si cinco mil metros positivo entonces bueno yo pensó que la eh la A y la carrera esa lata a los entrenamientos que tengo que ir haciendo hasta el momento y entonces bueno este año pues pudimos meterla dentro de de entrenamiento

Voz 1025 15:15 intuir es terminar entre osea que que sería un buen resultado para ti aquí

Voz 1415 15:19 o gana bueno porque tiene primero yo pienso que después de echar la semana pasada intentaremos disfrutar de la isla disfrutar de la carrera disfrutar Menorca

Voz 1025 15:28 y para eso xx xx cuando

Voz 1384 15:31 nosotros anoche el ya está ingresando gerente haremos al máximo pero buscaremos es buena

Voz 9 15:39 sensaciones más adelante habrá que hablar de esas cien millas también eh

Voz 1025 15:42 sí esa es mi idea estás bien Millás un poquito de vértigo e sobre sobretodo por el positivo que tiene en positivo cinco mil cinco mil

Voz 1415 15:49 pues no tiene mucho no te no son muchos pero bueno cinco mil sí

Voz 14 15:53 no está mal pero tú tú te animaría a correr algo de esto Raúl

Voz 5 15:57 yo no

Voz 6 15:58 no yo ha o días kilómetros en la cinta esa diez kilómetros

Voz 5 16:02 se la ficha

Voz 6 16:04 a kilómetros por hora Jack ya ha conocido a poner la finta eh aquí kilómetros por hora ya te digo

Voz 1025 16:09 o sea que va va para Dios damos muy poquito

Voz 6 16:11 pero tú verás jugador profesional digamos no pero que lo nuestro es noventa minutos intensos

Voz 5 16:16 eran noventa minutos intensos

Voz 14 16:18 pero no era cantidad de kilómetros menudo rollo

Voz 1384 16:22 ahora yo te digo yo me estaba metiendo una cosa aquí

Voz 6 16:25 es Elijah cincuenta y ocho kilómetros dice para prepararse sólo es tremendo esa imagínate cincuenta y ocho kilómetros a mí me parece una barbaridad para prepararte pero está irá bien preparado vale te dan unas cien millas que tiene no que no tienen que ir escandalosamente bien

Voz 1025 16:40 claro pero esto no es como cuando en tu época de fútbol no cuando perdió a un partido que tú vienes ahí salidas al otro a a comerte no todo no no no

Voz 5 16:48 sensaciones lo ha dicho hay que buscar sensaciones de no no entonces yo prefiero tener buenas sensaciones y se que siete

Voz 1415 16:56 como las sensaciones podremos estar adelante luchando entonces bueno pero de momento no era una posición Ny

Voz 1025 17:03 el mito en cuanto está recorte de los cincuenta y ocho por saberlo sólo te acuerdas de un lío ahora a ninguno

Voz 7 17:08 creo que es nueva de este año es una cosa que

Voz 10 17:11 ahora vamos a capacidad tienen Si gana antes me recojo en su bolsillo osea que el que gane este año a la Busacca

Voz 7 17:19 ese sí hemos hecho un par de modificaciones para adaptar lo que de lo que hemos dicho antes para adaptar los ochocientos corredores para repartir

Voz 1025 17:26 los más exactos hemos creado una prueba no

Voz 7 17:29 a de cincuenta y ocho para para adaptarlo todo y está vamos

Voz 1025 17:33 el quién es un cálculo más o menos te imaginas en cuanto lo pueden hacer

Voz 7 17:37 on si cobren bien cinco horitas a las sí puede puede bajada hacen Jordi puede bajar las pero tenía que correr

Voz 5 17:45 Jordi tú piensas lo mismo o las sensaciones te lleva a eso no te llevan al el planeta es sea bajar de las cinco horas sí cuenta

Voz 1384 17:54 no no sabes qué te voy a contratar para que me llames

Voz 1025 17:57 Carlos los tiene que llevó antes que en moto

Voz 9 18:00 a la pregunta difícil años venga por favor dale por qué se dedica una correr Jordi dime a ver si lo puedes explicar eso

Voz 1415 18:06 pues parece ser lo vemos desde fuera sinceramente no te puedo dar una explicación a es un bueno disfruto me lo paso bien entonces bueno pienso que es

Voz 5 18:16 el deporte donde puedo dar todo de mí

Voz 9 18:18 no hay nada más no sea que bueno vosotros que estáis acostumbrados desde fuera siempre lo que no es parece difícil es el tema mental no es decir una carrera a veces dicen bueno pues aguantas pero también es es mentalmente decir es que estar aquí cinco horas corriendo en qué piensas que no te apures no vamos a alterar ese a pensar en todo si por eso te digo pero que es que desde fuera lo ves y dices bueno hay que tener mucha cabeza también aparte del FIS

Voz 1415 18:44 bueno es un cincuenta cincuenta es un cincuenta por ciento cincuenta por ciento mental no sea normalmente

Voz 15 18:50 si antes de empezar ya tengo que pensar

Voz 1415 18:52 lo cansado que voy a estar aquí lo largo que se va a hacer ya me a tirar no entonces bueno yo salgo salgo a disfrutar y bueno pues esto no ahora venimos aquí conoceremos Menorca conoceremos la parte norte yo pensé que es algo espectacular ah y encima lo puedes hacer a pie entonces pienso que es algo bonito y luego pues bueno así

Voz 9 19:14 yo hice lo mismo que tú con la misma idea pero con la fotografía digo mira con la foto a Menorca pero Menorca no sé qué hago las Jordi muchas gracias mucha suerte gracias

Voz 1025 19:25 Isaac antes de ir a la pausa pregunta Kim

Voz 9 19:27 esto tiene que parar la isla esta prueba

Voz 11 19:30 pues como he dicho antes es muy importante porque estos mil ochocientos corredores no vienen solos también vienen con acompañantes

Voz 1025 19:37 el tengo ya te voy a preguntar números no me hagas de político que te estoy viendo la careta que dos años y medio que supone económicamente acaba de impacto económico aproximado

Voz 11 19:49 lo que me imagino en tema de de de prensa ITA donde es casi un millón de euros creo que mito me puede corregir pero es un poquito más de uno

Voz 5 19:57 eso de euros supera el millón de euros sí

Voz 11 20:00 lo más importante es que todas todas las empresas mallorquinas y de restauración y hoteles pues también tienen una época en que no es temporada alta pues una ocupación importante y ayuda a estas empresas y entonces el impacto es súper positivo esto es vamos apoyando estos

Voz 1025 20:15 eh como te decía antes Ángel esto tiene un límite quiero decir nosotros no estamos en otras pruebas por ejemplo en la Trail del Aneto que ya han puesto un límite de gente en la quebrantahuesos que es en bici han puesto un límite de gente aquí aquí tenemos un límite o no hemos llegado ese límite

Voz 7 20:30 nosotros este año nos hemos puesto el límite mil ochocientos rockera pero vosotros nosotros sí pero a nivel de Medio Ambiente a IU una normativa que dice que puede haber dos mil un tramo digamos pero no creo que llegamos nunca al da a meter dos mil casonas encontramos porque sería para mí quería perder creciente que puede tener porque yo como que o ex corredor o persona que gane a ver si estar a Bobby Adolfo estas casonas no te deja disfrutar de lo que el mero cambio Si la que queremos hacer que la gente disfrute que pueda tener uno de los acompañantes disfrute y eso te de Menorca y nosotros el año que viene edad no la cesión que hemos tenido este año creo que subiremos a dos mil pero como tope dos

Voz 8 21:17 birdie y ese es el límite uno

Voz 7 21:20 creo que será el límite para bastantes años porque nuevo también mira mira a esta sala el domingo tan es grande pero es que la sala más grande que tiene Ciudadela hay que cuánta gente cabe allí aquí hay una casi quinientas personas sentadas y podía haber para para sin sillas creo que está pensada o hola adquirir tantas personas se caro y esto todo quiera sonó a los servicios que puede te tiene que dar la carrera tenemos que nosotros entendemos que tiene que ser acorde con todos no puedes querer venga a meter cinco mil personas aquí perdería muchísimas cosas que nosotros no queremos cero

Voz 1025 21:55 para para que vea la gente que no estamos solos no somos quinientos pero me matice favor de aplaudir casi ver a la gente

Voz 16 22:00 que somos somos a quinientas personas gracias gracias pues

Voz 1025 22:08 oye vamos a estar muy atentos vamos a da pausa eh yo sé que tienes que trabajar porque de un rato tienes que explicar a esto chaval

Voz 13 22:14 es que es lo que tiene que hacer no si aquí

Voz 7 22:17 eh bueno todo atestada actividades y sobre todo briefing que es bastante importante porque siempre las consideraciones técnicas consejos Si bueno ya buenas indicaciones siempre viene bien

Voz 1025 22:28 suena muy bien pues vamos a cambiar la mesa gracias Jordi gracias meto gracias Isaac por cierto Raúl tú tú aquí no había tenido un par de veces no yo

Voz 6 22:38 he venido a jugar aquí en Segunda División B contra el Sporting es cuando estaban eh fíjate estamos Vicente en conga estaban los en Quito donde jugando aquí yo estoy yo juego allí con el Girona si con el Gandía también con el Benidorm he venido varios años aquí a jugar

Voz 9 22:53 el redoble preguntaría dónde no también vino

Voz 6 22:56 hacer un reportaje para para el día después que fue súper cachondo porque porque es que yo me acuerdo Michael Robinson que estaba presentando el día después en aquel entonces no se creía que era verdad yo vine a grabar a unos trillizos

Voz 1384 23:11 Soria que jugaban los tres por la banda derecha

Voz 6 23:14 uno lateral otros centrocampista por la hecha y otro extremo se llamaban Melchor Gaspar Baltasar

Voz 1384 23:20 lo que me dijo De la Vega sí sí que padres más escuchan navideños pueda pero

Voz 6 23:26 es el padre ese apellidado Se llama Pedro Xevi la madre Se amaba felicita feliz

Voz 1384 23:33 así que imagínate Melchor seguí feliz seguí feliz Gaspar seguí Feli Perico eh te lo prometo has sabido algo de la vida

Voz 1025 23:42 esto esto es a hablar con niños hace un tiempo

Voz 1384 23:45 el para para volver y tal pero ya

Voz 6 23:47 no estaba jugando a fútbol y a medida también ha pasado ya muchos años pero tengo aquí la foto de ello pues las he traido por curiosidad a ver si les veo

Voz 1384 23:55 pero es increíble saco todo

Voz 9 23:58 sí sí iban conmigo a todas partes

Voz 1384 24:00 pero si tú no sé cuando

Voz 11 24:07 cuando de industria jugar aquí contaba Sporting Mi padre estaba entrenador porque entrenaba a verse si con gases ves está todo un niño

Voz 1025 24:14 pero ella eterna Dajla cuando me han contado la historia de estos tres chavales tú tampoco te la

Voz 1384 24:19 creo que la

Voz 15 24:22 está quiso para decirlo eh está ahí sí sí

Voz 1025 24:24 muerte Ike ha sido de la vida estos tres bueno

Voz 11 24:27 vale ya atienden como yo cuarenta y tres cuarenta y cuatro entonces ya no juegan a fútbol

Voz 5 24:32 agrandado pero

Voz 11 24:34 los niños también

Voz 6 24:37 tremendo porque yo lo hice en Navidad este reportaje

Voz 1384 24:39 también te ven legitimada Alex vestida reyes magos a los tres mejores videntes veinte estaban encantados conmigo once ya pero es que

Voz 6 24:48 no se lo quería porque yo venía de Ceuta de grabar a un jugador del Ceuta que se llamaba James Bond

Voz 1384 25:01 yo de Camerún te lo justo

Voz 1025 25:05 tú tú me está tomando el pelo claro que tengo va vamos ahí seguimos en este especial desde el Camí de acabáis de ser aventurero por cierto muchas gracias a la gente de de Radio Mallorca que nos trata como siempre a los compañeros de la SER que no tenemos palabras de agradecimiento así que mínima Pablo VI seguimos

Voz 18 25:36 sigue pero dio Bulli pero

Voz 17 25:48 Marco Antonio César estaba trabajando en mi discurso de hoy meditación ya está decidido ordena a los mandos que desmonte en el campamento y reúne a las tropas junto al río junto al río eso dicho pero hacia dónde nos dirigimos al sur del Rubicón a Romo que sino Roma en al sur del Rubicón SER Historia con Nacho Ares todo lo que quisimos saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 20 26:16 es usted abogado verdad le han dicho que es un gran abogado quién fue Mis clientes no los últimos los caro en este mes

Voz 21 26:24 el

Voz 22 26:27 el equilibrio unirse Pons Don en la es esa es mucho esto Diego pide nada más no es que esté a tocar y que si todo de épica Ari puedo nada eh

Voz 1025 26:51 pues seguimos en este programa especial este sean aventureros es el Camí de acabáis que como cada año en los últimos tres nos hemos acercado hasta aquí a disfrutar de una isla maravillosa de Menorca de unos parajes alucinantes de una comida estupenda y sobretodo de un buen rollo y de un la cantidad de gente que ama el deporte que respetar la naturaleza que comparte afición con nosotros en toreros a mí claro ahí estamos este año por primera vez Ángel hemos organizado un lío Israel no lo sabe pero este año por primera vez me dijeron vale podemos montar un pequeño equipo de Ser aventureros era un año de prueba e hicimos un concurso a través de redes sociales nuestra sorpresa fue que se apuntaron más de doscientas personas para estar en este camino acabáis doscientas personas de las que sólo podían salir escogidos cuatro hicimos

Voz 6 27:44 al cuatro cuatro la mano inocente

Voz 1025 27:47 sacó cuatro nombres y además soy testigo de que así fue sí señor toda nuestra fichado a algún concurso no no ha pinchado Pedro Carbonell es uno de los ganadores les debemos aquí o la Pedro qué tal bienvenido pero el oyente Pedro no es caro tiene expresión doble Pedro representas hacer aventureros por lo por cierto que vas a correr cien kilómetros cien los grandes best dice para que para pudo veinticinco para que es muy bien cómo lo lleva

Voz 23 28:17 pues esto Pedro cómo lo ves porque va a basar arrancar de noche si no me equivoco nada empezáis que como a la una de la mañana así

Voz 5 28:23 a la una de la mañana salida de Mahón

Voz 23 28:26 a la mañana salía Mao llegada calcula salgo o no calcó

Voz 5 28:30 sí malo menos lo tengo calculado si termino sí permite termino de te voy a que da cosa eh

Voz 1025 28:36 en el equipo de Ser aventureros hay una máxima y es el que no llega seres remata el camino sea estaremos esperando una recortada si tú mismo barba la que llegue

Voz 5 28:45 pues sobre las cinco y media de la tarde evidentemente la tarde cinco y medio calculan más corrió gorrión aprueba tan larga o no no no no IT la del año pasado la de cincuenta

Voz 6 28:57 se hizo cincuenta y siete si no con la parte sur

Voz 5 29:01 era el primer año que también fue bien bien me fastidió un tobillo en el kilómetro trece pero termine mal número trece pero termine

Voz 9 29:11 has cambiado mucho tu entrenamiento con respecto a decir de Tous cincuenta y seis a la de cien has cambiado mucho tu entrenamiento cuéntanos un poquitín

Voz 5 29:20 pues el respecto al año pasado mes trenes entre ahí

Voz 24 29:24 aquí entonces no había entrenado sólo había hecho asfalto a había hecho medias maratones

Voz 5 29:30 sí este año sí que he hecho desde enero en Mallorca sí que he hecho la unas cuantas carreras de Trail de como máximo de cuarenta y tres

Voz 1025 29:42 el plan que es vamos a salir tranquilos ya muy entrar ya andan campos al final no muy muy muy tranquilo

Voz 6 29:49 eh las zapatillas son las mismas para correr cincuenta

Voz 1384 29:52 la silla banal pues lleva darle una suela gorda o las

Voz 1025 29:59 muy bien bueno tengo más e invitados no te vayas Pedro Águeda donde vamos a preguntar más cosas tengo más invitados a en en esta mesa ya ya ya el equipo también no no no ya quisiera yo ya quisiera yo porque uno de los que está asentado precisamente a tu lado que diga el espera Garau que ganó el año pasado esto al alimón por eso hay ahora quisiéramos tener equipo de Ventura o la pera qué tal estás hola volver algún consejito para el chaval lo no

Voz 13 30:28 bueno Salih un poquito reservón porque si no se pueden hacer muy largos los kilómetros

Voz 1025 30:33 me imagino que antes fuera de micrófonos

Voz 1384 30:36 lo hablábamos lo voy a contar ahora

Voz 5 30:39 frente al micrófono y la idea tuya es salir a atacar un poco porque queréis bajar de las diecinueve horas hombre la verdad es que hace dos años que que la hago el primer año sí que salí muy reservón eh ya el año pasado intenté ya apretar un poquito más y este año hay que rematar si puede ser estáis que decirle a la gente que me deshacer la larga no si ciento ochenta y cinco kilómetros como se plantea uno correr ciento ochenta y cinco kilómetros eh

Voz 1025 31:09 aparte de que igual tardó un golpe en la me decía no te puedes ir de porque te has dicho ahí voy a hacer quinto o esto es consciente y uno uno sale a por ella

Voz 13 31:18 la verdad es que no no lo sé a ver yo me encuentro muy cómodo en esto en este tipo de carreras la verdad que yo una de cincuenta para abajo me encuentro muy estresado prefiero porqué

Voz 9 31:32 perdóname me interesantes

Voz 13 31:34 son son unos ritmos ya muy alto si a mi edad como que no deja claro una carrera tan corta son ritmos muy altos si gana gente joven en cambio ya una carrera tan larga pues sale

Voz 1025 31:49 dos dos m espera espera un momento fue gente joven eh

Voz 1384 31:52 que que queda tienes tú

Voz 5 31:54 para cuarenta y cuatro

Voz 1025 31:56 con cuarenta y cuatro viajes ciento setenta y cinco kilómetros en menos de diecinueve horas te voy a decir una cosa Ángel

Voz 1384 32:03 estamos muy jodido pero que dice que se expresa con cincuenta y seis Andilla no entiendo nada que sea cuanto más fácilmente pero más tranquilo tranquilo relajado

Voz 9 32:17 me

Voz 5 32:18 osea que voy para que un buen tiempo

Voz 13 32:21 sé que es muy muy difícil sí pero

Voz 5 32:26 queremos intentar tanto Antoine que lo sé como yo que tras seis por cierto al alimón el año pues sabiendo a fotografía preciosa ganaste los dos entramos los dos juntos se hizo es intentar bajar de las diecinueve horas diecinueve horas y el récord de la prueba esos ser líneas Antoine

Voz 13 32:45 con diecinueve dieciocho

Voz 1025 32:49 que para Edhasa espanto para nada

Voz 5 32:51 son casi como un Fórmula uno entras en boxes cambia sí sí sí sí la verdad es que es parte rellenar los bidones

Voz 13 33:01 salir

Voz 5 33:02 beber mucho y un poquito si comemos

Voz 13 33:07 vaya nada nada se se muchos muchos geles sobretodo a mí me entra la fruta muchísima fruta Easy vamos comiendo lo que podemos porque la verdad es que cuando ya llevas cuatro cinco horas el estómago ya se cierra el cuesta mucho

Voz 5 33:25 cómo meterle momentos pero bueno sí

Voz 9 33:27 por el momento más duro de la carrera

Voz 13 33:31 a ver hay muchos momentos puede ser en el kilómetro veinte como puede ser en pero bueno sí que los últimos kilómetros son interminables

Voz 9 33:41 sí porque cuando ya tienes claro que aquí

Voz 13 33:43 a la meta y no no llega nunca llega nunca sobretodo aquí al final hay unos cuantos kilómetros de asfalto que el asfalto te te mata te mata la las en las plantas de los pies a las tienes

Voz 6 33:59 una pregunta tonta o corregir Weiss escuchando música o no sí

Voz 1025 34:04 a series yo

Voz 1384 34:08 todo el mundo que eso de acoger eventos estas Tito de tú lleváis algo de música hay gente que lleva algo

Voz 13 34:13 a mí me molesta mucho

Voz 1384 34:14 así corre con música o con algo si hemos entonces como una también a la pregunta es verdad yo sirvo Rocco música a los dos minutos ya metros

Voz 13 34:22 Diez

Voz 1384 34:23 pero no no está a la espera que no te puedes cabe

Voz 1025 34:27 cuál ha para en cambio yo voy ante cuando entreno

Voz 13 34:29 y salgo por la montaña sí que me llevo música

Voz 5 34:32 ponen como como preparación ciento ochenta y cinco kilómetros osea

Voz 1025 34:35 que que que distancias hace es entrenando

Voz 5 34:38 no es que yo entreno

Voz 13 34:41 yo creo que poco pero bueno estoy contento porque el entrenador me lo manda más entrenar poquito creo yo entreno unas diez once horas semanales

Voz 1025 34:53 diez once horas semana Ike yo quedé a tu ritmo tranquilidad

Voz 13 34:56 la guía siempre he sido un he tenido mucho fondo así como que no es necesario que entrene tanto el fondo sino que entreno más más cortito más

Voz 9 35:09 es intenso y cuánto tiempo tardas en recuperar después de la carrera

Voz 13 35:13 a mí la verdad que está la de Menorca me cuesta un poco no me no me cargo mucho de las piernas como no hay

Voz 5 35:21 el desnivel son ciento ochenta años

Voz 1384 35:23 exacto

Voz 13 35:26 no el desnivel no es tan brutal como puede ser una la otra del Montblanc que son subidas muy muy fuertes muy fuertes y las bajadas sobretodo muy fuerte sobre la bajadas seis donde te la quema se cargan mucho aquí

Voz 25 35:41 mucho muy un ritmo ring a un ritmo

Voz 24 35:44 y las pierdan lo sé me cargan mucho dónde está el tope de todo esto hay un tope en entonces todo hasta dónde vamos a llegar no lo sé

Voz 5 35:51 sí la verdad es que no lo sea algo más largo que de ciento ochenta y cinco no hasta ahora pero bueno este año sí que me he propuesto un reto

Voz 6 36:00 solidario

Voz 13 36:02 que es dar la vuelta a las cuatro islas Baleares sí que ahora ya en en marzo hice la de Formentera que es la más cortita y ahora vengo aquí a Menorca luego en octubre haré por mi cuenta Ibiza porque no hay una carrera que dé la vuelta como aquí y luego en diciembre a finales de diciembre anhela el reto este que de la Vuelta a Mallorca solidaria para la enfermedad de Andrade que es una enfermedad rara del cual yo soy portadoras sintomático

Voz 5 36:38 quién como es esta enfermedad Cuéntame porque ahora ahora

Voz 1025 36:40 has Tom si antes estamos alucinando ahora ya

Voz 23 36:43 creo que estamos olvidando más día a Beck ya soy

Voz 13 36:46 portadora sintomático no no la he desarrollado

Voz 1025 36:49 la puedo desarrollar y la gente que desarrolla esta enfermedad que qué síntomas tiene aunque qué le pasa bueno

Voz 5 36:56 el amor hijos para que algún tipo de atrofia alguna

Voz 13 37:00 sí esto es una una mutación genética que eso no es una proteína que que produce el hígado y el hígado la va depositando a través de las terminaciones nerviosas a las al final de las terminaciones nerviosas lo mente empiezan con los pies con las manos y esto te llega a consumir y a la rampa pinchos extinguidos y tal hasta que llega un momento que no tienes muy

Voz 9 37:32 sensibilidad así que es algún tipo de tratamiento no porque él es sintomático entiendo yo sólo hay unos controles sólo encontró sí sí sí

Voz 13 37:43 me despertara no pudieran

Voz 1025 37:47 oye y la gente que nos está escuchando ya que está haciendo este reto solidario como puede contribuir con él como puedes

Voz 5 37:52 seguir esta historia que estás haciendo a través de alguna página

Voz 1025 37:55 pues me imagino de redes luego si esto

Voz 5 37:58 sabes que le de aquí le le voy a dar las gracias

Voz 13 38:00 esa a mito Sellers delito chip que ahora a partir de la semana que viene porque ahora lo he dejado un poquito tranquilo con el con el lío de la carrera a partir de la semana que viene a través de su página web de elite chip pues como si la gente se podrá como si apuntara a una carrera podrá hacer allí eso sus donaciones a para la enfermedad muy bien

Voz 26 38:31 pues está pendiente Si entiendo que buscando en redes te encontraran el por tanto pueda echar una mano o buscamos directamente a través de H a través de muy bien te has apuntado cómo funciona esto Pedro porque como componente de será aventuró has visto cómo va va a salir a ritmo bien

Voz 1025 38:50 bajar de diecinueve horas tú también vas a bajar de diecinueve hora lo ten kilómetros bueno eso espero

Voz 1384 38:55 porque si no nosotros

Voz 1025 38:57 collejas al equipo

Voz 5 39:00 sí sí sí no me van a recoger ponéis lo que sí

Voz 6 39:03 pero no

Voz 5 39:03 bueno Dati a ti te te Camps desde te cargadas piernas son Don Bosco sí sí bastante que hablar mucho aquí con nuestros goles ya ya hemos hablado unas horas para que a qué se dedica normalmente Pedro qué haces tú la vida puede ganársela correr la carrera doy clases hoy profesor de instituto tres profesores de que de que de F

Voz 9 39:26 ah muy bien pero diez diera instituto que tu salud no sepas que va a estar mañana dándolo

Voz 5 39:31 bueno es de Mallorca

Voz 6 39:33 a Serra

Voz 9 39:34 si tú y administración a la que sepan los alumnos que si el estás

Voz 1384 39:40 sí lo es que te hemos pasado a pie de delante muy bien bueno otra de las personas que tenemos en esta mesa al final ahí que está

Voz 1025 39:48 ya están creo que abierto como nosotros escuchando las historias que estaban dando es Carlos Alonso Carlos Alonso es el director de comunicación de ocho porque precisamente son patrocinadores de esta prueba no como cómo llega cómo estás Carlos hola qué tal cómo llega uno a interesarse pueda estar en no no no a interesarse por una prueba como ésta Hay a invertir en la prueba como esto porque al final sin vosotros esto se estas historias no existirían

Voz 15 40:17 no hombre verdaderamente para nosotros es un orgullo poder estar en una carrera como es la trail Menorca Camí de acabáis así sucede todo pues de el denominador común por el por el amor por la montaña por el deporte aventura por el lodo nosotros somos de una empresa de Andorra si por lo que tenemos muchos denominadores comunes con con Menorca suerte

Voz 1384 40:43 en el mar esté rodeado de agua sobre sobre todo

Voz 15 40:46 es verdaderamente lo es lo que nos ha hecho acercarnos a una prueba tan emblemática como es la

Voz 7 40:54 traen Menorca Camí de caballos me contaban

Voz 1025 40:57 eh corrígeme porque lo desconozco eh me contaban que que que estáis os que nacidos no que seis una empresa

Voz 15 41:04 clan tan recién nacidos que nuestro primer acto presentación en sociedad a sito en Menorca osea así vosotros entre dando aquí estamos estrenando aquí aunque sí

Voz 1025 41:14 es una responsabilidad tremenda también para la prueba no habéis escogido

Voz 8 41:19 el a entrar en sociedad

Voz 1025 41:20 en esta prueba es que no es una prueba cualquier

Voz 8 41:23 no todos somos conscientes nosotros lo que por lo que creemos que es

Voz 15 41:27 apuesta fuerte de la empresa es una apuesta fuerte deba marca esperemos si deseamos que estar muchos años porque también hay que felicitar y el trabajo que hace

Voz 8 41:38 mito Víctor vino y todo el equipo que tiene detrás nosotros empiezo

Voz 15 41:42 hasta hoy o empieza mañana todo

Voz 8 41:45 pero ellos llevan muchos meses detrás

Voz 15 41:48 han empezado verdaderamente queremos estar a su lado

Voz 1025 41:51 es decir que también nos iremos encontrando en el camino de otras pruebas o habéis arrancaba aquí muy concretamente porque lo que nos apetecía era estar aquí luego vuestro camino es otro

Voz 15 42:01 hemos hemos arrancado aquí porque queríamos arrancar aquí porque repito tenemos muchas cosas en común pero seguiremos avanzando y habremos a habrán otras pruebas

Voz 1415 42:11 convencido pero queremos ir poco a poco dar a conocer la marca una Marta

Voz 15 42:17 que tiene sus peculiaridades y sus características como tú has podido comprobar sí

Voz 1025 42:22 por ello yo soy cliente ya vuestro me estrenado hoy pero que que es lo que hacéis qué es lo que hace diferentes que

Voz 15 42:29 productos tenéis un pro el producto puede ser el mismo pero no la calidad no la customizada ción es decir la personalización de cada una de las prendas osea sobre todo la personalización y la calidad de la prenda que él hace que sea un producto diferente

Voz 5 42:47 que bueno pues estaremos muy pendientes de vosotros oye se vive de esto se vive de correr en tu caso digo tú eres profesional de esto y tu vida pasa por esto

Voz 14 42:57 yo o muy lejos de lo que estoy diciendo

Voz 13 43:01 no yo la verdad es que no vivo de esto yo lo hago esto por hobby cuál es su profesión va a qué te dedicas tú yo soy auto venta en una empresa de galletas de Mallorca

Voz 1025 43:11 que bueno

Voz 8 43:13 obispos Redford por

Voz 6 43:15 el mundo noventa quiere decir que vas con el con el coche vendió Matías ir corriendo

Voz 1025 43:20 la teóloga echando así a una cola la espada no es mucho no si es mucho

Voz 1384 43:26 vamos a ver estoy mirando

Voz 1025 43:28 eh

Voz 1384 43:29 este tío me metió a mí galletas no lo establece pero este tío yo les recuerdo que a mi galletas galleta

Voz 9 43:38 en qué es diferente a mí yo observo no medido en cualquier cosa me digo digo porque él puede correr

Voz 1025 43:43 ciento ochenta Higinio desviando yo no te dabas sesenta kilómetros en bici llegó doblado siete setecientos tú haces sesenta kilómetros en bici es un milagro y llega doblaban efectivamente no

Voz 9 43:53 en el kilómetro cien si me quedan ochenta coma cien que y encima te queda de lo que decía este de esta fase final desde cuándo empieza más Viena que dices tú al de de kilómetros Sener

Voz 1025 44:04 porque te fijas en los kilómetros no dice cuando ya llevo cien sólo me sólo me queda

Voz 5 44:09 esto es lo peor que puedes hacer

Voz 13 44:11 en una cantera del de Utrera distancia pensar lo que me queda

Voz 5 44:15 aquí viene Pedro me estáis dando eh para esta carrera tienes que ir avituallamiento en avituallamiento

Voz 14 44:23 voy a ir hasta Ximo punto sólo pensar en él

Voz 13 44:27 lo chivo pensaron que aquí tendrás a tus amigos para verte para tal sólo sólo pensar en el próximo avituallamiento eran etapas si tú piensas llego al hábito ahí al otro avituallamiento oí

Voz 25 44:43 y que tengo un tobillo que doblado en tobillo hoy

Voz 13 44:46 Mesquida en ciento veinte kilómetros nuestras perdido te has perdido te has perdido llega un momento sólo pensar me quedan tres kilómetros para llegar al avituallamiento allí Si estoy mal me pararé estaré cinco minutito me pondré

Voz 1025 45:01 para el presente inmediato presente inmediato siempre muy bien el presente inmediato de Ser aventureros ahora mismo es ir a la pausa de publicidad ahí seguimos con todos vosotros os mováis da que venga seguimos era aventurero

Voz 27 45:16 o no

Voz 29 45:23 a ver

Voz 30 45:39 el guardameta el esférico y los recoge Clínic sus intercepta Butragueño que se acerca peligrosamente a la línea de meta atención de juego el árbitro Abrera bueno esto me suena a mí muy antiguo e es que somos de otra época iba a escuchar el fútbol el deporte más moderno pues a escuchar el deporte en la Cadena SER Amando óptico Di Stéfano maravilloso

Voz 20 46:03 yo quiero que conocéis a mi amigo a mi mejor amigo oiga como se llama triquiñuelas tanto gusto el gusto es suyo

Voz 31 46:13 ah eh

Voz 1025 46:28 bueno pues seguimos en la recta final del programa es de Camille acabáis desde Menorca disfrutando de un día fantástico de una isla maravillosa de un montón de gente ideó una conversación fuera de micrófono que intentamos para todos vosotros sí que es alucinante y me me me encanta una frase que acabamos de escuchar querido Raúl que dice que diferentes esto del fútbol es así que que qué fácil está la vida en el fútbol a nivel élite me refiero y qué difícil por ejemplo es vivir de correr no

Voz 6 46:54 estaba diciendo es que es muy difícil porque tienes que dejar de lado tu trabajo tu profesión que es de lo que vives para jugártela porque igual te puede ir bien un año pero tiene una lesión y no tienes un respaldo detrás salvo a la gente que pueda tener sus patrocinadores es muy difícil vivir de esto claro que sí

Voz 1384 47:11 pero te perdóname perdóname dan en tu época

Voz 9 47:14 el ser futbolista hola hombre esta vez la cosa ha cambiado mucho desde mayo de vista económico nula

Voz 6 47:21 no es de derechos porque ellos chocó huelgas para tener seguridad social osea fíjate se ha cambiado no ha cambiado muchas cosas pero es cierto que que tienes una trayectoria que es lo que dices tú Ésta es un equipo haces un contrato de un año dos o tres pero aún Corredor vive de lo que él en ese momento compite el patrocinador que tiene detrás no tiene un contrato digamos a ser

Voz 1025 47:45 ya pero por lo que nos estaba diciendo estábamos comentando me imagino Pedro de te puedes apuntar al bombardeo cuando quieras

Voz 8 47:50 eh entiendo que vivir

Voz 1025 47:53 de correr es muy complicado en este tipo

Voz 8 47:55 pruebas no o tienes una gran marca detrás

Voz 5 47:58 más que de pronto te pague la fiesta

Voz 8 48:00 o o Novi estos ni de broma no

Voz 13 48:03 no la verdad es que es muy muy difícil quitado de cuatro-cinco corredores muy importantes que sí que tienen sus marcas detrás la verdad es que es muy difícil muy difícil

Voz 1025 48:17 oye pasando de tu lado al a De Pedro

Voz 14 48:19 Pedro como como esto es tu pasión

Voz 1025 48:22 entiendo el hobby esto de correr lo haces porque lo disfrutas no cómo cómo combina asumida con esto haces más pruebas a parte de esta

Voz 5 48:30 o no bueno es el tema de correr a mí lo que me produce es aparte de disfrutar es me relaja te deja T6 está totalmente aparte de hacer compañero amigo Si con el grupo que eso es lo que yo lo único que persigo eso si hago más carreras si Abu carreras populares de adecuar alguna media maratón habitualmente entre las lo tuyo Anchois a correr un rato salimos a correr hora y media tres veces a la semana entrenamos y bueno no lo pasamos bien sobre todo es ese

Voz 1025 49:05 fíjate marcas como la vuestra que estáis haciendo que estáis haciendo aprueba así el futuro también pasa por por echarle una mirada a tíos potentes que corran por el mundo y estar detrás de ellos

Voz 14 49:17 los o o vosotros sois más de pensar en una prueba en global eh