No hay 160 mil inmigrantes por delante de ti en la sanidad madrileña, como dice Rocío Monasterio (Vox)

Voz 2 00:40 es viernes y a esta hora en Hoy por hoy solemos

Voz 0027 00:42 dejar las mentiras con las que nos hemos cruzado durante la semana Marisol Rojas buenos días hola buenos días estamos Marisol en el ecuador de la campaña y hemos encontrado tres mentiras clamorosas si mentiras que no admiten ningún matiz nos hemos acostumbrado a las exageraciones

Voz 1508 00:55 The Vox pero por primera vez hemos visto cómo se inventan un dato el mismo día en el que ocurren los hechos nos referimos a unas declaraciones que hizo Jorge bolsa de candidato de Vox al Parlamento Europeo estuvo en un debate en la Sexta esta fue su primera intervención

Voz 3 01:10 mira yo yo me gustaría empezar el debate en primer lugar pues recordando dedicando unas palabras a los cuatro guardias civiles que han sido hoy heridos en la frontera de Melilla como consecuencia de la entrada masiva de cuatrocientos inmigrantes de forma violenta además sólo en territorio nacional

Voz 1508 01:26 es cierto que sería un salto a la valla pero consiguieron pasar cincuenta personas no cuatrocientas ni siquiera fueron cuatrocientas las que lo intentaron sino cien por tanto el candidato de Vox al Parlamento Europeo no dijo la verdad

Voz 0027 01:39 bueno esto lo dice el candidato a las europeas y también la candidata a la Comunidad de Madrid Rocío Monasterio ha mentido esta semana

Voz 1508 01:46 anoche estuvo en Telemadrid Rocío Monasterio y a la hora de valorar la sanidad madrileña dijo lo siguiente

Voz 4 01:51 preguntaros madrileño si quieren que por ejemplo la nuestras anida en la cola para esperar a una a un trasplante de riñón o a esperar a que tu niño la atiendan cuando tiene esquizofrenia hay derecho a que pasen ciento sesenta mil inmigrantes antes que no han cumplido ilegalmente que no han cumplido con los requerimientos mínimos para tener acceso a todos

Voz 1508 02:13 por parte no sabemos a qué se refiere la candidata cuando habla de requerimientos mínimos porque no se exigen ninguno recordemos que el Gobierno de Rajoy retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular pero eso cambió el año pasado cuando el Gobierno socialista anuló esa medida en su día Sanidad calculó que esa decisión podría beneficiar a unas doscientas sesenta mil zonas en toda España además en la misma entrevista el periodista Javier Gómez le dijo Monasterio que los datos oficiales de la Comunidad de Madrid señalan que se presta atención sanitaria a más de ochenta y siete mil inmigrantes la mitad niños y mujeres embarazadas son así monasterio zanjó el asunto dijo que ella maneja otros datos pero en ningún caso aclaró cuál es su fuentes

Voz 0027 02:53 bueno y Alber Rivera ha estado varias veces en esta sección hoy se estrena uno de sus candidatos con más proyecciones Ignacio Aguado que se presenta a las autonómicas de la Comunidad de Madrid

Voz 1508 03:02 ya sabéis que Rivera intenta presentarse como el líder de la oposición a nivel nacional a pesar de no haber superado al PP en votos y en la Comunidad de Madrid ciudadanos hace algo parecido pero con el PSOE el miércoles estuvo en Cope el candidato Ignacio Aguado y empezó la entrevista pidiendo el voto para su partido

Voz 0771 03:19 por eso es tan importante salir a votar para intentar replicar los resultados en la Comunidad de Madrid el pasado veintiocho de abril o incluso mejorarlos donde fuimos primera fuerza política donde en más de treinta ayuntamientos de la Comunidad de Madrid fuimos también primera fuerza política en fin

Voz 1508 03:32 es falso porque en las generales la Comunidad de Madrid se tiñó de rojo porque el PSOE fue la fuerza política más votada consiguió más de un millón de votos mientras que Ciudadanos se quedó con setecientos ochenta y seis mil para ser precisos los de Rivera consiguieron doscientos treinta y ocho mil votos menos por tanto el único éxito que sí puede vender Aguado es el sorpasso al Partido Popular pero en ningún caso el haber sido la primera fuerza política en la Comunidad de Madrid

Voz 0027 03:58 gracias Marisol por lo tanto una semana más

Voz 1671 04:01 Pablo inventa que algo queda sí pero yo quiero destacar sobre todas las dos primeras a propósito de la inmigración porque esto es muy relevante aquí Vox está poniendo la alfombra lo que hacen todos los partidos de nueva extrema derecha en Europa que es la exageración sobre la presencia de inmigrantes en nuestro país Céline

Voz 1508 04:16 el gol el miedo que tenemos en torno al diez porción

Voz 1671 04:19 ante los españoles perciben que tenemos el veintitrés por ciento es decir hay un proceso natural por el que la gente exagera esas cifras el construir poco a poco la percepción de avalancha es justamente ir colocando el marco en lo que le interesa ellos la discusión al loro también con lo que va a ocurrir en el nuevo Congreso de los Diputados es decir ellos van a tener ahí una plataforma mediática para intentar impulsar este tipo de debates y tenemos que estar muy al

Voz 0027 04:42 ya no es sólo lo que hagan ellos sino en lo que se dejen arrastrar los temas en el marco argumentó

Voz 5 04:47 de hecho los efectos de ese de ese miedo que van instalando en se percibe bueno la encuesta que conocimos a principios de esta semana en la percepción de la inmigración como gran problema también en el hecho de que si se analizan los resultados de las generales y Vox no tiene un especial apoyo en los sitios donde sí hay más inmigración eh porque la convivencia es lo proceso habituales que la convivencia lleve a un mejor conocimiento una mayor integración sin embargo sí tiene más apoyo en en lugares y en entornos donde cala ese miedo a base de manipular como hacen constantemente las cifras y la realidad de la migración Marina

Voz 1505 05:28 de muchos años el miedo generado en torno a la inmigración estaba muy vinculado con el consumo el pretendido consumo falso consumo de recursos públicos recordad esa idea de que los inmigrantes consumen más sanidad que los nacionales etc etc pero ahora da el miedo esta generado también con un enfoque más supranacional apuestan por la idea de estas avalanchas que no sólo están en Melilla sino por supuesto también las fronteras del Mediterráneo de Grecia principalmente hoy Italia lo que provocan es una política de inmigración de la Unión Europea de cierre de fronteras IS ese debate de que va contaminarse al Parlamento Europeo que salga de las elecciones del próximo veintiséis de mayo porque precisamente la política de inmigración y asilo es uno de los vectores de trabajo natural que tiene para el próximo mandato las instituciones europeas por cierto Vox