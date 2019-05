El Cine en la SER: 'Un hombre fiel', amor líquido a la francesa (18/05/2019)

Voz 2 00:00 el cine

Voz 3 00:08 la SER con Pepa Blanes

Voz 1463 00:22 al no llega este sábado el festival de Cine de Cannes con dolor y gloria el manchego busca su primera Palma de Oro con esta historia de auto ficción de homenaje al cine

Voz 4 00:31 mientras en la situación en que dices preparó el esmoquin IS para el esmoquin significa que creo firmemente que yo debo ser recompensa

Voz 1084 00:39 salvo en esta película Un premio que le puede arrebatar como ya hizo en dos mil seis Ken Loach el británico ha presentado su río We Miss You una denuncia de los falsos autónomos y de la precariedad

Voz 0882 00:48 de sexo aborda el trabajador a su método el riesgo el empleador tiene una posición afortunada no asumen ningún riesgo trabajador tiene que explotar se asimismo es la situación perfecta para las grandes empresas mucho al cine

Voz 1463 01:00 denuncia de momento aquí en Cannes pocas estrellas salvó Elton John y su séquito Bill Murray que inauguró el certamen de la mano de Jim Jarmusch y su película The Zombies

Voz 1084 01:13 Murray cree en la vida después de la muerte pero no para todos dos de los estrenos de esta semana se centran en campañas electorales el primero es casi imposible comedia gamberra con Charlize Theron Seth Roger donde ella quiere llegar a la casa

Voz 5 01:23 Blanca sinceramente en ningún tío quiere salir con una mujer que sea más poderosa que el en que sigue pero

Voz 3 01:31 la francesa necesitamos tu voto

Voz 1463 01:32 se ahonda en las locuras de los candidatos de sus jefes de prensa en plena campaña electo

Voz 3 01:37 yo creo en la meritocracia en los amigos de paga piensas de Katrina

Voz 1084 01:42 suena el impuesto comienza cree hay más cine francés como la comedia romántica de Louis Garrel Un hombre fiel un Tratado del amor a tres bandas con Laetitia Casta estupendo

Voz 3 01:54 lo estoy pero no dejen televisión estamos en plan B

Voz 1463 01:56 Touch con la vuelta de la famosa serie de los sesenta de Tomlinson La dimensión desconocida ahora de la mano de Jordan Piles

Voz 6 02:04 en sus últimos momentos Justin Sanderson se esforzó en hacer todo lo posible por evitar el desastre pero al final era un periodista de investigación que cuando se investigó así mismo fue demasiado tarde

Voz 7 02:19 eh

Voz 1463 02:22 hola qué tal buenos días y bienvenido sea el cine en la SER que emitimos a dos bandas desde el Festival de Cine de Cannes y desde Madrid José Manuel Romero qué tal buenos días

Voz 1084 02:31 qué tal Pepa buenos días pues vamos a analizar si te parece con

Voz 1463 02:33 Almodóvar que tiene hoy su día grande aquí en Cannes anoche fue aplaudido en la Premier y hoy veremos cómo recibe la prensa dolor y Gloria el director manchego es un veterano del Festival pero se le resiste la Palma de Oro dos veces ha estado a punto de conseguirla y la verdad es que en esta ocasión podría ser la definitiva

Voz 4 02:53 hemos intercambiado de cómo gustas e también sin sin sin hemos Inti hemos intercambiado Bilbao

Voz 8 03:00 sí sí sí regalos no no lo Reganosa regalo no pero adoro cine me encantó tal película etcétera etcétera Si yo creo que es cierto miedo con con matices

Voz 1084 03:14 Penélope Cruz y Antonio Banderas han sido las estrellas de este festival pero con permiso del cantante Elton John que pasó vestido de azul cielo por la alfombra roja presentando Rocket man una película biográfica hay autorizada en la que Tarongers Don hace del cantante Euskal basta es malo

Voz 9 03:29 fue uno de los mejores días de mi vida vi un trabajo del que me siento muy orgulloso no es el típico biopic que va en orden cronológico nos permitimos algunas licencias también fantasía ha sido maravillosa y quiero dar las gracias por haber hecho feliz anoche a aún joven como yo y haber hecho feliz a una estrella de setenta mal Roig ir

Voz 1463 03:50 las otras estrellas han sido los zombis de Jim Jarmusch es decir sus amigos Tilda Swinton Selena Gomez y Bill Murray uno de los actores sin duda más extravagantes de Hollywood que llamó zombis a los periodistas dijo entre bromas que Cam Le aterrorizada

Voz 8 04:09 mira el sofá Jarmusch inauguró con los muere

Voz 1084 04:16 dos no mueren una comedia negra de zombis con retraso

Voz 8 04:18 en política con mensaje ecologista y antifranquista proponiendo un boicot a las empresas contaminantes a ocho los políticos no parecen salvar nada más bien son una distracción y ahora lo que hacen es controlar el planeta con sus corporaciones empresariales ese es para mí el problema está en nuestras manos lo que

Voz 10 04:38 te hace que la gente sea consciente

Voz 8 04:40 eso también lo responsabiliza por ejemplo si todos los que estamos aquí decidiremos boicotear a las empresas que no nos gusta cómo actúan podríamos cambiar las cosas tenemos la idea hacer esas cosas pero el tiempo pasa muy rápido creo mucho en la gente joven y entonces movimiento que se está levantando

Voz 11 04:56 más alegres juez tipo va actividad nueva es nuevo

Voz 1463 04:59 después ya la denuncia política la verdad es que ha ido en aumento el francés la glía presentado le miserable un retrato de la violencia policial que toma el título de la novela de Víctor Hugo en los barrios periféricos de París el actor y director sigue viviendo en uno de esos barrios impedía el presidente Macron que viera su película

Voz 9 05:18 creo y su sabe acceda a la amo si la película es un grito de alarma es importante lanzar un mensaje al presidente Macron que vea esta película es importante para nosotros que vea cómo confrontados la violencia policial mucho antes de que llegaran los chalecos amarillos ya teníamos a gente pidiendo derechos ya teníamos violencia policial en estos barrios los disparos con pelotas han ocurrido siempre y parece que la gente lo descubre ahora tres cuartas partes de la gente que vivimos allí hemos convivido con esos balazos con los medios agresivos los chalecos amarillos llevan seis meses de lucha y se les escucha a nosotros en los barrios uno por eso quiero mandarle un mensaje a Emmanuel Macron para que no se escuche para que vea la película haga una proyección en el Elíseo

Voz 1084 05:58 Juan Luis y por supuesto siguió en directo reivindicativo es que el Loach el británico que ya ha ganado dos Palmas de Oro Huelva Cannes con Sordi We Need You en esta ocasión muestra cómo las familias se desintegra han con la precariedad la de los repartidores falsos

Voz 0882 06:11 así nació la extrema derecha eh veo como prosperan con la ira el descontento y la alineación y por supuesto la persona a quien culpar es la persona más pobre a tu lado el pobre que inculpar es el que parece diferente el que quizás viene de otro país Ésa es la persona que inculpar sino limpiamos iríamos con eso la extrema derecha avanzará porque la gente esta más enfadada más desesperanzada más asustada en la extrema derecha enarbola el miedo a la izquierda le falta confianza sitúa ofrece desconfianzas puedes decir vamos a cambiar las cosas vamos a hacerlo juntos tenemos el poder para eso la extrema derecha va por el lado opuesto miedo inseguridad ansiedad soluciones para ricos y eso es peligroso así que lidió hemos con en su cancha Thein Yaser Michael ricos de que obligan a dar

Voz 1084 07:00 si dejamos Cannes y nos adentramos en los estrenos de la semana tenemos dos películas que siguen hablando de política más bien de campañas electorales casi imposibles una comedia romántica hay burra con Roger y Charlize Theron él es un periodista con ideales iré uno política con aspiraciones de ser la primera presidenta de Estados Unidos

Voz 1463 07:20 no hay duda de que el cine debe mucho al formato chica conoce a chico lo hemos visto en todo tipo de comedias románticas donde el mensaje es que el amor lo puede todo por ejemplo en Cuando Harry encontró a Sally o en Pretty Woman los noventa han dado para mucho en este aspecto

Voz 13 07:34 pues como friki Gus Van pero hoy desdicha Gehry tus Nuria Roca el destino está de miedo

Voz 1463 07:40 sin duda la fórmula sigue funcionando pero los tiempos en que vivimos los del mito de la igualdad y los de la crítica en la sátira política sacó han hecho que cualquier género haya tenido que modernizarse de hecho casi imposible suena una versión millennials gamberra del presidente y Miss Wade la película de Aaron Sorkin cambiando diálogos sesudos por burradas referencias a la actualidad política cinematográfica o incluso serie Filmax

Voz 3 08:02 juego de Tronos haremos exactamente lo que te estás imaginando el una comenzará con él

Voz 1463 08:09 Seth Rogen si Charlize Theron son la pareja ella ex Secretaria de Estado lucha por convertirse en la primera mujer presidenta de EEUU es lista trabajadora implacable guapa él es un periodista sin trabajo pero con ideales que se reencuentra con la que fuera su niñera primer amor en su caliente adolescente

Voz 3 08:27 pero como todo los apaños si quieres tienes citas

Voz 5 08:33 sí las tenga normalmente ya sabes con gente que tiene un estilo de vida similar mio gente que viaja mucho

Voz 1463 08:43 se droga ens actor director guionista productor Se lanza junto con sus amigos los productores iban Goldberg James Weaver ilusionistas dan Stirling is Hannah a darle la vuelta a las historias de amor empalagosa este grupo de guasón es mantienen casi imposible el humor de sus anteriores obras como superfluos o la fiesta de la salchicha humor de borracheras como el colocó en que se pillan sus dos protagonistas en París y que da pie a una de las escenas más divertidas de la película Charlie Theron en plan política seria colocada Mishima tratando de lograr que suelten a un rehén norteamericano

Voz 3 09:15 igual teníamos que encontrar el balance entre hacer algún romántico solamente común a decirnos íbamos hacia un lado a veces hacia el otro Ése ha sido nuestro reto lo que buscábamos fuera

Voz 1463 09:29 es lo que tiene de innovadores que ella es la que duda en dejar su nuevo amor por no perder su nuevo puesto en la Casa Blair

Voz 5 09:36 nunca quién querría seguir me por todo el mundo con la esperanza de tener cinco minutos de intimidad ya hay sinceramente ningún tío quiere salir con una mujer que sea más poderosa que él cree en que así pero

Voz 3 09:49 se les pone Irlanda pues lo Blonde villano favorito lo que tiene de innovadores que ella es

Voz 1463 10:02 la ocasión la que dudas y dejar a su nuevo amor para no perder su nuevo trabajo en la Casa Blanca hay por tanto un mensaje de género y un retrato contado con humor y sin cursilería del poder de las renuncias que cada gobernante debe hacer no llegamos al punto de Khaleesi pero la pareja discute por qué promesas electorales Se pueden o no cumple

Voz 3 10:20 es Wii hablamos mucho de ello pensamos que era imposible contar la historia sin la perspectiva de género es que lo que ocurre cuando una mujer quién al parecer es que las conversaciones están ahí lo hemos puesto pero son cosas a las que se enfrenta

Voz 1463 10:37 dirige Jonathan le va en el déficit te y Memorias de un zombi adolescente que no duda en sacar partido de las referencias al mundo real por ejemplo tenemos a un presidente estrella televisiva que quiere dejar la Casa Blanca para dedicarse al cine les suena

Voz 14 10:50 tras el histórico en el primer ministro de Canadá

Voz 1463 11:01 o un presidente de Canada extremadamente guapo perfecto aquí la prensa no para de pelotear les suena esto también Ike tal esto otro un magnate de los medios de comunicación reaccionario machista aseguró que no a ninguno

Voz 13 11:14 del por qué entrar de sopetón mientras estoy Durbin estabas durmiendo ella micro siesta bajo así lo llaman

Voz 8 11:21 los dos no sabía que estabas durmiendo estabas de bien con los ojos abiertos necesitas algo tengo unos chistes que escrito quería repasar los contigo sí

Voz 3 11:29 no ya dormido bastante te veo muro

Voz 8 11:32 los actores confiesan que no se conocían

Voz 1463 11:34 solamente habían coincidido en entregas de premios y en fiestas varias pero que desde hace cinco años en los que comenzaron a levantar el proyecto han timado ese han conocido se arroga emisarios Serón son además de actores con química delante de la cámara también productores de esta comedia que bebe del humor televisivo de los últimos

Voz 3 11:50 años

Voz 1084 11:53 y la otra película que sacó humor del trabajo diario de los políticos es necesitamos tu voto comedia francesa que dirige Emma tiesa Ping y que ya ha visto Sara Rodríguez

Voz 15 12:03 no

Voz 10 12:06 el dibujante y director Mathieu debuta en el largometraje llevando sus propios comics al cine siguió muy de cerca las campañas de François Hollande durante trescientos sesenta y cinco días de esta forma y tras conocer los tejemanejes de la política decidió trasladar a la gran pantalla lo que se esconde detrás de las campañas electorales

Voz 3 12:25 sí sólo quería decir que para nuestro tienen un máster en Economía creía estaremos de acuerdo en que este programa es incomprensible pecamos formulas Silvia eso simplistas simplemente como eje GPS presupuestario como el GPS presupuestario de Arnau entre otros de verdad creéis que los electores Se para ese tipo de programa

Voz 16 12:46 con arnés pero yo corto voy al médico por ejemplo investiga cosas complicadas con palabras que no entiendo me tranquiliza me da la sensación de que sabe que dice no sea vosotros no

Voz 10 12:55 necesitamos tu voto cuenta la historia dan no un joven de veinticinco años que entre en el equipo de campaña de un candidato a las elecciones presidenciales sin ambición cuatro y Lingua de solidario y con un apellido que recuerda el político socialista francés Jean Jacques Rogge escalará puestos hasta tocar el poder supremo de la mano de Agné quién le utilizará más queda ayudante de juguete

Voz 3 13:16 el nuevo no sabe hacer nada bueno así habla cuatro idiomas se apellida rehenes nos va a dar votos en el puesto es Arocha estoy de acuerdo a su padre a la descubre test

Voz 10 13:36 la cinta cuenta con Alexandra Lamy como Agné directora de la campaña y fine ganó el FIT como Arnau con un tono satírico deja ver que una persona con idiomas y estudios lanzaba hacer nada que lo importante es alcanzar el poder sea como sea Ike todo la política está muy estudiado y tiene su por qué

Voz 17 13:52 tuvimos muchas de las medidas de momento el debate entre imagínese imagínese Extenda extrema derecha la que nos presenta actual fuerza de ver el debate nos damos cuenta de que no es así por casualidad no viene de inspiración divina está muy trabajado examen lo Cámera respondían saben que preguntaban a plantear quiere aleta a saben qué hacer y cómo estar es lo saben hacer porque está muy trabajado controlado como actores piso resuena de muchos políticos que recibe el coaching de actores formado esta dar una forma de dar voy a hablar

Voz 10 14:29 Martinsa pan escribe esta comedia satírico política teniendo en mente clásicos en los que se cuenta historias en las que un personaje ingenuos enfrenta a los desafíos que le propone irán experiencia pues a través del encuentro con una mujer mayor ese es el significado de el pulmón el título original de la película

Voz 18 14:47 no

Voz 10 14:48 Alexandra Lamy representa una mujer seductora y con temperamento que evolucione en un entorno machista donde parece ser que será ambicioso es cosa de hombres

Voz 17 14:57 abusos también interés habiendo hecho todo el Tour de pronunciar presentar está Penín juega en varios lugares a veces es que había semillas estaba pero éramos muy negativas personajes femeninos viendo Small Santi para que no se les reprochan ellas ambiciosa entonces asuma la crueldad noventa mentiroso es decir igual que ella porque ya hace lo mismo que ellos tienen hasta un medio de hombres se tiene que que redoblan recopilar la ambición

Voz 10 15:30 necesitamos tu voto cuenta los secretos que se esconden tras las campañas electorales los oportunistas que entran en el mundo de la política como tener estudios y saber idiomas parece ser que no importa en este entorno una cinta en la que tras un exhaustivo estudio se queda lejos de la realidad

Voz 3 15:46 cuando veas que hubo una pesa de Martine durante más de tres minutos treinta bienes diciendo que tengo una llamativa la actitud respondo vale ya les ya yo sí me siguen dando el coñazo tuvo insiste yo te hecho un poco la bronca himnos Partners queda claro de gordo

Voz 16 16:07 las eh

Voz 1463 16:10 si seguimos con cine francés con un hombre fiel otra comedia pero tratada aquí con mucha seriedad que dirige también protagoniza Louis Garrel es un tratado sobre la fidelidad sobre el amor y las parejas que ha escrito con ayuda del guionista de Buñuel Jean Claude Carrière

Voz 16 16:27 bien

Voz 1084 16:29 ha desarrollado Louis Garrel una especial sensibilidad delicadeza para retratar la fragilidad de los vínculos en las sociedades modernas criado en la cinefilia más sofisticada en su segunda película como director intenta evocar el espíritu de la Nouvelle Vague estás embarazada

Voz 3 16:46 estas molesta lo estoy pero no de

Voz 1084 16:49 entre la herencia del mejor cine francés y la tradición teatral el actor construye una comedia de enredo a través de una relación a tres que sirve de termómetro de radiografía del amor líquido de la fugacidad superficialidad de los afectos está liada con sí

Voz 11 17:04 este cual Pristina tú como éste niño Autol es una persona es muy muy que fue es muy diferente de que yo qué sé lo que lo que esas familias dice que has estado con su familia que significa eso que seguramente tengamos que pasar más

Voz 1084 17:29 arraigada en el costumbrismo contemporáneo como defiende el actor un hombre fiel camina entre el drama romántico la comedia ligera y el thriller Garrel eso sí se aleja de los clichés clásicos para modernizar una historia un trío amoroso en el que interpreta un hombre dominado por dos mujeres fuertes un hombre que vaga vaga ante la determinación femenina un retrato del galán aturdido del siglo XXI

Voz 3 17:51 quiero a Bale en el fondo todo el equipo les negase que te lo pidan déjamelo a ese tétrico que entonces será la guerra

Voz 1084 18:00 Laetitia Casta pareja del director y Lily Rose de hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis conforman esta aventura para la que el joven buscó al veterano guionista Jean Claude Carrière conocido por sus trabajos con Buñuel el escritor imprime finura inteligencia a una cinta entregada la palabra en sus quince

Voz 0887 18:16 si hay algo que está detectando que ocurren frágil y ahí es que al guión es algo a lo que se les da menos valor hay muy pocos guionistas profesionales en Francia entre todos los que son guionistas se convierte en el lectores naves que para directores como yo que busquen guionista no lo encuentran los que tú por ejemplo es imposible encontrar un periodista de mi generación Kirchen ya que ofrezca guías ficción lo maravilloso alguien delante sagrado me ha dado esa luz de técnica y ha sido maravilloso porque ha trabajado en las películas que yo

Voz 1084 18:48 a veinticinco minutos de metraje algo inusual agarra él no le interese desarrollar la profundidad emocional y psicológica de los personajes opta por la contención cierta frialdad y una cotidianidad a veces impostada eso sí pese a la superficialidad del relato ahí está la solemnidad e intensidad francesa el toque parisino en una música y unos diálogos que arrebatan a la cinta la ligereza pretendida

Voz 3 19:11 ese día

Voz 11 19:14 la arista estamos juntos estamos enamorados Nos vamos los dos

Voz 1084 19:18 el realizador aporta frescura y fluidez recurriendo a la voz en off el mecanismo perfecto para expresar los sentimientos y pensamientos de los protagonistas

Voz 19 19:27 pero cuando María dejó a Abel él se mudó y le perdí la pista durante los cinco años siguientes no volvía Vera Bell obviamente tuve algunas historias pero ninguna de ellas merece ser contada ahora que lo pienso en todo este tiempo sólo he dicho una cosa bien

Voz 1084 19:44 en crecido pasado presente líos amorosos despedidas y reencuentros Garrel se permite jugar hasta abrir una trama de suspense con el hijo que su pareja tuvo con otro el pequeño obsesionado con investigaciones policiales lanza sospechas sirve para introducir las dudas

Voz 3 20:02 cómo hacer un acto en que estas porque aún no lo sé como lo hizo con veneno

Voz 1084 20:12 Garrel con suma una obra madura que derrocha amor por el cine deja una reflexión ligera sobre este mundo cambiante de compromisos frágiles

Voz 20 20:23 no

Voz 1463 20:27 este jueves se cumplía noventa años de la primera ceremonia de los Oscar los premios de la Academia tienen un largo recorrido y un sin fin de anécdotas pero también de grandes ausencias ideó olvidos todo ello nos lo va a repasar Antonio Martínez director del programa Sucedió una noche que produce el canal TCM la Cadena SER

Voz 0229 20:48 la culpa de todo la tuvo un capricho del gran jefe de la Metro deseaba construirse una casita junto al mar Mayer que siempre consideró a sus empleados poco más que esclavos encargó al principal director artístico del estudio que señala la casa y que utilizara para hacerla a todos primeros electricistas carpinteros en nómina de la Metro que necesitase pero se llevó una sorpresa

Voz 22 21:11 yo de agravios adelante si estará ocupado en al yo no tengo por qué aguantarle el Comité de reclamaciones puede armar un buen revuelo

Voz 0229 21:20 los trabajadores se pusieron en manos de los sindicatos y se negaron a cumplir las órdenes de Mayer

Voz 0779 21:25 a Mc Cain no ha trabajarán por su salario habitual sí señor Valle City que deben que cobrará parte que según tarifas especiales que sigo trabaja así que desastre pidiera a todos

Voz 22 21:37 yo creo que Bayern dos sindicatos unos desde dejaría

Voz 0779 21:40 voy a en los sindicatos de sus demandas de sus huelgas y de la madre que los parió claro que convoque una reunión urgente llamas Conrad anima a los demás hay que pararles los pies

Voz 0229 21:50 en esa reunión acordaron crear una institución que se encargara de mediar en las disputas laborales y de paso velar por el buen nombre de la industria cinematográfica norteamericana millones fueron repitiéndose sumaron más profesionales hasta formar una especie de club de élite de treinta y seis miembros que estaban los principales productores pero también directores como se Sylvie de mil actores como Harold Lloyd o media por el once de enero de mil novecientos veintisiete en una cena en un hotel Ambassador de Los Ángeles se creó oficialmente la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos

Voz 0779 22:24 bueno pues éstas son los estatutos así la Academia promoverá la armonía y la solidaridad entre los miembros yo entre las distintas ramas reconciliaran cualquier diferencia interna que pueda surgir fomentar el bienestar y protegerá el honor de la profesión etcétera etcétera etcétera

Voz 0229 22:36 qué tal confió unos premios a los mejores profesionales de cada año eso no se ayudaría a mantener la moral

Voz 0779 22:42 no está bien sí pero serían previa simbólicos un trofeo o algo así en nada de dinero

Voz 0229 22:47 Douglas Fairbanks el que tuvo la idea de los premios éstos quedaron recogidos en una de las cláusulas menos importantes de la organización en esa misma escena el director artístico Cedric Gibbons diseñó la estatuilla sobre el mantel de su mesa una figura de XXXIII centímetros la el nombre de cabeza cuadrada caben expresiva que sujeta una expansión diseño que ha permanecido casi inalterable hasta la actualidad pero mira lo que no es más que una estatuilla la estatuilla todavía tardará algún tiempo en tener nombre ya hay varias leyendas al respecto dice que fue un periodista que harto de poner la palabra estatuilla en su crónica la bautizó otra cuenta que el nombre se lo puso vez Davis

Voz 22 23:30 afirmar que ya había acuñado el término Óscar te lo puedes creer cuando le dieron el premio por peligrosa en el XXXV le dijo a la prensa que el traslado de la estatuilla le recordaba el culo de su marido su segundo nombre era Óscar pero nadie le llamaba así no era más que otro de sus inventos se llamaba Harmon todo el mundo le llamaban

Voz 0229 23:51 pero la versión más difundida concede la paternidad del nombre a Margaret Henrik la bibliotecaria de la Academia que aseguraba que la estatua se parecía su tío Oscar por fin el dieciséis de mayo de mil novecientos veintinueve doscientas cincuenta personas se reunieron en el hotel Roosevelt de Los Ángeles

Voz 22 24:07 bienvenidos a la primera ceremonia anual de los premios de la cabeza

Voz 0229 24:12 sin poner a base de langosta hay pollos eligieron los galardones en poco más de cinco minutos sin cobertura periodística y sin ninguna expectación ya que el nombre de los premiados se conocía desde hacía varias semanas

Voz 18 24:23 bien por favor atención antes de que traigan el postre vamos a vamos al en estos últimos Abel alas de Williams vencedora como mejor película la mejora actrices Janet Gaynor por el Séptimo Cielo el mejor directores Frank Bogart también por el Séptimo Cielo el mejor actores en mil yuanes eh bueno hay unos cuantos premios más pero yo creo que no vamos a perder el tiempo con estas minucia no a la salida los encontrarán escritos en cárcel así que continuamos que traiga la tarta por favor

Voz 1084 24:57 escuchamos alas de Willian Wyman fue la

Voz 23 25:00 mira película ganadora del Oscar al mejor fin

Voz 0229 25:02 de todas formas los premios pasaron entonces bastante desapercibidos

Voz 22 25:06 piensa que la gala se va a retransmitir por todo el

Voz 1463 25:09 la gente espera que ilumine hemos sus vidas

Voz 3 25:12 corrientes con un poquito de glamour

Voz 0229 25:14 pues ahora pero entonces apenas recibieron publicidad ni en prensa ni en radio la revista Variety por ejemplo sólo publicó una breve nota en su página siete no intrascendentes que parecían entonces queda reflejado en una anécdota cuando Yánez Keylor subió a recoger su estatuilla la agradeció con un lacónico gracias años más tarde comentario

Voz 1463 25:34 si llega a saber la importancia que tendrían después estos premios habría estado más salvadora vamos a hablar ahora de series de televisión con Dani Garrán hola qué tal buenos días

Voz 0457 25:52 hola Pepa buenos días esta semana os propongo entrar en La dimensión desconocida porque este martes se ha estrenado en Saint Fay The Twilight son la cuarta estación televisiva de todo un clásico de la ficción que vuelve a las pantallas sesenta años después de que se estrenará su primer capítulo esta serie que mezclaba ciencia ficción fantasía y terror vuelve actualizada y con un gran nombre detrás como gran atractivo su impulsor y productor ejecutivo es Jordan PIL que después de sus películas de James Ali nosotros se ha convertido en una de las figuras más relevantes de Hollywood con ese terror social que también está presente en la serie

Voz 6 26:26 en sus últimos momentos Justin Sanderson se esforzó en hacer todo lo posible por evitar el desastre pero al final era un periodista de investigación que cuando se investigó asimismo fue demasiado tarde Justin descubrió que la ruta devuelve al infierno

Voz 16 26:41 echar de buenas intenciones y atraviesa los límites de la realidad

Voz 0457 26:46 la serie clásica fue toda una revolución en la época para la cadena CBS y tuvo cinco temporadas entre el cincuenta y nueve y el sesenta y cuatro su éxito llevó a la creación de una segunda sería a mediados de los ochenta y otra más en dos mil dos además de dos películas doce radiofónicas un montón de fans alrededor del mundo su creador Rod ser Lin utilizó la serie para burlar la censura que existía en el teatro y poder tratar temas candentes como el racismo la desigualdad económica como rasgo distintivo los capítulos incluyen un giro final que cambia por completo la perspectiva para terminar con un comentario del creador en forma de Moraleja la nueva serie está adaptada a los tiempos en la versión original Un monstruo sembraba el caos en un vuelo en este caso al más puro estilo Charlie Brooks Black Mirror es un podcast

Voz 14 27:32 Capítulo I el misterio del pueblo pies quince tenor los pasajeros se habían abrochado el cinturón la demostración de seguridad había comenzado llovía en el aeropuerto internacional tales hizo una gran tormenta estaba sobre el Atlántico los pasa

Voz 3 27:49 que del privado quince no se imaginaban que en menos de una dura

Voz 14 27:53 aparecería del radar de la torre de control nunca se volvería a saber nada

Voz 1463 27:59 bueno nos apuntamos esta nueva sede de terror que tampoco da tanto miedo e ojo voy a decir algo a su favor Heath vamos a pasar a otro tipo de terror que es mucho más real por desgracia ocurrió en la vida real

Voz 0457 28:10 sí es uno de los estrenos de la temporada de HBO Chernóbil que coproduce con Sky la plataforma ya estrenado dos capítulos de esta miniserie creada por Craig made in que narra los días posteriores al peor accidente nuclear de la historia muy cuidada en todos los detalles como la recreación de la central nuclear nos lleva tanto a las instancias políticas como las labores a pie de de la central ya de Harris que todos recordamos por Deco aun y Mad Mamen protagoniza la serie IS el hilo conductor de la Historia pasará de diez años por administra

Voz 24 28:40 son criminal qué significa eso

Voz 1463 28:45 bueno pues en el programa de esta noche en el podcast vamos a ampliar todos estos estrenos y nos vamos a sumergir de lleno en esa dimensión desconocida de de con así que muchas gracias Dani luego nos vemos hasta luego terminamos el cine en La Ser en la realización ha estado Juan Aranaz en la producción redacción y redes sociales José Manuel Romero Sara Rodríguez volvemos esta noche con la crítica de los estrenos con más series y ahora nos despedimos con ella con Doris Day la estrella de Hollywood que nos ha dejado esta semana

Voz 27 29:20 quiero que te tomes esto se relajaron los nervios pero existir con cansada que no puedo tenerlos más flojos creo que lo necesitas tú más que debes tomarte los Joe obedece al médico de Joe ya sabes lo que te pasa cuando estás nerviosa y excitada toma los hazme el favor de seis meses me dijiste que tomaba demasiados calmantes de seis meses atrás lo habías visto cometer un asesinato estás muy excitada

Voz 25 29:44 eh