SER Historia: Museo Arqueológico Nacional (19/05/2019)

Voz 0881 00:12 esta tarde a las cinco ha tenido lugar en el jardín del Casino la inauguración del Museo Arqueológico Nacional a dicho acto que vio principio con la lectura de un discurso del director del citado establecimiento ha insistido el Rey el jardín estaba adornado con banderas y callar de Tesco la parte inmediata a la puerta principal del edificio que ocupa el museo se había levantado el trono que ocupó el Rey durante la ceremonia una compañía de cazadores de Barcelona con bandera hay música ha hecho los honores de ordenanza después de la lectura del discurso un coro de ambos sexos de los alumnos del Conservatorio ha encantado un himno acompañado por la bandera del Regimiento de Cantabria terminado el acto de la inauguración se abrieron al público las puertas del museo la concurrencia ha sido numerosa

Voz 0772 01:09 la primera vez que yo visité el Museo Arqueológico Nacional escuchábamos ahora como lo reflejaba curación en el año mil ochocientos setenta y uno El abre la prensa vespertina fue lógicamente muchísimo tiempo después no fue a mediados de los años ochenta yo estudiaba en en Valladolid hicimos un viaje con con el con el Instituto Nóos de los de griego con nuestra profesora María José Andriy a la quemando caluroso saludo desde aquí porque sé que no sigue hay ella conocía ni afición y mi amor por la cultura egipcia yo tendría sus mundos quince años me dejó escaparme durante unos minutos para ver la colección del Museo Arqueológico Nacional dedicada a Egipto era la primera vez que yo veía esos relieves con esos jeroglíficos esos sarcófagos esas pinturas esos APT tease esas definitiva los argumentos que a mí me daban la el empujón necesario para convertirme en lo que luego a la postre eh le convertido no que es un Egipto loco como digo yo siempre más que Egipto luego no un un Egipto loco el paso del tiempo ha hecho que eso es conservadores ahora se conviertan en grandes eh grandes amigos si podemos compartir infinidad de aficiones y de de proyectos como decía la prensa no en aquella ocasión del año mil ochocientos setenta y uno hubo una concurrencia muy numerosa en aquella inauguración del Museo Arqueológico Nacional como sucede hoy precisamente en este programa pues haciendo en el salón de actos del Museo Arqueológico Nacional y pido a todo el público que hay en este este mismo salón un fuerte aplauso en honor de este museo de esos más de ciento cincuenta años de historia y como decimos siempre con todos ustedes pues con todos los toros intentaremos hacer un poquito más historia bienvenidos a Ser Historia nos lo acaba de decir estamos en el salón de actos del Museo Arqueológico Nacional de Madrid en la calle Serrano número trece compartiendo nuestra pasión con un montón de gente que ya en este salón de actos para hablar de los grandes tesoros de los grandes misterios en definitiva de la historia que rodea un poco nuestros propios orígenes e intentar buscar respuestas a esas preguntas que a lo largo de de la de la vida nos hemos realizado muchas ocasiones no y que seguramente esos objetos esos pequeños objetos que abundan en las en las vitrinas nos dan respuesta a ellos vamos a hablar de Prehistoria vamos a hablar del Antiguo Egipto vamos a hablar del mundo ibérico de la restauración vamos a hablar de infinidad de aspectos que están relacionados todos ellos con nuestro pasado y sobre todo con la institución a la que damos las gracias en esta grabación de Ser Historia el Museo Arqueología con nacional que nos ha abierto desde el primer momento lo que les propusimos hacer el programa aquí los brazos y las puertas para poder realizar debía dar especialmente el agradecimiento a la a la dirección allí también a las compañeras de de comunicación Estrella Martín yo remata los Palomo que son ha sido esos eslabones en esa cadena que no es permitido estar eh hoy compartiendo nuestra pasa por la historia con con todos ustedes son Nacho Ares y les doy la bienvenida a Ser Historia comenzamos

Voz 1020 04:55 porque era un aplauso para Jesús Callejo por favor no pues muy bien feliz verano Barcelona lombrices y una perdiz tiene

Voz 0772 05:07 el salón de actos del Museo Arqueológico Nacional rodeado de de amigos para disfrutar una tarde hablando de de arqueología de Historia de Arte de infinidad de aspectos que bordean esas humanidades no que tanto Nos apasionan a todos

Voz 5 05:21 mejor lugar para hablar de Historia de Arte y cómo te dice rivalidades porque yo creo que en un museo más en un museo de estas características es donde el tiempo se convierte en espacio entonces en pocos metros cuadrados podemos ver muchísima cronología y sobre todo pues todos aquellos que nos han precedido que nos han dejado sus testimonios en huesos en cerámica en distintos objetos rituales que gracias no a estas iniciativas a estos museos arqueológicos y este es desde luego primoroso no sólo en España sino en el resto de Europa pues es uno de esos

Voz 0772 05:52 los lugares donde te puedes influir de

Voz 5 05:55 de una forma intensa de de esa

Voz 1020 06:45 porque estos de cinco Nacho remesas molesto pero pero bueno en definitiva yo creo que no deja de ser apasionante no yo creo que

Voz 0772 06:55 lo que nos une el denominador común que tenemos todos es esa pasión por la por la historia como hacemos siempre Jesús aquí tengo perfectamente preparado este teclado para hacernos viajar en el tiempo y hacia dónde nos va a ser pues a una facha

Voz 5 07:12 muy clave muy relacionada con este museo al nueve de julio

Voz 6 07:15 de puesto aciertos Jeter rayos

Voz 9 07:32 adelante pasen Jesús

Voz 10 07:35 dijo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 0772 07:43 Jesús están echando salvas que estamos en la inauguración del Museo Arqueológico Nacional pero no es el Museo Arqueológico Nacional

Voz 5 07:49 no exactamente estamos en el Casino de la Reina más bienes los jardines

Voz 0772 07:52 me siento bien esa levita negra que tiene sepa es verdad

Voz 5 07:55 a qué te gala porque estamos en la primera parte de la inauguración luego es cuando entrar a la plebe pero este es un acto oficial que bueno ya venía precedido de un Real Decreto de cuatro años antes con la época de Isabel II ahora el monarca que tenemos y por lo tanto es una época convulsa es Amadeo de Saboya eh todavía no sabe que le quedan casi dos telediarios cero uno de los telediarios es precisamente inaugurar este museo Arqueológico que la gente estaba esperando como agua eh

Voz 0772 08:24 las autoridades son las que

Voz 5 08:26 hay aquí está los ministros más importantes tanto de Fomento como el de Marina hay por supuesto todo tipo de de autoridades civiles eclesiásticas incluso una cantata que Emilio Arrieta compuesto especialmente para la inauguración y lo más importante porque eso ya lo hemos comentado estaríamos ahora lo que es la la glorieta de Embajadores todavía faltan unos cuantos años hasta que esté en esta ubicación oficial mismas severos que en mil ochocientos noventa y cinco pero claro que es cuáles son las piezas que se podían ver ahora en este momento evidentemente a la hora me refiero en ochocientos setenta y uno estamos hablando de cuatro secciones estábamos hablando de los tiempos primitivos de la Edad Media de la numismática de la etnografía porque estaba representados no los cinco continentes Europa no no estaba representado pero si los otros cuatro continentes todas esas piezas son las que se podían ver en este preciso momento que poco a poco se fue incrementando pues todo el catálogo y también pues todo lo que eran los sótanos que ya sabes que muchas veces en los sótanos hay más piezas que las que se pueden exhibir bueno pues esta es un solemne un momento especial ya digo también de una época

Voz 5 09:33 unos pocos meses y por lo tanto todo estaba un poco en entredicho pero mira tú por donde uno de los grandes actos culturales sociales solemnes con toda la pompa y circunstancia es ni más ni menos que esta inauguración hasta el momento que se destine al Paseo Recoletos que es donde estamos haciendo actualmente la grabación

Voz 5 10:48 nació Nacho Nacho justo cuando se está produciendo la inauguración de este pues es cuánto están saliendo la mayoría de las piezas ibéricas del Cerro de los Santos ubicado en Albacete osea que estamos hablando de que es un descubrimiento de mil ochocientos sesenta pero en mil ochocientos setenta setenta y uno es cuando se empiezan a divulgar y por supuesto el Museo Arqueológico adquiere muchas

Voz 0772 11:08 así pues fíjate que cien años después en la década de mil en los sesenta se seguía trabajando en ese lugar seguían apareciendo tal y como nos lo cuentas

Voz 12 11:16 todos los días viajábamos a recoger las cosas con el tractor y el remolque que siempre lo decía cuando vea alguna estatua que se ve que él ganó porque claro había una que que estamos mejor hechas que otras como

Voz 0772 11:29 lo he dicho te siempre es ya

Voz 12 11:32 Segismundo cuando suban ya de cargó para arriba no suba ligero porque no se rompieran pues llegado el remolque dado a bote porque el camino porque ahora mismo está el camino muy bueno están he faltado las carretera presentó Z o los camino yo les da OTAN Augusto usted no se preocupe lo trataríamos lo poníamos allí como le digo usted era un patio no tan grande como éste pero bastante grande y ahí se ha quedado a todo la que podíamos pone la poníamos de piel y la que no se dejaba en suelo porque a lo mejor era un cuerpo que iba sin pie Issing cabeza

Voz 0772 12:16 historia viva de la arqueología no gente que otro fragmento de la entrevista me me decía claro es que íbamos con el arado y empezaban a salir cabezas de tíos imagínate la sorpresa que es llevaron eh mientras trabajaba mientras culé cultivaban es en estos terrenos de lo que a la postre luego sería el Cerro de los Santos un lugar además donde también lo creo que lo comentamos en otro Cronovisor aquí en Ser Historia entonces hicieron muchísimas falsificaciones defensas los votos de de piedra algunas de ellas curiosamente también están expuestas en el en el Museo Arqueológico Nacional en la sala de del mundo ibérico con la etiqueta pertinente donde se especifica que son eh falsificaciones antiguas del del siglo XIX no lo que le da y el otro matiz de la historia no al al al descubrimiento

Voz 5 13:00 el ICAA forma parte de la historia tiene que tener cuanto eso pizza parecer empieza a descubrir un buen ibérico del que se desconocía el ver a nivelar

Voz 0772 13:08 es lógico muchísimas cosas

Voz 5 13:10 de hecho pues la que toda la polémica que tuvo luego cuando aparece la Dama de Elche no donde se pensaba siguiera hay decía que era tan perfecta que no podía ser auténtica no lo que le pasó un poco Sautuola cuando descubre las pinturas de Altamira adelantan perfectas que no podía ser verdad y automáticamente la atribuyera una falsificación yo

Voz 0772 13:26 dado que el el otro día lo me acordaba de ello cuando fue la exposición en el año noventa y siete noventa y ocho de enero el descubrimiento de la de la Dama de Elche salió el libro de John Mo FIT está americano que yo tengo que recordar es que a mí me hizo dudar a mí me hizo dudar a todos a todos

Voz 5 13:46 porque daba una cantidad de muestras de pruebas de él momento en que se produce que sea dan una sincronizadas como muy sospechosas cara al final cuando hace un análisis mucho más profundo y sobre todo cuando hablas con los especialistas con los arqueólogos españoles pues te das cuenta de que no pero es cierto que en una primera visión sabiendo que a final del siglo XIX se produjeron muchísimas falsificaciones como estaba pasando en este momento el Cerro de los Santos de lo que decíamos es historia porque también eso genera la picaresca el relojero de Yecla era saca muelas y es decir hacía de todo Juan Amat pues vio el negocio de su vida porque ha salido figuritas de arcilla estas oferentes tanto de pie como sentada y encima hay una demanda hay un tráfico muy muy goloso no muy crematístico dijo yo lo puedo hacer entonces pues supuso hacerlas el problema es que lo que suele pasar con los pícaros que se pasan de listos

Voz 0772 14:39 quedar que hacía él no era tan sofisticado casi como él que ese podía haber en los ex votos de reales no cometió

Voz 5 14:45 errores no devueltos pero el mayor error es cuando queda hacer inscripciones

Voz 6 14:50 dice bueno hacer inscripciones saque porque

Voz 5 14:53 sí claro no es lo mismo una pieza en bruto que con una inscripción donde el más o menos se basaba en ese alfabeto ibérico poco también del fenicio iba a ver si colaba el problema es que sí que coló y que habló con alguna de las autoridades que había por entonces estamos hablando por ejemplo un jefe desafío caviar el Museo Arqueológico Nacional de aquella época cara Juan de Dios de la Rada pues el hombre sí que se tragó estas inscripciones se que se tragó estas estatuillas se tragó la antigüedad que tenía claro ya había churras con merinas había piezas auténticas del siglo IV antes de Cristo ya había piezas que durante el siglo XIX yeso al final acarreó un cierto descrédito a pesar de que durante un tiempo extra remeter fue director también del Museo Arqueológico Nacional pero bueno quedó un poco la pátina de que cuidad eh que no había que ser demasiado crédulos porque porque siempre hay cantamañanas hay engañifa de este tipo que aunque no era muy sofisticada la la falsificación pero se necesitaba creer ser necesitaba tener piezas y sobretodo será estaba tener piezas de un mundo que empezaba a descubrirse que empezaba a aflorar que era el mundo ibérico y que muchos de esos misterios pues bueno pues ya con los OPI pido cuando empezaban con estas necrópolis cuando se veía claramente cómo se incinerado hay como muchas de estas figuras que estaban apareciendo servía como urnas funerarias entonces aristas pues eso generó un entusiasmo más en un museo que que es que estaba a punto de inaugurarse porque todavía en ese momento el museo inaugura pero una vez que empiezan a aflora estas piezas en los años setenta del siglo XIX pues el Museo Arqueológico suministra muchas de esas te traspaso me parece un buen acierto igual que pasa también con momias falsas que se coloquen con las mismas auténticas igual que pasa con las reliquias dentro del mundo cristiano sería bueno que se colocara una reliquia auténtica con una reliquia falsa porque en el fondo forma parte de la historia humana forma parte del interés de Riquer hacerse por las vías rápidas también forma parte de cómo puede falsificar la Historia siendo Torres los conocimientos adecuados

Voz 0772 16:52 antes comentabas como muchas de estas figuras utilizaron como urnas funerarias el precisamente hablando luego con las las personas del CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas que realizaron en la década de los noventa a finales pues de una manera casi paralela al libro de John Mo Fit el estudio de esa urna que hay en la espalda de la de la Dama de Elche me decían que claro que ellos no sabían perfectamente que allí había restos humanos que no podía ser una falsificación no pero que no pudieron publicarlo por una serie de problemas administrativos burocráticos y ahí es cuando cuando hizo nos hizo dudar no pero la ver a mí me abrió los ojos buena parte de eh muchos investigadores Manolo venda la catedrático de Arqueología de la Universidad Autónoma cuando me dio una serie de paralelos que es imposible que se pudieran saber justo cuando en el momento en que apareció la la Dama de Elche además yo creo que toda esa polémica eh surgió cuando estaba Mari Carmen Pérez Die de directora de el del Museo Arqueológico Nacional y que luego compartirá con con nosotros algunos eh algunos minutos hay otro gran descubrimiento Jesús relacionado con con el mundo de de esas damas ibéricas no de de esas mujeres tan importantes en en el mundo en el mundo ibérico que es la Dama de Baza vamos a escuchar a la voz de Baldomero qué es esa persona ese albañil que fue el que descubrió precisamente la Dama de Baza en en Granada fíjate cómo lo cuenta pues prácticamente cincuenta años después esto fue a comienzos de la década de mil novecientos setenta en el setenta y uno creo que fue

Voz 13 18:32 la emoción no el AVE

Voz 0772 18:33 hacia con la que él transmite con con entusiasmo el relato de lo que de lo que el vídeo

Voz 1336 18:39 y entonces a que iba con el pico buscando la forma a la tumba las once de la mañana aproximadamente Le dio en el pico es la cabeza Illes Tom platillo estaba yo con otros que estaba allí unas cosillas estaba yo con otros ahí en otro lado quien fue muchas veces parece el qué que piedra cuenta coger trozos de piedra me arrodilla por delante porque ya tenía cuando por delante de en la mano Le metí con Air para otras sin por delante hice Villa toda la tierra de la casa ahora es la tierra de la cara Jesus para atrás porque me dio una esa de lo que hay es decir eso estaba la impresionante parecía que estaba dormido

Voz 0772 19:24 parecía que estaba viva los podemos imaginar la la emoción de ese hombre con su Paulita como decía eh retocando esos terruños trozos de de tierra UME decida que había la pared de esa de esa fosa hay que de pronto rostro pues casi dos mil quinientos años después surja de de casi practicamente del más allá no porque es es un enterramiento es una figura que hoy la podemos ver también en el Museo Arqueológico Nacional es una de las es más increíbles además yo siempre lo cuento no siempre cuento el mismo chiste pero es que a mí me parece buenísimo si os fijáis cuando vaya Isabella la Dama de Baza tiene en la mano izquierda un pajarillo de color azul este es el primer Twitter de la historia

Voz 1171 20:09 es cierto hay que tenéis los la dirección del Museo Arqueológico Nacional acuñó ahí para

Voz 1020 20:15 por hacer algo en las redes social un poco de color pues se ve que se porque apareció poco la economía lo cual indica

Voz 5 20:23 pues que esas estatuas de piedra caliza tenían esas pinturas originales se conserva mucho más en la Dama de Baza que la Dama de Elche pero lo que se descubre con todo esto es ese mundo femenino ibérico cree importantísimo fíjate cuanto ocurre el descubrimiento justo un siglo después de la inauguración el Museo Arqueológico el número ciento setenta

Voz 0772 20:44 yo no

Voz 5 20:46 en fin una muestra de los baste paros porque aparece

Voz 6 20:49 en Baza Granada hay y eso no se da pie

Voz 5 20:53 para especular un poco sobre estas damas no las está más ibéricas luego faltaría todavía por descubrir alguna como pasa como la de La Dama de Guardamar de Segura que su descubrimiento es posterior pero todo así es tienen unas características comunes pero habría que empezar un poco por lo básico Nacho el final dices estas damas que representa son diosas madres

Voz 0772 21:12 son sacerdote esas son mujeres

Voz 5 21:14 estas prácticas de alta alcurnia o son guerreras por ejemplo porque se encontró por ejemplo qué pasó con lo que ocurrió con la Dama de Baza se encuentran armas encuentra catas encuentra adornos bélicos y otros pues que forma parte también pues de de tejido su incluso de los ungüentos o de espejos uno espejos rotos pero lo de las armas porque se te mete que se sepa no había mujeres guerreras es es un estamento que estaba dedicado para los hombres y Icesave poco que Quantum Carrero militar sí que las catas ser rompía no se doblaban de forma ritual porque quedaban inutilizadas eran armas que estaban vinculadas a una sola persona entonces a partir ahí empezamos a encontrar muchísimos datos de estas mujeres evidentemente irían más por el lado de sacerdotisa con esa parte con esa oquedad en la parte trasera donde sería para esconder o bien es votos o bien cenizas no de las cremaciones con todos los adornos ya esos adornos no dado muchísimas pistas de que también tiene unas carencias muy relacionadas con la superstición porque esos tres collares que tiene tanto la Dama de Baza como la Dama de Elche son collares hechos precisamente con amuletos

Voz 0772 22:22 Jesús tuyo nacimos en León los dos estudiamos en Valladolid los dos acabamos en Madrid recuerda es la primera vez que visitas del Museo Arqueológico Nacional

Voz 5 22:30 es poco lo pasado no el siglo pasado evidentemente yo llegue a Madrid y casi a principios de los noventa pues pon que fuera el el noventa noventa y uno lo visité porque fue uno de mis primeros objetivos tenía unas ganas locas de mete de lo que contaba al precipitarse un germen en la cultura de ver en directo in situ esas piezas de las que tanto había leído desde luego fue como una especie de de una hemorragia de satisfacción

Voz 0772 22:54 no es uno de los de esos lugares mágicos que quizá no no valoramos no y que estoy convencido de que mucha gente no conoce pues por desidia o por dejadez y además es es es fascinante es fascinante porque te permite en dos tres las si lo quieres ver vienen un montón de las porque es enorme tienen miles y miles de piezas ahora hablaremos con su subdirectora pero te permite hacer un viaje en el tiempo desde la prehistoria hasta prácticamente el el siglo XVII XVIII es bueno es es fascinante la colección egipcia la creación de vasos griegos por ejemplo que tiene que ser una de las mejores colecciones de vasos griegos del mundo es algo que mucha gente desconoce es algo que nos tiene que llenar de orgullo y satisfacción

Voz 6 23:41 sí sí sí

Voz 0772 23:43 en el otro muy bien Jesús Callejo Cronomap pauta qué tal esta vieja por el Museo Arqueológico Nacional fantasea

Voz 5 23:50 breve pero intenso

Voz 0772 23:52 muchísimas gracias a Jesús Pérez este nuevo viaje en este nuevo Cronovisor como decimos siempre muchísimas gracias amigo por habernos ayudado a hacer un poquito más Historia gracias a ti Nacho

Voz 17 24:38 no

Voz 18 24:42 pero este centro ofrece al visitante

Voz 16 24:45 un recorrido por la historia de las civilizaciones que han habitado en la península desde la prehistoria hasta el siglo XIX

Voz 19 24:52 sí

Voz 0772 24:55 el Museo Arqueológico se fundó

Voz 16 24:57 en mil ochocientos sesenta y siete bajo el mandato de la reina Isabel Segunda con la inauguración de este centro se cumplía con el objetivo de tener un lugar donde conservar clasificar y exponer los materiales arqueológicos etnográficos de artes decorativas y numismática los que habían reunido los monarcas españoles durante siglos

Voz 0772 25:20 escuchábamos un fragmento de Un vídeo documental de visita en Madrid hablando precisamente de lugares donde nos encontramos el Museo Arqueológico Nacional hemos estado hablando en ese inicio con Jesús Callejo nuestro Cronovisor de quizás uno de los aspectos una de las caras más visibles de de esta institución eh que es precisamente la la Dama de Elche la Dama de Baza a todo ese mundo ese mundo ibérico pero el Museo Arqueológico Nacional tiene muchísimo más queremos hablar un poco de la intrahistoria que tiene esta institución

Voz 1171 25:53 eh con su subdirectora Carmen Marcos también bienvenida de nuevo a Ser Historia bienvenida

Voz 0772 26:00 digo que bienvenido de nuevo porque hay hablamos con ella hace hace unos años precisamente como comisaria de una exposición que había aquí en el Man en el Museo Arqueológico Nacional dedicada a esas monedas que habíamos recuperado no de de los saqueadores de de pecios es que fue una exposición eh apasionante Carmen cuantas piezas realmente se conservan en el Museo Arqueológico nace

Voz 1506 26:24 pues el número de piezas es elevadísimo y no de bienes culturales puede estar en torno a hagan por encima del millón

Voz 0772 26:32 eh un millón de viviendas si así

Voz 1506 26:35 pues hay departamentos que pueden tener entre de doscientas mil trescientas mil es un volumen enorme

Voz 0772 26:44 lógicamente no todas están expuestas no no todas

Voz 1506 26:46 están expuestas que están en la reserva y cumplen hay pues a la Fundación bueno de estudios de conservación de esos materiales se hacen préstamos para exposiciones temporales depósitos a otros museos con lo cual lo que suele llamarse almacén no están almacenes sólo hogar es casi el corazón de del museo

Voz 0772 27:14 es un elemento vivo no porque cuantas más o menos ahí en exposición

Voz 1506 27:17 pues en exposición hoy trece mil

Voz 0772 27:20 mi que también es una buena cifra hombre no no faltan novecientas ochenta y cinco mil casi después almacén pero pero desde luego eso no lo importante es no desde luego que si no lo interesante es eso no lo que comentaba al principio ese espectro que tiene de relato histórico que Sara una pedantería que está muy de moda decir desde prácticamente la prehistoria hasta a la época moderna en los siglos XVII de dieciocho para que y además con con con departamentos con colecciones de una calidad extraordinaria yo decía antes por ejemplo la creación de vasos griegos es excepcional y muy pocos son conscientes de ello no siempre que se habla de de colecciones de vasos griegos Nos vamos al Metropolitan ha Museo de Lobo al British pero ya quisieran ellos tener muchas de las piezas que con las que contamos aquí en el mano

Voz 1506 28:10 en efecto tanto de vasos griegos como de otro tipo de de piezas que conservan en en los departamentos eh son magníficas así como las de monedas pues también es la colección más importante que hay en España más prehistoria por los fondos sólo hemos amplísimos recogen fondos de excavaciones ese antiguas de los inicios de de la arqueología en la ida el conocimiento de la Prehistoria en nuestro país Si bueno pues cada departamento es una historia más de el del museo

Voz 0772 28:47 totalmente yo recuerdo cuando lo vi por premiar a la vez en el en el año ochenta y cinco es con con esos quince quince añitos a mí me parecía todo lo toda enorme ahora es realmente un edificio enorme no con esas reforme luego hablaremos un poco un poco de ella no pero quizás yo no yo no había caído en la cuenta lo del millón de de piezas antes cuando del de comenzar el programa que te preguntado cuántas piezas Services trece mil venga yo pensaba digo bueno pues en los almacenes habrá doscientas mil trescientas mil pero un millón de piezas son muchas no y lo interesantes eso no que es un elemento vivo a partir del cual se puede trabajar a partir del cual se puede investigar prácticamente hacer otros museos arqueológicos

Voz 1506 29:31 eh efectivamente es como decía antes el el elemento en el corazón del museo es el lugar de trabajo habitual de los conservadores y los técnicos de el del museo no es un lugar olvidado ha dejado de la mano no en los sótanos au o lleno de polvo sino que ahí se trabaja se continúan pues con las catalogación desde las piezas porque con el paso del tiempo pues se van revisando cronologías adscripciones con lo cual es una esto el frío constante e ideas revisión pero lo mismo pues se hacen exposiciones temporales osea con esas piezas se muestran otros discursos alternativos los que se presentan en la exposición permanente o se colabora con otras instituciones pues prestando piezas a otras muestras temporales depósitos a otros museos que durante un tiempo no cinco años y años y que les viene bien para completar sus discursos expositivos

Voz 13 30:34 tienen muchísimos investigadores hemos

Voz 1506 30:37 surge casi como un centro de un centro de investigación porque en mil ochocientos setenta y uno estaba casi todo por hacer no en cuanto al conocimiento de lo que de la cultura material no de la ordenación de la clasificación de esas de esas piezas que estaban en la que el en aquellas fechas

Voz 0772 30:57 que en aquellas fechas de finales del XIX y mi también durante muchos años del del siglo veinte no existían como en la actualidad a muchos de esos museos locales no hay automáticamente todo derivaba al Museo Arqueológico Nacional en el centro la de el acento de la península en en Madrid y eso también abierto muchas polémicas no vendo es la Dama de Elche la Dama de Baza es decir hay bueno como digo yo siempre las las piezas tienen su historia que comienzan y acaban no cuando salen del taller de de la artista sino que muchos miles de años después pueden seguir protagonizando no pues Se eventos bonitos y hermosos no como en definitiva lo que nos reúne aquí no en este Museo Arqueológico Nacional hablando de de de estas piezas como sin cómo se ve desde dentro desde la dirección del museo estas polémicas que hay sobre la devolución de de pie

Voz 1506 31:50 pues mira en relación con lo que comentabas antes de la creación del museo y que es ese crear el museo pero que no existían otros museos locales pues precisamente con el real decreto de creación del Museo Arqueológico se crean todas las redes de museos provinciales decir algunas piezas aquí pero se crea esa estructura de lo que van a ser los museos que arqueológicos y museos de historia que tenía que haber en cada provincia ha ido dónde iban a ir pues los arrestos y los hallazgos que aparecieran en cada en cada momento de la misma forma que con este Real Decreto se crea también el cuerpo de conservadores de museos los técnicos especializados en el cuidado de esos de esos bienes culturales y de esos objetos pero sí existen se crea te da pie a esa a esa estructura con lo cual tal no todo ha venido aquí ha convenido piezas muy importantes pero yo creo que ahora también es el momento de explicaron bueno pues desde el año ochenta y cinco aquí ya no vienen hallazgos arqueológicos porque la arqueología lo todos los hallazgos casuales au de excavaciones que dan en cada una de las comunidades autónomas iban a sus respectivos museos pero además ha desarrollado amplísima mente todos los numerosos proyectos de investigación en todas las comunidades de universidades centros de investigación y yo creo que es el momento también de animar al público

Voz 20 33:32 para que visite todos esos museos Barcón

Voz 1506 33:34 lógicos que pueblan la geografía española para que descubran las maravillosas piezas que hay en todos esos museos ir por ejemplo bueno pues la exposición que hicimos con motivo de los ciento cincuenta años el objetivo fue estoy no hicimos una exposición de las mejores piezas del mal sino que hicimos una exposición con las mejores piezas de la arqueología española invitando a todos los museos a participar con las piezas más emblemáticas que no están aquí en el Museo Arqueológico sino que están en el resto de España entonces bueno creo que que a ciento cincuenta años de historia de la arqueología española pues dan lugar a que exista un riquísimo patrimonio arqueológico que hay que descubrir en cada uno de estos museos

Voz 21 34:27 lo vamos a sentir como si en el museo estuviera hecho a su medida aparte que está muy bien preparado en la accesibilidad para personas discapacitadas videntes personal con dificultad de audición también es verdad que el museo ya no es sólo para arqueólogos o para estudiosos de la persona con menos cultura el niño curioso el turista también el investigador todo el van a contar un museo que está hecho a su medida hay una sala para que tengo especial predilección que la Sala de Al Andalus donde hemos instalado una maqueta de la Mezquita de Córdoba como si fuera un falso techo me parece que son rincón con un sabor muy muy especial

Voz 0772 35:13 escuchábamos a Juan Pablo Rodríguez Frade arquitecto encargado de la rehabilitación restauración mejor dicho bueno acondicionamiento como

Voz 1506 35:22 sí rehabilita de dotaciones del del museo

Voz 0772 35:24 es lógico nacional e que fue realizada en dos mil catorce acabó en dos mil catorce en unas declaraciones que hicieron a nuestros compañeros de de La Ventana en la Cadena Ser el hablaba precisamente un poco de de ese cambio de ese lavado de cara que era necesario no sé porque ampliaron decenas de de de cientos de metros más de miles de metros más y sobre todo lo la accesibilidad y la bueno era algo mucho más que un simple lavado de cara no

Voz 1506 35:52 muchísimo más el museo se vació por dentro completamente hice volvió a irse volvió a construir con lo cual por dentro es un museo totalmente nuevo renovado tanto en su arquitectura como en la como en la museografía y en el concepto también de la de la exposición no que es en el discurso expositivo no

Voz 0772 36:14 ahí hay un eh de una parte por ejemplo la biblioteca nueva pues ya no ya no tiene el encanto de la biblioteca antigua yo recuerdo que iba muchísimo haber libros de Egipto a la a la biblioteca antigua porque era una biblioteca pues eso del siglo XIX maravillosa con ese es estanterías de Mabel de madera las puertas acristaladas veías los libros he rellenado es Lafita lo pedía hay al al bedel de de turno hoy es pues más pragmática no más practica Hay acondicionada pues a los a los tiempos modernos no al igual que sucede con todas las instalaciones todos los departamentos los accesos los espacios expositivos la propia manera no de de de de ofrecer ese discurso museístico ha cabido absolutamente todo yo creo que se ha convertido uno los museos más moda menos de de España seguro y del mundo también

Voz 1506 37:03 esto es un museo mucho más limpio más abierto e tiene como más luminosidad la intervención que se hiciera que se hizo sobre los dos patios el ibérico y el y el Roma no ha dotado al museo de una claridad nueva y luego el diseños muy limpio muy elegante bueno la altura de lo que son las colecciones de nuestros visitantes por supuesto que es para ellos

Voz 0772 37:29 claro que sí la verdad es que podemos disfrutar de de todos esos aspectos en un en un viaje que nos puede llevar pues un par de horas las que desde la Prehistoria como decíamos antes pasando por Egipto por Grecia no siempre pregunto no a todos nuestros invitados cuando permanecen bueno cuando trabajen en un en un museo es una pregunta un tanto redundante porque seguro que habrán hecho infinidad de veces pero cuál es su pieza favorita

Voz 1506 37:56 pues para mí es una pieza que está en el área de Hispania romana es una bomba hidráulica que procede de una mina de la zona de Huelva de sostiene el coronada es única porque no se conservan en el mundo otra completamente integrada como como esta no entonces pues te habla de lo que son los avances de la tecnología de lo que supuso también el mundo romano la explotación de las minas esto a mí para mí es fascinante esa pieza que es muy tecnológica no es que sea eso no estamos a gusto no es una cuestión artística sino todos que me sugiere desde el punto de vista de la de tal de la tecnología I de cómo esos objetos que han llegado hasta nosotros

Voz 0772 38:41 no porque muchas veces Orbi olvidamos el elemento no humano que rodea a todas estas obras de arte y piezas arqueológicas que fueron creadas por el hombre por el ser humano para para uso cotidiano en ocasiones pues en en honor de una divinidad no para representar a un personaje importante o para pues eh ayudarse no en en esa vida diaria no lo que nos eh a corta un poco no ese ese vínculo afectivo lo que hay con con el hombre y la mujer de la de la prehistoria o de la de la Antigüedad Carmen Marcos subdirectora del Museo Arqueológico Nacional muchísimas gracias una vez más para habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia

Voz 1506 39:22 gracias a ti gracias a todo el pero ahora no te perdón

Voz 0772 40:08 esta es la sintonía aunque casi semana semana

Voz 0772 40:20 nuestra colaboradora más particular esto sí que es hacer historia Candela bienvenido de nuevo a Ser Historia un aplauso para Candela estaba un poco nerviosa antes pera subido como una campeona qué tal qué te parece el Museo Arqueológico Nacional es Michela muy chulo las visto cuál es la que más te gusta sabes por qué te gusta un poco todo cuántos años tienes recuérdanos la diez diez años tienes ya me gustaría a mí estar con diez años sentado aquí con esta soltura delante de de de todo este público aquí hay un teléfono vibrando que no sea de quiénes es igual no pasará que sí cuáles son los libros que nuestra es en esta ocasión

Voz 24 41:08 no es el Meyer se han escrito Michael es de la editorial Corinne y es un libro para niños pequeños P E que no saben leer todavía se puede vender o que que están aprendiendo a le tiene muy pocas pienso en cada página in the en hemos sensaciones preciosas ya bueno es a pequeñas a mí me tomo nota Emma gusta

Voz 0772 41:38 este libro yo se lo recomendaría tu madre

Voz 24 41:40 sí

Voz 0772 41:41 para que te lo de lo comprara por qué yo lo descubrí hace prácticamente veinte años porque no es un libro no es un libro de ahora ya de por si el el título mil novecientos noventa y nueve justo veinte años ya lo de Crohn y Nyon a mí me parece buenísimo eh ese paralelismo entre el hombre de croma Johnny el cronista John a mí me parece extraordinario me parece brutal si lo que dices no es una manera de acercarnos a la a la prehistoria luego vamos a tener haya el conservador jefe de de Prehistoria después de ti pero siempre estamos quizá un poco quizá el mundo romano el mundo egipcio verdad donde hay textos pero de una piedra de de cosas así se puede ir de los dibujos tú cómo te imaginas la la vida hace tantos miles de años

Voz 24 42:30 extraños nosotros no estamos acostumbradas a todos nuevo pero lo podríamos imaginar vivir vivir sin todo eso

Voz 0772 42:40 fíjate yo he dicho muchas veces a un coronilla John lo pones ahora con un teléfono móvil y en cinco minutos te están mandando Varsavsky pero no nosotros los pones en una cueva con un tigre de dientes de sable no duramos de cinco minutos a que sí bueno

Voz 24 42:58 en este libro era sellar Maistre leerte en cómic no te lo vas a creer es un con

Voz 0772 43:09 comí nos habla de la historia del mundo la Historia del Arte esto es flipante no quién lo ha hecho

Voz 24 43:17 Pedro Cifuentes preste tiene una historia

Voz 0772 43:20 tal es la historia es escrita eh

Voz 24 43:23 esos de sociales que dibuja genial le encanta jugar así que sacó este libro publicado nunca con un colofón Nin en la llamó la atención Annette erial que se llama despertar reediciones Iggy ahora va a hacer más Lewis como este

Voz 0772 43:44 porque la edición que el que él sacó creo que es eh

Voz 13 43:47 se agotó enseguida

Voz 0772 43:51 llegará pues fíjate el mundo clásico Historia del Arte en cómic una preciosidad todos estos los tenistas de allá arriba eh así que también está está bien hay que gastarse un poco de de dinero en en algo de de Cultura la Nos habla pues eso del del mundo clásico Bono de de de Grecia de mí aquí estoy viendo aquí la máscara de Agamenón de de Mi cena libros buenos lugares mejor dicho fallo en Nantes eh sí yo creo que estas el siguiente libro es un poco uno de tus favoritos aquí si Egipto venir SA

Voz 24 44:29 esta manía en mayo tiene Ícaro el Saturno la polca a la editorial Maeva no

Voz 0772 44:37 Varela Jaume porque no es la otra es que es lo que te ha llamado la atención de esta Elia

Voz 24 44:40 pues es que este libro enseña muchísimas cosas de Egipto IN con unas pestañas Juanjo

Voz 0772 44:50 estas abriendo algunos desplegables pirámide hay vas vas abriendo Aquino Los

Voz 24 45:00 por ejemplo aquí es donde el acogimiento pues el sarcófago es decir este explica como lo que es hice uno has abriendo es viendo cómo el proceso que hacen hasta meterlo momia sarcófago

Voz 0772 45:14 este libro te has estudiado muy bien a que sí el a dónde te vas el lunes a agarrar de Candelas en nos va a Egipto es que grabará yo alguna cosa eh qué espera encontrar en Egipto

Voz 24 45:30 pues no

Voz 0772 45:33 las pirámides no te da miedo las momias

Voz 24 45:37 no has estado alguna vez Batasuna

Voz 0772 45:39 la momia

Voz 24 45:41 bueno en algunos museos

Voz 0772 45:43 lo lógico no hay hay algunas hay algunos móviles pero tranquila que no dan quemadas que no dan miedo pues yo creo que esta es la mejor manera no de de centrarse dime dime dime

Voz 24 45:53 a qué te estoy contando un templo en la espía a y es si Tula abres te mueras ampliaciones

Voz 0772 46:04 todo lo que hay en el interior no las cámaras ocultas todos los secretos que guardamos los los faraones de aquí como decías no la momia con los vasos no Pos el la puerta falsa no sabes lo que es la puerta falsa puertas falsas donde se colocaban las ofrendas la familia entraba a esta parte de la tumba ya lo verás cuando estés en eventos papas a la meseta de esa hay algunas tumbas que tienen una puerta falsa donde deposita es la las ofrendas los familiares lo lo hacían era como una ofrenda una manera de alimentar al al difunto vas a alucinar yo cuando la primera vez que fui a Egipto esto tenía veinte años entre allí luego oído cientos de veces más pero qué suerte Candela que con diez años puedes viajar a Egipto cómo han cambiado los tiempos eh cómo cambian los tiempos y cómo han cambiado los los niños Candela muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poco no muchísima más historia un abrazo muy fuerte para para condenar

Voz 18 47:29 es la prueba de que había gente son los artefactos porque son objetos que se ve por su forma que no son naturales que la naturaleza no podría haber producido objetos así la gente vivía aquí hace doce mil quinientos años en este mismo sitio no podemos sentarnos a ver cómo interaccionan socialmente no podemos verles conversar casarse no que suscita todas estas cosas que intentamos saber azulgrana hay que descubrir unas de una forma muy extrañas graves de sus restos

Voz 1020 47:58 pero en la tierra

Voz 18 48:00 me parece imposible y Mainer una organización social a raíz de las distribución espacial derrocar enterrarlos en la tierra pero hay pistas que podemos usar el queda trocito de información que conseguimos incluso el artefacto más insignificante nos da a conocer algo que ocurrió en la prehistoria en fíjese

Voz 29 48:19 Ubú

Voz 1020 48:23 el ex de escuchábamos a un arqueólogo a Atocha

Voz 0772 48:29 de la Universidad de Wyoming en un documental de Canal Historia hablando de cómo se pude construir la historia en este caso a la prehistoria cuando no hay documentos escritos que es la parte que separa la la prehistoria de la historia con el nacimiento de la escritura más o menos hacia el Cuarto milenio a finales del cuarto milenio antes de nuestra era hay podemos considerarla la historia pero todos esos pueblos esas culturas que no tuvieron la posibilidad de dejarnos escritos contándonos su vida cotidiana cómo era la la vida etcétera Nos han dejado otro tipo de de evidencias otro tipo de pruebas muchas de ellas las podemos ver aquí en el lugar de donde nos encontramos en el museo Arquelao Kiko Nacional Eduardo Galán bienvenido sea Historia

Voz 6 49:13 hola es un placer Eduardo Galán es

Voz 0772 49:15 el conservador jefe del departamento de Prehistoria aquí en el en el Man un es difícil no pero un simple trozo de piedra puede contarnos un montón de cosas

Voz 6 49:29 pues sí cualquier fragmento en estas sociedades eh que sólo podemos estudiar a través de arqueología es es una de las cuestiones importantes la prehistoria que ocupa el noventa y nueve por ciento realmente el tiempo de la humanidad

Voz 13 49:43 sobre el planeta eh

Voz 6 49:45 el único método de conocimiento directo que tenemos es la arqueología hay muchas disciplinas y ciencias auxiliares que apoyan al al método arqueológico

Voz 0772 49:55 la arqueología es una ciencia o una técnica

Voz 6 49:58 la arqueología es ante todo un método

Voz 0772 50:00 ante todo muy bien me gusta esa pregunta que ni una el blanco Nine pero yo la universidad Valladolid siempre estábamos discutiendo los historiadores y los arqueólogos sí llegado el caso pero historiadores historia antigua e decíamos no la la la arqueología es una técnica de la historia a partir de la cual se puede construir pero bueno

Voz 6 50:19 pero bueno es un método es una disciplina ir luego cada uno la practica grupo puede que de una manera eh bueno efectivamente con su pueblo pero no

Voz 0772 50:30 que contábamos no a partir de un pequeño trozo de de una de piedra incluso una huella e restos de de hollín en una cabaña se poder reconstruir infinidad de de de elementos no de la de la vida de esas personas que estuvieron allí

Voz 6 50:45 pues sí porque aunque hay hallazgos excepcionales lo habitual en arqueología son los gestos reiterativos los gestos de vida cotidiana eso es lo que lo que es preámbulo que nos permite de verdad avanzar en el conocimiento de cómo funcionan estas sociedades eso cualquier que nos han dejado cualquier resto desechado es tan importante como el hallazgo en una tumba o en un tesoro que me imagino que ahí lo eh