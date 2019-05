Voz 0772 00:00 eso es que hay dijo que te pillo con la botella

Voz 0772 00:13 lombrices una perdiz aquí en el salón de actos del Museo Arqueológico Nacional rodeado de de amigos para disfrutar una tarde hablando de de arqueología de Historia de Arte de infinidad de aspectos que bordean esas humanidades no que tanto Nos apasionan a todos

Voz 1 00:29 el mejor lugar para hablar de Historia de Arte como tú dices de humanidades porque yo creo que en un museo y más en un museo de estas características es donde el tiempo se convierten espacio entonces en pocos metros cuadrados podemos ver muchísima cronología y sobre todo pues todos aquellos que nos han precedido que nos han dejado sus testimonios en huesos en cerámica en distintos objetos rituales que gracias no a estas iniciativas a estos museos arqueológicos y es desde luego primoroso no sólo en España sino en el resto de Europa pues es uno de esos lugares donde te

Voz 3 01:01 tres imbuido de de una forma intensa de

Voz 1 01:06 esa cultura que todos estamos necesitados

Voz 0772 01:08 fíjate de yo comentaba la primera vez que visite el Museo Arqueológico Nacional hace más de treinta años no era lo que hoy es era otro otro formato por así decirlo otra la propuesta museística yo caminando por esas salas de de la exposición de la colección permanente del Antiguo Egipto me sentí un poco como como San polizón cuando con apenas diez años visitaba la colección de Messi Fournier se quedó alucinado no con todas esas piezas maravillosas que que le cautivaron y le que le convirtieron no a desarrollar su su tarea a lo largo de de tantos años para luego descifrar la escritura jeroglíficas yo me he quedado a la altura de la suela de los zapatos del bono de Lyon no va algo más que para estar delante de un micrófono contando historias

Voz 3 01:53 no te digo Nacho remesas modesto pero pero bueno en definitiva yo creo que no deja de ser apasionante no yo creo que lo

Voz 0772 02:03 lo que nos une el denominador común que tenemos todos es esa pasión por la por la Historia como hacemos siempre Jesús aquí tengo perfectamente preparado este teclado para hacernos viajar en el tiempo de hacia dónde nos va a ser

Voz 1 02:18 pues a una fecha clave muy relacionada con este museo al nueve de julio de mil ochocientos setenta y uno

Voz 5 02:40 adelante pasen Jesús Callejo les está es

Voz 3 02:44 Grande junta el CRAM avisa

Voz 7 02:51 Jesús están echando salvas estamos en la inauguración del Museo Arqueológico Nacional pero no es el Museo Arqueológico Nacional

Voz 1 02:57 jo exactamente estamos en el Casino de la Reina más bien en los jardines siento vienes a levita negra que estoy muy bien verdad aquí pues que te gala porque estamos en la primera parte de la inauguración luego es cuando entrar a la plebe pero este es un acto oficial que bueno ya venía precedido de un Real Decreto cuatro años antes con la época de Isabel Segunda ahora el monarca que tenemos y por lo tanto una época convulsa es Amadeo de Saboya y todavía no sabe que le quedan casi dos telediarios pero uno de los telediarios es precisamente inaugurar este museo arqueológico que la gente estaba esperando como agua de mayo las autoridades son las que hay aquí está los ministros más importantes tanto de Fomento como el de Marina y por supuesto todo tipo

Voz 3 03:39 de de autoridades civiles eclesiásticas incluso

Voz 1 03:44 una cantata que Emilio Arrieta compuesto especialmente para la inauguración y lo más importante porque eso ya lo hemos comentado estaríamos ahora lo que es la la glorieta de Embajadores todavía faltan unos cuantos años hasta que esté en esta ubicación oficial mismas numeros que en mil ochocientos noventa y cinco pero claro que es cuáles son las piezas que se podían ver ahora en este momento evidentemente a la hora me refiero en ochocientos setenta y uno está basado de cuatro secciones estamos hablando de los tiempos primitivos de la Edad Media de la numismática la etnografía porque estaba representados no los cinco continentes Europa no no estaba representado pero si los otros cuatro continentes todas esas piezas son las que se podían ver en este preciso momento que poco a poco se fue incrementando pues todo el catálogo y también pues todo lo que eran los sótanos que ya sabes que muchas veces los sótanos hay más piezas que las que se puede de exhibir bueno pues ésta es un solemne un momento especial ya digo también de Turull poca cosa esa es la historia de España cien habían asesinado al general Prim en hacía a los pocos meses y por lo tanto todo estaba un poco en entredicho pero mira tú por donde uno de los grandes actos culturales sociales solemnes con toda la pompa y circunstancia es ni más ni menos que esta inauguración hasta el momento que se destine al Paseo Recoletos que es donde estamos haciendo actualmente la grabación

Voz 0772 04:59 fíjate que el has comentado algunas piezas de la de esas colecciones de esas pequeñas salas que había en aquella época a la gente le interesaba la historia le interesaba tenía muchísima curioso curiosidad no además había

Voz 3 05:11 y si acababa prácticamente de empezar a tener conocimiento de lo que pudiera ser el mundo ibérico al equipo fascinar de un bueno de una manera notable a muchos e investigadores

Voz 0772 05:25 Iker invitarte aquí es cucharas un testimonio que yo graben en cierta ocasión hemos escuchado otros fragmentos de la entrevista que yo hice en su momento a Segismundo Millán él trabajó en Montealegre del Castillo en Albacete junto con el último arqueólogo que habías tanto el CES hasta la década de los años sesenta setenta trabajado en el en el Cerro de los Santos lugar mítico e muchas de esas piezas muchas de esas figuras las podemos ver ahora precisamente cerca de nosotros en el Museo Arqueológico

Voz 1 05:56 gracias Nacho Nacho justo cuando se está produciendo la inauguración de este museo es cuando están saliendo la mayoría de las piezas ibéricas del Cerro de los Santos ubicado en Albacete osea que estamos hablando de que es un descubrimiento de mil ochocientos sesenta pero en mil ochocientos setenta setenta y uno es cuando se empiezan a divulgar por supuesto el Museo Arqueológico adquiere muchas

Voz 0772 06:16 ellas pues fíjate que cien años después en la década de mil ochocientos sesenta se seguía trabajando en ese lugar seguían apareciendo tal y como nos lo cuenta fin

Voz 3 06:24 todos los días viajábamos a recoger las cosas con el tractor y el remolque que siempre lo decía cuando veía alguna toda que se ve que él no porque claro había unas que que estamos mejor hecha cotas como lo he dicho T ya sé que mundo cuando suban ya de cargó para arriba no suba ligero porque no se rompieran pues llegado el remolque dado a bote porque el camino porque ahora mismo está el camino muy bueno están he las carreteras pero entonces ETA o los caminos yo les da optan en agosto usted no se preocupe lo trataríamos lo poníamos allí como le digo usted era un patio no tan grande como éste pero bastante grande y ahí se a todo la que podíamos pone la ponemos de pie y la que no se dejaba tiene suelo porque a lo mejor eran un cuerpo que iba sin pie sin cabeza pues sí historia viva de la arqueología no gente que en enero

Voz 0772 07:26 otro fragmento de la entrevista me decía claro es que íbamos con el arado y empezaba a salir cabezas de tíos eso imagínate la sorpresa que se llevaron eh mientras trabajaba mientras cool cultivaban es en estos terrenos de lo que a la postre luego sería el el Cerro de los Santos un lugar además donde también lo creo que lo comentamos en otro Cronovisor aquí en Ser Historia entonces hicieron muchísimas falsificaciones de ex votos de de piedra algunas de ellas curiosamente también están expuestas en el en el Museo Arqueológico Nacional en la sala de del mundo ibérico con la etiqueta pertinente donde se especifica que son falsificaciones antiguas del del siglo XIX no lo que le da

Voz 3 08:04 y a otro matiz

Voz 1 08:06 la historia no el al al descubrimiento Ica forma parte de la historia tener cuando eso pieza parecer empieza a descubrir un buen ibérico del que se desconocían ayer a nivel arqueológico muchísimas cosas y de hecho pues fíjate toda la polémica que tuvo luego cuando aparece la Dama de Elche no donde se pensaba siguiera hay decía que era tan perfecta que no podía ser auténtica no lo que le pasó co autora cuando descubre las pinturas de Altamira adelantan perfectas que no podía ser verdad y automáticamente la atribuyera una falsificación yo recuerdo

Voz 0772 08:34 que el el otro día lo me acordaba de ello cuando fue la exposición en el año noventa y siete noventa y ocho de enero el descubrimiento de la de la Dama de Elche salió el libro de John Mo FIT está americano que yo tengo que reconocer que a mí me hizo dudar a mí me hizo dudar a todos a todos

Voz 1 08:53 los porque daba una cantidad de muestras de pruebas de él momento en que se produce que se dan una sincronizadas como muy sospechosas cara al final cuando haces un análisis mucho más profundo y sobre todo cuando hablas con los especialistas con los arqueólogos españoles pues te das cuenta de que no pero es cierto que en una primera visión sabiendo que a finales del siglo XIX se produjeron muchísimas falsificaciones como estaba pasando en este momento el Cerro de los Santos de lo que decíamos es historia porque también eso genera la picaresca llevo enseño el relojero de Yecla que es decir hacía de todo Juan Amat ya este hombre pues vio el negocio de su vida porque no me estás salido figuritas de arcilla fin esta ambas oferentes tanto de pies como sentadas y encima hay una demanda hay un tráfico muy muy goloso no muy crematístico dijo yo lo puedo hacer bueno pues supuso hacerlas el problema es que lo que suele pasar con los pícaros que se pasan de listos el trabajo de la piedra que hacía no era tan sofisticado casi

Voz 0772 09:49 como el que se podía haber en los ex votos de reales no cometió errores

Voz 1 09:54 no pero es devueltos pero el mayor error es cuando queda hacer e inscripciones dice Guardiola hacer inscripciones saque porque le da más valor claro no es lo mismo una pieza en bruto que con una inscripción del más o menos se basaba en ese alfabeto ibérico

Voz 8 10:08 poco también del fenicio iba a verse colaba el problema es que sí que coló y que habló con

Voz 1 10:14 alguna de las autoridades que había por entonces estamos hablado por ejemplo jefe desafío caviar el Museo Arqueológico Nacional de aquella época cara a Juan de Dios de la Rada pues el hombre sí que se tragó estas inscripciones se que se tragó estas estatuillas se tragó antigüedad que tenía claro ya había churras con merinas había piezas auténticas del siglo IV antes de Cristo ya había piezas que ante el siglo XIX el final acarreó un cierto descrédito a pesar de que durante un tiempo extra remeter fue director también del Museo Arqueológico Nacional pero bueno quedó un poco la patina de que cuidado eh que no había que ser demasiado crédulos porque porque siempre hay cantamañanas hay engañifa es de este tipo que aunque no era muy sofisticada la la falsificación pero se necesitaba creer ser necesitaba tener piezas y sobre todo ser estaba tener piezas de un mundo que empezaba a descubrirse que empezaba a aflorar que era el mundo ibérico y que muchos de esos misterios pues bueno pues ya con los OPI un cuando empezaban con estas necrópolis cuando se veía claramente cómo se incinerado hay como muchas de estas figuras que estaban apareciendo servía como urnas funerarias entonces MT estas pues eso generó un entusiasmo Imaz en un museo que que ese que estaba a punto de inaugurarse porque todavía en ese momento el museo inaugura pero una vez que empiezan a aflorar estas piezas en los años setenta del siglo XIX pues el Museo Arqueológico suministra muchas de esas piezas para eso me parece un buen acierto igual que pasa también con momias falsas que se coloquen con las mismas auténticas igual que pasa con las reliquias dentro del mundo cristiano sería bueno que se colocara una reliquia auténtica con una reliquia falsa porque en el fondo forma parte del estilo humana forma parte del interés de Rey hacerse por las vías rápidas también forma parte de cómo puede falsificar la Historia siendo Torres los conocimientos adecuados entonces comentabas como

Voz 0772 12:02 muchas de estas figuras utilizando como urnas funerarias el precisamente hablando luego con las las personas del CSIC del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que realizaron en la década de los noventa a finales pues de una manera casi paralela al libro de John Mo Fit el estudio de esa urna que hay en la espalda de la de la Dama de Elche me decían que claro que ellos no sabían perfectamente que allí había restos humanos que no podía ser una falsificación no pero que no pudieron publicarlo por una serie de problemas administrativos burocráticos y ahí es cuando cuando los hizo dudar no pero la ver a mí me abrió los ojos buena parte de

Voz 3 12:42 eh muchos investigadores Manolo vendada

Voz 0772 12:45 tras Atlético de de arqueología de la Universidad Autónoma cuando me dio una serie de paralelos que es imposible que se pudieran saber justo cuando en el momento en que apareció la la Dama de Elche además yo creo que toda esa polémica eh surgió cuando estaba Mari Carmen Pérez Die de directora de el del Museo Arqueológico Nacional y que luego compartirá con con nosotros algunos eh algunos minutos hay otro gran descubrimiento Jesús relacionado con con el mundo de de esas damas ibéricas no de de esas mujeres tan importantes en en el mundo en el mundo ibérico que es la Dama de Baza vamos a escuchar a la voz de Baldomero que es esa persona ese albañil que fue el que descubrió precisamente la Dama de Baza en en Granada y fíjate cómo lo cuenta pues prácticamente cincuenta años después esto fue a comienzos de la década de mil novecientos setenta en el setenta y uno creo que fue

Voz 9 13:40 la emoción no en la vehemencia

Voz 0772 13:41 con la que él transmite con con entusiasmo el relato de lo que de lo que el vídeo

Voz 1336 13:47 y entonces te suda que iba con el pico buscando la forma de la tumba a las once de la mañana aproximadamente Le dio en el pico es la cabeza ingresar un pedacito yo estaba yo con otros que estaba allí unas cosillas estaba yo con otros ahí en otro lado que fue muchas veces para saber mira que que piedra cuenta coger trozos de piedra me arrodilla por delante porque ya tenía jugando por delante llevaba en la mano le metí con el para ultras sin por delante hice Villa toda la tierra de ahora es la tierra de la cara sms para atrás porque me dio una esa de lo que hay es decir eso estaba en la impresionante parecía que estaba dormido

Voz 3 14:32 parecía que estaba viva nos podemos imaginar la la emoción de ese hombre con su Paulita como decía

Voz 0772 14:39 eh pues retocando esos terruños esos trozos de de de tierra humo decida que había en la pared de esa de esa fosa hay que de pronto rostro pues casi dos mil quinientos años después surja de de casi practicamente del más allá no porque es eh es un enterramiento es una figura que hoy la podemos ver también en el Museo Arqueológico Nacional es una de las más increíbles además yo siempre lo cuento no siempre cuento el mismo chiste pero es que a mí me parece buenísimo si os fijáis cuando Valle haberla la Dama de Baza tiene en la mano izquierda un pajarillo de color azul ese es el primer Twitter de la Historia eh clara es cierto hay que tenéis la los la dirección del Museo Arqueológico Nacional hay un acuñó Kay para para

Voz 1 15:23 hacer algo en las redes sociales que un poco de color ceros no se porque ha perdido un poco la economía lo cual indica pues que esas estatuas de piedra caliza pues tenían esas pinturas originales se conserva mucho más en la Dama de Baza que la Dama de Elche pero lo que se descubre con todo esto es ese mundo femenino ibérico que era importantísimo fíjate cuanto ocurre el descubrimiento justo un siglo después de la inauguración del Museo Arqueológico el mil novecientos setenta y uno en el Cerro Cepeda en fin una muestra de los baste palos porque aparece

Voz 9 15:57 en Baza Granada muy

Voz 1 16:00 eso no se da pie para especular un poco sobre estas damas no las está más ibéricas luego faltaría todavía por descubrir alguna como pasa como la de La Dama de Guardamar de Segura que su descubrimiento es posterior pero todas ellas tienen unas características comunes para habría que empezar un poco por lo básico Nacho el final dices estas damas que representa a esas madres son sacerdotisa son mujeres aristocráticas Cunha o son guerreras por ejemplo porque se encontró con lo que ocurrió con la Dama de Baza se encuentran armas encuentra catas encuentra adornos bélicos y otros pues que forma parte también pues de de tejidos incluso de los ungüentos o de espejos rotos espejos rotos pero lo de las armas porque evidentemente que se sepa no había mujeres guerreras es es un estamento que estaba dedicado para los hombres y Icesave que Quantum Carrero militar sí que las catas ser rompía no se doblaban de forma ritual porque quedaban inutilizadas eran armas que estaban vinculadas a una sola persona entonces a partir ahí empezamos a encontrar muchísimos datos de estas mujeres evidentemente lo más por el lado de sacerdotisa con esa parte con esa oquedad en la parte trasera donde sería para esconder o bien es votos o bien cenizas no de las cremaciones con todos los adornos ya esos adornos no han muchísimas pistas de que también tiene unas carencias muy relacionadas con la superstición porque esos tres collares que tiene tanto la Dama de Baza como la Dama de Elche son collares hechos precisamente con amuletos

Voz 0772 17:29 Jesús tuyo nacimos en León los dos estudiamos en Valladolid los dos acabamos en Madrid tú recuerdas la primera vez que visita este el Museo Arqueológico Nacional

Voz 3 17:38 pues al poco de Benín siglo pasado no el siglo pasado

Voz 1 17:41 te te mete llegue a Madrid

Voz 3 17:44 casi a principios de los noventa pues pon que fuera

Voz 1 17:46 el el noventa noventa y uno lo que sí porque fue uno dormir mis primeros objetivos tenía unas ganas locas de mete de lo que contaba al poder

Voz 8 17:53 el germen en la cultura de ver en directo in situ

Voz 1 17:57 esas piezas de las que tanto había leído que desde luego fue como una especie de una hemorragia de satisfacción

Voz 0772 18:02 no es uno de los de esos lugares mágicos que quizá no no valoramos no y que estoy convencido de que mucha gente no conoce pues por desidia o por dejadez y además es es es fascinante es fascinante porque te permite en dos tres horas si lo quieres ver vienen un montón de horas porque es enorme tienen miles y miles de piezas ahora hablaremos con su subdirectora pero te permite hacer un viaje en el tiempo desde la prehistoria hasta practicamente el el siglo XVII XVIII es bueno es es fascinante la colección en la creación de vasos griegos por ejemplo que tiene que es una de las mejores colecciones de vasos griegos del mundo es algo que mucha gente desconoce es algo que nos tiene que llenar de orgullo y satisfacción no sé qué

Voz 3 18:50 de ahí que el el otro

Voz 0772 18:52 muy bien Jesús Callejo Cronomap pauta qué tal este vieja por el Museo Arqueológico Nacional fantasea

Voz 1 18:58 pero intenso

Voz 1 18:58 pero intenso

Voz 0772 19:00 muchísimas gracias a Jesús por este nuevo viaje en este nuevo Cronovisor como decimos siempre muchísimas gracias amigo por habernos ayudado a hacer un poquito más historia gracias