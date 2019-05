El Larguero: Tercera parte (17/05/19)

Voz 1991 00:00 sintonía de la selección española para hablar de la última convocatoria con la ausencia de Luis Enrique que les que tiene ese problema personal que le impide estar hoy con la selección en esa lista en no bastan tampoco los compromisos del del combinado nacional Javier Herráez qué tal muy buenas hola qué tal Yago muy buenas echa de menos evidentemente porque es el seleccionador español por supuesto como he dicho el inicio el Brahma y lo reitero ahora mismo desde aquí nuestra energía positiva y nuestro cariño a Luis Enrique y que cuanto antes todo se solucione

Voz 1 00:40 sí señor y además él también echa de menos a la selección pero ahora mismo no puede lo intenta él quería incluso dar la lista él quería estar la semana de de los partidos al menos estar en el Bernabéu frente a Suecia pero no puede ir más historia osea es que aquí no hay me parece que la Federación lo ha hecho perfecto apoyo absoluto y total sí bueno pues lo primero es su familia hay bueno pues el fútbol es es lo siguiente evidentemente así que en todo el apoyo como tú dices para Luis Enrique que me consta que tiene muchas ganas de seguir con la selección que ahora mismo esto es un paréntesis en su vida y que esperemos como tú dices que todo vaya bien y además creo que la Federación ha actuado fenomenal si se ha encantado la así

Voz 1991 01:19 cómo es escribía día lo dijimos cuando yo creo que la fastidiar on con las decisiones que tomaron con respecto a Lopetegui todo este tipo de cosas ahora están

Voz 1 01:28 sí señor la puesta en escena ha sido maravillosa yo pensaba queda casi mejor pues eso dar la lista sin más en las redes sociales y hoy no hace falta hacer una rueda de prensa porque falta todavía quince días malos partidos cosa que tampoco hay una necesidad imperiosa de que hubiese una rueda de prensa todo debe entender que que el vídeo con con los nombres de los convocados a nadie iba a decir oye chico que que salga quien hablar pues lo ha hecho la Federación y lo ha hecho muy bien a mí me ha gustado mucho la puesta en escena tanto del director deportivo de José Francisco Molina como de bueno de segundo de Luis Enrique que Robert Moreno que buena estado para mí espectacular ha sido el mismo como él ha confesado que ha dicho Luis Enrique y ha dado muestras de ser un creo con mucha personalidad estará todo con franqueza absoluta y me ha parecido una maravilla primero escuchamos lo que ha dicho Molina

Voz 0742 02:18 quiero deciros que el compromiso de la selección de la federación en este caso con el de seleccionador nacional es total y creo que este compromiso mutuo porque él siempre ha demostrado un gran compromiso con con la Federación Nicolás

Voz 1 02:29 el ven

Voz 0742 02:31 qué le planteó la posibilidad de ser seleccionado el compromiso mutuo sigue vigente y seguirá vigente esperamos contar con con el seleccionador durante mucho tiempo

Voz 1 02:42 eso Molina ir después a Robert

Voz 2 02:45 no has ido viendo partidos ha seguido oliendo informe sea seguido rompiendo con nosotros todo lo que os estoy transmitiendo y aquí es donde Luis todo lo que pase la concentración aunque no esté van a ser decisiones de Luis yo diría que ha habido muy poco cambia el dar este paso aquí evidentemente es un acto de responsabilidad toca y además si te lo pida Luis hay que hacerlo pero que dure poco pero voy a intentar disfrutarlo porque creo que es lo mejor para corresponder a a Luis y poder hacer las cosas bien

Voz 1991 03:10 pues sí evidentemente lo más importante es el tema de

Voz 3 03:15 el personal por encima de

Voz 1991 03:17 eso no hay ni selección y campeonatos ni Mundiales ni pamplinas y evidentemente creo que en este caso como estábamos comentando la Federación ha actuado de forma fantástica las cosas como hay que decirles un diez para ellos y a esperarle no es que no queda otra

Voz 1 03:32 no hay peros me pero es que esto no hay peros es que no hay diecinueve es que luego viene septiembre es que qué pasa Lavrov no no hay peros José Luis Enrique

Voz 1991 03:39 hay gente que sigue trabajando que es decir aunque no esté Luis Enrique hay un equipo de trabajo

Voz 1 03:43 eso es que España se puede clasificar si Luis Enrique que ya el debate que cree que puede aparecer no dentro de dos tres meses oye en septiembre es que es que en octubre dos partido más en noviembre no sé ya veremos en Santiago ya veremos es efectivamente no hay peros no hay plazos no hay nada simplemente confiar en alguien confiar en esa persona a persona confía en la selección y aquí paz y después gloria sí que un abrazo muy fuerte para Luis Enrique todo el apoyo de todo el mundo porque me consta que es así y ya esperar no es lo más importante

Voz 1991 04:10 que a veces nos olvidamos de una palabra que es tan importante y tan fácil de decir cómo es humanidad por encima de eso no hay nada gran novedad Cazorla que alegrón cuatro años después de estar prácticamente retirado de forma obligada por esa gravísima lesión de tobillo a vestir de nuevo la roja eh

Voz 1 04:27 señor yo leía no no me lo creía raramente un porque es que es un chaval excelente osea es todo ternura luego a un futbolista de muchísimos quilates está aquí no por hacer un homenaje está aquí porque sólo ha ganado osea que ha estado cuatro años sin venir por una lesión ha tenido dos años se dice pronto dos años estaba retiramos a él el pero él la seguía luchando peleando ya demostró que era capaz de bueno con el Villarreal primero y en la sección volver si hablamos de un futbolista que lleva Viña todo o ha estado viniendo a Osetia española desde el año dos mil ocho lo convocó Luis Aragonés para aquella Eurocopa Ibai fíjate setenta y siete convocatorias ha marcado catorce goles y la verdad es que es una persona increíble de Cazorla que es la principal novedad en esta lista también está lo esperado Yago Aspas Isco y Carvajal dos de la sub veintiuno como son Oyarzábal y Fabian que después de estos dos partidos ante Islas Feroe es Suecia en el Bernabéu el día diez lunes ese partido pues volverán con la sub veintiuno para el Europeo que se va a jugar en Italia aún más la vez pues nada que España prepara lo que va a ser estos partidos faltan todavía quince días pero claro la gente los futbolistas que tienen que hacer un plan específico porque claro muchos no juegan Eurocopa perdón no juegan en la final de la Copa del Rey ni tampoco la final de Champions ya hay muchos días para que cada uno haga su preparación y que estén dispuestos para esa fecha que es importante porque luego al final siempre que en Eurocopa yesos partido se que ganar los Feroe pues hombre con todo el respeto parece que está ya ganado pero el de Suecia hay que traba

Voz 1991 05:58 gracias Herráez un abrazo esta mañana

Voz 1 05:59 hasta mañana Yago el siete de junio jugamos

Voz 1991 06:02 en Islas Feroe y el diez de junio el Santiago Bernabéu contra Suecia hablando de la sub veintiuno compañero del diario As Aritz Gabilondo qué tal

Voz 4 06:10 muy buenas olas de tal Yago olla

Voz 1991 06:13 José Luis de la Fuente en la lista de convocados para ese europeos de la categoría que se disputa entre el dieciséis y el treinta de junio en entre Italia hay San Marino y hay dos ausencias muy significativas como son Rodri el jugador del Atlético de Madrid como es Marcos hacen Asensio el jugador de Madrid

Voz 4 06:29 sí

Voz 5 06:30 sí sí sí lo ha dicho hasta el propio seleccionador Luis de la Fuente y sin preguntarle en ningún periodista él mismo ha soltado que bueno que mantuvo conversaciones con ellos que hablaron un poco de las perspectivas que tenía acerca del torneo con los dos jugadores y que ambos les les bueno les trasladaron la postura de que no se veían con fuerzas que no era el momento profesional y personal así lo ha recalcado Luis de la Fuente de jugar este torneo con la sub-veintiuno que bueno puede sonar a menor comparado con lo que suelen jugar este tipo de futbolistas pero hay que recordar que está en juego clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio es decir es un reto mayúsculo para el fútbol español y la paz de disparar la Federación por supuesto

Voz 1991 07:13 a mí me sorprende me sorprende que pasa este tipo de de cosas Asensio desde luego cansado no está sabía te lo digo durante la temporada digamos que no tenga una carga de trabajo de hecho a esta ley va a venir bien para coger un poquito de forma he para sentirse de nuevo importante en en un grupo es cierto que Rodríguez el más peso específico en el Atlético de Madrid que ha jugado mucho más pero a mí me parece mal me parece mal que jugador esta categoría digan no a la selección sub veintiuno les voy a cambiar la pregunta digo si mañana se disputa un Mundial con la absoluta o tenemos una convocatoria con la absoluta para un europeo qué habrían dicho que no que están

Voz 4 07:50 dados por motivos personales ya te digo que yo ni de coña

Voz 1991 07:54 estaban además está muy cerca

Voz 5 07:57 está el caso de Javi Martínez y Mata

Voz 4 08:00 un año después sólo de

Voz 5 08:02 ser campeones del mundo en Sudáfrica se bajaron a la sub veintiuno sin ningún problema cuadro en el Europeo clasificaron a España para los Juegos Olímpicos de Londres y creo que hicieron los razonable de hecho jugaron los JJOO y es un recuerdo que van a tener de vida aunque no le saliera bien aquello pero desde luego esta postura llaman mucho la atención seguramente tenga que ver con el futuro de ambos jugadores a nivel de clubes hay que recordar que bueno pues nada Asensio ahora tenido esa charla con Zidane en la que le ha dicho que es mejor que empiece la pretemporada es de cero con el resto del grupo y tal Rodrigo pues Si se va definitivamente al Atlético de Madrid pues también querrán demostrar al técnico con el que entrene desde el primer día que que es un jugador capacitado y que bueno pues esa suma de dinero que se habla que van a pagar por él tiene como compromiso desde el primer día pero yo creo en el caso de Rodrigo desde luego jugó varios partidos de la fase de clasificación había dado a la palabra Luis de la Fuente el seleccionador de que iba a estar aquí y en el caso de ascensión pues un jugador que le iba a dar un plus impresionante al al equipo que ya de por sí es bueno pero es muy joven y en un campeonato de este tipo por ejemplo ha entrado Brahim que es un jugador sensacional

Voz 4 09:09 es un jugador del año noventa y nueve igual

Voz 5 09:11 estar jugando entre futbolistas en el año noventa y seis que es digamos el corte de edad tres años a estas alturas cuando uno tiene veintiuno veintidós se nota mucho o sea que son dos bajas muy significativas las que va a tener Luis de la Fuente y además como hemos comentado el mismo explicando que han sido los propios jugadores los que han declinado jugar el torneo

Voz 1991 09:31 es decir no a la sub-veintiuno es decir no a la selección en total en todo quiere decidir el estamento esto no vale porque insisto si el día de mañana este esta convocatoria es para un Mundial absoluto un o no Eurocopa absoluta habían dicho que si con los ojos cerrados evidentemente vamos a ver sobre todo sobre todo el frío que hace

Voz 5 09:49 los compañeros yo nunca he hablado con con jugadores de la sub-veintiuno en el día de hoy no están nada contentos con la decisión que han tomado tanto Rodrigo como Asensio porque al final están haciéndoles de menos a sus propios compañeros a jugadores que son tan prometedores o más que estos dos hay jugadores que están cuando su futuro igual que ellos

Voz 4 10:10 el acero Ceballos la próxima temporada malo

Voz 5 10:13 moral que va a ser de mayor la próxima temporada es que todos esperan una situación parecida y sin embargo han sido ellos dos los que han determinado que no juega en este torneo

Voz 1991 10:22 Asensi Rodrigues sean borrado San borrado claramente para ir con la selección sub veintiuno pueden estar pensando en su futuro como le ha pasado al pero vamos a una infinidad de jugadores que han disputado torneos importantes y que no pasa nada que quiero decir que uno puede compaginar el hecho de tener que entrenar dos horas por la mañana jugar un partido y tener catorce horas libres al día que no pasa nada eh que que se puede compaginar en el día a día hay te hace jugar peor y nada eso lo que pasa que en este caso es mucho más cómodo el renunciara a la sub veintiuno y sobre todo con ese aire de superioridad de no perdona yo ya formó parte de la absoluta pues no de momento forma parte también de la sub veintiuno como contaba ahora Arik que le pasó en su día Javi Martínez y Mata que de buen grado bajaron ayudar a los que eran sus compañeros que no se olviden y Rodri ni Asensio que los que van a ir siguen siendo sus compañeros hasta hace cuatro días porque acaban de llegar a la selección con la que todavía no han hecho nada que no se olviden de

Voz 5 11:18 además hubo un caso parecido no no no renunció él pero la Federación fue la primera que no convocó a Paco Alcácer para un playoff frente a Serbia hace cuatro años yo creo que fue que perdió a España ahí le dejó fuera de los Juegos Olímpicos de Río y esa ausencia para compartir además en Luxemburgo creo que juegas a España esa ausencia de Paco Alcácer hizo mucho daño a la selección y ahora por eso yo creo que ha sido el ha decidido también pues hacer público que no es una decisión de la Federación sino que es una decisión de los propios poderes yo creo que hace bien exacto

Voz 1991 11:52 tablas las cosas que son de hecho mira vamos a escuchar el al al seleccionador explicando el momento en el que habla de estos dos jugadores

Voz 6 11:58 seguramente alguno pueda echar en falta en la lista Marco Asensio y a Rodrigo Hernández deciros que no hemos mantiene una conversación tanto el director deportivo como el coordinador hay conmigo con los jugadores los jugadores nos transmiten que por diferentes circunstancias personales y profesionales no se encuentran en el mejor momento para poder bendiga a rendir al máximo nivel como se exige en este compromiso

Voz 1991 12:23 pues es el momento en el que el seleccionador explica la ausencia de estos dos jugadores a mí me parece muy engalanado público las cosas que explicarlas

Voz 4 12:29 Clarita que luego hay malentendidos y las cosas no se cuentan cómo son gracias hecho un abrazo

Voz 5 12:35 igualmente un saludo a pesar de todo evidentemente

Voz 1991 12:38 iremos a muerte con la selección sub veintiuno que tantos triunfos y tantas alegrías nos ha dado del dieciséis al treinta de junio el Europeo sub veintiuno en Italia San Marino las doce y cuarenta y tres un pequeño alto en el camino seguimos que hay mucho que contar todavía

Voz 1991 13:36 sí mañana se disputa la última jornada de Liga en Primera División quedan cosas por decidir como por ejemplo quién va a ocupar la cuarta posición de la clasificación lo tiene en su mano el Valencia depende de sí mismo esperando un está Getafe y esperando un fallo de Getafe y Valencia está el Sevilla empezamos por el Valencia a Pedro Morata qué tal muy buenas

Voz 9 13:58 buenas noches juega en Pucela contra el Valladolid

Voz 1991 14:01 ya salvado Si gana cuarto

Voz 9 14:03 mira si hay buen rollo entre las aficiones del Valencia y del Real Valladolid que estoy viendo un tuit de la Federación de Peñas del Real Valladolid que anuncia que para los cien primeros peñistas que compren el pack de primera les van a regalar una bandera del centenario

Voz 1991 14:20 mira qué del cien aniversario del Valencia Club de Fútbol

Voz 9 14:22 gentileza de la Agrupación de Peñas del del Valencia la verdad es que el Valencia ha cambiado de una semana otra muchísimo Yago porque depende de sí mismo después de perder el Getafe en Barcelona ganarle el Valencia Alavés el Valencia ganando en Valladolid mañana que el Real Valladolid no se juega ya nada pero este tipo de partidos a veces los carga el diablo porque siempre ahí padres que se quieren reivindicar siempre juegan con menos presión también el quedar más arriba o más abajo en primera división supone más o menos dinero de televisión para la próxima temporada la realidad es que el Valencia ganando estará en la Champions la próxima temporada y a partir de no ganar les sirve hacer el mismo resultado que haga el Getafe a no ser que perdiera el Valencia perdiera el Getafe Easy ganara el Sevilla entonces sería el Sevilla el cuarto clasificado en el momento que el Valencia empate o pierda ya no depende de sí mismo pero si el Valencia gana será cuarto clasificado la próxima temporada a pesar de los dieciséis empates que que tiene esta esta misma campaña novedades del del Valencia con Dogville se ha podido recuperar en principio parecía que se había acabado la temporada para él pero ha hecho un esfuerzo tremendo por recuperarse y lo ha conseguido iba a estar para está disponible para jugar mañana incluso para la final de la Copa del del Rey Garay ha entrado en la convocatoria pero está toda la semana con molestias musculares y lo normal es que pueda ser el descarte de la convocatoria están fuera de ella por lesión Cheryshev porque está con su selección y el Valencia hay Marcelino podrá recuperar a coquetean que seguramente será titular de puede estar sancionado la última jornada y como aquí en Valencia hay un cierto ambiente ya de que la cosa está conseguida que que el oso está cazado Marcelino dice que primero hay que cazarlo ante de vender la piel del oso avisa a todos los que piensan que ya está hecho el tema de la cuarta plaza

Voz 10 16:04 creo que esa sensación no ha entrado en El Vestuario por porque hemos entrenado muy bien mi sensación es que no ha entrado que le damos más importancia que pensamos que nos queda lo más difícil hemos escuchado trabajado sufrido disfrutado lo estamos en esta posición ahora nos toca por supuesto confirmarlo es el partido más difícil pero a la vez es el más motiva ante

Voz 1991 16:34 las ha pasado canutas desde luego Álvaro Morata

Voz 9 16:36 no que lo tiene en su mano el Valencia que sí sí sí después de una Liga donde la cuarta plaza va a ser tan barata que puede ser de una una cuarta plaza de sesenta y un puntos eso sí después de que el Valencia haya jugado en una temporada llegará a jugar sesenta y un partidos de Liga bueno de todas las competiciones cuando juegue la final de la Copa del Rey pero sí en una Liga en la que la cuarta plaza es tan barata con sesenta y un puntos ir en una Liga en la que

Voz 0749 17:00 el Valencia podría ser cuarto a pesar

Voz 9 17:02 de tener dieciséis empates en toda la temporada pues hombre si no ganan mañana en en Valladolid con todo el respeto y humildad del mundo por supuesto pero con un equipo que ya lo tiene todo hecho se queda en primera división pues sinceramente sino gana el Valencia mañana o hace lo que debe en Valladolid no merecerá estar en la Champions

Voz 1991 17:19 veremos veremos si consigue esa victoria asegura la cuarta plaza gracias Morata estaba adiós adiós delante va a estar el Valladolid que llega salvado pero José Ignacio Tornadijo

Voz 4 17:26 muy buenas olas de toda Diego buenas noches con el adiós de un plan

Voz 1991 17:29 sigo de nuestro fútbol sí sí porque aquí

Voz 1051 17:32 pues la verdad es que el partido de mañana es una fiesta para celebrar un poco la permanencia para despedir a los jugadores para homenajear un poco a todo el mundo para celebrar un año más en Primera y lo de menos es si el Getafe el Valencia el Sevilla sigue mete nombre lo iba a intentar ganar no pero va a salir con todos los suplentes Sergio De hecho que va a rotar todo y que van a jugar Borja ideal más es decir el homenaje sobre todo Seat para Borja no que hoy un hombre que después de tres tres etapas en Valladolid ha pasado por un montón de equipos no el Real Madrid y el Mallorca

Voz 11 18:03 el Depor el Eibar ha jugado en la India

Voz 1051 18:06 en el Depor como te decía en eh aquí dos ascensos bueno pues tiene un currículo en espectacular XXXVIII años Si bueno ha decidido que es el punto final si te parece la escuchamos ganó en una rueda prensa súper emotiva esta mañana de Borja para despedirse

Voz 12 18:20 creo que es el momento de disfrutar de otras cosas verlos otro así desde todo punto de vista no es sabido o no ha querido poner a escribir esas dos días que es de donde se ha todo me voy a de fútbol

Voz 4 18:40 ya bueno pues si se ha roto porque

Voz 1051 18:43 ha sido duro en el campo no siempre ha sido un hombre que ha mantenido en el medio campo con con fuerza con valentía pero hoy para él ha sido emocionante yo creo que la ha dudado ha visto que este año jugado llámennos partidos el club le ha ofrecido la posibilidad de seguir Sergio quería contar con el año que viene pero claro le han dicho evidentemente pues quizá no juegues mucho no pero pero si quieres estar en ese vestuario se cuenta contigo y al final va a seguir en el club vamos a ver qué qué puestos soledad me imagino que algo vinculado también al al vestuario a estar cerca de los jugadores pero evidentemente se va a uno de los más grandes de la historia del club y mañana va a recibir ese homenaje por todo lo alto iba a jugar de titular indiscutiblemente su último partido como profesional en Zorrilla en todo su trayectoria como futbolista

Voz 1991 19:26 si bien merecido porque además era un gran tío dentro del terreno de juego y fuera porque de verdad es que daba gusto atender cuando los atendía a los medios de comunicación hablar con con Borja se le va a echar de menos en necesita más

Voz 4 19:36 sin duda sin duda gracias tornas también abrazo

Voz 1991 19:39 pendiente de ese partido está el Getafe que recibe en el coliseo un al Villarreal Óscar Egido muy buenas hola muy buenas se sigue creyendo

Voz 13 19:46 si sigue creyendo porque no les hace falta un punto más que lo que haga el Valencia mañana confían en el Valladolid que llevan toda la semana de vacaciones Si de fiesta

Voz 1643 19:57 a pesar también de que la Sala pues a Estrada Fernández de colegiado que es un árbitro que esta temporada ha perjudicado a dos ocasiones enfrentándose precisamente contra el Valencia fue que expuso ayer en Copa por una falta inexistente ya que luego en el partido de Liga no vio el penalti de Gaya sobre Mata estaba estará Fernández en el bar pero bueno el Getafe va intentar conseguir ese punto ganar y esperar y pase lo que pase campeona se vaya a la UEFA Europa League que estaba matemáticamente asegurada en Getafe están muy orgullosos de lo que ha hecho el equipo ya en esta temporada de clasificarse por tercera vez en su historia para Europa si como dice de Bordalás y de hecho esta mañana el Getafe se merece la nota más alta

Voz 1991 20:29 siempre siempre creer

Voz 14 20:31 el es una realidad matemáticamente el equipo tiene posibilidades aunque hay motivos más que suficientes la temporada ha sido de matriculados no el fantástica histórica yo me atrevería decir hemos conseguido llegar a la última jornada con posibilidades de Champions matemáticamente en la Europa League que se puede pedir más el Getafe es un equipo modesto que es motivo más que suficiente para hacer una gran celebración que sea una fiesta pase lo que pase pues celebrarla la enorme la tremenda temporada al equipo

Voz 1643 21:00 la fiesta en la colisión de una gran entrada para recibir al Villarreal porque está casi todo vendido en lo deportivo el baja tiene por sanción vuelve a Jaime Mateu Bruno que van a ser titulares la única duda Paul Esquerda va a jugar Caca o va a estar Portillo y enfrente un Villarreal que viene salvado de la pasada jornada que dicen que quieren ganar despedir la temporada con victoria pero Calleja en Castellón a jugadores importantes como Santi Cazorla y Marcos

Voz 1991 21:20 gracias Ejido hasta mañana esperando una carambola hasta el Sevilla que juega en casa en el Sánchez Pizjuán contra el Athletic que se está jugando la séptima posición o La Sexta quién sabe

Voz 4 21:30 han Roquillos muy buenas es bueno el empate

Voz 0700 21:35 no yo creo que ya no se va a fiar va a ir a ganar porque sobre todo sabe lo que es este año jugar un montón de partidos desde muy temprano la séptima plaza le haría prácticamente adelantar la pretemporada cargar otra vez las piernas de los jugadores se suele ha pasado le ha pasado factura al Sevilla en este año y hay pánico en pánico que se meta séptimo y a que con un empate al final no le valga por cien si el Sevilla lo que tiene que hacer es asegurar la sexta plaza y de hecho nadie habla de la carambola nadie habla de la Champions Easy hicieron escuchen a Caparrós de la importancia que tiene evitar las previas

Voz 15 22:13 partido es importante para nosotros y por lo tanto tenemos que sea consciente en los futbolistas saben lo que venir del en el mes

Voz 1991 22:22 de julio tan pronto porque el conlleva

Voz 15 22:24 pus luego puso arrastrar durante toda la temporada muchas situaciones

Voz 0700 22:31 van a intentar evitarlo es la última Convocatoria de Caparrós

Voz 5 22:35 en un partido oficial le quedó me encuentro en

Voz 0700 22:38 Tanzania pero oficial seguramente la última porque no va a dirigir al Sevilla la temporada que viene han entrado en la lista mercado y promesa de un montón de vas a Roque Mesa Banega ambos sancionados con Alonso el lesionado Andrés Silva el hombre del que tanto se ha hablado esta semana porque le contestó a su entrenador y que no va a estar en ese encuentro así que mañana el Sevilla quiere ganar evitar cualquier temor sobre todo en el tramo final a medida que vaya aconteciendo la jornada y cómo puede ir dándose los marcadores y sobre todo asegurar no tener que empezar a mitad de julio prácticamente y cargar las piernas de los jugadores de cara a la próxima temporada para

Voz 5 23:15 así entrar directamente en la fase de grupos de la web

Voz 0700 23:18 Alice hasta mañana

Voz 4 23:20 adiós a un partido al Sevilla bien Tanzania en fin cosas

Voz 1991 23:23 el delante va a estar el Athletic dio sale muy buenas que tallado muy buena el Athletic que puede o acabar sexto o acabar séptimo y comerse la previa o incluso quedarse fuera de Europa que es la leche

Voz 16 23:34 lleva Messi al Sevilla al Athletic les vale el empate para quedarse como están ya en Bilbao están encantados con jugar las previas en en julio tenemos

Voz 1991 23:43 la posibilidad con botellas ni un tiro a puerta ya te digo yo yo te digo que en el en el minuto dos del partido el Valencia se pone por delante el Valencia uno cero dice señor en un tiro a puerta

Voz 0497 23:53 vamos que no se puede asegurar lógicamente no hay porque en la declaración de intenciones de todo el mundo es ir a ganar el partido pero ya lo de ayer Muniaín pájaro en mano no es lo que vale ahora mismo no se conforma con ese punto lo ha dicho también Garitano esa misma tarde hecho hombre tú vas a jugar una jornada Veintitrés

Voz 16 24:10 las Sevilla hay la intención de dar

Voz 0497 24:13 Nahr acabas empatando es un buen resultado pues claro que es un buen resultado y si encima esto te mete en la en la Europa League después de la temporada que has hecho sería la guinda perfecta vamos sería un objetivo absolutamente maravilloso el el cumplido por el equipo con lo cual hombre no te voy a decir que va a a empatar porque eso cómo se pacta no haya ver cómo se hace pero que el empate les venga bien dos y que acaban empatando pues no sería nada extraño porque cada uno tiene lo suyo que defender el Sevilla que no quería hacer previas dijo el otro día un jugador de García yo estoy encantadísima de jugar previas el de la temporada y además en vez de jugar amistosos con más partidos oficiales que en ese sentido ya que las declaraciones de intenciones del conjunto rojiblanco van en ese sentido que un empate es bueno en Sevilla

Voz 1991 24:55 eso vamos no tengas duda en cuanto a cómo se evita el área contraria cuando salga en China donde va a ya sito de Rato osea

Voz 0497 25:05 la verdad es que sí es cierto que el Sevilla apostar de rebote en en la Europa League y el Athletic puede si le va bien las cosas gana Sevilla se pone acaba haciendo evitando las previas pero vamos que que lo más normal que que pueda ocurrir mañana es que el Atleti vaya pensando en sacar un punto que es bueno que el Sevilla tampoco se complique la vida si es que no quieren como nos ha dicho Roquillos no pero bueno el caso es que acaso que Garitano se va todo se pues si hay algo que celebrar que ha llevado a todos es decisor antes ha dejado en en en Bilbao porque tiene un problema en a CC se lesionó en el día de ayer se ha roto y el chaval no ha podido viajar pero es que ha viajado esta Ramiro en otras de las convocatorias prácticamente durante todo el año todos no han viajado porque ha hecho gritando que lo que haya que celebrarlo con lo que haya que sufrir lo tienen que hacer todos porque se un trabajo de todo el año para para toda una plantilla que bueno sería poner la guinda a la a la temporada ya acabar pues pues imagínate en diciembre en el puesto diecisiete intentando en Europa que sería desde que existe la Liga como tal de tres puntos y en esta época moderna el único equipo que lo ha conseguido que en la jornada diecisiete estuviesen descenso ya que Abbas en Europa la presidente temporal

Voz 1991 26:07 gracias González esta mañana esta mañana pendiente de este partido está en el Espanyol y la Real Sociedad se enfrentan entre ellos Isasi uno de los dos gana y pierde el Athletic le arrebata séptima posición

Voz 4 26:17 Paul Gonzales qué tal muy buenas que aquí sí que no se puede pactar el empate

Voz 5 26:22 no no aquí están afiliados ambos equipos los dos en un momento porque el español hace ocho partidos que no pierda y la Real enlaza tres victorias consecutivas aquí en Barcelona del desde españoles está metiendo el partido como una final de hecho hay carteles de Ruby por toda la ciudad con el lema hoy día hay que creer y es que el español llevó hace doce años que no juega en Europa y confían en que el Athletic Club pierda en Sevilla y luego ganarlo ellos a la Real Sociedad para meterse en Europa rubia ha convocado a toda la plantilla son veintidós futbolistas nuestras ni David López ni Pablo Piatti los lesionados espera me da para un partido que servirá para reafirmar el entrenador del español siempre ha defendido las aspiraciones europeas de los fríos dice Rubik en meterse en Europa sería muy meritorio lo escuchamos

Voz 0454 27:02 tremendo porque sé lo difícil que es es muy difícil la verdad en el fútbol una entrenador está mal que hable de masas salariales e tal pero hay una diferencia muy grande con el noveno el octavo VIII séptimo respecto al décimo que somos nosotros tiene mérito que estemos en esta situación hay para la entidad creo que es tremendo es decir nosotros yo noto la ilusión en todo el mundo de poder venir a ver partidos de Europa una vez más significaría el todo

Voz 5 27:28 en la Real Sociedad ya están descansando aquí en Barcelona y Manolo se ha llevado también a toda la plantilla llegan en un gran momento como te decía tres victorias seguidas no estarán Zaldúa Zurutuza Faisán Gary si lo hace finalmente Aritz Elustondo íbamos a ver qué pasa con uno Asier Illarramendi porque llega tocado al partido

Voz 1991 27:44 hace Raúl hasta mañana

Voz 4 27:45 un abrazo y por el descenso sólo juegan ya sabéis dos equipos

Voz 1991 27:48 el Celta Girona tiene que suceder prácticamente un milagro para el Girona hay una debacle total para el Celta

Voz 4 27:55 muy buenas qué tal muy buenas noches y lo que no se creen la carambola ni de broma no

Voz 5 28:00 bueno cosas peores hemos visto no yo viví un doble ascenso el Celta a Primera División hace muchos años no sea que cualquier cosa es posible pero hombre es cierto que el Z lo tiene su mano le vale la victoria le vale el empate en caso de que pierda y el Girona gane tiene un diferencial de siete goles porque los seis que tiene actualmente tampoco le valdrían porque iríamos a los goles marcados y ahí el Celta tiene cincuenta y pico por treinta y cinco de Girona con lo que tendría que hacer una debacle absoluta lo que está claro es que Fran Escribá sigue manteniendo el mismo discurso hay que mantener esa misma hoja de ruta línea de trabajo coser al equipo y todos los que tiene que ser el vestuario e intentar cerrar la permanencia decía también cosas interesantes alicientes que le va a poner a este partido El vestuario del Celta ganar

Voz 4 28:50 por la ficción que ha sufrido de lo lindo

Voz 5 28:53 temporada en la que llevamos tres entrenadores Si ya un equipo que estaba prácticamente desahuciado a en aquel partido famosos el Villarreal después que Yago Aspas pueda volver a conseguir ser máximo goleador nacional por tercer año consecutivo que es una burrada de todas en la temporada consecutiva con lo que sería para allá con premios y sobre todo pues darle los compañeros una recompensa lo que he hecho y salvando al equipo una animalada en estos tres meses a partir de ahí ya algo cuestan bien fíjate Maxi Gómez lo vota jugadores importantes que tiene aroma a despedida y otros como Cabral con el que hablabas la semana pasada siete años en el Celta que también será su despedida como jugador del equipo vigués vamos a a ver qué pasa con Fran Escribá se sentarán a partir del lunes hablar del proyecto de la próxima temporada si sigue o no así que muchos ingredientes para un partido que si no hay debacle será el de menos mal

Voz 4 29:47 y tanto gracias Jacobo hasta mañana un abrazo delante el Girona o peleando por esa posición de salvación del Girona que juega en Mendizorroza contra el árabes Raúl Musac qué tal muy buenas noches creo que se tiene

Voz 1991 30:01 asumido que desde la derrota contra el Levante estaban en Segunda no

Voz 5 30:05 sí de hecho el mismo Granell el domingo pasado ya ni tan sólo sabía que existía una remota posibilidad que lleva unas esa

Voz 17 30:12 para esta semana nadie a Ron

Voz 5 30:14 toda una lanza en favor de va a continuar en Primera División el primero ha hablado de que bueno existe una remota posibilidad hay que luchar la ha sido hoy Eusebio y casi casi porque se lo exigía el protocolo pero el técnico es consciente de que realmente las opciones son muy remotas porque como comentaba Jacobo suponiendo que el Rayo ganara uno cero Girona se tendría que meter su

Voz 17 30:36 seis de ventaja al al Alavés

Voz 5 30:39 es y hacerlo además fíjate sin Stuani y sin duda Luis y Múgica que están lesionados todos forzaron para jugar delante del partido y todos han recaído y también es baja por decisión técnica uno de los titulares habituales como como Juanpe meter en la lista pues a gente como a Day para darle un premio a sido un día que estuvo en la grada la semana pasada íbamos a Girona va un poco la sensación de que

Voz 0700 31:02 es un trámite que bueno

Voz 5 31:05 de acabar con victoria con buenas sensaciones esta andadura en Primera pues mejor pero que vamos que lo lo interesante viene después del partido empezando por la continuidad del técnico tiene un año más de contrato pero vamos él mismo se había dicho que lo más normal seguramente que que no interinidad Girona la la próxima temporada ahí bueno pues el equipo va a tener que remodelar sede de cara a una segunda división en la que va a tener pues aproximadamente la mitad de presupuesto

Voz 1991 31:29 a ver qué es lo que sucede pero desde luego sería un milagro para el Girona conseguir la permanencia cosas peores ha visto veremos que es una de esas noches históricas o tarde en este caso en lo que tenemos mañana con el tema el descenso veremos gracias un abrazo esta mañana

Voz 4 31:44 buenas noches la Unidos seguimos

Voz 1991 33:57 una también cierra la temporada Levante y el Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera o tala qué tal muy buenas noches y ya de despedidas entre ellas la de Griezmann que lo anunció después de el último partido en el Wanda Metropolitano para no enfrentarse a su afición

Voz 1576 34:11 sí así es y hubo hizo entre otras cosas porque sólo exigió tanto el máximo responsable Miguel Ángel Gil Marín como el entrenador Diego Pablo Simeone pero yo creo que es una semana en la que se conocía las bajas de muchos jugadores ya sabe conoció lo de Godín la que tú adelantar de Griezmann ya hemos contado de la Cadena Ser también la de Juanfran Filipe vamos a ver qué pasa con Rodrigo que también sabe el club que hay que que buena a pagar su cláusula de rescisión pero yo creo que hoy habló Diego Pablo Simeone ya va subido la moral de las tropas queda todavía el Cholo ir fíjate el mensaje que mandaba para los que piensan que no ha podido convencer a los jugadores para que se queden en el Atleti

Voz 0501 34:48 la verdad que no no aspiro a convencer a nadie quedarse en el Atlético de Madrid es es un orgullo para para el futbolista que que lo hace son está claro de que es muy difícil apostar por un futbolista superé hecho y crack porque no vamos a buscar ese futbolista iremos a buscar un Griezmann cuando se aplique el carbón Griezmann como vino de la Real Sociedad aún Rodrigo como cebo del Villarreal para qué póster una Oblak como cuando vino de Portugal para que después sea colorida que porque nosotros somos eso yo obviamente si no lo sabemos no tenemos que ir y cómo vive obviamente todavía sigo ilusionado con todo esto me sigue

Voz 1991 35:32 vamos que tiene clarísimo es la que tiene que refundar el equipo

Voz 1 35:35 sí sí es que no me queda otra porque sí

Voz 1576 35:37 vamos echando cuentas ocho nuevos futbolistas que venir al conjunto rojiblanco además hoy ha recibido la mala noticia entre comillas porque no es nada grave que ya no que está lesionado con un problema muscular tampoco podía ha viajado a a Valencia por lo tanto va a terminar la temporada con Antonio Adán sólo doce jugadores de la primera plantilla iba a jugar todo lo que tiene a excepción de Vitolo y áreas que perderán su turno con muchos canteranos en el banquillo por lo tanto

Voz 0231 36:02 Griezmann se despedirá de titular al igual que Godín

Voz 1576 36:05 en qué Filipe Juanfran Torres

Voz 1991 36:07 a esta mañana uno de los fichajes que podría llegar al Atlético de Madrid es Marcos Llorente el jugador del Real Madrid Antón Meana qué tal

Voz 4 36:15 muy buenas qué tal buenas noches pues ya ha habido

Voz 1991 36:17 en primer acercamiento pero me parece a mí que no han acercado mucho las posturas correcto hoy hemos contado

Voz 0231 36:23 en Hora veinticinco Deportes la primera Reunión entre los agentes de Marcos Llorente y el Atlético de Madrid tuvo lugar ayer jueves hizo el mensaje que le tenían que trasladar los representantes del futbolista al Atlético no era muy positivo para ellos el Madrid pone precio a Llorente Illes dice claramente que no se lo quiere vender al Atlético de Madrid que si los rojiblancos pero juntan el precio de salida es cincuenta millones de euros una cifra que se aleja muchísimo de la idea rojiblanca no le sorprendería nada a los agentes de Llorente que si viene un club de la Premier o un club de la Bundesliga el precio de salida sea bastante bajo así que el mensaje trasladado en esas reuniones muy muy claro el Madrid no quiere que vengamos del Atlético por eso el precio de salida son para vosotros cincuenta millones de euros

Voz 1991 37:11 vamos que no que no quieren es el poder y ayudar a un posible rival en el título en la lucha del título de Liga eso es así es que se vaya fuera que que se queden en el Atlético de Madrid

Voz 0231 37:22 al cual el contacto ha tenido otra vez lugar del entorno de Marcos Llorente al Atlético de Madrid la reunión se produjo a petición de los representantes que también están apurando sabiendo que el Atlético busca un recambio para Rodri pero parece que está lejos del Wanda por eso porque el Madrid ya les ha dicho no queremos que os vayáis al atleta

Voz 1991 37:42 gracias Meana esta mañana hasta mañana Yago última jornada de Liga Santi Cañizares Gustavo López qué tal muy buenas noches Almudena Yago Cañete quién acaba cuarto

Voz 0396 37:52 hombre vamos a ver lo que parecía imposible en el mes de diciembre enero pues ahora mismo lo di en la mano al Valencia Barça no lo puede desaprovechar Lorencia esa puesto cuarto en la última jornada de Liga con una primera fase del campeonato muy deficiente y una segunda fase sobresaliente la nota media le puede dar ha aprobado con nota Si si consigue Ana en Valladolid pero yo creo que enfrentarte a un equipo como el Valladolid que obviamente yo me imagino que la semana no ha sido la más intensa di la más ni la ideal para competir por el puesto tienes que llegar con el cuchillo entre los dientes y no sembrar absolutamente ninguna duda desde el inicio de partido y demostrar quién es el que merece al que quiere los puntos y por lo tanto que los merecen el partido Porto actitud que obviamente tiene que ser muy distinta a la de un equipo que ha estado toda la semana de lógica fiesta

Voz 1991 38:44 Gus el Valencia lo tiene en la mano porque juega en casa lo que pasa que es muy cruel para el Getafe lo digo Cassano juega ha estado perdón Juan Valladolid que ese sería ya la leche no no no perdón que entonces ella decía que el ha sido para el Getafe en la última jornada elija Dick Liga deja de estar en él los puestos en los que ha estado tanto tiempo de forma tan merecida le puede quedar al al Getafe ese sabor agridulce pero la temporada que cierran es extraordinaria pase lo que pase pero te quedas con ese regusto de jode lo hemos tocado con los dedos

Voz 0749 39:16 es verdad que toca el cielo con las manos

Voz 1991 39:18 que jugarlo de mañana todavía eh sí

Voz 0749 39:21 no todo puede pasar sabemos cómo cómo es el fútbol como es el atrae no pero es verdad que la temporal Getafe para enmarcar es sin ninguna duda independientemente que entre uno en Champions para para un sobresaliente

Voz 22 39:34 de impresionante eh creo que es un equipo que eh el el entrenador eh

Voz 0749 39:41 es un milagro prácticamente es un equipo de autor lamentablemente el Valencia lo tiene en la mano Isi y creo que también Marcelino más allá de lo que pudo pasar en el primer tramo de temporada es encomiable lo quiso como ser reforzó como hizo que el equipo funcione como aguantó también la junta directiva poder aguantar al entrenador para que siga funcionando todo la verdad que que ese sobresaliente todo más allá de eso creo que el Getafe es un equipo que merece todos los honores entre en competición europea on Champion creo que merece todos los honores por como hizo la temporada por cómo funcionó por cómo trabajó cada uno los partidos

Voz 1991 40:25 vosotros que sabéis de qué va esto Cañete ese Sevilla Athletic de esos que va a haber más pase record de pases de la temporada yo creo que se va a competir durante la primera parte

Voz 0396 40:35 la primera parte va a ser competida porque ahí no va a haber demasiado acuerdo los dos equipos van a querer ganar uno porque tiene opciones de Champions otro porque tiene nociones de de dar el sorpasso esto es lo que decíamos

Voz 1991 40:48 a esa hora en el minuto cinco el Valencia

Voz 0396 40:50 me cero uno iba a lo mejor el Sevilla dice pero yo creo que en la primera parte se va a pelear el partido lo que pasa que la segunda parte si continúa el empate el Sevilla no tiene opciones Si el Athletic está viendo que hay uno de los dos Español o Real Sociedad que está ganando dos cero decir que amenaza la seriamente su clasificación europea porque uno de los dos va a ganar que no va a haber un empate en en Barcelona pues entonces obviamente no tiene sentido jugar el partido y por lo tanto pues a dos pasos para atrás cada uno de los jugadores pero no en la primera parte yo espero eso a partir y del descanso y sobre quería hacer un apunte sobre lo que estabais hablando del Getafe no porque antes hemos escuchado decir joer pues que que hay una gran diferencia entre el séptimo y el décimo el límite salarial y demás y que presto para el español intentar entre Europa pues sería lo máximo bueno pues comentar que el que el Getafe está prácticamente la mitad de límite salarial de lo que está ahora mismo el del español sea imaginamos lo que esto significa para el Getafe y el mérito que tiene el Getafe que yo sinceramente creo que es el que sea merecido en la cuarta plaza lo que pasa que bueno ha competido con dos equipos que incluso estando mal en tramos de la temporada cuando cogen la directa y empiezan a partidos como Sevilla en la primera fase del campeonato o Valencia y la segunda fase del campeonato pues en equipos muy duros

Voz 0749 42:17 Gus se consiguió con con lo que comenta Santi no más allá de lo que pueda pasar en en en lo distinto tipo de Campos el la radio va a estar pendiente todo el mundo el primer tiempo siempre lo jugase de la forma de lo teme que jugaría a partir no sé si en el segundo tiempo pero sí faltando pocos minutos faltando quince veinte minutos ya empezamos a a traslada la ansiedad para el otro equipo sí eso lo vas palpita dando a medida que vayan dos minuto porque desde el banquillo lo van transmitiendo lo de la cuarta plaza lo dicho anteriormente creo que el Getafe era merecedor pero nadie se merece nada sino que tiene que saldrá buenos resultó hoy el Valencia hizo una segunda parte espectacular y creo que ese es el Tito de Marchini también insisto en la paciencia que tuvo a la dirección deportiva en aguantar al entrenador cuando tenía malos resultados a aguantar todo el chaparrón que venía de críticas

Voz 22 43:15 aluvión de de todo lo que venía eh

Voz 0749 43:18 en contra de Marcelino por lo que venía sucediendo lo aguanto lo supo gestionar gestionó muy bien todo lo que sucedía después Marcelino lo que trasladó a la plantilla y cómo reaccionó ante la dificultad y eso creo que es eh mérito también de entrenador di de lo que es el trabajo de del Valencia el Getafe de la rebeldía que tiene como equipo como transmite eh lo que lo que ves en cada uno de los partido es sensacional bueno

Voz 1991 43:45 veremos todavía que una jornada todo pasa el fútbol

Voz 0749 43:47 pero creo que los dos merece lo máximo el máximo respeto por cómo han trabajado cada uno de los partidos

Voz 1991 43:53 el descenso si se confirma el descenso del Girona como todo hace indicar salvo hecatombe del Celta y milagro del del Girona habrán bajado los tres equipos más flojos Huesca Rayo Girona no para mí no