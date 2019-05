desheredar a los malos hijos

Voz 0874 00:00 donde siempre ellos estoy donde no había estado nunca les Lancho buenos días buenas días destacan en A Coruña no estoy en A Coruña donde se sabe cosa rara en cuanto hacemos programa fuera de estar hablando a un teatro vacío media que vemos que estamos haciendo una función para nadie

Voz 1312 00:50 no es pequeño el teatro eh es muy bueno no

Voz 0874 00:53 entonces qué bonita es la España centrífuga da lo ves no migrar a

Voz 1312 00:56 la periferia que digo yo siempre me hubiese encantado estar hoy en Barcelona y así haríamos un Costa Acosta hoy en ella a vivir además fíjate qué bonito suenan otras lenguas que también son nuestras

Voz 5 01:23 tú

Voz 3 01:27 sí

Voz 0874 01:29 yo hacemos el programa desde el Teatro Colón de A Coruña en el Encuentro Mundial de humorismo otra vez estamos por cierto en el último fin de semana de una campaña y no quería política con humor porque lo vamos a hacer durante toda la mañana pero el sábado que viene será nuevamente jornada de reflexión

Voz 1312 01:42 yo yo desde las convivencias espirituales que organizaban las monjas de mi cole no reflexionaba tanto Javier unos fines de semana de retiro espiritual pero sí pero mientras la campaña siguen que ahora te comen un par de cositas esta semana hemos tenido una muestra de lo que es la política lo que significa tener marcado un rumbo claro

Voz 0957 02:00 estoy encantado me parecen una elección fantástica y una señal muy clara de por dónde ha de transitar el futuro de la política catalana y española a través de identidades múltiples compartidas a través de la convivencia de reglas democráticas de aceptadas por todos son dos personas que trabajarán en esa dirección y que están muy muy muy bien preparadas para ello

Voz 1312 02:25 es Miquel Iceta y secretario general de los socialistas catalanes que esta semana se ha tenido que tragar un sapo político el era en la propuesta de Pedro Sánchez para presidir el Senado donde los socialistas recordemos tienen mayoría absoluta pero el Parlament de Cataluña que tenía que elegirlo como senador por designación autonómica no lo hizo porque el bloque independentista botón con

Voz 0874 02:44 ha sido uno de los temas de este último tramo de la semana y Pedro Sánchez después del rechazo del Parlament en debiera decir aquello de los jugadores de cartas no lo veo hilo doble porque las dos personas a las que se refería Iceta son también catalanes Messi socialistas Meritxell Batet y el filósofo Manuel Cruz que iba como independiente en las listas del Senado ellos son sus propuestas alternativas para ocupar la presidencia del Congreso de los Diputados ir del Senado

Voz 1312 03:06 si ambos son catalanes republicanos socialistas y federalistas el presidente en funciones Pedro Sánchez ha hecho una buena jugada porque nadie puede acusarle de no tender la mano de no apostar por el diálogo la política además fíjate que Manuel Cruz ya ya ex diputado ya era diputado ya ha salido elegido como senador por tanto no se pueden no no se puede negar a a que sea presidente del Senado ambos eh además de estos los los dos políticos rompieron la disciplina de voto por el derecho a decidir de Cataluña sino al referéndum y también en la famosa abstención en la investidura de Rajoy manteniendo el no es no que le costó el cargo a Sánchez

Voz 0874 03:38 correcto también deslegitima el discurso de los independentistas que llevan tiempo haciendo en el exterior no diciendo que España es un país opresor donde no se respetan los derechos fundamentales

Voz 6 03:46 sí

Voz 5 03:49 sí

Voz 1312 03:54 otro tema del que hemos hablado aquí en la SER imagino que muchos comercios y pequeñas empresas es esa carta que ha enviado a Hacienda y que han recibido muchos de de estos pequeños negocios

Voz 0874 04:04 sí muchos porque España es un país de autónomos de pequeñas y medianas empresas

Voz 1312 04:07 Hacienda mediante esta carta les comunica que están ingresando menos de lo que declara de media el sector les avisan que si esas diferencias persisten podrán ser investigados claro que la medida ha provocado la indignación entre estos trabajadores ya muy machacados por la crisis

Voz 7 04:21 por la cara que se me quedó esa asustado porque te quedas asustado pues hombre porque estamos hablando de un sector grande estamos haciendo muchas obras donde un sector que ha sufrido mucho con esta subida de viva un sector que va a empezar a sufrir con las cuarenta horas y un sector donde desde arriba lo están diciendo te estamos controlando estate atento Si seguimos asustados

Voz 0874 04:43 me lo imagino que pensarían muchos pero Cristobal Montoro no estaba ya jubilado es decir escuchamos también esta semana lo que piensan los técnicos de Hacienda que lo ven como una medida positiva que les puede liberar recursos para luchar contra el fraude de grandes empresas y corporaciones

Voz 1312 04:56 claro porque es lo primero que piensas no mira investigan a los pequeños como a este peluquero que escuchábamos pero a los grandes se les escapan todos pues no quizá es para liberar esos recursos bueno en la sección de frikismo de campaña estas semanas rescatamos a Rocío Monasterio candidata de Vox al Ayuntamiento de Madrid que tiene una propuesta muy peculiar para que los jóvenes accedan a datos

Voz 8 05:13 en la Comunidad de Madrid se puede hacer ese ese trabajo como ha hecho en Hungría de avalar los créditos de nuestros jóvenes en un porcentaje

Voz 9 05:22 en y luego

Voz 1312 05:24 el mando ir con donando según Ban

Voz 9 05:26 eh también según las familias van teniendo niños no

Voz 1312 05:30 bueno Hungría la Hungría de Orban como como Refree

Voz 10 05:33 gente no he según cálculos de no

Voz 1312 05:35 otro compañero Alfonso Ojea con el precio medio de una vivienda en Madrid y tal como están las hipotecas se necesitaría tener doce hijos o más para condonar la deuda ser que hay que ponerse

Voz 11 05:44 pronto bueno yo ya no puedo yo ya en La Gomera te lo que sí porque como si fuera mantener los niños no lo que te abraza

Voz 1312 06:01 oye ya que estamos en campaña uno de los primeros temas que deberían estar en la mesa de todos los gobiernos y Jay habló del que está en Moncloa pero también en todos los ayuntamientos y las comunidades y por supuesto el europeo pues uno de esos temas prioritarios debería ser el compromiso contra el cambio climático una agenda medio ambiental seria y efectiva por ejemplo en Reino Unido esta semana se ha decretado la emergencia climática dicen que es no es más que una declaración de intenciones pero bueno se empieza no proponerlo sobre la mesa pero me pregunto deberíamos reclamar que se haga lo mismo en España

Voz 12 06:32 sí

Voz 1312 06:32 Enrique Muñoz portavoz de extinción rebelión buenos días

Voz 0874 06:36 hola muy buenos días y ahora me tique que debería hacer el Gobierno iraquí o qué medidas serían imprescindibles para que una emergencia climática sea algo más que una declaración de intenciones

Voz 13 06:46 bueno la verdad es que el primer paso para cambiar algo es que hay que ser conscientes de que hay que cambiar en ese sentido aunque sea simplemente una declaración de intenciones la la declaración de emergencia climática o ecológica sirve para poner sobre la mesa que existe ese problema y por tanto que la población tenga ser conscientes Iker era actuar frente a ese problema por eso es un primer paso aunque no una solución

Voz 1312 07:10 extensión rebelión que es Enrique es una nueva es es un nuevo movimiento ecologista cuáles son vuestras reclamaciones

Voz 13 07:20 bueno somos un movimiento social y evidentemente el el tema ecológico ahora mismo es uno de los de los temas principales que más preocupa a la población nuestra tenemos tres demanda como movimiento que son muy clara la primera vez que gobiernos y medios de comunicación digan la verdad acerca de la crisis ecológica en la que estamos en este sentido la declaración climática es ese buen primer paso a la segunda es que los gobiernos aprueben legislación vinculante necesaria para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero acero netos para dos mil veinticinco en la tercera es que se creen mecanismos de participación ciudadana los necesarios para que las medidas que se tomen cumplan con los criterios de democracia y justicia Pisón tres demanda básica pero muy fuertes para ello consideramos que el método adecuado es la desobediencia civil pacífica pero en el sentido de si la ley dice que proteger la vida es desobediente estamos a favor de ser desobediente

Voz 0874 08:15 pedir puesto movimiento nació en el Reino Unido enseguida enganchó a los más jóvenes que han paralizado Londres para reclamar ese compromiso político que se plantea yo tengo una prisión de que en España no acaba de cuajar de la misma manera tampoco era la juventud no está costando más aquí

Voz 13 08:29 el movimiento en sí nace de parte de científicos que firmar un tratado porque como científico loco que no les escuchan entonces dicen más tenemos que pasar a la acción como parte de sociedad civil como científicos aquí en España bueno estamos ya en muchas ciudades a dos en Valencia Barcelona Girona Zaragoza es decir está cuajando evidentemente estos movimientos no surgió de la nada en Inglaterra no que tenía detrás un trabajo de captación de de que la gente se fuera haciendo consciente tiene el trabajo que estamos realizando ahora pensamos que va muy bien en España y seguiremos haciendo acciones que que llamen la atención para conseguir las medidas que que tenemos

Voz 1312 09:09 Enrique Muñoz muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana

Voz 8 09:12 muchas gracias a vosotros Lorbek Javier

Voz 1312 09:39 vamos a hablar ahora de un tema que ha salido en campaña y que también suele ser uno de los puntos que de interés que tenemos en en este programa y me refiero a los mayores a la gente mayor estamos en campaña electoral y a veces pues eso se dicen cosas contra los adversarios políticos que parece que a falta de argumentos pues se tiene que ir por ahí mira vamos a escuchar a la diputada electa del PP en Cataluña la única que tiene el PP en Cataluña Cayetana Álvarez de Toledo

Voz 0874 10:05 vez a escucharla pero venga ya la candidata Ana

Voz 1312 10:08 alcaldía de Barcelona por Cataluña

Voz 16 10:10 porque eso es Manuela Carmena una posición ideológica en posturas sentimental una forma de hacer política comunión Almunia pues en mí o en este caso debería decir como Senén

Voz 1312 10:23 el debe ser consciente de sus limitaciones

Voz 17 10:26 mejor mejores que a lo mejor no llega a todos pero yo no lo he dicho nunca ahora que tiene setenta y seis años es una obviedad que lleva trabajando en el Ayuntamiento de Barcelona desde el mil novecientos sesenta y cinco dándome dos quien no hubiese nacido es que me Espais no Zani casados en el sesenta y cinco

Voz 0874 10:42 mira eso también se lo decía Ronald Regan las supuestas seguridad de Manuela Carmena y luego lo matizó Álvarez de Toledo diciendo que ya se refería a la imagen de abuelita entrañable que según ella explota Manuela Carmena llegó a decir ya atención porque esto es un insulto gravísimo

Voz 1312 10:56 Kravis las famosas magdalenas de la alcaldesa

Voz 0874 10:58 las compraba en el súper y tuyo Lourdes podemos dar fe que eso no es así

Voz 1312 11:03 te acuerdas cuando era colaboradora del programa venía en bici en con la bici el casco

Voz 11 11:09 la bolsa de magdalenas donde había comprado la mantequilla

Voz 1312 11:12 después siguiendo con esa línea de de meterse con los más mayores quiero hablar de un anteproyecto de ley que ha presentado la consejera de justicia catalana Ester Capella para modificar el Código Civil catalán que se pueda heredar a los malos hijos

Voz 0874 11:25 no se podía hacer ya esto bueno se han pasado grandes

Voz 1312 11:27 de Falcon cree si todo esto en tu nombre no

Voz 11 11:30 vas a heredar los viñedos Angela Channing nómina

Voz 1312 11:34 no pero en este caso nos referimos a negar la la herencia e incluso la legítima a los hijos que hayan maltratado psicológicamente a los progenitores a los testador es nos referimos a a esa parte la legítima esa parte de la herencia que si lo si se tiene que dar a los hijos pero bueno mejor nos lo va a contar Josep carné buenos días buenos Josep carne es presidente de la Federación de Asociaciones de Gente Mayor de Cataluña que en qué consiste esta medida es ese consisten de serenar a los malos hijos

Voz 18 12:02 quién lo de federar que no lo que sí se permiten de evidentemente sí que saliera con él en este este anteproyecto de ley lo que permite equiparar el maltrato físico con el maltrato psicológico la legítima la legítima que le correspondería a un hijo no se puede decir pues no lo no la va a percibir Seaman legítima porque el testador tiene siempre que reservar un veinticinco por ciento de su patrimonio como legítima para repartir entre estos sus hijos sean uno sean dos Josean cuatro entonces si hay uno de esos hijos que maltrate psicológicamente a los padres entonces este hijo no puede que no recibir nada lo que prevalece es la opinión no lo Piñón sino lo que ha confirmado que le ha sucedido el testador ir en línea en todo caso el elijo mal que tendrá que demostrar que la obra dado que no existe el tema de maltrato

Voz 0874 13:06 pero entonces basta para lo lo lo diga no

Voz 18 13:08 exacto prueba prevalecen la opinión del padre en este caso el padre un padre una madre no progenitor que dice pues el alijo tres no quiero dejar nada porque no me ha tratado bien entonces tiene que ser lo que le correspondería por ley tiene que demostrar el de que no actúan de esta forma no

Voz 1312 13:30 que entonces qué qué tipo de sociedad tenemos no cuando se tiene que casi coaccionar para que no se maltrate a los padres no

Voz 18 13:37 ahora lo que pasa es que no los casos al uno lo más preocupante de todo ese tema es decir que cuando hablamos de maltrato es una a algo que es invisible delante de la sociedad quién es el padre que denuncia a su hijo que ha habido maltrato es difícil que lo haga una denuncia en este caso a los Mossos d'Esquadra por tanto ahí tenemos un problema de que queda invisible en atraco psicológico como desde liderar pues es decir tú tienes que ganarte la legítima no la va a percibir porque te corresponda por ley sino que además tienes que ganarte la la haciendo un buen trato a la persona que tienes a tu cuidado

Voz 0874 14:21 Nos interesantísimo y deberíamos todo reflexionar sobre sobre esto porque yo estoy seguro de que todos conocemos a alguien todos pensamos que alguien no trata bien a sus mayores no Josep Carner es presidente de la Federación de Asociaciones de Gente Mayor de Cataluña gracias por estar con nosotros un abrazo

Voz 18 14:36 del lado contrario

Voz 19 14:42 no

Voz 20 14:45 en Sama

Voz 1312 14:51 Princeton

Voz 20 14:54 nada

Voz 21 14:56 vamos a los mayores no que a veces no nos damos cuenta que los tratamos como niños no irá

Voz 1312 15:03 ese tratar como niños pasa por faltarle al respeto a la peor de las maneras de de tratara

Voz 0874 15:09 persona pequeña mayor quiere decir eso es lo que yo digo todos conocemos a alguien si si si tú estamos poniendo una cara a lo que acabamos de conocer que acabas de no contar no

Voz 1312 15:17 que reflexiona hacer no quede que tenemos que llegar a coaccionar incluso para que se trate bien a los mayores bueno oye ya que estamos hablando de la Consejería de Justicia de la Generalitat porque esto es una propuesta de de esa consejería de modificar el Código Civil in el ejemplo que voy a que voy a dar ahora da una idea de cómo afecta la división interna y las rivalidades entre acciones independentistas os os cuento esta esta consejera la de Justicia Ester Capella es de Esquerra Republicana ya anunció esta semana que a través de un decreto urgente se iba se iban a limitar los precios de los alquileres eh recordemos que en Barcelona Se ha tocado techo en cuanto al al precio de del alquiler es un tema muy grave y lo ha hecho pues eso pocos di a pocos días de las elecciones claro no han tardado nada en reaccionar desde Cataluña vamos a escuchar a él sarta Dean

Voz 22 16:04 a la creen DIU es al departamento de Territori que Guadaíra

Voz 1312 16:06 hola partan que pasa también dice que al decreto

Voz 10 16:09 dice que es el Departamento de territorio que tienen que que

Voz 1312 16:12 hablarlo porque es quién le con doble tiene la competencia no de de Vivienda entonces le pregunta la periodista se han precipitado es que republicana en un acto electoral anunciando este decreto y ella contesta absolutamente

Voz 0874 16:30 bueno claro uno no sé qué más se puede triples el procese sus tensiones internas no y al final como siempre quiénes pagan son los ciudadanos los que están a favor y los que estén en contra de la independencia porque no pueden pagar la vivienda

Voz 1312 16:41 claro es que estas cosas yo creo que la ciudadanía lo tiene lo tiene que ver no porque supongo que todo el mundo le queda claro que la Consejería de Territorio está en manos de de un partido que es de derechas Jones per Cataluña Il decretó así les limitaría el negocio a muchos de ellos sí quizá el tema vaya para largo si es que sale y a veces con esto del frente común se nos olvidan las políticas que hacen o las que en teoría defienden unos y otros

Voz 25 17:24 sí es

Voz 0874 17:55 estamos uno por lo menos en el teatro Colón de A Coruña aquí hacemos el programa oye oye Parking vial de humorismo

Voz 11 18:02 por qué no me llevas nunca los bolos tienes miedo que teclista Javier no es alcalde

Voz 0874 18:07 que sabes que todo depende de un cable al final no iría

Voz 11 18:11 cinta aislante mal puesta entonces alguien tiene que hacer el programa Lourdes tienes que ser tu decir estoy yo que me pregunto con qué contenido es sí que se que si se cae la conexión con La Coruña pues voy a esto tiene mucha conversación

Voz 1312 18:21 sí aquí y seguro que saldríamos adelante

Voz 11 18:25 no se te ocurriría oye tenemos bancos donde sentarnos a escuchar lo que dice el guion hilos agravado uno de los gallegos de este equipo que que hay unos cuantos Dani

Voz 21 18:33 Sousa se fue a a Santiago

Voz 1312 18:36 hoy el centro socio cultural del barrio de evite en Santiago de Compostela allí dan un curso de ciudadanía digital para mayores porque a veces damos por hecho que todo el mundo nos entiende cuando hablamos

Voz 0874 18:48 TUI de información en la nube ya está Azziman ha explicado una madre o un abuela cómo configurar un servidor de correo no

Voz 1312 18:56 exacto en España la brecha digital es es importante en zonas como Galicia con muchas áreas rurales donde además el acceso a la tecnología se ve dificultado por la falta de cobertura de banda ancha vamos a conocer este proyecto como se manejan con el ordenador

Voz 26 19:15 en Cuéntame un poco que es el curso que está aquí está diez personas están tratando de Ciudadanía Digital iniciación a Internet un mundo a explorar Ciudadanía Digital bueno el curso va un poco de eso pues acercar un poquito las redes sociales e Internet ETA en este caso a gente mayor que no tiene acceso tuvo acceso a estas nuevas tecnologías intentaba hacer tampoco

Voz 27 19:38 las tres cursillo minimizar hay que estar otro mes bienestar clase también

Voz 28 19:57 sí no pero luego arreglo porque sabes apuntado al curso ya algún tiempo sin trabajar y entonces en ese tiempo empezamos a John no siempre bien porque ha apuntado

Voz 27 20:17 porque usted tampoco tenía a mi

Voz 5 20:21 por lo que han aprendido lo que coges una emprendida voy apuntando aquí estamos para buscar en del hecho copiar votaré izquierdo cerrar rango por ejemplo abrir abrir cuentas de correo ya sea pues buscamos a un documento no digamos si dentro de cosa de no poco a poco después cuando termine el curso linterna puesto no sé tengo entonces un poco como olvidados a lo mejor en ese sentido de decir oiga pues es que están ustedes tanto con los ordenadores y es que a mí nadie me enseñó los adiós Caro eso hay cosas que nos va a costar mucho hacerlas en ordenador náuseas a tramitar campo en el banco así cosas sin tener que ir allí a ventanilla aceptado por ordenador es su vamos más rápido de lo que es de que nosotros aprendemos por lo menos

Voz 27 21:29 de no haber escuchado alguna vez a hablar desde la nube aplaca

Voz 5 21:35 aquí a Santiago bastantes

Voz 27 21:40 curso este se llama Ciudadanía Digital creen que son ustedes ciudadanos digitales e intentar no me ciudadanos digital

Voz 11 21:54 qué maravilla qué bien

Voz 0874 21:56 vale el monitor que lleva dentro tienen eh

Voz 11 21:59 es bueno lo he dicho que estamos

Voz 0874 22:01 en el teatro Colón de A Coruña en el Encuentro Mundial de humorismo y claro a Kevin iban a llamar pues a los payasos de la radio que nosotros hacemos desde las pasadas las ocho hasta las doce del mediodía con un montón de invitados como un montón de gente con gente ya haciendo cola para entrar porque saben en las puertas en cuatro minutos están las entradas agotadas pero si alguien quiere venir adelante que abrimos más anfiteatro si hacemos sitio

Voz 1312 22:22 madre mía lo que estás liando Javier Javier Pérez

Voz 0874 22:25 Du Har ha estado en Buenos Aires hablando de Barcelona a ver qué nos cuenta la vuelta

Voz 29 22:40 no

Voz 30 22:50 no

Voz 5 22:51 tal

Voz 31 23:10 nunca había estado en Buenos Aires de modo que antes de llegar era para mí una ciudad de palabras fervor todo el rato me venía a la cabeza fervor de Buenos Aires es el título del primer libro de poesía de Borges su poemario tiene casi cien años pero esta enorme Metrópolis es cinco veces más antigua la devoción que Borges había definido como fervor irrumpió en mí como fulgor era lo mismo que un destello infinito como un resplandor que al igual que sus interminables calles y avenidas lleva hacia la nada o mejor dicho a ninguna parte Buenos Aires es la ciudad más grande puesta en el fin del mundo un estallido desesperado de civilización en la linde de un territorio de hecho de hielo y Pampa la gente en Buenos Aires se vuelve loca como los náufragos de la balsa de la Medusa comprendieron que era el supervivientes abandonados a su suerte esta es una balsa con millones de personas yo que llegue a esa metrópolis convulsa en busca de Roberto al de sus siete locos de Erdogan Ing del astrólogo del Rufián melancólico acabe convertido en otro de ellos termine deambulando entre autobuses de colores e inmensas naves de paredes sucias que daban cobijo a mil tipos de comercios garajes anunciados en azul con la E mayúscula de estacionamiento termine con los pies enzarzados en la dentadura Piñar de sus adoquines contemplando maravillado en cielo inmenso que apasionaba la gente sin que a nadie pareciera molestarle insistiendo en el tic tac del corazón como giraba al revés el tiempo de Villa Crespo de Palermo es ante el modelo Belgrano de la Escuela de Mecánica del mismo modo que en todo el hemisferio sur el agua traza a la inversa su espiral para decir adiós estoy ya en Barcelona pero creo que aún no he vuelto cuando llegue les contaré cómo entré en la librería quién a la busca de astrólogo