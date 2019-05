Nadie Sabe Nada: Buceando en samanté (18/05/2019)

Voz 1 00:00 con los números que su niña chica la voz la voz de la verdad la voz de la experiencia en este momento me gustaría introducidos un programa referentes parangón en la radiodifusión los casi en este momento nadie sabe nada es verdad que nadie sabe nada pero quizá porque no nos planteamos las preguntas correctas es por ello que me gustaría dejaros así con la verdad y con las voces de Andreu Buenafuente y Berto Romero sin duda alguna dos físicos muy de radio porque es que tienes la voz e ahora por lo que estoy pensando una cosa quizá quizá Si sino es punta podía pasarme colaborar con vosotros en la sección de comentar digamos las paráfrasis de la existencia de las onomatopeyas de los transfuguismo de la realidad era de los últimos cuarenta y cinco minutos de programas parecen sí perfecto porque esto lo vamos hablando creo que redondeara si cabe más ese maravilloso espacio que se llama ahora si os dejo con él nadie sabe nada

Voz 1494 01:41 pero bueno hola buenos días buenas tardes bienvenidos a lo mediante la de la Cadena Ser en Madrid la verdad

Voz 0752 01:47 el programa de improvisación de va a ser con Berto Romero cuando Buenafuente si cree que no hay preguntas la has pasado porque yo no hay pregunta se la urna que estaba pasando está buscado eso ya estamos con los cito sólo empezar bueno bueno bueno bueno bienvenidos a me dicen que hay un grupo de Extremadura seis por ahí sí sí no vale bienvenido vivas te es madura y todo lo que ella representa para para parar la nación gracias por vuestra aportación estudio es algo por los auriculares sí pero lo oigo mal pero como tengo la voz fea pienso que lo lo que de voy yo no tengo nada pero no pasa nada si es igual es un nuevo estilo que queremos hacer de enseres digo bueno pues bueno ya lo miran ahora a darle al horno vale vale vale

Voz 1494 02:41 a treinta años de radio eh pero no detenga

Voz 0752 02:47 entonces pues esto marca un poquito el inicio de pases fallón no no no no no vamos a ordenar digamos porque tenemos un montón de material acumulado por ciento gracias a Raúl Pérez que no era que cuando de verdad era Raúl Pérez lo digo porque la gente se queda velada eh el de avisando donde ha colaborado sabes claro que podría ser también pero es nuestro compañero Raúl Pérez que lo vi disfrazado el otro día digo tío algo no no es que

Voz 0057 03:10 sí además de Gabilondo tiene una edad ya avanzada que pasa es que está perfectamente sí sí pero todo el mundo siempre está esa sombra de barba castaña

Voz 1494 03:19 a a bordo ya ya ya ya claro claro siempre pues no es por viejo a todo el mundo puede pasar yo puedo llegar mañana Kukoc o coco pero es verdad

Voz 0057 03:29 este es un tipo que es la voz de de la Historia de España claro claro periodismo de de España que un día diga

Voz 1494 03:35 a todos nos gusta los cacahuete pues tú por supuesto oye Gabilondo a muerte

Voz 0057 03:43 las eh tiene tanta credibilidad es que en casa

Voz 0752 03:46 de perder la la patata pues bueno era Raúl Pérez vale muy bien tenemos la urna donde de toda la vida está en las pregunta hoy vacía miramos al nuestro equipo que está nuestro presidente con esta productor in miran como diciendo visto no va conmigo con quién va ir a quién aquí era mía qué ocurre

Voz 0057 04:08 hola buenos días a la semana pasada tuvimos una amarga polémica contigo lo recordamos porque bueno si no habéis visto o escuchado programa la semana pasada

Voz 1494 04:17 qué podría hacer

Voz 3 04:20 que no pasa nada eh eh

Voz 0057 04:23 resulta que no es otro de los problemas con las preguntas preguntas repetidas se nos dimos cuenta que los Minyons que trabajan en en la productora para proveer a las preguntas os estaban equivocando iban manifiestamente borrachos entonces os preguntamos a mía Mian no mías el presidente de nadie sabe nada hola

Voz 0752 04:42 ah vale

Voz 0057 04:44 y entonces no es derivó hacia el posible culpable que era Miguel

Voz 0752 04:48 el de la Fuente Miguel de la Fuente

Voz 0057 04:49 E intuyo que es que hoy no haya preguntas en la urna es algún tipo de venganza

Voz 0071 04:56 de los sicarios no poquito si tú perdiste la explicación de que cuál era todo el proceso explicación de que de de del proceso de ballet quería señalar el dequeísmo

Voz 1494 05:06 pues hay subrayarlo tranquilos son cosas mías pero como quieras pero yo también puedo ir señalando este cada error

Voz 0071 05:18 yo perdiste un vídeo de esta semana

Voz 0752 05:27 conmigo pero es porque te quiero son con este con la agenda a la que respeto me quieras tanto tampoco no que no es tu momento

Voz 0071 05:35 y si vamos a acelerar me te diste un vídeo cuál era el proceso de Miguel que querías una explicación eso Pereyo sí sí sí sí eso sí pase lo eh

Voz 0752 05:45 cuerdos

Voz 0071 05:46 ya pero lo tenemos vamos a vamos a escucharlo y verlo y luego decidimos

Voz 0752 05:51 que venga recogiendo la polémica el otro día el propio aludido ha agravado esto adelante Miguel cortito

Voz 1 05:58 el responsable de la pregunta de desde nadie sabe nada sabes la polémica con la reelección de pregunta para todavía no tienen tienes el proceso de lleva una pregunta desde internet hasta que bueno arrastrando una enorme bien

Voz 4 06:17 algunas para la de nada yo lo que ha buceado en internet para pillar a todas las preguntas que formulan los oyentes de cómo a través de la web de la Cadena SER ha ir a todas esas a preguntas las colocó un documento de Word para dando cada una separadas por una línea para que producción puede aportar las ideas a las papeletas que que metemos dentro de la madre mía ir más o menos ese es el proceso no tiene mucho

Voz 1 06:47 eso es muy complicada esa última cobra otra

Voz 1494 06:51 pues porque

Voz 1 06:53 te repetida

Voz 4 06:55 hombre a ver eh piensa que son muchas temporadas son millones y millones de preguntas y puede ser que hay alguna que sea parecida a que nos lo tengo la memoria para saber que por ejemplo en la temporada dos los fallos una pregunta que es parecida a una que ha salido a la T

Voz 1 07:17 para cacao ya está no vamos a decir que ha roto con puño de preguntas de la urna ya veces la juez se dirimirá vamos a decir eso

Voz 5 07:31 yo no voy a decir eso

Voz 1 07:33 yo no vaya bien me da de comer el cabalmente es verdad totalmente totalmente hacer lo mejor la bueno muchas gracias Miguel ha sido un placer conocerte gracias a vosotros usarla usaron de lo Berto CSI o la boca

Voz 1494 07:51 con qué vergüenza lo primero hablar de un tipo que recoge las preguntas pero está hablando como si estuviera construyendo el traje de Iron Man que deja una separación para que lo corte otros tres colocamos

Voz 6 08:07 la línea para hablar de realidad que pretenden los oye

Voz 0752 08:13 esto como es el programa y veo que también hay un envío por Amazon pero nuestro perdóname dime no no os dais preguntas pero espérate espérate mira hay una una cajita que llegaron nuestro nombre la la traído una caja de Amazon una caja la abro no sabemos lo que es verdad yo atando cabos pero no sé no creo que esté racional antes de empezar el productor que es ese señor con barba que parece hattrick de Javi

Voz 1494 08:40 J y más en la posición que está ahora que después dice pero yo antes peligro como como cola

Voz 0752 08:50 blando a Chávez saca a la armas misterio la cosa dije pero aquí hemos abierto auténtica mierda es que me estás contando

Voz 0057 08:57 luego te ha a también está abriendo una caja de Amazon creo que es la la peor la apertura de caja que he visto en mi vida

Voz 0752 09:13 el papel dice besos abrazos y toneladas de esa amante gracias por todo Raquel Trujillo es José Manuel Blanco una plástico de bolas envuelven lo que parece

Voz 1494 09:26 una guerra que una Carraca de juguetes

Voz 0752 09:28 hay dos campanillas Campanillas

Voz 7 09:31 para esto un parque de trazo de Amazon ahí del copago

Voz 8 09:34 mis

Voz 0071 09:37 yo te otra

Voz 9 09:43 oye yo tengo cincuenta y cuatro

Voz 0752 09:56 de verdad que yo he invertido toda mi energía y mi vida mi ilusión

Voz 1494 09:59 con

Voz 0752 10:00 el construir una carrera la que se no la quiero valorar para llegar a este punto

Voz 0057 10:04 de de los juguetes debes tú a este regalos para Ci pero en cambio para mí está el plástico de las convencional y luego este ultra plástico de bola que es cuando cuando envían como no sé cómo se esto como unas almohadillas hinchables con esto pasa hay tres

Voz 1494 10:23 te fuma si te parece toda la diversión

Voz 0057 10:34 lo imaginado entonces que mi vas a traer a preguntas no

Voz 0752 10:39 está guardado ese grito final no entonces todo

Voz 0057 10:41 esto era como una especie jovencito vuestro como para ponernos en nuestro sitio no como como no me dice Ramón que te lleve el micro pero sí tenemos micro vas a hablar más claro claro lo que no quiero es que eso ocurra de nuevo quiero decir aquí lo que se trataba era como de ponernos en nuestro sitio en plan

Voz 0071 10:58 que sepáis que Si que Si no cuida a los trabajadores nos queda sin preguntas

Voz 0057 11:04 era eso era eso vale ahora sacan las preguntas de para hacerlo

Voz 10 11:07 Navas que entren las preguntas

Voz 3 11:38 no no lo tiene

Voz 0071 11:43 te gabardina larga de cuero que es es lo que me han dicho que ya no oigo el programa que mierda es eh eh mía sabes qué pasa que tenía que venir viste de matriz IT ponemos unas esposas al maletín pero después tenía clases de tenis

Voz 11 12:04 digo una cosa y la puesta en la oscuridad me han encadenado a la a la raqueta la pregunta no voy a poder del

Voz 1494 12:18 eh eh estar armas ahí en la oscuridad bueno sí claro no sé cómo gestionar espectro que a veces me Obama hacéis cimentación para eso que venga el auténtico no tenga que jugar al tenis no ganamos para sorpresas eh no ganamos pasó el micrófono y Raúl secas

Voz 0071 12:44 solo que estoy se por favor

Voz 1494 12:46 ha sido

Voz 0071 12:48 vale decir que quitarme las que me gusta hacer lo de

Voz 1494 12:51 la bueno Raúl dominan la combinación del maletín cuál es porque es verdad

Voz 0071 12:56 a espera espera espera

Voz 1494 12:57 ahora que habéis hecho una vez que rumba

Voz 3 13:03 oye qué bien estaré aquí

Voz 1494 13:06 mira que no se puede abrir el Madrid ya que tiene una combinación vamos a ver cómo habéis hecho esto a ver esto es no que ya lo sé

Voz 9 13:24 Raúl Cimas acaba de creernos las preguntas de los

Voz 1494 13:28 vestido de Matrix esto yo mira ni harto vino puedo puedo llegar a imaginarlo Antonio demasiadas no bueno Raúl e el otro día lo dimos el programa

Voz 0752 13:41 eh yo dije una cosa que lo repentino que tiene la improvisación ya sabes no no si dije le miras a la cara

Voz 1494 13:47 aquí no hay nadie y eso no es verdad

Voz 0057 13:51 eh hay alguien muy perturbado Jesús pasa hay alguien pero no les interesa estas

Voz 0752 13:56 sí claro claro tú eres tú eh cómo estás muy bien muy bien que bien trabajar a pausa se oye

Voz 0057 14:06 el calor eso quitárselo

Voz 0752 14:08 ahora se está quitando los guantes como Gilda

Voz 1494 14:12 como como Gila a pensar que era Hitler pronunciado correctamente en alemán no quita los guantes como no Gilda la película coño

Voz 0752 14:21 ya están con parsimonia espérate que tú o tu sequita lleva una camiseta que ponen Akil de Wagner

Voz 1494 14:32 bueno pues nada venga vamos a sacar inocente venga te quedas invitado no sino que vamos a mira a ver Francis cayó en la de Rubira

Voz 0057 14:42 dice en que se convierte en un tío imbécil al ponerse un reloj inteligente

Voz 1494 14:49 un imbécil geolocalizado a lo mejor no

Voz 0057 14:53 no hay que no hay que responder a todas las preguntas

Voz 0752 14:56 ya yo sé yo ese tipo de relojes la verdad que no sí si tú tú tú trabajas tú tienes unos no pero ya no ya no quería hacerlo tenía uno pero es que me molestaba mucho yo como soy así muy influenciable yo vi la tendencia me puse se de Chaco aquí

Voz 0057 15:11 lo deseable es tu manera de decir envidioso no no no

Voz 0071 15:14 no yo vi que la gente lo llevaba que llevaba todo ahí cuando yo también quiero llevar el mundo eh sí sabe a ver que yo dije yo quiero

Voz 0752 15:23 mundo me muñeca que os saber donde estoy la altitud de donde esto porque llamar al timbre tratamiento pero luego como siempre voy por calles normales digo que yo la entender cómo me pesa como me suda India no lo somos

Voz 0057 15:38 legible

Voz 0071 15:39 que nunca lo he entendido quiero decir que estaba y te apetece saberlo

Voz 1494 15:44 ahora para que se pues la hora de que si no me hago pues posiblemente has hecho alguna vez te submarinismo

Voz 0071 15:55 sí sí de verdad no

Voz 1494 15:58 es una cosa aquí tienes que contar la verdad no haga como en el programa

Voz 6 16:04 que te he dicho que habían fui policía de el del mundo

Voz 1494 16:12 cree que no oigo el programa mentimos vosotros también vaya vaya aquí no he hecho submarinismo enserio ha

Voz 0057 16:22 me da apuro pues claro a mí también pero sabes que hay ahí un tiempo que tienes que es la descompresión que tienes que esperar un rato como sea tú bajas

Voz 0071 16:31 de verdad no hay ninguna palabra mejor para un momento tan estresante como ese que descompresión

Voz 1494 16:38 sí

Voz 0071 16:39 ella avisar comprime

Voz 0057 16:42 no te he dicho que yo no he hecho nunca el mismo yo qué sé yo

Voz 0752 16:46 bueno mira te quieren contra una cosa ya verdad esperar

Voz 0057 16:48 bajas mientras tú haces todo submarinismo que quieras pero cuando subes no puede subir de golpe porque te espeta el cuerpo ya lo se hace así

Voz 0752 16:57 claro claro

Voz 0057 16:59 estamos pulmones que te deje queda un rato como en una especie de sala de espera del agua alguien de aquí ha hecho submarinismo alguna vez sí sí

Voz 0752 17:08 es una mina

Voz 9 17:09 se está levantando ya Raúl hay que ir no

Voz 1494 17:22 azafata Raúl solamente hay que ir en plan que mantiene eh como Botella pues bueno

Voz 0071 17:31 ven y cuéntanos cuéntanos darle voz

Voz 1494 17:35 si no que es como se cómo va

Voz 12 17:38 resulta que el aire que sale la botella será la misma presión que la que tú tendrías en superficies entonces como abajo en la las presiones

Voz 1494 17:47 una que es la que tenemos aquí sea aquí en la en la vida tenemos una atmósfera

Voz 12 17:54 sería a nivel del mar a cero a cero metros sobre el nivel del mar se a nivel del mar que es una atmósfera entonces cada diez metros que bajas aumento una atmósfera tuvo como go go

Voz 0057 18:05 diciendo que aquí hay una atmósfera y luego en diez metros

Voz 12 18:08 ahora bien metros bajo el agua aumenta cada diez metros somete una atmósfera

Voz 0071 18:12 a nadie se le impresiona esto sí

Voz 12 18:15 el caso es que como el aire que sale la botella sale a la a la profundidad que esté esa la misma presión que cuando tú estás en superficie porque tú solo pueden respirar ese aire sitúa resulta que su es de golpe tú tienes la victoria dibujar de nitrógeno en la sangre a lo que sería el volumen de que estás en superficie yo tome de golpe todo el mundo tiene burbujas de nitrógeno los árboles la sangre tú tienes el aire llevan nitrógeno cuando tú lo respiras ahora por ejemplo sí claro perdona dentro de un ratito

Voz 0752 18:46 que estamos aquí ha dicho que se mete una cantidad de nitrógeno

Voz 1494 18:49 no no eso eso es metano

Voz 12 19:00 pero lo más grave y lo más grave que te puede pasar es que esas burbujas si su ves cómo disminuía la presión respecto de la que estás abajo se expanden y entonces pues te puede eh lo que sería He was voló si no sería si una embolia eso te explota Bernanke si tú respiras aire abajo sube de golpe sin sacar el aire pues si te explotarlo pulmón eso eso claro pero es difícil hacer eso es lo que tiene que ha puesto pero tienes que intentar morir así me lo ocurre pues puede ser

Voz 0752 19:37 lo más lo más socorrido eh desgraciadamente es que te coja pánico

Voz 12 19:41 a quince metros y quiere que la baja de nitrógeno expanden el volumen entonces después te puede dar algún va una embolia un aplauso para este técnico

Voz 9 19:49 por favor mira hoy en directo todas

Voz 13 19:57 este es el traje de

Voz 0071 20:00 la prenda también te puedes asfixiar que ellos creen haber

Voz 1494 20:04 pues el micro Raúl gracias

Voz 0752 20:07 si se hace mucha calor y tal pues si es complicado porque tomaba muy ajustado ya la gente así como nosotros

Voz 1494 20:15 como nosotros

Voz 0071 20:17 para principiantes en el neopreno empieza por los pies no para los que quieran empezar en esto idealmente sí porque claro estamos hablando de cosas muy avanzadas y hay mucha gente dice yo no

Voz 0057 20:28 no

Voz 0071 20:28 sé que no empezar como empiezas poniendo todo un traje de neopreno que no es fácil

Voz 0057 20:33 estoy realmente hay mucha gente que ya puedes volver siquiera Raúl mira hay mucha gente que que te dices

Voz 0752 20:45 pero es que una vez estaba de vacaciones con mi esposa Silvia Abril y entonces estábamos en un sitio en el litoral era el extranjero eso que no pasa que cuando vamos al extranjero hacemos cosas que no tenemos aquí dice huy mina en este sitios para el título homologa homologable internacional de buceo

Voz 1494 21:08 he yo te iba bien

Voz 0752 21:12 pues venga vamos a comer dice no no no que vamos a hacerlo y entonces yo que ya su poco cagado pero que hay que hacer

Voz 0057 21:20 pero también envidioso también Vicioso

Voz 0752 21:22 influenciable no la cosa es que en cualquier sitio en el mundo es obligado te pasan un vídeo con los riesgos que cometes eh que que que que puedes cometer y que lo los percances que te pueden pasar eso es por ley tienes que verlo no lo ponen allí en ese en esa habitación del hotel Lycos yo empiezo ver si usted sube y los óvulos y los a un y la embolia heridita la cabeza se va a quedar como una sandía

Voz 0071 21:48 yo estoy bien revés porque era con acento latinoamericano

Voz 0752 21:52 usted demasiado rápido bueno una cosa terrorífica Easy acaba de decir que ya sabes que no conoce el peligro Fasana cuando acaba dice bueno venga vamos para abajo al muelle de hacerlo digo yo no voy pero tú has visto el vídeo existe disuasorio que sí que no que sí que ahí

Voz 1494 22:10 tuve suerte no no o que no que me cagué vivo lo entiendo perfectamente no te haces socio de un club de fumadores de marihuana si también te pone no ningún vídeo de lo que te puede pasar vale vale hace ella te lo he visto nunca te vídeo hombre yo tampoco me han contado

Voz 9 22:36 puedes fumar eh

Voz 1494 22:43 con el neopreno puestos

Voz 0071 22:46 eso debe ser no o que si se ve gente muy

Voz 1494 22:48 muy blanca comiendo donde aparece ella

Voz 0071 22:51 sé de esto pero sí que ven te cuelgan al cuello que puedes envasar al vacío donde puede es por lo que sea guardar T

Voz 0752 23:00 el e cigarrillo

Voz 0071 23:03 hace sí bucear llegar hasta un sitio donde no te vea nadie aquí te lo fumas allí tu con con un amigo por lo que me por lo que me me comenta Carlos

Voz 1494 23:15 y luego vuelve sabes y luego Wolf estas él nadie en la Cadena Ser

Voz 3 23:32 sólo sólo escogido una pregunta

Voz 1494 23:35 o sea coger otra de todo aquí en Mariola Blasco desde Valencia

Voz 0057 23:39 es de Belako pues un deporte en el que te puede estallar los pulmones

Voz 1494 23:45 sí sí vale la pena pero que Silvia ni un instante o yo yo me voy no quiero morir

Voz 0057 23:53 a a Manel

Voz 1494 23:56 él tiene ya unos años más que yo no demasiados pero es un señor ya mayor yo sabía me Man mantienes a una persona mayor me bien sí hombre sí bueno a dos

Voz 3 24:09 no hablé os gusta mucho el humor es que el humor edad lista de lo bello

Voz 14 24:22 lo mismo he ido todavía apunta que vamos a ir a tirarme en paracaídas tiene que ir en paracaídas

Voz 0057 24:31 a tu edad digo ese soy yo ese tipo de cosas llevarlas las podría haber hecho cuando no tenía conocimiento

Voz 0752 24:38 ha ido te dicen hiciera una señora de ochenta y nueve años yo cuyo pues no tenía nada que perder

Voz 1494 24:42 hola te lo dan como argumento revienta tú te vas a tiro

Voz 0752 24:48 el tu hubiera esa señora digo

Voz 10 24:50 yo no me tiro tampoco sabe de B

Voz 0057 24:54 Mariola Blázquez de Valencia inició la fui hace unos días a Madrid a las puertas del metro hay un cartel que prohíbe subirse a él con globos metalizados por qué esa discriminación los globos no metalizados es ponerle Elio expone el acabado del globo que teme is esto está mal te lo primero no se puede subir con globos metalizados al ver si tú dices que sí si os habéis encontrado Vicens que no

Voz 1494 25:19 no hay debate hay debate apoyo

Voz 3 25:21 Lobos mentalizado si lo voy mentalizados

Voz 1494 25:25 vamos a ver primero me Madrid Carmena nunca tú dices que sí

Voz 0057 25:31 no se puede entrar con gol metalizados trabajo tú trabajas en la gente

Voz 1494 25:35 el metro pero cuando la pegatina fijado porque a lo mejor tú tienes globo metalizados en casa de cada mucho la atención el por qué no puede entraba

Voz 0752 25:45 mira yo creo que se porque son los de helio que flotan imagínate que entrar un niño se queda se cierra la puerta se queda el niño dentro de un globo

Voz 1494 25:53 y tú ves el niño perdona perdona te lo mejor te lo pongo todo dentro y el niño fuera para hacer una reflexión espacio espectacular muy claro claro

Voz 0071 26:07 sí como que no te prohíben pasar con globos y sin embargo lo de meter el pie entre coche y andén lo deja

Voz 3 26:16 te recomiendan que no lo hagas

Voz 1494 26:19 pero recuerde que ya te Holden porque dice no me muero ellos comprobar esto

Voz 9 26:30 y hoy yo sí maravilloso ya va son lo llevas

Voz 1494 26:39 engloba puedes meter el pie entre coche pero con globos llegó segundo porque esta chica en cambio decía que no

Voz 0071 26:46 no

Voz 0057 26:48 tras con globos de estos que son como brillante es lo mismo que

Voz 1494 26:52 el hecho el ver ya está listo

Voz 0752 26:54 que no se ha confirmado

Voz 1494 26:57 el lo comprobó las cosas tres veces no se publica eso eso sí

Voz 0752 27:02 me dicen que hay una pausa para la publicidad pendiente vamos a hacerla vamos

Voz 0071 27:07 la decirle a reducir más que haya venido no se va a quedar amarrados te queda amarrado a qué hora tienes que ir a D

Voz 1494 27:13 el sábado estaba el mira qué hora es que esta noche tengo que ir al tenis el hablamos ahora

Voz 0057 27:25 o sea nada

Voz 0071 27:26 para muy poco pero cuidado tener muchas habían cesado

Voz 0752 27:30 pero cuidado jovencitos que se y los jovencitos después de la publicidad hay una sorpresa musical muy bonita Masó empresa madrileña eh amigos se bueno quédate un poco

Voz 0057 27:40 aunque sea para despedirte va CSD claro que se vaya sin despedirte se va a una amiga mía dijo un día me voy a ir a la francesa y entonces nos quedamos mirando dice oro guarda

Voz 3 27:54 no lo entendió hasta ahora

Voz 9 28:04 pues sí

Voz 6 28:19 esta música me lleva a decir cosas así la Philadelphia mil novecientos cincuenta y seis EEUU

Voz 0752 28:29 estamos en un problema muy muy especial porque yo no sé qué ha pasado eh conjurado los astros Si a vio cómo se precipita grabaciones cosas lo gol el siguiente os parecerá muy soso pero bueno chicos cada día no este nivel de producción no lo podemos hacer ha venido por ejemplo Raúl Cimas por sorpresa a traernos las preguntas que no estaban antes en la Horna

Voz 0057 28:50 yo ahora no sabemos si se va a quedar porque tiene tela

Voz 0752 28:53 sí exacto exacto tiene tela

Voz 0057 28:56 la tarde Tiermes estonio

Voz 0752 28:57 si queremos pero bueno ya ya lo decidiremos no te preocupes eh entonces por aquí esposa lo tiene que decidir él no

Voz 0071 29:05 venga padecen bueno vale vale vale mira vamos a ver

Voz 0752 29:08 la cosa

Voz 1494 29:10 vamos a vamos a hacer una cosa ten tenemos otra sorpresa a pesar de la te espérate las

Voz 0752 29:20 prensa es la siguiente recuperamos una sección mítica de programa que se llamaba Ecos de váter creo

Voz 0057 29:27 era váter sesión nube lo pusiste tú pero no pasa nada

Voz 1494 29:30 es que hace todos los debates de la la otra bueno aparte

Voz 0752 29:33 Tir de una grabaciones en váteres donde creíamos clave reverberación era maravillosa descubrimos que nuestro váter era como yo que sé la Capilla Sixtina de la reverberación y empezamos a hacer conciertos musicales eso lo dejamos pero resulta buenos déjamelo teníamos aparcado igual lo escuchaste alguna debe decir no importa no importa se quiere decir para lo que viene a continuación Gracián llamó pero no me cortes hombre

Voz 1494 29:59 yo puedo opinar porque no puede interesar más

Voz 0057 30:02 dice encima que fíjate que no llama

Voz 0752 30:04 es un artista que nos gusta Nos encanta no respeta dice oye yo yo si queréis puedo venir entonces ya has tocado el Zenit al cénit de de de

Voz 1494 30:13 dura esto no solía no Rosol Rosalía no puede porque es que

Voz 0752 30:20 Rosalía cincuenta y cinco fraccionada

Voz 1494 30:22 la muerte es un problema si estás hablando de camino eh estoy hablando amigos de Liga África no me lo digas no está ahí

Voz 9 30:30 dime dime que se producen no cometido

Voz 1494 30:42 que te lo pido le molesta fijó que King África el cantante de Maná se parecen mucho igual que mira mira

Voz 0071 30:53 eh por ejemplo King África

Voz 1494 31:02 habéis visto que es casi lo puedo seguir algo que añadió Raúl

Voz 0071 31:08 a ver mucho

Voz 10 31:10 me parece que lo dejamos para luego Chaval deja Becker

Voz 1494 31:16 de porque está ya al artista diciendo la verdad es que más le dará minutos a solo

Voz 0752 31:22 sí sí el respeto para la artista eh que te da igual si no no

Voz 11 31:26 pero quería darle las gracias por dejarme dejarme hablar todo lo que vale

Voz 0071 31:31 pues eso sea Ara pero antes el niño de El adiós

Voz 1494 31:53 los micrófonos los vas cogiendo por lo que se anda que no no hasta que está muy bien o qué que que bien cómo estás gracias por venir bien lo había ido al baño a un genial cuidado que está está tienes bajadas se te va a hacer una torta de anís

Voz 0752 32:11 yo quiero decir una cosa que me hace mucha ilusión que hayas querido venir por otro lado fíjate que no me ha sorprendido mucho porque digo conociendo de tu capacidad de preservar de experimentar de de jugar a finales eres un un jugón de todo esto no índigo pues me cuadra tío me cuadra que el niño quiera venir no sé porque porque querías venir bueno

Voz 16 32:31 los válido lo son un espacio muy común

Voz 0752 32:36 muchas cosas es la tercera vez tus discos a lo mejor eh

Voz 1494 32:44 para otros discos no no no puede bajo la declaración en escenarios tuyo por llamarlo de alguna manera escenario

Voz 0752 32:55 yo te poco micrófono lo bien

Voz 16 33:00 es un tema de el próximo disco así con la guitarra

Voz 17 33:08 es mi chicha una

Voz 18 33:13 no sé cómo cómo no

Voz 19 33:22 a un punto a punto a punto enviarla a punto nada

Voz 16 33:39 Lama hola hola la aquí no porque no tienen por qué no vamos propio porqué no tiene amor propio por Kercher no

Voz 19 34:06 a una semana a una a a

Voz 16 34:23 quién te hablo del día hablo la va a Nate traigo un pecado de las van te traigo un recado quema de chocolate ni siquiera de los donde los espectáculo

Voz 19 34:49 con una

Voz 20 35:30 te ha salido el monte a Mrs no te la va nada mal cada día no de una a que no le

Voz 1494 36:31 muy acorde Baena algunas frases enhorabuena a mí me pueda como canción de Platero sea yo yo estoy no hay sitio y escucho un tío dentro cantando esto digo pues pues es señor es el sitio para cantarlo bueno nuevo disco no

Voz 0752 36:45 la niña está está a punto ya no dentro de dos semanas que el colombiana eh

Voz 16 36:56 bueno pues cada gen deportiva Pallàs vampírica porque volvía o las drogas pues la esclavitud la prostitución entonces tampoco eso

Voz 1494 37:06 lo que se mueve la gente pues han dado lo mejor de cada casa eh tener acceso eso

Voz 0752 37:10 ella es comisariar a comisión comisariado hubo un festival también saques

Voz 1494 37:15 no hay un fallo

Voz 0752 37:21 pues sí sí de flamenco si esos esta semana fíjate osea comisario él quién te lo iba a decir

Voz 1494 37:28 es un comisario que él es un festín

Voz 0752 37:31 la de flamenco el delirio examen copero bueno lo que es lo que el que tuvo retuvo muchísimas gracias de verdad que no se pierda el humor también metido en la música no sé cómo se mete pero da por ahí

Voz 1494 37:46 así que gracias es como alemán también no es nada usted amenaza que bueno bueno

Voz 0752 38:09 ahora para Raúl Cimas invitado de lujo creo recordar más que es la primera vez en la historia del programa que hay un tercer miembro

Voz 1494 38:17 eh no personas sí sí exacto exacto porque se de personas hablar mal de tal manera no me extraña porque para la tampoco deja meter monja no no si ya la te puedes decir lo que bueno

Voz 0057 38:32 de hecho vas a leer la siguiente pregunta que no te lo merece

Voz 0752 38:35 te lo mereces

Voz 3 38:37 eh gracias de nada

Voz 0071 38:41 Buenafuente Berto Raúl

Voz 1494 38:44 está

Voz 3 38:46 el crack metido ahí fuera

Voz 1 38:54 la gente es increíble

Voz 0071 38:57 es cada vez más difícil sorprenderá al público de verdad sido un humorista gana las presidenciales de Ucrania quizás sea el momento de formar un partido

Voz 0752 39:04 eh

Voz 0071 39:05 vota nadie sabe nada al menos cuando sabes que lo hacen

Voz 1494 39:08 bueno bonito

Voz 0057 39:10 el he escuchado muchos comentarios no quiero tanto mal siempre que sale un humorista metido

Voz 0071 39:15 Política fue Buenafuente

Voz 0752 39:18 ver no menos pero

Voz 1494 39:21 la está a mí nunca Cinema tu lado por concejal no o me encantaría no que te ven concejalías

Voz 0071 39:30 hombre yo ya estoy en con el pequeño Nicolás en la campaña

Voz 1494 39:32 en las que vimos a que él vivió maravilloso no habéis tenido una vez habéis participan con partido político o algo Lucas Luca pero yo les pinte un rótulo a los peces desde mi pueblo porque a mí me gustaba dibujar

Voz 0057 39:48 cuando era pequeño a hacia carteles

Voz 0071 39:51 sí

Voz 0057 39:51 el pueblo para actividades en el pueblo tal y uno del Partido Socialista dijo oye porque nosotros vamos a hacer el rótulo Illes hice el rótulo suponía PSC Cardona no se inicia existe ya

Voz 0752 40:01 la

Voz 0057 40:02 no el rótulo sino el propio que eso es un rótulo feísmo pero hice lo dicen no me sale bien

Voz 0752 40:08 su contacto con la política en ese minuto la política molaba lo mejor

Voz 0057 40:12 cuando la política de mi pueblo pedía carteles en la gente que se dedica profesionalmente a ello

Voz 0752 40:18 bueno yo tengo una pregunta qué hacer si quieres hacer un partido político que hay que hacer París

Voz 0071 40:22 vivir tengo reunir los donde la en el Catastro

Voz 0752 40:26 primero Telescope debes cortar todo contacto con la realidad a ver que reunir gente simplemente reunir Henry gente afín en este sentido vamos a hacer estas cosas que a ver si creértelo tú mismo y luego ya en un bucle luego te puede pasar como a Andrés Chiquito

Voz 0057 40:42 que que que de repente la gente pues reír te vota lentos

Voz 0752 40:46 te has encontrado un marrón yo estoy que gobernar e hígado aguantarse la risa bajete que hacen presidente dice no hay viene Casado haberle tu coches que une más todas las risas sabe o no puede porque bueno fines su corazón oye una pregunta bastante potente que creo que nos atañe a los tres si queréis o la formuló

Voz 1494 41:09 Machi MC nos pregunta si queremos

Voz 0752 41:12 no no no has yo si queréis es la formula pues no espera respuesta para poner una pregunta retornaba

Voz 0071 41:16 eh

Voz 0752 41:17 qué preferiría is poderle la mente pero cada vez que lo haces te haces Kaka o poder volar pero Noor saber aterrizar esta lo que quiere es que no no pasa porque yo lo de la caca sí

Voz 0057 41:35 cuando pañal ya está

Voz 0752 41:37 los buscando un lavabo

Voz 1494 41:39 claves ya pero no pero no no es que a ver si vas a ver

Voz 0057 41:44 cuando leer la mente te haces Kaká va entonces tú mente en el lavabo tienes que decirle a la persona me acompaña su

Voz 1494 41:51 ah claro claro sentarte en la taza

Voz 0057 41:54 Intel

Voz 1494 41:55 enter leerle la mente por el tío a sospechar algo chicos presionaba sospechar mira igual no sorpresa que el está leyendo la mente pero algo que algo raro detrás entre manos si lleva siempre un taburete plegable

Voz 0752 42:06 para que se pueda sentar y entonces como tu despacho yo creo que lo del pañal es mucho más operativo y también superhéroe Company es Kaká cuando

Voz 11 42:14 de una vez que la capacidad de poder leer la mente

Voz 0071 42:18 sí bueno yo

Voz 0752 42:21 lo que es en cada episodio de sí que lo bueno es que la cara de la mente y la cara de de Brad es muy parecía igual viene de ahí claro entonces la gente siempre te pregunta qué estas haciendo de tu Pochettino no sólo colgando

Voz 1494 42:34 no

Voz 0057 42:35 la has leído en un uno uno leídos e la la pregunta de tú te llevas algo para leer cuando vas a hacer de vientre en ese caso es si mentes más

Voz 1494 42:42 igualmente decirle pero menos

Voz 0057 42:45 pues no muy lista de Ángel Luis nuestra

Voz 0071 42:49 me enteré de

Voz 0057 42:51 la pregunta también sería la las delegaciones que van relacionadas con leer la mente anulan las otras o sea añaden que es decir tú sigues pagando tres veces al día por ejemplo y luego además las de cuando leer la mente con lo cual está súper depurado vamos

Voz 1494 43:09 su descomposición

Voz 0057 43:13 muy bien muy bien muchas gracias a ese señor ha decidió que quiere hablar

Voz 1494 43:16 sí cuidado

Voz 3 43:19 lo que

Voz 1494 43:24 se normalmente un señor que parece que este tema lo intereses

Voz 0752 43:28 no mucho

Voz 1494 43:29 otros no pero éste la creerá hola qué tal interés

Voz 0071 43:35 quizás lo un poco mierda de yo creo yo es verdad es verdad es verdad que la otra

Voz 1494 43:44 no lo habíamos comentado hemos no sea nos ha fascinado mal lo de la mente

Voz 14 43:49 sí a mí lo de lo de la mente a ver cómo

Voz 0752 43:53 sí sí sí sí hombre sí es un volar eterno eterno baja no puedo no sé de hecho

Voz 0057 43:59 por eso eso pero no llega a volar nunca porque sabe que cuando empiece no podrá parar entonces se lo va administrando

Voz 1494 44:05 vuelo índice acogida en Arribas claro se igual me voy a morir ya sin volar porque hace de padre dice como el día que yo vuelven ya que bueno integrar todos ya lluvia que lo hacen muchas gracias compañero allá lo señaló a Raúl

Voz 9 44:23 la sesión

Voz 1494 44:32 bueno a ver que el público intervenga para decir cualquier

Voz 0752 44:37 sí a veces pues tienen son una sorpresa positiva a veces negativa sabes a veces le faltas como ahora creéis que os leala de Fiorella Flores hombre por supuesto me gusta todo lo que escribes eh

Voz 1494 44:48 vale

Voz 0752 44:49 pues eh es un poquito musiquita le iría bien como delicada dice que fue a misa al otro día a muy bien entonces quisiera comentar una cosa no sé si por eso que entrega de hace unos días fui a misa llene el Evangelio dicen que el Ángel se le apareció a María que era mujer casada virgen y me pregunte por qué

Voz 1494 45:16 yo voy a la religión porque es un tema un poquito conocido ya no bueno pues que no vuelva a ella está si ve que no lo entiende porque la verdad es que José

Voz 0752 45:28 no funcionaba

Voz 1494 45:33 como carpintero sí claro larga como marido

Voz 0071 45:39 yo hay una cosa que sí que piensos respecto a ir a misa porque tú vas a la Iglesia en La Biblia no hay detrás siempre está Jesús crucificado

Voz 1494 45:52 no es un spoiler de la hostia es el gran spoiler ese gran spoiler tiene razón nada que añadir luego ya cuando terminan por eso te vale ahora ya lo entonces en qué temporada sale no

Voz 3 46:23 claro está

Voz 0752 46:24 pero esto es como David Quiroga que dice se puede sufrir exceso de Sámano y si fuera así como segura amante tu cuerpo puede absorber absorber todo el derrame encima sí sí sí sí porque es porque el pueblo el cuerpo poroso pues pero pero como es algo también abstracto Berto estamos materializando y manteniendo me gusta

Voz 0057 46:46 es que a la gente lo está materializando la gente ya

Voz 0752 46:49 pero es como una filosofía oye haces de esos productos no es verdad hace rato que estoy pensando que estar aquí los tres

Voz 1494 46:55 me unidos un poco es como Los Vengadores cuando se junta igual igual cuando habéis visto la última de entrenadores no no no tú lo has visto

Voz 0057 47:07 no sé si es que sino se ve que no la entiendes sino en la pista las demás saber es que bueno a la ha visto a la gente le gusta muchísimo sabéis que es un es un ex y que pasa al micro ahora se me han cambiado este es que eso es un exitazo el de la hostia

Voz 1494 47:25 es un cortometraje nos encanta importa no la fui a ver el otro día cuando miramos mi hijo cuánto dura tres horas más de tres horas a mí me parece de mala educación

Voz 0752 47:38 se presupone que tu vida es una mierda ahí puedes dedicar tres horas habrá unos tíos

Voz 0057 47:41 es muy impopular que voy a decir pero vaya

Voz 10 47:45 Actur si no madre de la Amor Hermoso

Voz 0071 47:51 hola tía me voy a poner yo a favor aunque no las haya visto cualquiera ya que contraste son buenísimas

Voz 0057 47:57 mire yo estoy muy enfadado porque a mí me gustaban los superhéroes

Voz 0752 48:02 me han hecho a borrar hacerla si estoy en Pachauri Si estoy en que en que la percibe la sé que es acumulativa no pero

Voz 0057 48:11 te voy a dar un un dato que a lo mejor no no has acabo de recoger

Voz 10 48:15 tres horas

Voz 1494 48:18 vale no no ya está ya

Voz 10 48:20 eh uno Ci Potes de gente

Voz 0071 48:24 venga gente y uno vuela y el otro gorra

Voz 1494 48:28 los por el lado te aparece otro y el otro es dicha unos rayos y el otro coge los rayos si te lo devuelve el otro lo rebota ahí pero que ACI ya sabéis emborracha a os habéis vuelto locos o porque alguien dijo hasta aquí pero ya está bien hasta aquí podía durar cinco por ejemplo ya pues puede por supuesto y conozco

Voz 0057 48:50 gente que ido a ver tres veces se ha metido nueve horas nueve horas una jornada laboral casi dice nada la volvería a ver claro claro porque igual hay algún claro a un micro superhéroe porque se ve pequeñito que no que no has visto que qué hacía

Voz 0752 49:07 tú eres de superhéroes AOL

Voz 0071 49:09 a mí me gustaba mucho eh

Voz 1494 49:11 cuando no había tantos tres claro porque ahora

Voz 0071 49:15 a ser más difícil de seguir pero si me encantaba Spiderman

Voz 0057 49:19 ya fuera como un enjambre de superhéroes vienen como como si se hubiera roto el avispero

Voz 10 49:26 es pero sé que tú como víctima

Voz 0057 49:30 yo yo creo que estoy víctima porque yo que se me ha caído una piedra ha roto una pierna estoy en en un árbol que me voy a caer violentos

Voz 1494 49:40 déjame déjame no por favor no que ver uno con poderes

Voz 0071 49:45 hay hay una lista también de superhéroes que fracasaron son los que han llegaba hasta el cine pero con poder ridículo sabe lo bien el hombre translúcido ponerle o cosas así sea Ciedes y gente que no que no podía la verdad verdad se intentó hoy no no no salió

Voz 0752 50:01 bueno pues chicos nos pueda ayudar yo no soy de decir

Voz 0071 50:04 no eres Superman cuando empecé mal empezó en nadie

Voz 0057 50:12 la su hermana entras Superman

Voz 0752 50:14 en fin en la película esa y el propio pero

Voz 0057 50:17 no es que no me necesitáis

Voz 1494 50:21 que yo sé cuando sobro no que yo email el follón que hay

Voz 0057 50:26 dice vuelvo a Crichton pero es que explotó es igual

Voz 1494 50:32 bueno pues con este con esta reflexión sobre la tierra de vengadores acabamos cimas eh te dejamos a tenis ahora bueno yo muchas gracias así que esta noche actúa se esta noche a esto en Zaragoza esta noche actúa este en Zaragoza no actuarán esta noche actuará esta noche actúe y hoy también no viernes actúe en Zaragoza ahí ya esta noche he vuelto para para la chorrada qué estoy haciendo aquí sí ni pagar eh para De Juana Teresa y la actuación de ayer fue Fable robando

Voz 9 51:15 cuando gracias a los amigos y amigas de Extremadura que han venido la semana que viene cómo se van a quedar vamos a hablar