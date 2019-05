Augusto Fernández:"Mi ídolo es Rossi, ojalá pueda coincidir algún día en la parrilla"

Voz 1991 00:00 vamos con el motociclismo este fin de semana tenemos en el Gran Premio de Francia Mela Chércoles qué tal muy buenas

Voz 1104 00:07 Yago porque era muy bien hoy debe haber un piloto español que todavía no ha pasado por los micrófonos de El Larguero de Moto2 se me Agusto Fernández que C2 carrera hace unas dos semanas ha sido su primer podio mundialista ha sido cuarto tiene muy buena pinta allí se puede cortar la sequía de criterios españoles de Moto2 porque no gana ninguno de los nuestros desde Japón dos mil diecisiete hace ya veintiséis cargar

Voz 1 00:26 está Fernández qué tal buenas noches qué tal buenas noches qué tal estás todo bien bien muy bien ya terminando el día manteníamos ganas de charlar ya contigo en El Larguero que sepas que Mela siempre nos pone a los cracks a los mejores en el Larguero así que ya centrado en ese selecto grupo de Mela eh es un placer ahí bueno lo primero qué tal estás qué tal tienes el brazo ya vimos que aparecía en la última carrera pero te perdiste dos por esa fractura de cúbito y radio

Voz 0970 00:51 sí bueno bastante alguien bastante bien mejor que en Jerez en Jerez llegue

Voz 1104 00:56 en poco bueno tocado

Voz 0953 00:59 me me tenía que tomar cosas para el dolor en en los entrenos y tuve que salí repitieran para carrera ya aquí bueno voy a clínicas a que me venden un poco pero a que me hagan un vendaje para el dolor pero no me tomo nada Hay y aguantó bastante bastante mejor que las vueltas en Jerez vamos bien

Voz 1 01:16 desgaste tocado acaba este tercero tu primer podio si llegas a llegar en virtud de condiciones que

Voz 1104 01:22 ganamos

Voz 1 01:25 la verdad que

Voz 2 01:27 es verdad sí que llega llevábamos una progresión muy buena ir a duda era Si bueno sí podría seguir esa progresión y bueno seguimos dando pasitos Si estamos cada vez más cerca y bueno si para eso estamos aquí no a ver si a ver si llega la victoria también

Voz 1 01:42 bueno con el brazo un poquito mejor qué tal las sensaciones en esta primera jornada de libres en Francia

Voz 0970 01:47 muy bien la verdad que muy bien el circuito este no no me lo conocía es mi primera vez aquí la verdad es que

Voz 0953 01:53 bueno en la pelea por la mañana en efecto uno está constan poquito apartemos te estoy un par de problemillas con con bueno con excepción de de bueno la moto Si ya constan poco más pero esta tarde ya estamos en el en el sitio y hemos terminado cuartos así que muy bien

Voz 1 02:09 ahora mismo estas octavo en la general a final de temporada donde tienes que estar

Voz 0970 02:15 hombre tener que estar tiene que estar como parte de

Voz 0953 02:18 equipo no no me han puesto en común concreto no pero pero a mí me gustaría

Voz 3 02:24 ya está adelante estar adelante

Voz 1 02:30 vamos a decir entre entre los cinco primeros sí sí decir que voy vale pues a esa tiene que ser la posición no nos has dado

Voz 0970 02:39 sí porque

Voz 0953 02:41 no no daba veremos cómo cómo va el Mundial pero yo creo que estén estamos para estar entre los cinco primeros somos de los tenemos que está entre los cinco primeros yo creo que últimamente pues estamos ya ahí cada vez estamos más regularmente entre los cinco primeros yo creo que como un objetivo reality así era bastante satisfecho sería te te mira el año entre los cinco primeros de mundial

Voz 1 03:04 me la cabeza bien amueblada y además ambicioso eh

Voz 1104 03:08 y habla bien puede dejar hacer de comentarista en esto de la moto sin ningún problema yo quiero Augusto que le cuenta a la gente cómo ha sido tu camino para llegar al Mundial pues un camino alternativo a lo que estamos aquí si os habitualmente no pilotos que llegan desde la base Moto3 primero como todos algún día Moto GP pues están los casos de Pedrosa Lorenzo marginados que todo el mundo conoce tú directamente ha llegado al Mundial de Moto dos Es como así se hizo si quiere pues en el camino ha sido raro

Voz 0953 03:36 sí largo

Voz 0970 03:38 bueno empecé

Voz 0953 03:40 su carrera empezó a bueno empezando K que es una copita que había estilo que tenemos aquí Moto GP era una copita que había en el mundial de Superbike Si bueno no eran cómodas trescientos como inmunidad de trescientos que hay ahora de dar así si hice dos años el primero que dice subcampeón campeón el segundo lo gané de allí hacían como una beca para un Stoxx seiscientos del Campeonato de Europa que también estaba en Superbike

Voz 0970 04:10 y esa categoría la quitaron

Voz 0953 04:13 entonces no pude dar el salto y continuará ahí Ny dar el salto a Super Sport porque pedían una pasta increíble y tampoco podía bueno pues ese camino de Moto2 quedaba lejos no no estaba en un amplio te de Moto3 no te miran ahí entonces fue un periodo difícil y luego unos mínimos para escaparate España

Voz 0970 04:36 he con las seiscientos

Voz 0953 04:39 gane las primeras carreras de campeonato Merino les ocho segundos M escapen las tres ahí me dieron la oportunidad de de saltar al PIB con una Moto2

Voz 0970 04:49 hay hay empezamos a enganchar con el tema de Moto2 Si ataque que debuten en espiral

Voz 1104 04:56 fíjate lo que ocurre algo vaga tenía Busto regalar

Voz 1 05:01 pues nada a ver si de larvas y de la deuda también sale mejor no Augusto quiero decir si has dado que nadie te ha regalado nada

Voz 0953 05:09 sí no no no no ni mucho menos al además cuando parecía que está estar todo ya bueno por lo menos hemos llegado de ahora empezamos a currar de pelo ya desde aquí del Mundial que te hizo máscaras con con el equipo de expiraba en el Mundial si en vez de renovar me me vine puntuando las las tres últimas carreras y me mandaron para casas que volver a veces volver a ganan allí para para bueno con secundaron un poco bueno un poco de suerte no lo que pasa aquí en el equipo de de hito

Voz 4 05:41 y de mí

Voz 0953 05:43 bueno aquí tiene esta así que ya no se me escapa

Voz 4 05:46 y ahora estamos aquí

Voz 0953 05:48 no

Voz 1 05:50 parece que estamos centrándonos por lo menos oye quién era tu ídolo cuando empezasteis todas las motos

Voz 1991 05:54 si empezabas a a empezar ya competir de en serio vamos a decir en qué te fijábame

Voz 0953 06:01 bueno si me dejan Valentino Valentino Rossi en la pista cómo manejaba fuera a las televisiones así yo siempre unidos ahora me fijo mucho en en Marc Márquez porque bueno el estilo que tiene la manera que que tienen hace las cuerdas es es una animales es brutal entonces también me fijo mucho en él pero como ídolo como como referente Valentino

Voz 1 06:24 tú eres del noventa y siete noventa y uno años sí noventa y siete y ahora con veintiún años te cruzas con ellos en el en el paddock y tal y que piensas

Voz 0953 06:33 pues a pienso de naves y eso eso algún día ojalá ganarle claro ya ganarles caras no no no somos rivales de para ganarle

Voz 1 06:42 con Valentino date prisa eh que ya está con las cuarenta castañas no permite

Voz 0970 06:46 sí sí sí sí hay que darse prisa a subir porque sino no no te llamo

Voz 1 06:50 bueno Augusto Fernández mil gracias por estar en el Larguero y ojalá charlemos muchas veces más contigo

Voz 1991 06:59 eh ya tendrá hasta dado te el comienzo habitualmente

Voz 1 07:02 sé que el sendero eh pues encantado encantado y que nada que vaya fenomenal el resto de la temporada vale

Voz 3 07:08 muchas gracias un abrazo venga Honorato dechado fíjate Melania

Voz 1991 07:13 creo que todos dicen lo mismo Valentino Valentino Valentino luego evidentemente llegan los Marc y todos los que han venido por detrás Jorge Lorenzo todos los que nos han hecho disfrutar pero Valentino es que referente mundial

Voz 1104 07:24 no es casualidad no por algo algunos me llamamos patrimonio de la Humanidad Valentino Rossi

Voz 1991 07:29 cabo Mela publicadas en el diario As el futuro de Jorge Lorenzo ligado a Honda o no de cara al dos mil veinte como está eso

Voz 1104 07:37 bueno eso está yo mantengo la información que publicó ayer el diario As que contamos en El Larguero con Manu Carreño es que Diego Galán un toque de atención muy serio a Jorge Lorenzo ha apretado las tuercas al punto de que se planteaba la posibilidad de si no cambian las cosas bajarse de la moto en el año dos mil veinte a pesar de tener dos años de contrato firmado no se ha desmentido la noticia Alberto Puig también lo ha hecho Jorge Lorenzo un Lorenzo que además ha pedido que que dé los nombres apellidos de las fuentes ya le he dicho que eso es algo que se aprende en primero de carrera dije antes me corto un dedo que dar el nombre de mis fuentes no yo puedo entender de Suu su opinión la respetar en Tiburón lo que no voy a hacer nunca es revelar ni mis fuentes eso lo tengo claro

Voz 1 08:16 novillero ocurrir todo ocurre tiene

Voz 1104 08:19 Fuentes estén equivocadas en este caso me reafirmo en lo que he dicho y además te digo otra cosa deseo que no ocurra de ojalá Jorge Lorenzo Soccer campeón que lleva dentro con la Honda consiga grandísimos resultados sí tape bocas ya cuando estaba pasando mascando hacen Katy es sirviese hubieran el diario As aquí en la SER que yo seguía creyendo en Jorge Lorenzo y Luis pues bien a día de hoy no lo tengo tan claro con la Honda que lo puede hacer igual de bien que lo acabó haciendo para tu Katy pero no voy a dudar nunca de la calidad y la categoría de de Jorge Lorenzo así que bueno que hoy dicen que nuestra amistad estar en entredicho yo sigo sintiendo un enorme respeto por la carrera deportiva de Jorge Lorenzo y le deseo lo mejor eso sí sigo diciendo que me consta que le han apretado las tuercas en Onda y tengo los pelos de la mano para decir que Sparta

Voz 1991 09:06 veremos pues veremos en el futuro que es lo que pasa yo sí lo dice Mela y lo cuenta también me lo creo porque le conozco llevamos ya muchos años compartiendo micro compartiendo emociones e información no tengo ninguna duda de que uno no se tira a la piscina así está vacía y menos Mela así que dicho queda eso será otra película que veremos en el futuro lo que tenemos este fin de semana sal Gran Premio de Francia media en las calificaciones lo contaremos gracias Mela hasta mañana