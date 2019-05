Salomé: "Estoy hasta el sombrero de monstruitos en Eurovisión"

Voz 1 00:00 ha llegado el día en el que el día que muchos estaban esperando llegar a fiesta la música el baile las

Voz 1995 00:05 países es la exhibición de banderas mañana se celebra el festival de Eurovisión cincuenta años desde la última vez que ganamos Eurovisión se españoles ganamos fue con la actuación de una grande de Salomé seguro que la recuerdan

Voz 2 00:22 desde que gaste ya no vi vi cantando

Voz 3 00:29 con buen humor con esta canción Salomé muy buenos días placer poder saludarla un un honor han pasado tanto tiempo ha pasado ya seguro es nada cincuenta años y nunca mejor dicho

Voz 4 00:46 esto estos cincuenta años

Voz 3 00:48 además de han pasado desde luego sigue Salomé todavía los festivales de Eurovisión con interés

Voz 4 00:57 ya no tanto a bueno ya no tanto como hace unos años si yo sigo pero bueno pero si tengo algo que me distraiga un poquito más

Voz 3 01:09 pues dejo este año

Voz 4 01:12 le dice a veces que pasa es que soy ya tal son vivero de Monster ojitos

Voz 1995 01:17 sí a veces el festival se ha convertido en bueno en nada espectáculo ya no solamente un concurso de canciones

Voz 3 01:23 no no es que se hizo es que yo digo bueno echar un concurso que ya que me lo aclaren y entonces yo me veinte la pondré a favor de vale

Voz 1995 01:34 más allá de ese que este año no presentamos con este que sabemos que tiene una buena propuesta L parecía Salomé la canción que este año presenta España Eurovisión

Voz 4 01:48 pues mira te digo una cosa la canción yo le voy a trompicones ella a trozos porque entera no la he podido ir entonces la EOI después de poner un trocito en una emisora de lo quita no hablan encima ellos Chicken uno me puedas bueno no me pueden si me puedo hacer una idea más amenos pero no exacta pero que yo me hago una idea exacta hoy inexacta no quiere decir que la canción sea buena o mala

Voz 1995 02:14 vale no eso está bien y este año Salomé una de las favoritas es esta es de los Países Bajos la canta Duncan Laurance

Voz 5 02:23 no no no

Voz 6 02:32 sé no sé yo Salomé verdad esta canción no

Voz 4 02:36 a mí no me Gul de momento no me gusta un momento no me gusta este es como es como si fuera en barca yo que sé no fueran góndola y fuera de momento no está

Voz 3 02:49 bueno a mí me gusta me italiana ya está aquí con más pone bueno

Voz 1995 02:56 qué decir que a España sea lo menos dan las casas de apuestas en el número catorce

Voz 3 03:00 sí es posible que de que yo

Voz 1995 03:03 en Eurovisión en cualquier caso más allá de lo que uno opine más allá de lo que uno crea lo que se ha convertido este concursó es una fiesta al fin y al cabo y es una fiesta de música donde una vez al año la mayor parte de los europeos porque tiene muchísima audiencia miran a una parte en torno a música y canciones eso no está mal

Voz 4 03:23 no no no está mal lo que pasa es que yo quiero que me la den que Class de festivales dato está todo muy bien es todo muy distraído muy mono que bien nos juntamos los lo es con cacahuetes vale pero yo quiero que me aclaren en qué se ha convertido en Eurovisión

Voz 1995 03:40 y que actúe Madonna no le convence tampoco

Voz 4 03:43 a mí mimado no me ha gustado nunca a Madonna le gustaba mi hijo camino ella había que me gusta vuestra y Frank Sinatra que llegue que te diga yo me gusta Ana Belén y por lo tanto no mes Madonna Mino vamos no hemos hablado nunca pero tampoco no me dice nada

Voz 3 03:59 vale vale no hombre por saber por saber la verdad que Frank Sinatra humedad que actúe que no actúen

Voz 1995 04:07 ya no normal no pero para rellenar es como hay que recoger todos los votos y todo eso pues ponen allá actuar Amador ojalá hubiera actuado ahí Frank Sinatra bueno Salomé que nos hemos acordado de los cincuenta años que han pasado insisto parece que fue ayer de su triunfo en Eurovisión

Voz 6 04:21 de una de las grandes gracias por atender nuestra llamada sea lo que sea que mañana se lo pasaban en todo el mundo

Voz 4 04:28 eh sea lo que sea que Mickey tenga suerte

Voz 3 04:32 además esta además Salomé muchísimas gracias vale

Voz 7 04:37 es grande

