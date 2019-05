Campazzo: "Cuando alcanzamos el más catorce aflojamos un poco"

Voz 1991 00:00 no perdemos ni un segundo Nos vamos a Vitoria al Buesa Arena Marta Casas muy buenas

Voz 1 00:04 hola Yago buenas noches en una noche difícil para el vestuario del Real Madrid han caído eliminados yo no me rollo está escuchándote ya la sintonía del Larguero

Voz 1991 00:11 Ceaccu Campazzo hola qué tal buenas noches por decir algo

Voz 1710 00:14 buenas noches qué tal cómo estáis bueno he jodido cabreado son cosa del momento normal una derrota duras pero bueno que son de parte de de esto es parte del juego tenemos que aceptarlo e edición mucho mérito para llegar acá hay buenos directores rivales cualquiera podía podría haber en serio sí creo que hicimos un buen partido pero cuando tenían detallista no no no lo pudimos Elia pagamos caro

Voz 1991 00:45 a eso te iba a preguntar quién se ha escapado este partido ha sido un partido además que ha sido un poco montaña rusa han ido ganado cualquiera de los dos ha sido muy igualado hasta el final porque es esa escapado

Voz 1710 00:55 bueno he nada como te Tessio lo al final al cabo en estos partidos lo mínimo detalles en grande Peres ahí ahí cuando sacamos es el más catorce no os aflojado un poco la intensidad crecieron un ellos ellos a mentir lo de él lo de él si es que tiene mucho mérito jugaron bien plantearon un gran juego hiló ilusiona perfección y bueno fueron consigue la victoria nada dar vuelta la página y pensar en la Liga ahora no

Voz 1991 01:22 creo que ha habido momento clave o un factor clave en el partido unos estás de acuerdo el tema de las personales pues habéis cargado hombres importantes pronto y con personales

Voz 1710 01:31 sí son los riesgos que tenemos de nuestra defensa de la verdad es que no dio más de lo que los que no citó pero bueno vamos a morir con nuestra identidad contra no por nuestro ADN y lo que no trajo a Kaká y bueno vamos la lían

Voz 1991 01:48 a toda costa como es afronta en el que juega el tercer y cuarto puesto porque me vaya partidito eh

Voz 1710 01:52 bueno hay Conrad el tercer puesto lo mejor posible es un tercer puesto no es lo mismo con cuarto e iremos a jugar a la lo lo mejor que podamos también con el ojo en en en la Liga porque jugamos el martes pero pero bueno tenemos nuestro próximo partido nuestra posición finales en la próxima hay bueno no que bajarán en qué tiene la cabeza baja hay que dar vuelta la página Iggy jugar lo mejor posible

Voz 1991 02:16 Paco termino cuando termine ese partido precisamente a centrarse de nuevo en la Liga el cambio de chip tiene que ser ya automático eh

Voz 1710 02:22 sí sí porque el martes tenemos un partido muy importante para nosotros hay bueno ya el Valencia te manda el cien por ciento Siempre así que nada jugar el domingo lo mejor que se pueda y pensar en la Liga

Voz 1 02:35 Yago antes de que le despida simplemente sexta Final Four en siete años FACUA el equipo ha hecho un temporada con esto tampoco puede desmerecer aquí llegan solo los cuatro mejores equipos de Europa no siempre se puede ganar eso es una realidad pero no se le debe quitar ningún mérito este equipo