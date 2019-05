La Ventana de la Cultura y el Ocio | 'Friends' tiene festival propio

Voz 1 00:00 en La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 00:22 como cada viernes a esta hora llega el momento de planificar el fin de semana que nosotros no hemos empezado mal hemos empezado hemos arrancado en Tenerife parte del equipo de La Ventana bueno ya saben que nuestra Ventana de la cultura y el ocio les proponemos diez planes Emma Espinós qué tal buenas tardes

Voz 0564 00:37 buenas tardes y esto según empezamos con adivina

Voz 0564 01:11 bueno ahora hay muchos angustiados por el final de Juego de Tronos al comparar cómo va para para algo que ya vivieron hace quince años los fans de Friends aquello fue mucho

Voz 4 01:19 peor fue peor el seis de mayo de dos mil cuatro cerró

Voz 0564 01:22 para siempre la puerta del piso de Mónica pero los fans siguen recordando aquellas cuatro paredes con nostalgia Algo pasa con esta sit com que no caduca no envejece o al menos no lo hace mal hasta el domingo el pabellón catorce de Ifema en Madrid acoge el francés un festival que conmemora los veinticinco años del estreno de la serie que también visitará Barcelona la semana que viene entre las actividades hay un tour que nos permite sentarnos en el sofá del central per visitar el piso de Monica o emular una boda en una capilla de Las Vegas a los Ross y Rachel hemos hablado con Leonor Iradier responsable del festival

Voz 6 01:53 yo estoy en este especial de que los personajes han elegido muy cercanos a nosotros Dimas que entonces yo creo que nosotros no hacemos identificado a ellos hemos crecido con ellos al principal eran toda una banda de de jóvenes que compartían piso y con poco dinero y con problemas de empezar la vida adulta hilo han ido creciendo con amor desamor con niños con vida de trabajo y yo creo que todos hemos vivido estos momentos hilo que ha hecho que creo que esta serie yo creo que dentro de diez años seguiremos hablando de ella

Voz 1826 02:23 sí es decíamos de Juego de Tronos y el valide hoy esas cosas pero es que los fans de inferiores también hablan un lenguaje común no yo diría que es mucho más que claro

Voz 0564 02:30 si la serie además sigue viva es complicado encontrar otra serie otra comedia que siga generando nuevos fans porque no es que se mantengan es que la pasión por Friends se contagia ya estás hereda

Voz 6 02:40 nosotros en Comedy Central admitimos desde el dos mil once y siempre ha sido un exitazo y no hemos dejado emitirla le gusta todo el mundo pendiente de dónde ni de teniente de qué edad tienes yo creo que este especial ese secreto que tienen de haber sido tan duradero yo creo que ni siquiera se puede explicar lo que sí se puede decir que hay un grupo de fans inmenso en España que hacen que la serie sigue viva yo creo yo a ellos también tiene tiene tanto éxito

Voz 1826 03:23 ah pues no sé no sé si quedarme o irme porque podríamos saltar ahora a Zaragoza el centro de historias acoge hasta el treinta de junio en la exposición

Voz 8 03:32 con correr de Filippi pides al Ronnie

Voz 0564 03:35 es una muestra que nació con una intención muy clara nos la cuenta Rosa Balaguer periodista comisaria de la muestra y corredora popular sur porque

Voz 9 03:43 estábamos un poco cansados de toda esa filosofía que hay ahora sobre todo en las redes sociales del correo

Voz 10 03:49 de no pienses corre a tope

Voz 9 03:51 me parece como que no tiene que haber más que dolor esfuerzo el correr pues es una filosofía de vida ya para mucha gente es algo más que una moda ir bueno pues queríamos contar un poquito las historias que hay detrás de conocer el deporte como parte de la cultura también a cultura del deporte como se corre en otros países del mundo las motivaciones para correr

Voz 8 04:10 ya osea que el Running correr no

Voz 1826 04:13 no es exactamente lo mismo no faltaron en la muestra

Voz 0564 04:16 pueden verse también las medallas del campeón del mundo Abel Antón porque España fue durante un tiempo primera potencia del mundo en maratón también hay una antorcha olímpica una buena colección de dorsales y curiosidades como una colección sobre la evolución del calzado deportivo la exposición se remonta a pides ya está hoy que vivimos una auténtica fiebre por el running

Voz 9 04:35 yo creo que lo que ha pasado es que un mucha gente se ha dado cuenta de que no hace falta ser un un atleta de élite para calzarse unas zapatillas y salir a la calle y tener un ratito de egoísmo positivo que leí como John ratito que sólo para uno que nos hace sentir bien muy buena pues el running se ha convertido también en un elemento no sólo deportivo el de salud sino socialista que se conoce mucha gente desde comparten muchas sentimientos objetivos retos así es una fiebre que se va extendiendo por por todos los territorios cada vez un poquito más

Voz 1826 05:22 vamos a Barcelona al teatro seguro que recuerdan Dogville la película de Lars von Trier que estrenó en dos mil tres protagonizada por Nicole Kidman bueno pues ahora hay hasta el nueve de junio el Teatre Lliure de Montjuïc acoge las funciones de una versión teatral

Voz 0564 05:36 Dogville un pop la cual Savall un pueblo cualquiera está dirigida por Silvia Munt que junto a Pau Miró también se ha encargado de la dramaturgia una historia que han reescrito hasta doce veces hasta quedarse satisfechos con el texto Dogville ahonda en el abuso el sometimiento la venganza y el poder hemos hablado con Pau Miró sobre el bien y el mal dos de los grandes temas de Dogville

Voz 12 05:55 yo pienso que es más fácil reconocer el mal el vosotros Estopa son poco la propuesta de decir ya no son arquetipos como son en la película sino que son personajes para participar de alguna manera más normales más que se parece más a nosotros que existan ellos la maldad es un poco más desagradable eran poco más de rechazo porque porque nos llegamos a preguntar si esa maldad también la llevamos nosotros adentro igual que estamos convencidos de que somos pues buena gente que en principio lo somos pero esa maldad esa línea transmita está ahí

Voz 8 06:27 y ahora nos vamos de museos

Voz 1826 06:37 por qué bueno en principio no debería haber ninguna excusa pero es que mañana se celebra el Día Internacional

Voz 8 06:41 de la noche de el día en el que los museos trasnochar

Voz 0564 06:46 hay actividades en los principales museos de todo el país a lo largo de todo el día talleres visitas guiadas conciertos es una buena oportunidad para llenar los museos para visitar aquellos en los que todavía no hemos estado entre tanta oferta vamos a proponer un plan en concreto una visita al MACBA el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona por la mañana han programado un taller familiar por la tarde de seis a nueve habrá artistas explicando las exposiciones en sala también actuaciones de exposiciones será un día intenso el museo no cerrará las puertas hasta la una de la madrugada Tonino a Sardá es responsable de los programas públicos del Macba

Voz 14 07:19 recomiendo esa visita un día como la Noche de los Museos porque tiene algo de ese estilo es decir es el día en que el museo se pone de largo abre sus puertas se ahora todo el mundo es un día de además convicciones esas exposiciones están activadas con diferentes agentes también por ejemplo en nuestro caso montamos Anbar en el en el exterior portantes un día festivo se hundía como de celebración de Essex equipamientos culturales que convivían con nosotros y las ciudades y que uno muchas veces piensa que ya irá

Voz 15 07:53 a las nuevas fotos

Voz 1826 08:01 los viernes la cartelera está de estreno hoy llega al cine el año de la plaga de Carlos Martín Ferrera

Voz 4 08:13 Iván Massagué Silvia Abril Ibrahim

Voz 0564 08:15 P son los protagonistas de esta aventura urbana con aires de comedia que tras pasar por festivales como el de Sitges o el de San Sebastián de terror llega hoy a los cines una historia apocalíptica que es todo un homenaje a la cultura ochentera que mezcla géneros irreal fuma un humor muy británico hemos hablado de la película con el actor Iván Massagué

Voz 16 08:33 en este caso pues hay gente pues que esté con diez plantas que llegan entonces hay un virus que que va mutando y la gente pues cambia no diera una anterior Víctor Negro que se aletargado muy muy gris muy friki hizo acababa de separar y entonces se la llama la ex ilegalice Erice pues pues esto de Fapas otro pasadas en el hospital lo desde donde trabajan forense él también se da cuenta de que está pasando cosas hacen donde trabajan es un cabrón no les gusta nada que es bueno dentro de gente mayor entonces pues es la excusa perfecta para el vivir y convertirse en héroe de barrio al mismo tiempo de de impersonales recuperar a su chica

Voz 0564 09:09 la película es una adaptación del bestseller de

Voz 1826 09:11 el mismo título el año de la plaga de Mar Pastor

Voz 0564 09:14 la película es totalmente fiel a la historia nos contó Iván Massagué quemar pastor el autor estuvo con ellos durante el rodaje de hecho tiene un cameo a Iván le hemos preguntado que explica el éxito de la comedia en el cine español actual

Voz 16 09:25 en en supo que que España tiene ganas de reirse no

Voz 17 09:29 sí creo que la tenemos bien

Voz 16 09:31 sí sí que tenemos todo por allí esta película lo que ha querido también seguir un poquito el patrón este americanas de películas de fin del mundo de tal sale con pinceladas de comedia hace muchos americanos empecemos quisimos seguir este este patrón para también abarcar más y contar una historia que tiene sumó su peso pero desde un punto más fresco cómico no sí sí nos vamos a reír y vamos a llorar les vamos a ganar y vamos a seguir la historia que tiene mucho ritmo y de la trama no te va atrapando di que eres quiere llegar al final no ella no

Voz 18 10:03 la vida preguntarle mundial raso sátrapa Cata estaba Hiroshima tiene que a mí son las patitas Kocsis las carnes de sus han dormido

Voz 1826 10:16 el origen de esta película de ese estreno del que hablábamos está en un libro el fin de semana es un buen momento para leer en La Ventana de la cultura y el ocio nos gusta dejarnos recomendar por los libros

Voz 0564 10:26 esta semana le hemos pedido un título a Pablo Espinosa de la librería La Capone de Tarragona

Voz 19 10:31 tú no villas al no nueve islas al norte de una autora que sea Mónica Batet está publicado por una editorial que se llama mes libres al argumento ella lo sitúa en en claro en las listas del Norte imaginadas por ella que forman paisaje muy especial nórdico tiene un lenguaje muy muy cuidado tiene un lenguaje que te hace vivir el paisaje la esencia no como el ambiente de de de de de este de estas islas imaginadas tomamos nota

Voz 4 11:13 hay que coordinar un poquito más

Voz 0564 11:16 sí es que estamos en el fin de semana de Eurovisión pero la traemos por otra cosa es una de las canciones de la banda sonora de la comedia el amor está en el aire que puede verse en el Teatro Fígaro de Madrid una comedia musical que protagonizan Bibiana Fernández y Manuel Bandera hay que cuenta la historia de amor de una pareja de principio a fin a través de un repertorio de canciones Félix Sabroso es el autor y el director del Tex

Voz 20 11:38 la la pasión cromática o o

Voz 21 11:40 me tocó alto o más interesante siempre son las primera peces el cuando no sólo cuando empiezan a conocer a una persona sino cuánto que reconocen alpinismo en otra persona en las primeras de esas esa especie de entusiasmo o subido que tiene el amor en la primera fase luego viene lo demás tiene la costumbre viene la intimidad viene todo esto qué tiene que ver con la evolución natural de las relaciones y luego también retrata la función pues el escaño el olvido la costumbre

Voz 22 12:12 muy OEA arte mísero es que me hace que se hizo ahorre hasta a la princesa que rompió la ley si me preguntas a mi casa de que hay personas por las que vale la pena posible están bajo la súper

Voz 4 12:38 esto es lo que me imagino que llega nuestro familiar bueno quiero decir Puyol esta semana nos lleva a Segovia donde hasta el domingo tiene lugar una nueva edición de Titirimundi

Voz 0564 12:54 el festival de títeres que llena las plazas teatros y jardines de la ciudad de marionetas artistas un total de treinta y cuatro compañías de dieciséis países que convierte en Segovia en la capital del teatro con hilos a Marianne Palma directora de este Festival Internacional de Teatro de Títeres le hemos preguntado que tienen las marionetas que siguen fascinando a niños y adultos

Voz 20 13:13 son una forma de lenguaje local montó fantástica ahí de ilusión puedes hablar con una mesa con una así ya puedes tocarlos astros va dirigida a niños está dirigida a adultos puedes hablar temas e fantástico eso puedes hablar temas muy serios y tiene una forma directa de de de de llegar de tocar el corazoncito

Voz 1 13:38 él

Voz 1826 13:41 mira pues acabamos para que no se haga largo acabamos con los conciertos del fin de semana hoy vamos con un tres senos

Voz 0564 13:47 sí a partir de las ocho y media empieza el Primavera Pop de los cuarenta el festival de festivales pop más de veinte artistas van a actuar en los escenarios de tres ciudades Madrid Barcelona y Málaga en tres conciertos con fines benéficos esta noche empezamos el Center de Madrid pasan las Sweet California Beret Macaco y Alfred García

Voz 23 14:04 a mí mañana

Voz 4 14:06 mañana el turno en Rubí en Barcelona a partir de las ocho estarán Dani Fernández Nil Moliner y Lola Íñigo

Voz 24 14:13 no

Voz 1 14:17 y el domingo en Málaga con agonía Aitana

Voz 25 14:57 senda de moda de los iba vamos