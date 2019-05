Acento Robinson: 'Adriana Pérez, una española en la regata Oxford-Cambridge' (19/05/2019)

Voz 1 00:00 no no no

Voz 1546 00:54 hola bienvenidos a cientos de aviso ha habido mucha rivalidad entre una rivalidad deportiva se enfrenten cada año en muchos de Potes pero famoso duelo sucede en el río en el mes de abril cuando se dispute el su regata Adriana Pérez nació en Madrid hace veintitrés años ya logrado frustrar la Universidad de Oxford dos veces en muy poco tiempo a Ana hija de científicos españoles alumno del Liceo Francés licenciada en Matemáticas y Física India en no Abelló Máster en Matemáticas Física Teórica Adriana posee un expediente tan fantástico que hizo que ambas universidades lucharon para conseguir que aceptar una beca y seguiré formándose con ellos alumna del doctorado en neurociencia computacional la jóvenes demostrado que habrá más de una mente privilegiada posee una fortaleza indisciplina que sólo están al alcance de los grandes campeones porque hace pocas fechas y convertido en la única española en participar ganar el Bryce lo hizo vestido de azul claro de la Universidad tica English

Voz 5 02:38 en el lado humano del deporte con Michael Robinson es la regata más mediática del mundo

Voz 1913 02:53 la lucha más brutal encarnizada flexible de todas las actividades deportivas según un historiador que me imagino es también un forofo de la Oxford Cambridge todo empezó un doce de marzo de mil ochocientos veintinueve cuando Charlie estudiante de la Universidad de Cambridge envió una carta a su amigo que tenía su mismo nombre pero estudiaba en la Universidad de Oxford el objeto de esa carta era restarle a una carrera una regata descendiendo por el río Támesis a su paso por Londres como era de esperar Oxford aceptó higa no pasaron unos años casi treinta cuando a partir de mil ochocientos cincuenta y seis la regata se convirtió en un encuentro anual al que acuden más de doscientos cincuenta mil espectadores siguen por televisión unos ciento veinte millones de personas en pocas ocasiones han faltado a la cita los equipos de estas dos universidades que están entre las más prestigiosas del mundo incluso en mil novecientos cuarenta y tres durante la guerra hubo competición aunque ese cambio de Río

Voz 7 04:07 el río instancias de la guerra es la pista líquida de este año es las dura lucha por el equipo visitante consigue el triunfo por poca diferencia

Voz 1913 04:21 en España teníamos noticias de este enfrentamiento a través del nodo que seguía puntualmente el reto universitario como en esta ocasión cuando en mil novecientos cincuenta y tres ganó Cambridge una ventaja que mantiene hasta la fecha

Voz 8 04:34 al iniciar la salida a los pronósticos están igualados pero poco después rema más limpiamente y pronto alcanzó una ventaja de un largo al terminar la primera milla el adelanto se hace notorio la marea y el viento acumulan dificultades a la prueba por no responde a las esperanzas que en ellos han puesto sus partidarios ni actúa como lo hizo en los entrenamientos los jugadores han llegado a la meta con una diferencia de ocho largos sobre sus adversarios Éste es el victorioso final para Cambridge

Voz 1913 05:02 las victorias que suma Cambridge son ochenta y cuatro las de Oxford ochenta y los primeros ostentan una venta jamás el récord de recorrer los casi siete kilómetros del Támesis en dieciséis minutos diecinueve segundos ese récord se consiguió en mil novecientos noventa y ocho

Voz 9 05:20 el New York Sixtina antes ha dicho el da

Voz 1913 05:29 pero no todo ha sido para que la regata más reñida la del dos mil tres fue para Oxford consiguieron alcanzar la meta por un solo pie de diferencia es decir ganaron por treinta centímetros

Voz 6 05:44 yo os doy no

Voz 1913 05:51 que acabamos con las mujeres que también empezaron a competir aunque algunos años más tarde en mil novecientos veintisiete muchos se opusieron entonces a que las chicas cogiera los remos pero no hubo marcha atrás en mil novecientos ochenta y dos Su el Brown entró en la historia al convertirse en la primera mujer en competir en la prueba masculina como timonel de Oxford este año la historia ha sido la primera española en competir en la regata más antigua del mundo

Voz 10 06:21 nunca un español había participado en la Regata Oxford Cambridge ella es la primera Adriana Pérez tiene veintitrés años y está cursando un doctorado en neurociencia computacional en Cambridge la universidad te ha ganado esta regata tanto en categoría masculina como Ashton en email

Voz 1546 06:48 Adrián muchísimas gracias por participar con nosotros en acento Robinson es un placer saludarte enhorabuena pues todo lo que estas consiguiendo que no es poco sino muchísimo elegiste Kane

Voz 11 07:01 pues la verdad que intente un

Voz 12 07:04 de que unos dos universidades y sobretodo en los laboratorios sino que iba a estar trabajando después de algunas visitas la verdad que el laboratorio de química me parecía que tenía muy buen ambiente y estaba un poco más Sabine los intereses los intereses de investigación con los que tenía ni por eso al final elegía aunque también entró en consideración el remo el lecho que ya está viviendo en Kim Il si que tenía algunos amigos y cosas así pero principalmente fueron rastrean es académicas

Voz 1546 07:34 oye hablando un poco de vivir en Cambridge a mi hijo estudió en Oxford y cuando yo fui a verle al fuimos a tomar una cerveza algo así yo me di cuenta que veía yo el peor negocio del mundo porque en los pares tenía esos tragaperras pero Detrick preguntas y no puede imaginar mayor lugar sobre la faz de la tierra en tener otra peras de trivial en Oxford claro es que debe perder la cantidad de enero en Kane no están bien los bares hay tragaperras de trivial

Voz 11 08:05 dice más o menos tal vez sí sí

Voz 1546 08:11 una ciudad normal puede entender el negocio para Lennox y que invita a pensar que debe ser una ruina eso

Voz 12 08:17 toda la ciudad está bastante

Voz 13 08:20 sentada a la universidad aunque está como

Voz 12 08:22 no hay partes de la ciudad que también no si vas ves que hay muchísimos menos estudiantes pero la verdad que todo gira alrededor de los estudiantes incluso hay algunos discotecas que cierran cuando es la época de exámenes

Voz 1546 08:34 te giras sí fue en núm cola es que no es que el tuyo ha tenido unos alumnas fervientemente famosa así una que esta pues pues no digo quién actualidad está siempre hace tiempo en la actualidad es lácteo dice excluida íter Dane Jayne el para qué entienden nuestros oyentes que cuando alguien Seaman Thein es como a él la condecoración que más santo que puede tener una mujeres como el equivalente de ser en los hombres y entonces nuestro colegio tiene una historia realmente muy muy importante

Voz 12 09:11 sí la verdad es que sí tengo muchas en este en este colegio y hay hay una historia increíble que precede Emma Thompson esté estuvo visita no el año pasado y aquí el hecho que sea uno de los primeros collages que admitió que bueno que fue abierto para mujeres es es un gran un una gran historia

Voz 1546 09:32 entiendo también a lo mejor me puedes corregir en no en y fue el primer colegio en Heinrich sin tener un club de remo

Voz 12 09:41 hicieron realidad antes no había antes de que hubiese equipo de mujeres de de remo Éste era el que competía contra Oxford eran equipo de minas directamente y luego más tarde en mil novecientos cuarenta y uno es cuando se oficialmente sí empezó sin invisible en el que había más mujeres básicamente

Voz 11 10:02 por eso decidiste

Voz 1546 10:04 en probar el remoto que entiendo de que antes de ir al colegio no es eres más bien triatleta o corredor no

Voz 12 10:12 sí había había hecho bastante deportes sobre todo correr y algo de donde el verano pasado pro intenté sí la verdad que en en minan tenemos bastante tradición de remo y la que es todo eso las las competiciones que hay entre colegios e fuimos bastante bien y se toma nos tomamos bastante en serio tema entonces empecé ya había muy buen ambiente y aprendí muchísimo y por eso creo que básicamente más no mantuve

Voz 1546 10:40 cuánto tiempo está bien preparando para esa cita en el río Támesis en el mes de abril

Voz 14 10:46 bueno pues que desde el primer

Voz 13 10:49 herido uno de septiembre llega a casi todo el mundo

Voz 14 10:52 empezamos antes un mes antes de que empiecen las nazis de los que estamos ya estamos entrenando desde ese día en doce sesiones a la semana toda la semana hasta el siete de abril ha tenido cuatro cinco días desde septiembre

Voz 1546 11:08 se puede ver especie de conflicto con los estudios

Voz 14 11:12 pues la verdad que tienes que organizar te muy bien con el tiempo porque está hecho de manera sobre todo como en mil novecientos tiempos de entrenamiento que tenemos en el equipo de mujeres para que puedas estudiará una si nos despertamos en las cinco de la mañana para remar por la mañana y volver a las nueve de la mañana estar de vuelta en Cambridge y poderío sus clases al laboratorio lo que sea y luego tenemos hoy día para estudiar antes de volver a entrenar a las cinco y media de la tarde

Voz 1546 11:38 sobre no tenía

Voz 14 11:40 mucha vida social pero aparte de eso Si trabajas bien no no tiene que influir en dos estudios

Voz 1546 11:46 pero pienso que milicias hace un momento que levantaban a las cinco de la mañana hay dos cinco cinco la tarde seguí pero cinco de la mañana hay un cinco de la mañana

Voz 11 11:58 bien si así era

Voz 1546 12:01 mi madre mira cosa que sorprende haciéndose proclama entonces realmente es tremendamente intenso pero entiendo que cuando volví sin el mes de septiembre a contáis preparáis para esa regata hay un elemento de es como un poco como el Gran Hermano no si va expulsando gente expulsando a la gente que no van probando a las pruebas sobre la marcha sois unos cuantos que empieza en el mes de septiembre

Voz 14 12:30 sí la verdad que sí depende los años hay más o menos pero siempre suena a ver por lo menos treinta hallazgo personas que empiezan en septiembre íbamos haciendo bastante esté es ir poco a poco pues hay gente que que que bueno terminaban no estando en un barco les echan el equipo pero bueno intentamos que ayer mejor ambiente y ahí de que quedar para para seguir entrenando para el año siguiente pero sí es bastante tensos atmósfera bastante presión

Voz 1546 12:59 entiendo no sé quién quién es fue pero hubo una concentración en Banyoles no encontraste Ayna CIR Boada de del equipo español de español de de remo a hablar con ellas no

Voz 14 13:15 no la verdad es que interno no tenía ni idea tampoco estaban ahí yo antes de haber venido aquí no tenía tanto tampoco sabía que había rémora España pero cuando estuvimos entrenando ahí pues pues mía estas dos chicas que estaban en un en un en un barco de dos con la bandera española yo y que curiosidad pero si no me atreví pernada porque seguramente ellas llevan años y años entrenando han ido a las competiciones mundiales Si yo llevo un año y medio entrenando no

Voz 1546 13:42 bueno es una extraía precoz es decir no que llevas poco tiempo entre otras compañías que llevan muchísimo más tiempo perfeccionando su lema

Voz 14 13:53 sí sí sí la verdad que que no sé que eche que había hecho deporte antes y la verdad que el programa aquí es muy intenso y te permite mejorar muy rápida rápidamente y conseguido estar a un nivel suficiente para exceder en uno de los golpes no

Voz 1546 14:22 cuando hemos visto que dio síntomas no nace en inglés he visto montón de crisis esos de gastos tan famosas a parte es casi una una cruel dando ves los remeros y terminan realmente hecho polvo todos sin excepción a dura más somos un poco más de veinte minutos como es la práctica Pocket primero han sorteo y supongo que eso tiene su relevancia no para ver qué Horrillo tiene eso no están los que esto supongo que determina la táctica pero veis a todos y desde el primer minuto hasta el minuto veinte cruza isleña o por ritmos determinado según que lo marque el timonel cómo es eso

Voz 14 15:12 pues tenemos lo que tenemos un plan de carrera que vamos perfeccionando en el último mes algo así con diferentes partes de partes de la carrera entonces como vamos una y otra vez por ahí sabemos cuáles son las las a las parte del recorrido depende de los de los puentes así en cada momento tenemos diferente movimiento cambiamos el ritmo o algunas llamadas de timonel

Voz 13 15:37 para para que para

Voz 14 15:40 para que puedan saquemos más de nosotros no entonces es está bastante organizado otra de las las particularidades esconde estás en una carrera tienes un barco justo al lado entonces todas esas cosas pueden cambiar dependiendo de cómo cómo está yendo la carrera entonces el timón ese es el trabajo de timonel no ver cómo va ay te dignos más si podemos intentar

Voz 5 16:04 faltó

Voz 14 16:05 pueda de nosotros también hicimos algunas visualizaciones durante la semana que se en Londres preparando diferentes escenarios de la carrera

Voz 1546 16:14 además esto no es línea recta final te meses tiene bastante común serpiente digamos no no es supongo que los ángulos de los vientos y tienen mucho que ver no

Voz 14 16:27 sí tiene muchísimo que ver la llevamos un mes antes de la carrera mirando por dónde va a ir el viento porque además al ser un recorrido que tiene giros el viento puede cambiar y entonces pues empezar Klum viento de de de proa y luego de que te ayude de popa y tienes que el movimiento es bastante distinto en entre lo que te tienes que concentrar y en que tienes que esperan en función del viento

Voz 1546 16:50 eh y cuando se celebra el sorteo es el diamante eso el mismo día o cuando cuando se produce ese sorteo

Voz 14 16:56 en el lado en el que estás sus es que el mismo día

Voz 1546 17:00 unas horas antes

Voz 14 17:02 la carrera hay un EEES tiraban una moneda iraní hice elige a ICADE

Voz 1546 17:08 como ganador eligen quién es

Voz 14 17:10 yo y yo mismo al norte y sur

Voz 1546 17:14 ese tienen mucho que ver

Voz 14 17:17 la verdad que los dos los dos lados tienen su sede su sede tienen giros a favor y en contra están repartidos diferente mente el ex tienen gran genio al lado de James Smith incluidos sexy en el dos dos pequeños una el primeras y uno al final en función de de la estrategia de izquierdas uno es mejor que otro pero que al fin al cabo se puede ganar en los dos sitios no este año nosotros pero nuestro barco perdió el coito si vamos en mires explica una sí ir hicimos dos ante bien conseguimos separarnos bastante rápido si para para que siquiera para que no tuvieran ventaja de de su en su giro ensombrecidos

Voz 1546 17:58 yo cuando estaba sabrán hablando antes de timonel yo he estado pensando que vosotros todo esto existe una sintonía perfecta no tiene que habla muy claro el timonel no porque no puedes llegar decir que que he dicho

Voz 14 18:15 totalmente da verdad yo cuando empecé el año pasado no comprendía el ochenta por ciento crecía el timonel diera un gran problema

Voz 11 18:23 porque era en inglés sí totalmente en lengua

Voz 14 18:26 G distinto pero es muy importante escuchar y comprender y es la persona que mantiene el barco entero y que permite que estemos todos en sincronía Ike Ike y si queremos ir más rápido que lo hagamos juntas que son más lo más importante no

Voz 1546 18:40 no es posible que alguien escuchando el también no entiende la importancia del rais pero aunque esa poca de André porque no sea audiencias saben mucho al mastín estudios tal vez no tantos como como tú pero desde luego mucho más que yo la relevancia del Bryce en Inglaterra es tremenda pues su historia que se disputó entre hombres al menos por vez primera en mil ochocientos veintinueve y luego anualmente desde mil ochocientos cincuenta y seis a bueno un par de parones que eras mundiales

Voz 5 19:17 cuando tú llegaste a a que impida

Voz 1546 19:20 tú estabas consciente de lo que eso supone para el pueblo británico

Voz 14 19:25 la verdad que yo no había oído hablar de de ella pero enseguida estando en este ambiente todo el mundo todo el mundo habló de la carrera allí en comprendí bastante rápido de lo importante que era y sobre todo ahora con gente viese prepara todo el año para estoy gente que lleva años así años diez años me pensando en venir aquí pues te das cuenta de de la repercusión que tiene

Voz 1546 19:50 y cómo es la Sama la semana en los días previos de la regata lleno de nervios llegaste a sentir los nervios y responsabilizar a Adam cómo tienes el cuerpo la semana previa

Voz 14 20:03 la verdad que muchísima tensiones estamos ahí en Londres y ya pensando cada vez en en la carrera que llega es muy importante el trabajo de los entrenadores mantenernos tranquila así centrada Si en realidad creyendo que hemos hecho todo lo posible no para para está en ese momento en la última semanal lo que hay que hacer es mantenerse

Voz 13 20:26 que en buena salud y eh

Voz 14 20:30 este concentrados pero ya no puedes mejorar mucho más no puede hacer mucho más de lo que hayas hecho en todo el año dos CSS pero pero si el cuerpo está muy tenso está un poco dormir en que intentábamos es simplemente relajarnos son de alguna manera para para para hacerlo lo mejor posible

Voz 1546 20:47 no claro tú fuiste a un deportista individual con corriendo y haciendo Gea lo han pero formar parte de equipo cambie esencialmente la responsabilidad

Voz 14 21:03 sí la verdad es que es muy muy distinto el primer entrenar con todo un equipo que lo que hace es que nos empuje hemos dos un asado tras así hacer lo mejor posible no claro claro que hay rivalidades pero pero pero también permite permiten hacer sacar lo mejor de cada uno hay estando en un barco con con seis personas por ejemplo una de las de las cosas que hice el Gimeno al que que hay que que siempre produce la más la más grande su respuesta en el la velocidad del barco es que en los nombres de tu compañera de por el barco y su momento empujar con todas sus todas tus compañeras no tiene muchísima fe

Voz 11 21:43 todo ese es estar en un equipo no si yo tuve suerte como ex deportista

Voz 1546 21:51 jugaba fútbol de equipo y muchas veces ella a conocer muchos deportistas deportes individuales veces ya hablado con Rafa Nadal en el tenis El tiene su propio equipo no obstante alrededor pero él siempre echo de menos un poco eso de ganar juntos hay instar puntos a echar el resto es decir resto por los demás también no a quizás es un debe ser una una prepara una asignatura pendiente en la que tiene que probar muchísima gente hacerles esfuerzo para los demás cosa que estás haciendo con tus estudios pero estás haciendo echando el resto para los demás de la sociedad no que estas estudiando la neurociencia computacional eso es en cerca de la inteligencia artificial no

Voz 14 22:42 sí sí sí la sí estoy intentamos comprender es cómo funciona el cerebro desde un punto de vista más cuantitativo utilizando herramientas de matemáticas física como para comprender está de neuronas y un bastante bastante cosas en común es que una inteligencia artificial porque inteligencia artificial a veces se inspiran en como como cerebro hace algunas actividades y de resolver algunos problemas no entonces hay bastante saldrán cada una asignación nosotras

Voz 1546 23:19 en sistemas buscando tema de neuronas no me presto que será muy difícil encontrar algunos en mi caso pero hacia dónde vamos con la inteligencia artificial Adriana

Voz 11 23:32 pues la verdad es que

Voz 14 23:34 mi opinión es muy difíciles de saber la verdad que hay muchos sobre todo con medias y todo eso en la opinión pública que porque él inteligencia artificial yendo muy lejos y es verdad que hay panchos que se ha mejorado pero viniendo es de donde vengo yo he intentado comprender el cerebro me pasé un sistema tan complejo y que y que todavía nos falta muchísimo para para comprender exactamente cómo cómo realizamos actividades igual hay hay ordenadores hay hay hay crisis que van a conseguir resolver algunos problemas pero hago como totalmente inteligente no es me me encantaría verlo pero pero pelota hoy en mis mis dudas

Voz 1546 24:18 estaba escuchando una entrevista de Ilan más hace unas fechas bien estoy un poco preocupado Él decía que habían reunido con unos cuantos senadores en Estados Unidos por decirles que si no incorporamos en el ser humano eh el intento de inteligencia artificial se va a quedar muy atrás el ser humano el rol del ser humano sobre la faz de la tierra será la de su un árbol una planta y que realmente no podremos a vamos sigue al momento con la inteligencia artificial cuando no es ganen todas

Voz 14 24:57 sí la verdad que que es que es importante relación entre entre el inteligencia artificial inteligencia humana once cielos humanos

Voz 13 25:07 pero de qué

Voz 14 25:09 siempre va a tener que haber esa esa esa inteligencia humana detrás de la inteligencia artificial y no creo que se quedó obsoleto así que nos vamos a tener que adaptar con con con cualquier tecnología no hay Isabel pasa sacar provecho y al mismo tiempo quedarnos atrás pero los sí

Voz 1546 25:29 pues mire por cierto y el Brexit y y evidentemente no tuve pregunta por dónde va porque no sabe nadie reine ni ni nadie sabemos de qué lío pero esto sería un éxito esto puede afectar tus estudios

Voz 14 25:47 pues personalmente todavía no sabemos ni lo que tenemos pero sabemos que en algún momento tendremos que tenemos que concentrarnos en en sacarnos papeles para los bises citó a sí ve a compañías la verdad que no tienen más difícil por ejemplo están estudiando medicina York tienen dudas que sí

Voz 11 26:06 tú que su que su

Voz 14 26:09 sus cualificaciones no valgan para el resto de Europa no por el Brexit que empezó cuatro años atrás

Voz 13 26:16 pero al mismo tiempo quiero

Voz 14 26:18 quiero pensar que la universidad está haciendo todo lo posible para mantenernos al corriente y que no y que no ocurre nada malo al fin al cabo hay tanta gente europea internacional está en la expresividad que no podría funcionar si si todos hubieran escribirnos no

Voz 1546 26:33 ella absolutamente estoy totalmente de acuerdo gracias a grandes ciudades como Kane Pretty Oxford han abrazado gente que viene lejos las fronteras del Reino Unido no son Engracia dos con su brillantez como también la salud pública del del Reino Unido han sobrevivir gracias también de gente que nació lejos de las fronteras del Reino Unido el Reino Unido será mucho más pequeños sino fuese por la gente que viene desde lejos no o no tan lejos ah y tú también estás haciendo lo tuyo por el Reino Unido Poti para la humanidad y de paso por la segunda vez en pocas semanas y meses han fastidiado los da blues de Oxford no ellos siendo más bien parcial de Oxford pues tengo que deportivamente y darle la enhorabuena buena agradece desea mucha suerte a por ha con tu carrera deportiva tú vas a seguir con el remo

Voz 14 27:34 sí sí sí sea definitivamente ya empezaba a entrenar para para el verano y el año que viene también esté seguiré con el remo y todo lo que pueda hoy

Voz 1546 27:46 en probar unas elecciones o bueno unos Juegos

Voz 14 27:51 de dos Siria y me encantaría me encantaría que estén interesados cincuenta se pueda me encantaría aceptó que pueda con la selección española sub bueno

Voz 1546 28:00 bueno pues te deseo toda la suerte del mundo muchísimas gracias por estar con nosotros en acento Robinson te mando un beso aquel hombre muchas gracias

Voz 15 28:19 fue

Voz 16 28:23 enseguida volvemos con más acento nombres

Voz 15 28:41 no no

Voz 5 29:48 con acento Robinson enero mil novecientos sesenta y ocho como cada mañana el equipo de atletismo de Japón se dirigía el entrenamiento en la concentración para los Juegos de Méjico

Voz 1913 30:02 pero faltaba uno el maratoniano subraya un héroe nacional que había decidido terminar con su vida subraya nació en mil novecientos cuarenta en la región de Fukushima y fue uno de los mejores fondistas del país del sol naciente como todo el país se preparó a conciencia para los Juegos de Tokio mil novecientos sesenta y cuatro

Voz 19 30:26 yo hermanas

Voz 1913 30:35 y es que para Japón aquel evento era mucho más que un desafío deportivo era una oportunidad ideal para reivindicarse ante el mundo era una cuestión de honor de dignidad valores clave para el pueblo nipón el joven subraya participó en dos pruebas los diez mil metros lisos y sobretodo el maratón la medalla de oro fue para el etíope a Bebe Bikila pero cuatro minutos después aparecería en el estadio contra todo pronóstico subraya

Voz 1914 31:10 los setenta y cinco mil espectadores estallaron de júbilo sin embargo su felicidad duró poco el británico Hitler consigue rebasar al japonés que ya estaba al límite de sus fuerzas en los últimos metros asegura ya se retiró de la pista envuelto en una manta desconsolado

Voz 1913 31:49 hoy humillado mientras el público le aclamaba como a un héroe veintiocho años después Japón conseguía una medalla olímpica en atletismo la medalla de bronce llenó de orgullo al pueblo nipón pero no hago kitsch y profundamente decepcionado por su actuación en los últimos kilómetros de la carrera en el podio tenía la mirada ausente y horas después le confesaba esto a su compañero de habitación

Voz 20 32:10 he cometido un error imperdonable ante todo el país me confiado demasiado y sólo me perdonarán Si gano el oro

Voz 1913 32:16 en México sesenta sus directivos y entrenadores pensaron en lo mismo en la medalla de oro de los próximos Juegos Illes diseñaron un durísimo plan de entrenamiento de cuatro años de duración entrenamiento y otras cosas porque no podía haber ni a su familia

Voz 1546 32:29 ni a su novia el oro se convirtió

Voz 1913 32:31 en una obsesión para todos todo iba según lo previsto hasta mil novecientos sesenta y siete un año antes de la cita olímpica el volumen de trabajo realizado le hizo padecer varias lesiones lesiones que le llevaron a permanecer hospitalizado casi tres dos meses cuando volvió a los entrenamientos las sensaciones no podían ser peores había perdido la forma y su cuerpo no les respondía como él esperaba cada vez quedaba menos tiempo para el gran día y sus piernas bloqueadas se negaban a obedecer tanto sacrificio podría haber sido en balde tenía una misión y los japoneses confiaban ciegamente en él él era el símbolo de todo un pueblo pero él sentía que no podía responder y entonces se derrumbó los antiguos guerreros samuráis recurrían al haraquiri antes de ver su vida de honrada por un delito o una falta preferían la muerte al deshonor algo parecido pasó por la cabeza de subraya aquella mañana del nueve de enero de mil novecientos sesenta y ocho sus compañeros le encontraron muerto se había seccionado la arteria carótida con la cuchilla de afeitar en la otra mano sujetaba la medalla de bronce que ganó en los Juegos de Tokio ante su público aquella medalla de la que tanto se avergonzó durante largo

Voz 5 33:48 dos meses sobre la mesa una escueta nota manuscrita que decía no puedo correr más

Voz 1913 33:54 desde aquel mismo momento pasó de ser héroe a leyenda Japón no le olvida honor y orgullo llevados hasta las últimas consecuencias honor maratón muerte subraya se cansó de correr se cansó de vivir se cansó de la presión y de las expectativas fue una víctima de un sistema que le presionó hasta el infinito para ganar una medalla de oro de un país donde la cultura de suicidio está muy arraigada subraya tenía sólo veintisiete años

Voz 23 34:26 bueno

Voz 22 34:29 escribe no sin Facebook acento Robinson pues aquí estamos con más acento Robinson

Voz 1546 34:34 no tengo ni idea era Luis Fermoso compañero de Informe Robinson y amigo

Voz 1087 34:43 ahora me río

Voz 1546 34:44 en ese momento no mire mucho porque venías a hablar de el maratón de Nueva York Ricky habían seleccionado seis españoles que iban a aprobarse o las calles de Manhattan en los alrededores ya convences a todos si a mí a gastar una fortuna el mayor presupuesto que jamás habíamos gastado nacer está mejor el potaje no puedes imaginar Luis la ilusión que yo sentía que tenía sobre Serbia potaje y un día fuimos a televisar un partido de Su Majestad el Alcoyano paradójicamente contra Real Madrid recibo una llamada tuya me dices oye igual no se celebra el maratón sí que no no aquí está pasando para que una una tormenta un tifón Un que era qué paso para clara no

Voz 1087 35:48 era era el el huracán Sandy

Voz 1546 35:51 a Sande que había arrasado desgrana

Voz 1087 35:54 a con más de setenta muertos en el Caribe en su camino a Estados Unidos arrasó Nueva York por supuesto todas las ilusiones de los presupuestos de la gente que va a celebrar el que iba a correr el maratón de Nueva Jersey refieres a Ser Historia verdad

Voz 16 36:14 sí sí sí

Voz 1087 36:16 ahí te lo pasa este viernes la llamada te gustó

Voz 1546 36:18 yo ya yo estaba tiene que tener más moral que que la de la al que Alcoyano no entonces ya esto ya estando in situ en Alcoy pensaba es una paradoja pero tú me decías que lo más probable que no se celebre ya no me he dicho que no se celebra entonces tus brazos no funcionaban no

Voz 1087 36:41 no bueno no suelen pero en este caso tampoco en este caso tampoco la historia para que damos es en septiembre nos ponemos a buscar historias anónimas de atletas completamente amateurs que tengan el sueño de correr un mar

Voz 1546 36:56 son en este caso es Nueva que por lo que cuentan los expertos es uno de los más de los más míticos entonces

Voz 1087 37:02 buscamos los perfiles hacemos un bueno pues un análisis de buscar historias etc etc encontramos a seis runners que van a ir a Nueva York

Voz 1546 37:10 lo que hizo que evidentemente todos

Voz 1087 37:13 tienen una razón para correr Nueva York una de ellas es Mari Jose que es un sol de de mujer que está corriendo porque un año antes ha perdido a su hijo un chaval de dieciséis quince años que en un accidente decide que la única forma de salir de de la nube en la que ésta es es hacer algo es salir es correr y corre por corre a Nueva York es la razón de su de su vida

Voz 24 37:37 correr entrenar tienen un objetivo mucho más supera pues todo tipo de personas José tienes que buscar algo hago una vida

Voz 25 37:48 firmó algo que te haga salir de casa y la verdad es que

Voz 26 37:53 bueno pues el tener que salir yo ya al Valencia Si estoy que todo ir a Nueva York tengo que entrenar tengo que salir tenías que salir día sí día también

Voz 18 38:03 en mi vida porque es hijo

Voz 27 38:07 el correr ya corren nunca correr lo hice para perder peso me déjeme déjeme déjeme ir con unos setenta altura pesaba ciento ocho kilos al principio la hacía porque no tenía más remedio porque había que perder kilos y me dijeron que aquí lo sabía que hacer deporte entonces en la verdad que que no me gustaba porque lo pasaba mal que mover ciento ocho kilos dando vueltas una pista atletismo en la pasaba canutas

Voz 28 38:37 no

Voz 1014 38:41 después de tanto parón de tantos años eh digamos que el inicio de el retoño de saber a ver que en qué estado estoy de que soy capaz ya con cincuenta años a ver a ver cuánto me deteriorado entre comillas el reto es ese hombre yo ya sé que que con hay muchos compañeros que les saco quince años de diferencia pero cuando les ves pasar como locomotoras empiezas a a ser consciente de un poco de los cincuenta años que que que tienen uno

Voz 29 39:16 no pero me emocioné tanto en la entrada de Brandenburgo hice cuatro cero cero cero siete en siete segundos se quedaron en la puerta de Brandenburgo emocionadísima encantada de poder pasa por allí diciendo qué he hecho para merecer esto no soy una privilegiada cuando lo decidí no lo sé pero sí sabía que llegaría un día que yo iba iba estará ahí

Voz 30 39:47 la mala suerte enganchar salir catapultado hacia un árbol que me comí entero con toda la parte izquierda del del tórax con el resultado pues de una fractura de clavícula fracturada escápula seis fracturas costales cada una por dos sitios bueno hay una colección de un litro y medio de sangre el pulmón que me tuvo ingresado precisamente en este hospital donde trabajo pues diez días con cinco días de estancia en UCI con cirugía de la de la clavícula a una lesión gorda la decisión de ir a Nueva York fue previa al accidente y bueno pues que realmente dije pues y me comprometí a hacerlo vamos a hacerlo

Voz 31 40:27 siempre tenía el teléfono preparado para decir oye una copa enhorabuena eran bastante más por desgracia yo estaba en un bar y a lo mejor eh me de pararme en dos Copas y decir oye me voy a casa pues seguía seguía esa que ya está incluso a veces hasta quedarme sólo en un bar y no importar menos a que alcohólico no pero autodestructivo para mí para la gente que me rodeaba desde luego que Si me enfrento a a dejar atrás una vida que ha provocado muchísimos problemas más de los que yo he querido asumir y no me da cuenta de ello ya al final me

Voz 2 41:01 me han arrasado los problemas

Voz 1087 41:04 todas estas historias las vamos contando durante los meses de septiembre octubre a nivel de grabación de rodaje cuando tenemos todas las historias empaquetadas ya que todas tienen su porque su razón su desarrollo humano y deportivo nos vamos a Nueva York Nueva York ya con con la con las noticias de que el huracán Sandy a a desolado Nueva York luego se sabrá con el tiempo que hubo ciento veinte muertos hablamos de una tragedia que igual no la dimensión ambos bienes un momento son ciento veinte fallecidos en Nueva York en Estados Unidos por por la más de un millón de damnificados por el huracán Nos plantamos allí pero el huracán no no no detiene el maratón de Nueva York dos días antes cuando llegamos el uno de noviembre del dos de noviembre el maratón se suspende el día antes de de que se iba a celebrar y es ahí donde yo te llamo porque claro

Voz 5 41:53 para contarte cómo cómo amigos voy a decir Michael tenemos un problema

Voz 1087 41:59 tenemos un problema gordo a queríamos contar la historia tenemos no tenemos no tenemos el la historia es yo no sé si te decía tío hablábamos y hemos venido a un partido y no hay no hay no hay balón pero hay historia había Historia había historia la historia de todos ellos era era potentísimo todos corrían por una razón por un motivo unos más importante otros menos importante pero todos ellos claro son gente como tú y como yo en el sentido de que nuestros profesionales han puesto mucho dinero mucha emoción mucho muchas ganas de repente se quedan sin sin sin maratón sin sueño yo recuerdo la noche osaba estoy por la tarde yo paseando por Nueva York era mi primer viaje a Nueva York además de a nivel personal estoy paseando cuando entró en una veo una especie de gente arremolinaban en un televisor una tienda es el alcalde de Nueva York diciendo que ese suspende dentro claro yo no entiendo nada empiezo a llamar a la gente a los a los corredores los vamos a hablar los hoteles y lo que nos encontramos gente completamente desoladas son conscientes de que la tragedia Nueva York es muy gorda pero al mismo tiempo ya han gastado el dinero que no tienen el tiempo que no tienen los días libres que no tienen llevan entrenando un año y el mal la tono no se va a disputar es modos un momento de verdad que a mi se me caían las lágrimas de ver

Voz 1546 43:15 a nuestros protagonistas estar completando hundidos estábamos una tienda

Voz 2 43:21 y de repente pues una de las compañías si desea suspendía la maratón Carlas privilegios está de broma estás de broma no puede ser casi al alcalde no me quedé la verdad

Voz 32 43:49 como como un cuarto de hora real

Voz 30 43:51 llevar un poquito porque yo me he quedado vacío

Voz 2 43:55 dando vueltas a un expositor de ropa como unos veinte o treinta giros al expositor porque no no me lo podía creer cómo se está con total muchas muchas es todo un sacrificio hay muchos muertos el económica las preparándome mucha gente mucho mucho esfuerzo que se era aún muy grande estaba tan a gusto en mi bares y hecho todo este esfuerzo para nada eso es todo junto y de repente te vas

Voz 33 44:40 me cuenta atrás

Voz 2 44:49 no tiene sentido que este aquí tan lejos de los míos no voy

Voz 1546 44:51 por el bacalao ser muy significativo porque en Nueva York como como ciudad han quisiera a toda costa celebrada ese celebración como forma de luchar en contra de de quién tragedia digamos no era doloroso para alcalde salir ir a esperó hasta un minuto hasta el último minuto para Maroto dijo no se ve no se vio como un flan acaso no celebrarlo y simplemente era una muestra de lo terrible que ha sido el devastador que fue aquel huracán

Voz 1087 45:30 desde luego además hay nosotros lógicamente el día antes de cuando ya se es se se cancela el maratón recuerdo perfectamente a Édgar delegado el realizador del vídeo que me me dice Nos decimos oye tenemos que reflejar esto sea más allá de decir que no hay maratón tenemos que reflejar porque no maratón y lo que hacemos es no recuerdo cómo fue porque al no haber no había gasolina los reportajes que los tras con que difíciles sacarlo todo adelante porque queríamos irnos a los lugares agravar los lugares del destrozo total que había hecho el huracán y y vimos gente haciendo cola para para tener para Pere tener agua gente que no es decir llevamos dos días sin electricidad de gente debe como en época de guerra recogiendo haciendo colas para recoger cereales pañales palo niños se tuyo

Voz 1546 46:13 decirme esto porque yo me acuerdo diciendo te Hypo equino de apostar nada el que está realmente muy más letal mide tenemos problemas con gasolina sí sí sí sí que en Alcoy hito contando a mí esto no me cabe en la cara

Voz 1087 46:27 además Manhattan funcionaba lo que es la la una parte de Manhattan el corazón más más Manhattan funcionaba pero en cuanto caminaba es tres calles no había luz era una ciudad fantasma los taxis te decían que te llevaban por igual no te traían porque tenían gasolina para veinte kilómetros no para cuarenta de traer cientos pues venga tu Gemma M ya veré cómo va el vuelo de vuelta pero claro estábamos hablando de que además hay alguno de los protagonistas que lo dicen dice cuando hace su maratón vio hecho ninguno como el salto base no no voy a hacer cuando haces un maratón cada cinco kilómetros te dan agua te dan un poco una barra a Rita energética cuando llegas te dan una manta eran recursos el maratón necesito los recursos que se lo están quitando a quienes realmente lo necesita había cuarenta mil participantes cada participante imagínate los recursos que estaba necesitando que no estaban llegando al lugar donde realmente eran necesarios hay fotos en una de maravilla o sea los los atletas están encajando su frustración pero al mismo tiempo son conscientes de que no pueden quejarse de que hay gente que está muriendo o desplazada o siendo tres días sin poder calentar un biberón estamos hablando de cosas muy

Voz 34 47:38 muy muy serio

Voz 1913 47:41 Nos llevamos electricidad en unas semanas

Voz 2 47:45 no

Voz 35 47:51 ahora mismo no hay calefacción la luz vino para atrás pero muy bien ese va ayudar

Voz 6 47:59 había que ver cómo es la celebración no

Voz 2 48:05 ciertamente capas a una catástrofe sinceramente todos los medios son pocos

Voz 30 48:10 Lewis yo estoy sin agua y tú vas a una carrera en la que te va a nadar

Voz 2 48:15 la comida cada cinco kilómetros

Voz 30 48:17 ahora y una manta cuando acabe entonces pues claro pues allí yo la necesito más

Voz 33 48:26 el deporte es deporte

Voz 2 48:29 hay valores que tienen que seguir adelante años para correr la maratón hay muchas desgracias destape estaremos me haya muy poco

Voz 1546 48:36 pero tú eras al final como una especie de Papa Noel no que tú ves que los atletas llegaba a Nueva York y Nothing de carrera tú decías bueno vamos a hacer una carrera no es para decir basta a Central Park para León

Voz 1087 48:50 llevamos a Central Park Nos encontramos que centrar para que está lleno repleto de no cuarenta mil personas pero tranquilamente avería diez quince mil personas debía diez mil personas que querían cumplir el sueño porque llevan preparándose una un año y evidentemente corren corren de manera simbólica alrededor de alrededor de de Central Park en lo que yo en el reportaje cuento o bueno is now no fue muy desencaminado que de alguna manera están estaban comenzando a preparar el maratón de dos mil de dos mil trece como así fue el final es un final abierto en el sentido de estas son historias de de maratón historias de gente que corre por diferentes motivos están citando ya para para el año dos mil trece una de las cosas que más me enorgullece de ese reportaje es que ese grupo al año siguiente en el maratón de dos mil trece fue a Nueva York y corrió el maratón de Nueva York Informe Robinson ya no fue porque ya me deja este

Voz 1546 49:44 no sea que no había dinero claro

Voz 1087 49:47 Ellos fueron ellos corrieron y a día de hoy tengo que decirte que todos ellos son amigos tienen un grupo de Whatsapp en el que se cuentan sus sus cosas todos ellos han hecho mil maratones más no mil pero me parece que alguno cuatro-cinco están al Julián el

Voz 1546 50:04 yo te he dicho un millón de veces que nos desde desde

Voz 1087 50:08 Sahara es ya sabes tú gaditano el están siguen en contacto ir hay una cosa que no sé si desde aquí les servirá como ya como obligación pero me consta que ese grupo de whatsapp que tienen entre ellos se llama Nueva York dos mil veinte por qué van a ir a Nueva York a celebrar el cincuenta aniversario de la prueba dicen que van a ir los los los miembros de aquel Informe Robinson estaremos atentos no pues

Voz 1546 50:34 sí y como siempre Luis un Informe Robinson acaba teniendo en Japón tienden sino no sé hacerlo muchas gracias Luis no vemos mal que bien perfecta aquí estaré

Voz 5 50:47 escribe nos Twitter arroba acento Robinson

Voz 1546 50:55 bueno hay gente que tenido once en el caso de Adrián se trate de una mujer con múltiples dones a hay que mente hablando estos súper dotada pero es muy sorprendente que con un año de remo en sus espaldas podría entrar en el mundo de púrpura de los enfrentamientos entre Oxford y Cambridge en el río Támesis además sale triunfante defendiendo el color azul claro de Cambridge Adriana Pérez es una mujer muy especial por lo visto capaz de lograr cualquier mete que se le pone por delante ha sido un auténtico placer hablar con el ya gracias Adriana gracias a ustedes por estar ahí la otro lado de la alcachofa a Madrid y ante la Cadena Ser

