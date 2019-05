El Larguero: Repasamos la derrota del Real Madrid en la Final Four, la convocatoria de Luis Enrique y analizamos la previa de la final de Champions femenina (17/05/2019)

Voz 1 00:00 hola

Voz 1991 00:44 buenas noches y bienvenidos al larguero desde diecisiete de mayo en un fin de semana cargaditos de citas deportivas empezando por la Final Four de baloncesto que hoy ha arrancado en Vitoria con partidos de semifinales ICO malas noticias porque ha caído el Real Madrid nueve cinco nueve cero contra el CSKA de Moscú y no perdemos ni un segundo Nos vamos a Vitoria al Buesa Arena Marta Casas muy buenas

Voz 2 01:05 hola Yago buenas noches en una noche difícil para el vestuario del Real Madrid han caído eliminados yo no me rollo está escuchando la sintonía del Larguero Facundo Campazzo

Voz 1991 01:14 hola qué tal buenas noches por decir algo

Voz 3 01:16 buenas noches qué tal cómo estáis bueno jodido cabreado son cosa del momento normal una derrota duras pero bueno que son parte de de esto es parte del juego tenemos que aceptarlo edición mucho mérito para llegar acá hay bueno de los tres rivales cualquiera podía podría haber en serio sí creo que hicimos un buen partido pero cuando tenían buseas detallista no no no lo es

Voz 1991 01:44 hoy hemos seria y a eso te iba a preguntar quién se ha escapado este partido ha sido un partido además que ha sido un poco montaña rusa han ido ganado cualquiera de los dos ha sido muy igualado hasta el final porque es esa escapado

Voz 1991 02:23 yo creo que ha habido momento clave o un factor clave en el partido unos estás de acuerdo el tema de las personales os habéis cargado hombres importantes pronto y con personales

Voz 3 02:32 sí son los riesgos que tenemos de nuestra despensa he la verdad que no dio más de lo que los que no citó pero bueno vamos a morir con nuestra identidad contra no por nuestro ADN y lo que no trajo a Kaká Easy bueno vamos la lían

Voz 1991 02:49 a toda costa como es afronta el que juega el tercer y cuarto puesto porque me vaya partidito eh

Voz 3 02:54 bueno con el tercer puesto lo mejor posible es un tercer puesto no es lo mismo con cuarto e iremos a jugar al a la lo a lo mejor que podamos también con el ojo en en en la Liga porque jugamos el martes pero pero bueno tenemos nuestro próximo partido nuestra posición finales en la próxima hay bueno no que bajaron el que tiene la cabeza baja hay que dar vuelta la página Hay jugar lo mejor posible

Voz 1991 03:17 Paco termino cuando termine ese partido precisamente a centrarse no en la Liga el cambio de chip tiene que ser ya automático eh

Voz 3 03:24 sí sí porque el martes tenemos un partido muy importante para nosotros hay bueno ya el Valencia te manda el cien por ciento Siempre así que nada jugar el domingo lo mejor que se pueda pensar en la Liga

Voz 2 03:37 Yago antes de que le despida simplemente sexta Final Four en siete años FACUA el equipo ha hecho un temporada con esto tampoco puede desmerecer aquí llegan solo los cuatro mejores equipos de Europa no siempre se puede ganar eso es una realidad pero no se le debe quitar ningún mérito este equipo

Voz 3 03:52 no no no la verdad es que el trabajo que se está haciendo en estos últimos años es muy bueno hay que tomar dimensión de de lo que está logrando este grupo no solamente conseguir títulos y nueve llegar hasta acá es es muy difícil sí pero bueno este grupo supera toda esa estadística Hay y la mentalidad ganadora las sepias digamos va a seguir con la frente en alto FACUA mucho ánimo un abrazo muy fuerte bueno un abrazo

Voz 1991 04:16 Marta la cruce hoy se veía a los jugadores del Real Madrid que tenía mucha ilusión en esta competición estaban hundidos

Voz 2 04:23 sí es es es normal llevan ocho meses peleando y trabajando muchísimo para llegar a esta gran cita al final es verdad que pues no siempre se puede ganar eso es una realidad estos deporte al final la diferencia ha sido por muy poquitos puntos pero hoy en la noches dura hoy la la noches de decepción rostros serios alguna lágrima incluso entre los jugadores y también entorno al cuerpo técnico y mira salgo del vestuario del Real Madrid y esos gritos que creo que escucháis de fondo vienen del Vestuario del CSKA de Moscú en donde el ambiente es todo lo contrario esta vez la cara ha sido para ellos y ellos son los que se ha metido en la gran final

Voz 1991 04:57 Francisco José Delgado Pacojo qué tal muy buenas

Voz 0699 05:14 la ganado los tres partidos este de manera justa pero hay que decir que el baloncesto no sólo son los número fríos pero hay números que llaman la atención llama la atención que un equipo como el Real Madrid encaje treinta puntos en el último cuarto llama la atención que en los tiros libres haya una diferencia de cuarenta y dos lanzados del CSKA por veinticuatro lanzados del Real Madrid a lo largo del partido llama la atención que el Real Madrid haya pasado de un porcentaje de tiros de tres de cinco de trece en el tercer cuarto a dos de once en el último cuarto hablaba Campazzo de pequeños detalles si lo juntamos todos son muchos pequeños detalles que dan el gran detalle Illa el principio de una explicación de por qué hoy no el Real Madrid ha podido con con el CSKA de cómo el CSKA este año si le tiene tomada

Voz 1991 06:00 la medida madre ahora Pacojo analizaremos más en profundidad pero hablando también de la otra semifinal hoy hemos visto a Pablo Laso bastante mosqueado en algunos momentos incluso se ha llevado alguna técnica como estaría Obradovic en el Vestuario de Fenerbahce porque ha perdido contra el Anadolu Efes de diecinueve

Voz 0699 06:42 eres tú el que estás enfrente del a enfrente hoy no tenían la berenjena tenía al Anadolu Efes

Voz 4 06:48 Estambul que con lo que se han hecho un partidazo han demolido al conjunto de Obradovic en sexto Si yo escucho me pongo a escuchar todavía bien con el oído fino creo que todavía escucha una voz de obra

Voz 1991 07:00 un eco alguno ha quedado ahí el pabellón Isaac jugado el partido hace unas cuantas horas extras en fin que tenemos configuradas ya las bueno el el lo lo que da el título vamos en la final va a ser a las ocho y media entre Anadolu Efes y el CSKA de Moscú y antes ese partido el que comentamos tercer y cuarto puesto apetece jugar a nadie entre el Fenerbahçe de Obradovic el Real Madrid Madrid veremos nos además enseguida volvemos eh a Vitoria pero además os cuento que mañana se disputa la última jornada de Liga en Primera División cosas en juego en Europa con horario unificado a las cuatro y cuarto en el descenso también tenemos algo que decir aunque practican de necesito milagro Girona los partidos son a las nueve menos cuarto por la Champions tenemos El Valladolid Palencia el Getafe Villarreal y el Sevilla Athletic las cuentas son claras sigan al Valencia acaba cuarto si el Getafe tiene que sumar un punto más que los valencianos para arrebatarle la cuarta plaza es decir si el Valencia empata el Getafe tiene que ganar si el Valencia pierde el Getafe le vale con empatar mientras sumen los mismos puntos no tiene nada que hacer el Getafe y el Sevilla necesita un milagro porque necesita ganar su partido y esperar además a que Valencia y Getafe pierdan por la Europa League el Athletic ya hemos dicho que juega en el Sánchez Pizjuán empatando asegura la séptima plaza ganando incluso adelantaría al Sevilla se pondría sexto y evitaría las fases previas pendientes de ese partido el Espanyol la Real Sociedad que juegan entre ellos es decir que si el Athletic pierde Espanyol or o Real Sociedad gana su partido estos dos equipos arrebataría en la séptima plaza al Athletic de Bilbao es un poco

Voz 5 08:30 eso todo pero mañana según vayan sucediendo las cosa

Voz 1991 08:33 no os vamos contando en Carrusel Deportivo cómo va quedando la situación en cada momento en el descenso dos equipos implicados el Celta juega en Balaídos contra el Rayo y el Girona juega en Mendizorroza contra el Alavés si saca un punto el Celta Se salva aquí no hay que echar ni cuentas y el IRNA pues prácticamente necesita un milagro porque hay diferencia de más siete goles a favor del conjunto gallego es decir que para que poner poner un ejemplo que entendáis el Girona necesita ganar su partido por ejemplo cero cuatro

Voz 6 08:58 el Celta de Vigo caiga en casa C

Voz 1991 09:00 lo tres que hay una diferencia de siete goles para que en este caso el Girona se pueda salvar el Celta de Vigo descender practicamente un milagro en el tramo final de temporada en cuanto a la selección española hay lista de convocados para los dos próximos partidos oficiales valedero para la clasificación de la Eurocopa una lista que ofrecido Robert Moreno ya sabéis que está frente del equipo por la ausencia de Luis Enrique con ese problema personal al que evidentemente mandamos un fuerte abrazo a Luis Enrique ojalá se solucione todo cuanto antes la principal novedad el regreso de Santi Cazorla cuatro años después de su última convocatoria lo que ha pasado Santi Cazorla con ese en lesión gravísima de tobillo esas operaciones Ese injerto incluso el de pasar de no saber si va a volver a jugar al fútbol a volver a hacerlo en un equipo de elite como es el Villarreal hacerla grandísimo nivel ya volver cuatro años después a la selección nos alegramos porque además Santi Cazorla es uno de los tíos fantásticos con el que da gusto hablar en en en cualquier momento además también gran novedad Mikel Oyarzabal vuelven a la lista también Isco Carvajal Diego Llorente Aspas caen serio Gómez Bernat Ceballos canales Jaime Mata Muniain con respecto a la última convocatoria los partidos el siete de junio en Islas Feroe el diez de junio en el Santiago Bernabéu contra Suecia además mañana se disputa la final de la Liga de Campeones es femeninas en Budapest a las seis de la tarde el Barça busca seguir haciendo historia ante las favoritas ante el Olympique de Lyon las francesas que han ganado las tres últimas ediciones íbamos a ver vamos a ver si las españolas llegadas hasta este punto le ponen la guinda a esta gran temporada y consiguen ese primer título continental para nuestro país en Segunda División ha disputado un partido Zaragoza cuatro Sporting de Gijón dos y fuera del fútbol varias noticias en el tiro Italia victoria de Pello Bilbao en la séptima etapa sin cambios en la general sigue liderada por el italiano Conti pero ahora sí José Joaquín Rojas el Espanyol se ha metido en segunda posición a uno XXXII de la maglia rosa en motociclismo entrenamientos libres del Gran Premio de F Francia en MotoGP mejor tiempo para Viñales segundo Márquez cuarto Lorenzo en Moto dos el más rápido el sudafricano Being there y en Moto3 dominio del japonés augura en tenis Rafa Nadal se ha metido en las semifinales de Roma tras derrotar otro española Fernando Verdasco y Nadal buscará el pase a la final contra el gremio contra así Tsipras el chaval que está de moda ahora mismo en el mundo del tenis yen Tyco cuando enhorabuena Javier Polo que ha conseguido la medalla de plata en el campeonato del mundo de menos de sesenta y ocho kilos las once y cuarenta y uno contado todo empezamos

Voz 9 12:10 en sintonía

Voz 1991 12:13 más de porque estamos hablando de la Euroliga que se está celebrando en Vitoria en el Buesa Arena con malas noticias para el Real Madrid lo hemos comentado al inicio del programa ha caído nueve cinco nueve cero frente al CSKA de Moscú no va a poder estar en la gran final del domingo M hemos hablado con FACUA Campazzo hablamos ahora o mejor dicho escuchamos Javier Lekuona estás con protagonista no buenas noches

Voz 0889 12:34 buenas noches estamos coger ya coser estamos en el tiempo de análisis de lo que ha sido la derrota del Real Madrid es totalmente al francés en primer lugar sobre la actuación arbitral de las últimas recesiones y un poco de vino

Voz 0645 12:47 tengo un poco de rabia para el Madrid porque tiene eso

Voz 0699 12:51 más catorce en el tercer cuarto y estabais sigue manejando

Voz 0645 12:53 en el partido no claro será decisiva ganando de sirve de no no entender el partido pero es difícil aceptado ese sí es baloncesto pasado muchas veces eh pero bueno si no tengo muchas explicaciones yo ahora mismo estoy un poco tocado fondo la con las diez Hay bueno vamos aprendiendo de de este partido ha dado muy solo no estoy para apuntar a un compañero otra cosa ya sé que no hemos ese tiro libre que ha repetido por un bocinazo también un poco extraño no ahí ya no creo que sea nuestra culpa a nosotros como equipo que que pase algo era porque tampoco la culpa de del CSKA no que lo estaba medio lo que ha pasado fuera del campo es lo que hay no comerán a ganar la Liga

Voz 0889 13:51 así es algo ser en la sintonía de El Larguero con el resto de compañeros como es lógico compartiendo este tiempo de intervención

Voz 1991 13:59 gracias Leku hemos escuchado al jugador del Real Madrid en otro punto del Buesa Arena está Kevin Fernández con protagonista hola Kevin

Voz 10 14:07 pues aquí estamos con Nando De Colo Nando buenas noches vaya victoria contentísimo no sentirse muy muy contento pero ahora ya hemos ganado tenemos que pensar en el próximo hoy de que ha sido mérito a la victoria porque estabais catorce puntos abajo como lo habéis hecho pues con mucho carácter como lo hemos hecho durante toda la temporada el equipo han tenido una buena línea sido sólido porque no ha venido abajo si si es que al final como equipo son más importante que tú cómo te has encontrado más de veinte puntos la verdad es ese estado inspiradísimo al final no

Voz 11 14:37 si BAA mejor en la segunda parte un poco un poco en la primera no mucho ritmo pero como lo he dicho tenemos muchos jugadores para Irak

Voz 10 14:44 Bdos muy rápidas para el checa que significa esta victoria porque esa vista unos abrazos impresionantes sí porque sabemos que es que si no nos hablábamos ahora cuando vemos que vamos hasta la final tenemos que aprovechar este momento pero como lo he dicho ya vamos en el vestido a yo ya pensaba en el siguiente la última el abrazo más importantes serán la final no que te esperas del partido contra sorprendido ganando a Fenerbahce no la verdad es que no me sorprendieron

Voz 11 15:09 es un equipo que juega muy bien y que que que sabe cómo cómo jugaba como equipo tienen muchos buenos jugadores aquí y ahora tenemos que qué tal

Voz 10 15:18 es para prepara este próximo has hecho alguna apuesta así ganas bueno Se marcha rápidamente ya está muy solicitado Nando De Colo que se marcha al auténtico protagonista del CSKA de Moscú en el pase a la final del equipo moscovita gracias Kevin

Voz 1991 15:31 encantado dice pues claro no vamos a desaprovechar el el la abrazarlos porque estamos en un momento alegre no hay que desaprovechar nunca un abrazo Pacojo

Voz 0699 15:38 abrazarse precioso gesto de amor y amistad nada entiendo que ese abrazo más sinceramente tienen motivos para

Voz 0455 15:46 ahora pues claro

Voz 12 15:48 o sea o no en las derrotas el machismo abrazarse

Voz 0699 15:51 detrás de otra manera no no no es como se venga

Voz 0455 15:54 sí bueno palmaditas en la espalda a la venga a correr

Voz 0699 15:57 de consuelo los abrazos con suelo es decir está muy bien pero Morán menores hombre con solo darle

Voz 1991 16:02 Antoni Daimiel qué tal muy buenas qué tal buenas noches Yago Óscar Quintana buenas noches

Voz 13 16:07 hola buenas noches Daimiel Los abrazos siempre son bonitos sí sí sí sobre todo cuando se gana no cuando se pierde no dan ganas se agitan es abrazarse pero bueno la verdad es que tienen razón de Colón estoque decía no que les ha pasado ya en otros partidos esta temporada ellos no le han perdido la fe al encuentro pese a ese menos catorce el tercer cuarto ya han ido poco a poco y sobre todo eh que esto es muy importante en el deporte de alto nivel han sabido aprovechar un momento de crisis en el último cuarto del Real Madrid rusos cuatro últimos perdón esos cuatro minutos desde el ocho al a que quedaran cuatro que el Real Madrid bueno pues ha encadenado hay errores y faltas muy importantes la técnica Laso y ahí lo ha aprovechado CSKA con un parcial de diez dos se ha metido en el partido y luego ya al Real Madrid con menos

Voz 1991 16:56 piezas con las que contar debido a esas faltas le ha costado Óscar porque no es tal en Madrid en la final

Voz 14 17:02 bueno porque les faltó solidez no

Voz 15 17:04 habían apuntado para como el último cuarto que me

Voz 14 17:08 un segundo Oscar quizás

Voz 1991 17:10 es como funciona esto manda el directo y está Kevin en la rueda de prensa de Pablo Laso que establece ahora mismo Kevin

Voz 16 17:15 está hablando sobre el arbitraje la escuchamos

Voz 1635 17:18 no entiendo una técnica cuando me giro al banquillo a decir porqué saca de qué es lo que he dicho me girado a él esto porque esa Qaeda después de un tiro libre no ha habido ninguna acción para protestar adelante no esto es lo único que te puedo decir porque esto es personal o con el partido esto es persona yo me he girado les echo mucho antes he tirado la toalla porque saca Edith en una pared en la que no hay nada es sacar de fondo yo creo cuando hemos tenido la ventajas estábamos jugando bastante bien defensiva y ofensivamente creo que teníamos problemas de faltas en algunos jugadores pero el equipo ha bien el pero bueno ellos tienen mucha calidad hayan sido capaces de volver a entrar el partido con unos triples claves que podíamos haber defendido mejor y sobre todo con la sensación de que el tiro libre les daba mucha tranquilidad no juego

Voz 16 18:13 está bastante cabreados respecto al arbitraje Pablo las soy la cara lo dice mucho le están preguntando contiene no la rueda de prensa le pregunta no era como veinte de motivarles bajo el tercer cuarto puesto primero que estoy jodido

Voz 1635 18:28 yo mi obligación

Voz 3 18:35 en el

Voz 1635 18:37 como en las victorias celebrarlas pero saber que rápidamente hay que cambiar el chip y pensar en lo que tienes por delante si hoy te dijera que no pasa nada sería absurdo estamos jodidos perdió una una oportunista una oportunidad estábamos muy cerca de En el Campeonato de Europa hemos sido campeones hasta hoy obviamente estamos jodidos con lo cual no es fácil pero también creo que que es nuevo nuestra obligación como deportistas darle la vuelta lo más rápidamente posible como tú dices pues tenemos otro partido en cuarenta en cuarenta y ocho horas iremos otro en otras cuarenta y ocho horas con lo cual muchas veces lo grande del deporte es que te da otra oportunidad y obviamente es lo que he intentado transmitir a los chicos en cuanto al terminar el partido

Voz 16 19:30 era muy largo de Pablo Laso durante toda la rueda de prensa acompañado por sus ayudantes y le preguntaron por ser yo sobre cómo le han visto sobre ellas si creen que ha sido demasiada presión por haber llegado muy justo físicamente a ver cómo le he visto Pablo Laso al ser yo le preguntan si hablo con él como la vistos partido de Pablo los Foo para responder ahora mismo por con Seat iba

Voz 1991 19:54 la verdadera emociones con él

Voz 17 19:57 a rematar la jugada de la técnica el si te han dicho algo los árbitros cuando tú y tu ayudantes la habéis explicado que el que había dicho lo que has referido de Tabares

Voz 1635 20:06 bueno respecto a Llull yo creo que si hay una cosa grande que tiene un jugador como es su corazón y es el primero que está jodido estoy seguro que él lo hubiera gustado mejor jugar mejor hoy pero bueno si es verdad que que que él es el primero lo que se siente así porque bueno pues han sido dos años difíciles el año pasado con una lesión muy larga y este año con pequeñas lesiones que le han tenido parado y que no han dejado coger ritmo vamos un como estamos hablando de un jugador que volveremos

Voz 1991 20:36 vamos a escuchar lo que ha dicho Pablo Laso hablaba de Llull que en bueno estará bien o mal de una mandarina de esas suyas en un momento clave en el partido que ha metido de nuevo al Madrid que ha sido brutal ahora os pregunto por esa jugada polémica Hay por lo que comentaba Pablo Laso pero Óscar estabas analizando el partido

Voz 15 20:53 sí la eso es todo muy extraña no el Madrid siempre en los partidos en los que se está jugando algo que son importantes nunca tiene un último cuarto encaja tantos puntos no ha encajado treinta puntos luego está muy mal también el tiro de tres no solar metido creo que dos en el Real final de Liga recibe un hotel de la mandaría que tu decías de ningún triple más no no no no es habitual en el Madrid pero el todas esas dos circunstancias han coincidido hoy el es un gran equipo lo aprovechando que además os y porque la ganado dos partidos de la liga regular en la temporada eh

Voz 1991 21:26 Pacojó en la jugada esa que de la que habla Pablo Laso de tirar la toalla

Voz 0699 21:31 y uno de los tiros libres de Nando De Colo de cuando suena la bocina Pacojo

Voz 1991 21:36 le damos segundo que pide paso a casa su Marta muy buenas

Voz 2 21:40 aquí estoy muy buenas eh mira con Sergio Rodríguez la cara sonriente del partido que menudo partidazo has hecho Serge muy buenas

Voz 1897 21:48 partido muy bueno para todos de sabemos que jugar contra el Real Madrid es muy difícil un equipo con muchísimo talento muy competidor con mucho está como con con con mucha experiencia y muy ganadores y la verdad que que bueno contento hace un año complicado para nosotros hemos tenido momentos difíciles y creo que que esa confianza que hemos construido durante el año yendo bastantes veces perdiendo en el tercer y cuarto cuarto hoy ha tenido un buen resultado y los años iguales sí bueno la verdad es que hemos trabajado mucho ya que tanto el equipo como yo personalmente para llegar a la Final Four y estar bien cuando juegan estos equipos en estos club Real Madrid Fenerbahce nosotros sabes la presión que hay sabes que te la juegas todo aquí así que bueno ahora queremos terminar lo bien que tenemos un partido muy complicado contra un equipo con muchísima confianza hay mucho talento iguala a eso a eso tenemos que prepararnos me decía es que

Voz 3 22:40 a que recibía al Checa hoy ha sido al revés la verdad

Voz 1897 22:43 sí yo creo que que el equipo como te he dicho lo tenía la mochila de durante todo el año yo soy pues bueno o te pones once puntos abajo catorce puntos abajo tienes que creer mucho contra contra el Real Madrid para para poder darle la vuelta Hay pero bueno por suerte ha sido así son partidos muy complicados venir aquí en la Final Four y jugar una semifinal muy contento

Voz 3 23:05 pues la victoria ayer echaba balones fuera pero el secreto está en los bases

Voz 1897 23:09 bueno yo creo que para nosotros es muy importante estar bien con mucha energía después como ha pasado durante todo el año e algunos saldrá Hay las meterá y eso es lo que he ido pasando lo hemos tenido normalmente tenemos durante el partido ratos malos no jugamos tan bien pero pero el equipo sabe recomponerse y luchar hasta el final y lo que tenemos que tratar el domingo es eso de tener la misma energía iría

Voz 0699 23:37 algunos atrae las meterá rendido por la victoria del F

Voz 2 23:40 es

Voz 1897 23:41 bueno tal y como venía las las cosas de sabía que podía pasar el el Fenerbahce ha venido muy mermado con las lesiones a Unió con muchísima confianza a un equipo que durante todo el año te vas planteando que que puede tener un bajón pero no la ha tenido a ganar al Barcelona que era un playoff complicado después haber perdido un partido en casa ganando el quinto así que otro partido

Voz 3 24:02 en el foro complicado y extraño para ser campeón de Europa

Voz 1897 24:06 ojalá la verdad que he trabajado mucho para llegar a esta situación y bueno una vez que estás aquí sabes que un fin de semana y que tienes que darlo todo como como como lo he hecho siempre para mí es muy importante competir ganar divertirme y cada partido y cada oportunidad que tengo intento disfrutar al máximo se que a veces pues bueno no se puede como el año pasado pero pero creo que con constancia y con con tesón que aunque parezca que que que por mi forma de ser y de jugar a veces no no

Voz 0699 24:35 o sea tanta sí sí

Voz 1897 24:38 la tengo y siempre poco no da buenos resume

Voz 3 24:41 sí escogido para hacer el mejor partido con el CSKA y ante el Madrid bueno como como te he dicho que lo que que que que ha habido diferentes partido durante todo el año e debemos tenemos gente con mucho talento gente muy anotadora entonces pues a veces puede te toca notar un poco menos y tratar de de manejar un poco más

Voz 1897 24:57 situación hay y hoy pues bueno me han entrado oí también lo trabajas para para que en estos momentos te entren pero bueno muy contento por por haber ganado sabíamos que que era un partido dificilísimo porque jugar aquí en en España contra el Real Madrid con con el equipo que tienen la experiencia que tiene como he dicho con el nivel de talento de ganadoras que son muy complicado

Voz 2 25:20 ha podido hablar con alguno de ellos de tus antiguos compañeros

Voz 1897 25:23 no todavía no ha hablado acabamos de terminar Si bueno e deseando un poco irá el vestuario para para calmar una ducha así podré unos

Voz 3 25:31 Kansas una confesión metes la primera que ha metido ya el cosquilleo lo tenías lo que sí es verdad que cuando las

Voz 1897 25:37 José te empiezan a salir es diferente pero va a ser un partido complicadísimo no hemos tenido la ventaja creo que en ningún momento hasta el final y bueno eso cuando somos un equipo tan tan tan bueno como el Real Madrid es muy difícil así que bueno no sorprendido porque se de lo que somos capaces como hemos hecho durante el año pero así ha sido un partido que que hemos tenido ahí que que lo hemos hecho

Voz 3 26:00 mucho coraje Sergio la última por mi parte que te tienes que

Voz 2 26:02 el área ya descansar ganado la Euroliga con el Real Madrid que significaría Bharatiya en esta segunda temporada ganar la Euroliga también con el CSKA

Voz 1897 26:08 bueno cuando juegas en Europa quieren ganar la Euroliga como sea sería muy importante Roca han sido dos años muy buenos el año pasado pues te quedas con la sensación de Marta hasta el Duomo y este año pues queremos rematarlo para mí eh todo el baloncesto y trato de de siempre pero pararme para para estar lo mejor posible y ahora que han un día y medio para para poder estar estar otra vez recuperado bien

Voz 2 26:35 pues se lo llevan se lo llevan a Sergio Rodríguez lenguas hay que hablar poco estaba Ana de tampoco es el momento pero pero bueno a lo mejor el domingo en función de cómo termina el partido es verdad que es una posibilidad pero también te digo ya o que todavía no hay nada eh que tanto el jugador el club tiene la posibilidad de decidir al final de temporada

Voz 1991 26:55 esta medida si es verdad que es una posibilidad

Voz 2 26:57 se iba ya Sergio Rodríguez con esa sonrisa con esa el brillo en los ojos han conseguido esta vez llevársela alegría se han metido en la final de la Final Four

Voz 10 27:05 la Euroliga de todo me gastó el domingo si consigues hablar con él

Voz 1991 27:08 dices Álora a ver qué te va diciendo a partir de ahí

Voz 2 27:13 mira esta es esta mañana hablábamos con la familia las pequeñas ya saben ruso ya saben inglés así que mira que aprendan italiano sería una buena una buena oportunidad

Voz 1991 27:21 hombre tanto yo siempre digo lo mismo el uno de los mayores cosas positivas que puede sacar un deportista viajando es aprender los idiomas de de cada sitio en el que está si hay protagonista volvemos Marta me quedan cinco minutos para la Unesco os quiero preguntar por el gran protagonista

Voz 0699 27:36 la Pacojo el Chacho que partido pues se ha hecho un partidazo estaba viendo las estadísticas veintitrés puntos en veinte minutos pero no sólo eso recurrir cuando el timón no ha entrado de entrada en el partido ha sido el que le ha metido el ritmo que quería el equipo has ha destacado al CSKA en ataque en momentos de del partido bueno pues yo voy a contar una anécdota que viví ayer ayer en cuando la comparecencia ante todos los medios de comunicación que se juntaba al Real Madrid con el CSKA aparecía Sergio Rodríguez pegaba un saltito desde detrás de un telón decía ya estoy aquí preguntarme lo que queráis cuando ves a un jugador así el sabes que de tiene una Sanitas especiales y que está muy motivado y efectivamente eso era antes del partido haya sido en el partido y refrendar todas las ganas la motivación y uno de los factores clave junto con Nando De Colo de que el CSKA este en la final mal

Voz 13 28:26 ahí ya tenía el picor cito en Daimiel el Chacho bueno hay veces que hay partidos por muy importantes que sean que se pierden desde el primer cuarto y hoy ha empezado muy mal CSKA y ha sido Sergio Rodríguez el que les ha arreglado el partido en ese primer periodo con yo diría una exhibición es que salvo un triple de Clay Bull el resto de canastas en juego de CSKA venían determinadas por asistencias a puntos directos de Sergio Rodríguez Ivo no ha habido momentos luego para todos no precisamente cuando les da descanso a The coló eh juega Sergio Rodríguez el partido no está bien para ellos mete a De Colo le da descanso a Sergio Rodríguez el partido mejora coincidiendo con todos esos problemas del Real Madrid en cualquier caso la suma en ataque de color hoy de Sergio Rodríguez

Voz 1991 29:14 la brutal es difícil dos esa difícil de de Kily

Voz 13 29:16 tirar no es verdad que a veces son jugadores que se toman sus descansos en defensa porque no pueden estar al cien por cien en un lado y en otro de la cancha pero ha suplido todo eso también atrás en el último cuarto muy bien contrabajo de otros jugadores especialmente Daniel Hackett el equipo de CSKA ha hecho una buena dirección y Turís en la segunda mitad Óscar

Voz 15 29:37 sí lo que cuando no cuando estás en el partido luego de Colo ha puesto la guinda al pastel no porque ha sido el queda ha liderado la remontada con ese triple el que faltó comunicación entre Taylor muy muy bien

Voz 0699 29:52 claro ellos como estamos

Voz 15 29:54 ha sacado el Real Madrid no jugador que hasta aún mejor tanto en ataque cuando echó de falta que no apareciera final de que el cuarto y último

Voz 1991 30:03 las doce en punto hacemos un pequeño alto en el camino y terminó con vosotros seis

Voz 1991 33:04 seguimos analizando los partidos de semifinales de la Final Four de la Euroliga se han disputado en Vitoria ha caído el Fenerbahce ha caído el Real Madrid que no va a poder disputar el título nos pide de nuevo paso Marta Casas con protagonista Marta

Voz 25 33:19 pues otro jugador del Real Madrid David buenas noches por decir algo decepción infinita imagino

Voz 26 33:28 bueno ahora es muy difícil hablar por la de Soto peruano que dolido porque no era lo que queríamos que no es decir

Voz 25 33:41 qué es lo que ha pasado porque por en la primera parte sobre todo habéis tenido una ventaja buena se ha visto cómo con mucha fuerza con mucha energía que ha pasado después

Voz 26 33:49 no bueno creo que eso es también han hecho un gran trabajo no se no ha podido anotar al bulto no se han estado muy bien así que

Voz 25 34:01 bueno los donuts y con muchos problemas de faltas al final muchos eliminados que eso tampoco es habitual

Voz 26 34:07 sí sí educados verdad que ha sido un factor importante para Amazon no pero bueno ya está horas espera terminar para eh

Voz 25 34:21 eso sí hay que mirar para adelante Gaby pero sin olvidar que el camino que habéis hecho está aquí ocho meses de mucho trabajo que aquí sólo llegan cuatro equipos

Voz 26 34:28 es exactamente creo que trabajo durante toda la Euroliga haciendo un muy buen no es bueno para el equipo oí creo que eso tenemos que que valorar brutos

Voz 25 34:41 Davis a sobreponerse de esto imagino que de lo más difícil también es tener que pensar ahora en jugar el domingo un tercer partido un tercer y cuarto puesto que eso ganas ninguno

Voz 26 34:50 bueno creo que es hoy obviamente es un día difícil y duro tener que has besado verlo pero bueno como decía hay que hay que mirar para adelante porque ahora el domingo te partido Navia gracias

Voz 27 35:07 bueno pues protagonista de el Real Madrid

Voz 1991 35:10 que no va a poder estar en esa final del del domingo lo comentábamos lo cuenta incluso

Voz 5 35:17 Pacojó el hecho de que el encargado entre ellos jugadores importantes de de personales

Voz 1991 35:22 muy pronto como Rudy Tabares

Voz 5 35:25 podido influir en el desarrollo del partido pero seguro quiero decir cuando lo

Voz 0699 35:28 tres claves de faltas personales yo sé que el Real Madrid trata de no bajar el pistón pero creo que hemos comentado mucho el dato de que el Real Madrid ha encajado treinta puntos en el último cuarto quiero decir si el Real Madrid está con más intensidad defensiva si se corta menos porque los jugadores disponen de más posibilidades para defender más fuerte el Real Madrid no encaja treinta puntos en el último cuarto entonces esta carga de personales a lo largo del del partido en el último cuarto acabó penalizando al Real Madrid en un en un encuentro que es un es un partido que se mueven en distancias cortas en un partido así seguro es decir respondiendo a tu pregunta después de alargar me tanto si ha influido de manera definitiva Daimiel

Voz 13 36:09 sí ha influido yo creo que Pablo Laso habrá insistido mucho con que tenían que ser muy duros en el tercer cuarto ni mejorar la defensa que no había sido buena en el segundo al equipo leído bien con esa dureza al principio ha habido muchos contactos por ejemplo Campazzo contra Sergio Rodríguez que nos han pitado el partido será puesto con un parcial de dos doce ocho veinte muy favorable pero ha llegado un momento en el que los árbitros han cambiado el criterio de han empezado a pitar cosas que no están pitando al inicio de esa segunda mitad no y ahí el Real Madrid no ha cambiado el Real Madrid ha visto ha sentido que le iban bien las cosas siendo duro ha seguido siendo duro han ido cayendo las faltas y además muy concentradas en jugadores básicos en jugadores muy importantes no sólo en este partido sino los últimos y eso yo creo que es psicológicamente lo ha acusado el equipo de cuando ha visto que Campazzo ya no iba a poder defender igual que Tabares nueva poder defender igual que Rudy lo mismo bueno yo creo que el equipo bueno Se agarrotado un poco al al no tener al cien por cien atrás en defensa a estos jugadores

Voz 1991 37:08 los descarte con las visto

Voz 15 37:11 parecido yo creo que sí que ha aceptado la criterio que haya cambiado en mitad del cuarto oí el que ha adaptado mejor y es más divisas bloquea un poquito porque ha perdido su energía que tenía en defensa y eso también lo ha contagiado en ataque que ha jugado más corto más sucio no solucionado bien los los tilos y eso le ha hecho perder un poco la iniciativa no y al final cargar son poco toda la presión de jugar al final jugando en Vitoria está jugando en España de actual campeón mitos hola aquello de golpe en ese final en el que Madrid no ha podido llevar a buen término conseguir la victoria

Voz 1991 37:45 pues voy a haber un tuit que es me lo ponen las lágrimas pero a verse adivináis de quiénes a ver veo a mucha gente Veo veo a mucha gente criticar a Llull el que ha dado todo por este club ha trabajado como un animal para volver a recordar todo lo que ha traído al Madrid él debería ser el ejemplo de cada jugador que juega a este bonito deporte

Voz 0699 38:04 Sergi te quiero te queremos Luka Doncic sí señor entendí las críticas Ayun no no no puedo entender que haya gente que critique a Llull de deberían de ha leído críticas eso sí sí seguro estoy seguro bueno que en las redes sociales y dices hola buenos días y te dicen el aparatito bueno día tu quiero decir es seguramente habrá habrá gente que que que le que le critique pero Sergio Llull hoy ha hecho un partido no su mejor partido con el Real Madrid pero ha metido trece puntos ha metido el triple que ha dado cierta esperanza en la recta firmó una cierta esperanza no esperanza en en la recta final del partido y como decía Daimiel ha fallado otros pero Sergio Llull será afortunadamente Sergio Llull desde el principio hasta el final no sólo hoy que también ha dado cosas sino a lo largo de su trayectoria saliendo de una lesión complicadísima con muchas complicaciones durante este año que ha tenido muchísima molestia porque ha cambiado le ha cambiado hasta la pisada poca ya que no ponemos a contar Puel lo contaremos todo cuando uno sale de una lesión importante ni siquiera la manera de pisar en la misma eso les genera nuevas molestias etc etcétera es decir que Sergio Llull ha venido arrastrando un pequeño calvario a lo largo de toda la temporada se ha querido recuperar para estar a lo bestia en en la Final Four ha llegado no al cien por cien aunque él dice que sí pero yo sé también que no ha hecho el esfuerzo de estar aquí creo que criticara Sergio Llull sinceramente me parece un sacrilegio es como si hay alguien que critica a León

Voz 13 39:28 sí

Voz 1991 39:29 Daimiel lo voy a decir Malí pronto mejor de la gente con poca memoria eh

Voz 13 39:33 ya pero es habitual no no hay que hacerles mucho caso eh yo creo que Llull ha llegado donde ha llegado siendo así es un jugador atípico eh que a veces ahora impresión de de atrevido además en la pista pero en la cuenta después de la suma el arresta de de todos estos años está todavía en muy positivo no entonces bueno pues el sabemos cómo se va a comportar la pista es que no debe sorprender a nadie y luego ya está en la capacidad de del entrenador del equipo de ir equilibrando manejando todas esas cosas pero es que nadie podía dudar de cómo se iba a comportar en la pista You'll estuviera más o menos acertado siempre ha sido así eh Oscar

Voz 15 40:13 bueno es que yo les todo corazón cabeza competidor el HD fondo por estar en su compromiso con el Real Madrid absoluto hay que recordar a los desmemoriados que denuncia una oferta importante de Houston cuando en la última renovación de tuvo el Real Madrid él está feliz al Madrid lo dará todo por esa camiseta porque es el club de sus amores y hay días que todo vamos a afortunado que otros perdón como hemos visto y siempre lo intenta soy al banquillo destrozó había sido capaz de volver a la pista de meter un triple que volvió a dar vida al Real Madrid

Voz 3 40:39 el caso sea un plazo plazo es el Llull

Voz 1991 40:44 de las mandarinas de Llull vamos es a la que clava él y Carrie vamos poco más que en algo más que decir del Real Madrid lo digo sino os pregunto por la final a quien veis como favorito

Voz 13 40:55 el Madrid nada más no no no hemos hablado bastante bueno ellos ya lo han dicho pensando en próximos compromisos pero yo creo que siempre estos clubes los más poderosos de Europa trabajan eh y hay que evaluarlos con el hecho llegar a una final four luego ya esto se deciden detalles

Voz 1991 41:12 final CSKA Anadolu Efes que ha pegado el gran petardazo se quiere decir ha ganado al Fenerbahce que era el gran favorito y además metiendo en un repaso importante Pacojó

Voz 0699 41:22 sí es verdad que ha ganado fácil y viendo el desarrollo del partido ha sido así de sobretodo a partir del tercero

Voz 1991 41:28 jugador del Fenerbahce daba dinero por poner a otro en el Vestuario al final allí aguantas en la chapa de de Obradovic

Voz 0699 41:34 sí sí zanjado pero vamos opera con total seguridad es verdad a pegar una chapa y grande una chapa merecida pero es verdad que Fenerbahce llegaba muy tocado a esta final four es difícil de entender porque la gente ha sido el primero de la Euroliga como poder decir eso que le faltaban dos jugadores claves cómoda Tom Flaubert y dos jugadores que llegaban entre algodones como Calin Ichi Vesely aunque hoy bese Live ha jugado un buen partido dicho esto es verdad que es sorprendente que el resultado final sea un setenta y tres noventa y dos y que haya un jugador como el Arkin quedará treinta puntos OMIC que tenga veinticinco entre los dos te hagan cincuenta y cinco puntos destrocen absolutamente por por fuera al al Fenerbahce pero bueno es demérito de Fenerbahce mucho mérito hay que decirlo también de Efes que el año pasado fue el colista de la Europa

Voz 1991 42:24 ya Daimiel yo me imagino Abramovich entrando en El vestuario diciendo Drac Aris

Voz 13 42:29 si él ha visto muy enfadado durante el partido porque él rara a veces Raúl se vea Obradovic que no puede controlar desde el banquillo a través de de su defensa de sus extra las instrucciones de su pizarra sobre todo defensivamente un partido y hoy no ha podido hacerlo yo recuerdo en una entrevista con Pablo Laso hace dos años Pablo Laso decía que hoy en día en el baloncesto FIBA

Voz 1991 42:52 si un equipo se las arreglaba era capaz

Voz 13 42:54 anular a un jugador rival fuera quien fuera Icon este la Arkin está difícil está muy difícil le da igual la pizarra el entrenador los rivales que pongas en contra del a este no hay quien lo sujetos

Voz 3 43:07 Óscar

Voz 15 43:09 bueno el hablando de la Arkin no ha evolucionado como jugador no es mejor jugador que vino a Vitoria son jugador ya añadido en la Armada el tiro de tres que antes era más irregular y estar en un momento de forma extraordinario no acompañada más de Meetic llegaban a la Final Four sin ninguna presión era ya una fiesta que él es el Final a un gran momento de forma ha aprovechado eso no como hace un par de años reprochó pretemporadas Cuban lo como club aunque también se metió en la final no veremos a la final yo creo que favoritos es que es que lo lógico es que gane pero es va a poner difícil el el F

Voz 1991 43:42 ganador de la fina al Oscar CSKA o Anadolu

Voz 13 43:46 desde el CSKA Daimiel Bono vamos a variar venga Anadolu Efes Joe