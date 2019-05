SER Consumidor: Día Mundial de Internet

Voz 3 00:00 SER Consumidor con Jesús Soria

entendemos la competencia entendemos que los precios son libres y que el mercado acaba regulando y poniendo a cada uno en su sitio entendemos que ahí está la ley de la oferta y la demanda que si hay mucha gente que quiere lo mismo los precios se disparan pero dígame un hotel cuya habitación cuesta ciento veinte euros habitualmente puede pasará a costar dos mil un hotel cuya habitación son doscientos euros puede subirá más de cuatro mil Un simple hostal con una habitación de cincuenta euros puede pasar a cobrar mil euros perdón pero esto no me parece libre competencia ni mercado libre ni libertad de precios se llama Robo y por mucha final de Champions que sea como hablamos de fútbol alguien debería poner ya a trabajar el bar no el vídeo arbitraje el verificadores de atracos recurrentes vaya imagen que estamos dando empezamos

bueno sí hoy que se mete aquí en el programa El fútbol nos encanta el fútbol pero no algunas cosas que conlleva el fútbol bienvenidos gracias como siempre a estar ahí un placer como siempre acompañarles saber que

hay escuchándonos hay un montón de gente y nos complace enormemente la producción Sonia Faura a los mandos técnicos Noema Valido nos avanza ya los contenidos de hoy Julio López el viernes fue el Día Mundial de Internet y nos planteamos es segura la red como hacer una contraseña segura

Voz 8 02:27 está es lo primero es no reciclar no reutilizar debemos tener una contra una contraseña específica para cada uno de los servicios importantes que den acceso nuestra formación

Voz 7 02:38 hablaremos también con una abogada experta en nuevas tecnologías nos explicara si están aumentando las denuncias por fraudes en la red y cómo defendernos una duda que no se ha llegado desde Alemania un coche diésel puede ser menos contaminante que uno eléctrico

Voz 0927 02:53 es un vuelo más hoy carguen con tecnología ya son más limpios que cualquier otra alternativa si te hacías gasolina diesel y Gas natural

Voz 7 03:04 además los cargadores ultra rápidos para coches eléctricos ya están aquí conoceremos los planes de los grandes operadores

Voz 9 03:12 pues por eso estar entre cinco y diez minutos que son tiempos más que razonables y que se aproximan mucho pues a lo que tardamos en repostar los carburantes tradicionales

Voz 7 03:20 es de recibo que los precios de los hoteles suban un doscientos trescientos mil por cien o más con grandes acontecimientos con la final de la Copa de Europa

Voz 1630 05:11 el viernes fue el Día Mundial de Internet como es tan importante ya en nuestras vidas y sigue siendo una asignatura transversal en nuestro día a día quiero que hablemos desde varios frentes que en realidad es uno la seguridad por ejemplo es segura la red cuánto tarda un hacker en desbloquear una clave una contraseña como hacer una contraseña de verdad Segura hay más denuncias por robos en la red como evitar fraudes y cómo defendernos si hemos sido ya víctimas de de un ritmo vamos a hablar de todo ello con dos expertas

Voz 16 05:40 sí enganchados a las nuevas tecnologías

Voz 0888 05:46 sí

Voz 17 05:49 Ana Santos muy buenos días Bueno responsable del área de Ciudadanos Si menores de INCIBE Instituto Nacional de ciberseguridad fíjate unos datos que manejábamos esta misma semana

Voz 1630 05:59 a que ha sido el Día Mundial de Internet ocho de cada diez españoles parece no homofobia miedo irracional a estar desconectado pero más de tres millones no se fían a la hora de comprar por Internet Internet sigue siendo un peligro o podemos comprar con más o menos seguridad

Voz 5 06:16 bueno pues hay que verlos desde el punto de vista un poco de de lo que son no que al final también se entrevista a todo el mundo y en función de la información y los conocimientos que tenga la gente pues así es así responde lo básico aquí es estar informado tener unas nociones con esas nociones esas consejos podemos hasta tranquilos a la hora de comprar en Internet y si usamos también el sentido como que a veces es el más importante de ellos

Voz 1630 06:44 varios desde INCIBE que vosotros estéis analizando continuamente todos todos los peligros y los problemas que puede haber en la red centramos todavía en páginas peligrosas con demasiada alegría entramos en Internet decidamos datos información que puede ser preocupante para nuestra propia seguridad la de nuestras cuentas por ejemplo

Voz 5 07:02 pues parece que sí porque los ciberdelincuentes siguen haciendo uso de estas técnicas de ingeniería social para intentar capturar información muestra claves de tarjetas etc parece haber CB que hay mucha gente que todavía desgraciadamente sigue cayendo

Voz 1630 07:18 páginas siempre asegurar no http ese no que la ese yo siempre digo ese de seguridad no siempre tener cuidado con esto también no

Voz 5 07:26 sí bueno haber ver es una de las pautas que de todo el mundo ya sabe no como de las más encendidas pero no sólo tenemos que fijarnos en eso obviamente tenemos que ver que la página en la que estamos tiene una conexión segura que saque TTP pero también tenemos que ver que sea la tienda legítima es decir por ejemplo imagínate que te llega una oferta estupenda por correo electrónico y te ponen una él nace ir a una tienda de confianza de toda la vida tú coges implicas en el enlace a lo mejor si te parece que es la tienda de toda la vida pero puede ser aunque tenga el hacerte TPS que sea una suplantación de la tienda legítima

Voz 13 08:02 ya con lo cual yo a concejos

Voz 1630 08:18 las también AIA hará que se pone tan de moda y las tenemos tenemos veinte mil en los teléfonos mucho cuidado que hay muchas apps que también son maliciosas no los pueden tener problemas

Voz 5 08:28 sí haber hay que hacer una revisión continua de las aplicaciones que instalamos porque seguramente si nos paramos media hora a revisar todo lo que tenemos instalado eh dos tercios de las aplicaciones nuevas necesitaríamos seguro pero hay que hacer un poco de limpieza no de movilidad que permisos tienen esa SAP sobre nuestra privacidad sobre la Cámara la localización sobre nuestros mensajes muchas cosas no pero es verdad que por lo menos por lo menos nuevo descargar aplicaciones de los Márquez que no sean los oficiales sí porque por lo menos ahí hay un filtro ya sabemos que hay gente que se ha dedicado un poco a averiguar sí fiestas hace pues son desearos no y en cualquier caso siempre también estar atentos a servicios de avisos como los de la oficina en seguridad internauta que bueno pues si se descubre Caixa colado una aplicación maliciosa no Market pues eh Nos avisa y la podemos desista la Ari tomar las acciones oportunas sí

Voz 1630 09:26 lema el de las contraseñas llevamos años diciendo que hay demasiados usuarios que que no dan importancia a lo que significa tener una contraseña robusta importante que no puedan hackear en en un momento en el último estudio Deloitte dice que no me acuerdo el porcentaje pero altísimo de personas que tienen pues sus nombres los nombres del perros a cosas perfectamente identificables a través de las redes soy porque ponemos fotos ponemos el nombre o incluso uno dos tres cuatro cinco

Voz 13 09:53 no estamos ahí todavía no un problema serio no

Voz 5 09:57 es un problema porque bueno pues lógicamente además y reclamos las contraseñas desde decir utilizamos la misma en todos los servicios pues el problema se extiende exponencialmente con lo cual es lo primero no reciclar o sea no reutilizar sobre todo en aquellos servicios importantes donde haya información privada bancos o ha con datos de tarjetas etc debemos tener una contra una contraseña especifica k para cada uno de los servicios importantes que tenga acceso nuestra en formación para crear una contraseña segura

Voz 1630 10:31 eso te iba a decir cómo hacemos una contraseña segura porque al final yo creo que tendremos muchos usuarios a tener contraseñas sencillitas porque es que nos acordamos fechas cifras no meter letras porque luego nos olvidamos cómo hacemos una fiable sin que no tengamos que volver locos

Voz 5 10:48 a ver cada persona tiene que buscar cómo algún tipo de fraseo correr la ánimo técnica que sea fácil de recordar para ellos pero luego no podemos poner por ejemplo pues no sé es un una frase sin más toda mi lucha minúscula o mostrado nombre y apellido esto no es minúscula porque eso es muy fácilmente explotable entonces tiene tiene que ser algo que tú sepas recordar pero que a la vez cambies imagínate una por un cero el la por la arroba te pongas un par de mayúsculas por el medio al final esto te puede parecer que pero te lo puedes olvidar pero cuando lo usa dos o tres veces más olvidar lo que puede eso es lo que lo que aconsejamos a los usuarios es que tengan un gestor de contraseñas Irun pequeños ficheros cifrado en el que sólo tienes que recortar recordar la contraseña de ese si hay tú puedes guardar todos tus padres de usuarios contraseñas de los distintos servicios de forma que siempre si te olvidas pues puedas entrar ahí

Voz 18 11:47 soltarlo haga además de que cada vez casi todos

Voz 5 11:52 servicios importantes hoy en día ofrecen la posibilidad de la verificación por doble factor y eso también es super importante porque en un momento dado si alguien explota tu contraseña para entrar además va a tener que

Voz 19 12:05 meter introducir por ejemplo un código

Voz 5 12:08 lo que llega a través de SMS a tu móvil pero ya esa persona no va a tener tu móvil no entonces va a ser más difícil que puedan entrar en el tu cuenta o cómo hacer cualquier cosa

Voz 1630 12:20 algunas veces algunos expertos Nos han dicho para que la gente vea la importancia de una contraseña afloja una contraseña son robusta con una contraseña de estas normalita que usamos muchos en cuestión de segundos no sé si minutos cualquier hacker no lo descubre

Voz 5 12:35 y además a esa esa así además se lo podemos consultar existen webs que os podemos decir en la Oficina de Seguridad del internauta donde consultarlo en la que tú puedes poner tu usuario o no la contraseña de las que uso de toda la vida y te va a decir si esa contraseña ya ha sido puesta si la conocen por ahí los ciberdelincuentes con lo cual tienes que coger de cambiar la rápidamente sí sí configurar una segura mínimo ocho caracteres mayúsculas minúsculas caracteres especiales eso global

Voz 1630 13:07 muy bien pues Ana Santos responsable del área de Ciudadanos y menores de INCIBE Instituto Nacional de ciberseguridad muchísimas gracias

Voz 13 13:14 a vosotros pero si esta semana te prometemos que vamos a cambiar las claves e encantado encontrase exacto adiós está al lado

Voz 1630 13:24 bueno enseguida hablamos con Ofelia Tejerina pero antes el otro día precisamente en el A vivir de Javier del Pino

Voz 13 13:31 David Broncano preguntaba

Voz 1630 13:33 sobre las contraseñas en la calle escuchan

Voz 20 13:43 las preguntas de Broncano afrontando por

Voz 0888 13:46 la seguridad en Internet las contraseñas el email pudiese alguna contraseña es difícil con caracteres alfa numérico cifras y números cada queda cuál es no tener agua y casi me da igual porque como nota de bueno no me parece que vale pues di di di los primeros cuatro caracteres igual son letras y son números el nombre Un dos tres cuatro cinco se por ejemplo horas según llegue a casa añade Le algo añade una exclamación por delante por detrás el guión tienes contraseñas distintas en cada pues para Instagram para Nacha sí es no te lo había sí dime los primeros cuatro caracteres que no sale nadie sabe quién eres en la uno en la primera una tez únete lo segundo número los segundos tan bien te piden a tu hija que me dedicara contenía por favor no es muy larga carrito italiana la contraseña de la misa del Cor pero piensa que tu empresa pues tiene relacionado siempre con temas de Mis hijos de los tres que tengo ella Pilar Pilar XXIII porque no porque estoy entre ella nació el día veintisiete no yo estoy aquí acertado porque a veces el pilares como son tres pero como he dicho que la XXIII nació el día veintitrés David Broncano pero

Voz 0927 15:02 contando en la calle apoyando hay Javier

Voz 1630 15:05 el pino para que vean que nos preocupamos de su cosas de su problemas entre ellos lo de las contraseña nosotros el otro día también en sin mala uva a Nieves Concostrina nuestro test también le preguntábamos sobre este tema cada cuánto cambian las claves del teléfono una tarjeta de crédito el ordenador por seguridad

Voz 13 15:22 no debería decirlo porque vaya porquería de seguridad entonces no te contexto Ofelia Tejerina cómo estás buenos días

Voz 9 15:30 hola buenos días qué tal abogada Master en Derecho

Voz 1630 15:33 informático galardonada este año precisamente con el premio confió legal dos mil dieciocho En la categoría no me acuerdo muy bien cómo era el nombre

Voz 13 15:40 ah muy bien bueno

Voz 1630 15:42 mi por su defensa en Internet como red neutral y de la libertades

Voz 21 15:45 tensión en las redes sociales es es asesora

Voz 1630 15:48 jurídica de la Asociación de Internautas con los que tenemos muy buenas relaciones lo de las contra señal la verdad es que bastante complicado época de malos expertos decir bueno hay que tener contraseñas diferentes cambiarlas continuamente pero esto es un lío eh

Voz 9 16:00 sí es un lío al principio realmente cuando te ponen una contraseña un poco que te acostumbras a ponerla de forma automática en tu móvil una contraseña de desbloqueo de pantalla o una contraseña de desbloquee una aplicación concreta haya sitio verdad que te cuesta hay te da pereza porque estás acostumbrada Ferraz plástico en el día Quito ella pasa pero de verdad es una cosa que hacía auto matiza a la semana siguiente te parece lo más normal del mundo y luego lo echas de menos además

Voz 1630 16:25 es verdad es vetas bueno Nos hablaban a Santos desde desde el INCIBE de cosas que tenemos que tener en cuenta para para hacer más seguras las compras para que nuestro manejo diario con Internet no llevemos sobresaltos vosotros Tucker es experta en esta materia que llevas casos y casos están notando hay más denuncias la moción es más gente que está teniendo problemas en Internet porque lógicamente está creciendo también el consumo de Internet las compras por Internet

Voz 9 16:48 sí hombre la proporcionalidad obviamente a mayor mayor número de consumidores pues lógicamente mayor número de problemas lo que sí me sorprende ahí sí puedo decir que hay un número importante un porcentaje demasiado alto es que para la época en la que vivimos ya es decir el año dos mil diecinueve tengamos un porcentaje tan alto tan alto tan alto de reclamaciones tan básicas como las que teníamos en el año dos mil cuatro dos mil tres dos mil cinco

Voz 13 17:13 ah sí sí es increíble porque son

Voz 9 17:16 mismos problemas es sigue básicamente siendo el mismo comportamiento del usuario es me parece tremendo que a día de hoy todavía tengamos un porcentaje tan alto y ahora sí más o menos pero que no debería ser tan alto considerando que ya estamos acostumbrados a utilizar la red

Voz 1630 17:32 si tú crees que esto es porque hay muchos Mar ciber cacos que cada día estamos más relajados porque estamos más familiarizados

Voz 9 17:38 pues que cada día nos metemos más me en el mundillo de la red cada vez somos mejores navegantes en las redes y estamos traste dándolo todo y además con la seguridad de que ya sabemos cómo funciona y no nos va a pasar nada la seguridad siempre lleva algún problema y metemos la pata

Voz 1630 17:54 ya cuáles son los fraudes habituales que tú detectas cuáles son los problemas más graves que tú ves en tu día a día en tu despacho

Voz 9 18:02 mira vemos desde las familias en las que los menores utilizan las tarjetas de los padres para pagar cosas en los videojuegos como se puede reclamar ese dinero que se ha pagado pues por un menor que no es el titular de la tarjeta vemos los problemas de la gente que compra productos o que adquiere servicios en páginas web carecen de toda credibilidad y de toda fiabilidad porque es que hasta las letras están mal puestas hay imágenes que no aparecen no tienen las políticas de privacidad conforme a las normas tenemos las personas que sufren el problema a las estafas bancarias que les han descubierto la clave y les han vaciado la cuenta y luego tenemos muchas venganzas entre entre ex parejas que hoy es obligado esta imagen mía

Voz 13 18:45 ah sí

Voz 9 18:46 casos de acoso entre menores en fin

Voz 1630 18:49 vale oye tú sabes que hay un tipo de de fraudes de estafas que mucha gente no no denuncia en este caso tú crees que siempre se denuncian que se denuncian por los cauces habituales porque claro esto por ejemplo las asociaciones de consumidores normalmente pues ahí yo creo que no lo llevan no directamente muchas veces Nos dicen no a la Guardia Civil a la policía denunciar cómo lo ves

Voz 9 19:10 depende del caso concreto cuestiones cuando son de puro consumo un consumidor que ha adquirido un producto en una tienda online pero que tiene su sede en español en cualquier país europeo entonces lo que hay que hacer es acudir directamente a la OMIC la Oficina de Consumo del Ayuntamiento todos los ayuntamientos tienen esa oficina si ven que lo pueden tramitar ellos y ponerse en contacto con la tienda online para solucionarlo harán arbitrajes el que les corresponde sino que pueden remitir Conte más de operadoras de telefonía que tenemos que fónicas como la fangos así que te remiten a Secretaría de Estado de Telecomunicaciones bizi es algo que ocurrió en un país europeo te van a ir a remitir al Defensor Europeo del consumidor que el que tiene que tramitar ese esa posibilidad de acuerdo con con la tienda online que tengan su sede en Alemania Francia o en Italia

Voz 1630 19:57 teniendo en cuenta que muchas de estas compras hacemos y están eso las tiendas están en otros países el sitio desde donde nos lo vendan significa que es algo farragoso para para el usuario porque nosotros enseguida tiramos la toalla lo damos por perdido tu crees

Voz 9 20:12 sí es algo farragoso pero por una sencilla razón si yo me voy de vacaciones por ahí compró en un mercadillo pocas garantías pues probablemente el intentar reclamar algo o cuando yo aquí va a ser imposible ya a través de la red no nos damos cuenta que de alguna manera nos fuéramos a ese país a comprar lo que dice la ley nosotros consumidores españoles tenemos derecho a tener las garantías que tendría cualquier español o europeo eso es lo que dice la ley pero creo que tengas derecho a algo que tienes derecho a cruzar una calle sin peligro tienes derecho a caminar libremente que tiene derecho a hacerlo no quiere decir que la realidad permita que lo pueda hacer dependiendo del caso concreto es la Caución sigue siendo hace veinte años y hoy en Internet el primer paso

Voz 13 20:58 Ofelia Tejerina muchísimas gracias da la próximo fuerte abrazo

Voz 9 21:01 gracias maravilloso un beso tiene limpio

Voz 3 21:04 añado que han robado te han tomado el pelo no planes reclama utiliza tus derechos SER Consumidor con Jesús Soria

Voz 0927 21:51 eso nos preguntamos nosotros que vendrá ya sabemos lo que hay pero lo que vendrá de aquí a unos años ni se sabe porque a qué velocidad va todo esto de de Internet bueno nos dicen que hay que dejar de lado los coches diésel los de gasolina pero un informe alemán del que no sabemos si puede haber algo extraño o no detrás concluye que probablemente sean menos contaminante un coche diésel que uno eléctrico hice Nos han puesto los ojos a cuadros

Voz 16 22:17 no te lo creas noticias falsas mentiras bulos pseudo ciencia

Voz 0927 22:23 buenos días buenos días

Voz 1630 22:25 especialista en motor bueno es un gran defensor del coche eléctrico es director del podcast pasa algo eléctrico y también del canal Youtube electrocutado oye llevas varias semanas defendiendo a capa y espada el tema del coche eléctrico a raíz de un informe del Instituto IFO de Munich que que resultaba demoledor y que ha dado mucho que hablar en en todos los medios dice que los vehículos eléctricos apenas contribuirán a la reducción de Acció dos en Alemania vamos ponían duda venía a decir que más o menos un coche diésel contaminan menos que un eléctrico vosotros sabéis os ha lanzado ahí como vamos como panteras eh

Voz 0953 23:03 así nos hemos lanzado ya que este estudio pues directamente era una mentira o no o una verdad acogiera con con pinzas han analizado cosa así lógica como por ejemplo han utilizado el ciclo obsoleto e de homologación en él desde el anterior para ir y además alegando de que ese ese ciclo de de beneficiaba al coche eléctrico porque es cierto que ganar más autonomía pero es que no han contado con que también beneficia al diésel porque homologan mucha menos emisiones entonces cogiendo eso cogiendo olas el proceso de generación de electricidad donde ellos quieren peor día del año oí cómo ve cogiendo datos que no son del todo verosímiles hace un estudio han dado con que el coche eléctrico en conjunto y en conjunto dando la la fabricación de la batería invite más CO2 en su proceso de vida que un coche como opción cuando todo este falso también viniendo porque no han contado con la extracción de petróleo hasta que llega ese esa de combustible al depósito donde se llama a millones de poco a la rueda en el de combustión no lo han contado y tampoco han contado por ejemplo pues ha mostrado haces derivados que tiene por ejemplo un coche diésel actual como ese al club para reducir el otro gas muy contaminantes que también se han era con Gas Natural

Voz 13 24:24 no emite hace emisiones

Voz 0953 24:27 tanto han cogido datos que de aquí de allá y para mostrar que lo que han querido

Voz 1630 24:33 para barrer para su casa pero vaya vaya chapuza David oye si te parece saludamos a Carlos Calvo Carlos muy buenos días también

Voz 13 24:42 hola qué tal director de tendencias en la federal

Voz 1630 24:44 sino europea de Transportes y Medio Ambiente tú estás también de acuerdo con el análisis de David Montero te parece una chapuza este informe

Voz 24 24:51 es una chapuza total David llaman encima de algunos de los temas que que bueno que hacen que el estudio no tengan ningún tipo de de seriedad pero es que hay más por ejemplo estiman que la batería de coche eléctrico que usaría solamente durante ciento cincuenta mil kilómetros y que después prácticamente daría a la a la basura por lo tanto las emisiones asociadas a la fabricación de Saba averías se tienen que repartir entre muy poquito kilómetros hiciese cincuenta mil kilómetros nos parece una cosa ridícula porque por ejemplo la la la garantía de Checan han escogido un test la lavar la batería tiene gran día de ciento noventa de mil kilómetros es decir que la gente cesaría de la batería incluso antes de que se acabase la garantía

Voz 1630 25:34 claro porque yo se basaban en que ir un poco como el resultado final de las emisiones de CO2 necesarias para la fabricación del propio automóvil sus baterías y su posterior alimentación el proceso bueno pues llevaría que es el gasto energético la contaminación todo esto Mayor en un en un eléctrico que un que un diésel osea que lo con lo cual eso no sé si está desmovilizado de alguna forma masiva tanto en política a gente que sí que estaba empezando a plantearse en serio lo de por por temas medioambientales el comprar un coche eléctrico Hinault un diésel un gasolina no

Voz 24 26:08 yo creo que no hay que dejar a distraerse porque a ver cómo en toda industria asentada pues evidentemente hay muchos intereses en juego no es ellos la industria turística europea ha siempre ha sido la líder en la tecnología a diez en la que tiene la mayor cantidad de patentes etcétera etcétera pero por qué un estudio que precisamente viene del país líder en tecnología diesel en Hidalgo no debemos pensar que esta es la última palabra hay decenas de estudios que dicen lo contrario de organismos e incluso oficiales como la Agencia Europea de Medio Ambiente que analiza esta cuestión en detalle y que llega a la conclusión completamente diferente de que los vehículos eléctricos ya hoy incluso aunque se carguen con electricidad bastante ya ya son más limpios que cualquier otra alternativa fósil ya sea gasolina diesel lo o Gas Natural y lo mejor es que no solamente es que ya hoy lo sea sino que según va pasando el tiempo según se van incorporando más renovables para la producción de electricidad en todos los países de Europa cada vez son más limpio en los coches eléctricos claro mientras que con las alternativas la posibilidad de limpiar el diésel y la gasolina Ny prácticamente nada el de el gas natural se pueden limpiar

Voz 1630 27:24 David nos ha sorprendido también el hecho de que cuando en otros países se han hecho eco de este estudio pero sí que ha salido la otra parte contrastando el viendo las otras opiniones y poniendo un poco de verdad la realidad de lo que se informe las lagunas de ese informe y aquí sin embargo parece que sólo los medios en hemos puesto han puesto el foco en la parte negativa

Voz 0953 27:46 yo lo que he visto por ejemplo Jesús que este estudio según salió en Alemania la misma semana de droga alemán lo mintió y aquí seguimos cada día un nuevo medio vuelve a darle bombo a este estudio

Voz 13 27:58 si al final yo me quedo con una cosa hay muchas

Voz 0953 28:01 gente que ha tenido esta semana que me han contado oye sabes que un final un el estribo contamina más que diesen modernos

Voz 13 28:07 claro yo pero por qué no no es que esto cuenta de que mucha gente del

Voz 0953 28:12 titular efectivamente la otra mitad Leo el titular pincha la noticia y tampoco luego tienen los medios eso o los conocimientos necesarios para analizar esa noticia se creen lo que están leyendo lo que lleva sobre todo a un engaño una confusión que al final para el consumidor

Voz 1630 28:28 claro porque Carlos lo que está claro es que todo es mejorable en el tema de las baterías Si en todo pero que ahora mismo ahora mismo ya tal y como es la producción de coches eléctricos tal como es la producción de baterías ahora mismo no se puede decir lo que dice este informe

Voz 24 28:44 en efecto el efecto evidentemente las baterías no no no no crecen de los árboles en las baterías un proceso intensivas de energía que hay que intentar que se produzcan de la manera a lo mejor posible pero es que hay instrumentos y la la Comisión a través de las elecciones de mayo e a nivel europeo están planteando hacer algún tipo de normativa para que las baterías no solamente como se recargan los coches sino que también la producción de las baterías en sí vayan mejorando a lo largo del tiempo para caer cada vez su producción sea sea más limpia

Voz 0953 29:14 que sí que evidentemente lo más lo más limpio es

Voz 24 29:17 pues ir en metro y tren

Voz 13 29:20 es decir lenta pero que mientras que haya viendo coches mientras que

Voz 24 29:24 ya gente que quiera utilizar el vehículo privado que lo utilicen de la manera más racional posible que en este caso mediante el uso de vehículos electo

Voz 1630 29:32 muy bien pues David Montero Carlos Calvo que muchísimas gracias eh por aclarar hemos cogido la otra parte porque es verdad que también nos nos nos indigna que sólo sede una una versión y que cojamos un poquito sólo sólo el rábano por las hojas y que seamos a veces tampoco serios y rigurosos se explicando las cosas intentamos aclarar lo creo que vosotros lo habéis dejado bien claro porque vosotros no tenéis intereses no como otros verdad eh eh

Voz 0953 29:58 excepto por ejemplo paseo eléctrico no está subvencionada absolutamente por ninguna en energética ninguna distribuidora eléctrica es una ONG NCIS como una ONG por lo tanto todo lo que la página gana lo lo hace para pagar sus de Internet de poco más sea aquí nadie se lleva dinero por decir que el coche eléctrico es bueno

Voz 1630 30:21 muy bien pues David Montero director del Post cada pasa ante lo eléctrico K Carlos Calvo director de tendencias análisis de la Federación Europea de Transporte Medio Ambiente desde Bruselas muchísimas gracias a los dos fuerte abrazo

Voz 19 30:32 claro Jesús el guardameta lámparas

Voz 25 30:34 en los recoja Quini Kinnear sus intercepta Butragueño que se acerca peligrosamente a la línea de meta atención de juego el árbitro

Voz 26 30:43 sobre todo me suena a mí muy antiguo

Voz 27 30:45 sí sí es que jugamos de otra época

Voz 26 30:48 en el fútbol y el deporte más moderno que hay que hacer

Voz 25 30:50 pues a escuchar el deporte en la Cadena Ser Paz chico Di Stéfano está maravilloso

Voz 28 31:03 no

Voz 29 31:14 CIA conmigo

Voz 0927 31:22 hablando de coches eléctricos cuya llegada masiva pese a algunos parece imparable como está lo de las electro Linera así la llegada de sistemas de carga ultrarrápida que esa es la cuestión hablamos para saber cómo lo llevan las dos grandes compañías del país

Voz 30 31:39 Isabel más

Voz 31 31:41 Carlos Bermúdez

Voz 1630 31:42 muy buenos días

Voz 13 31:44 buenos días Jesús encargado de todos los años de ser consumidor muy bien

Voz 1630 31:48 pegado a la estrategia de desarrollo de negocios de Repsol hace no mucho habéis puesto en marcha el el primer sistema de recarga ultrarrápida en una gasolinera en esto es sólo el comienzo me imagino irá mucho más rápido no

Voz 0541 32:02 esto me del vehículo eléctrico no es nuevo para nosotros eh nuestro Technology la piedra bueno pues un montón de años desarrollando proyectos relacionados con la muy eléctrica como pueden ser las tecnologías de carga rápida de carga ultrarrápida al almacenamiento energético a través de de baterías etc bueno es verdad que en dos mil diez allá por el año dos mil diez creamos la empresa ahí Bill es lo que nos permite pues participar en una de recarga de más de mil setecientos puntos de recarga para vehículos eléctricos de los cuales doscientos son de de carga de acceso público lo que hicimos el pasado uno de abril con la inauguración de de la estación de servicio de carga ultrarrápida que hemos puesto en marcha en la Nacional uno a la altura de lo pidan acerca de Vitoria no es ni más ni menos que dar un paso más en nuestra estrategia por

Voz 13 32:48 hoy el tren eléctrica efectivamente pero por qué va es total

Voz 0541 32:53 bueno yo creo que es un poco de todo y en primer lugar creo que falta información y puntos de recarga es verdad que nos a todos nos gustaría que hubiese más pero por ejemplo como comentaba nosotros tener los una red de puntos de recarga de acceso público de más de doscientos puntos de recarga ya entonces de esos doscientos y pico puntos de recarga que tenemos XXXII son de carga rápida o ultrarrápida cabe recordar aquí que Repsol es el líder en la carga rápida en estaciones de servicio en España es decir es bueno puntos de recarga pues bueno es un poco de puntos de recarga es un poco las autonomías del vehículo estamos estamos acostumbrados bueno pues en las autonomías de quinientos seiscientos kilómetros bueno hoy a lo mejor los vehículos eléctricos pues pensamos que no dan para para lo que nosotros necesitamos pero efectivamente sí que dan un vehículo medio comercial actualmente en España pues ya alcanza autonomías de cuatrocientos kilómetros que para el día a día es más que suficiente

Voz 1630 33:46 cuando hablamos de carga ultrarrápida estamos hablando de para que la gente entienda muy pocos minutos nos seis minutos una pues League

Voz 0541 33:53 pocos minutos esto depende un poco de la capacidad que tenga la batería bueno ídolos niveles de potencia que pueda que pueda demandar al punto de recarga pero lo que acabamos de inaugurar en en lo pida Anna es una estación de carga ultrarrápida la primera de de carga ultrarrápida de la Península Ibérica de una de las primeras del sur de Europa que tiene hasta setecientos kilowatios de potencia tiene cuatro puntos de recarga de ciento setenta y cinco kilovatios de potencia o dos de trescientos cincuenta kilovatios de potencia para cuando lleguen vehículos a nivel comercial pues que demanden esas potencias no es decir es un sistema modular que se adapta a las necesidades de los consumidores de vehículo eléctrico o cuatro doscientos setenta y cinco o dos de trescientos cincuenta efectivamente dependiendo de la capacidad la batería ID de esa aceptación o esa demanda que tengan de la potencia del punto de recarga pues puedes estar entre cinco y diez minutos que son tiempos más que razonables y que se aproximan mucho pues a lo que tardamos en repostar los carburantes tradicionales

Voz 13 34:49 esta recargas cuánto cuestan

Voz 0541 34:52 pues actualmente exactamente lo mismo que todos los puntos de recarga rápida que tenemos que nuestras estaciones de servicio cero cuarenta y cinco euros el kilovatio hora

Voz 1630 35:01 Carlos Bermúdez encargado de la Estrategia de Desarrollo de Negocio de Repsol muchísimas gracias por estar en SER Consumidor

Voz 13 35:06 muchas gracias a vosotros a sus Belén Mateo muy buenos días hola muy buenos días directora de franquicia de

Voz 1630 35:12 la red de estaciones de servicio Cepsa en Cepsa como está el asunto de los puestos de recarga eléctricos ultra rápidos que es una de las grandes preocupaciones de los usuarios a la hora de de saber si se compra no no ya un coche eléctrico

Voz 32 35:24 si hubiera en ser Saiz estamos preocupados estamos a dándonos a las nuevas necesidades del consumidor y hemos llegado a un acuerdo con Johnny tipo yo es City es una empresa europea de fabricantes de coches que está instalando puntos de recarga ultra rápidos en las redes facciones fecha estaba seleccionando puntos sobre todo de las principales carreteras autopistas radiales para dar servicio a los conductores ya no están en zonas urbanas sino cuando salen de viaje y me citan repostar

Voz 13 35:55 al menos vincula ya tenéis entonces alguno

Voz 1630 35:58 ha puesto en marcha o todavía no cuál es vuestro plan de desarrollo para estos próximos meses para esto

Voz 13 36:03 eh año bueno el objetivo es tener

Voz 32 36:06 él cien puntos de recarga que con eso acudiremos que cubrimos casi todo el territorio español pero este verano abrimos los dos primeros en la zona Cataluña y sobre todo un poco vale entregada de mucho turismo mucho turismo extranjero que tiene más coches eléctricos que lo que tenemos aquí en el parqué español empezará a dar servicio a

Voz 1630 36:24 hablábamos antes con el portavoz de Repsol y nos hablaba de recargas de seis ocho minutos Díez en el mayor de los casos dependiendo de las baterías estamos hablando de lo mismo más o menos

Voz 32 36:34 si los de rápida son trescientos cincuenta kilovatios el repostaje bueno hablar reposa hace ya un foco en la carga de la batería son de seis a ocho minutos seguramente en zonas urbanas tengamos otro tipo de cargadores que no se nutre rápidos de cien kilovatios que puedes tardar quince minutos de minutos que en carretera no queremos que el cliente tenga que estar perdiendo mucho tiempo en su trayecto en su viaje pueden estar seis siete minutos ver al servicio puede comprar algo con la tienda puesta en un entorno amigable para parar esos minutos que llegue el día

Voz 13 37:09 qué coste va a tener para el usuario

Voz 32 37:12 ya está un poco definidos pues

Voz 1630 37:14 Belén Mateo directora de franquicia de la red de servicio de Cepsa muchísimas gracias seguiremos hablando porque esto va evolucionando de forma rápida no tanto como les gustaría los a los que estamos por los coches eléctricos pero sin duda que esto va avanzando

Voz 13 37:26 eso va muy rápido muchas gracias a Dios buenos días

Voz 0927 37:30 sin aditivos sin azúcares añadidos bajo en sal sin grasas sin lactosa sin efectos secundarios

Voz 33 37:59 cuidamos

Voz 0927 38:00 bolsillos hemos visto en las redes unos precios disparatados hoteles que cuestan muy poquito

Voz 1630 38:21 que cuestan relativamente algo asequible para

Voz 0927 38:23 mucha gente que para estos días son absolutamente prohibitivos hemos querido hacer una comprobación hemos llamado a diferentes hoteles de aquí de Madrid para saber que Nos cobraba por esos dos días viernes sábado Sonia Faura ha llamado estos hoteles y esto es lo que han sacado en claro

Voz 27 38:46 en primer lugar llamamos al hotel Preciados buenos días mira eh que la nueva porque me gustaría saber el precio para una habitación de dos personas para pasar dos noches y uno de mayo y el uno de junio

Voz 15 38:58 Baena hay habitaciones creo recordar se lo digo porque en la final de la Chan

Voz 27 39:03 ah vale vale

Voz 15 39:06 es de locura déjame ver nada nos quedan muy poquitas habitaciones pero es está por noches dos mil quinientos euros

Voz 27 39:11 vale vale y eso no incluya tampoco desayuno no

Voz 0888 39:15 solamente alojamiento

Voz 34 39:18 quién tengo buenas tardes tuvo una tarifa más barata excepcional sería la no reembolsables saldría ese fin de semana Sato noche por tres mil seiscientos siete euros

Voz 27 39:28 buenos días veterana

Voz 35 39:29 Paco atiende Mónica eh no hay nada del PP la que me queda son setecientos euros

Voz 27 39:33 ah vale vale y sería con desayuno

Voz 0530 39:36 buenas tardes no admiten ni modificaciones este cancelaciones y son cien por cien prepago la noche del dos del treinta y uno de mayo

Voz 36 39:45 en dos mil vaya digo la segunda sí sí dime dime dime saberlos pues nada dos mil y dos mil quinientos cuatro quinientos vale vale vale vale ya avisado de pasitos y todo esto es con desayuno no sin desayuno no encima sin desayunar y por último el hostal

Voz 27 40:06 Alexis no tengo disponibilidad Malek y por curiosidad contó hubiese costado ya por saberlo no si mal eso sería la noche au las dos noches es poco quisiera no vale vale vale

Voz 0927 40:18 lo habéis visto han visto los precios hasta un hostal cuatrocientos euros pues los dos días en la verdad es que increíble bueno hemos hecho la segunda parte de la comprobación porque queríamos saber compararlo esto de estos días pero los precios normales

Voz 1322 40:38 llamamos a los mismos hoteles para saber cuál es el precio quince días después de la Champions el hotel Preciados costaba antes dos mil quinientos euros y ahora

Voz 15 40:48 tiene una tarifa de doscientos cinco euros más el diez por ciento de IVA en sólo alojamiento el desayuno buffet son dieciséis euros por persona idea

Voz 37 40:54 el Hostal Alexis costaba doscientos

Voz 27 40:57 euros la noche es decir cuatrocientos euros

Voz 37 40:59 a las dos noches y ahora cuesta

Voz 27 41:02 a ciento cincuenta de mal eso de alojamiento sí vale y con esa misma costaría más algo

Voz 15 41:08 en el Hotel Palace

Voz 27 41:10 costaba antes tres mil seiscientos siete euros y ahora

Voz 38 41:14 en lo que pasa es que para esas fechas por lo que veo así yo tenemos una estancia de tres noches con unos cuatrocientos treinta euros con la tarifa no reembolsables

Voz 1322 41:24 el hotel Catalina las Cortes costaba la noche de la Champions las dos noches el día treinta y uno uno de junio cuatro mil quinientos euros y ahora cuesta

Voz 15 41:35 noches con desayuno trescientos ochenta euros

Voz 0927 41:40 bueno qué pensaríamos si de repente por algún acontecimiento algún problema de Agricultura los plátanos unos pasan a costar veinticinco euros el kilo o unas naranjas setenta euros o el llenar el depósito de gasolina en vez de sesenta pasará a costar

Voz 1630 41:57 novecientos eso es lo que está pasando con los hoteles porque algunos de los precios de los hoteles han subido

Voz 0927 42:03 un diez por diez por quince hasta veinte incluso por más y esto son precios de los hoteles pero es que en los portales hemos encontrado que algunas de estos hoteles que valen por ejemplo doscientos euros dos noches esas mismas dos noches nueve mil novecientos euros los que costaban cuatrocientos treinta en Internet nueve mil quinientos euros lo hemos intentado hablar con la Confederación Española hoteles alojamientos hemos intentado hablar con las oficinas Empresarial Hotelera de Madrid hemos intentado hablar con la Asociación de Directores o no han encontrado hueco o han preferido no hablar o han dicho que no tenían números pero esta es la realidad de verdad de verdad han pensado alguna vez en la imagen que estamos dando la verdad es que bastante bastante vergonzosa

Voz 33 42:46 desde el consumo

Voz 1630 42:54 lo único es saber ahora ya que comentarios hemos encontrado en las redes esta semana que evidentemente no son todavía del tema de fútbol cuenta no saber Sonia

Voz 1463 43:03 te cuento alguna de las cosas que no se ha llegado durante esta semana las redes sociales volvió a salir el tema del colágeno nos preguntaron en las redes por sus efectos hubo muchos comentarios y nosotros recordamos que José Miguel Mulet desmintió en este programa sus efectos dijo que no sirve para nada pudiese escuchar la entrevista en nuestra web respecto al programa anterior no llegaron varios comentarios como el de en Man afirmando que si les funciona lista negra o también la conocida Lista Robinson llanero solitario unos felicitó dijo un buen programa interesante además Marina comentó la estima que ser consumidor sea es ahora programas así debe estar en otros horarios

Voz 1630 43:39 qué encuesta planteamos esta semana se siente seguro compran

Voz 1463 43:42 por Internet totalmente bastante no del todo o nada aseguró

Voz 1630 43:46 si los resultados de la encuesta de la semana pasada las

Voz 1463 43:48 Ana pasada planteamos te frena oferta en las operadores de telefonía al sesenta y tres por ciento de los votantes le llaman muy a menudo a un doce por ciento cada día en cambio al veinte por ciento le molestan poco tan sólo el cinco ha confesado que no le llaman nunca

Voz 1630 44:03 nos vamos ya a las Up y las web sin duda les va a interesar

Voz 39 44:10 está mueven el vasco fundador de la aplicación

Voz 1463 44:12 Carbó buenos días qué es Arbor

Voz 19 44:15 bueno pues Arbor es una aplicación que lo que hace es que la gente ahorrar no no no dar consejos de ahorro siguen realmente movería el dinero para que en otro sitio y no te lo gastas ahorros y chico

Voz 13 44:27 cómo funciona para poder ahorrar pues básicamente a través de la agregación Bancaria nosotros

Voz 18 44:32 hemos muy bien

Voz 19 44:35 eh vamos redondeando cada gasto euros superior vamos moviendo esos céntimos a una hucha digital o a una cuenta bancaria de la que has dueño que sea diferente al origen lógicamente

Voz 1463 44:45 por lo tanto sois vosotros los que ayuda al usuario correr con nosotros lo que hacemos

Voz 19 44:50 es que el usuario con ahorrar de forma automática sin ningún tipo de acción por su parte una vez que está ya dentro de la plataforma is sin pensarlo sin exigir pequeñas cantidades que no afectan a su ritmo de vida

Voz 1463 45:03 algunos estarán pensando que si vosotros vais a ver las cuentas que la seguridad cuál es en en esta aplicación

Voz 19 45:10 la seguridad es la misma que la de tu banco al final todo es a través de conexiones bancarias existentes

Voz 18 45:16 básicamente básicamente

Voz 19 45:18 nosotros nunca tenemos permiso para mover el dinero más allá de que tú vinculan macarra de débito como días con cualquier comercio para hacer esos cargos pero nosotros no tenemos firma digital Mi nunca aquel aprendimos

Voz 1463 45:30 hay hay un apartado en la aplicación que te ayuda a cumplir unas metas no como viajes compras no es así

Voz 19 45:37 correcto nuestros permitimos vincular ese ahorro a un a una meta personal que puede ser comprarse algo un coche puede seguirse el viaje a Disney por ejemplo con la familia eso lo vemos mucho no esos esas metas de familiares ir lo que ayudamos esa tener una auditoría abrirse ahorro para saber cuándo pueden empezar a planear Geraldine Page porque tienes el dinero ha puesto del lado para es el viaje

Voz 1463 46:02 y que son las reglas de ahorro

Voz 19 46:05 no es ahorro es realmente como hemos hablado del redondeo que es la la primera en la que la gente usa que redondear todos los gastos al euro superior luego hay en la que estamos a que ahorre es un euro más cada semana un euro la primera dos la segunda y así sucesivamente hasta dónde llegas y también tenemos transferencias periodistas inmediatas queremos sacar muchos más reglas vinculadas a diferentes actividades de nuestros usuarios a diferentes que por ejemplo gastos lo lo que dicen de él el que el P cada uno propio digamos pues en vez de ser un euro lo que ahorras que sean dos no penalizar un poco esas cosas juntarlo también a salud através mi pues conexión con los móviles para dar los pasos para ser retroactividad y cosas así que debe ir teniendo no solo una mejor salud financiera sino también personal

Voz 1463 46:55 pues Samuel B en el vasco fundador de la aplicación Arbor muchísimas gracias

Voz 19 46:59 muchas gracias

Voz 0927 47:42 Jesús Soria César Díaz muy buenos días buenos días

Voz 1630 47:45 el asesor jurídico de CECU Confederación Española de Consumidores y Usuarios venga vamos allá con el primer caso

Voz 41 47:50 un oyente nos plantea una duda habitual

Voz 42 47:53 yo cuando hago o alguna negociación de cambio de teléfono de domicilio delgadas de lo que sea John grabó la conversación la grabó yo con el teléfono entonces si si alguna vez nunca ha tenido ningún problema si alguna vez tuviera algún problema si esa grabación que hago yo se puede utilizar en mi defensa claro yo no le comen yo no le digo al hilo

Voz 1630 48:21 proveedor que estoy grabando la conversación César le puede servir o no le puede servir puede tener algún problema incluso que ya lo hemos creo que lo hemos comentó alguna vez

Voz 9 48:29 no no no no no suponen ningún problema

Voz 43 48:32 según lo que haga con la grabación por supuesto hace parte de la conversación el según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional puede grabar esa esa conversación porque participa de ella de acuerdo hoy en un juicio lo que sí que no podría hacer difusión de ella porque entraría del derecho a la intimidad o incluso la ley de protección de datos no pero pero eso grabar una conversación que tú participas y luego utilizarla en caso de una reclamación una demanda judicial pues sí que podría

Voz 13 49:00 estoy

Voz 41 49:01 compró una televisión que tenía sorpresa no era nueva

Voz 10 49:05 los hechos podrían ahorrar se refiere a la adquisición de un televisor de la marca el eje de cuarenta y siete

Voz 11 49:11 dadas en la primera quincena de diciembre del año dos mil catorce abruptamente el día quince de abril de dos mil diecinueve deja de cuestiona el fallo concretamente que tuvo comienza a parpadear en algo imposible efectuar el visionado de cualquier imagen una vez es retirada la cubierta posterior del aparato se constatan varios signos realizado de forma manuscrita que se asemeja a una firma lo cual sería una demostración de que ese televisor fue manipulado o reparado en alguna ocasión

Voz 10 49:46 me pongo en contacto con el servicio técnico oficial de la marca LG primero se muestran remisos a otorgar información

Voz 13 49:53 finalmente bueno César que se lavan las manos todos que puede hacer porque parece obvio que es un televisor ya usado no es nuevo

Voz 43 50:01 bueno aquí aquí es una aclamación tanto compleja primer lugar porque lo que ha habido aquí ha sido una estafa comprar una tensión que no quería una elección de segunda mano en una alusión que no era nueva entonces lo que tendrá que hacer será posible reclamar con las pruebas si es verdad que como él dice ha retirado la parte de atrás y ve que ahí ha habido manipulación pues bueno podrá reclamar porque de una televisión de segunda mano veremos a ver qué pasa luego a la vía judicial porque claro

Voz 13 50:27 es complejo claro

Voz 1630 50:29 claro claro supongo que le podrán decir porqué no has ido usted el que ha hecho la reparación