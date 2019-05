Voz 1 00:00 aquí

Voz 2 00:07 el cine inglés

Voz 1463 00:08 SER

Voz 2 00:11 con Pepa Blanes

Voz 1463 00:26 el rival decana empezado fuerte con la comedia de zombis de Jim Jarmusch que ha traído a la Croisette aun sin fin de estrellas como Tilda Swinton o Bill Murray el certamen sigue siendo un lugar también de denuncia política como demuestra esta película o como demuestran cineastas como Ken Loach que centra su última película en los repartidores precarios hablaremos de todo esto y también de los estrenos de la semana como la nueva versión de Hellboy o una comedia electoral ahora estamos en campaña casi imposible con Charlize Theron Isère Against vuelve también el veterano director chino Zhang Yimou en televisión tenemos un regreso una nueva versión que hace Jordan PIL de una serie de los sesenta de tu Aylwin Zoon La dimensión desconocida

Voz 3 01:21 no

Voz 1463 01:30 hola qué tal abrimos el cine en la SER desde el Festival de Cine de Cannes con José Manuel Romero y Elio Castro desde Madrid

Voz 4 01:38 sí compañeros cómo está el tema desde gestionado un poco feo es mucho peor que tú bueno ahora mismo llueve

Voz 0272 01:48 eh

Voz 0544 01:49 sí ahí ya te ahí Croisette hay buen cine que hace casi dos semanas de esperan

Voz 1463 01:57 semanas además de muy muy muy intensas desde certamen es muy interesante este año porque comienza un poco buscando su hueco su nueva identidad después de el año pasado esa bronca con Netflix tenido tampoco aquí hay películas hechas o estrenada solamente en streaming y veremos si hay nuevas modas cinematográficas porque de momento los nombres que suenan son veteranos como Ken Loach o los Dardenne o el mismo Almodóvar y bueno pues son viejos conocidos del festival muchos de ellos ya han ganado aquí yo creo que los Dardenne o Ken Loach podrían hacer incluso es ya su tercera Palma de Oro esta Tarantino que también es un viejo veterano y luego también hay realizadores debutan este año como por ejemplo la ley que es un francés de origen senegalés que ha presentado los miserables un retrato sobre los parisinos que ha gustado pero bueno aquí se sigue hablando todavía de la película de inauguración los muertos no mueren de Jim Jarmusch

Voz 6 02:58 sin en Santa

Voz 7 03:03 la verdad es que inaugurar Cannes con una de zombis sólo puede hacer alguien tan moderno como jeans armas porque esta comedia negra ha gustado ha gustado

Voz 1463 03:13 sin grandes entusiasmos porque es verdad que que tampoco proponen nada nuevo más allá de bromas eh bueno honró rupturas de la Cuarta Pared de las que se menciona asimismo bromas muy internas para cinéfilos y eso claro a qué encanto o lo que sea exclusivo de cinéfilos pese a todo el mundo le gusta lo que sí pues es que ha traído muchas estrellas que este año no no es un festival que tenga grandes grandes grandes nombres en cuanto a estrellas de Hollywood pero sí que han venido aquí Bill Murray que se durmió en la gala duración Tilda Swinton is Selena Gomez ahí de momento es lo que que lo que más buena por aquí estamos a la espera de Almodóvar a la espera de Ken Loach si tenéis alguna duda

Voz 4 03:55 pero acogida tibia no para Palma de Oro

Voz 1463 03:59 acogida tibia risas pero aplausos muy pequeñitos de verdad la gente se reía el no es no está mal es una película pero que dista mucho soy yo creo que está muy lejos de ganar la Palma de Oro

Voz 0544 04:11 sí a mí lo que me sorprende es la versatilidad que tiene Jim Jarmusch que hizo Patterson que es una película minimalista ambientada en un pequeño pueblo y sobre la poesía además y de repente pues Se de ser frena Noyce lanza por una una locura de de zombis estoy dice mucho de su de su vitalidad como director totalmente además

Voz 1463 04:34 es como el usa el género para modificarlo a su antojo lo hizo con el western de Men in aquí pues un poco coge el género de zombis mencionan Nosferatu menciona a George Romero se ríe del a mí me parece hay una cosa muy graciosa en la película que es que yo creo que es una parodia de Kill Bill de Tarantino uno de los comparte Dolores de él en esta en esta sección oficial porque tiene a Tilda Swinton en plan E E cortando cabezas como si fuera Uma Thurman y con una melena rubia locales y que que yo decía se esta arriendo de Tarantino Jim Jarmusch así que ahora le vamos a preguntar en la rueda de prensa a ver a ver qué dice

Voz 8 05:11 y luego tiene colmillo la película crítica o tiene colmillo

Voz 1463 05:14 que pasa es que es un colmillo muy muy obvio

Voz 8 05:18 sí da noche los

Voz 1463 05:19 estos vivientes Otto a todo el cine de Romero era un poco una critica al capitalismo al consumismo aquí es a los hámsters a los teléfonos móviles y a las redes sociales cosa que no está mal hay también alusiones a Trump pero son como demasiado obvias para un festival que va de de tan intenso y tan sesudo que hemos visto ha pues al presidente del jurado a González Iñárritu decir que aquí se busca una película que comprueba entonces por eso me parece demasiado yo facilona para para el jurado sesudo pero si os parece para no seguir poniendo los dientes largos a los oyentes vamos a dejar este programa para la crítica de los estrenos que ya se pueden ver en el cine y toda la información la vamos a dejar para el programa matinal para la web de La Ser así que empezamos con los estrenos casualidades de la vida a dos de los estrenos de esta semana tienen que ver con las campañas electorales la primera de las películas es casi imposible una comedia romántica con ser Gauguin si Charlize Theron ella es una candidata para presidir Estados Unido dos y el periodista antisistema dirige Jonathan Event escriben ojo los de súper fuma vamos a la fiesta de las salchichas

Voz 4 06:44 ningún quiere salir

Voz 10 06:46 la mujer más poderosa dicha blandura villano favorito demandan así que no me preguntas

Voz 11 06:52 el sigo solterón

Voz 0272 07:00 bueno pues eh decía Charlize Theron eh que defiende está

Voz 1463 07:05 es imposible contar esta historia sin perspectiva de género la verdad es que aquí hará la comentaremos pero aquí es la mujer la que se plantea así mantener la relación o ascender en su carrera profesional que es la política en este caso Iggy hablaba eso que que sí que se ha tenido en Cannes esa perspectiva de género en esta comedia romántica que generalmente no la suele tener porque siempre se da el caso contrario no y hablaba de cómo encontrar el equilibrio

Voz 12 07:27 es una comedia romántica iba a ir teníamos que encontrar el balance entre hacer algo muy romántico solamente muy cómico a veces nos íbamos hacia un lado a veces hacia el otro Ése ha sido nuestro reto lo que buscábamos fueron bueno

Voz 1463 07:44 yo os pregunto si es posible el amor entre un político de una periodista hice esta comedia osado

Voz 0272 07:48 está

Voz 0544 07:49 bueno a mí me ha gustado mucho hay dejando un poco atraso en el cine lo glamouroso que es esta secretario de Estado norteamericana interpretada por Charlize Theron lo patán que ese Rogen pues eh pues es posible en el cine todo es posible y casi me atrevería a decir que en la vida en la vida también a mí como te digo la película mía divertido es una comedia romántica e irrespetuosa había citado a los guionistas Hanna Ike dan Sterling aquí a mí me ha recordado que estos Theron y Seth Rogen son pues una suerte de Katherine Hepburn y Spencer Tracy en La costilla de Adán no pero en el siglo XXI o sea que son dos personajes que parece que no tan juntos o no tienen nada en común pero sin embargo pueden estar juntos no hay referencias a trampa a la política norteamericana el medio ambiente hay ecos también a películas como Lío embarazoso escatología seminal como en Algo pasa con Mary o sea que a mí es una película que hacen muchas referencias también a la cultura popular a la televisión a Juegos de tronos la Pretty Woman No hay una frase que le dice esto es como Pretty Woman pero tú eres Llúria Roversi ella es Richard Meier no eso es una película que divertida sobre todo divertida y dos de interpretes pues yo creo que están muy bien y con a Charlize Theron que tiene una vis cómica que ya intuíamos a yo habíamos visto en algún momento pero la verdad es que está muy bien en la comedia

Voz 1463 09:09 a mí me encanta me parece que esta estupenda me parece que es una cosa tremenda que me parece que protagoniza una de las escenas más maravillosas que es cuando colocada como

Voz 0544 09:19 te tienes que atender a una

Voz 1463 09:21 bueno a importante y la Unión de trabajo Clar una crisis porque tienen a un soldado o un rehén norteamericano es muy que intentar liberarlo estima de todo me parece que tiene un humor muy bruto a veces otro humor más que juega con distintos tipos de gags es verdad que no propone nada nuevo que es una comedia clásica pero me gusta que se romanticismo no sea ni por un lado empalagoso dos que no a una apología del amor lo puede todo Nou sino que veamos que las cosas pueden ser tiene más matices es muy divertida me gustan los protagonistas me gustan las situaciones locas las referencias a la actualidad ir a mí me ha recordado un poco al presidente y Miss Wade pero en versión millennials nada intensa no como quita las frases solemnes de Sorkin mete estas burradas y eso me y la verdad es que me gusta mucho y es una comedia que recomiendo ahora en elecciones y luego me parece además salvando las distancias no pero sí que tiene una reflexión sobre el poder sobre si el poder te cambia con este periodista idealista no que se enfada porque como si su novia hace determinadas cosas que pueden romper a los ideales en los que creían eso me parece que también es interesante a mí vamos yo es uno de los estrenos de la semana que más recomiendo

Voz 0544 10:33 el poder del amor el amor en una vez que ésta es una pareja así por tu pareja puede renunciar a determinadas ideas au postulados en tu vida au sin embargo es firme no hay eso sí también la película lo lo trata a sino a mí también yo la recomiendo mucho

Voz 1463 10:50 exactamente además es que Charlize Theron la recomendamos siempre

Voz 0544 10:53 cómo cómo no

Voz 1463 10:55 después si os parece vamos a pasar a la otra película que decíamos que había sobre elecciones es la opera prima de Matthew Sapin es una comedia como decimos en este caso viene de Francia que raro Se titula necesitamos tu voto en ella nos encontramos a un joven de veinticinco años que entra a formar parte del equipo de campaña de una candidata a las elecciones

Voz 11 11:15 si tú crees que por haber Benito en el trabajo pero él no es metió yo creo en la meritocracia los amigos de papá es que piensas de Katrina creo que es buena ya será mejor que está con todo lo que ha hecho por la cultura has cierta o no no es cierta era Secretaria de esta de se encargaba de las cuentas públicas para que te importa la mitad cree hallado

Voz 5 11:37 ZEC ya

Voz 1463 11:39 pues de otra comedia más de elecciones Jose qué te ha parecido que decías que las pelis francesas no te habían gustado

Voz 4 11:45 esta semana Armando hoy un poco antifrancés porque será hasta las narices de las elecciones

Voz 1463 11:53 que también yo seguidas

Voz 4 11:55 sí sí sí bueno ya años seguidos en un bucle electoral pues mira el problema que tiene creo que

Voz 1084 12:00 eh que es inocua es una comedia que se queda creo en en tierra de nadie de ser una comedia negra cínica hizo el problema que tiene o que yo le veo es que esto lo hacen también los británicos que en los franceses queda todo un poco desdibujado y un poco pobre porque teniendo ya chino que que yo recuerdo por ejemplo de decir of yp se llama que es una comedia o VIP que también es del sino que es comedias de ciclos electorales de las entrañas del poder del absurdo del esperpento de cómo se moldean los mensajes de cómo se adapta todo a venta todo marketing toda publicidad para fabricar candidatos teniendo todas esas comedias tan brutas comparado con esto esto no es nada al lado y chinos queremos poner en serios darle más enjundia o solemnidad también hay otras series francesa en la sombra que habla justo de la fabricación de de líderes electorales entonces mi problema ha sido eso que creo que es una quizás sea una comedia que se suma a esta moda de interesa la política hacemos cine sobre política eh en ciclos electorales meten por ahí también un poco ya al final como si el populismo la ultraderecha pero se queda en nada en esa tibieza que que no convence y yo creo que es bastante plana

Voz 0544 13:20 sí yo estoy de acuerdo el el director de ese un autor de comics muy conocido en Francia además había seguido la campaña de François Hollande había también descrito cómo es la vida dentro del Elíseo sea que Tien tenía material para hacer algo realmente de con enjundia hay con peso y con crítica pero sin embargo pues sequedad es un poco inane un poco que además con muchísimas referencias políticas francesas no y entonces eso quizá hace que que el espectador también se despiste un poco se ve pero pero poco más para mí

Voz 1463 13:54 sí yo yo estoy de acuerdo que merece floja me parece un poquito banal cuando el cine francés también una comedia que me gusta mucho de una directora que por cierto está aquí en sección oficial en Cannes que es Justine GIE que se llama La batalla de sol Feeri no que es precisamente la cuando fue Hollande ganó las elecciones como la gente salió a la calle aunque luego pasara lo que pasara no ir no me gusta de Bernard Tavernier que es mucho más profundo que hizo una comedia casi siguiendo lo que decías que mencionabas tu Jose que era crónicas diplomáticas o sea que

Voz 0544 14:27 señores de que esta no tiene la profundidad ni

Voz 1463 14:29 ni el atrevimiento de donde un poquito más allá no se queda como en un segundo plano como digamos que para contentar al público en esta cosa que tiene la comedia francesa de una vocación híper taquillera creo que en este caso le hubiera ido mejor un poquito más de de concreción o de si o de de atrevimiento en ese sentido aun así yo sigo diciendo que me me dan mucha envidia a los países que hacen comedias política sin ningún tipo de complejos porque en España yo creo que sólo tenemos vota Juan

Voz 0544 14:58 bueno está el reino por ejemplo que está triunfando también en Francia el otro día leía unas cifras de del reino la película de Soro Goyet que ya había recaudado casi más en Francia tiene española

Voz 1463 15:09 España aprovechamos el Potes

Voz 0544 15:11 sí claro yo haría un crowdfunding por la campaña de Díaz Ayuso

Voz 4 15:16 porque la llevar al cine la comedia del año

Voz 1463 15:21 como diría Cobeaga es que la realidad en ese caso superaría a la ficción no tendría ningún sentido pues es si os parece vamos a seguir concierne francés con un hombre fiel con la que Louis Garrel ganó el premio a Mejor Guión en el Festival de Cine de San Sebastián Un premio que recibía ex aequo con Jean Claude Carrière el guionista de Buñuel es una reflexión es otra comedia quizá más dramaturgia en la que te rías menos es una reflexión sobre el amor la fidelidad a las relaciones el sexo que tan protagoniza el propio Garrel además de dirigirla ir también Laetitia Casta que su pareja la vida real y la hija de Johnny Depp Lily Rose de que

Voz 11 15:57 pero a ver que en el fondo todo elecciones negase que te lo pidan a México que nada entonces legal

Voz 13 16:06 eh

Voz 0544 16:08 has

Voz 14 16:11 hueso y en San Sebastián estuvo Garrel con con Carrière y allí les preguntaban bueno le preguntaron que cómo cómo había buscado a un veterano

Voz 1463 16:21 insta para hacer esta comedia alguien tan millennials tan joven como Garnelo

Voz 12 16:25 que es un poco viejo joven en el fondo ir

Voz 1463 16:28 decía que es que le había costado mucho encontrar guionistas de su generación

Voz 12 16:31 en porque dos están obsesionados en ser directores

Voz 0544 16:36 hay algo que estoy desde tan detectando qué ocurre en Francia y es que el guión es algo a lo que cada vez da menos valor hay muy pocos Guionistas Profesionales en Francia porque todos los que son guionistas se convierten en directores para directores como yo que buscan guionista pues que no lo encuentran por ejemplo es imposible encontrar una pista de mi generación pues encontrarme con Jean Claude Carrière ha sido maravilloso alguien tan con sagrado me ha dado ese plus de técnica y ha sido maravilloso porque ha trabajado en las películas que yo adoro

Voz 0272 17:08 pues eh Elio te gusta esta pareja ese esta pareja esta diferencia de edad en el guión

Voz 1463 17:13 crees que se ponga yo creo que siempre es

Voz 0544 17:16 es ya una una digamos distintas visiones de de la vida digo lo lo que no sé si eso se acaba plasmando en la pantalla hay yo no sé si Louis Garrel pues está muy también influido más que por Carrière por su padre no vale no

Voz 0272 17:34 os ha gustado

Voz 4 17:36 a mí no básicamente no sé si ha pillado destemplado pero realmente me has vuelto de Rivera Maya no se puede pero no no pero

Voz 1084 17:48 mí me parece todo eh artificial e impostado eh no hay no veo una construcción de los personajes no ve una motivación no ve un arco dramático veo como unos cortes tremendos de incluso de de montaje narrativa mente que va a un sitio a otro y en un momento digo que que me quiere contar o qué le pasa a estos personajes porque yo quería entenderlos no cuáles son con las motivaciones y creo que en eso es muy pretencioso qué quiere hacer un una especie de de tríos sentimental al pero sin ninguna motivación simplemente un fabricando lo iba a mí me suena ese es el problema de de la película que que me suena todo como muy muy pretencioso artificioso no conectó con con nada de de los personajes

Voz 1463 18:37 a mí me sonó un pelín vía Juno es verdad que tiene una cosa bonita que es un homenaje a a distintos directores de la Nouvelle Vague y una mezcla de géneros que van desde el drama la comedia al thriller me gusta mucho el personaje del porque a mí lo que más me gusta de Garrel más que sus incursiones en la dirección es eh Garrel como actor y entonces sí que me sí que me gusta ese hombre medio pusilánime con esas mujeres que en poco le manipulan pero ese trío amoroso se me queda un poco o nada quizás la trama más significativas la del niño que a un poco un compungido de misterio y eso me me me mantiene esa me parece que es una película eh mona que se ve bien pero tampoco es bastante olvidable os no tiene nada que recordar osea es decir ayer Iñárritu en Cannes que el cine no tiene no es jurado que pueda hacer crítica de cine ni decir qué película es buena ni mala sino que es el tiempo yo creo que esta película el tiempo le pasaría factura porque es bastante olvida Hadiza en ese sentido aun así el espectador que vaya a haberla yo creo que va a disfrutar porque es una película muy bien hecha con la música francesa a los pisos pinchazos no tanto eh fíjate para ser parisinos Icon un poco un error de casting no sé si Laetitia Casta por mucho que fuera su mujer era la la actriz más idónea para este papel de la verdad

Voz 1084 19:54 tema se toman demasiado en serio a ella misma la película todo que yo la hubiera aligerado bastante hubiera funcionado quizá como como una comedia más alocada o jugando con con los géneros como decías tú pero a veces como que el imprime demasiada solemnidad a una cosa que resulta bastante eh complicada de entender irreal no a la Historia

Voz 1463 20:19 bueno son franceses sino a ese si no ponen ellos solemnidad que la va a poner bueno pues se para los que tengan ganas de algo sangriento en el cine esta semana se estrena también Hellboy es una nueva versión esta vez firmada por Neil Marshall y protagonizada por David Hart Burt actor que a los oyentes les sonará más por ser el policía de la serie Stranger Things en la serie de Netflix como decíamos es una versión muy Sangrienta nada que ver con las de Guillermo del Toro

Voz 11 20:45 Nos enfrentamos a todas las amenazas que existen sin embargo a mí me hago pasta Olarra dijo de convertirse en un arma

Voz 1463 21:06 pues eh decíamos que es violenta y sangrienta tanto que en España se estrena una versión light mucho más suavizada que ha sido aprobada por el director para hacerla más comercial y llegar a un público mayor digamos que es una copia pues podemos decir censurada o mutilada con un montaje menos violento que el del original americana

Voz 0272 21:26 bueno la verdad es que es

Voz 1463 21:28 es que es demasiada sangre demasiadas vísceras y sobre todo ese muy repetitiva a mí no me importa que sangre y vísceras de hecho en la película de Jim Jarmusch que contábamos hay una buena dosis de chorros de sangre el problema yo creo que esta entrega de Hellboy es que no tiene nada de personalidad que David Harbour que es maravilloso que estuvo hace unas semanas por di de ese simpático y Ximo y es gigantón y puede hacer un Hellboy físicamente bastante creíble me parece que no tiene no lo imprimen ninguna personalidad y me parece que la película es un sin fin de sangre es bueno es una cosa que no lleva a ninguna parte tampoco los fans de la saga han estado muy a favor así que bueno les recomendamos para estómagos nada delicados pero nosotros si os parece nos vamos a ir con cine chino estáis de acuerdo

Voz 4 22:17 de acuerdo

Voz 1463 22:19 pues vamos con el veterano director chino Zhang Yimou que estrena asombra una película que pasó por el Festival de Venecia es un drama de artes marciales preciosista con combates eh ambientado en un condado con un Rey salvaje You militar que sobrevive a las tradiciones de la Corte gracias a que ha creado una sombra es decir un doble que es que es capaz de engañar a todos

Voz 11 22:40 habíamos pactado un duelo para decidir el ganador será a vida o muerte para recuperar sin necesitaremos a tres personas una es el raíl otras para a traer esto

Voz 1463 23:07 pues le daban por por muerto con sus anteriores pelicula parece que ha resucitado con sombras ese la Gran Muralla

Voz 0544 23:15 sí es que es uno de mis directores favoritos de todos los tiempos yo divido su filmografía en las películas intimistas que me gusta de La linterna roja Jude tu camino a casa ni uno menos que son películas encantadoras y luego la de la que yo llamo con todos los respetos la de los chinos voladores no que es maldición de la

Voz 15 23:35 los dos lograda en si ésta

Voz 0544 23:38 la doblador aseguró esta pertenece más a los chinos voladores que son espectaculares son bellísimas de fotografía una estética una coreografía ya a esta además tiene un color blanco y negro cuidadito

Voz 1463 23:54 yo soy un unos

Voz 0544 23:57 las sombrillas con cuchillas que son fruto de la imaginación de este hombre yo la he disfrutado a ratos además es una reflexión sobre el poder el poder legítimo y me ha gustado a mí este director ya te digo que me fascina muchísimo más cuando es el cine este íntimo que habla de de la China sobre todo contemporánea pero estas películas son espectaculares la verdad es que son espectaculares

Voz 1463 24:22 estoy totalmente de acuerdo contigo pero voy a dejar a José que hable

Voz 1084 24:25 no estoy no no estoy totalmente de acuerdo a mí me ha interesado más que como decía dio visualmente que que no es relativamente lo que lo que cuenta la historia que tampoco me parece excesivamente original pero sí claro estéticamente es es apabullante las coronas hacías visuales los los duelos todas las metáforas del blanco el negro el yin y el yang eh esos palacios las las traiciones todas las metáforas también de de del poder no de los dobles in it sobretodo es visualmente es una una película que esta sí que si hay que verla en cine es cuando es aprecia todo la banda sonora de todo la atmósfera que que crea en toda la película es lo que lo que la hace grande y lo que vale la la pena

Voz 0544 25:14 recordemos que fue el responsable de las ceremonias de apertura de clausura de los Juegos Olímpicos de Pekín que dejó a medio mundo asombrado

Voz 4 25:21 me gusta con sus borradores llevando la antorcha

Voz 0272 25:25 la verdad es que es maravilloso y sobre todo que que a tales

Voz 1463 25:29 o sea capaz de crear este artefacto con estas coreografías luego el que ha tenido un uso del color en su cine muy muy curioso y muy destacado que aquí se pase como decía Elio al blanco y negro a los grises a mí me parece una película preciosa que a mí me aburre un poco todo el tema de artes marciales y sin embargo a mí me ha enganchado con el tema del doble que es un tema que ha tratado la literatura que ha tratado el cine y que a mí no sé por qué me fascina no me parece bueno me parece una película maravillosa yo no sé si tenéis algo más que decir de Fandi muy de sombra

Voz 0544 26:03 ah no no que esperemos que todavía le quedan un par de películas y que volvamos pues a a películas otro estilo no Amor bajo el espino blanco que yo también disfruté mucho y me gusta pero sobre todo que invitó a los espectadores a los oyentes sí que recuperen esas películas de de principio de su carrera cuando federal un director que pues en todos los festivales de cine era donde acudía pues era deslumbrante las películas que hacía en Cannes por ejemplo presentó me parece Youtube semilla de Crisantemo La linterna roja vivir que es una historia de de de China no Isère aprende muchísima historia con con mimo pues se chicos vamos a dejar aquí

Voz 1463 26:46 si os parece eh yo voy a seguir viendo pases saquen cánidos si ahora disfrute daros por ahí por Madrid

Voz 0272 26:52 muchas gracias Elio Castro

Voz 0544 26:54 Nos vemos nada hasta luego que lo pasas bien José seguimos vamos