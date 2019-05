Entre Tiempos: De la radio a la tele (19/05/2019)

Voz 0142 00:00 entre tiempos queremos hoy observar las dos caras de una misma moneda programas de radio que inspiraron programas de televisión y éxitos de la pequeña pantalla lo que acabaron siendo un espacio radiofónico como son muchos los casos porque la inspiración entre ambos medios ha fluido sin cesar a lo largo de los tiempos empezaremos por los ejemplos más lejanos de los años cincuenta y sesenta junto a mí estarán como cada semana María Romero para poner buena música Gina Domínguez para escuchar a los oyentes nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos con Ana Martínez Concejo

Voz 0142 01:13 allá por los años cincuenta podíamos escuchar en las sondas un concurso que se llamaba medio millón patrocinado por Gallina Blanca

Voz 3 01:21 a ver tres y medio millón sintonizó usted este programa aquí presentado por José Luis Becker puede escuchar todos los miércoles a las nueve de la noche por cualquiera de las treinta y seis emisoras de la SER

Voz 0142 01:36 Severino Donate nos ha ayudado a recrear para la radio el texto que en prensa publicitaba este espacio presentado por José Luis P queda esta publicidad podemos verla en la hemeroteca del diario ABC el treinta de enero de mil novecientos cincuenta y siete por ejemplo bajo el titulo ciento veinticinco mil en noventa segundos Se contaba que una concursante llamada María Pilar había ganado dicha cantidad de dinero respondiendo a dos preguntas sobre el compositor italiano Giuseppe Verdi de aquel mismo anuncio nos ha hecho por cierto mucha gracia esta

Voz 4 02:10 frases sobre el patrocinador AVE crème le ahorra apoyos

Voz 0142 02:16 de medio millón lamentablemente no ha quedado rastro en la Fonteta de La Ser pero sí podemos escuchar años después en concreto en mil novecientos sesenta y cuatro A P Care anunciando este Pro

Voz 5 02:28 usted sabe lo que hay que saber por eso prefiere AVE crème como Ave creen también sabe quiere premiar su saber dialogar con cinco millones de pesetas en efectivo premios a cobrar automáticamente con los comodines crème

Voz 0142 02:43 siguiendo los pasos del éxito en la radio se hizo una versión del concurso para televisión

Voz 6 02:48 en la pequeña pantalla se llamó Un millón para el mejor que en una primera etapa mil noventa

Voz 0142 02:53 ciento sesenta y ocho fue presentado por Joaquín

Voz 7 02:56 vamos a rogar a la señorita

Voz 8 02:58 si se quiere hacer que las preguntas de fondo del programa Un millón para el mejor para que él elija las números dos trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro que serán las que tendrá que enfrentar la próxima semana son número de total de sesenta es importante destacar que todavía hay novecientas noventa y uno a mil doscientas cincuenta pesetas y si sigue adelante pues nosotros nos llevaríamos una alegría muy grande Jurado también debe tener en cuenta estas actitudes nuestro concursante volvemos a agradecer la presencia de todos ustedes si necesitamos se lo mismo y ustedes los más importantes los espectadores de Un millón para el mejor una deuda tenemos y es que no son escrito se interesan mucho hacen críticas constructivas agradecemos de verdad el interés que se han tomado tan importantes para nosotros que con mucho gusto volveremos a visitarles el próximo lunes a la misma hora Isidro Un millón para el mejor que puede ser usted gracias buenas noches

Voz 0142 04:02 luego en mil novecientos sesenta y nueve los españoles cada lunes podían ver en aquella televisión en blanco y negro a José Luis Pesquera al frente de un millón para el mejor

Voz 7 04:11 definitiva clasificación don Javier Mateu en primer lugar con doscientos cuarenta puntos don Rafael Canalejo les sigue con doscientos catorce en tercer lugar doña Rosa Zumárraga con doscientos nueve le en cuarta posición Don Francisco Ruiz con ciento noventa y nueve puntos ya tenemos pues el ganador de un millón ya tenemos el mejor los concursantes se dirigen ahora hacia aquí al estudio de Miramar vamos a recibirles dentro de unos momentos

Voz 9 04:42 no no es finalista

Voz 7 04:55 enhorabuena Rafael gracias por favor no se sienten ustedes acudan conmigo aquí en este escenario donde van a recibir sus trofeo mi más cordial enhorabuena a todos a los cuatro nos es la primera en felicitar a Javier de Maazel Francisco Ruiz don Rafael Canalejas así hay que hacerlo amigos hay una frase de una gran poetisa chilena Gabriela Mistral que escribían nuestro idioma y con esa frase me parece que ha resumido todo lo más hermoso que en el mundo ha habido a la hora de ganar o de perder dice en unos versos ganar o perder en este caso perder sólo han sabido España en Jesucristo sean ustedes grandes españoles grandes Feliciano coman demostrar aquí antes ha habido perder los que participaron para que ganara uno pero he aquí que Televisión Española ha creado esos premios extra ya al jurado que tan magníficamente actuó en esta gran final desinteresada sacrificada mentes dejando todo en lejanas ciudades para venir cada lunes a un millón para el mejor estos grandes personajes del programa El curaron va a entregar todos los ferias tiene lugar la gran actriz Conchita Montes

Voz 0142 06:12 el cuatro de febrero de mil novecientos sesenta y seis comenzó a emitirse en televisión española Historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador el primer capítulo de aquella serie de miedo se tituló El cumpleaños que podemos recuperar gracias al archivo de Radiotelevisión Española

Voz 12 06:36 esa puerta que se abre y se cierra dará paso todos los viernes a guiones y media o de una hora guiones muy diferentes entre sí pero que tendrán una cosa en común nuestro propósito de limpiar o intentar limpiar el género de suspense y de terror de muchos de sus tópicos de sus lugares común por eso le hemos prohibido a nuestro productor que contrate Mayordomo sospechosos le hemos rogado nuestro decorador que no construya el viejo caserón en y castillos lo Obregón ya está vamos a pedirles nuestros amigos Mariano Medina que aleje de nuestros programas toda clase de de huracanes dos tempestades lluvias sueños etc etc etcétera que en una palabra nuestra intención es tratar de poner en pantalla una serie de suspense donde el principal objetivo no sea el lograr grandes impactos terrorífico sino pequeñas dosis de calidad eso sí a pesar de que nuestras historias de miedo no les causen tanto miedo si a pesar de que no encuentren a nuestros asesinos tan asesinos tenían nuestros monstruosos marcianos no no les parezcan unos marcianos tan monstruosos y a pesar de todo eso logramos interesarles y a veces hasta Inti a pesar de todo esto logramos que que los viernes por la noche acudan ustedes

Voz 13 07:57 nuestra cita habremos conseguido lo que nos propusimos pues nada más

Voz 0142 08:04 con el mítico Chicho como narrador en los años ochenta llegó a la radio historias de medianoche una serie de relatos de suspense y de terror para ponerlos

Voz 14 08:14 pelos de punta a los oyentes de la SER en marzo de mil novecientos ochenta

Voz 0142 08:18 siete La máscara narró en varios capítulos la historia de un hombre vagabundo que pasaba sus días alimentando a las palomas en una plaza de Marsella Emily una chica que trabajaba en una cafetería cercana hizo amistad con este hombre al que todo el mundo despreciaba

Voz 1613 08:34 Emily esperaba que le pidiera alguna moneda pero no fue así ese sentó en el mismo banco les sonrió

Voz 12 08:41 benévolas

Voz 15 08:44 es una tarde apacible verdad señorita en vivo con lo con lo que la gente lanzada los desperdicios no soy basurero o no con prohibiendo cosas inútiles para algunos útiles para otros Trapero ropa Ovejero como quieran decirlo pero mi pasión ha sido el boxeo durante algunos años era casi profesional pero me descalificaron hace años si no pude seguir bloqueando

Voz 15 09:29 más están aumentando desde que viene esto ya igual que a mí me encantan las palomas me recuerdan las gaviotas de mi pueblo en Irlanda has viajará mucho recorrido algunos países de Europa me gustan las ciudades de cara al mar todas tienen algo diferente para el que llega Hamburgo Nápoles Burdeos y tú has viajado yo sí Dennis adivinó Litani infancia con mi padre y mis hermanas me es una bella ciudad

Voz 16 10:01 a mí no me trae buenos recuerdos a finales de marzo de mil novecientos sesenta

Voz 4 10:05 cuatro Nació Reina por un día un espacio

Voz 16 10:08 veo dirigido por Eugenio Pena en el que la

Voz 0142 10:10 Televisión se convertía en un hada madrina que cumplía los sueños de las mujeres españolas de la época viaje el reencuentro con un familiar un moderno electrodoméstico una vajilla nueva se emitía desde los estudios de Miramar en Barcelona Llera una adaptación de Queen del uno espacio de gran éxito en EEUU presentado por Jack Beilin y que se emitió entre mil novecientos cincuenta y siete y mil novecientos sesenta y cuatro Reina por un día se podía ver los domingos por la tarde lo presentaban José Luis Barcelona y Mario Cabré la ganadora para ser reina era coronada simbólicamente y acomodada en un trono el programa Se considera el primer reality de la televisión española visto el fenómeno sociológico en el que se convirtió reina por un día la SER el trece de abril de mil novecientos sesenta y siete estrenaba Reina para toda la vida programa semanal patrocinado por Kelvin Eitan

Voz 17 11:31 feliz Gori y pico eh

Voz 0142 11:39 con los mismos presentadores que en televisión los jueves por la tarde de seis a seis y media podíamos escuchar en las emisoras de la Cadena SER aquel Reina para toda la vida del que tampoco ha quedado muestra nuestra Fonseca

Voz 18 11:53 a a una una X una es

Voz 19 12:03 eh eh

Voz 18 12:10 tú

Voz 0142 12:13 pero sí tenemos la voz de uno de sus presentadores Mario Cabré que además de triunfar en televisión era actor torero y conquistó el corazón de Ava Gardner ahí es nada ya muy anciano Cabrer recordaba así a la actriz

Voz 20 12:29 vamos a cerrar esta primera parte de entre

Voz 0142 12:32 aquella llega llena Domínguez

Voz 20 12:34 ECA

Voz 21 12:37 qué pena que eran unos pero con deseo de una mujer es sensacional una gran persona sobre todo en el turístico

Voz 22 12:56 en

Voz 23 12:57 qué tiempos

Voz 4 13:00 Ana Martínez Concejo ya estaba sentada a mi lado Gina

Voz 10 13:05 va a ser dice que Ana tú tienes que responder Baraja Haris ves te lo he puesto tiene el guión que como balar que lo escucharlo pero a ver que yo casi esto no son ni pronunciarlo te digo la verdad yo tampoco tengo claro si le ha pronunciado bien pero es un saludo tradicional de esos no de esos esos sino de la ciudad de esos esto ya te tranquilizó mucho más bien un saludo común en todas las colonias de la antigua Valeria la cara que estás poniendo es como si estuviera hablando en chino o japonés parió un poco si estoy estoy perdida aunque esas frases en concreto eran alto Valerio cobré hasta ahí podríamos llegar a China sigo perdidas vamos ya te digo todo esto qué tiene que ver con el si te digo Juego de tronos que te viene a la mente

Voz 20 13:58 eso es una pregunta eso me lo sé

Voz 10 14:00 desde del momento basada en la serie de libros

Voz 0142 14:03 función de hielo y fuego escrito

Voz 4 14:05 con George RR Martin pero me has escrito aquí que a mí me suena más porque no es la primera vez que haces un guiño sobre ella en la evocación

Voz 10 14:16 sí me declaro un poquito fun fun poco dice lo reconozco muy muy fan pero es que hoy se emite el último episodio escaso que se lo está inventando yo no he visto ninguno más que te pierdes hoy se emite el último episodio a estas horas ya se sabe quién gobernará Poniente

Voz 20 14:36 pero no que que no sé

Voz 10 14:37 a los oyentes que no vamos a hacer spoiler no por favor que lo que estamos haciendo el programa aún no lo hemos visto y como bien ha dicho Annan no he visto ninguno así que el cuento dos personas hoy por lo menos que después del programa no lo van a ver en cuanto terminemos tierno redes señales de vida hasta que vea el episodio han sido lo digo eh con motivo del final de Juego de Tronos queremos rescatar en la época Ateca una entrevista que le hicieron al escritor en La Ventana en dos mil doce durante una de sus visitas a Madrid para promocionar tanto último libro de la saga titulado Danza de dragones como la serie de Tele

Voz 4 15:14 en esta entrevista realizada el veintitrés de julio de dos mil doce como decía Gina en La Ventana vamos a destacar dos momentos el primero cuando le preguntan sobre el final de las

Voz 23 15:25 era altas libros Wells a las ventas tengo que esto Charremos ahora otro enseña de la primera que sigue llegando hasta libros voluminosos petardo años Fini escribirlo así que no me atrevería a sus críticos y los lectores

Voz 10 15:55 pequeño apunte es que han pasado siete años de esta entrevista siete íbamos a saber cómo acaba la historia antes por la serie que por los libros no digo más bueno sí

Voz 24 16:05 esto es muy fuerte muy

Voz 4 16:09 el otro momento que hemos querido recordar es sobre su manera de escribir como escribe de qué manera lo hace y cuando lo

Voz 10 16:15 hace yo lo resumo lento muy lento Ebro una eh vamos a escuchar el gol

Voz 23 16:22 para escribir el trienio mil árboles genealógicos Mis Mapas más nítido ganarla resúmenes esquemas de elementos fundamentales de Dios pero bastantes menos mejor podría pensado paladar salirse del libro la tienen en la cabeza y solo

Voz 25 16:47 volvemos

Voz 23 16:49 también es importante la historia se iba a ser mi destino Fine se cuáles van a ser los espías que les esperan tales personajes pero cuando me pongo a escribir cada día un caso muy bien no me va a llevar al irse siempre ha sido mi proceso son el bueno lo he dado todo lo que es un poquito místicos y a quatre yo soy yo parezca les parezca demasiado en la imaginación creatividad está la en el subconsciente no cuente consciente y hay que dejar que salga sea que salga en algún momento dado y a veces y ni siquiera una discreta controla uno simplemente espera que el pozo no se seque

Voz 10 17:42 mientras rezamos a los antiguos dioses para que a finales de dos mil diecinueve publiquen el penúltimo libro de

Voz 26 17:47 saga recordaros que seguimos atentos a peticiones el whatsapp seis nueve seis seis veinticinco cero cero uno seis nueve seis seis veinticinco cero cero uno

Voz 4 17:56 a sus mensajes de contestador en el nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro ya esos correos electrónicos entre tiempos arroba Cadena Ser punto com entre tiempos arroba Cadena Ser punto com pida nos ese sonido de la fonética de la SER que les apetece volver a escuchar con su selección con pondremos nuestro

Voz 24 18:16 el tiempo fíjate Marcos que me gustaría de

Voz 4 18:40 decir que no me esperaba con que iba a venir María Romero en su sección musical de hoy pero es que lo sabía sabía que aprovechando que los Backstreet Boys habían pasado por España con su nueva

Voz 20 18:52 no iba a perder la oportunidad por favor exigir como iba a perder yo este retorno mi adolescencia de sentimientos esta maravilla en formato muy mira me emociono consumo de la música bueno bueno bueno bueno bueno vale vale el mal que se está yendo de las manos a ver es que esta canción en concreto la me trae muy buenos recuerdos y aquí abrimos un momento anécdota porque cierta personifica cuando era muy muy pequeño escuchabas este tema y le encantaba pero no sabía pronunciar claro era una cría admita y entonces hacía su versión y cantaba va va are in tenía como tontos en casa estas hablando de tu hermano sí pero no voy a dar nombres no vaya a ser que me envuelven venganza el Mis secretos más oscuros

Voz 4 19:58 Jovin Eagles algún esos secretos oscuros tiene que ver con alguna escapada de casa para ir a verles cantar este de I won

Voz 20 20:29 Datu ello queje eso es una pregunta que vas y yo he sido una santa hay una apagón que iba a pensar yo en esta página me duele porque además nunca les he visto en directo no me digas ni siquiera en el concierto de esta semana en Madrid como porque si me olvido totalmente tú te crees muy me lo puedo creer poco Fulgan de pacotilla oye tampoco te pases que seguro que ellos me lo perdonarían todo vamos ya te digo todo les vale mientras yo les demuestra mi amor

Voz 4 21:16 vaya Julito palabras te has marcado entre tus

Voz 0142 21:19 cimientos y el título de la canción As Long asilo

Voz 20 21:23 ha sido demasiado fácil pero es que hoy no venga contará absolutamente nada sólo vengo a recrear me en este momento poniendo canción tras canción de mi lista el favorito

Voz 24 21:33 pero vamos a ver a mi esto me parece

Voz 20 21:35 maravilloso habló menos yo dejamos que suenen más temas como este maravilló

Voz 4 22:03 a ver María yo creo que esta situación no te la ha provocado ni la mismísima Beyoncé que ellas

Voz 20 22:09 bueno a ver millón se me gusta más pero los Backstreet Boys conectan con mi infancia sin voz veneración dieras hubo Iván tu tuviste a los New Kids On The Block mis primas tuvieron a los Take That los montañeros han tenido los One Direction los adolescentes de hoy tienen a los grupos de Queipo coreanos nuestros hijos pues no sé lo que tendrán pero lo que está claro es que mi generación la de Gina Domínguez ha tenido a los Backstreet Boys y ellos son los números sumo de nuestro corazón

Voz 27 22:36 Juan Maya extras ahí Juan Daily

Voz 4 23:00 la verdad es que a lo mejor los Backstreet Boys no son de referencia ya ha recordado que los míos son los Nuggets pero estoy alucinando con la cantidad de temas que conozco porque es que por ahora me lo sé

Voz 20 23:13 a todos mensajes claros que es difícil escapar a la influencia de estos Muchachito ya nota Muchachito porque ahora ya son unos señores pero en fin es que han dejado temas para la posteridad un poco cursis más simples que el mecanismo de un chupete es verdad pero que no han servido para refugiarse en ellos cuando nuestro corazón juvenil sufría vamos a ver si no me dormía para cursi tú encima que te

Voz 4 23:55 está quedando pero de una cosa estoy dando cuenta ahí es que es sólo estás hablando de las canciones más conocidas pero antiguas de las nuevas ni muy

Voz 20 24:04 en las de los últimos años no me interesa nada hago como que me

Voz 4 24:07 este tan tan mala

Voz 20 24:09 no está en su línea pero es que me hacen darme cuenta de que ya estoy en la vía de salida de la juventud y la verdad es que no me gusta aunque reconozco que en los últimos años algún termitas y Ricardinho pues han sacado

Voz 29 24:47 sí

Voz 4 24:54 no me gusta mientras escuchaba la música si tú estás en la vía de salida de la juventud lo dejamos venga

Voz 20 25:04 en una canción meloso sacaron el tema en su retorno de sus carreras en solitario poco triunfales la verdad se dieron cuenta de que la unión hace la fuerza y bueno empezaron a sacar temas que Nos llevaron directos al corazón

Voz 4 25:33 a ver de verdad te lo digo que no aguanto ningún juego más de palabras entre otros títulos y tus ideas

Voz 20 25:39 porque es por qué no te parecen un recurso super fresquito y originan acabamos si no pues no te voy a decir lo que me parece

Voz 4 25:46 como tampoco me voy a quejar de este monográfico en los Backstreet Boys porque yo creo que con esto Pomés red pagado mi deuda por lo de la altura de aunque sí

Voz 20 25:57 ya nada de resarcir irme tanto ataque y tanta leche también con vale y ya lo he pillado

Voz 4 26:02 pero pero ahora acaba que yo creo que ya hemos cumplido el cupo de canciones no no lo hemos agravados pero hemos traído un pisco la Avis

Voz 30 26:11 pequeño tentempié de lo que es el gran menú musical del que nos ha provisto

Voz 20 26:14 esta banda de mi vida de mi corazón

Voz 30 26:17 de los miles de fans que como yo sienten que no

Voz 20 26:19 el amor por Backstreet Boys durará más que la vida misma

Voz 4 27:09 pues hasta aquí nuestro programa de hoy gracias María hasta la próxima canción gracias ti y en los oyentes gracias Marcos hasta la semana que viene