Programa especial en el día de la hipertensión arterial

Voz 4 00:28 hola qué tal muy buenos días un saludo de parte de todo el equipo de Hoy por Hoy Madrid Javier Jiménez Bas compañero del equipo hola qué tal muy buenos días

Voz 5 00:39 hola Elena haber Javier puedes levantar el

Voz 4 00:42 a por favor así al aire

Voz 5 00:47 estoy levantando pero no sé si escuchas todo lo que tenía alrededor

Voz 6 00:51 escuchamos el el silencio yo diría casi hoy hoy pues hay indicios y prevención hemos lanzado

Voz 5 00:57 pero a ver a ver en este evento día de bajada de temperaturas Nos hemos venido hasta la Plaza de Castilla hasta el intercambiador para tomarle el pulso o la atención dirían algunos a la ciudad de Madrid

Voz 8 01:12 a ver a ver acércate por ahí un foco que se escuche a ver la ciudad de Madrid ahí vamos notando algo de tráfico sí no sé si alguna conversación incluso podemos escuchar por ahí así con la del micrófono Javier

Voz 5 01:26 las conversaciones que habían Se han ido subiendo ya justo al autobús que has dado a salir

Voz 8 01:31 a ver si va al autobús ahí ahí ahí iba sonando algo de autobuses y si el motor del autobús

Voz 4 01:41 que se va yendo bueno desde luego senos fue el autobús bueno

Voz 1439 01:45 el estoy viendo venir por aquí ahora yo creo que el que estoy llegar por aquí Javier

Voz 4 01:48 es el que tú estabas viviendo que es el número

Voz 1439 01:51 en Sin logró ver el número el sesenta y siete

Voz 5 01:55 Bingo es una Cuiña grande meses

Voz 1439 01:57 pero como si fuese ahora mismo como si estuviese cantando bingo bueno a ver que todo esto es porque obviamente ya lo habrán notado esto no suena hoy al estudio de radio porque no estamos en nuestros toros esto desde de Gran Vía treinta y dos sino que hemos salido a la calle como viernes estaba diciendo nuestro compañero Javier Jiménez Bas estamos en el intercambiador de Plaza de Castilla donde hoy bueno pues el día se levantado un poquito más fresco yo me imagino que hoy todo el mundo le ha pasado pues como a mí que hemos estado un rato intentando decidir qué tipo de ropa sacábamos del armario yo he cogido varias capas de decir porque no sabía si esto iba a ser hoy

Voz 4 02:31 muy fresco o no pero bueno no sé si la gente que te

Voz 1439 02:33 aquí rodeada la verdad es que veo por la gente que veo por aquí están con bastante fresco no tenemos frío por ahí al fondo qué tal está a ver si me lo dicen así un poco más en alto a lo mejor hasta me llega el sonido qué tal de fresco hace frío me dice sí que va con el plumas así que hacía fresco esta mañana bueno nos hemos venido aquí al intercambiador de Plaza de Castilla porque queremos celebrar o hablar más bien de El Día Mundial de la hipertensión estamos junto al están ya han puesto aquí la gente de Harman en la que están continuamente bueno pues tomando la atención a todos los ciudadanos que van pasando por aquí en un ratito vamos a hablar con ellos vamos a hablar con algunos de esos ciudadanos y ciudadanas que veo que están en la fila esperando para tomarse la tensión pero antes bueno pues ya saben que estamos también metidos en plena campaña electoral estamos en la mitad de esta campaña electoral a las elecciones municipales regionales y también europeas y ahí tenemos que conectar con nuestro estudio de Gran Vía y si nos vamos al calorcito del estudio porque tenemos noticia noticia sobre el debate que ya saben que estamos preparando y que tenemos este lunes con los candidatos y las candidatas a la Comunidad de Madrid Javier Casal compañero hola qué tal muy buenos días

Voz 0867 03:45 buenos días Elena Isabel Díaz Ayuso la candidata del Partido Popular va a dar plantón a todos los candidatos en el debate electoral definitivo

Voz 1439 03:53 va la candidata del Partido Popular a la con

Voz 0867 03:56 nada de Madrid ha declinado a última hora la invitación de la SER y el diario El País para participar en el debate del próximo lunes debate autonómico al que recordemos si acuden el resto de candidatos dice el Partido Popular que es una decisión de su equipo de campaña que no van a hacer ningún debate durante la última semana añaden una dificultad que la noche anterior Ayuso debe partir par en el debate de la televisión pública madrileña el Partido Popular de Madrid recorremos recibió la invitación como todos los partidos para este debate durante la última semana del mes de abril y durante los distintos contactos con el equipo de comunicación Se contestó siempre con un lo estamos analizando todavía no hemos tomado una decisión Ayuso recordemos Elena aseguró el pasado miércoles y lo vamos a escuchar durante la festividad de San Isidro en la pradera que acepta

Voz 0228 04:39 daba todas las preguntas que acude a todos los debates

Voz 0867 04:41 siempre acepta todas las preguntas

Voz 1812 04:43 todos los debates pero sí que creo que en muchas ocasiones yo digo una cosa se extrae un fragmento para dar la sensación de todo lo contrario

Voz 0867 04:52 eso dijo Ayuso varios matices importantes sobre la coincidencia de debates en días consecutivos Pablo Casado acudió dos días seguidos a los dos debates electorales que se celebraron en televisión antes del veintiocho de abril en televisiones Mariola y en el grupo Atresmedia segundo elemento importante el Partido Popular sí acudió al primer debate electoral organizado por la serie El País y su respuesta para la participación el mismo fue afirmativa desde el primer segundo y tercero no es el primer plante que Ayuso hacen esta campaña electoral esta semana plantó a los empresarios porque

Voz 1439 05:22 al acto acudieron periodistas una decisión

Voz 0867 05:24 que también se adoptó para protegerla tras los últimos tropiezos públicos de la candidata

Voz 1812 05:29 bueno pues Javier Casal compañero desde luego el debate nosotros lo continuamos el lunes recuérdanos dónde y a qué hora cómo no

Voz 0867 05:36 la marcó como siempre en el Cogam en en el Colegio de Arquitectos organizó

Voz 1439 05:40 porla ser el país desde las doce y media

Voz 0867 05:43 ya hasta las dos de la tarde con todos los candidatos todos menos Isabel Díaz Ayuso que acaba de declinar esa invitación y que por tanto dejará su silla vacía

Voz 1439 05:52 bueno pues tendremos es así ya bastaría Javier Casal muchísimas gracias a nosotros hemos dejado hoy todas las sillas del estudio vacíos que nos hemos venido aquí no sé si te has dado cuenta que no no no nos ves allí Javier

Voz 0867 06:02 no pero dices al calor hace calor aquí no hay ningún calor el aire acondicionado está como siempre a tope

Voz 8 06:07 bueno esto del aire acondicionado en fin

Voz 1439 06:10 Javier Casal compañero muchísimas gracias nos escuchamos también a partir de las dosis cinco ya saben siempre con todos los compañeros y compañeras de los servicios informativos de la Cadena Ser en Madrid al frente de Cristina Machado también con Javier Casal muchas gracias un abrazo a abrazo para Javier Casal ya saben que les estamos diciendo que hoy estamos en el ecuador de la campaña electoral Nos apetecía han podido jugar ya que tenemos

Voz 4 06:34 a nuestro compañero Javier Jiménez vas por aquí por la calle aquí

Voz 1439 06:37 en este intercambiador nos apetecía un poquito jugar con la gente que va caminando por nuestra ciudad esta mañana pese al viento y pese al tiempo bueno pues preguntarles un poco cómo va su día de campaña electoral no como si fuese bueno pues como se nos lo contaran como si fuesen un político un candidato bueno pues que nos contase en su día en campaña electoral algunos ya nos han dicho

Voz 8 07:01 esto

Voz 9 07:01 hola buenas tardes mi agenda electoral para hoy es básicamente ir a dar un mitin al patio del colegio de mi hijo sobre cómo puede convencer a sus padres de que es posible vivir sin llenar el grupo de guasa de hecho robadas y nada después estrechará la mano de Mi Carnicero el farmacéutico mi frutero a ver si consigo descuentos y ofertas así a lo loco

Voz 10 07:21 ver ir al gimnasio Villa no hay más de allí igual comer Ignacio maquillaron mi novio que me dedico

Voz 11 07:30 hemos ido a recoger nuestra es para una amiga mía ahora vamos a casa a comer

Voz 6 07:36 después a salir de fiesta jornada de puertas abiertas en un spa con un desayuno Jerzy para todo el que quisiera ahí y luego una buena barbacoa para compensar

Voz 1439 07:45 bueno no está mal no está mal la compensación que que hace está

Voz 4 07:48 Tica Javier cómo andas

Voz 5 07:51 hola Elena dejando aquí persiguiendo a la gente porque estaba con Marimar la de montar en el autobús siete también es entonces

Voz 1439 08:01 sí bueno

Voz 5 08:02 tal mes situado aquí en el sesenta y siete que tiene muy buen sitio pero Marimar me contaba si iba con una maleta que tiene la agenda muy apretada entre sus actos políticos de hoy pues estaba dar

Voz 4 08:16 una de sus últimas clases de autoescuela

Voz 5 08:18 eso me ha dicho que quería hablar contigo no se nos quedaba ahí se iba a ir a una residencia a dar un mitin a sus padres que están allí

Voz 4 08:28 bien muy bien me gusta repetir

Voz 5 08:30 día completo

Voz 4 08:31 me gusta lo del mitin a a sus padres día completo bueno

Voz 1439 08:35 pues oye no sé si alguna de las personas que hayas visto por ahí Javier sea lanzado incluso hacerte un lema de la que sería su campaña

Voz 4 08:42 eh

Voz 1439 08:43 yo te voy a poner a Ronaldinho Marimar tenía mira te mira yo te voy a poner unos ejemplos

Voz 5 08:48 Marimar lo tenía

Voz 12 08:49 vota a Laura refrescante como el agua

Voz 8 08:54 bici menos coche menos contaminación

Voz 10 08:57 yo ya pensemos por el futuro les luego

Voz 13 09:00 qué campañas sería si ambos Madrid votaba Beatriz

Voz 1439 09:04 mira qué qué bonita rima que te has dicho Mari Mar por ahí a ver que el lema de campaña

Voz 5 09:09 su lema de campaña era Marimar dos puntos por una justicia más duro cita ladronas justicia más Dorita bueno no no lo ha hecho

Voz 8 09:20 pero bueno no no está mal no está mal bueno campaña

Voz 10 09:24 pues oye te voy a decir que te vengas ya de de

Voz 1439 09:27 la parada del autobús del sesenta y siete que mira lo veo pasar de nuevo

Voz 5 09:31 mira justo los vuelves a ver claro e iban animarse no sé si saludara

Voz 8 09:34 no lo sé pues oye si nos ve que no salude a ver si pudo devolverle yo también el saludo

Voz 1439 09:40 vente para acá para el estudio que tenemos más cosas que ir contando y así bueno pues Sara charlamos contigo en un ratito con el teatro que vamos a traer también aquí hoy a nuestro estudio de directo aquí en el intercambiador de Plaza de Castilla de acuerdo Javier

Voz 5 09:54 ahora nos vemos yo voy andando en un autobús

Voz 1439 09:57 venga hasta ahora bueno

Voz 4 09:59 el siete de mayo como decíamos también es el día

Voz 1439 10:02 internacional contra la LGTB y fobia se conmemora así la eliminación en mil noventa los noventa de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales para por parte de la Asamblea general de la Organización Mundial de la Salud en mil novecientos noventa se consiguió que se eliminaran nada menos bueno el colectivo asegura que aún queda mucho por hacer ya que en dos mil dieciocho por ejemplo se registraron en Madrid trescientos cuarenta y cinco incidentes delitos de odio por orientación sexual y expresión de género en Hoy por Hoy Madrid en este programa pues hemos contado muchas historias de superación historias como la de Eva

Voz 4 10:36 era una mujer que tiene marcada a fuego la fecha del treinta y uno de enero de dos mil quince a ella la conocimos este lunes fue entonces cuando cambió de joya por fin el traje y la corbata en la percha y completó su transición de hombre a mujer

Voz 15 10:57 creo sinceramente que somos el resultado de nuestras decisiones y sobre todo el resultado de cómo nuestro enfrentamos a los retos que la vida en los pone por delante tuvo que afrontar un problema de identidad de género desde mi infancia que culmine con el cambio identidad hace poco más de cuatro años aunque mi adolescencia o arreciado en lo que me había tocado vivir ahora doy gracias por haber tenido que superar algo tan complejo tuve que enfrentarme a los prejuicios de la sociedad a los de mis padres a la educación masculina que recibí una autoestima llena de lacras superar todos ellos lo enmarca como ser humano porque me enseñó lo importante de la vida lo importante de persona me enseñó luchar por mi sueños me enseñó que el trabajo duro es la clave el trigo que triunfar no está fuera lo que digan de mí sino lo que siento yo en mi corazón me enseña escuchen a los demás y entender que todos viajamos con nuestro mucho las me enseñó que cuando vives en positivo te rodeas de Potsdam las positivas pero sobre todo me enseñó que lo más maravilloso de la vida se vivirla ese amanecer cada mañana orgullosa de lo que soy y lo que he conseguido consciente de lo que me queda por luchar sobre todo sabiendo que la vida así la peleo puede será maravilloso

Voz 4 12:05 a las doce y treinta y dos minutos vamos a hacer

Voz 1439 12:08 en una parada sepan también que este programa está en redes sociales que el facebook del programa es hoy por hoy en Madrid que el Twitter es arroba hoy x Hoy Madrid página web Radio Madrid punto Es Ike hoy estamos hoy no les damos el teléfono del estudio aunque es el nueve cero dos catorce sesenta sesenta porque en realidad pues queremos verles aquí en nuestro estudio que Nos hemos venido a al intercambiador de Plaza de Castilla justo al lado del stand que han puesto el agente de Harman en la que está un montón de gente ya a la espera de tomarse la tensión de eso vamos a hablar de la hipertensión hacemos una pausa doce casi treinta y tres minutos y continúa son las doce y treinta y seis minutos continuamos en Hoy por Hoy Madrid y ya sabe les hablamos hoy desde el intercambiador de Plaza de Castilla a lo mejor les llega un poquito el son

Voz 4 13:12 ha ido del viento que tenemos esta mañana

Voz 1439 13:14 la de Viernes diecisiete bueno porque hoy queremos hablar sobre todo hablar mucho porque merece la pena que sepamos mucho más de la hipertensión hoy diecisiete de mayo pues es el Día Mundial de la hipertensión bueno se calcula los cálculos que hay en España es del cuarenta y dos coma seis por ciento de la población adulta

Voz 4 13:33 es hipertensa una cifra bastante alta y de ese porcentaje un treinta y siete coma cuatro aún no ha sido Tian

Voz 1439 13:39 han hostigado que esto es algo también a tener

Voz 4 13:42 muy muy en cuenta bueno estos son datos publicados en la Revista Española de Cardiología y lo mejor bueno pues para hablar de la hipertensión de

Voz 1439 13:50 como diagnosticar la de cómo conocer la de cómo

Voz 4 13:53 combatirla pues por supuesto claro siempre una doctora al lado y en la mesa pues es la mejor opción Araceli por Aita es cardiólogo de la Fundación Española del Corazón Araceli hola qué tal muy buenos días buenos días bienvenida a Hoy por Hoy Madrid muy bien doctora ahí para el frío para el viento de hoy que los meterte debajo de la mesa y el que estamos aquí con la mesita que parecía como si debajo fuésemos a tener ahí pero no les hemos venido con el brasero bueno vamos a hablar un poco un poco más a conocer la hipertensión y cómo tenemos que combatir la estamos aquí al lado de él están que ha colocado Harman con el apoyo de la Fundación Española del Corazón precisamente para bueno pues para concienciar sobre toda polar

Voz 1439 14:38 yo veo que todavía sigue habiendo una fila de personas que están pasando por ese están al que nos vamos a acercar ahora íbamos a ver en directo y en la práctica bueno pues como charlan con las personas que están atendiendo les ahí explicándoles cómo hay que tomarse la tensión como hay que prevenir la pero vamos a situar primero vamos a empezar por lo más básico que es doctora que nos explique la hipertensión qué es qué significa que implica bueno

Voz 17 15:00 eh la hipertensión es una enfermedad un síndrome es decir es una situación anormal en la cual la presión sanguínea que tiene que tener todos los pasos que fijemos en nuestra Urbanismo pues está por encima de unos rangos que considerábamos normal desde entonces eh se considera normal en la esposa y el sistema cardiovascular es un sistema como el circuito cerrado que tiene una bombas plantilla impenitente que es el corazón del circuito de vasos que comunican e es el inicie Herrán ese circuito tanto la el existe todo el circuito mayor que es el que lleva la sangre a todos los órganos del del organismo el circuito menores que el que se encarga de llegar la sangre al pulmón para que eso sí Gené y luego ser transportado por los glóbulos rojos los diferentes tanto el oxígeno como los nutrientes como todos los productos de desechos que tengamos estos humanismo les para circular como todo circuito cerrado tiene que tener una presión no sea eso es una una ley física Il digamos que el ser humano es ajustar esas leyes a sus principios y tiene que tener una profesión no tiene que ser una bomba dar la sangre que sale del corazón con una presión se recorrerá todo el organismo allí volverá otra vez al corazón para disolver a distribuir de nuevo pero claro esos vasos tienen que tener como simple sistema con panadería no la aorta es la es la arteria más grande va disminución yendo de calibre hasta que llega a los lazos más chiquititos que son los capilares arteriales qué e ir de esa forma consigue que el gas de circule llegue a todas nuestras células no y esa es la presión que estar sometida todos los vasos Rosana presión con la que circulan a sangre por esos poderse sistema de de vasos arteriales y

Voz 8 16:47 no eso es lo que sé es lo que llama prisión arte

Voz 17 16:49 entonces la presión arterial tiene un tiene dos componentes la la prisión obtenidas histórica que es la fuerza con la que sale la sangre impulsa desde el corazón e la presión días tónica que es la presión que ejerce esos Basso su que están conteniendo la sangre para que pueda circular eso la fusión días tónica como lo llama la población general la máxima eras histórica la mínima la ya histórica y tiene cada vez menos es más fácil venir eso eso sí

Voz 4 17:19 es más tiene que haber una diferencia

Voz 17 17:21 entre la máxima presión si históricas de la prisión de que ese diez Caldas sangre a la presión que tienen los ultimos vasos y puedan volver al corazón siendo no circularán chasis no tengo una diferencia de presión

Voz 4 17:32 pues no circula la sangre

Voz 17 17:34 aquí cuando esos valores están muy por encima de lo que se considera la media normal pues sellaba de hipertensión la hipertensión claro que repercute porque eh esos vasos arteriales pues tiene una distendida es capacidad de dilatarse una plasticidad una resistencia entrado de prevención de esa presión esos esos esas características cambia cuando yo aún

Voz 4 18:00 me puede provocar en en puesto de rigidez

Voz 17 18:03 las arterias e hizo una enfermedad que todo el mundo conoce que es la aterosclerosis no la arteriosclerosis aterosclerosis decir que esos vasos pierden sus características fisiológicas de peso es la elasticidad su capacidad de adaptación y se quedan dirigido insultos más rígidos tengo pues más más al Ted austra Sacyr y entonces sí se altera mucho poco o no tener complicaciones que complicaciones pues hizo hartos de miocardio infarto cerebrales ictus infartos intestinales es decir si hay un problema en esa circulación hilo llega al riego Giotto en un problema de falta de oxígeno en esas células invisibilidad eso pueden morir ese poder negros Art que es lo que su infame

Voz 1439 18:48 doctora después de de todo eso y de ver sobre todo los riesgos que que podemos correr ya hemos dado esos datos y la verdad es que los datos en en la población son muy altos y sobre todo además eso de que mucha gente no

Voz 4 18:59 de cada no lo sabe

Voz 17 19:01 eh cómo se puede prevenir para empezar qué hacemos pues les más fáciles sagas si hipertenso o no lo eres y la tienes no va entonces lo normalmente la gente tiene que tener la tensión no más salvo que tenga una enfermedad orgánicas Deniz alguna enfermedad hago renal o metabólica o una cardiopatía congénita que pueden subir la tensión pero si tú eres un sano no tiene porque tener la tensión alta salvo salvo que te hagas Nayo lucha con la edad hay un envejecimiento el envejecimiento provoca que esas característica que comentaba antes de las de los vasos arteriales se modifique se quedan más rígidos Ícaro como comparte el organismo esa perdidas la ciudad esa rigidez es ese envejecimiento fisiológico simplemente por la edad pues es aumentando la presión y aparece la hipótesis no entonces claro una persona a lo mejor a los veinte años no es necesario que se toma la tensión pero cuando uno ya tiene cuarenta cuarenta y cinco cincuenta sesenta setenta que ya el propio es que no nos engañemos nos envían lo hacemos por fuera por dentro por fuera todo el mundo es consciente si me sale una una más masa

Voz 4 20:11 yo grita si me pongo me quedo calvo

Voz 17 20:13 qué me pasa pero no hubiesen Chas consciente la gente igual siempre éramos tienes avión miran el exterior sus vísceras envejece Tous tu arte diese envejece tus órganos sesenta jefe entonces hay que tomarlas que Latessio cuántas veces pues va depende si tengo síntomas o no es decir si yo me noto ya que tengo que me duele la cabeza te tengo más trastornos de la visión tengo irritabilidad duermo mal aquí yo me noto que me está pasando los tengo que ir a tomarme la tensión desde luego la doctora es bien Clarita

Voz 4 20:48 me gustaría también en saludar porque nos acompaña en este estudio en el que estamos aquí

Voz 1439 20:52 aire libre lo de aire hoy desde luego está clarísimo que si lo irán en los micrófonos son un poquito ese ese viento Rubén de la Red que es ex futbolista del Real Madrid hola Rubén cómo estás bienvenido a Hoy por Hoy Madrid que se que además tiene bastante frío

Voz 18 21:07 los Rubén también como todos estes es porque se ha levantado hoy estamos aquí con este viento de esta mañana bueno Rubén sobre todo Nos gustaría un poco porque

Voz 1439 21:16 en el la doctora Nos estaba contando todo esto y hay que tener en cuenta que que bueno pues pensar mucho en la prevención además el estar siempre alerta independientemente de la edad que se tenga obviamente decía la doctora a partir de los cuarenta pues tenemos que estar más pendientes de nuestro estado de salud pero bueno es que nos gustaría que nos contarás un poco porque en octubre de dos mil ocho sino si no recuerdo mal Lisino digo mal la fecha durante un partido de fútbol eh tú tuviste un episodio de desplomado al suelo que pasó Rubén y cuéntanos un poquito tu experiencia dentro de lo que obviamente te apetezca traernos a los micrófonos y que no sirvan poco para todo el mundo para bueno o para estará alerta y siempre con prevención

Voz 8 21:59 eh

Voz 18 22:00 pues yo estaba jugando un partido de Copa del Rey con el Real Madrid como bien dice Si tú un síncope no entonces bueno yo a toda mi experiencia que he tenido estos estos últimos años porque ya han pasado once años o sea que los dos primeros eran de pruebas de saber porque nosotros en el club pues siempre te hacen te hacen pruebas y chequeos pero

Voz 8 22:21 sí hay cosas que son impredecibles

Voz 18 22:24 y la experiencia me dice que bueno y colabora con con fundaciones distintas situaciones estamos hablando de la hipertensión pero también hay otras más causas no por la que hay que estar pendiente lo más importantes es la salud y sobretodo la conciencia acción no de de la gente yo creo que hasta que no te pasa algo no eres consciente de las cosas que tienes que las cosas verdaderas no de de lo de lo que implica la salud del hacer ejercicio el hacer deporte llevar

Voz 2 22:55 no me bueno una dieta equilibrada

Voz 18 22:57 el el cuidarte todo bien ha dicho la doctora no solamente por fuera sino también por dentro y yo creo que eso es lo lo más importante no en mi caso pues tuve suerte porque no no tuve ningún infarto Ny tuve ningún problema he podido estar normal a una situación normal después ante la gravedad que que fue el asunto y bueno un afortunado un afortunado me considero una un afortunado iba a partir de ahí pues Congreso echarla al hoy hoy fíjate lo que hemos aprendido pegado cómo funciona o no funciona el cuerpo así que de escuchará a tanto doctores por los que pueblos que voy muy colaborando pues te vas quedando con con muchas cosas no yo no he estudiado medicina pero sí que se muchas cosas y la todo el corazón se muchas cosas claro yo no me lo imaginaba no hace diez años pero bueno las circunstancias me han hecho a a que mi informe a que sepa Hay sobre todo pues a tener muy presente en el que te tienes que te tienes que hacer chequeos ibas a hacer deporte pues si si vas cumpliendo edad pues lo que ha dicho la doctora no venir a venir a Plaza Castilla hoy al al reto global a tomarte la la tensión a ver como como la tienes Si bueno ya ya sobre todo saber qué cosas puedes hacer y cómo está tu cuerpo

Voz 1439 24:14 eso desde luego pues te parece como ahora como justo estabas diciendo aquí donde estamos al reto verbal que es donde se están haciendo estas pruebas de la hipertensión a la fila de gente que veo pues voy a saludar a mi compañera Cristina del Casar Cristina hola hola estás ahí en el stand y me gustaría un poco de de hacer caras nos contaras a ver qué es esta que se está haciendo ahí que se está hablando como les están explicando a la gente que se acercan el cómo controlar y prevenir estar miedo te la tensión a ver acércate

Voz 18 24:45 pues mira esto es una pequeña consulta improvisada

Voz 4 24:48 sí en la que tenemos hay que dos chicas que están pasando la cola

Voz 18 24:50 hasta que están bueno pues tomando la tensión a la gente que se está acercando a quiere Plaza Castilla igual no tenemos aquí a Sara que es estudiante de medicina de cuarto curso habían dicho al igual no pues quería preguntarle que qué es lo que hacen realmente aquí hoy

Voz 0419 25:04 bueno buenos días hoy aquí estamos midiendo la atención a las personas y les sale una tensión elevada como es un solo valor no significa que sea hipertensión pero sí les da valor de cómo pueden estar es lo estamos explicando cómo tomar la tensión como la buen tomar en casa explicando cómo es el aparato hay que hacer para tomarla en casa que sea siempre a la misma hora regularmente por ejemplo una vez a la semana o cada dos días dependiendo de como tenga la tensión y también evitar tomar café antes avenido al baño e importante también y estar en silencio y luego también les damos unos consejos para disminuir la tensión e incluso prevenirla porque al final la hipertensión arterial es una enfermedad que podemos prevenir como pues con dieta cardio saludables decir baja una dieta rica rica en productos vegetales baja en grasas baja en sal máximo seis gramos de sal al día que es como una cucharadita pequeña de café y luego también muy importante hacer ejercicio mínimo treinta minutos de ejercicio intenso al día

Voz 4 26:04 eh

Voz 0419 26:04 Ing más o menos lo explicamos esto a las personas les explicamos cómo va como se toma cada uno la tensión en casa

Voz 1439 26:12 a ver pues yo quiero no sé si se puede Cristina escuchar alguna de las personas que están ahí haber cuando reciben todos esos mensajes bueno pues como reacción Anabel acerca el ni

Voz 18 26:21 crono por ahí que si mira tengo aquí a un caballero que estaba ahora Juan que haya tensión bueno que quería saber con cuánta frecuencia se tomos de la tensión habitualmente

Voz 10 26:33 no pues casi todos los días dice

Voz 4 26:38 estas siguiendo muy bien los consejos por lo que dio a ver a ver en la fila que tenemos un poquito más adelante a ver qué dice la gente por ahí que les escuchemos a todos los que están

Voz 8 26:46 Vila que hay como diez personas quince no sé por ahí vamos

Voz 18 26:49 sí bueno a ver perdone mira quería preguntarle qué bueno porque ha venido usted hoy aquí a a tomarse la tensión

Voz 4 26:55 bueno y pienso hipertenso

Voz 19 26:57 el como cuando cuando me la tomo yo ya me he comido

Voz 4 27:00 dieciocho esos tengo un buen paciente hacía los deberes bueno de la verdad cuando soy tomó media postín

Voz 10 27:11 pues que que que les decimos doctora que les parece que dice bueno la pastilla diaria

Voz 17 27:16 bueno hay que hay que seguir las instrucciones del médico no a uno es ser más mes mal médico si es su propio médico no entonces ni siquiera los médicos somos buenos médicos para nosotros hay que seguir la sirve las recomendaciones del médico no porque hay unos pacientes que tienen una falsa idea me tomo una pastilla la tengo bien de la dejo de Thomas porque ya lo tengo bien es un error tienes la pensión bien porqué tomas la pastilla si dejas de tomar la pastilla otra vez vuelve a subir la tensión entonces no no no no

Voz 1439 27:47 eso no se hace así hay que consultara al

Voz 17 27:50 a tu médico a tu cardiólogo a tu médico de Familia afirma Opus nefrólogo al que te esté controlando la tensión que está justo en la dosis que a lo mejor efectivamente en las puede suspender pero uno a sí mismo no se debe auto ajustar porque probablemente las Cris Cristina a ver si podemos hacerlo

Voz 1439 28:07 darnos por ahí que nos cuente alguna de las compañeras que están ahí atendiendo a la gente que pasa por aquí a ver qué tipo de aparatos el que utilizan para estar midiendo la tensión acércate por ahí a ver qué tal a ver si ahora tengo que volver a preguntar tenga Sara vamos a por Sarah Palin

Voz 18 28:23 que bueno como Cuéntame un poco cómo podemos usar nosotros en casa estos aparatos

Voz 0419 28:28 ese La para todo Cavero oval es un nuevo modelo en el que usa la tecnología como de los cinco metros de los doctores Conde lo tome en la consulta que lo justamente la audición no va sólo con presión sino también con dieciocho entonces es muy simple ese Connelly el manguito se ponen el brazo y simplemente es darle al botón en dos teorice eh si lo tienes bien colocado o no te da la tensión la máxima que es la asistolia hay la mínima que es la única

Voz 1439 28:56 pulso además hay un indicador de si tiene

Voz 0419 28:59 paciente alguna arritmia con lo cual también eh

Voz 17 29:03 el la tensión en función de esa arritmia

Voz 0419 29:05 y aquí viene muy sencillo para los pacientes porque también te da los niveles en colores color verde es más sencillo una tensión normal amarilla naranja un poco en el límite ya roja cuando tiene el paciente una alta con lo cual para los pacientes

Voz 1439 29:19 así es claro eso sí sí sí sí Sara perdóname que te interrumpa pero es que me parecía que así pues queda muy claro viendo los colores creo que he interrumpido tanto a Sara que se me ha quedado que ha dicho ya no digo ninguna cosa más Cristina a es que no se unas hoy hay dentro claro es que problemas que estamos pegados al están y claro ya no se nos oye pero bueno es que ha sido clara pues se queda bastante claro bastantes entiende perfectamente el paciente puede saber en su casa con esos colores

Voz 17 29:50 les como les viene bien

Voz 4 29:52 si es bueno o malo el Amaya yo estoy en tierra de nadie pero el amarillo es el que tiene que consultar porque es el que tiene que prevenir no

Voz 17 30:01 el rojo ya semáforos

Voz 4 30:03 los mismo bueno Rubén cómo te encuentras ahora hay y qué andas haciendo ahora buena parte de aquí que te tenemos aquí con este frío

Voz 18 30:10 lo mañanero pues verás estoy de de entrenador estoy entrenando a un equipo chino grande aquí en Madrid y haciendo deporte a eso no no puede faltar cada día cuánto tiempo haces de deporte más o menos bueno todos los días se hago entrenamiento estas ya se está moviendo durante dos horas es verdad que no estoy corriendo pero luego bueno juego con los veteranos juego al pádel también es un deporte que me gusta y ahí en Valdebebas al fútbol fútbol once bueno a pasar el tiempo a sentirme sentirme bien cuando esa sensación de cuando haces ejercicio no oí está supongo Casado me molesta aquí me molesta allí bueno volver a revivir un poco lo que hacía hace mucho tiempo

Voz 1439 30:51 bueno pues Rubén de la Red muchísimas gracias por haberte acercado hasta aquí hasta el intercambiador de Plaza de Castilla y venir a Hoy por Hoy Madrid contarnos tu experiencia transmitirnos todo esto muy bien gracias a vosotros gracias Rubén doctora algún consejo más que podamos dar sobre la hipertensión por ejemplo también el tema eh las ciudades antes hacía hincapié sobre todo a partir de los cuarenta pero bueno

Voz 4 31:13 que estar yo recomendaría que Ana

Voz 17 31:16 mujeres en ratas de la pery menopausia pues consulten porque es una época en la vida la mujer en la cual es muy es relativamente frecuente que se aparezca la hipertensión lo mismo ocurre en los embarazos pero ahí ya tienes al ginecólogo al tocó luego que te la va a controlar porque es un criterio también Ozzie uno tiene Icesave conocedor por ejemplo de que es diabético o que tienen una patología renal pues de todo o Crescas vio puerta porque ha sufrido ya un infarto un accidentes que Micó agudo o tiene una cardiopatía isquémica crónica son digamos situaciones en la vida usted sabe que tiene una dispensa el colesterol muy alto pues es es en la digamos son las situaciones en que uno tiene que estar más alerta de qué puede desarrollar una hipertensión porque eh hay enfermedades que están asociadas no es muy frecuente la asociación diabetes e hipertensión Beasley PMA hipertensión obesidad sobre todo sitios nuevos exclusiva manifiesta e hipertensión hay veces que esas hipertensión es tienen una causa una causa en la cual tú lo tratas solucionase problemas otras veces no se llaman hipertensión es esenciales es decir no se sabe por qué tú te has hecho hipertenso pero no y ninguna causa que lo justifique y todas hay que tratarlas es decir me da igual

Voz 0419 32:34 la etiología

Voz 17 32:35 todas las pensiones hay que tratarlas sea de la causa

Voz 4 32:39 pues doctora Araceli Aita cardiólogos de la Fundación Española del Corazón muchísimas gracias también por haber

Voz 17 32:44 abriendo así la cardiólogo de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte por eso los con lo tenemos Rubén legal

Voz 4 32:52 pero hay os conocisteis muchísimo bueno pues oye muchísimas gracias Araceli y hay por ahí

Voz 17 32:59 desde de este esta tanto de tan del Consejo Superior de Deportes como de de de la Agencia Española protecciones de salud en el pote proporcionamos el hacer ejercicio el hacer una dieta cardio saludables para

Voz 4 33:12 es combatir

Voz 17 33:14 todas las enfermedades cardiovasculares eso absolutamente siempre es fundamental

Voz 4 33:18 al muchísimas gracias por haber venido a Hoy por hoy marcarme para acercarlos aquí ambos a este intercambiador de Plaza de Castilla gracias gracias a vosotros adiós hasta luego

Voz 1 33:28 ojo ojo ojo se a ni está ya estaba todo lleno pero no hay nada sino que es

Voz 1439 34:01 son las doce y cincuenta y siete minutos seguimos en Hoy por Hoy Madrid en este estudio al aire libre que tenemos en el intercambiador de Plaza de Castilla aquí mientras a nuestro lado pues la gente de Harman pues siguen tomando la atención a la fila de Perso

Voz 4 34:17 las que en este intercambiador no paran de de pararse bueno y el público que también aquí nos está mirando a ver si podemos meternos un poco en el entre el público y escucharles un poco pero los viernes nunca renunciamos a nuestra agenda cultural Inés Vila hola cómo estás hola qué tal con abrigo te veo bien bueno lo he sacado lo había guardado ya porque ya parecía que hacía calor pero bueno tierno que lo he tenido he visto este fin de semana pero bueno en fin bueno que nos quedan dos minutos antes de las noticias de la una vamos a saludar a

Voz 1439 34:43 va a una de nuestras invitadas después vamos a continuar charlando un poco con ella pero bueno vamos con la primera propuesta que nos hace es cultural que nos has traído aquí de hecho sí

Voz 20 34:54 Nos vamos a ir en el espacio abierto Quinta de los Molinos porque tienen una agenda muy interesante de planes para los más jóvenes y además que IU tenemos aquí a ver a Beatriz de Torres que es la directora artística del espacio abierto Quinta de los Molinos para que nos cuente lo

Voz 6 35:07 que vamos a poder ver este fin de semana

Voz 20 35:09 allí teatro eh planes para unir a los abuelos con los nietos es de André

Voz 4 35:14 hola Beatriz hola buenos días muchas gracias muchas gracias hasta el invierno con el invierno nada bueno es lo que toca hoy viernes nada pues nada pues nada nosotros lo que tenemos es un menú muy variado como todos los fines de semana

Voz 8 35:28 eh y además en esta ocasión tras seguimos con nuestros planes de danza que es una de nuestras constantes tenemos danza para los más pequeñina desde los cero mes es a los cinco años este finde en tres talleres distintos seguimos con los talleres sensoriales en esta ocasión para jugar con la arcilla y crear con arcilla como decías

Voz 4 35:49 antes Vinci mira que te voy a pedir

Voz 8 35:51 el que paremos un segundito porque me va

Voz 4 35:54 no llegaría a las noticias de la un hay después de la una ampliamos ahí nos metemos ya de lleno en la quitar el amor y diga hasta ahora habrá continuamos en Hoy por Hoy Madrid

Voz 22 36:10 no no no para nada

Voz 24 36:31 es la una a mediodía en Canarias

Voz 0228 36:37 la portavoz del Gobierno en funciones asegura que el Ejecutivo espera que el Constitucional repare ha dicho el rechazo de los independentistas a la designación de Miquel Iceta como senador acaba de intervenir Isabel Celaá la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que en todo caso ha explicado que la nueva propuesta del PSOE para presidir el Senado Manuel Cruz es una propuesta ya cerrada recela a calcula además que la investidura de Pedro Sánchez se va a producir en julio vamos a Moncloa Nieves Goicoechea buenas tardes

Voz 26 37:03 buenas tardes Batet para el Congreso Manuel Cruz para el Senado son una apuesta segura del Gobierno por el diálogo el Gobierno elige a Cruz ante el veto a Miquel Iceta aunque confía en que el Tribunal Constitucional de la razón al PSOE por recurrir la votación del Parlamento defensa de Cela de ambos nombre socialistas para ambas cámaras

Voz 27 37:23 ambas personas reúnen las competencias y las capacidades necesarias para presidir ambas cámaras es una apuesta seria interesante

Voz 4 37:36 por el diálogo la convivencia y la cohesión

Voz 27 37:39 no entre todos

Voz 1468 37:40 los españoles a los nacionalistas catalanes dicen que les dice que sea dañado el derecho a la participación política al vetar ahí seta para el Senado como Meritxell Batet será previsiblemente la presidenta del Congreso su función como ministra de Política Territorial será asumida por el Ministerio de Agricultura ID cálculos para la investidura de Sánchez la portavoz Ella dice que previsiblemente esa sesión de investidura será a principios del mes de julio

Voz 0228 38:07 gracias Nieves en el Congreso poco a poco se va incrementando ya la actividad distintos diputados han seguido acreditando Se durante la mañana ha producido ha dicho en imagen curiosa Santiago Abascal Pablo Iglesias han coincidido a la vez en el ascensor desde el Congreso informa Javier carrera adelante

Voz 1439 38:22 sí un encuentro fortuito observaba el líder de Vox al Congreso con muletas ha sufrido una lesión en la pierna se abrían las puertas del ascensor aparecía en solitario el líder de Unidas Podemos Abascal entraba con su

Voz 2 38:33 colaboradores se producía una breve charla

Voz 1439 38:35 entre ambos que resumían después en rueda de prensa cordialidad entre ambas partes a pesar de las diferencias en este primer e inesperado encuentro entre ambos partidos

Voz 0228 38:47 gracias Javier el economista Daniel Lacalle ha referido este mediodía su renuncia a tomar posesión de su acta como diputado movimiento que va a permitir que entre la Cámara Baja Marimar Blanco la calle reconoce que su decisión aunque ha sido personal viene precedida de un acuerdo con la dirección del Partido Popular

Voz 28 39:02 es una decisión personal pero por supuesto que consensuar aclarar que si una se presenta un proyecto solamente por gobernar o cómo gobernar sin no se presenta un proyecto para liderar una serie de propuestas que creemos que son buenas para el país y como equipo maximizar el potencial de cada uno

Voz 0228 39:22 del exterior el líder de la oposición laborista del Reino Unido da por terminadas y sin éxito las conversaciones con Theresa May para llegar algún nuevo acuerdo antes de que el pacto entre Bruselas y Londres para el Brexit vuelva al Parlamento británico Jeremy Corbijn reconoce en una carta que ambas partes han mantenido unas conversaciones constructivas pero concluye también que no ha habido manera alguna de llegar a un acuerdo corresponsal en Londres

Voz 0273 39:43 Begoña el colapso de las conversaciones entre Gobierno y oposición era inevitable tanto May como Corbijn tenían enormes dificultades para convencer a sus respectivos partidos de la conveniencia de un pacto entre rivales políticos en su carta Corbijn alude a la inminente dimisión de May con el incremento de la debilidad e inestabilidad del Gobierno lo que significa que no se puede confiar señala en que lo que se acuerde entre nosotros se vaya a cumplir es decir que vaya a ser respetado por el próximo primer ministro conservador Made ha prometido que fijará la fecha de su marcha en la primera semana de junio lo que puede llevar a la elección de un nuevo líder tory durante el verano

Voz 0228 40:20 Nos queda la información del deporte Sonia Lus buenas tardes

Voz 1914 40:22 hola buenas tardes dista de la selección para los partidos contra Islas Feroe y Suecia clasificatorios para la Eurocopa la gran novedad la vuelta de Cazorla cuatro años después y la gran ausencia la del seleccionador Luis Enrique que no ha estado en la rueda de prensa no va a estar ni en la concentración ni en los dos próximos partidos Por otro lado primeras palabras de Simeone tras anunciarse la marcha de Griezmann del Atlético de Madrid

Voz 29 40:43 club más importante que todos nosotros por el club han pasado Fernando Torres Forlán Agüero Falcao Griezmann el club siguió compitiendo siembre la fortaleza que tiene el club en estos momentos no es igual antes

Voz 1914 40:58 todo pendiente de la última jornada de Liga mañana se decide el último puesto que da acceso a la Liga de Campeones la séptima plaza impuesto descenso entre el Celta y el Girona allí en baloncesto comienza la Final Four de la Euroliga en victoria el Real Madrid como representación española hoy juega la semifinal contra el CSKA Nos vamos a Vitoria a Francisco José Delgado hola

Voz 0699 41:15 esto les suene el Real Madrid se la juega ante un equipo muy versátil como es el CSKA un equipo que ya la abatido en dos ocasiones a lo largo de esta temporada pero el conjunto de Pablo Laso tratará de que hoy no se repita la historia a partir de las nueve de la noche el equipo blanco que tiene a todos sus jugadores disponibles como el CSKA en lo que será la segunda semifinal antes a las seis habrá habido el pueblo turco entre Fenerbahce jefes de Estambul

Voz 23 41:36 este sábado desde las tres una hora menos en Canarias última jornada de Liga

Voz 1804 41:41 ya en Carrusel Deportivo con un primer turno de partidos en los que se decidirá Europa el segundo turno en el que se confirmará el descenso ni a las seis de la tarde tiene Bose peor del de ciudades de delatan femenina Olimpic de Lyon Rosol lucha

Voz 0228 42:06 es todo sigue la información actualizada en Cadena Ser punto com miles de las dos la una en Canarias ya en tiempo de Hora catorce con José Antonio Marcos cadenas

Voz 25 42:14 de servicios y

Voz 1804 42:17 normativos

Voz 17 42:39 la estamos a punto

Voz 1439 42:42 todo estocada aún hay nueve minutos continuamos en Hoy por Hoy Madrid queremos meter un poquito de calor a este viernes pues algo fresquito y con algo de viento que tenemos hoy desde el intercambiador de Plaza de Castilla

Voz 6 42:56 Vila como estamos seguimos y estamos la música estábamos concentrados por algún concierto que no quieres llevar si vamos a empezar con un plan de música porque esta noche Javier amena

Voz 20 43:05 chilena una de las promesas de del electro pop de Latinoamérica que sea

Voz 6 43:10 se expandió muy rápido pues actúa esta noche dentro del ciclo San Isidro será en la sala Mon en Hilarión Eslava que es Chamberí a partir de las ocho a pues llegamos sillas voy por nosotros acabamos a las dos asuntos hemos calentamos eso

Voz 1439 43:24 sí también nos tomamos un caldito algo que hablábamos por aquí

Voz 6 43:27 la invitada Beatriz de Torres directora artística

Voz 1439 43:31 el espacio abierto Quinta de los Molinos que sigue por aquí Beatrice que hay que me pedías un caldito cuando

Voz 8 43:35 estamos aquí para de esta lo verdad frescos que hace frío seco pero bueno es la quinta este fin de semana el frío también lo vamos a combatir como que vamos a tener allí pues lo vamos a combatir con muchas actividades muy apetecible

Voz 10 43:49 he como decía Haynes antes

Voz 8 43:52 tenemos unos encuentros entre abuelos y nietos diálogos filosóficos entramos sin nietos que bueno es una maravilla es una maravilla lo hacemos el tercer domingo de cada mes es una gozada darles un punto de encuentro para para que hablen para que echarle para que se pregunten sobre cosas para que se cuenten cada uno cómo ven las cosas sobre las que están hablando eh es una apuesta que con la que arrancamos desde el principio el centro ahí seguimos íbamos a mantenerla porque nos encanta la filosofía para niños ir temas han hablado en otras ocasiones cuando lo habéis puesto en práctica habéis escuchado así que te allá pues mira por ejemplo por ejemplo y ahí las las aristas que son Wonder Conner las mayoristas plantean temas y a los participantes a través de ilustraciones entonces preguntan por ejemplo a los abuelos tú que has hecho mal cuando eras pequeño y te han pillado en todos los abuelos cuentan anécdotas kilos netos alucina porque dicen pero todo es eso bueno pues yo hecho no sé qué entonces van contando cada uno pues yo creo que no deberías au pues tú empiezan hablar empiezan a hablar de pronto de la vida cotidiana de cómo eran los abuelos cuando tenían esa edad de lo que ellos los niños piensan que está bien que está malo cientos de verdad es un espacio de diálogo que que es muy poco habitual en general dentro las familias pero entre abuelos nietos es una delicia lo celebra este domingo luego habrá otra edición el dieciséis de junio eso veo

Voz 6 45:27 las plazas son limitadas solamente doce plazas

Voz 8 45:29 no se pueda apuntar el oyente pues a través de la página web espacio pinta punto madrid punto es o ahí en taquilla los fines de semana que pueden acceder a las entradas cada fin de semana que maravilla que más cosas podemos hacer ahí en ese espacio es cierto este fin de semana tenemos es una pasada de espectáculo de teatro llama popa es una compañía italiana Teatro delle bicho le acompaña una trayectoria en muchos años que traer una propuesta muy sorprendente porque realmente es un nos proponen una experiencia teatral muy diferente la técnica del Pop Up estos libros que tu

Voz 10 46:06 ves y se despliega sí sí unas imágenes

Voz 8 46:09 es con con lingüistas y con pestañas que que eso arranca el siglo XIII pues ellos recogen esa técnica Lahm suben al escenario la abrigan con las luces con los sonidos con la animación y crean un espectáculo una bueno a mi me gusta decir una experiencia teatral muy diferente súper delicado muy poético y que iban fascinante para niños y para grandes la verdad una preciosidad iba a decir porque no nos aunque en principio

Voz 1439 46:37 no es para peques pero yo estoy segura

Voz 8 46:39 que contaron las adultos es una maravilla es que eso es una de las cosas que nos gusta y que vamos

Voz 10 46:45 eh haciendo hincapié siempre