El Larguero: Segunda parte (17/05/19)

Voz 1991 00:00 seguimos analizando los partidos de semifinales de la Final Four de la Euroliga se han disputado en Vitoria ha caído el Fenerbahce ha caído el Real Madrid que no va a poder disputar el título nos pide de nuevo paso Marta Casas con protagonista Marta

Voz 3 00:23 pues otro jugador del Real Madrid Gabi buenas noches por decir algo decepción infinita imagino

Voz 4 00:32 bueno ahora es muy difícil hablar por por la de Soto peruano que dolido porque lo que

Voz 5 00:40 esperemos que no sea así

Voz 3 00:45 qué es lo que ha pasado porque por en la primera parte sobre todo habéis tenido una ventaja buena se ha visto como con mucha fuerza con mucha energía que ha pasado después

Voz 5 00:53 no bueno pero que han hecho un gran trabajo no se ha podido anotar ha estado muy bien así que

Voz 3 01:05 o sea con muchos problemas de faltas al final muchos eliminados que eso tampoco es habitual

Voz 5 01:10 sí sí es verdad que ha sido un factor importante pero bueno hasta ahora es mirar para arriba

Voz 3 01:25 eso sí hay que mirar para adelante Gaby pero sin olvidar que el camino que habéis hecho está aquí ocho meses de mucho trabajo que aquí sólo llegan cuatro equipos

Voz 5 01:32 exactamente creo que trabajo durante toda la Euroliga haciendo un muy buen uso

Voz 6 01:39 el mismo muy bueno de equipo oí creo que

Voz 5 01:42 eso tenemos que que valorar brutos

Voz 3 01:45 a sobreponerse de esto imagino que de lo más difícil también es tener que pensar ahora en jugar el domingo un tercer partido un tercer y cuarto puesto que eso ganas ninguno

Voz 5 01:54 bueno creo que hoy obviamente es difícil duro tener que hacer lo de J pero como si hay que hay que mirar para adelante porque ahora el domingo tenemos un partido Navia gracias

Voz 7 02:10 bueno pues protagonista de el Real Madrid

Voz 1991 02:14 que no va a poder estar en esa final del del domingo lo comentábamos lo cuenta incluso

Voz 8 02:18 con Campazzo Pacojó

Voz 1991 02:22 el hecho de que han encargado entre ellos jugadores importantes de de personales muy pronto como Rudy Tabares ha podido influir en el desarrollo del partido pero seguro quiero decir

Voz 0699 02:32 andó lo jugadores claves de faltas personales yo sé que el Real Madrid trata de no bajar el pistón pero creo que hemos comentado mucho el dato de que el Real Madrid ha encajado treinta puntos en el último cuarto quiero decir si el Real Madrid está con más intensidad defensiva Si se corta menos porque los jugadores disponen de más posibilidades para defender más fuerte el Real Madrid no encaja treinta puntos en el último cuarto entonces esta carga de personales a lo largo del del partido en el último cuarto acabó penalizando al Real Madrid en un en un encuentro que es un es un partido que se mueven en distancias cortas en un partido así seguro es decir reponiendo a tu pregunta después de alargar me tanto si ha influido de manera definitiva Daimiel

Voz 0200 03:13 sí ha influido yo creo que Pablo Laso habrá insistido mucho con que tenían que ser muy duros en el tercer cuarto ni mejorar la defensa que no había sido buena en el segundo al equipo le ha ido bien con esa dureza al principio ha habido muchos contactos por ejemplo Campazzo contra Sergio Rodríguez que nos han pitado el partido será puesto con un parcial de dos doce ocho veinte muy favorable pero ha llegado el momento en el que los árbitros han cambiado el criterio de han empezado a pitar cosas que no están pitando al inicio de esa segunda mitad no y ahí el Real Madrid no ha cambiado

Voz 1991 03:44 el Madrid ha visto ha sentido que le iban bien las cosas

Voz 0200 03:47 siendo duro ha seguido siendo duro han ido cayendo las faltas y además muy concentradas en jugadores básicos en jugadores muy importantes no sólo en este partido sino en los últimos eso yo creo que sí lógicamente lo ha acusado el equipo de cuando ha visto que Campazzo ya no iba a poder defender igual que Tabares nueva poder defender igual que Rudy lo mismo bueno yo creo que el equipo bueno Se agarrotado un poco al al no tener al cien por cien atrás en defensa estos jugadores os con las visto

Voz 9 04:14 ahora quiero yo creo que sí que ha aceptado la criterio que haya cambiado en mitad del cuarto oí el cheque a a todo mejor y en Madrid salvo que un poquito porque ha perdido esa energía que tenía en defensa y eso también lo ha contagiado en ataque que ha jugado más corto más sucio no solucionado bien los los tiros y eso le ha hecho perder un poco la iniciativa no y al final cargar un poco toda la presión de jugar al final jugando en Vitoria jugando en España es actual campeón y todo eso la aquello de golpe en ese final en el que el Madrid no ha podido llevar a buen término conseguir la victoria

Voz 1991 04:48 pues voy a ver un tuit que si me lo ponen las lágrimas pero a verse adivinar quiénes ver veo a mucha Veo veo a mucha gente criticar a Llull el que ha dado todo por este club y ha trabajado como un animal para volver recordar todo lo que ha traído al Madrid él debería ser el ejemplo de cada jugador que juega a este bonito deporte

Voz 8 05:08 Sergi te quiero te queremos Luka Doncic sí señor entendí las críticas Ayun no solo

Voz 0237 05:16 no no puedo entender que haya gente que critique a Llull de donde deberían ya leído críticas eso sí sí seguro estoy seguro bueno en las redes sociales y dices hola buenos días buenos días tú exacto entonces quiero decir es

Voz 0699 05:30 la mente habrá habrá gente que que que le que le critique pero Sergio Llull hoy ha hecho un partido no su mejor partido con el Real Madrid pero ha metido trece puntos ha metido el triple que ha dado cierta esperanza en la recta firmó una cierta esperanza no esperanza en en la recta final del partido y como decía Daimiel ha fallado otros pero Sergio Llull será afortunadamente Sergio Llull desde el principio hasta el final no sólo hoy que también ha dado cosas sino a lo largo de su trayectoria saliendo de una lesión complicadísima con muchas complicaciones durante este año que ha tenido muchísima molestia porque ha cambiado le ha cambiado hasta la pisada por ya que no ponemos a contar Puel lo contaremos todo cuando uno sale de una lesión importante ni siquiera la manera de pisar en la misma eso le generan molestia etc etcétera es decir que Sergio Llull ha venido arrastrando un pequeño calvario a lo largo de toda la temporada se ha querido recuperar para estar a lo bestia en en la Final Four ha llegado no al cien por cien aunque él dice que sí pero yo sé también que no ha hecho el esfuerzo de estar aquí creo que criticara Sergio Llull sinceramente me parece un sacrilegio como si hay alguien que critica a Leo Messi

Voz 1991 06:33 Daimiel lo voy a decir Malí pronto mejore la gente con poca memoria

Voz 0200 06:37 ya pero es habitual no no hay que hacerles mucho caso eh yo creo que Yun la llegado donde ha llegado siendo así es un jugador atípico eh que a veces la impresión de de atrevido además en la pista pero en la cuenta después de la suma el arresta de de todos estos años está todavía muy positivo no entonces bueno pues el sabemos cómo se va a comportar la pista es que no debe sorprender a nadie y luego ya está en la capacidad de del entrenador del equipo de ir equilibrando manejando todas esas cosas pero es que nadie podía dudar de cómo se iba a comportar en la pista You're estuviera más o menos acertado siempre ha sido así

Voz 10 07:15 Oscar

Voz 9 07:17 bueno es que yo les todo corazón cabeza competidor el HD fondo por estar en su compromiso con el Real Madrid absoluto de que recordar a los desmemoriados que denunció una oferta importante de Houston cuando los la última renovación de tuvo el Real Madrid él está feliz al Madrid a todo por esa camiseta porque es el club de sus amores ya ideas que todo no va a afortunado que otros perdón como hemos visto y siempre lo intenta soy al banquillo destrozó había sido capaz de volver a la pista de meter un triple que volvió a dar vida al Real Madrid

Voz 8 07:43 tres La su plazo emplazó es el Llull

Voz 1991 07:48 de las mandarinas de Llull vamos es a la que clava él y Carrie vamos poco más que en algo más que decir del Real Madrid lo digo sino os pregunto por la final a quien veis como favorito

Voz 0200 07:59 de Madrid nada más no no no hemos hablado bastante bueno ellos ya lo han dicho pensando en próximos compromisos pero yo creo que siempre estos clubes los más poderosos de Europa

Voz 8 08:09 trabajan y hay que evaluarlos con el hecho llegara a una Final Four luego ya esto se decide en detalles final

Voz 1991 08:17 CSKA Anadolu Efes que ha pegado el gran petardazo se quiere decir ha ganado al Fenerbahce que era el gran favorito y además metiendo en un repaso importante Pacojó

Voz 0699 08:26 sí es verdad que ha ganado fácil y viendo el desarrollo del partido ha sido así de sobretodo a partir del

Voz 1991 08:31 ese jugador del Fenerbahce y daba dinero por poner a otro en el Vestuario al final allí aguantas en la chapa de de Obradovic

Voz 0699 08:38 sí sí Obama opera con total seguridad es verdad cobrado a pegar una chapa grande una chapa merecida pero es verdad que Fenerbahce llegaba muy tocado a esta final four es difícil de entender porque la gente ha sido el primero de la Euroliga como podéis decir eso bueno pues que le faltaban dos jugadores clave eh cómoda Tom lo ver dos jugadores que llegaban entre algodones como aunque hoy bese ha jugado un buen partido dicho esto es verdad que es sorprendente que haya el resultado final sea un setenta y tres noventa y dos y que haya un jugador como el Arkin quedará treinta puntos OMIC que te haga XXV contra los dos cincuenta y cinco puntos destrocen absolutamente por por fuera al al Fenerbahce pero bueno es demérito de Fenerbahce mucho mérito hay que decirlo también de Efes que el año pasado fue el colista de la Europa

Voz 1991 09:27 barbaridad Daimiel yo me imagino Abramovich entrando en El vestuario diciendo Drac Aris

Voz 8 09:33 sí sí he visto muy enfadado durante el partido porque él rara a veces

Voz 0200 09:39 ahorrado Beach que no puede controlar desde el banquillo a través de de su defensa de sus extra las instrucciones de su pizarra es sobre todo defensivamente un partido y hoy no ha podido hacerlo yo recuerdo en una entrevista con Pablo Laso hace dos años Pablo Laso decía que hoy en día en el baloncesto FIBA Si un equipo será así arreglaba era capaz de anular a un jugador rival fuera quien fuera

Voz 8 10:01 con este la Arkin esta difícil están muy difícil

Voz 0200 10:04 le da igual la pizarra el entrenador los rivales que pongas en contra del a este no hay quien lo sujeta

Voz 8 10:11 Óscar

Voz 9 10:13 bueno es que el hablando de la Arkin no ha evolucionado como jugador no es mejor jugador que vino a Vitoria son jugador que ha añadido en la Armada del tiro de tres que antes era más irregular y estar en un momento de forma extraordinario no acompañada más de Meetic llegaban a la Final Four sin ninguna presión era ya una fiesta que él jugará la Final Four y llegaba un gran momento de forma y ha aprovechado eso no como hace un par de años reprochó pretemporadas Cuban lo como club aunque también se metió en la final no veremos a la final yo creo que favoritos que es que lo lógico es que gane pero es va a poner difícil el el Efes

Voz 1991 10:46 ganador de la fina al Oscar CSKA o Anadolu

Voz 8 10:50 desde el CSKA Daimiel Bono vamos a variar venga Anadolu Efes Joe

Voz 0699 10:58 el AVE eje Gao pon justificarse suspende el partido no no de haber favoritos del CSKA pero encima Anadolu Efes bien viene de pegarse un palizón es del quinteto inicial pero que juegan lo jugado

Voz 1991 11:10 a ver quién es el pequeño eh

Voz 0237 11:12 el pequeño es el Anadolu Efes con el Anadolu fiscal

Voz 0699 11:15 además el entrenador ha prometido que si gana en la Final Four se lleva al equipo a Ibiza y lo suelta de fiesta unas

Voz 0237 11:20 no sólo por muchos ya tienen que ganar muchos enviados especiales a los que apostemos por anal también hay que hacérselo llegar ha puesto a muerte por la noche yo tengo la camiseta del Anadolu Efes Dios comprar según no quería decir algo en palacio que yo también me sumo eh ya los donde hay una fiesta ahí estás Jose otros dos y que está levantando el control también

Voz 8 11:48 Nos echan de Ibiza seguros e Ibiza

Voz 1991 11:51 a Óscar Quintana Antoni Daimiel Pacojo Marta Casas Kevin Fernández Javier Lekuona muchas gracias a todos el domingo la gran final pero antes el tercer y cuarto puesto entre Fenerbahce Real Madrid gracias a todos un abrazo o un abrazo Manuel Jiménez de la técnica

Voz 0699 12:05 para que esto suena esto al final sí señor un crack en las

Voz 1991 12:08 doce y cuarto aparece por aquí Palacio porque al margen de sumarse al carrito de Ibiza hombre eso en eso lo primero tienes algo que contar no

Voz 11 14:21 de seis a doce y veinte con Pepa Bueno Toni Garrido sintonía de Champions no es

Voz 1991 14:41 nada no es una broma de mal gusto para Real Madrid para Atleti para el Barça no bueno para el Barça menos porque mañana tiene una opción de proclamarse campeonas de Europa y es que se juega la final de la Liga de Campeones femenina entre el Barça y la gran favorita el Olympique de Lyon que es el gran ogro el gran coco de esta competición lleva tres de forma consecutiva pero oye una vez llegados hasta aquí o llegadas hasta aquí por qué no soñar con el título enviados especiales de la SER Lluís Flaquer Joan Tejedor qué tal muy buenas

Voz 0237 15:12 hola qué tal muy buenas muy buenas hay que soñar

Voz 1991 15:14 bueno ya estamos aquí hemos llegado a la gran final hemos hecho historia pero la guinda este de este pastel es muy golosa

Voz 1296 15:22 si el Barça que busca ser el primer club europeo entender su museo la Champions masculina en la femenina Ana Adela labrada hasta ahora todo pasa porque el equipo femenino como dices gane mañana a la que primera final de Champions historia primera final de Champions del fútbol español ese afronta con toda la ilusión del mundo pero sabiendo que

Voz 7 15:37 en la etiqueta de favoritos es para el Olympique de Lyon ahí el crío

Voz 1296 15:41 acertado lema con el que el club afronta la la final de mañana aquí en Budapest diez dice la final es sólo el principio porque el Barça no contaba en su proyecto de dar el salto europeo haciendo en este fútbol femenino no contaba con llegar tan pronto a una final de Champions con Lawal bienvenida sea esta pero sabe el equipo Isabel club que esto es el inicio de un camino en el que se espera que el Barça pues con el paso del tiempo pues pueda dar das más paso adelante para que no sea excepción sino casi casi una una norma al llegar a altas instancias de la de la competición de digo mucha ilusión la duda en cuanto al once están quién va a sustituir a Javi que está sancionada porque fue expulsada en el partido de vuelta en el Miniestadi ante el Bayern de Múnich un Barça que lo fía todo a su fiabilidad defensiva no ha recibido ningún gol en Champions ni en octavos y en cuartos semifinales con lo cual pues Sandra paños en la línea defensiva van a ser clave para intentar pues doblegar algo a un equipo que parece imposible de vencer que impide Lyon que si mañana gana sumará su cuarta Champions continúa Oliva la sexta desde dos mil once que tiene entre sus filas a la Balón de Oro G der Berg con lo cual bueno pues parece misión imposible para el Barça pero a ilusión no les gana nadie así que esperemos que las jugadores de Cortés mañana sean capaces de dar la campanada y proclamarse por primera vez en la historia campeonas de Europa

Voz 1991 16:50 Joan capítulo declaraciones que han dicho

Voz 17 16:53 pues lo que se hace en la final encima Yago ya desde toda la semana que las vemos de hecho una cosa que ha hecho muy bien el club es rodear muy bien a las futbolistas en este viaje yo creo que les ha venido bien venir pronto venir ayer además acompañadas de familia de gente que ha sido muy importante en la última década gente que sin ellos no habría llegado hasta aquí el que fue técnico diez años y Xavi Llorens ex capitanes como Laura Ràfols que ahora está en el club este Romero eran jugadoras de las que cosía en el Vestuario que futbolísticamente igual no marcaban mucha diferencia pero eran vitales para que sí lo hacían la cabeza en los nervios en su sitio a pasar la mañana con ella con las familias hacer turismo ayudado mucho a templar un poco las ansias de que llegue la final porque a media semana te veía como te digo con ese gusanillo seguro que hoy cuando han pisado el césped la montaña rusa vuelto él lo buenos que el eh represión la hegemonía del Lyon el ogro son ellas además tampoco se enfrentan a lo conocidos temor hasta que el año pasado ya se cruzaran en cuartos el Lyon ni mucho menos pasó sobrado el Barça plantó mucha cara llegados a este punto allá aunque estará quise un triunfo dice el míster Luis Cortés que de premio nada de conformarse menos de miedo ni hablar esto es una final no sólo es un día histórico sino una oportunidad histórica hay que salir pensando en que se puede ganar flequillo

Voz 1991 18:02 creo que eso es lo mejor que tiene el el Barça

Voz 7 18:04 esa el el hecho de la poca presión que te

Voz 1991 18:07 tiene en bueno poca presión no va a competir seguro pero saber que no son las favoritas con que han hecho un año fantástico yo creo que eso les va hacer salir con ese puntito de presión que a lo mejor te te de no se se refleja de forma negativa en este caso eso no lo van a tener yo creo

Voz 1296 18:23 no lo lo que hay que ver es cómo lo con si les impone mucho el escenario normas de deberes una final de la Champions como decía ahora Joan pues lo llevan viviendo ya desde hace muchas semanas de desde que acabó la Liga y la perdieron frente al Atlético de Madrid pues se han centrado en este en este partido es el gran partido de sus vidas para muchas era impensable pensar hace tres cuatro años que podrán llegar a jugar una final de la Liga de Campeones eh a estas instancias de de de que te carrera no con lo cual bueno lo afrontan con toda la ilusión del mundo cero presión con la responsabilidad de dejar el pabellón bien alto de intentarlo yo creo que el Barça va a tener su momento en la final soltó pasa por aguantar la la imagino embestida inicial de las francesas que va a intentar salir a imponer al Barça aprovechando que su primera vez pero sí saben gestionar esos primeros minutos y saben aguantar a esa salida en tromba que imaginamos del Olympique de Lyon y son conscientes del escenario en el que están y el escenario les imponen creo que el Barça durante el partido puede tener sus opciones insistimos el favorito es el Olympique de Lyon como te decía teje ese logro de la competición casi nadie es capaz de doblegar a este envite Lyon pero llegados a este punto Es una final son noventa minutos son once contra once son todo de tópicos pero que les tienen que servir a las jugadoras de Lluís Cortés para para cuando menos intentarlo tener el partido en argumento en la mano de poder llevarlo a al terreno que más que

Voz 1991 19:34 el señor Tejedor unos estaba tirando al corte yo me he metido en medio y le fastidiado pero vamos mejor escuchar a al técnico el conjunto catalán dale dale

Voz 18 19:41 que tengan tanto éxito ahora es porque se anticiparon al panorama del del fútbol femenino mundial ellos son los primeros igual uno de los primeros en hacer una apuesta decidida por selección de fútbol femenino y ahí también los logros que están consiguiendo no no obstante es un equipo que

Voz 8 19:56 que tiene muy buenas jugadoras que tiene muy buen nivel a nivel colectivo

Voz 18 20:00 pero que no es invencible las posiblidades están al cincuenta por cien provisional cualquiera de los dos equipos puede ganar y nosotros intentaremos de cantar este cincuenta por cien que tenemos pues que sea a favor nuestro el resultado final sea eso no se a favor no estoy podamos hacernos con la Copa perdona

Voz 1991 20:13 ustedes señor Tejedor nadas eh

Voz 19 20:16 eh de Vega lo envuelto también que al final pensabas que no había regalo dentro eh claro

Voz 20 20:22 subrayó la verdad es que como estaba pensando ya lo que le iba a preguntar a

Voz 1991 20:26 Black me ha ido un poquito la la olla pero bueno el ambiente va a ver aficionados del Barça

Voz 17 20:31 yo creo que unos mil Se van a desplazar el club alguno más desde Barcelona vamos a ver un camión veinticuatro mil en el estadio va a ser difícil que veamos aquello una olla a presión como las que Benzema se ven a menudo en finales de Champions pero en mil personas desplazadas para un partido de fútbol femenino hasta aquí hasta Budapest yo creo que es para empezar para ser la primera un gran punto de partida

Voz 1991 20:51 tanto a conocer la ciudad

Voz 8 20:54 pues hagamos llegar con aquel que dice con lo cual las donaciones de antes no yo no los tonos

Voz 17 20:58 Matos sí pues a mí sabemos que está al Danubio por aquí y poca cosa más

Voz 1991 21:02 parece una de las ciudades más espectacular en la que están vividas es fantástica eh Míriam y a mí me han dicho que sí

Voz 0237 21:07 no sé muy bien que ver mañana por la mañana que hay que ver hay que ver bueno yo soy más de de ver por la noche

Voz 19 21:14 pues hay que hay que beber

Voz 1991 21:17 yo siempre digo lo enviamos un par de sitios que siempre no lo digo yo que siempre recomiendo el yo el mejor sitio en el que estado vividas en Budapest se llama el simple con Z simple es de estas casas en ruinas antiguas que las han reestructurado por dentro tiene un cine tiene varios ambientes de una zona hay como de relajación en el que hay olores extraños bueno quiero decir hay diferentes ambientes yo lo digo en serio para dar una vuelta y tomarnos allí una cervecita tranquilamente yo siempre recomiendo el simple

Voz 17 21:46 eres la décima recomendación ya gomera que estos días los mensajes de los trajes chulo vas a Budapest la conoce esta buenos que sólo tendría quizá el sábado por la mañana gracias vete al simple sí sí sí sí sí sí sí

Voz 0237 21:59 me lo diría lo dice todo yo no falla no no en serio el sitio es es digno de

Voz 1991 22:05 conocerse puede ir tranquilamente a tomar una cervecita en y además creo que abren por la tarde lo pasa os va a piar más más pilladito pero vamos a ver a ver si lo no nos dejamos algo o compañeros

Voz 1296 22:17 nada que va a estar el presidente Bartomeu aquí va a encabezar la delegación oficial del Barça intentando pues que lo que no consiguieron los chicos este año lo consigan las chicas que desde esta Champions y que se puede llevar al museo la que sería primera Copa de Europa del Barça del fútbol español

Voz 1991 22:31 en crees que va a ser la jugadora la final de doblaron yo apuesto por Martens

Voz 17 22:37 sí que Martens yo le darán bodas la capitana Vicky Losada me fue la primera española en un Mundial porque era una final de Champions pues a decir ya que marcó el gol de la que les metió en la final pues a Mariona

Voz 8 22:48 eh muy bien y que a lo mejor puede ser debatido una cosa que no sea una de las entradas irán en cualquiera no nos da igual

Voz 17 22:55 tiene muchos números Sandra apaños es que siempre nos olvidamos de los porteros en estas quinielas la semifinal ya hizo un paradón que casi igual lo lo mismo que el gore

Voz 1991 23:02 sino que vayan repartiendo así tendrá más alegría al fin y al cabo pues nada mañana a las seis de la tarde es la gran final de la Champions lo contaremos en Carrusel hablaremos con las protagonistas y ojalá sea para hablar de algo histórico el primer título de Liga de Campeones de un equipo femenino español Flagey Tejedor María lo contamos un abrazo buenas noches Alsina plan muy recomendable todos los que vaya Isaura ves el simple que Palacio y mucho

