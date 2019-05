María y Mercedes Marrero: pioneras del baloncesto femenino canario

Voz 0313 00:00 Darío Arizmendi es un periodista colombiano de larguísima trayectoria su país y las ha visto de todos los colores ha debido por ejemplo amenazado durante durante muchos años el otro día recibió el Premio Ortega y Gasset dijo algo que aquí en La Ventana tratamos de aplicar prácticamente a diario

Voz 2 00:50 dijo hacer un periodismo independiente crítico supone también aportar transmitir valores ejemplarizantes contar historias humanas que muestren las dos caras de la moneda

Voz 0313 01:03 hoy en Santa Cruz de Tenerife vamos a contarles la historia de las hermanas Marrero que son María Mercedes y las tengo aquí a mi lado sentadas María tiene sesenta y tres años formó parte de que el famoso ten dice cristal fue internacional debutó con la selección en Viena allá por el año setenta y tres ahora está desvinculada del baloncesto trabaja en el Cabildo Insular de Tenerife pero sobre todo está como responsable del Protocolo Relaciones Externas y actividades no artísticas de este espacio para las artes este Tea y Mercedes que tiene cincuenta y ocho años y que jugó también en el Tenerife cristal triunfo menos en baloncesto pero también poco

Voz 3 01:39 tuvo otra vocación muy importante que era al mar

Voz 0313 01:42 sí acabó convirtiéndose en la primera mujer que obtenía el título de capitán de la marina mercante desde el año dos mil es controladora en Salvamento Marítimo ha dormido muy poquito porque estaba hoy The Guardian estaba de turno pero eso es sentada aquí en La Ventana Mercedes María Marrero buenas tardes en vereda si alguien todavía tiene dudas a esas alturas de que éste va a ser el siglo de las mujeres en fin que se lo quite de la cabeza porque ella está confirmado iba a preguntar qué porque el baloncesto dada usted no las ven pero no no no hace falta cuanto

Voz 4 02:22 Erich caducado no por curiosidad llevó un ochenta restaría uno con ochenta rapidito no está mal

Voz 5 02:28 a mí me no me dirían todos los años yo no sé porque lleva unos años medía unos setenta y un ochenta por esto digo rapidito el por qué la gente se empeña negarme lo señaló todos los hombre no imposible imposible tú tienes que medir por lo menos unos noventa

Voz 4 02:41 pero no a esa medida año trajín de verdad de la buena de verdad es el agua y yo un ochenta y dos uno de ellos confirmado no no

Voz 5 02:49 hola ha habido oscilaciones ni nada pero me dicen que ha habido algunos días

Voz 0313 02:55 que hay que hay que hay que recuerdos tenéis aquella época hoy que está el deporte femenino en boga en fin en plena eclosión en fútbol mañana la final de la Champions retransmiten partidos por la tele y tal eso por aquel entonces no debía ser tan así

Voz 6 03:06 no me imagino nada nada totalmente diferente

Voz 5 03:12 no no era completamente diferente ella no vayáis pasando las hermanas Sergio no te hablara que lo vaya yo voy a hacer un inciso que entiende Sporting Fer triunfar hacerlo que tiene sentido contrastó que yo triunfara más que inferiores no llega a ser internacional absoluto claro pero yo voy a reivindicar algo grave indica reivindica la digo porque que a ver llegar a la selección absoluta es algo dificilísimo que sólo lo tienen lo conseguido muy poca gente como tu hermana con mi hermano antiguamente todavía más difícil porque porque bueno ya había mucha menos oportunidades para que las mujeres jugaran campeonato quisieras Canaria todavía más difícil porque para llevarte una canaria te llevabas alguien que te costaba más baratos que tenía al lado de Abbas para tener en tus equipos de la península entonces lo que hizo mi hermana pues fue un logro pero como últimamente con esto el Mundial femenino y lo que reivindicar aquí porque todo eso o llegas a la selección senior o no eres nadie aporte pues yo creo que eso no es así para empezar himnos para hablar de ella estuvieron a primera ya fueron campeones España baloncesto yo tuve la grandísima suerte con quince años jugar con ella en primera luego Marisol Hernández fue la primera Canarias que fue selección júnior yo la primera canaria fue la juvenil la primera que el fiel a júnior jugué pues el setenta y seis hasta el ochenta y seis que me fui en primera división

Voz 7 04:40 acaba de que metió la pata es así no han Ana no

Voz 5 04:46 que tiene la plata María para la península volvió jugó menos en Primera que yo pero María para la selección senior y entonces aquí ha habido movimientos de estar todo el día premiando a las jugadoras que fueron de la selección seny aquí hubo un montón de jugadora en el Tenerife cristal que no fueron a ninguna selección que ni siquiera tuvieron la suerte como yo por la altura fuera de empezar una operación Touré que mantuvieron un equipo aquí en Primera durante un montón de años que es el referente de las jugadoras porque por qué podemos ver baloncesto grande de Primera en Canarias porque hay un equipo canario dice el equipo canarista estamos formado por jugadores amateur Canarias digo yo que esa jugadora han sido un referente la que tuvo la suerte de abrirse camino fuera o los jugadores que son canarios y que todos estamos orgullosos pero que no juegan en Canarias estamos orgullosos de ellos porque son Caner bromas aparte

Voz 0313 05:38 me parece una reflexión muy interesante porque efectivamente estamos en el mundo y en la cultura del del relumbrón de la luz del foco todo lo que queda fuera de ese foco parece que no exista

Voz 5 05:47 sí tiene que muchísima importancia

Voz 7 05:57 a cobraba hay salvo por aquel entonces no cobraba ni un duro nada nada fino alguna ayudita nada El Vestuario al menos

Voz 5 06:05 sí bueno el equipaje sino el equipamiento el equipo el equipamiento Audi pasen podrá perdona éramos un equipo muy afortunado porque a nosotros nos patrocinada cristal que era la antigua con la cal Irina serán las Canarias vamos a buenos hoteles te acuerdas si cambiamos y buenos hoteles al principio nos pagaban el equipaje pero

Voz 8 06:25 oye y después del del deporte e una en el en el terreno

Voz 0313 06:29 cultural que yo quiero que nos cuentes a los oyentes de La Ventana que no son de aquí cuatro pinceladas de lo que ofrece el día que es mucho porque es un espacio grande diáfano acristalado por todas partes que te sorprende cuando llegas como ha sido nuestro caso hoy por primera vez y luego el mar que es otro territorio tan

Voz 8 06:45 bien de de de enorme interés

Voz 0313 06:48 esta reivindicación que has hecho de las jugadoras que están fuera de foco tú has tenido has tenido más satisfacciones Portús éxitos deportivos o lo que has conseguido en el en el mar

Voz 5 06:58 particularmente los éxitos deportivos vistos desde ahora desde la perspectiva de ahora pues yo creo que es bueno es la época deportiva fue mucho más divertida muy divertida seguro me formó como persona nunca pensé que estuviera teniendo éxito Nino éxito ahora como el deporte está tan valorado pues si realmente vamos a veces puede presumir de que es como está bien visto antes era una Emery macho

Voz 0313 07:22 María la cultura es el es el asidero para librarnos de muchas cosas que no están amenazando y entre ellas la tortura

Voz 5 07:34 la arriba si es que es un tema poco dominante para mí yo domino los eventos

Voz 6 07:40 en el turismo el baloncesto y la cultura creo que es un tema importantísimo

Voz 9 07:46 para la formación y para el

Voz 6 07:49 para la para que no tener una pero vamos no

Voz 8 07:52 no te digo más aquí y aquí en tu

Voz 6 07:54 tuvo apartado concreto como lo promoción hay sexo como lo defendería no como lo promueven debemos muchísimo pero yo creo que es un tema que TEA ha sido muy importante del concepto este porque ahora ha sido un edificio que estará todo un lugar para todos y una forma no sé de de acercar la ciudad muchísimo a la a la cultura porque se pueden hacer de todos los tipos de temas culturales se pueden desarrollar aquí

Voz 10 08:22 que hacéis por ejemplo cuéntanos once tres cuatro cinco seis eventos Dave de qué tipo que hace hay reuniones con eso hay hay un par de exposiciones además ya ex sevillista bajaba hay un par de instalaciones fantásticas de Marina de Marina han hundido anímicamente palentina grano como como se llama videoinstalación videoinstalación que son una que es una maravilla es una maravilla de lo que haya que cuantas más exposiciones

Voz 6 08:45 se les María Cañas de Marina Núñez y luego además de eso hay muchísimas activa

Voz 5 08:50 la es relacionadas con esas exposiciones

