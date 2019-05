Músicos, pero también alcaldes

Voz 2 00:00 que va

Voz 0874 01:16 en la radio es José María José María buenos días

Voz 8 01:19 hola buenos días Javier existe aquí esta mañana porque

Voz 0874 01:21 Rafa Panadero ha tenido que cumplir con una pequeña obligación laboral que le ocupa durante la semana entre colaboración y colaboración musical en este programa que su trabajo primordial digamos

Voz 2 01:31 se ha tenido que ejercer de jefe de Internacional ya ha viajado a Bruselas porque hay unas elecciones europeas el próximo domingo no sé si sabes

Voz 0874 01:38 sí sí de las que tú estás muy pendiente también como corresponsal parlamentario son importantes además coinciden en España suele decirlo con elecciones autonómicas y municipales

Voz 2 01:46 sí de esas precisamente quería hablaros esta mañana de artistas de cantantes que han ejercido de alcaldes

Voz 0874 01:53 eso hace que encaje que hay empezado con Clean is good cantando no sabía cuál era el motivo de que saliera han tanto en este en esta sección pero está claro que la estoy de aquí por ser porque fue alcalde de la ciudad de Carmel un pequeño pequeño pueblo en la península de Monterrey cerca de Los Angeles

Voz 2 02:09 muy agradable en efecto y además de actor y director de cine toca el piano ha compuesto de hecho varias bandas sonoras de algunas de sus películas y cuando empezó en una serie de televisión de vaqueros se atrevió a cantar temas como este don fans Miguelín que no es

Voz 0874 02:24 su faceta más votado la de cantante pero tampoco está mal no incluso como que he visto político ha tenido momentos de mayor gloria como cuando habló a una silla vacía dirigiéndose a Obama en la convención republicana

Voz 2 02:35 oye es curioso porque es republicano pero luego defiende los derechos humanos la sociedad multirracial está contra el intervencionismo militar estadounidense

Voz 0874 02:43 bueno es uno de esos republicanos progresistas que abundan en Hollywood si te paras a pensarlo

Voz 2 02:48 una libertad de palabra en cualquier caso y de acción que parecen vedados a la mayoría de candidatos que concurren aquí en España en una formación política

Voz 0874 02:56 oye en otros países hay músicos que hayan sido alcaldes

Voz 2 02:59 en Francia hay alguien que también es famoso incluso en España es muy conocido es cantautor ya ha sido alcalde

Voz 9 03:07 sí

Voz 10 03:11 sí

Voz 12 03:24 eh

Voz 7 03:55 la foto día

Voz 13 04:12 no

Voz 2 04:15 ya le ha reconocido es Francis cabrea el aquí conocido por La quiero a morir un clásico de seis años setenta que el propio Cabriel interpretó en español el que luego se han hecho inversiones incluso

Voz 0874 04:25 fíjate escuchando en principio porque pensaba que podría ser ya que no es serlo de guitarra le va tan relajado tan tan de Oklahoma no Ifop fue alcalde Francisco Brines

Voz 2 04:36 sí de una pequeña población hasta for la Aquitania francesa en el sudoeste que es de hecho su pueblo natal porque allí nació en el seno de una familia de emigrantes italianos el alcalde durante su mandato que en Francia es de cinco años pero luego ha estado vinculado al Ayuntamiento como concejal hasta dos mil cuatro y es curioso porque la canción que estamos escuchando habla de la decisión de tirar un árbol centenario que está en una rotonda a punto de caer

Voz 0874 05:02 la división complicada sin duda para un alcalde tradición ecología historia de pueblo

Voz 2 05:06 a políticas lo que tiene Javier a veces hay que tomar decisiones contra tus propios

Voz 0874 05:10 sentimiento alguno es bueno pero si antes en la política local es porque estás implicado en la comunidad en la que vives pretende participar un poco en la mejora en el desarrollo

Voz 2 05:17 sí pero no todo el mundo se atreve a dar ese paso una cosa es un pequeño pueblo del sudoeste francés como este Francisca Brel y otra cosa una gran ciudad sin duda es más fácil si vas en grupo A

Voz 7 05:43 José gratis

Voz 15 06:04 no

Voz 2 06:07 ahora hay gente que tiene la música su expresión ciudadana hay política en un momento determinado bueno Danes

Voz 0874 06:12 Nuestra nuestra selección musical se tienen los años en París se esto me suena de todas maneras a música mestiza porque sino no entendido mal al hablar de españoles y portugueses

Voz 2 06:20 habla de una calle de Toulouse de hecho la ciudad arroja por el color de sus edificios de ladrillo que tanto gustaba por cierto a nuestro añorado Carlos Llamas se trata de un barrio muy popular donde llegaron los exiliados de España los emigrantes de Italia de Portugal de Argelia donde nación grupo que se llama hacer

Voz 0874 06:36 lo que me recuerdan un poco a la música de Manu Chao y la mano no

Voz 2 06:39 sí porque son más o menos de la misma época con las mismas inquietudes Z fue de hecho un colectivo musical que dio el salto a la política municipal en este cambio de siglo bajo las siglas motive es

Voz 0874 06:51 motivados sí que llegó a conseguir en dos mil

Voz 2 06:53 uno cuatro concejales que no es poco en el Ayuntamiento de Toulouse dos mil uno

Voz 0874 06:57 pasado muchos siguen allí o no no siete años

Voz 2 07:00 después en dos mil ocho decidieron integrarse en una candidatura conjunta de la izquierda antiliberal lo que provocó la ruptura interna en el grupo municipal musical Salah amo CRAM Majid se Free de da acabaron enfrentados

Voz 0874 07:14 son hicieron un Iglesias Errejón no es lo que tiene la izquierda

Voz 2 07:18 donde también tenemos la figura del diletante

Voz 0874 07:21 el diletante que es el que cultiva la política como aficionado que por qué no se atreve como profesional ya sea por inseguridad o por no considerarse capaz de ello no

Voz 2 07:29 entre los cantantes tentados por la política municipal tenemos a alguien muy conocido

Voz 3 07:46 a come hecha con Kobe no cómo le va

Voz 16 08:17 eh eh

Voz 0874 08:24 la voz inconfundible a Adriano Celentano que es todo un referente en Italia de la música también de la política pero nunca dio el salto a al ejercicio de la política no como hizo su paisano Berlusconi

Voz 2 08:35 pues fíjate que hace unos años se dejó querer un amigo suyo le propuso su presencia en un acto público para que fuera nada menos que alcalde de Milán

Voz 0874 08:44 qué pasó no se concretó no

Voz 2 08:46 fíjate que Celentano incluso llegó a anunciar su primera medida será derribar la torre Pirelli un rascacielos milanés al que ya dedicó la canción que estamos oyendo un albero de treinta y un árbol de treinta pisos en el que simbolizó ya en los años setenta del absurdo a su juicio del desarrollo desmedido e inhumano de la ciudad

Voz 0874 09:27 el otro lado de Estados Unidos de Francia de Italia en el Reino Unido que se parece tanto a Estados Unidos donde estas cosas no ha habido algún músico que haya dado ese salto a la política

Voz 2 09:35 cuál sí sí de hecho uno de los integrantes de una de las bandas de brit pop más influyentes de los últimos años

Voz 18 10:04 se supo ayer hay Wallis como Mikel Landa Carlo Jessica

Voz 0874 10:49 no pero los temas más representativos de que es la banda que tuvo que competir con Oasis y aunque no llegó a alcanzar tanto éxito mundial como los Gallagher bueno pues sí que se ha convertido con los años en banda de culto no

Voz 2 11:00 si su líder Damon Albarn sigue sorprendiendo por esa creatividad que bueno que lleva a cabo en solitario en su concierto en solitario ya al frente de formación es tan singulares como Gorillaz cuyos

Voz 0874 11:11 componentes sino recuerdo mal son dibujos animados nave

Voz 2 11:13 los Alba no se ha metido en política que yo sepa no en efecto es lo bueno es activista pero no ha dado el paso a la política efectivamente Se trata de Eluana teoría de Blair de Antrim que milita en el Partido Laborista e intentó entrar fíjate en el ayuntamiento de Westminster City en el del distrito de la calle Church de Londres y finalmente consiguió ser consejero del condado de no

Voz 19 11:37 bueno pues al final lo consiguió

Voz 0874 11:38 de todas maneras son sí que son muchos los cantantes que se han metido en política de más altos vuelos no solamente municipal no estamos hablando es has Rubén Blades si Bill veto quién si ellos por ejemplo han sido ministros no Blades en Panamá Berto

Voz 2 11:53 Basile también estalló que Diego

Voz 0874 11:56 el candidato a la presidencia en Senegal

Voz 2 11:59 yo la verdad es que hay bastantes nombres no al cantante del grupo australiano The Midnight Oil no me acuerdo del nombre exactamente pero también ha estado metido en política pero ya te decía que quería en esta ocasión hablar de alcaldes de concejales de política local

Voz 0874 12:12 la semana que vienen de Estaràs dando cuenta precisamente de esas elecciones municipales autonómicas y europeas desde tu voto trabajo que es el de cualquier parlamentaria eh

Voz 2 12:20 exacto es jornada de reflexión estaremos así que hoy era el día para que no nos persiga la Junta Electoral Central que ya sabes que está muy quisquilloso en esta campaña

Voz 0874 12:29 así que Rafael saber de que viene deberá sortear los temas políticos pero yo creo que el chaval tiene recursos

Voz 2 12:34 sí sin duda vendrán fresco de Europa

Voz 0874 12:36 a Coruña en Galicia entre al agente en el teatro y arrancamos a las nueve

Voz 19 12:41 junto conmigo hasta luego Chema hasta luego un abrazo

Voz 20 13:23 en