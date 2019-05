Mollinedo: "La parte de vente en metálico está abonada a la economía sumergida"

Voz 1 00:00 José María Mollinedo buenos días buenos días

Voz 0027 00:02 Secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha entiendo que a ustedes les parece estupendo este envío de las cartas

Voz 2 00:08 si esto se viene realizando en algunos sectores cuando se analizan otro tipo de ratios que tienen que ver con su actividad económica con empresas de otros de una mayor dimensión que las que hay en en esta carta ahora se refieren esto pues ha permitido realizar algunas actuaciones coordinadas a nivel nacional lo que se ha visto que algunas algunas empresas efectivamente pues estaba ocultando en alguna parte de sus actividades himnos estaban declarando

Voz 0027 00:45 entonces cuando sí dígame dígame dígame

Voz 2 00:48 si esto se se venía realizando para para este tipo de de empresas medianas incluso grande pero ahora también para este tipo de contribuyentes de de de pequeño que es hemos denominar muy pequeña continúe todo microempresarios también es también el equipo de cartas donde tiene el ratio más significativo al que tiene que ver con el consumidor con la del consumidor final ahí sí la la parte de la venga hasta en metálico que es la que está más abonaba a estar dentro de la enésima salir fuera de la contabilidad es la que está señalando

Voz 0027 01:33 es posible incumplir ustedes cuándo van a a los pequeños negocios oí y se encuentran con que de repente una peluquería factura el noventa por ciento de sus ingresos con con tarjeta se lo plantean al propietario de de ese negocio qué tipo de respuestas obtienen

Voz 2 01:50 bueno cuando se abre una comprobación convencional la carga de la prueba no corresponde a la Agencia Tributaria a los funcionarios de la Agencia Tributaria y seremos los técnicos y los inspectores quiénes tengamos que demostrar que la contabilidad que nos presentan estoy equivocada esta errónea hay inconsistencias si hay omisiones cuando se detecta esa anomalía sustancial lo puedo son anomalía leve cuando yo una anomalía sustancial en la contabilidad eso sí habilita para hacer una lo que se denomina una estimación indirecta calcular el beneficio que ha podido obtener ese negocio a través de esos índices de esos ratio pero no a la inversa porque claro cualquier contribuyente no defiendo es que a mí nadie me en metálico yo no quiero tener metódico porque hay mucho rico en robar etcétera de haberme la explicaciones del empresario puedo dar algunas pueden ser reales algunas pueden ser la artificiosa

Voz 0027 02:50 eso eso cómo lo comprueben ustedes sus es van al negocio se hacen pasar por un cliente que paga en efectivo para después ver si ese comerciante en lo declara

Voz 2 02:59 no no eso sería una irregularidad nosotros necesariamente como agente de la autoridad tenemos que está identificado completamente en todo momento incluso los agentes tributarios que son los que suelen acudir a estos establecimientos también tienen que identificarse no se puede no se nuestra prevista en la normativa afortunadamente para según nuestro criterio que podamos para pasar a hacer actuaciones Lincoln hito esto no está previsto no se realizan puede que para otro tipo de delincuencia pues esa labor de y de y pueda explicación claro pero desde luego para lo que es la lucha contra el fraude creemos que sería la Jurado en estado de derecho a actuar de incógnito treinta Un contribuyen

Voz 0027 03:57 para hacernos una idea a qué tipo de sanción a qué cuantías puede enfrentar una carnicería a la que se le coge no declarando pongamos dos mil euros al mes que le entran en efectivo demuestra que no lo sabe claro

Voz 2 04:09 bueno sí esos dos mil euros no están en la contabilidad pues a lo largo de los meses en los que ella estaba abiertas carnicerías estamos hablando que ha estado en once meses al año pues estaremos hablando de veintidós mil euros como lo gastos sí estarán reflejado normalmente todos los gastos pero en reflejado piensen en contabilidad pues son veintidós mil euros irán a la base en sí es una persona física y es una sociedad con dependen haya entonces el tipo de gravamen si pensamos que es una sociedad tenemos hablando del veinticinco por ciento la cota dejado de importe de Son Vent en el dos mil euros la cantidad dejada de ingresar in sobre esa cantidad ha dejado de ingresar se aplicaría una sanción por una infracción grave porque hay una ocultación que que como mínimo serían cincuenta por ciento luego habría que estudiar las causas específicas individualizadas de ese contribuyente para ver si se puede sancionar dentro de un margen entre el cincuenta y el cien por cien pero si partimos de la sanción mínima del cincuenta por ciento de la cuota dejada de ingresar luego posteriormente hay una reducción si hay conformidad dos si hay pagos en en el plazo siempre curso hice de su situación tributaria pues la sanción puede quedar finalmente reducida en un hasta

Voz 1 05:37 pues un veintiséis coma veinticinco por ciento de esos efectivos señor Mollinedo

Voz 2 05:42 a las once una una pregunta

Voz 0027 05:45 ya como como resumen va a menos este fraude en el pequeño negocio en España va a menos la práctica de billete que me entra billete que va a la cartera sin pasar por la caja registradora

Voz 2 05:59 es muy común muy habitual de este tipo de de fraude porque estamos hablando de micro empresarios esa tentación es muy grande porque era estamos hablando de grandes cantidades de dinero las que se pueden estar moviendo en este tipo de negocios y esto es muy común el fraude es muy pequeño y si imaginamos que este tipo de negocios pueden estar moviendo unos cien mil euros y que el beneficio el valor añadido que puede generar puede estar en torno al dos mil once mil euros pues eso ya directamente en el impuesto de la renta no constituye un pago del impuesto pero añadió que genera según la diferencia entre las compras y las ventas pero estamos hablando de negocios que realmente son muy pequeños negocios que me va a hacer millonario ni siquiera defraudando que entonces este tipo de actuaciones para nosotros parece correcta porque libera recursos de la Agencia Tributaria para perseguir eso se todo es más complejo más sofisticado que puedan cometer las grandes corporaciones empresariales las multinacionales y grandes fortunas ahí ahí está al setenta por ciento del fraude fiscal del país enfermeros habló en el foro claro este tipo de de fraudes como otros pues conviene que que como el que ahora pues ha surgido en este mes de de con la profesión haber relacionadas con las bodas

Voz 0027 07:37 sí es algo que hay que

Voz 2 07:39 y digamos tener controlado para que no haya una sensación de impunidad ningún sector pero debemos dedicar demasiados esfuerzos por parte de la Agencia Tributaria a investigar pequeños entrado demasiado tiempo durante demasiado en décadas hemos estado dedicada a investigar a ese pequeño contribuyente es el ochenta por ciento de la plantilla ha estado dedicada a la investigación de este tipo de fraudes pequeño tal vez no tan pequeños pero de fraude de de autónomos de pequeñas siempre eso tienen

Voz 0027 08:12 y ahora se revivir hacia las medianas y grandes empresas José María Mollinedo

Voz 2 08:17 el Plan de Control Tributario para dos mil diecinueve se pretende surge pasar la investigación ese gran encuentro