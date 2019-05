La Ventana de la Música | Un sonido canario diferente

Voz 1 00:00 caña desde Tenerife con Carles Francino

Voz 4 00:31 erótica

Voz 0313 01:00 a las seis y diez minutos de la tarde las cinco y once en Canarias ya estamos aquí en nuestra cita de cada viernes con la música en directo con Iñaki de la Torre con Benjamín Prado buenas tardes buenas tardes cómo estáis la verdad es que hoy nos ha costado elegir porque Canarias no sólo lingüísticamente sino musicalmente hablando es casi como un continente aquí encuentras de todo hay de todo música latina merengue bachata influencias árabes de raíces guanches hay rock and roll cantautores sonido garage rap hip hop lo acabamos de comprobar cada uno es hijo de su padre su madre entonces que hemos hecho buscar un hilo común entre nuestros dos invitados que visto lo visto podrían ser los pelos en la radio no se ve pero podrían ser los celos cuidado porque cómodos ya que De la Torre opone hacer de decoro tenemos dos propuestas dos estilos dos maneras de vivir y entender la música una cañera rockera de toda la vida que es de los vinagres es lo que está Solano con los volcanes

Voz 5 02:09 qué es el título de su disco Por otro tenemos

Voz 0313 02:11 ahí Muti que ha alquilado una habitación de hotel la ochocientos veintiocho

Voz 5 02:15 Sí Se titula su nuevo disco en habitación puede ocurrir de todo incluso se pueden buscar galaxias

Voz 6 02:49 hay buenas tardes a Abel Rober Sergio buenas tardes a los tres vinagres cómo está bien medido qué tal oye tener cuidado

Voz 0313 02:57 con Iñaki de los pelo que dicho eh porque vosotros os conocí a disposición te habías consiguió en algún festival alguna cosa personal no no tenía muy claro

Voz 6 03:06 la red eran las redes en la red

Voz 0313 03:08 bueno el peluquero lo compartir sonó con porque prefiere o el peluquero no le dan casi trabajo oye me gustaría contar hay unos y otro en poco y recordaréis al a los oyentes de La Ventana de los orígenes como veis como explica el el Benedito de la música si os ha costado mucho poco si tenéis plan B venga empezando vinagres va

Voz 7 03:29 en verdad nosotros llevamos tocando toda la vida no bien niños si desde queramos pequeñito llevamos tocando en Canarias una cultura musical enorme in toda la vida hemos tocado juntos si yo eso

Voz 8 03:39 además del mismo barrio Nos hemos dejado ver y hemos estado ahí como pues súper siempre en contacto quedando y eso pues

Voz 0313 03:47 ya esos dioses viene por amigos por compañeros por el barrio por familia escuchaba música ya de de chavales como eso

Voz 8 03:54 sí un poco por la amistad que nos une sabes consigue mujer en varios grupos los trenes y al final no juntamos los tres puntos sí vimos que teníamos dimos río parecido cuánto de Maggi dimos un poco siempre todos juntos

Voz 9 04:06 que estamos en tu caso Syed bueno yo creo que la música no se busca sino que te encuentras y al final es un poco inevitable cuando uno tiene la sensación esa capacidad de de necesitar contar cosas pues bueno pues Begin Dalí o tocando me encontraba una de arrancase hermanos escuchado música te encontraste una guitarra ha habido una guitarra y empecé a tocarla Hay de repente me encontré con un disco de Silvio ido come

Voz 0313 04:32 pero formas es verdad que las maneras diferentes de enfocar a vivir la música en el disco de de los vinagres y lo iremos destapando un poco

Voz 9 04:38 pues eso hay hay garage rock ay ay ay ay ay

Voz 0313 04:42 mismo también un poco de hecho ellos definen sus conciertos como una batalla como una como una verbena y en el caso de Said encontramos pues mucho más introspección más vida interior yo creo que hay mucho o bastante de de autobiografía esta canción por ejemplo la balada de Keith fracaso

Voz 10 04:58 lo que sí sangrando y kurdo sí

Voz 12 05:23 eh eh

Voz 10 05:29 no hay resquicio

Voz 13 05:34 que dijera

Voz 10 05:39 ya

Voz 12 05:43 no es casi nada

Voz 10 05:50 puedo caballo sí

Voz 14 05:56 eh

Voz 13 06:02 mira mira

Voz 10 06:10 claro

Voz 9 06:17 el amor los vida entendidos a concebidos como un ring es una es una visión curiosa e si el boxeo y la cuestión púgil ahí peleando contra la vida contra el amor es siempre bastante recurrente y esta canción está inspirada en un libro que se llama el gancho de fracaso que habla precisamente de eso de un un boxeador que

Voz 0313 06:39 mi hermosa esta canción una balada son de toda la vida verdad

Voz 9 06:42 ajenos la canción yo creo que es un género en sí misma hay bueno habla un poco del éxito en ocasiones del del fracaso de la evasivo

Voz 0788 06:53 no que decía Francine antes que algo les unía a estos grupos a los vinagres ya Said Muti yo creo que tiene algo más bien que los une por la línea del tiempo porque desgracia eso como los vinagres son como los inicios del rock'n'roll cuando todo era crudo cuando bastaba con guitarra bajo batería cantar pocos coros y luego la siguiente evoluciones a manjares un poco de velocidad añadirle otros arreglos otros colores hacer otros ritmos y hacer también un poquito más de cómo más cuidadito con las melodías porque no todo ya se trata de energía es gracioso porque es tal cómo evolucionó el rock'n'roll y me gusta que lo hagamos precisamente en Canarias que tienen una historia tan milenaria que es como ver la línea del tiempo de la música en una misma mesa

Voz 9 07:31 bueno ellos son de tierra volcánica de fuego si vengo de otra isla Un poquito más calmada esposas

Voz 8 07:39 música se les notan las islas entonces eso me parece que es así no se puede hacer lo que iba a decir que antes cuando dijiste cuando dijiste

Voz 7 07:45 encontré un disco que Silvio todo cambió no explica este si hablabas de Silvio Rodríguez osea hablabas de Silvio el rockero pero no se te Benin ninguno muchos de los dos sinceramente en la música más bien yo lo que te veo es muchos rasgos setentero

Voz 9 08:02 lo que te gusta influencias están en los Stones en los Beatles pero yo creo que antes hablábamos fuera de micro de Dylan yo creo que el homólogo de digo me digo

Voz 8 08:12 la sorpresa como hay una hora menos que igual le con buen la gente con buen gusto saber de qué hablar

Voz 9 08:21 vamos de Dylan que yo creo que el homólogo de Dylan en español para mí sin duda alguna sirvió Rodrigo porque es maravilloso creador de canciones que yo a mí lo que me gusta es la canción como género que además Dylan ya tiene un Nobel por tener un gen de la canción

Voz 0313 08:35 eso es lo que no pueden soportar oye vinagres y el rock volcánico que cómo definimos el rock volcánico ve el Roques es volcánico en sí mismo pero un rock volcánico pero sé que es que nuestros

Voz 15 08:46 es una mezcla de muchas cosas entre ello pues la música que escuchamos a Jim Canarias de quedamos pequeñito once merengue musical cubana música de raíces música tradicional de aquí de Canarias que a nosotros nos ha influenciado muchísimo mezclada con toda esa influencia

Voz 7 09:00 de rock de toda la vida que venimos escuchando todos desde que somos pequeñitos hecho un potaje y mezclado todo nada batidora vinagre al final sale un género que es lo que nosotros hacemos que fresco divertido que nos pedía el cuerpo va si os algo hacer algo fresco divertido como lo llamamos vale

Voz 8 09:17 haré

Voz 0788 09:20 ahora me gusta mucho cómo lo dicen ellos porque estaba hablando de música hispanoamericana que aquí es muy influyente en las Islas es gracioso porque algunas de sus canciones tienen efluvios como por ejemplo el marinero y el capitán la milonga Mainar yo el capitán del horror Bridget que al final es una milonga rock'n'roll izada osea es una cosa que nosotros también ha llegado la misma conclusión sin buscarlo seguramente que es tomando influencias iberoamericanas el mezclando con el rock'n'roll no sale esto

Voz 0313 09:44 eso eso eso en la forma y fijaos en el contenido antes es decía yo Said esto de de la vida o el amor interpretados Oleiros en código de de un ring del del boxeo no bueno los vinagres tienen canciones donde hablan de amores terroristas directamente Jackie incluso aparece alguien que anda trastornado

Voz 16 10:01 Plath ah vaya no por porque está

Voz 0313 11:13 qué pasa que al final cuando se metieron en el potaje tanta influencia lo que tales un sonido propio ese el rollo no sólo que eso es lo que estamos el mismo propósito vinagres esas una nosotros sabes

Voz 8 11:24 pues también Estambul sean un poco mal a más latino teníamos antes el rollo de ir p'alante y tal pero sí hemos ido buscando cuente bebiendo de otra fuente sí pero esta canción tiene uno tiene unos golpecitos ochentero Pegamoides estupendo dice uno que piensa galas que los Pegamoides eran geniales eh usarlo Diego piloto así tú pero todo eso lo decías en los ochenta también están los tendidos alguno eh

Voz 0313 11:50 bueno pero la mirada cambia también con el viéseis disparándose bandas enfocan cosas que han sucedido que están pasando en ese momento igual el análisis es ese instinto que en la música todo está pasando todo

Voz 8 11:59 tiempo claro eso es lo bueno sí sí sí

Voz 0788 12:02 lo que decía yo antes que ellos llegan a conclusiones iguales que otros tipos hace treinta años con los mismos elementos pero no sabían que la conclusión iba a acabar siendo muy parecida

Voz 0313 12:10 qué cosas distintas para dos proyectos musicales different

Voz 0788 12:12 también Said S

Voz 0313 12:15 de la escuela de Juan Palomo yo me lo guiso yo me lo como otra Fandi estáis ahora con una multinacional todo tendrá pros y contras yo quería que lo comentase y aquí no porque pero en fin yo también estoy con una multinacional Muti National Guti Guti Guti al Gales Actur esos chulo pero pros y contra eso sea no se experiencia de cada uno que se aprende a que no se aprende yo creo que si al final no fue

Voz 7 12:38 vamos a poner punto en común hay muchas más cosas en común que en contra porque al final el estará en una multinacional no te garantiza nada sobre todo seguimos siendo un grupo pequeño que nosotros no lo hacemos Ramos todos nosotros el disco todo dicho el disco salió grabamos nosotros lo pagamos nosotros ya luego

Voz 17 12:55 Ernesto Santos hay muchos mitos hay muchos mitos

Voz 18 12:57 lo de la multinacional la gente que tener cuidado la gente piensa que lo da por supuesto que sabe cómo funciona la multinacional tal porque lo que te venden en muchas muchas cosas en las películas clave te venden que la multinacional como que te explota Italy lo que nosotros hemos visto que hemos estado dos estuvimos en Sony Warner que ha sido

Voz 8 13:15 vosotros habéis llega explotados ya es decir tras el final del la idea preguntarle si si os quiero hay una anécdota que me encanta un día García Márquez Jauma

Voz 0281 13:27 por teléfono a las tantas de la mañana a su agente Carmen Balcells le dice Carmen tú me quieres Carmen le dijo pero como no te voy a querer si eres el setenta y cinco por ciento

Voz 8 13:37 la duración

Voz 0281 13:39 llegas a eso Sony te querrá Warner

Voz 9 13:42 también lo de El Mundo multinacional qué tal

Voz 0313 13:45 qué tal funciona bueno voy yo creo que es un poco como dicen los compañía

Voz 9 13:48 pero al final de cada uno tiene que generar su propio trabajo y trabajamos todos los días haciendo muchas cosas a la vez porque al final la industria ha cambiado tanto y ello eso que te venden las películas pues no es verdad y entonces tenemos que trabajar de muchas cosas yo optado por un camino paralelo y bueno pero para duro no sé si soy vida didácticas pero bueno yo no doy clases ya no me dedico a dar clases con enteramente a la música pero pero bueno he decidido ir por otro camino igual a indie en el sentido es independiente y que nosotros tenemos nuestra propia empresa de trabajamos en un camino y un horizonte pero no creo que haya tantas diferencias bueno y otros porque creo que trabajamos todos los días hay

Voz 0281 14:29 estamos a las canciones no les importan además no les importa nada quién las vendes y además oye vivimos en el tiempo en que alguien cuelga una canción en un blog se convierte en Pablo Alborán no les

Voz 0313 14:39 importan las canciones ya en los directos que yo creo que seguramente haciendo de la necesidad virtud es ahora mismo la la gran verdad de la música no queda otro remedio que defenderla y no en los directos la venta de discos hoy en día un poco complementarlo mira aquí estáis hablando con tres personas fin lo digo porque es así que no me lo invento que son somos Iñaki Benjamin y un servidor que compramos discos y compramos libros joyas somos son son usted

Voz 8 15:05 por otra parte las no

Voz 0313 15:08 yo decía cosas diferentes te contra un hilo común que a hacer un poco rebuscado pero aquí me gusta me gusta mucho me hace mucha ilusión encontró unieron común a través del western que tiene siempre mucha influencia en la música muchas carreras por ejemplo esta de los vinagres

Voz 16 15:24 viendo

Voz 19 15:36 a tu cuerpo

Voz 14 15:56 ahí está ahí está él

Voz 0313 15:58 ay de hardware rockeros sería eh y luego con Said Muti cogemos el disco es apareces

Voz 13 16:15 casi todas las porras

Voz 10 16:35 el qué

Voz 8 16:44 el título de esta canción dar disparen al camarero del pianista de toda la vida pero pero ahora seríamos el ámbito el objetivo con el que yo

Voz 9 16:53 yo no puedo contar las veces que un camarero o camarera más salvado la vida entonces por favor no disparen porque son los dos grandes valedores de la noche y bueno haciendo la analogía cosas no le disparan al tenista enganchando es verdad tú has titulado este este disco con el con el

Voz 0313 17:08 con el nombre con el número de una habitación que es la habitación ochocientos veintiocho habitaciones no sé pero bares y hoteles en la vida de los músicos que

Voz 9 17:16 es un poco de eso sí vale lugares comunes yo creo que los hoteles son micro ciudades en la que las personas van y vienen tú tienes una realidad en la habitación de al lado tiene otra totalmente diferentes como los aeropuertos igual no me gustaba mucho en marcarlo dentro de una habitación donde el porque pasa de todo contable unas veces y otras veces incontable la iguana hemos vivido he vivido muchas situaciones en habitaciones de hotel y además el hotel es muy recurrente para mí es muy mágico tengo la impresión y no me satisface comentar que la vida real se parece cada vez más a los de las habitaciones islas y las experiencias separadas

Voz 0313 17:51 de unos entera muy poquito de lo que está ocurriendo a lo mejor aún sólo un metro de distancia

Voz 9 17:54 yo lo cambiaría ahora en una pantalla hay otra pantalla no están en pantalla seguimos en pantalla separadas probablemente no

Voz 7 18:16 Habitaciones separadas se llama algún libro de poesía de Luis García Montero el de música vamos a hablar de poesía hay vamos a hablar de un poeta rockero de un poeta nacido en Santa Cruz de La Palma en el año mil novecientos cincuenta y seis y muerto muy prontito

Voz 0281 18:32 en el setenta y seis a los a los veinte años se llamaba Félix Francisco Casanova es el gran el otro gran maldito de la literatura española seguramente después de Leopoldo María Panero un chico que muy joven era hijo por cierto de otro de otro poeta apostilla aquella generación de Carlos Edmundo de Ory la primera Gloria Fuertes y demás él escribí yo muy poquito muy poquito tiempo escribió una serie de libros de poemas escribió una novela incluso escribió

Voz 20 18:59 no una algunos una especie de de diario y y murió en un escape de gas bueno parece que no muy muy casual sino que se suicidó

Voz 0281 19:12 el muchacho ir después su poesía fue avanzando fue avanzando avanzando se fue se fue haciendo famosa ha publicado obras completas del tiene pues en su lugar de nacimiento Santa Cruz de La Palma que al lado tiene incluso una estatua en la estatua sabes lo que hay pues en las tapias está está él tiene un libro tiene sus dos discos favoritos al lado hechos en bronce uno es el de Rolling Stones Now de los Rolling Stones otro es un disco de Waters un disco en directo

Voz 21 19:40 verdad que fíjate que fíjate qué qué redacciones había entre entre

Voz 0281 19:44 no yo quiero oler Beno su último unos fragmentos de su último poema llama eres un buen momento para morirme eres no eres un buen momento para morirme amaneciendo ya noche defiendo a un mismo tiempo cariño no es esta la forma en que te gustaría vivir en mi cabeza hay un álbum de fotos y la última página tiene tu boca lluviosa mordiendo me los labios mis ojos han sido rápidos techo el amor con la ropa puesta mientras cruzaban la calle con el cabello ardiendo pero ahora son tus pies quienes dan mis pasos de Bebo en cada vaso de va mis palabras son claras como niños pequeños a veces hoy común en tierra interminable siempre triste y azul pero otras veces hoy un río de risa haciendo al amor a la mar una felicidad contagiosa un revólver de amor Nena voy a disparar justo a tu corazón Bang Bang hoy quiero arrollar te enrolla arte ya arruinarte montaña de aguardiente Itar de rojiza eres un buen momento para morirme el buenísimo pero

Voz 22 20:45 estamos en La Ventana estamos como cada viernes con la música en directo

Voz 0313 20:49 turno para Syed Muti con Miguel Izquierdo al teclado cuando queráis

Voz 24 21:17 en una ciudad Abu adverso

Voz 14 22:27 los

Voz 25 22:54 sí

Voz 24 22:57 da risa impuesta se

Voz 14 23:28 sí

Voz 26 23:30 yo no

Voz 13 23:47 y y en mi tierra se va ahora

Voz 27 24:02 Cayo de nada

Voz 13 24:04 la eh

Voz 14 24:14 porque sí

Voz 28 25:22 con

Voz 29 25:27 has pensado alguna vez lo cerca que está el mundo de los viajes y del cine cuando ves una increíble playa del Caribe en una peli de pirata las te apetece estar allí ha sido una comedia romántica dos enamorados pasean por París cogidos de la mano temores por viajar con tu pareja y una de aventuras está rodada en rincones lejanos tus ganas de viajar se dispara Jaques es por eso Viajes el Corte Inglés presenta verano define destinos de película en los que tú serás el protagonista en los que vivirá su experiencias que te dejará en con la boca abierta la reserva por sólo sesenta euros si pago hasta en diez meses y si encuentras un precio mejor te lo igualan pero eso no es toda por reservas de más de mil euros te regalan un Google Home ni para que el asistente de Google se convierte en el compañero de viaje perfecto porque el cine y viajar se disfrutan más en buena compañía la prepárate para sentirte como una estrella con tu verano de cine una producción de Viajes el Corte Inglés consulta condiciones financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés que sujeta a su aprobación

Voz 10 26:29 el futuro de Europa debate

Voz 30 26:33 este lunes los candidatos de los principales partidos analizó en el reto de la inmigración el auge de ultranacionalismo e hizo Tuttle si la guerra comercial del cambio climático

Voz 31 26:45 a partir de las nueve de la mañana Dolors Montserrat del PP Josep Borrell del PSOE Eugenia Rodríguez Palop de Unidas Podemos Luis Garicano de Ciudadanos porque Luxor Oaks debate

Voz 10 27:01 caminos se vació

Voz 1 27:07 la Ventana ochenta y cinco años de radio de Merino

Voz 32 27:12 no ah

Voz 0313 27:57 faltan veinte minutos para las siete de la tarde las seis en Canarias y aquí seguimos en Tenerife estamos a nuestra cita de cada viernes con la música en directo estamos presentando el disco de los vinagres los volcanes y el de Said Muti habitación ochocientos veintiocho

Voz 10 28:13 vete en mil que así eh

Voz 0313 28:52 me dais hacer una cosa unos unos y otro defender los discos es decir de hacerlo estábamos hablando con con Said hace un ratito no sé qué pasa que vivimos tan acelerados que hoy incluso en el consumo de música buscamos José busca una canción cuarenta segundos arranque sino no me mola a otra cosa cambiar cambiar lo defendemos siempre aquí que los discos tienen un relato de la primera canción hasta la última tienen una lógica una intención yo no sé si vosotros en vuestro ámbito no sólo el profesional vinagre iba para los eh sino los hábitos de gente que conoceréis familia amigos y tal si sigue siguen habiendo personas que no sólo compran discos compran libros sino que tienen la paciencia de destripar los escucharlos de volver atrás y de insistir sigue existiendo gente de Estados Un espejismo nuestro

Voz 17 29:44 sí es claro a gente siempre se sigue existiendo obviamente lo que pasa es que pues las cosas van cambiando la gente va cambiando la forma escuchar música un poco más de buscar una canción Single y luego recopilarlas en un disco saben nosotros también somos muy parte de gusta bastante esa fórmula también en la compartimos Si queremos aplicar la de hecho muchas veces sabes entonces Briguitte creemos que el disco si tiene sentido hay que hacerlo pero tampoco pasa nada si lo haces por partes y luego lo juntas en una

Voz 9 30:10 es en realidad eso pasaban los discos originalmente a un mercado de lo que llamamos un álbum ahora cara le además no estaba decoraba pero

Voz 0788 30:19 es que al principio tecnológicamente la imposible que durara más cada cara que una canción entonces los álbumes literalmente eran una cosa que eran como un libro en el que era un álbum donde vas metiendo a los Eagles que al final se convertían en los play una larga duración pero porque se juntaban varios Engels y no por cuestión comercial sino porque no había manera hacerlo de otro modo Ike en cambio todo eso

Voz 8 30:38 Dylan la vaya a yo sabía

Voz 7 30:41 bueno eso es una cuestión que está sucediendo yo creo que es reducirá al artista una sola canción

Voz 9 30:47 me parece una injusticia tremenda porque es aplicarle un cliché que no se merece cuando un artista en una ahora como un disco explica muchas más cosas no aunque no sea la canción más popular pero estamos viendo tan rápido que las cosas pasan delante de nuestros ojos lo pasan por los oído y ni siquiera no nos damos cuenta de

Voz 0313 31:05 que escuchamos es una injusticia para la artista es una pérdida para la persona que lo consume que que el que se deja por conocer un montón de cosas la semana pasada nos decía Macaco de de su disco anterior el cuarto Single que que sacaron lo sacó por su por su narices porque de la compañía querían y bueno tiene más más visualizaciones que los vídeos de Rosalía e en Fini es un bombazo bueno porque decía eso paciencia bueno hizo llamamiento directamente a las radiofórmulas favor paciencia Un poco de un poco de por favor no digo

Voz 0788 31:36 Mas no solamente ocurre que hay que

Voz 7 31:39 a los hijos como una cosa completa sino que hay que verlos varias veces claro varias veces decía el poeta del que hablaba antes Félix Francisco Casanova que por cierto también tenía un tuvo un grupo dice en uno de sus libros una cosa maravillosa dice siempre estoy naciendo en la música es algo maravilloso delicadas como la música se convierte al final en el lugar donde GER minando la vida de uno también hubiera antes que comentabas lo del poeta

Voz 0313 32:01 en la vida de todas las personas y en la trayectoria profesional de muchos músicos aparecen nombres propios que son importantes no son relevantes por el motivo que sea no en el caso de de Said Muti los vinagres hay personas en el caso de Said Leopoldo María Panero cuente cuente cuente a la Historia

Voz 9 32:18 bueno yo en la Historia es muy curiosa porque yo hice mi primer concierto en la cafetería Drummond lo que era una cafetería librería cabría en la en Las Palmas de Gran Canaria voy a mi primer concierto mi prueba de sonido de sonido de Panero estaba ahí en la Liga siempre inquieto si él estaba delante Sara y bueno yo lo conocía de oídas del poeta al pero nunca lo me lo había encontrado y entonces la anécdota curiosa porque estaba haciendo la prueba sonido

Voz 8 32:43 acercó inmóvil gente me dijo ala otro cantamañanas voy a entrar seguidamente

Voz 0313 32:52 he hecho una vómito Ana de leche justo delante

Voz 9 32:56 de mí porque gran gran comienzo eh

Voz 0281 32:58 S de suerte tuve muchos más encuentros con Leopoldo y siempre con esa cuestión macarra que sabes que yo le preguntas urbanos Juan Luis también también poeta Juan Luis Panero lo dije cuando os visteis cuentan la familia de que Leopoldo estaba realmente muy mal dice no ya un día que baje a la calle y le vi ese estaba comiendo un donuts pero eso no parece uniforme dice no pero es que lo estaba mojando en el Alcor que de un árbol

Voz 9 33:24 de todas formas hay que decir que es una una persona única en la que yo tuve la suerte cuando estudiaba la carrera que me lo encontraba en el patio la facultad en la que aprendí muchísimo que era muy muy repentino y les ya lo había siempre genialidad en la historia de los vinagres José Vélez que

Voz 17 33:42 te has de un gran éxito Ése es Julian esas canario referentes siempre puede nombrar no

Voz 8 33:48 dijo Iker

Voz 17 33:50 no sé si si tienes claro ya se les pone nombre de Julio Iglesias canario

Voz 8 33:57 en la península nombrarlo eh que azota contarnos la historia del como siempre lo hemos escuchado desde pequeño

Voz 18 34:04 me escucha mucho sobre todo en la época de setenta y tal

Voz 8 34:09 si no se hace gracias un día aprobando una canción pues salió eso dijimos bueno pues porque no les vamos a dedicar este hit de la ILE gustosa Benzo o que no sabemos si es verdad que no no tener constancia de la Belmonte de AVE

Voz 0313 34:27 pues no lo mejor no me gustaban y la suya bueno hoy es y no sabe y si no tiene respuesta para eso a ver si tiene para otro qué significa exactamente Chivite anda

Voz 8 34:52 te repaso de carisma pero no salió ya te lo voy a decir Said Muti a ver qué va hombre yo lo entiendo apoya yo pregunto yo busqué esta mañana era como una comida no no no eso con Kimi ya lo que es lo que dijo él el pene básicamente a él no ha dicho el PP iba a decir comúnmente como polla Chandra bueno

Voz 16 35:30 eh

Voz 8 35:41 Francino la verdad es que

Voz 0788 35:43 el él no es que tenga una bola mágica es que sabe que yo soy un toca bolas y entonces he decidido que efectivamente voy a tomarle la palabra voy a hacer cantara esto estos chavales a mi servicio como a mí me gusta o sea que a mi me gusta pero

Voz 0313 35:54 toca lo cuatro pero en realidad sí a los cuatro pero en realidad no

Voz 0788 35:57 voy a hacer para homenajear a esta emisora que cumple ochenta y cinco años decía yo antes que estos dos grupos son como la evolución de la música todos ellos yo voy a intentar hacer evolucionar una canción que tiene un poquito más de cincuenta años como cincuenta y dos así que era una canción de los Beatles hay entonces vamos a intentar ver cómo habría cambiado con los estilos según iban cambiando esta misma emisora de la SER cómo cambiaba la música no por ejemplo en los sesenta y una canción de los Beatles que quiera del álbum Help si no me equivoco que vas a perder a esa chica entrar vamos a tocar como se tocaba como se cantaba en los sesenta venga ellos me hace los coros a ir

Voz 8 36:30 es la primera voz yo voy intentando ayudar a todo el mundo y todo

Voz 0788 36:33 hay Said que es que que me ha la guitarras un incauto por prestar

Voz 8 36:37 estremeció tan

Voz 35 36:42 ya no acaba cerca iba a nada eh

Voz 8 37:02 este

Voz 35 37:09 que nació Sonia

Voz 36 37:12 pero vamos a ir

Voz 8 37:15 y ahora ya horas

Voz 22 37:16 ahora lo ven que igual modo Inocente inocente pero luego llegan

Voz 0788 37:20 la música en realidad como la hacen los vinagres así mucho más visceral que es por ejemplo hace exactamente cuarenta años será en el año setenta y nueve como habría sonado en la SER esta canción se hubieran tocado los Ramones que es un poco el rollo más de los vinagres no esto lo hacemos un poquito más a lo punki

Voz 37 37:36 el gran Aldesa

Voz 35 37:42 eh yo era

Voz 36 37:59 me me salió bien

Voz 22 38:04 como como dura no hubiera funcionado vale no no no no voy a funcionar vale está claro

Voz 8 38:09 no podemos ver en reggaetón

Voz 0788 38:11 porque si no y ahora vamos a invitar a Sara Socas para la que pide un aplauso

Voz 0313 38:15 ahora

Voz 22 38:17 para que no se actualice el tema para que los actualice el tema claro claro porque ahora tenemos ya que llegará el

Voz 0788 38:22 y mostró la versión de los sesenta desde finales de los setenta y ahora Sara Socas que ya sabes que es freestyle el que lo que los suyos improvisar capeando canciones yo solamente les voy a decir de qué va el tema en la letra de este tema que habla de vas a perder a esa chica así la tratas mal sino las sacas por ahí por la noche sino eres amable con ella y entonces sino la voy a llamar yo voy a sacarla y entonces la voy a conquistar eso era el tema inocente nosotros le vamos a hacer una especie de base por el fondo rollo rapero medio raperos Soul Schubler era harán vi que es lo que se hace ahora ella va a ir rastreando sus partes y cuando nos de un turno nosotros cantamos trocito

Voz 38 39:04 eh

Voz 0313 39:08 además ahora

Voz 39 39:10 he intentado

Voz 0313 39:16 no

Voz 39 39:18 trabajó más sin nada porque ni la mujer que lo digo amistad una queda tiempo falto con moría quiere desconectarla dentro de una discoteca del monte a tu Dios la biblioteca porque Pablo y lo único que está Marte pero entonces poco meses a esa mujer solamente un problema ahí sigue lea la verdad es que menos que tenga algo bueno Sicko que saben tocar nada no sé si os suena como lo actuar porque entonces tendría que decir voy yo a mi hijo hay algo de y ahora es

Voz 8 40:10 desde luego que manera de tocarle los Beatles viaje en el tiempo que hemos hecho con los compañeros de la SER que llevan aquí muchos años

Voz 0313 40:19 pero esto debe ser éste debe ser de lo de lo de los juegos más divertidos de los músicos que escoger derivar diré claro que escoger una canción así meterle mano lamentó

Voz 21 40:30 sí sí de hecho te acuerdas que lo debía decía yo esa broma que que leí en Twitter que decía oiga si un DJ

Voz 0788 40:37 es un músico el de las fotocopias es un escritor bueno pues realidad los y los que hacen remezclas realmente que sí que son muchos los sí que hacen este ejercicio de cambiarle el ritmo cambiarle el sabor hacer ese tipo de cosas sea eso es una cosa muy difícil y además hay pocos que tengan habilidad para muy divertido

Voz 0313 40:53 eh antes de que de Benjamín nos regale una una poesía más y que los vinagres cierren esta tercera hora de radio de de La Ventana hay en la música muchos poderes para mí uno es el de la el de la evocación que te traslade que te sitúe en algún escenario hay una canción hay varias pero hay una canción en el disco de Simon que a mí me invita me pone directamente en el viajar en el moverme en el escenario es esta

Voz 10 41:45 tres

Voz 7 41:50 además el título de esta canción a Benjamín Prado la sangre con detraen yo sé que le pone que le ponen de verdad desde luego otro luego yo creo yo creo que la sangre con letra ven tras una idea maravillosa bueno antes hemos hablado de Fredy Félix Francisco Casanova ahora vamos a hablar de otro gran poeta canario que fue Luis Feria que yo creo que no tuvo la suerte que se que se merecía un buen poeta de la generación de los cincuenta de la altura de los Claudio Rodríguez los Antonio Gamoneda ahí demás Un gran bibliófilo todavía por las librerías de viejo de Madrid ruedan algunos libros de la biblioteca de Luis de Luis quería dedicados a él por diferentes autores estudiante de Farmacia de Filosofía y Letras se fue a Madrid estuvo allí como treinta años después volvió a vivir a Canarias vivió tan sólo tan retirado que sabes lo que pasó no cuando murió tardaron como veinte días en encontrar el cuerpo nadie sabía que había muerto el cobren Luis Feria pero labia Granado ganado algunos de los premios más importantes de la poesía española de la época por ejemplo

Voz 0281 42:46 venía Adonais con su libro conciencia por ejemplo el Premio Boscán con su libro Fábulas de octubre es un poeta muy contenido muy suave fíjate de qué manera más hermosa describía la lenta caída de la tarde precisamente aquí

Voz 21 42:59 en Tenerife mira

Voz 0281 43:02 a la lenta caída de la tarde amar la vida largamente es todo el oficio de aquellos que respiran alzar la mano detener el cielo destino de la luz nunca de aves Luis Feria otra gran poeta de Tenerife

Voz 22 43:23 estamos a punto de La Ventana en Tenerife

Voz 0313 43:26 lo hacemos con la música en directo de los vinagres muchísimas gracias ya está siempre amigos adiós

Voz 42 44:06 en hablarlo sacarte de los sacarle brillo

Voz 43 44:22 no no claro

Voz 16 44:32 para no

Voz 42 44:56 sí pero

Voz 43 45:14 no puedo eh

Voz 44 46:00 aquí está toda aquí no

Voz 16 46:30 son

Voz 43 46:34 no claro

Voz 44 46:47 quién era