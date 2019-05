La Ventana de los Viajes | Hablamos de Islandia desde China

Voz 1 00:00 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 00:38 Paco Nadal que de nuevo está en China un lugar que desde luego no es inédito para él no es la primera vez que él es saludado vos y que lo hace ahora ya camino de las dos de la madrugada desde aquel país Paco Nadal qué tal buenas madrugadas

Voz 1679 00:52 hola qué tal muy buenas madrugadas desde ya Dean provincia de Sichuan he perdido perdido por equipo reposo las montañas tibetanas de China si sigo dices es un país que visito bastante me encanta China oye pues vamos a ir si te parece

Voz 1826 01:07 desgranando escala Escala el el recorrido cuántos días ibas por allí que que que es lo que has visitado donde empezaste el viaje Paco

Voz 1679 01:16 pues mira llevo ya una semana por aquí estoy como te decía mil estoy viajando por la provincia de Sichuan por la región autónoma del Tíbet en busca de de los monasterios budistas de la cultura tibetana es un viaje muy muy tibetano China es gigantesca a China son muchas chinas y una parte de ellas son todas las provincias que limitan con con la región autónoma del Tíbet que son también geográficamente son Tíbet es cultura tibetana es etnia tibetana y eso es lo que voy haciendo voy con un grupo de viaje no de acompañando grupo del país viajes bueno pues estamos viéndonos los maravillosos mira empezamos en dúo que es la capital de Sichuan claro que cuando hablamos de una provincia china la provincia de Sichuan tiene ochenta y cinco millones de habitantes más que Alemania no es una provincia de grandes la capital du tiene dieciséis millones de habitantes es una ciudad moderna lo tiene claro la mucho que ver pero bueno tiene un buen aeropuerto internacional lo que tiene sobre todo es muy cerca la posibilidad de ver osos panda veros os expanda es una de esas si te gustan los animales una de esas cosas que tiene que haber una vez en la vida la verdad es que es un animal entrañar le simpático fin todo lo que tenemos mitificado del oso panda lo es yo es la primera vez que veo uno es tuvimos el otro día en el centro de investigación de de protección del del panda gigante de weblogs uno de los que haya Akin Sichuan en China quedan unos dos mil pandas la mayoría setenta por ciento están aquí en la provincia de Sichuan verlo los en libertad por la montaña es muy difícil aparte de que no está permitido están están completamente protegidos y no se puede estar pero si en estos centros de de investigación y sobre todo de de protección donde trata de reintroducir en la naturaleza los nuevos ejemplares si lo fue de cerca y la verdad es que en este sitio de no era una maravilla dirían los adulto pero sobre todo lo los pequeños no es que que son como peluches que se mueve simpatía Girona una a una cosa tan entrañable que realmente ver un oso panda quita como tuvimos fue fue una maravilla fue una muy buena manera de empezar este viaje por por la ventana

Voz 1826 03:21 bueno pues por ahí empezaste y en esa China en la parte más tibetana como dices tú imagino que habéis hecho no sé si parada y fonda pero que habrá pasado por el valle el Valle de Tampa no

Voz 1679 03:33 sí sí ése es una de las visitas típica cuando vienes aquí a Sichuan hay una región geográfica que es mucho más amplia que es la el el el el el la gran llanura tibetana en la que hay muchas provincias de China que se asoman ella también muchas dentro de las propias etnias tibetanas también hay etnias por ejemplo en este valle Tampa que muy famoso es uno de los más bonitos de esta zona de Sichuan está la N hallaron que sólo unos y y veteranos que no viven tan alto su país están sobre dos mil quinientos tres mil metros son Valle muy fértiles muy ricos mujeres van vestidas como los tocados preciosos además tienen fama de ser muy guapas viven de la agricultura como te decía en unas pueblos que son un encanto porque es la unicidad de la arquitectura tibetana no hay un solo ladrillo no hay un solo edificio que desentona en estos pueblos del valle de Tampa se escribe dan producía Tampa y luego cada casa casi cada casa tiene todavía un las altas torres de vigilancia algunas de más de ochocientos años de de antigüedad ahí siguen en pie que servía pues eso de vigilancia y de de protección para refugiarse en caso de ataque no esté valle de Tampa ya te digo de lo más bonito que he visto en Sichuan es todavía un Tíbet muy bajó dos mil quinientos no llega a tres mil metros las zonas habitadas y muy bueno para empezar la subida a gran altitud altivez que todos conocemos todos imaginamos

Voz 1826 05:05 tercera parada monasterio de tacón desde dónde nos has enviado este este sonido desde luego en esa zona en esas regiones la religión el budismo especialmente tienen muchísima importancia

Voz 1679 05:20 si esto que está sonando lo grabé en este monasterio de tacón que es uno de los más antiguos de esta zona de de Sichuan y fundaciones del siglo VII siglo VIII sea imaginé la historia que lleva también muchas reconstrucciones hilo que estamos escuchando son las rueda de oración que mueven los peregrinos que han llegado al al al monasterio a rezar bueno de oración son un elemento fundamental de toda la iconografía budista sobre estas grandes ruedas bueno grandes lo pequeño hay de muchos tamaños que se mueven siempre en el sentido de las agujas del reloj la modelos peregrinos los oyen los creyentes que están rezando y al moverla lo que hacen es lo mantras que están escritos fuera o pergaminos dentro elevar de ida elevarlo al cielo cuanto más muevas la rueda más suben eso en mantras esas oraciones al cine y eso es lo que estamos oyendo ahora mismo es verdad que como bien decías el budismo es muy importante en todo el Tibet en China es una religión muy importante que la época dura del comunismo a pesar de que lo intentó no acabó con ellos ahora está muy presente en los templos budistas suponen uno de los principales atractivos arquitectónicos de esta parte de China vamos dejando una semana por estos paisajes que te decía de grandes llanuras ese asalto y planicies a cuatro mil metros que son espectaculares es la soledad más terrible hemos estado haciendo horas y horas de carretera sin verlo la dignidad y de repente aparece un señor ten con las banderas de oración en un collado en una cima no bueno pues el budismo es muy está muy presente aquí esos templos budistas son el principal atractivo turístico de arquitectónico en toda esta zona el Tíbet aparte de los bellísimos paisajes las montañas GBC que vemos a lo lejos una línea de montaña nevada de diecisiete mil metros que se te quita

Voz 6 07:12 el el y pues te corta el hipo de la belleza

Voz 1679 07:14 sobre todo también los cielos azules un lo venimos hablando todos los Hebe te vamos en este viaje el aire tan limpio cuatro mil cuatro mil quinientos metros el cielo azul y el aire limpio yo creo que es otra de las características de de estas zonas tibetanas

Voz 7 07:31 este es uno de los sonidos entre otros

Voz 8 07:42 va a durar

Voz 1826 07:44 este pertenece a un grupo de monjes budistas no Paco

Voz 1679 07:49 sí mira este lo grabé precisamente en una casa del de este valle de Tampa este valle tan bonito que decía fuimos a comer a una casa estaban bendiciendo es un ritual que que hacen cada cierto tiempo las familias llamar a un grupo de monjes y bendicen la casa entonces estaban bendiciendo en figuritas hechas con mantequilla de Jack el ya que será el animal totémico de aquí es como el cerdo allá abajo se aprovecha todo seguiría del Yak entonces que incluso para las oraciones y las bendiciones se utiliza la mantequilla de Jack y la leche de Yahoo entonces estaban bendiciendo esas figuritas luego las quemaban esa leche de Jack la iban a la iban echando con un cuento por todas las esquinas de todas las paredes de la casa para bendecir las impedirla de dioses su a su favor para el próximo año fue la verdad que una muy emotivo porque nada nada preparado ni siquiera lo habían hecho para nosotros que fuimos a comer a esa casa ese día habían ido los monjes hacer esta ceremonia de Bendición que fue realmente muy emocionante ver en directo oye a parte de ese ritual ya que

Voz 1826 08:57 crecido por aquí la bendición de alguno de los alimentos destacaría estuvo algún algún aspecto de la gastronomía china o de o de esa zona concretamente de la zona tibetana

Voz 1679 09:07 pues me da igual quién es aburrida China diera lo mismo en comida china que no venden allí no tiene que ver con la realidad de la vida sino que también es claro se comen muy bien en China muy barato paramos en bar de carretera que a lo mejor se tiran para atrás sólo de verlos y luego es una delicia acometen ahí siempre es lo mismo una base de arroz y muchas platillos de vegetales hay mucho vegetal y algo de carne carne de cerdo carne de ternera en las zonas bajas como se vaya de Tampa todavía llega el arroz en estas zonas altas donde estoy ahora mismo me estoy hablando cuatro mil doscientos metros de altitud ya está en la zona de La Cebada mucho ya hemos tomado una hamburguesa te que estupenda también es una cosa muy curiosa que se ve por aquí y que es duro de digerir sino eres sino eres tibetano es el te el té con manteca de Jack que realmente tiene un sabor bastante malo pero que es muy energético vano Iker ellos lo ven todo el día trató le enganchaba al al al se come bastante viene muy bien en China también bastante bien el Tíbet

Voz 1826 10:12 sabor digamos que que peculiar el del te este con

Voz 1 10:16 sí dejémonos

Voz 1679 10:18 manteca de ella y cuántos días te quedan por ahí que recorrido

Voz 1826 10:21 todavía te queda por delante

Voz 1679 10:23 pues no me quedan todavía bastante vía si estamos yo te digo que es un parque nacional que vamos a visitar mañana vamos a hacer una excursión hasta cuatro mil quinientos metros de altitud pero yo lo aguantamos creo que estamos ya aclimatado después vamos a seguir viaje a Lhasa la capital del del Tibet Tibet que todos conocemos la el Tíbet y bueno ahí llegaremos en avión porque por carretera está lejísimos difícil entrar en fácil entrar por avión y bueno vamos a seguir por ahí terminaremos el viaje dentro de cuatro o cinco días en en las así que ya os contaré qué tales Lasa y todos los alrededores el el famoso tala pues ya lo contaré el viernes que viene como

Voz 1826 10:58 son cerca de las dos de la madrugada para Haití pero aquí continúa siendo la misma hora de siempre yo creo que todavía tenemos tiempo para que responder algunos de los oyentes alguno de las dudas que van llegando a buen viaje arroba Cadena Ser punto com muy bien por ejemplo escuchamos a Teresa

Voz 9 11:17 hola buenas tardes eh me llamó Teresa llamo para ver si nos podéis dar información para hacer un viaje a Islandia somos cinco amiga vamos a en el mes de julio serían los dos primeros días de julio vamos a estar doce días exactamente volvemos a doce queríamos saber en concreto si hay algunos sectores que no deberíamos perdernos también sin poder contar porque dicen que es mejor hacer el viaje siguió pero las agujas del reloj pero en sentido contrario si podemos usarla moneda de allí o es preferible pagar con euros vamos en cuatro por cuatro entonces a ver si podemos meternos por por sitios que sean interesantes de visitar o casi mejores alguno de los de las visitas contratar algún viaje organizado por el tema de carretera

Voz 10 12:00 luego por ultimo sin los alojamientos en Cabañas están bien au o a lo mejor no no están también voy muchas gracias gracias a ti Teresa que le cuenta Paco

Voz 1679 12:11 bueno pues eso necesitaré un problema lo que me dices si tenéis esos días le podía dar la vuelta a la isla sin ningún problema el porque se hace el sentido contrario bueno lo más interesante empieza el sur y la gente empieza por ahí porque si no consigue darle la vuelta pero sí le vas a dar la vuelta completa igual él da el sentido no deje de visitar las playas negras de Vic el Parque Nacional de escape Rafel que es muy bonito está al sur o este al sureste al final el glaciar mayando cool que de lo más espectacular hay un paseo en lancha neumática es por ahí por la laguna que hace el glaciar los fiordo del Este está muy bien están lejos pero está muy bien para ver Freire en esa época que vais seguro que habrá ya podéis ver es muy en el norte injusta Vic su sitio famoso para ir a ver si te voy un cuatro por cuatro y tiene seguro para ir por el interior podías meter a la zona volcánica hay una carretera bastante accesible que la doscientos sesenta y uno al Valle de Smoke es un valle muy bonito muy volcánico muy espectacular puede entrar bien en coche y bueno yo creo que alojarse en granjas es una buena opción es la que es alojarse dónde sea el mejor cómo se pueda dar es que busqué los alojamientos con mucha antelación hay pocos Julio de agosto es temporada altísima allí costará encontrar en granjas en Otelo en vez de hambre pero sacarlo con tiempo eh el mejor consejo que poco sí

Voz 1826 13:36 Paco Nadal responde en buen viaje arroba Cadena Ser punto com

Voz 11 13:45 yo no sé cómo

Voz 1826 13:50 impacto Nadal recomienda esté en el lugar de Planeta donde esté también recomendaciones para nosotros las más domésticas próxima también en el calendario que tienes por ahí a destacar en la agenda Paco

Voz 1679 14:02 pues hay mucho Mayo es un mes muy festero de China a Córdoba es el concurso este fin de semana en empezó el día seis el concurso de rejas y balcones conclusión más famoso es el de patios en Córdoba pero también hay uno de rejas y balcones que acaba este fin de semana hay que merece la pena en Ribadeo muy bonita localidad gallega es la la fiesta de la etapa el Ribadeo de tapeo que además les ha salido emparedado unos cincuenta cada tapa en Barcelona en la plaza Margarita Xirgu se llenará de flores este domingo diecinueve de diez a ocho ese la Flors al Mercat perdóname catalán no es muy bueno la primera edición de un mercado en torno a a las flores en la Casa de América de Madrid todavía se puede ver hasta el diecinueve de mayo un ciclo de cine de Argentina de Perú de cine latinoamericano que se llama espejos firmados que es muy recomendable si te gusta el cine de autor latinoamericano como él muchísimas cosas ejercer en mayo

Voz 1826 15:05 en el mes de las flores y señor mucho variado y muy bueno la próxima semana más sabes dónde vas a estar ya la próxima semana Paco

Voz 1679 15:13 pues yo creo que me da tiempo para volver de Lasa creo que estaré allí pero si no pues entre ellos contaré en directo pero creo que me dará tiempo volver para estar allí

