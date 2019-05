La Ventana del Sur | Se dice "la calor", no "el calor"

Voz 1187 00:00 en Radio Sevilla Manu Sánchez buenas tardes amigo buenas tardes querido buenas tardes Tenerife te enviamos un abrazo desde aquí muy grande hombre no se le ocurra decir a Fernando VII que sacan el cachete obras hoy te da desde aquí ampliarlo

Voz 1 00:18 todo lo contrario estoy con nieve gen está animadversión justificada contra Fernando VII que entre otras cosas se pasó por el forro la mismísima Pepa la Constitución de Cádiz así que eh hoy en el en el mismo bando en yo estoy estoy pensando que como todo es relativo hoy lo tuyo es la Ventana del Norte sí correcto barras las digo siempre a vender las brújulas siempre señalan al norte osea que incluso en el Polo Norte sigue señalando el norte científicamente todos estamos en el sur hoy me ha dado por mirar en Radio Club Tenerife cumplo ochenta y cinco años eso no va a seguir no la fundación mil novecientos treinta y cuatro cuánto hemos cambiado en mil novecientos treinta y cuatro Radio Club Tenerife tuvo que hablar sobre que Companys declaró la independencia de Cataluña Efrén

Voz 1187 01:05 lamente

Voz 1 01:07 efectivamente hay que ver la vuelta

Voz 1187 01:09 era todo la historias cíclica ya lo sabes qué te pasa con los horarios de fútbol que estás cabreo que te pasa

Voz 1 01:16 bueno más que más que cabreados que hay que hacer aquí un llamamiento porque Tebas ha puesto el Sevilla Athletic de Bilbao a las cuatro y cuarto de la tarde y ya sabéis que que conociendo a Tebas bueno pues bien esto de jugar cara al sol no pero pero claro las cuatro y cuarto es como una falta de empatía porque estos en Sevilla un desconocimiento absoluto de lo que vengo a llamar esto espero que esté Isaías conmigo la calor laca lo calor porque dice dice la RAE si hay que es el calor no pero el calor es una cosa y la otra eh no el calor es soportable la caló no hay quién lo aguante vale vale

Voz 1187 02:02 de matices bolso porque ya sabes que a veces es muy reacia pero bueno sí que consigue

Voz 2 02:09 el masculino y el femenino hay reconoce que el femeninos se utiliza no solamente en Andalucía sino también en algunos lugares de América

Voz 1 02:15 hay una cosa bonita Hemingway se quejó cuando tradujeron al español de Goldman han de si no El viejo y el mar y él decía que él hubiera preferido la mar porque además el único personaje femenino que había en la novela la mar él dice siempre llamada al océano la mar que es como lo llama la gente que lo ama doce el calor es para la gente que no conoce lo que es la caló pero los que los que conocemos la caló y la tenemos la sufrimos la caló en la así que aprovecho que estamos va desde Tenerife basta ya que a los del sur nos digan que existen las cuatro estaciones los Equinoccio los solsticio aquí un día de verano y otro poco llega el invierno pasa uno el invierno llega otro día Pam verano otra vez lo de la primavera y el otoño está muy bien para las pues si hay demanda pero verdad verdad del todo no es yo creo que es verdad que llamáis ve bien a cualquier cosa vosotros CC es cierto eh de hecho no existe nadie tiene esa vanidad de otoño ni la colcha de primavera tu tiene cosa par Frye cosa para la caló cosa también de verano cierto ECAI en medio hay dos día que no son ni una cosa ni otra pote etapa con la que tengáis saca una tiene cita para fuera y sacó las claro sea total

Voz 3 03:32 dado

Voz 4 03:33 estos oye Manu eh voy a parar

Voz 1187 03:36 bendito la la sonrisa porque dice que esa tarde te quieres despedir de alguien

Voz 1 03:40 bueno pues la verdad es que hace un par de horitas conocíamos en el fallecimiento de uno de mis mejores amigos que Juan Carlos Aragón Becerra un filósofo de caddie hablábamos de la Pepa hace un ratito él sí es heredero perfecto de todo lo contestatario los revolucionario lo libertario el liberador de ese de ese Cádiz brillante Él es uno de los autores del carnaval bueno pues más brillantes probablemente una cabeza privilegiada filósofo de formación maestro de vocación con persista Chiri gotero Irán no ha dejado hace un par de horita y creo que es necesario hoy que yo estuviera aquí en la radio poniendo una sonrisa el entendía la vida como algo maravilloso Eli yo creíamos que no sabemos si había después de la muerte pero hay vida antes de la muerte es la vivió a tope y me gustaría que hoy no despidiera manos del maestro del Cabrón mayor del reino escuchando una de sus mejores letras