Yago de Vega: "Asensio y Rodri se han borrado de la selección sub-21"

Asensio Rodríguez se han borrado se han borrado claramente para ir con la selección sub veintiuno pueden estar pensando en su futuro como le ha pasado al pero vamos a a una infinidad de jugadores que han disputado torneos importantes y que no pasa nada que quiero decir que uno puede compaginar el hecho de tener que entrenar dos horas por la mañana jugar un partido y tener catorce horas libres al día que no pasa nada eh que que se puede compaginar en el día a día hay ignota hace jugar peor y nada eso lo lo que pasa que en este caso es mucho más cómodo el renunciara a la sub veintiuno y sobre todo con ese aire de superioridad de no perdona yo ya formó parte de la absoluta no de momento forma parte también de la sub veintiuno como contaba ahora Arik que le pasó en su día Javi Martínez y Mata y que de buen grado bajaron a ayudar a los que eran sus compañeros que no se olviden y Rodri ni Asensio que los que van a ir siguen siendo sus compañeros hasta hace cuatro días porque acaban de llegar a la selección con la que todavía no han hecho nada que no se olviden de