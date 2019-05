Ara Malikian: "El violín está en las culturas de todo el mundo, aunque se conozca más su faceta clásica"

Voz 1995 00:00 eh hay gente hablando de grandes obras majestuosas preciosas hay gente a la que la palabra garaje le transporta con ruidos como estos

Voz 1 00:08 C

Voz 2 00:12 corregir si hay gente que piensa

Voz 1995 00:14 bueno es una idea que nos trataron de contar muchas veces que las grandes compañías las grandes ideas nacían en un garaje a FAO debo decir Jobs que pegamos de garaje para Ara Malikian los garajes suenan así

Voz 4 00:37 no

Voz 1995 00:41 este viernes hemos querido empezar esta parte del Hoy por hoy con música Ara Malikian muy buenos días bueno para un músico los viernes son días de muchas expectativas vuelvan

Voz 6 00:54 para mí que no hay diferencia de Díaz como digo son al revés trabajo más del fin de semana que durante la semana

Voz 1995 01:01 esa esa leyenda de los músicos es cierta nosotros da igual el día lunes martes gracias hacíais tú mantienes una cierta cordura duermes ocho horas

Voz 6 01:15 de Salinas que no tengo la pinta de dormir ojalá no además bueno no duermo ocho horas no porque voy a hasta las siete de la mañana pero porque tengo un hijo que me despierte a las siete de la mañana

Voz 1995 01:31 es verdad que la paternidad y la música seguro que ustedes conocen Ara Malikian lo ha habido ese señor con los pelos largos que toca el violín y tiene un acento muy simpático que se esa la maldición cuando fue la última que estuviste en un garaje en un garaje pues esta mañana al sacar el coche ha sacado el coche central hay que venir en coche pero como

Voz 6 01:56 tengo que coger el coche in vivo en el centro pero tengo que morir mi hijo al cole hace que tengo que ir con el coche

Voz 1995 02:02 los garajes tienen algo romántico hacer algo de romanticismo en torno al garaje no tanto por las ideas que nos cuentan desde Estados Unidos de grandes compañías que empezaron en en garajes pero sí tiene algo de romántico los garajes en general es como taller personal eso sí

Voz 6 02:18 según un poco como uno le enciende al garaje de que en los países anglosajones que el garajes más coches no hay yo Le Garage le entendía siempre subterráneo entiende en garajes para que el coche no muere de frío es verdad

Voz 1995 02:41 de Suecia pero lo parece pero es realmente bueno hoy la noticia para hoy sale lamenta el nuevo disco de Ara Malikian Royal Garden a hacerlo bien para quedar bien con ahora es rollo claro que es un oxímoron diciendo que el rey garajes real como tal suena parece un oxímoron eso

Voz 6 03:07 pues sí hombre eso parece que ha hecho referencia a todos los garajes de todas las bandas de rock y que siempre la han empezado ahí pero en el fondo no es por eso porque yo empecé a tocar y en un garaje pero por por obligación porque estamos viviendo un garaje durante mucho tiempo para protegernos las bombas en el Líbano y ahí empecé yo ahí me di cuenta que

Voz 1995 03:33 la música se transforma la gente transformar el estrés la preocupación cuando escuchas música puedes cambia todo Raquel a la peripecia vital de alguien es realmente asombrosa este es tu disco número veintiocho no no lo sé eso ya te digo Jean XXVIII tú recuerdas él no hemos contado de esta manera el nombre de cuantos tú recuerdas tuyo se no de otros y y la verdad que bueno me acuerdos algunos pero XXVIII jamás lo había pensado pero

Voz 6 04:05 uno lo olvida hasta vergüenza de lo que ha hecho antes yo me acuerdo más en los últimos dos siglos últimos dos me acuerdo bien más

Voz 1995 04:15 ya ya ya es algo como el nombre de alguno de estas pero realmente avergonzado de algún nombre de disco

Voz 6 04:24 mogollón y debe ser uno uno uno de Navidad

Voz 1995 04:31 ya

Voz 8 04:32 penalti no las que tiene que sacar un disco de esto es muy bueno porque lo hemos currado mucho Pedro es de Navidad

Voz 1995 04:41 espero que sí Malikian Christmas

Voz 6 04:43 no no me acuerdo ni donde Christmas muy todo

Voz 1995 04:46 la original lo presente mañana hoy ser el disco y mañana ha decidido harán tomar compitiendo con Eurovisión con Madonna que actúa en en esa visión ha decido tomar una plaza en Madrid para hacer un mega concierto que cuando hablamos de conciertos en la calle siempre aparece únicamente tú lo haces además en tu disco siempre aparece este gran concierto como último acto de promoción porque ganas no tenían como última hace promoción se coman a tener a la terraza del edificio de su compañía discográfica que ahora suena raro es una tienda de ropa y apenas han puesto una placa que recuerda que en esa terraza tuvo lugar la última actuación en vivo de de los Beatles más o menos eso es lo tuyo del sábado verdad

Voz 6 05:42 más humano si es verdad no la veíamos pensaba así pero es verdad que tiene espero conoce a mi última

Voz 1995 05:48 la mayoría no sea dicción de lo que no será pero eso de tocar en sitios poco a poco probables para la música contenida

Voz 6 05:59 digo te te inspira te te

Voz 1995 06:02 qué motiva no

Voz 6 06:03 además va a ser un concierto muy peculiar porque vamos a utilizar todas las pantallas que están en Callao cinco pantallas gigantes ultramoderno hila las personas puedan vernos en como se dice trescientos sesenta

Voz 1995 06:19 escucharnos pero

Voz 11 06:23 es demasiado la verdad Bera Bera alguien en trescientos sesenta que quiere decir

Voz 1995 06:29 T por traslados ya no hay rincón yo por ejemplo que mi parte buenas la espalda Haika que mejoró mucho en fin Ara Malikian tiene nuevo disco nueva gira el anterior fue ultra exitosa más de medio millón de entradas vendidas vas a tocar en Berlín en París el Argentina México bueno es que ahora Malikian tiene nuevo disco que esta mañana ha sido dejar al niño al colegio es viernes bienes una gira mundial que dice futuro hijo de sus padres para El Niño normalizará pues como hacen todos los niños que dice él de lo que tú haces entonces el no

Voz 6 07:09 o no quiere saber nada discreto yo obviamente como mi padre entente entente a hacerle tocar el violín hilo Goitia Tiro en la cabeza hay pero bueno tenemos otras cosas

Voz 1995 07:27 Chacón niño que salga abogado madre mía tener buena necesitaba sale un niño arquitecto venga hombre por favor entonces bueno el nuevo disco de Amalric en que salía a la venta que se presenta mañana en un gran concierto en el centro de Madrid una cosa muy loca es una ya en la que se alternan piezas instrumentales como la que están escuchando malicia han demuestra que es un virtuoso del instrumento es bueno pues esto se mezcla con estelares apariciones y aportaciones como la de Calamaro

Voz 12 08:04 quiero emborracharse mi corazón

Voz 1995 08:08 para Juan

Voz 12 08:09 por qué más quedan

Voz 1995 08:17 para empeñado en salir en los telediarios porque tiene pinta esas músicas Andrés vuelve queremos Andrés en ese disco bares

Voz 12 08:30 por tu de se todo niña de lleva

Voz 1995 08:49 que a mí se quedó con se quedó con la palabra con Albacete con la definición del extranjero ya puedes cantarlo en cualquier forma y estilo que el extranjero pertenencia Camí bueno en este libro este disco aparece Pablo Milanés

Voz 15 09:03 se fueron volando

Voz 16 09:06 digo en sólo que me iba a sosteniendo lo que un día fue todo en vivo con que alimentaron sueños y falsas promesas

Voz 1995 09:24 es difícil hablar por encima de miles aparece que yo

Voz 17 09:29 vamos ahora

Voz 18 09:32 Ali Kian

Voz 17 09:35 con Casey yo

Voz 19 09:39 enviar sobre la hierba es música mágica Andrew visiones púnica digamos la Gran Estrella Morente

Voz 20 09:48 con esa

Voz 1995 09:51 conoces el último disco de Estrella Morente de la banda de música es maravilloso deberías hacer un disco con una banda de música municipal municipal de algún pueblo de España es maravilloso las Gandalf grandes de banda es fantástico de todo esto llama la atención porque está el cantante desisten Of A Down se llama Sert

Voz 13 10:12 eh

Voz 1995 10:19 en el otro extremo Franco Battiato

Voz 21 10:23 qué te quitan comer e5

Voz 1995 10:29 no hay que ser muy músico para llamar a esta gente seguro pero hay que ser muy buena persona para tener como amigo a Franco Battiato estas ya ser esta gran quedan porque no pueden ser más diferentes que pueden representar cosas más diferentes

Voz 6 10:44 tú eres buena persona nunca lo voy a decir pero es verdad es una locura de de poder unir tanta tanta gente maravillosos pero tanta gente tan diferente también no sólo de estilo pero también de personalidad y de de de de vida de manera de vivir

Voz 22 11:03 pero yo creo que dependen obviamente muchísimo pero también el violín el violín es por un lado del campo quiere es decir bueno tú bien pero eso es culpa mía acompañado a conducir puede ser un un rústico en Carolina del Sur con bluegrass

Voz 8 11:22 ser una sinfonía de Sibelius absoluta obviamente ése es el monstruo hasta sólo Holmes tocó el violín haciéndolos dice Watson bastante bien hace no

Voz 6 11:31 es verdad que el violín es muy conocido en su faceta clásica pero el índice está en todos los culturas de todo el mundo por el violín el folclor es bellísimo

Voz 1995 11:43 ahora como cuando quieres hacer un disco con tantas colaboraciones con como es tú llamas mandas un Whatsapp dices hombre Franco Battiato tiempo sin verte qué haces en cómo surge ese tema como nosotros hemos hecho

Voz 6 11:56 yo de un modo muy artesanal el disco no

Voz 1995 11:59 eh

Voz 6 11:59 no es una producción de multinacional y no

Voz 1995 12:04 no no hemos contactaron a toda esta gente porque estaban en una discografía le hemos hecho

Voz 6 12:09 de un modo como hemos mandado hemos llamado un amigo en común ir en cada uno

Voz 1995 12:17 qué bien no personas que bueno sólo lo músico son buena gente tiene sus cosas pero en general alguien que toca que toca viene un instrumento tiene que ser buena persona no es difícil dedicar la vida a Alarte a crear algo bello ser mala persona por cierto esta semana hemos conocido la semana pasada mejor dicho el Premio Princesa de Asturias de las Artes dos mil diecinueve el que tú eres jurado a Peter Brook era tu candidato sí

Voz 6 12:42 estaba entra entra Peter Brook obviamente es al hable sólo su valor pero también queríamos que algunos de que había un candidata a una mujer artista maravillosa estaba entre los dos pero bueno Peter Brook merecidísimo y son grande según ha cambiado el mundo

Voz 1995 13:03 con su teatro tu tienes además mucha relación con el teatro

Voz 6 13:07 yo sí sí tengo oí Inma cambió la vida a mí también el teatro porque yo antes era muy músicos hombre sólo preocupaba de mi violín de mis dedos de mi de mi codo desde el el hombro y todo pero de números pero descubrí el teatro del mundo cuando descubre el concepto de de estar en un escenario de a espacios escénicos en el cuerpo cuidar el público las luces puede ser un cambio me cambió la vida gracias al teatro

Voz 1995 13:37 cuántas horas dedicas a al día a tocar el violín pues yo

Voz 23 13:41 era más joven dedica

Voz 6 13:45 ocho y media dos horas al día hoy día con todos los viajes los conciertos dedicó a diario pero sí sin excepción por lo menos dos horas al día pero lo importante es todos los días aunque tengan un viaje de dieciocho horas sin encontrar un hueco vino un baño y no en donde ese un garaje para practicar los dos horas si no

Voz 1995 14:06 has mencionado lo del codo el hombro cuáles son los porque todos todos no se meten a cursos de Riesgos Laborales todos aquí así dice pero que estrelló el locutor da igual tiene que hacer el curso de Riesgos Laborales e Isabel donde está la vivían en tu profesión cuáles son los riesgos laborales el codo como Rafael Nadal el tenista

Voz 6 14:25 pues yo yo lo tuve varias lesiones las lesiones que que que tuve tuve una hernia en el en el cervical por qué tema Chambao me hice un esta de hice un salto mortal hacia atrás con el violín malas prime el

Voz 1995 14:43 el edad venta este sé en qué momento alguien con una trayectoria como la tuya que has ganado todos los premios Ara Malikian que te han dado todo que es un virtuoso en qué momento dices que bueno voy a dar un salto mortal el en sí la verdad que momento parecía que era una bueno

Voz 6 15:07 era tonto no porque estaba haciendo un espectáculo así de de humor desde muy físico hoy era hace diez años ahora ya no lo hago pero yo pensaba que era maravilloso hacerlo y sentirse bien después de haber hecho algo tan físico pero es que no pero luego me di cuenta que no vale la pena

Voz 1995 15:30 después la las manos tienes que tener mucho cuidado con los

Voz 6 15:32 pues claro si hay que tener cuidado hay que tener cuidado pero bueno hay que cuidarla a mantener verse en forma de que hacer ejercicios hay que tocar en aire libre que a ser el sábado Éste no es complicado un violín un instrumento tan sensible con el aire y lo vientos que están copiando tiene que se mucho más complicado es complicado que es un instrumento otros amplifica difícilmente sí pero ya no se encontraba en el filón que creemos hemos encontraron micrófonos muy buenos te tengo un técnico de sonido que llevo trabajando con él y a quince años desde que pide hago lo que quiero así que hemos tocado para

Voz 23 16:12 esta

Voz 11 16:13 está Ariosto ochenta mil personas Si ya ya viene el violín y hay que decir que

Voz 1995 16:20 ahora que es un tío muy listo que es muy buena persona ser realidad de algunos de los mejores músicos que viven en nuestro país entre ellos melón pero no lo hizo caso de los mejores por no decir el mejor pianista que hay en el mundo en estos momentos los Bacon con entonces deterioro que el violín y otro que bien que toca el piano pues ya puede exponer cualquier micrófono por bueno que sea o intenta es buena gente y encima es que en fin de verdad bueno Royal garaje es el nuevo disco que hoy sale de Ara Malikian

Voz 2 16:48 ese excesivos hay gente para aburrir música maravillosa como esta que está brindando club

Voz 1995 16:55 y mañana ofrece un concierto cuando empieza Eurovisión Eurovisión Eurovisión Madonna pactado como llamado Malikian euro Malikian mañana así con el violín que no le gusta su hijo lo tiró a la cabeza no pasa nada el abogado de todo se sale a la Malikian enhorabuena pero enhorabuena un fantástico una fantástica además demostración de músicas muchas cosas y entre ellas es emoción mucha emoción a todo lo que cesara un verdadero placer muchas gracias gracias cuya te mucho que vaya bien mañana

Voz 10 17:36 adicto incluyen Sui

