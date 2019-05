Hora 25 Deportes: Europa en juego (17/05/2019)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes

Voz 2 00:04 con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 3 00:09 esta Arrebola Añez viernes pero vaya tarde tenemos de todo de todo y todavía queda fútbol

Voz 0919 00:15 femenino amistoso de la selección española que está preparando el campeonato el mundo que jugamos en junio tres cero ganan las chicas de la roja a Camerún en ciclismo un española ha ganado la séptima etapa del Giro Pello Bilbao una etapa interesante con una escapada ha ganado Pello y además iba en las K cada José Joaquín Rojas que se pone segundo de la general en el Master mil de Roma de Tenis Rafa Nadal se ha metido en semifinales derrotando a otro español Fernando Verdasco pero va a jugar en semis ante el Griego Sisi pas tenemos la Final Four de bala en virtud no de todo donde ha habido sorpresa en la primera semifinal el Efes de Estambul ha ganado al Fenerbahce noventa y dos a setenta y tres así que el Efes está en la final del domingo donde a partir de las nueve va a luchar por meterse el Real Madrid ante el CSKA de Moscú enseguida estamos allí en Vitoria que hay un ambientazo tremendo y luego está lo de los fichajes el nombre propio del mercado es Antoine Griezmann que ha comunicado al Atlético que al final de temporada se marcha todavía no he dicho a dónde aunque todo parece indicar que esa al Barcelona hoy tocaba escuchar a Simeone el hombre que ha defendido durante los últimos años a capa y espada Antoine Griezmann el hombre que peleó porque el Atlético de Madrid le hiciera un contrato súper millonario la pasada temporada para que Griezmann se quedase liberarse el nuevo proyecto del Atlético de Madrid y el hombre que suponemos todos se ha llevado un chasco con la decisión de Griezmann Simeone ante los medios ha querido mostrarse entero no porque como dice el Cholo cuando das todo para que alguien se quede contigo

Voz 0501 01:53 ah pues en la vida y mantengo sólo palabras de agradecimiento a su un nivel que no se ha dado a lo que ha crecido como futbolista como persona lo quiero muchísimo hizo pero el aprendí en la vida que son jugo donde además que hay que dar todo sin esperar nada cuando uno da todo como lo he mudado el club nosotros para con Antoine

Voz 3 02:16 que hay que dar todo sin esperar nada que bonita pero bueno Grima se podría haber quedado

Voz 0919 02:27 dejad vuestros mensajes que como siempre empezamos con ellos y nos gusta recibir mensajes cariñosos

Voz 4 02:34 llega llega dijo que alegría

Voz 5 02:37 por qué la vida es que esos colores te van estupendamente el año pasado o no sé cuándo también te lo dije esos tonos que van ideal ni el año pasado con una coral negro que será lo mejor los se tratan plancha que parece nueva bueno nada de eso hay menos mal que me has levantado un poquito la animo volcando muy cabe

Voz 6 03:02 dice baja me mira mira

Voz 0919 03:07 bueno

Voz 5 03:07 la grada Dios eso que que estamos guapísimo y Dios mío Dios chiquitín

Voz 0919 03:14 hacia Maite ahí en la tele también me asusté arriba que ya el viernes por favor dejamos tropieza

Voz 2 03:20 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del divinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 7 03:33 su XXV hola buenas tardes mira aún saludo soy un aficionado al Huesca y quería darle las gracias a la directiva porque llevo tres años de socio con el mismo dinero de estado viendo al Huesca anti mira división por menos de cinco euros cada partido y encima no nos han puesto ningún día del club Aupa Huesca felicidades

Voz 2 03:57 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 04:08 ahí está el Huesca puede haber bajado a Segunda pero las

Voz 8 04:10 gente contenta feliz en tres años Nole ha subido el abono cinco euros por partido para ver partidos de Primera División olé olé olé empezamos

Voz 0919 04:31 a las nueve cuando termine este programa empieza el carrusel especial de la Final Four para vivir en directo el partido del Real Madrid con el CSKA de Moscú Dani Garrido director buenas tardes hola qué tal muy buenas el Madrid puede ganar por segundo año consecutivo esta competición que supo es difícil estaba pensando además en lo que tiene que

Voz 0645 04:50 estar pensando en volver a casa que es Vitoria para intentar revalidar ese título algo que efectivamente Gallo no será en el Real Madrid desde hace más de medio siglo Mary sexta Final Four para un entrenador que ha cambiado el Madrid es un rival muy gordo lo bueno gay es que Obradovic como contabas en el arranque Hora veinticinco Deportes ha caído eliminado

Voz 0919 05:06 ha habido sorpresa vamos al Buesa Arena a ver cómo se ha vivido esa victoria del FC es a ver cómo se prepara el partido ante el Real Madrid con el equipo de La Ser Pacojó Marta Casas compañero buenas tardes

Voz 0684 05:17 hola Gallego buenas tardes a todos saludos desde el Buesa Arena en donde nos encontramos ya preparados para vender esa segunda semifinal de la Final Four que va a enfrentar al CSKA de Moscú en el Real Madrid como decíais vosotros con la medios sorpresas en Vera de la victoria del Efes setenta y tres noventa y dos ante el Fenerbahce con un gran Sein la Arkin treinta puntos Mitch con veinticinco que han dinamitado absolutamente cualquier resistencia del equipo que llegó líder a la fase regular de la Euroliga pero que aquí venía con dos de sus jugadores principales Cani iPS Leach entre algodones It dos de los importantes cómoda tome el ver que han sido baja para este partido así que la sorpresa si lo esperas un poquito relativa en cualquier caso lo importante es que un equipo que fue colista el año pasado la Euroliga se ha plantado en la final como es el jefe eso el pasado el presente que tenemos a los dos equipos que van a configurar la segunda semifinal en la cancha del Buesa Arena y que del el micrófono inalámbrico de la Cadena SER Marta Casas

Voz 0277 06:22 muy buena hola qué tal Pacojo muy buenas a todos por aquí cerquita a mi acaban de salir los jugadores del Real Madrid al parque del Buesa Arena rostros serios rostros de concentración en juego la final de esta Final Four de la Euroliga cincuenta y un años han pasado desde la última vez que el Real Madrid conquistó dos Copas de campeones de Europa de manera consecutiva busca la décimo primera ya conocemos los descartes de Pablo Laso no van a jugar Pepe Lis could MIT Santi Yusta ni tampoco Melvin pasará acaban de salir en veintitrés minutos arranca esta semifinal

Voz 0684 06:54 enfrente Nando De Colo Sergio Rodríguez con Clive Owen Kyle Hines un equipazo el CSKA de Moscú que en las los ocasiones que se ha cruzado con el Real Madrid en la fase regular de la Euroliga esta temporada ha sido capaz de vencer al conjunto de Pablo Laso nadie dijo que fuera fácil el CSKA de Moscú es un equipo muy sólido muy versátil pero que suele fallar mucho en la forma el for Iker le cuesta muchísimo pasar el primer partido de las semifinales ojalá hoy sea sigue ojalá disfrutemos de un gran baloncesto pero ojalá que veamos al representante español metido en la final de la faena al forense empieza a las nueve en veintidós minutos llega contaremos como tú decías gallego a partir de ahora en el Carrusel deportivo de las

Voz 0919 07:39 la emoción del baloncesto en el mejor sitio en la SER seguimos

Voz 9 07:48 hola a contarle la montaña perdón

Voz 10 07:50 seres humanos baje a partes iguales descubre en su Eco Sport totalmente equipado y con como la garantizada por ciento veinticinco euros al mes con pantalla táctil llantas de aleación luces LED sensor de Parking todo por ciento veinticinco euros al mes entrada cuatro mil seiscientos setenta y seis euros cuota final siete mil trescientos sesenta y cinco euros cuarenta y nueve meses comisión de apertura trescientos cincuenta y cinco euros Tin siete ochenta por ciento TAE nueve contra tres por ciento financiación de FC que hasta fin de mes condiciones en punto

Voz 11 08:14 buenos días vengo de Securitas Direct a instalar la alarma gracias por venir tan pronto no hay problema ha sufrido algún robo no nos lo hacemos por pero atención han robado a mi vecino de arriba que han entrado en su casa podían haber entrado en la nuestro

Voz 12 08:28 inscritas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan una INEM Securitas Direct puntualizó recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 13 08:38 sí repuestas treinta litros a más de carburantes BP Ultimate disfrutas de más kilómetros también cincuenta y seis puntos extra también también tienes un código con el que opta a cincuenta y seis premios de carburante durante un año a también también también opta a cincuenta y seis cofres de experiencias también esta promotora hemos contado el cincuenta y seis palabras más información en Pepe te da más punto com DP Cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 14 09:03 el Hypo todos mis compañeros esto no es un juego de niños ayuda a Unicef a cambiar las reglas en tren por todos mis compañeros punto es o llaman novecientos novecientos siete quinientos treinta Unicef

Voz 11 09:17 hacemos que las cosas sucedan

Voz 0919 09:26 el mes que viene la selección española de fútbol juega dos partidos de clasificación para el Europeo ante Islas Feroe y ante Suecia en el Bernabéu el seleccionador Luis Enrique no va a estar en esos partidos dirigiendo al equipo ya sabéis que tiene un problema un grave problema personal razón por la que hoy tampoco ha estado presente a la hora de dar la convocatoria de jugadores

Voz 15 09:50 es de cara a esos partidos así que se prevén semanas difíciles o la ausencia del selecto

Voz 0919 09:56 senador en la convocatoria de España Javier buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes pues la

Voz 16 10:02 lo que sí es una situación incómoda pero que la federación está actuando de forma correcta correctísimo cuando alguien tiene un problema hay que apoyarle sin concesiones apoyarle sin peros IS la Federación ahora tiene a Rubén Moreno su segundo que está en contacto permanente con Luis Enrique que me consta que quería estar en el Bernabéu al menos que ella la semana entrenando pero le es imposible tiene que estar en lo suyo como debe de ser así que apoyo de la Federación que también lo ha hecho público hoy José Francisco Molina el director deportivo de la Federación Española de Fútbol para esos partidos frente a Islas Feroe Suecia novedad principal Santi Cazorla treinta y cuatro años un premio para él se lo ha ganado a pulso eso un milagro que jugará pero la bueno pues las ganas de estar ahí de Santi Cazorla hacen que vuelve a la selección después de cuatro años lleva ya setenta y siete partidos con el combinado nacional dos Eurocopas también están Aspas Isco Carvajal y los hombres de la sub veintiuno como son Oyarzábal y Fabián que van a reforzar este equipo de la selección española de fútbol ha hablado Rober Moreno que la verdad también lo ha hecho muy bien en la sala de prensa ya dicho esto sobre la situación de Luis Enrique

Voz 17 11:11 has ido viendo partidos ha seguido oliendo informe sea seguido reuniendo con nosotros todo lo que os estoy transmitiendo aquí son decisiones de Luis todo lo que pasa en la concentración aunque no esté van a ser decisiones de Luis yo diría que ha habido muy poco cambia el dar este paso aquí evidentemente es un acto de responsabilidad toca y además si te lo pide Luis hay que hacerlo pero que dure poco pero voy a intentar disfrutarlo porque creo que es lo mejor para corresponder a a Luis y podrá

Voz 0919 11:35 las cosas bien bueno todo nuestro apoyo para Luis Enrique en lo deportivo hay que decir que en la lista vuelve a ver un montón de cambios algo a lo que nos tiene acostumbrado el seleccionador desde que está dirigiendo a la selección española pasa de una convocatoria otra ahí hay cinco jugadores que se caen sin saber por qué otros nuevos que llegan Isco no con el Madrid vuelve a la selección Sergio Ramos lleva dos meses sin jugar un partido ni entrenar con su equipo está dentro de la selección Asensio igual se lleva Jaime Mata que está goleando con el Getafe en la última convocatoria ahora le deja fuera son cosas que realmente son muy difíciles de explicar ID comprender pero bueno cualquier caso que tenga suerte la selección en el Barça parece su destino pero se decía que el Paris Saint Germain y el Manchester City podían aparecer hoy los entrenadores del PSG y el Manchester City lo han descartado este es tu gel el entrenador de los parisinos Ismail Sue

Voz 18 12:45 Don Griezmann puede jugar en todos los equipos del mundo tenerle sería un placer para todos los entrenadores de todos los equipos pero en este momento no es algo realista para nosotros buscamos unos jugadores conciertos perfiles para la temporada que viene tenemos que ser realistas para poder hacer eso tenemos que crear un equipo necesitamos por ejemplo jugadores defensivos iremos empezar por eso

Voz 0919 13:06 sí que el PSG se borra Guardiola el técnico del Manchester City dice esto sobre Griezmann en la gente en Barcelona no tiene que estar preocupada el Manchester City no va a comprar a Griezmann tenemos dinero para pagarlo así que la gente allí tiene que estar tranquila

Voz 19 13:23 no estamos interesados en gris no te interese muchísima

Voz 2 13:27 Guardiola diciendo que el City no tiene dinero para Griezmann brazo y encima dice que la gente en Barcelona esté tranquila viéndoles ya hay que tomarse las cosas con humor bueno pues a ver a ver qué pasa porque el culebrón

Voz 0919 13:42 va a durar atención a esta noticia de mercado de fichajes que no va a contar nuestro compañero Antón Meana hay que tiene que ver con Marcos Llorente jugador del Real Madrid y el interés del Atlético de Madrid Meana buenas tardes

Voz 0301 13:55 qué tal Gallego buenas tardes ayer se produjo la primera reunión entre el Atlético de Madrid

Voz 0919 14:01 bueno de Marcos Llorente le han transmitido al

Voz 0301 14:03 club colchonero los agentes del futbolista el mensaje del Real Madrid que es el siguiente no queremos que Marcos vaya al Atlético de Madrid por tanto el precio de salida para los rojiblancos es de cincuenta millones de euros posiblemente si viene un club del extranjero de la Premier y ofrece menos se lo llevaría pero para los de Simeone el precio de salida Gallego cincuenta millones de euros una cifra imposible de asumir por el Cholo para fichar a Marcos Llorente

Voz 0919 14:33 queda la noticia el Atlético lo va a intentar pero el Madrid cree que habrá equipos que pagarán por Marcos Llorente más de lo que pueda pagar el Atlético de Madrid por cierto que en el Madrid se ha recibido con satisfacción la noticia de que ni Marcelo ni Vinicius van a la Copa América Vinicio que sale de una lesión tenía alguna posibilidad más pero no ha sido convocado por el seleccionador Brasil Toño títere vamos con la jornada que se juega en su mayoría mañana pelea por la Champions el que lo tiene su manos el Valencia Si gana en Valladolid Se acabó cuarto ya la Champions del año que viene chivo mano cómo están los de Marcelino buenas tardes

Voz 0301 15:08 hola qué tal muy buenas gallego pues van con mucha moral sabiendo que tienen que hacer los deberes que ha costado mucho llegan a la cuarta plaza y que ahora no lo tienen que dejar escapar para eso Marcelino mañana sólo se quede se deja en Valencia bueno uno en Valencia que Cheryshev lesionado y otro que está con Corea del Sur que es Cannes Geely pero se lleva convocatoria de veinte Garay que prácticamente está descartado para jugar pero va en esa convocatoria veinte y la buena noticia es que vuelve con e incluso mañana podría tener minutos el resto el once de gala con Rodrigo en ataque con Santi Mina con Carlos Soler en una banda Guedes en otra es decir con todo lo que tiene

Voz 0919 15:40 para intentar ganar al Valladolid

Voz 0301 15:43 no mirar lo que hace el Getafe el Getafe tiene que esperar

Voz 0919 15:46 el pinchazo del Valencia y hacer algo más y el Valencia pierde con el empate en Getafe y el Valencia empate empata pues el Getafe tiene que ganar y en eso están los de Bordalás que en cualquier caso están en la Europa League han hecho un temporada don Paco Hernández

Voz 0691 16:00 si el Getafe necesita mejorar el resultado del conjunto che tiene que ganar al Villarreal eso sí Bordalás pierde a Gené por sanción pero vuelven Bruno Jaime Mata pero para el técnico hay motivos para creer y aunque no se consiga el objetivo entrar en Champions también para celebrar

Voz 20 16:14 pero siempre ceder es una realidad

Voz 0919 16:17 el equipo tiene posibilidad con motivo y Sevilla Fran rojillo tiene que ganar y esperar que pierda el Getafe y que pierda al Valencia piensa más en la Europa League que en la Champions sin duda gallego sin duda porque en esa carambola no cree nadie y si

Voz 15 16:32 a la sexta plaza hacer séptimo sería un palo palo porque ya saben los futbolista lo que es

Voz 21 16:38 venir tan pronto no tan pronto por lo tanto bueno

Voz 0919 16:42 quieren evitar jugar tan pronto las previas y por tanto vuelven a la liza mercado entró més que un montón de bajas Roque Mesa Banega con Alonso y Andrés Silva el Sevilla que sino a la Champions será la Europa League donde intenta estar el Athletic el rival del Sevilla mañana le vale un empate Diego González afirma

Voz 22 16:59 asegura efectivamente Gallego la Europa League pero con previa si le gana al Sevilla las remotas esta plaza vitalidad previas pero si pierde ojo un triunfo bien española de la Real Sociedad les sacan de Europa así que el empate no es malo Garitano basaron

Voz 19 17:10 Mar intentaremos ganar y ese es el resultado que vamos a buscar si en la jornada ven

Voz 0919 17:13 tres amparadas en Sevilla efectivamente si pierde el Athletic el que ganen el Espanyol Real Sociedad irá a la Europa League vaya premio Raúl González buenas tardes

Voz 0691 17:22 qué tal muy buenos llegan los dos confiados en poder ganar y que pierda el Atleti en el español del partido como una final y es que si los resultados acompañan los blanquiazules puede volver a Europa doce años después rubia convocada toda la plantilla para mañana dice el técnico catalán que no cree que haya Avispa roto entre Sevilla y Athletic Club en la Real Sociedad alguacil también se lleva toda la plantilla aunque Zaldua Zurutuza Shanghai no llegan al partido sí lo hará Elustondo y a ver qué pasa finalmente con Asier Illarramendi ya sabéis que hay una plaza todavía del censo que casi está adjudicada Girona al Celta mañana un empate ante el Rayo le vale incluso perder le vale Girona está casi sentenciado

Voz 0919 17:57 fútbol femenino está jugando la selección española partido de preparación para el próximo Mundial ante Camerún como estaba Uxue

Voz 0419 18:04 pues acaba de acabar gallego victoria de las españolas por cuatro cero ante Camerún con goles de Irene Guerrero Alba Redondo Sandra Hernández y Aldaya el de Alexandre muy superior de las españolas con un once muy diferente ya que Jorge Valdano no ha podido contar con las jugadoras culés que disputarán mañana esa final de Champions también ha aprovechado para dar descanso a jugadoras del Atlético y la Real Sociedad por haber jugado esa final de Copa de la Reina el sábado

Voz 0919 18:25 también mañana a final de la Champions recordemos en Budapest a las seis de la tarde juega el equipo femenino del Barça ante el Lyon el gran favorito evidentemente es el Lyon es la primera vez que un equipo español femenino llega a la final de la Champions y mañana lo contaremos desde allí con Lluís Flaquer que costará narrando en el carrusel seguimos en Hora veinticinco Deportes

Voz 23 18:58 sabe están de montar las mejores barbacoas y aquí ahora esa ruta en bici es sólo tú la conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar o no actúa a la ciudad con tu nuevo sea Tarraco uso de hasta siete plazas por veintiséis mil novecientos noventa euros

Voz 11 19:19 mira un coche de Securitas Direct en la Puerta del Vecino seguro que se está instalando una alarma pues deberíamos decir la que se pase por nuestra casa gracias ser los únicos de la calle sin alarma tienen todos los vecinos no debe ser tan cara como nos pensamos

Voz 12 19:33 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan una INEM Securitas Direct punto eso recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 19:53 Jesús Gallego

Voz 0919 19:59 sí lleno de Italia ha llegado la primera victoria española para Pello Bilbao en la séptima etapa Borja Cuadrado buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes las escapadas ayer hubo una hoy otra vez

Voz 1704 20:10 eso es bueno porque es señal de que los ciclistas que atacan se llevan el premio a pesar de que en el pelotón les intentan capturar iban trece corredores de un nivel muy alto conformo con galo Penya al final Pello Bilbao lo había intentado Rojas aún kilómetro le capturaron atacó Pello Bilbao con mucha casta estuvieron a puntito de cogerle tenía dos otra segundos y al final logró la victoria la más importante de su carrera falta falda

Voz 24 20:32 metros ha sido cuando cuando he buscado mi momento para para sorprender nada animado desde el coche a atacar Si para que no mirar atrás que que fuera hasta a tope hasta meta muy bueno pues ha sido el momento acertado oí hasta meta

Voz 0919 20:48 el corredor del Astana que ha ganado y además Rojas

Voz 1704 20:51 se ha puesto segundo en la general a uno XXXII eh ayer estuvo quedó tercero en la línea de meta hoy atacado por momentos ha sido también líder provisional así que de momento no no nos está yendo mal son catorce españoles los que tomaban la salida en el Giro vamos para Mikel Landa cuando llegue la gran montaña pero de momento nos está yendo bien y mañana una jornada lectura teatral que unas doscientos treinta y cinco kilómetros con final en Pésaro tal vez con un final quebrado tengamos otra escapada ahí a lo mejor otro español Nos da la alegría Francia Borja luego vamos a Roma ahora para

Voz 0919 21:19 hablar de tenis hoy Rafa Nadal eliminado en cuartos de final a Fernando Verdasco hay que ver cómo está Rafa Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes después de releer que está jugando

Voz 25 21:31 francamente bien en mi hoy y otro se otros edito con Verdasco seis y cuartos cero el partido ha sido duro al principio Verdasco siempre sale con muchas ganas ante Nadal que en el primer juego pero luego nos van dando para poder sí cuatro y luego ya las Ascó ha pagado las consecuencias del día de ayer dos partidos muy largos y no ha podido hacer nada está pagado las consecuencias habría ayer ha sido oferten que al final no se ha presentado que si paz dice que tiene un problema la veta Nishikori ha caído antes Arman sí barajó a la hora de gatito Djokovic Del Potro un interesante partido así que va lo juega mañana consiste paz si el que dañan de Djokovic el pase de gozar más

Voz 0919 22:16 con Sisi Pass que ya le ganó la semana pasada en Madrid

Voz 25 22:21 vamos a ver estas cosas pasan atiende tiene el año basado en Madrid y luego le pilló en el siguiente torneo dadas pero no sé yo creo que sí sí pase son muy buen jugador quizá todavía no esté demasiada hecho lo que de verdad es que hoy ha descansado y eso es importante en sí que bueno mala suerte para que la tenido que jugar casi dos horas de partido

Voz 0919 22:43 bueno a ver si mañana Rafal espabila también es disipadas gracias Miguel Ángel

Voz 25 22:46 los votos ciclismo grandes

Voz 0919 22:48 debió de Francia circuito de Le Mans vamos a ver cómo lo que vamos a ver cómo le va al resto y sobretodo vamos a ver cómo le va a Jorge Lorenzo que está el asunto en Onda un poco tirante tras el mal inicio de temporada de Jorge Lorenzo Mela Chércoles buenas tardes cuéntanos

Voz 26 23:06 uy tierra algas Diego son los españoles en Moto GP dominio de los nuestros una vez más Maverick Viñales al marcar el mejor crono por delante de Marc Márquez tercero y cuarto en el local y cuarto Jorge Lorenzo ha reaccionado y que hoy arrancado bien con lo que pasa mañana por una jornada ha sido seco se espera para mañana lluvia por eso han tirado tantos hoy tanto los pilotos hoy en El ese tengo sin en otras categorías en Moto3 el mejor tiempo para el Japón segura con Arenas quinto como el mejor de los españoles y hemos todos ha dominado Gardner con Augusto Fernando IV como el mejor de los nuestros

Voz 0919 23:42 gracias Mela NBA Iván Álvarez la pasada madrugada los Warriors han dado un nuevo paso para ganar la final de la Conferencia Oeste

Voz 0509 23:51 va cogiendo un claro color amarillo gallego anoche sumaron el segundo punto de la serie contra Portland partido más igualado que el primero se decidió en los últimos segundos con un robo de balón decisivo de Iguodala sobre el hilar para cerrar el partido victoria ajustada de Golden State ciento catorce ciento once ganaron De3 los de la bahía después de llegar a estar diez siete puntos abajo en el segundo cuarto una remontada con tres nombres propios Reymond Green dieciséis puntos diez rebotes Clayton son veintitrés puntos y el de siempre Stephen Curry con treinta y siete puntazo no están echando mucho de menos los Warriors a los lesionados De Marcus Cousins y Kevin Durant seguirán sin jugar porque no va a viajar ninguna Portland para el tercer y el cuarto partido dos arriba los barrios ante Portland ya en el este esta noche a las dos y media de la madrugada segundo choque de la final mandan uno cero los Bucks ante los Raptors juegan otra vez en vigor

Voz 0919 24:42 Nos quedamos en Estados Unidos para hablar de Golf PGA Championship el segundo de los grandes de el año

Voz 27 24:50 aquí estoy viendo la clasificación estornudo

Voz 0919 24:52 Jaled los españoles están lejísimos en esta segunda jornada pero el mejor lejos lejísimos

Voz 0691 24:57 pero lejísimos muy malas noticias para los nuestros que tal Gallego ya han completado el recorrido de hoy no pasan el corte Nick Cabrera Bello ni Otaegi ni Campillo millón Ram especialmente sorprendente lo del vasco lo de RAM número once del mundo que ayer terminó sobre el par que hoy había empezado bastante bien pero al que se le han atragantado la mayoría de los últimos hoyos así que ya la única esperanza no ya por la victoria que está muy lejos sino para poder competir mañana y el domingo es Sergio García el castellonense está en el séptimo hoyo ya suman siete tampoco lo está haciendo bien por lo que necesita remontar al menos cuatro golpes para superar el corte por arriba siguen mandando el norteamericano Brooks Coepa con menos diez con un colchón importante sobre Jordan Speed Berger muy lejos de la cabeza también el flamante ganador de Augusta Tiger Woods

Voz 0919 25:44 gracias esta semana hemos cerrado hoy cerramos también Hora veinticinco Deportes con esta colaboración entre ve Kate de él es fan Nike Running que te Mazo por Dios otras noticias del viernes la primera tiene que ver con un entrenador del calcio para mí sorprendente la Juve no llega a un acuerdo para renovar a su entrenador

Voz 28 26:22 sí lo hice marcha Allegri dejas a Juan las cinco Ligas cinco sería cuatro Copas y dos Supercopas Se va quedando un poco sólo Ronaldo recordarás las declaraciones de el hermano de diva la el otro día diciendo que también se va a ir así que empiezan a alejarse nacional mañana a las tres y media se decide el título de la Bundesliga depende de sí mismo el Bayern de Munich que recibe al Eintracht y está dos puntos por delante del Borussia Ormond que visita al Montse lava que mañana seis final de la FA Cup inglesa entre el Manchester City de Guardiola y el Watford de Javi Gracia en fútbol sala este fin hermanos encierran los cuartos de final de Liga en el primer partido perdieron los cuatro cabezas de serie por primera vez en la historia juegan en casa eso sí el segundo y el hipotético tercer y definitivo partido están descanso ahora el Osasuna Magna uno Jaén Paraíso Interior cero y luego se juega el Barça Lassa levante mañana el puerto Murcias Ribera Navarra Movistar Inter Parma con que Jaén Levante Ribera Navarra o Palma gana en un partido se clasifican a semifinales cargan un grandes goles

Voz 0919 27:15 días Tony ahora ya sabéis en tres minutos comienza la semifinal entre el Real Madrid y el CSKA de Moscú podéis elegir hora25 baloncesto un saludo de Gallego adiós