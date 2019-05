Flash Deportes SER de las 18:30 (17/05/2019)

empieza la Final Four de la Euroliga de Baloncesto en Vitoria está en marcha la primera semifinal entre Fenerbahce y Anadolu Efes desde las nueve juega el Real Madrid contra el CSKA de Moscú son los dos favoritos de esta fase final el Madrid tiene el reto de conseguir la segunda Euroliga consecutiva hemos hablado en SER Deportivos con Fago Campazzo

más allá de lo individual que colectivamente nos planteemos metió a principio de temporada importante si lo pudimos cumplir el equipo mantuvo esa hambre de ganadora la personalidad ganadora que tenemos como como equipo y bueno otra vez no nos queda parado aquí en una faena así que aprovechando la de intentar conseguirla no va ser fácil imagínate difícil ganar una imagínate ganar dos seguidas así que a intentar hacer el mejor trabajo posible

Voz 1

00:45

contamos esta semifinal Real Madrid CSKA de Moscú en Carrusel deportivo por ser más web de La Ser y aplicaciones móviles desde las nueve con Dani Garrido Pacojó Marta Casas Antoni Daimiel Óscar Quintana y el resto Derek de fútbol mañana empieza la última jornada de Liga Santander con varias cosas en juego un puesto de Champions para Valencia Getafe Sevilla y tres puestos de Europa League en el que acabarán los dos que no vayan a Champions el Athletic Real Sociedad o español además queda un puesto de descenso por certificarse el Celta parte con muchas más probabilidades de permanencia qué Girona además una noticia en Madrid es que ha salido a la convocatoria de Brasil para la Copa América innovan ni Marcelo ni Vinicius lloré por cierto las nueve empiezan la jornada treinta y nueve de Liga Un dos tres de segunda visión con el Zaragoza Sporting de la selección española convocatoria para los partidos contra Islas Feroe Suecia de dentro de dos semanas ambos oficiales clasificatorios para la Eurocopa vuelve Cazorla novedad Oyarzábal es regresan también Isco Carvajal Diego Llorente Iago Aspas el que no estará salón Luis Enrique ex seleccionador que estará ausente debido a motivos familiares y fuera del fútbol baloncesto en tenis clasificado Rafa Nadal las semifinales del Masters mil de Roma tras ganar seis cuatro seis cero a Fernando Verdasco jugará mañana contra el griego chispas que eliminó en Madrid la semana pasada en la misma ronda en el Giro de Italia de ciclismo victorias para el español Pello Bilbao en el la séptima etapa con final en L'Aquila sigue líder Barreiro Conti y José Joaquín Rojas avanza la segunda posición ya uno XXXII de la cabeza esto es todo además del carrusel de las nueve toda la información deportiva como siempre en todas las emisoras de la SER web de La Ser y aplicaciones de la SER Carrusel deportivo