Fervor desde Buenos Aires

Voz 3

00:40

nunca había estado en Buenos Aires de modo que antes de llegar era para mí una ciudad de palabras fervor todo el rato me venía a la cabeza fervor de Buenos Aires que es el título del primer libro de poesía de Borges su poemario tiene casi cien años pero está enorme Metrópolis es cinco veces más antigua la devoción que Borges había definido como fervor irrumpió en mí como fulgor era lo mismo que un destello infinito como un resplandor que al igual que sus interminables calles y avenidas lleva hacia la nada o mejor dicho a ninguna parte Buenos Aires es la ciudad más grande puesta en el fin del mundo un estallido desesperado de civilización en la linde de un territorio de hecho de Geli Pampa la gente en Buenos Aires se vuelve loca como los náufragos de la balsa de la Medusa comprendieron que era el supervivientes abandonados a su suerte esta es una balsa con millones de personas yo que llegue a esa metrópolis convulsa en busca de Roberto Arce de sus siete locos de Ing del astrólogo del Rufián melancólico acabe convertido en otro de ellos termine deambulando entre autobuses de colores e inmensas naves de paredes sucias que daban cobijo a mil tipos de comercios garajes anunciados en azul con la E mayúscula de estacionamiento termine con los pies enzarzados en la dentadura Piñar ha de sus adoquines contemplando maravillado en cielo inmenso que apasionaba la gente sin que a nadie pareciera molestarle insistiendo en el tic tac del corazón como giraba al revés el tiempo de Villa Crespo de Palermo es ante el modelo Belgrano de la Escuela de Mecánica del mismo modo que en todo el hemisferio sur el agua traza a la inversa su espiral para decir adiós estoy ya en Barcelona pero creo que aún no he vuelto cuando llegue les contaré cómo entré en la librería quién a la busca del astrólogo