Propietario de una peluquería que ha recibida una de las cartas: "Hay dinero negro en el sector, pero mucho menos que hace 5 años"

Voz 1

00:00

por la cara que se me quedó esa asustado porque te quedas asustado pues hombre porque estamos hablando de un sector donde estamos haciendo muchas horas donde un sector que ha sufrido mucho con esta subida deriva un sector qué va a empezar a sufrir con las cuarenta horas un sector donde energía arriba están diciendo te estamos controlando estate atento idea seguimos asustados a nosotros nos mandan una carta donde ve cuál es el ingreso que tenemos bueno pues oye lo que te tienes que preguntar también es mira cuál es el la peluquería que te está ingresando un porcentaje de un ochenta por ciento era el no compara loco la peluquería que está poniendo un treinta por ciento una tasa no porque de una manera normal estará viendo que el que te está facturando un ochenta por ciento de la estafa no es una persona que está jugando con menos dinero en efectivo que la persona que esté pagando un treinta ó treinta y cinco por ciento a un cuarenta por ciento por Batasuna nosotros lo que hacemos es absorber se iba a Si el Estado lo que tiene miedo ejercemos Jerez dando dinero negro pues que esté tranquilito porqué porque cada vez hay menos dinero en la calle ellos lo que tienen que comprobar es si sí está ingresando más dinero por bueno o menos podrán comprobar que lo que se está ingresando desde hace ahora mismo es un cuarenta un cincuenta por ciento más de lo que ingresaba antes por Datafolha bueno a mi me parece que dinero negro en este sector claro que hay pero no hay ni un tercio de parte que lo que había hace cinco años pero de una manera natural pues estamos hablando de un sector que lo que tenía hace diez años no es lo mismo que está haciendo ahora por lo tanto es un sector que lo que está haciendo es corrigiendo se poco a poco yo no sé cuáles son los datos pero si ellos miran los datos de las peluquerías lo que se pagaba de peluquerías al Estado o lo que ingresaba de peluquerías Florida o lo que hoy se separaba de peluquería por impuestos estoy convencido que no tienen nada que ver lo que se paga ahora que será una cosa altísima a lo que se pagaba hace cuatro años que sería una cosa mínima mira porque te están dando menos beneficios pero mira si te están dando más entradas de IVA mira si te están dando más entradas de de de de ingresos mira si te están dando de sí están subiendo la los beneficios a unos niveles que yo buscaba eso no me amenazas