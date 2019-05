El ganador del maratón le saca 100 kilómetros al segundo

Voz 2 00:00 en el vino menos ha rodeado sabemos que usted me habla muy mal

Voz 3 00:11 qué es ese homenaje a las víctimas de los caídos en aquella levantamiento contra las tropas de Franco contra las tropas de Franco

Voz 4 00:17 qué es más ignorante que es más estúpido que una periodista como María Rey con treinta décadas con treinta décadas de tres décadas de profesión

Voz 5 00:26 la cadena APE FM ha mostrado fotos con el material incautado a estos presuntos manifestantes en el que figuran bombonas de gas tenazas martillos cadenas y cámaras de gas cámaras de gas

Voz 3 00:37 yo con motor hoy sigue siéndolo hoy convive con otros toros en el Santuario e igual tanto se comporta como ellos exactamente pero eso sigue siendo un toro Un perro castrado sigue siendo un toro Un perro castrado sigue siendo un toro volvemos cometió un error iban los horror

Voz 6 00:52 rápido hay que emitir esta cinta esta graba esto sin más dilatación a las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 7 01:00 semanas hubo de mitad de vigilancia

Voz 0827 01:09 herida de vigilancia que llega al informe número quinientos ochenta y ocho Isaías y comenzamos esta unidad felices por estar aquí en Tenerife pero con una sensación agridulce Francino porque por un lado vemos cómo siguen vigilando nuestros compañeros por ejemplo esta semana hablábamos en Todo por la radio de las máquinas para fichar

Voz 8 01:26 la máquina más habitual es la de pasar la tarjeta de

Voz 0827 01:29 emplear más humano está entre treinta y sesenta euros

Voz 7 01:32 pero bueno este es un mecanismo poco falle porque allí se puede a Canarias pues a Canarias no

Voz 0827 01:42 es Falic libre no es factible y además un método infalible es precisamente pensar en el antónimos así nunca falla haremos bueno vemos también cómo crece el gusto por las palabras incluso jugar con ellas lo hemos comprobado esta semana en las twiterías

Voz 9 01:57 y acabamos con Mister Win que proponen un tuit de parónimos que va a encantar a Isaías Lafuente atento a Isaías

Voz 7 02:03 se dice fuera o fuese de las dos maneras pues vigila que te has puesto el tanta del revés sale los huevos por puesta

Voz 0827 02:12 está muy bien hacer juegos de palabras que verbos es muy divertido y otra cosa es destrozar los eso ya no tiene gracia Rafael Carrión y José Manuel García nos envían este último ejemplo había sido el vallado

Voz 9 02:23 Lolita al único equipo que el

Voz 7 02:26 no había ido a la pantalla no sabía decido no sabía desde decido de opinión no sabía desde aquí pero la verdad es que

Voz 0827 02:32 verbo de Ciri sus compuestos es un poquito cabrón e porque es verdad que se dice desdicho no se dice desde pero sin embargo sí que se dice bendecido obedecieron claro por inercia a veces nos podemos equivocar tenemos otro ejemplo de verbo irregular convertido en regular

Voz 7 02:46 son las molestias que arrastra durante toda la temporada y ha decidido parar porque se le reprodujeron reprodujeron

Voz 0827 03:11 te Begoña en buena degollar es un verbo irregular así que es que te de y no que te Diego oyen degollar esta Maale también está mal digamos practicar la autopsia aún vivo o a una viva en este caso lo captó Gorka Zumaeta en la Cope del que le montaron algunos energúmenos es la la Plataforma de Afectados por la Hipoteca la candidata ciudadana Begoña Villa

Voz 10 03:35 embarazada de nueve meses a la que hoy

Voz 0827 03:38 se le va a practicar la autopsia se le va a practicar la autopsia que fue un es que tampoco fue a más en los la cosa no se le practicó la autopsia e tenía el parto programado el área en la que se había ido muy bien ha nacido Inés sí ha pesado casi cuatro kilos cuatro kilos por cesárea no bueno autopsia después tenemos como algunos errores ya registrados se siguen produciendo ya hay algún contagio que nos parece siempre increíble Francino lo de los esfuerzos y Cuerpos de Seguridad del Estado bueno esta semana otra vez Dolors Montserrat

Voz 11 04:11 un sistema común de asilo europeo y un apoyo absoluto a nuestras Fuerzas y Cuerpos Fuerzas y Cuerpos de sí

Voz 7 04:28 abierto esto

Voz 10 04:32 el setenta y dos Szabo el setenta y dos Szabo Festival Internacional de Cine a Javier Bardem Javier Bardem

Voz 0827 04:41 es el setenta y dos Szabo es el septuagésimo segundo es más complicado es fácil pero es lo correcto

Voz 7 04:52 sí

Voz 0827 04:53 si tenemos que pedir perdón tenemos que pedir perdón a los vallisoletanos por haberles desplazado la ciudad hasta Castilla La Mancha

Voz 14 05:03 el escenario del Teatro Calderón de Valladolid en la gala de entrega de los Premios Max de lunes que vieneses es que viene en los Premios Max de las Artes Escénicas es la primera vez que los premios Se celebran en Castilla La Mancha celebran en Castilla La Mancha

Voz 0827 05:17 no es la primera vez tendrá que esperar un poquito porque ya verás qué celebrado en Castilla y León y tenemos que pedir perdón también Ángel Gabilondo nos dices porque Córdoba por llamarle Gabilondo

Voz 15 05:27 qué sería la conquista más simbólica para Pedro Sánchez el día veintiséis y donde están sustos apuestas persona

Voz 16 05:32 les Ángel Gabilondo Ángel cabida

Voz 0827 05:37 tendría de Gavilán de de quién es el Gavilán romances

Voz 0827 05:47 bueno esta semana hemos tenido una subida generalizada de temperaturas y el calor nos ha afectado los dice José Luis Gutiérrez

Voz 18 05:54 no vienen Michi Ávila miel Kutcher Name el Huesca que se quedó sin cuentas hace una semana treinta y seis grados de calor grados de calor fuera estáis seis grados en Sevilla

Voz 0827 06:04 bueno salvo que sean bajo cero treinta y seis grados y hace treinta y seis grados son de calor eso por narices vamos apostaría hemos nuestro patrimonio también les pasan los hombres y mujeres del tiempo esta semana nos dice Carmen Espinosa Nos han hablado de diversas diversas informaciones de tiempo solicitado en vez de soleado

Voz 9 06:22 buenos días durante tres jornadas más el tiempo se mantendrá sin grandes cambios o dice nuevo tiempo soleado tiempo soleado en toda la Comunitat extrae un poquito rozando

Voz 0827 06:32 el coste en tres soleado y Soldado bueno Carmen Espinosa que es muy buena Salva incluso al vigilado porque dice que es solidaria es consolidar también es afirmar algo con razones verdaderas la información del tiempo en la SER es así siempre desinforman algo es con razones verdaderas

Voz 0827 06:57 bueno pero estamos en Tenerife y tenemos grandes alicientes todavía que no sé este año a lo largo de la tarde por ejemplo el escuchar las Said Muti en directo ya los vinagres ya los con música de partida doble no falta una cosa Francino lo hemos podido traer a Chábeli Iglesias estaba invitada la vamos a tener aquí pero ha hecho un Benjamín Prado resulta de Tenerife se ha despistado y se ha quedado en Albacete muchos vienen no

Voz 21 07:20 la canaria la primera es que venga bueno había estado no lo hace ya que muchos años bueno había estado en Albacete hace muchos años

Voz 0827 07:26 es la primera vez que ver más canales bueno había estado en Albacete hace algunos años Chábeli Iglesias esperemos que haya pasado de niña a mujer ya no avenido ella veremos venido nosotros que estamos un poco como Albert Rivera estamos aquí con nosotros mismos estando reenvía Domingo López

Voz 22 07:43 Begoña Villacís con un gran equipo detrás y un presidente como Ignacio Aguado hoy estoy aquí con mi

Voz 7 07:48 yo estoy aquí conmigo con los

Voz 22 07:50 futuros líderes de la comunidad madrileña

Voz 0827 07:53 hay que a veces nos parece que tiene doble personalidad Albert Rivera EPO puede decir hoy estoy aquí conmigo desde luego es una reafirmación estupenda Canarias que es una tierra grande es una tierra de grandes deportistas de maratonianos por ejemplo que ganan la prueba cuando llegan a la meta resulta que sacan cien kilómetros al sur

Voz 23 08:11 cuando llegado para poder veía la imagen de la pantalla te bien los últimos metros apretando los dientes y les sacaba unos cien kilómetros aproximadamente el segundo clasificado les sacamos los cien kilómetros aproximadamente el segundo clasificado ya antes que venía sufriendo y sufriendo P

Voz 0827 08:30 son cuánto son la maratón cuarenta cuarenta pero no saque el otro todavía estaba descansando ya empezamos no había empezado la maratón pero bueno siempre van sobrados corriendo maratones también hablando por teléfono e aquí en hablar por teléfono los canarios gastan una millonada

Voz 0760 08:46 el edil Luis Miguel Rodríguez que además ha dicho que pensaba que tenía tarifa plana en el acceso a la red y que por ello no cerraba el servicio de Internet en el móvil el mes que más gastó las cantidades rondaron los dos mil seiscientos millones de euros

Voz 19 08:58 claro lo sabía que os gustaba hablar bien eh

Voz 0827 09:05 pero a día llega a estar en mes dos mil seiscientos millones de euros bueno bueno será por dinero

Voz 20 09:11 viva la telefonía todas sus variantes

Voz 7 09:18 bueno estaba viniendo a Canarias pues claro tenemos el clásico mira que nos equivocamos con vuestro huso horario y eso que en la SER la precisión en el tiempo es marca de la casa aunque es verdad que a veces nos pasamos nos dice Fernando Sánchez

Voz 24 09:33 la emoción lo pusieron los Raptors en ese partido que que duró hasta el último segundo que duró hasta el último segundo cuando caga Leonar caga Cau Leonar

Voz 7 09:41 eh que ha dicho nos ha jodido el partido duró hasta el último segundo como todos los partidos como todos los Juan

Voz 0827 09:50 vídeos ya lo de cago lo voy a dejar pero que no más pero no son no sonaba así precisamente pero bueno vayamos con lo de las horas ahora con el Gobierno en funciones desde el pasado veintiocho de abril pues oye tenemos la

Voz 10 10:04 hora apropiada aquí en Canarias las nueve veintidós minutos de la mañana las ocho veintidós en mi en funciones

Voz 7 10:12 hoy Canarias eh

Voz 0827 10:17 esta es muy buena Laura en funciones buena hemos dado tantas vueltas a la hora canaria que hemos llegado incluso a invertir el huso horario lo de una hora menos para algunos pasó ya a la historia son

Voz 7 10:28 las cuatro de la tarde las cinco las tres en Canarias las tres en Canarias nosotros volvemos a las cinco las seis en Canarias son las siete las ocho en Canarias

Voz 25 10:39 mira otro email cinco bien Canal sí señor sí señor Meyer al mayor peores

Voz 0827 10:45 se mantiene la décima Frattini es buena la semana pasada retrasando seis horas vuestro huso horario es verdad que cruzó Caracas de por medio Antonio

Voz 26 10:58 dos Se XXXVIII las ocho y treinta y ocho en Canarias la Sochi XXXVIII en Canarias ECAM o en Canarias no en Caracas y Canarias es la única XXXVIII

Voz 0827 11:06 bueno yo otro récord lo marcó hace ya mucho tiempo no sabemos si hacia atrás o hacia adelante José Antonio Marcos

Voz 1018 11:11 si se confirma el dato adelantado el IPC va a encadenar trece meses consecutivos sin crecimiento son las diez y tres dos y tres en Canarias son las diez en tres dos y tres en Canarias seguimos con información en la Cadena Ser

Voz 0827 11:23 de verdad y los tenemos que pedir disculpas porque os imagino desconcertados escuchando las viviendo en qué era vivo llego tarde lleva demasiado pronto claro ante tanta duda en un momento dado aquí el aquí presente Carles Francino tomó una decisión radical son las seis Si cuarto

Voz 7 11:41 las seis y cuarto en Canarias

Voz 1417 11:43 por lo acaba acabo iguales decidimos también

Voz 0827 11:49 tenemos también el récord por la mínima que lo marcó Montserrat Domínguez un minuto pinos en Canarias

Voz 7 11:56 dos Un minuto menos en Canarias es culminar todo menos en Canarias continuamos en A vivir que son dos días

Voz 0827 12:01 claro es vida así por no tropezar más para no liarse un futuro en sucesivas ocasiones Montse como Francino pues decidió simplificar

Voz 7 12:10 son las ocho a las siete de la mañana son las

Voz 19 12:13 el las siete de la mañana en algún sitio

Voz 0827 12:19 eran las siete de la mañana pero nos leíamos no sólo con las horas exactas y no sabemos muy bien porque nos leíamos a una hora muy concreta y en la misma dirección es a las once y diez

Voz 0272 12:33 es lunes once y diez de la mañana diez y once en Canarias once y diez de la mañana y once en Canarias

Voz 28 12:41 once y diez minutos de la mañana diez y once en Canarias once y diez minutos de la mañana diez aquí entiendo menos

Voz 0827 12:49 el ganaría en fenómenos extraños como lo de las Fuerzas y Cuerpos es más o menos eso sí que se contagia pero a una a una era hora exacta bueno en la SER hemos interiorizado tanto lo del huso horario de estas islas que el tiempo ya no lo medimos en horas y minutos me decimos directamente en canarios

Voz 0272 13:05 hola qué tal muy buenas noches la una hay XXXVIII minutos una hora menos en Canarias una hora menos en Canarias ha venido a la carretera

Voz 0827 13:14 en minutos no sabemos cómo será pero en canarios es esa bueno esto pasa en la sede pero oye en otras emisoras también salían serían bastante la siete

Voz 7 13:22 la tarde seis del ataque es de cinco en Canarias

Voz 0827 13:27 si sigue reducción fue cada media noche y claro empezamos con la horas de la mano y nos equivocamos incluso cuando hacemos chistes

Voz 7 13:33 yo voy a cambiar los números si este es el informe quinientos ochenta y siete quinientos ochenta y ocho en Canarias la próxima semana suaves que estaremos aquí en Santa Cruz de Tenerife correcto pero referidas a Clemente

Voz 19 13:53 pero bueno no sólo somos los godos no

Voz 0827 13:55 es que dormíamos con las horas se aquí también a veces sus pasos

Voz 0246 13:59 nos acercamos a las siete y media de la tarde a las siete y media de la tarde siguen todo a la una y media de la tarde sigue toda la información nacional esto ya nos consuela un poquito está

Voz 0827 14:09 a ocupación horaria se traduce a veces en la antena con entrevistas que decís aquí que son súper rápidas mucho más que en la península

Voz 19 14:15 el Gobierno de Canarias Paulino Rivero buenos días qué tal buenos días bueno ahora enseguida vamos a hacerle preguntas durante casi cincuenta segundos suelo ante casi cincuenta segundos sobre todo lo que Canarias necesita sobre respuesta operarlo

Voz 0827 14:29 yo no quiere comprar cincuenta segundos en la radio es una vasta así que el presidente se que sentir satisfecho una entrevista de cincuenta segundos bueno Paulino Rivero que después fue sustituido por un hermano de Paulina Rubio

Voz 16 14:42 por los Reyes han inaugurado la feria todas las autoridades han acompañado a Sus Majestades durante el recorrido entre ellas han está estado Paulino Rubio acompañado a los Reyes durante todo el recorrido por Fitur

Voz 7 15:05 diría gente sensual incluso algunos un poquito calientes e incluso los políticos por eso aquí en las elecciones no se hacen listas electorales ya te puedes imaginar ahí se hacen listas ERE que totales las listas electorales en las listas electorales en este caso del PSOE

Voz 0827 15:23 y no corrigen esta tendencia además viene de lejos se de sus ancestros por eso cuando a veces se encuentran restos arqueológicos lesionadas pidan el corazón rabos según se desprende de esta información

Voz 0979 15:35 los restos óseos hallados en una cueva del hall Numan en la zona de Villaverde corresponden a un enterramiento aborigen con al menos tres individuos dos hombres y una mujer y cuyas pruebas cardio rabona implicadas a uno de ellos lo sitúan en el siglo XI vio rogó

Voz 0827 16:07 a mi vida bueno eso fue en el pasado en el presente la tendencia sigue por ejemplo aquí no tienen redes sociales como todo el mundo aquí tienen directamente redes sexuales

Voz 32 16:15 qué le dicen en las redes ese eh sociales el Gobierno tarea mencionaba graba

Voz 0827 16:27 en qué estaría pensando que no hay que profundizar mucho y claro en sexuales uno quiere escribir San corcho Illes sale Sancho ocho

Voz 33 16:35 bueno pues el Plan ocho ganar ocho funk ocho tengo una duda que a usted de tuitear que estaba con el Sancho ocho preparado para contarlo en La Ventana no media textual serio lo acabamos de tutear mira ahora pero eso no ser reto twitter

Voz 7 16:55 oye no te dedicas Adidas también se repite

Voz 0827 16:58 a buen y quizás para compensar hay algún compañero que presumen Antena de ser puritano tengo

Voz 0246 17:03 sensación de que el resto estuvo flojo por eso me tiró el espectáculo pero yo soy bastante puritano e yo soy bastante puritano e yo prefiero Morita mejor dicho sí creo que no

Voz 0827 17:17 baja tampoco nos metamos en follones la varios los tinerfeños son buena gente suele ser gente acogedora cercana amable pero fue no siempre atentos a esta crónica

Voz 31 17:34 detenida pasará hoy a disposición judicial en Arona hasta allí nos vamos informa Natxo Palacios buenos días

Voz 34 17:40 buenos días te voy a matar estoy muy cerca de Ci estoy al lado

Voz 0827 17:47 bueno donde es que los compañeros se bien es que claro el problema de comenzar una crónica por el estilo directo en la radio uno de los dos puntos y las comillas pues a veces no siempre salen bien

Voz 34 17:55 te voy a matar estoy muy cerca de Ci estoy al lado fueron los contenidos que han

Voz 7 18:02 tendido en el bienio

Voz 0827 18:04 el político también le da por cagarse en lo que sea

Voz 35 18:08 tampoco me quedo querido Mariano Nicole la P de Pedro ni con la P de Pablo Mecado Mecado con las me quedo con las demás

Voz 0827 18:21 empieza con me cago Gary de me cago en Rajoy después de me quedo con la P de Mariano Rajoy que no veo ninguna P Mariano Rajoy a veces los problemas se dan incluso grabando cuñas

Voz 36 18:33 organiza la Concejalía de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona lo organiza la Concejalía de Cultura de la ilustre organiza la Concejalía de Cultura del lustre ahí joder organiza la coliseo

Voz 7 18:53 los con su madre y no llegamos a saber

Voz 0827 18:56 también nos lo tendrían que explicar ahora qué es lo que os pasa

Voz 7 18:59 con Cádiz la verdad después de escuchar esto señor aparta de mí este cáliz aparta de mí este cáliz Cali

Voz 0827 19:08 buena parte de un despiste de lo tiene cualquiera aquí es verdad que es muy fácil despistarse si hay cocina detrás pero bueno son los datos que da el cien por ciento

Voz 0827 19:23 lo que España es uno de los pocos que tiene a coger carrerilla entre vistas a veces y claro no escuchas a la compañera que está dando paso que es así

Voz 7 19:31 Pedro buenos días

Voz 0827 19:35 si Pedro Murillo así Puccini buenos días comes

Voz 37 19:38 estaba a las once en punto Sons en punto

Voz 7 19:41 sí me escucha escucha perfectamente mi niño delante si hola Pucci a Pedro Pedro creo que el que no me escucha ahora

Voz 0827 19:49 ya ya entiendo lo de Houston tenemos un problema también hay veces que demuestra con una palabra no aparentemente sencilla que se convierte sin embargo en un gran obstáculo

Voz 7 19:57 prohibe las terrazas junto a las fachadas de los edificios por obstruir un obstáculo obstinan obstáculo obstaculizar suena bien

Voz 0827 20:06 y a veces pues se pierden los papeles

Voz 19 20:08 no no objeto de la séptima edición de las Jornadas en Lanzarote

Voz 38 20:10 crea de la Universidad de turismo de Lanzarote la unidad

Voz 38 20:18 la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote queríamos decir

Voz 0827 20:21 su madre tenía que haber dicho bueno y otras veces es que no te brotan las palabras pero eso sí tienen recursos para salir adelante

Voz 19 20:28 dentro de número dos de guía dirige la llamada operación suspiro he investigado presunto delito relacionado con el urbanismo lo detenido podrían

Voz 39 20:36 a ver podrían haber podrían nada

Voz 19 20:39 él su escuchemos al alcalde

Voz 1417 20:45 a ver si el alcalde no no lo aclara estamos felices en Tenerife pero recordemos que hoy es el Día de las Letras

Voz 0827 20:58 Cañellas de las Letras Gallegas y aunque no seamos gallegos pues manejamos algunas de sus palabras que nos han dejado en herencia e Ignacio Padrón esta semana ha profundizado en ellas

Voz 31 21:08 sin los tuviéramos que quedar con dos palabras que nos han llegado del gallego esa serían meigas in morriña ya morriña ese sentimiento de añoranza a tu tierra natal cuando a tienes que dejar es más fácil de explicar que otros préstamos como saudade o Ricky lo más parecido que tenemos es nostalgia oscura pero no abarcan todo lo que significa en gallego así que no nos hemos quedado una de las mejores cosas que en los la Galicia eso gastronomía y con ella también nos han llegado muchas palabras percebes Vieira AFI yo as cree los no sólo comida también bebidas como los vinos Albariño y Regueiro cuya denominación de origen ha llegado hasta el diccionario o la queimada

Voz 40 21:51 Vincent Grizzkues dos amigos que están forma partícipe nos destaca Inma

Voz 31 21:58 muchas palabras las acogemos en cambiarlas como chopo o botafumeiro porque seamos sinceros mola mucho más botafumeiro que chador de humo pero tras las Castellani estamos como sarpullido chubasco o vigía la lista continúa pero me falta tiempo para hablar de otras como chantaje ocho Zhao Pazo pero bueno ya les en iremos al tema en otro momento

Voz 32 22:32 poner en marcha es porque vamos a seguir

Voz 16 22:35 durante los próximos minutos metido sumergidos en el universo de las palabras y el lenguaje Panamá Humberto Hernández buenas tardes

Voz 1417 22:43 Berto Hernández ex presidente de la Academia Canaria de la Lengua

Voz 7 22:48 qué morriña o meigas hay algún carísimo que que o no

Voz 32 22:56 me resultó curioso la el comentario del compañero te dice que morriña no no cubre todo el significado de lo que tienen la palabra nostalgia no tenemos algo ex equivalente aquí aquí tenemos más agua agua algo más guapa que efectivamente no es nostalgia Porriño es otra cosa está la riqueza de las modalidades de letales en en en el caso anterior del gallego en este caso del canario