La retranca y la prensa gallega

Voz 1704 00:00 hola buenos días eh aquí estamos en el Teatro Colón de A Coruña o A Coruña

Voz 1704 00:09 le estamos aquí en el teatro Colón con setecientas cincuenta y dos mil cuatrocientas cincuenta y dos personas que suenan así

Voz 1704 00:24 la entrada era gratuita para todos los que hubieran votado a Vox y aquí están eh que muchísimas gracias a todos por venir a la salida o regalarán unos cojines para las cervicales unas medias anti varices y un recopilatorio de rancheras eh hoy es el último día eh lleva siendo el último día desde hace mucho tiempo gracias por venir a esta edición especial de A vivir en este encuentro internacionales internacional del humorismo

Voz 1704 00:54 a las nueve de la mañana y hacer de humorista como

Voz 0798 00:57 se supone que estoy haciendo yo ahora

Voz 1704 00:59 puede ser uno de los cursos más jodido es que hay eh aparte asesor de campaña de Pablo Casado e o logopeda de Rajoy o entrenador personal Echenique estarían esos tres Iwo siempre hay uno que hacer y luego está este es que ya estamos aquí la verdad estamos muy contentos e ayer como es aterrizar en Coruña en A Coruña con un avión él con perdón pero me cago en la puta eh hostil llevaba unos cascos puestos de esos que aislar un poquito el ruido y tal yo tengo mucho mucho miedo pánico a volar eh claro no me escuchaba mi mismo no controle los decibelios del grito que pegue cuando a treinta metros del suelo el avión vira eh Hilario pegué un grito brutal me quito los cascos estaba todo el avión mirándome pregunto pero esto que porque lo hacéis dice es un homenaje a Fraga el avión iba

Voz 1704 02:03 ah y digo qué pasa que no lo podéis hacer recto desde ante eso que dice depende digo ya estamos con él depende me monto en un taxi nada más montar en el taxi le comento a la al al taxista dónde dónde íbamos Illes digo bueno es que el avión ha pasado esto no sé qué no sé cuántos y entonces efectivamente altas instancias miran cabina y efectivamente me había miran cabina con una Estrella Galicia los pilotos también que os pasa las Estrella Alicia que os pasa joder que en el bufete el bufete desayunó había Estrella Galicia ahora a las siete y media la mañana que es centrado por aquí había Estrella Galicia también en las guarderías Estrella Galicia tú crees que barbaridad ahora por favor ir otra de las dos cosas que me comentó el taxista buenísimas era que Amancio Ortega todavía pasea por aquí ha visto a más de Ortega alguna vez lo que así hostia pensaba que me estaba de los estaba vacilando el tipo hoy Amancio Ortega cuando lo ves por la calle que le puedes pedir pasta no estaría muy guapo no llegas Leider Amancio alega que a millones das a L'Hospitalet no me va a dar mil euros a mí que yo también tengo lo mío sí sí sí pues eso eso serían como los dos negocios así más potentes de Galicia no Estrella Galicia y Amancio Ortega Inditex podían mezclar podían dar vida en en Zara no eh y luego estaría el otro negocio potente Él que es en Galicia que ya creo que sea pasa un poco que sería aquellas fotos fijó con gente no eh

Voz 3 03:50 entonces yo estaba pensando

Voz 1704 03:54 como les ha ocurrido a nadie mezclar esos tres negocios entre Assam Farah te ponen una Estrella Galicia y luego llega el otro negocio ano que eso sería un Bershka es verdad es otra

Voz 3 04:08 eso drama viva a perdonar teorías otra cosa

Voz 1704 04:12 ah y oye que os dejo con el auténtico humorista de este programa el Justin Bieber de de la Cadena Ser el tío más majo a este lado del Mississippi con todos vosotros Javier del Pino y los humoristas gráficos de guardias

Voz 0874 05:27 bueno pues sí que estamos en el teatro Colón de A Coruña esta gente que está aquí a mi derecha son Julio Rey Mauro Entrialgo y Aleix Saló los habrán escuchado desde aquí un abrazo a Peridis que me ha podido venir hoy pero en sustitución diría sustitución Galega de Peridis esta Siro López que es uno de los vuestros qué tal Siro

Voz 3 05:53 que tú porque tú haces humor político sin querer hacerlo

Voz 0874 05:56 eh digo viñetas en los periódicos

Voz 1384 05:58 si las hacía ahora estoy jubilado y escribo lo que quiero los sábados pero es verdad

Voz 7 06:04 que desde el año mil novecientos ochenta y cinco que dejé mi mi profesión de técnico de la construcción naval para dedicarme por entero al periodismo e ahí entré en la redacción de La Voz de Galicia fue el director Juan Ramón días que me encargó hacer cada día la caricatura del acto de la actividad más importante que había tenido lugar no de manera que desde el año mil novecientos ochenta y cinco hasta el dos mil seis en que me jubile todos los días hubo una caricatura contando lo que era la autonomía gallega y por lo tanto existe una historia de la autonomía que allí llegan en imagen de todo el mundo hecho

Voz 0874 06:41 a que dibujar viñetas tienen favorito el tuyo ha sido no se Fraga quizá que te da más juego que otro

Voz 1384 06:49 pues sí la verdad es que sí mira cuando Fraga tomó posesión de

Voz 7 06:55 de gobierno gallego de la Xunta de Galicia yo tuve la idea de ponerle una gaita una gaita toda esta gente lo recordará que el folk de la gaita el fuelle Falling gallego realmente era un capón de Villalba Ésa fue una buena idea pero la idea verdaderamente bueno fue que no solamente nunca por lo tanto él adonde iba iba con la gaita conselleiro que pasados son los primeros días a las primeras semanas le dijo oiga presidente a usted ese tío lo está tomando el pelo es mejor que hable con con Santiago Rey con el director de La Voz de Galicia y les saludo todo allí un elogio del humor gráfico y de los derechos del humorista y lo acepto siempre estoy Belén

Voz 0874 07:39 nunca te pedido una original porque a esta gente muchas veces les les piden los originales de los digo

Voz 7 07:44 sí mira él tenía el despacho en San Caetano y un día que tuve que ir a hacerle una entrevista para el periódico me dijo venga venga por aquí me llegó a un lateral del despacho eran dos paredes e en Angulo tenía las caricaturas de abajo arriba en las dos escalas en las dos paredes probablemente treinta o cuarenta caricatura lo que pedía Jesús Pérez Varela que era el jefe de prensa e Iker el La Voz de Galicia les miraba enmarcadas

Voz 8 08:13 luego luego Aznar rompió esa tradición si no le gustaba no sé qué llamada para que despidieran a si si tengo que dejar constancia porque yo viví eso que de eh odiaba que le dibuja bajito claro cómo mide uno noventa es que también hemos

Voz 9 08:33 Fraga pidió alguna en julio

Voz 8 08:35 no pero me acuerdo con una vez estoy más con en no sé por qué nos dijo

Voz 10 08:39 puso como teníamos que pasar por un poco

Voz 7 08:43 tremenda bueno Fraga realmente tenía sentido del humor cuando cuando tenía ser dados tenía cuando tenía claro lo tenía que la mayor parte del tiempo no pero cuando estaba a ser algo no había nada que lo preo

Voz 0874 08:58 oye esa capacidad de decir lo mismo y lo contrario al mismo tiempo es muy política

Voz 8 09:01 sí sí incluida Rajoy

Voz 7 09:05 bueno Rajoy es Rajoy tiene mucho humor gallego toda esta gente que está aquí quizás no lo sabe pero son excelentes humoristas tienen un sentido del humor magnífico y son capaces de expresarse humorística miente inconscientemente pero eso está en el ADN gallego no haga si tenía un gran sentido del humor hundían me dijo que él había ya ha empezado a coleccionar cuando estaba en la embajada en Londres una colección de caricaturas que ya tenía doscientos cincuenta oiga no cree usted que todas eran benévolas ni mucho menos algunas muy duras yo le dije la caricatura más duro que usted se hizo la legislatura murió se la lleve Llera cuando la Operación Galaxia no sé si recordáis que la situación de Fraga en la en las discusiones del congreso sobre la operación ganase fue demencial porque acusó de de la Operación Galaxia al Gobierno de de de Suárez y acusó al al el ministro del ejercito de de ser eh el responsable puede

Voz 0874 10:08 no me recordar para que no lo recuerdo para quién sea demasiado joven que no galaxia fue una confabulación pseudo golpista que toma su nombre en una cafetería madrileña en torno a

Voz 7 10:17 a veces ser alguien era golpista no y entonces cuando él vio la caricatura que efectivamente era muy agresiva porque yo repetía textualmente las palabras que el decía esto es un Parlamento soviético por eso los que más aplauden son Carreño y su camarilla una cosa Artiste entonces el podría que yo espero es eso nunca lo habría dicho Casado no eh no Casado no

Voz 7 11:00 qué barbaridad qué haces tú al mentir pero si yo era muy amigo de monólogo tierras millares de ese de

Voz 9 11:06 no no creo que tuviera ninguna esa gran colección de caricaturas ninguna pagada no pagada por el todas gratuito supongo que así

Voz 7 11:17 supongo que se narra las visto nada como la Casa Real que las para luego todas

Voz 8 11:24 porque la han pedido la Casa Real tampoco ella caricaturas no o no del elefante antes desde el caso Urdangarin ya rompimos relaciones

Voz 0874 11:34 no pero es verdad que pedía muchas eh a José María la han pedido bastantes

Voz 8 11:37 desde y a nosotros hasta dos o tres al mes una cosa hasta que les dijimos francamente que no ha que había que pagarlas no una vez que está bien pero todo se enviarnos pidieron nunca sí en jueves yo creo que me leían oyes que nosotros pidió perdón a Fraga tenía más caricaturas

Voz 7 11:58 en ese entonces sí porque tenía sólo aquí era muy grande si éramos a veces

Voz 0874 12:06 pero se fue haciendo grandes bañador lo pequeño Fraga por

Voz 7 12:13 porque tenías razón Becker cuando dijo aquello de Dios mío qué solos en los muertos hoy no lo defienden y los suyos no aquí en La Coruña le han quitado

Voz 7 12:26 es un nombramiento de hijo adoptivo que tenía en la ciudad y en la ciudad de Ferrol también no iba a salir en su defensa Ny la Xunta de Galicia y el Partido Popular los los exconcejales sí pero el partido como tal partido no yo había hecho cuando Feijóo llegó al al poder una caricatura en la que Feijóo abría la ventana entraba una ráfaga de viento tiraba el retrato que había de Fraga en la pareja se rompió contra el suelo yo había puesto Álava yo fuera mismo pero realmente era era el principal por porque el franquismo está desapareciendo en estos momentos

Voz 0874 13:05 qué puede explícanos entonces hay varias cosas que queremos aprender con tu presencia la primera explíquenos cómo es posible que Alicia que siempre hemos consiste todo desde la etapa de la transición un feudo conservador en donde dos hombres Fraga ganaba con sus mayorías donde era muy difícil conseguir una agrupación de la izquierda que tuviera posibilidades se convierte en el único territorio español donde los ciudadanos dan una lección ejemplar vox Vox no consigue un solo concejal

Voz 7 13:33 bueno los gallegos tenemos una característica que también se remonta a siglos atrás porque ten en cuenta que cuando los judíos eran perseguidos por toda España aquí nunca se persiguió ninguno

Voz 7 13:50 familiarmente casi sin ningún problema en Ribadavia hay en ciudades donde había muchos no a mí no me gusta hablar de tolerancia prefiero decir respeto yo creo que los gallegos somos muy respetuosos quizá precisamente por eso porque tenemos un gran sentido del humor del que a lo mejor lo somos conscientes pero pero sí el sentido del humor que no consiste en saber reírse de un chiste sino en ser capaz de entender que yo puedo estar viendo Dati la paja en el ojo pero que tengo una viga en el mío entonces no me me impide ser excesivamente crítico por eso el humor de Galicia no es satírico como es normalmente el dibujo que hacemos en las viñetas no el el el humor en Galicia es el género más importante el que predomina en los autores gallegos Wenceslao Camba lo que lo que lo que predomina es lo que llamamos humorismo que nace con El Quijote hasta que Cervantes escribió el Quijote ese género no existe en la literatura universal un antihéroe que es capaz de hacernos sonreír y emocionar los al mismo tiempo que Don Quijote Cervantes era de ascendencia gallega no era gallego perderá de ascendencia gallega aviones

Voz 0874 15:16 yo creo que entorno a las once y media asta Gustavo Adolfo Bécquer

Voz 7 15:22 no no no es gallego por parte de Madrid parte de padre pero no nación Galicia como ni él ni en Puebla de Sanabria como hay quien dice por ahí no en Alcalá de Henares pero su ascendencia así es gallegas y los gallegos todos estos que yo estoy nombrando en muchos otros practicamos siempre que podemos el humorismo que consiste en dirigirnos a la inteligencia y el corazón del del lector ir provocar no la reversa sino la sonrisa y al mismo tiempo la emoción aún no eso está en Castelao sobre todo que es el más grande humorista español es más próximo Cervantes para Wenceslao Fernández Florez

Voz 8 16:02 bien Julio Lois reíros de vosotros mismos porque hay mucho tópico con los gallegos no de que lo usamos no eso de que no sabemos si lo si lo sabéis o no lo sé

Voz 7 16:13 a ver si lo sabemos sabemos si subimos o bajamos la escalera a mira a nosotros en los acusa de supersticiosos porque hemos creado la santa compaña si si bien hay que decir la cosa los que creen en Santa acompañado ya no cree nadie claro porque con la luz eléctrica esto desapareció la santa compaña no o no no ahora hay otra ahora hay otra pero aquella aquella la tradicional sí desaparición los que creían santa compaña evidentemente eran supersticiosos pero los que intentaban las historias de la Santa acompañaremos humoristas

Voz 0798 16:52 y había muchos ayer estuvimos viendo la plaza del humor que hiciste tú si los

Voz 9 16:58 por los personajes que estas mencionando tú elegiste a los personajes que es taxista ha dejado clara la plaza

Voz 0874 17:03 el humor déjame contaros una plaza que antes de de los huevos

Voz 7 17:06 sí la verdad es que no netamente bueno porque era era un hacia una aplazar donde mercado donde la gente venía de lo que tú digas es una plaza que ahora está

Voz 0874 17:16 cierta creo que es mármol y sobre el mármoles han dibujado desde un personaje de Forges de Mariano hasta un planta junto con perfiles de grandes humoristas del cine del teatro la literatura y esto es diseño tuyo si lo es

Voz 7 17:29 sí y es un recinto urbano único en el mundo lo que pase eso no lo han entendido nunca las corporaciones principales de La Coruña que no sean preocupado ni de limpiar los siquiera nunca pasó por allí un servicio de limpieza Ny sean preocupado de mandar un guardia municipal para impedir que los míos salten con el patinete de una plataforma la otra y hagan saltar el poliéster que está en las si el suelo

Voz 0874 17:59 la selección de los personajes es particular porque está por ejemplo Charlie Chaplin Buster Keaton Moncho

Voz 7 18:04 el se realmente falta gente pero pero no podía meter a todos y hay que claro en una cosa por lo tanto no sobra ninguno nos sobrar no sobra ninguno pero una cosa hay que aclarar que aquella churrería que hay en el medio que dije es que eso ahí no voy en ella cuento es que la churrería no era un hecho hombre ha partido Sócrates por la mitad al churro encima es que claro que también tiene su gracia de una plaza del humor está bien eso era un teatro de títeres iba a ser un teatro de títeres lo pase que el churro Hero cuando vio la la plaza que la gente acudía todos los días a la plaza de un nuevo

Voz 0874 18:49 casa oye que es que es la retranca

Voz 3 18:54 bueno me alegro que me mira la retranca la retranca es la característica más importa

Voz 7 19:37 gallego que dice por un lado noticia ves por lo otro te quieres que eche diga que no hay que traducir la verdad entonces sí a mí ahora me hacen una pregunta con perdóname es ir ocho me dijo a mí directamente Rajoy de Camps pero es que Rajoy tienen mucha retranca razón por la cual en el Partido Popular hace años estaban muy cabreados con él porque creían que hablaba de broma cuando el tío estaba hablando entonces

Voz 0874 20:04 es ese ese esa frase sigue puede morir

Voz 7 20:08 lo ha respuestas humorísticas de los gallegos por ejemplo mi madre que era una mujer de Altea cuando hacía el caldo Isaías les salía soso yo lo decía esto no han tensado y mi madre decía os al bebo

Voz 7 20:25 de que estaba soso echaba sal leche además entonces al día siguiente yo les decía pero muy Tossal ten en mi madre decía as comida insana usar

Voz 0874 20:45 el humorismo es diferente del humor según definición del humorista tiene que ser benévolo no

Voz 7 20:50 no me el humorismo tiene vamos a Lacen común con con Cervantes evidentemente Cervantes es un humorista benévolo pero el humorismo eh hacen admite muchas variantes por ejemplo Alvaro Cunqueiro que aborrecible que les llamase como humorista era humorista maravillosos de lo que había hecho era que era su mundo de fantasía un mundo Morin gustaba el mundo de realidad hacia había creado un mundo propio en lo miraba a través de el Merlín y familia hay unas pompas de jabón que le permiten ver el mundo de colores diferentes eso es lo que hizo con Cunqueiro realmente lo que es el humorismo es la

Voz 1384 21:27 en forma más más

Voz 7 21:31 delicada de del humor no porque en la comicidad consiste en contar cosas que nos hacen reír sin más a los chistes verdes

Voz 7 21:44 a un determinado ruido político normalmente IAC convertirlo en risible pero el humorismo es lo que lo que he dicho antes no crear un personaje que al mismo tiempo que nos hace que nos divierte Nos emociona estar nosotros no podemos reírnos de de de Don Quijote porque él es loco en el momento en que habla de la caballería pero cuando nos habla de la caballería es el ser más inteligente más culto más bueno que hay en toda la novela tampoco podemos afirmarlo abiertamente porque es un loco pero en esa esa dualidad e irse moverse en las dos direcciones consiste el humorismo hice allí el personaje del Quijote nacen todos los otros auténticos humoristas que que que que trescientos años después porque en España Cervantes no fue no fue reconocido hasta trescientos años después después de que lo fue fue reconocido en Inglaterra y en Alemania pero pero después que es Charlotte más que una actualización de Don Quijote e Gerard

Voz 0874 22:52 que que era gallego

Voz 7 22:54 la calle gallego pero bueno lo eso no lo decían oye saber lo dice bromas aparte SARS que que Charlotte increíblemente conocía muchas cosas de Galicia conocía muchas cosas del País Vasco Edgar Neville lo huyó cantar una canción vasca un personaje curiosísimo antes de ir ahora que yo creo que es un tema candente queremos saber cómo es hábleme tenemos límites los humoristas lo que sí yo creo que sí pero que es el límite tenemos que imponerlo son los otros mis corre no yo creo que hay cosas que se están vendiendo como humor Prater son gente muy joven y que yo pero no tiene nada que ver con el humor una gamberrada no es humor en una entrevista que le hacían a ese genio del humor que es Alejandro Dolina o a lo mejor si nosotros ya no lo comprenden a lo mejor sí es ya estemos fuera de tiempo pero podemos estar caduco sino entender el humor del futuro pero yo estoy más con Dolina que hace unos días en una entrevista respondía que para él el humor no consiste en decir tacos porque cada día tendrías que decir más tacos porque ya te los conocen llega un momento en que ya no puedes inventar nada más llegar

Voz 0874 24:14 que tú has trabajado durante toda una vida casi en La Voz de Galicia se nosotros en este programa hacemos una cosa es que nos fijamos mucho en la prensa local para intentar aprender cosas que desde el maldito centralismo madrileño no se comprenden o no se cubren o de las que no se habla que son cuestiones que en cambio pues a en determinados ámbitos regionales son cuestiones prioritarias de muchas veces esas cosas las contemplamos con cierta retranca como tú dirías ahí hay incluso gente que piensa que nos estamos riendo de la prensa local nada más lejos de nuestra intención al contrario estamos aprendiendo de la prensa local que tiene una manera de trabajar de la que muchos periódicos nacionales deberían aprender y una manera de informar sobre aquello que es lo que más importa a los ciudadanos que es el ámbito más cercano a ti a tu vida no y en ese sentido Galicia es un ejemplo porque es es uno de las comunidades con más cabeceras donde las diarios donde los diarios están soportando mejor la crisis del periodismo pero si queríamos hacer un pequeño repaso por una serie de informaciones que hemos comentado en este programa en ciertas ocasiones que tienen que ver con cosas que han pasado en Galicia y que han sido recogidas por la prensa local pero no por la prensa nacional eso lo hacemos habitualmente con Íñigo Domínguez que está con nosotros adelante Íñigo por cierto es es fue corresponsal en Roma durante quince años cuando llegó la primera vez que vine al programa eh pronunció una frase que es histórica que le perseguirá siempre que España es fea lo que pasa es que desafía

Voz 0798 25:52 bueno me proseguirá siempre estúpida repitiendo

Voz 0874 25:56 yo la quiero convertir en viral pero no sólo conseguido nosotros hacemos Prensa Ibérica ya hablamos siempre de la importancia de los periódicos locales destacamos la labor de relaciones que también han visto mermadas eres y por otro por expedientes por despidos e IBI por falta de presupuesto y que sin embargo tienen que sacar adelante páginas y páginas y páginas buscando informaciones que son relevantes lo que pasa es que a veces surgen informaciones como aquella que comentábamos el sábado pasado de la que luego por cierto hablaremos extitular era algo así como la esperanza de vida de los gallegos no tiene límites claro que la información está bien pero titulares mucho mejor que la información porque un gallego viviendo doscientos años después nueve en fin vamos a ver cosas que hemos ido contando de este país a lo a lo mejor nos hace falta algún momento Siro hay noticia de esta misma semana por ejemplo en La Voz de Galicia que estamos aquí

Voz 0798 26:46 bueno esto es una noticia un poco arriesgada aquí porque quiero decir que a lo mejor lo sienta mal porque es si en ese entonces no sé si vais a encajarlo bien el céltico priones y esto confiesa que perdió el control cuando intentaba pasar veintiún días comiendo solo fruta de momento dado este hombre Vinci filete claros luego luego sigue la la crónica es muy buena porque hay este equilibrio siempre entre informar algo que eso supone que serio pero el redactor siempre es hábil en Galicia hay mucho talento para eso en hacer ver que él se está muriendo de risa con la Historia no entonces aquí luego eh sigues leyendo ahí abajo una en una de las crónicas una declaración del técnico que dice ha perdido la alegría en el juego que tú

Voz 7 27:36 no

Voz 0798 27:36 es por culpa de la maldita absurdo pero luego luego él explica que bueno esto es un jugador danés de origen sudanés el lo contó en Instagram lo reveló así nadie lo sabían el equipo no claro anotaban algo raro entonces el decía que lo ha hecho para limpiar su urbanismo y acceder a su subconsciente

Voz 0874 27:56 en el fútbol es muy necesario

Voz 0798 27:59 lo increíble es que esta historia parece inventada encima estoy en Benín y es gallegos pero pero quiere decir que que yo una característica que veo aquí muchas veces es que el periodista no no tiene ese inconveniente esa tentación de cualquier otro el mundo que inventarse lo todo no aquí no hace falta porque ya ya es así la la la realidad muchas veces no que que parece un estereotipo pero es que es verdad no es noticias curiosísima es que hemos encontrado siempre en nuestra sección siempre sale Galicia con cosas increíbles que superan casi siempre a todas las demás no por ejemplo está semana bueno tenemos aquí está la historia de El titular ser especialmente Íñigo espera momento tú querías estar buscando estoy

Voz 0874 28:41 cuando estoy buscando te las ruinas lobbys de buscando

Voz 0798 28:43 vamos a hacer esto qué vas a hacer ahora

Voz 0874 28:47 no delante de la directora de La Opinión de A Coruña Axel director de El Correo Gallego y la jefa de contenidos de Radio Galicia Carmen Varela Xavier CEA y Aida Pena de temporal qué tal cómo estáis llena hola hola cómo estáis bien muy bien Carmen está tranquila estoy en casa seguros en dos mil y pico personas pero tú no te acuerdes la sesión se llama Prensa Ibérica que es lo tuyo al el aceite para la Prensa Ibérica eh

Voz 0798 29:29 bueno sí que Íñigo Atrévete ahora ya no me sale igual bueno este es su titular de esta semana también que es Adelaida la última víctima del lobo no aquí no me llama la atención es como empieza a la crónica dice Adelaida murió esta semana no es una mujer es una vaca a las tres primeras es buenísimo hoy Cepero lleva el nombre de la abuela paterna de las hijas de Concha fallecida hace unos meses pero es que este ritmo está muy no no es casual esto está muy bien escrito y Cepero quienes Concha es una mujer ganadera que esta semana tuvo lo que califica como un día de lobos ya está ya te presentadores de lobos con bueno la historia es que atacaron a Labaka unos lobos pero fíjate es un suceso pero escrito así literariamente la la información tenía una foto de la vaca el sí sea ya el suspense no era tal tal cual no el humor

Voz 0874 30:37 tres redacciones crees que forma parte del día a día quiero decir tenéis que decir a algunos redactores oye baja un poco el tono porque me parece que se está yendo la mano

Voz 11 30:46 hombre en los titulares si a veces hay que que tiene su gracia en los es muy bien pero a veces hay que decirlo

Voz 0874 30:52 oye que esto no es jueves

Voz 0067 30:57 si habitualmente que a veces hay que hay que estar pendientes

Voz 0874 31:02 porque se les va la mano

Voz 0798 31:05 el este este otro también de esta semana dice la portería de King un lugar donde votar puede tener un suculento premio

Voz 0798 31:12 Isabel una foto con una urna la gente votando dicen esto qué es bueno pues es que han hecho una especie de una quiniela en donde si te tomas algo te dan un una quiniela con los concejales saber sea ciertas quién va a ganar los concejales no es que el el que acierta se lleva treinta kilos de de Pulp algo de marisco dos dos dos cenas dos días en una casa rural bueno la gente participa estos la democracia también no

Voz 0874 31:40 pero claro lo demás es un chat ciñamos máis de cien papeletas dentro con ese premio también votaría Gallo pero pero también

Voz 0798 31:50 en ese es es este esta cosa que hemos a la muchas veces de la prensa de aquí que está muy cercana a la a la a la calle a la gente también porque hay muchísimas delegaciones de cada diario eso es decisivo porque esto es una historia que no te tienes porque enterar salvo que alga hallen alguien de allí claro un reactor va o alguien con contactos que se lo cuenta esas son aparte la otra es que le parezca que hay una historia que esa es otra parte que ya depende del periodista el verlo o no ver

Voz 0874 32:25 hacerlas parecer serias es imposible porque te llevan a la a la a la Italia de de Joan guardé Cheadle cura don Camilo y el alcalde pone entonces a ver a ver como cómo les titular sin que digas es que me tengo que

Voz 7 32:38 eh aquí por ejemplo vosotros

Voz 0798 32:41 no se Cubelles tiene problemas para decir bueno no te pases no porque esta es que no hay problema coge para que no sea graciosa porque es la iglesia de O Grove ilustra con dos actores porno una hoja parroquial sobre el diálogo en la familia el sacerdote cogió una imagen de Internet desconociendo la identidad de la pareja por tanto se trata de un error aclaran el redactor sí

Voz 0874 33:02 además el el cura acabó en esa página por un error de Internet que le llevó allí sin querer

Voz 0798 33:07 entonces que lo mejor es que ves la foto sale como una pareja pues mirando uno para cada lado como enfadados no

Voz 0874 33:13 que también por cierto que es difícil una página porno en contra una foto de la pareja de actores vestidos

Voz 0798 33:18 entonces el resto en por eso quizá le llevó a error no pero es que que en la en la en la en la imagen de lo que pones en los días actuales es muy común ver discusiones bobas entre casados

Voz 7 33:31 sí

Voz 0798 33:31 a falta comprensión y diálogo saludable eso es lo que ponía en la web claro los belgas a pinchar el fin arreglaba todo claro pero no parece que no fue más allá y nada pues se agarró la foto no oye cómo cómo están vuestra

Voz 0874 33:50 acciones que tenéis a toda la gente que necesitaría seis

Voz 7 33:54 eso nunca jamás

Voz 12 34:13 bueno habría que contar aquí un poco cuál es el sistema de medios de comunicación en Galicia no es verdad que hay muchas cabeceras y que mucha gente se pregunta cómo es posible que todas esas cabeceras aguanten y bueno desde hace mucho tiempo muchas de esas cabeceras reciben subvenciones públicas por lo tanto de alguna manera es mucho más fácil aguantar en esa situación no y después que sí que yo creo que a Galicia quizá ha llegado un poco más tarde e incluso hay lugares en los que no hay Internet por ejemplo que es uno de los enemigos de la de la prensa escrita y en ese sentido pues lógicamente a donde acude es Si no puedes acudir a Internet para enterarse de lo que ocurre en el mundo adonde acude después a al papel a lo de toda la vida

Voz 0874 35:00 pero en el caso de papel en según vuestros estudios que supongo que los tendréis el la media de edad del lector va aumentando les dos pasa como el ABC que es el van muriendo los lectores

Voz 11 35:11 en nuestro caso no nuestro caso somos somos un caso especial porque nacimos hace veinte años ya que somos un periódico joven nacimos en a la vez en papel y en la página web

Voz 7 35:24 ya entonces nuestro caso es un poco

Voz 11 35:26 LEAR dentro de dentro de todo esto porque bueno así como en papel e pues llegamos a los lectores que digamos vamos somos sólo del ámbito de A Coruña y el área metropolitana sin embargo por ejemplo en la web somos la tercera web de Galicia entonces nuestros lectores son son más jóvenes por así decirlo ha es es un es un caso peculiar dentro de la prensa gallega

Voz 0874 35:55 lo es ahí hay en Xavier alguna historia que Seat demasiado pequeña para que estén el periódico o no hay historia pequeños

Voz 0067 36:02 no no no Historia Begoña es más la historias pequeñas suelen ser las más grandes finalmente claro en todo el mundo tiene una historia que contar como se suele decir en periodismo en la historia yo creo que esa las la la gran fortaleza en sobre todo la fortaleza de los periódicos locales que que buscamos la la historia de proximidad la historia humana y la historia como yo creo que es la historia por excelencia claro

Voz 0874 36:24 luego hay hay un compañero este problema suele decir que en la prensa local es casi corresponsalía de guerra porque cuando informa sobre alguien luego te lo encuentras enervar y te pega la bronca no

Voz 11 36:35 claro claro la prensa local tiene muy cerca las tiene muy cerca las fuentes tienen muy cerca los los afectados osea a nosotros no nos llegan las noticias por ejemplo en la prensa local generalmente tiene un porcentaje de producción propia de noticias elaboradas por los propios redactores más elevada que la prensa que la prensa nacional porque claro yo puedo hacer mucha gracia los tuit de Trump

Voz 11 37:03 cuentas eh yo que sé pues si cuentas que un determinado concejal eh se encarga hablando de noticias

Voz 7 37:10 curiosas se encarga por la noche de

Voz 11 37:13 eh recoger eh de meter en los contenedores de basura lo que queda alrededor pues luego te encuentras con el concejal con los vecinos con la posición al concejal le puede parecer bien mal o todo lo contrario USA

Voz 12 37:26 es que muchas veces las noticias entran por la puerta quiero

Voz 12 37:32 de de Santiago entonces muchas veces los oyentes al pasar pues suben de internar a lo mejor alguna pues cosas serias como tengo un montón de tiempo de lista de espera y necesito que me vea el traumatólogo y no o me he peleado con mi vecino porque hay muchísimo ruido por las noches después obviamente tú recoges lo que lo que te parece más más interesante pero sí es verdad que te entran por la puerta de las noticias que no

Voz 0874 37:58 que estoy de lo contado muchas veces al final el la exclusiva es una falacia a la mejor exclusiva siempre llega porque suena un teléfono ir es porque lo coge y de repente esa persona te cuenta algo que pone aquí Íñigo

Voz 0798 38:09 eh expone una pizza conduce a la policía otro cultivo de marihuana en la Zapata entre las la la danza batería son los montes estos que alrededor de A Coruña no y bueno dice aquí la única que siempre ha plantado cannabis porque era una zona de difícil acceso no aquí en los últimos dos años se han quemado hasta ocho plantaciones pero bueno la historia detectivesca de esto es curioso porque la policía va por allí se encuentra una bolsa de basura con un ticket de una pizzería no entonces deciden seguir la pista Habana a la pizzería a ver a qué dirección se llevó ese pedido que el nombre de la persona el encargo de tienen a tres fíjate eh porque Moraleja cuidado con el tique de la verdad es que hay que tener mucho cuidado de sellar oye esta esta

Voz 0874 38:57 noticia dice mucho claro llegas aquí dices cómo son los gallegos cuando sabes cómo son los catalanes Serres como son los vascos pero perdona para los gallegos

Voz 3 39:22 pues en agosto

Voz 0798 39:24 esperemos esperemos que que siga haciéndolo hay una hay una cosa que comentabais lo de la proximidad la cercanía pero hay un matiz en la prensa Gayá que es muy curioso que la proximidad y la cercanía también es con gallegos que están a miles de kilómetros

Voz 0874 39:37 se cuentan muchas historias Gallego

Voz 0798 39:39 por el mundo claro porque primero que supongo que para Internet para vosotros es muy importante pues hay muchos gallegos por ahí que acceden a las noticias por la web que antes no podían no al Vauxhall a Buenos Aires llegaba llegado a El Periódico con dos semanas de retraso antes no ahora lo pueden informar entonces siempre la presa llega tiene un ojo en el mundo siempre no hay hay varias noticias bueno por ejemplo está atención que hay con Namibia no que que es inédita en ningún español españoles ocupada eso no de la flota gallega que se juega allí con cuarenta buques pues la las cuotas de la pesqueras no o por ejemplo de una mujer de en Suiza que es un titular muy gracioso dice nunca esperé ser subcampeona de Suiza de bachata en tan poco tiempo en una mujer gallega si es una inmigrante de bienes que nunca lo pero porque no llega lo que podía pasar no habríamos esa competencia si no hay una inmigrante de Costa da Morte pues que que baila ha ganado pero bueno esto es algo que ocurre en Suiza en un calentón y aquí se enteran Hilo cuentan o sea no les parece una historia menor que una aún no lo cuentan y es que es para que es interesante no sí no

Voz 0874 40:48 para la familia de la mujer está muy bien en el mundo de la bachata en general ver pero aquí

Voz 0798 40:56 bueno esto es curioso pero como ejemplo de lo que decíamos de de que a veces desde fuera es muy incomprensible lo que ocurre no va a este titulares Dios reabre la guerra de Rajoy con las asociaciones de padres por la gestión de los comedores escolares entonces claro que estar estará informado de quién es Dios bueno pero decir a de un concejal no que Rajoy pues el Palacio de Rajoy que es el Ayuntamiento y luego ya te enteras que hay todo un lío

Voz 0874 41:23 este esto es una cosa que te habrás mucho y digo yo nosotros somos las personas para las que vosotros nunca escribí un periódico ahí hay hay periódicos que nosotros les abrimos y no entendemos nada porque porque no tienes el contexto no y al final el periodismo está en el contexto de las cosas esto en cambios entiende muy bien

Voz 0798 41:39 sí lo que no entiendo esas entiende bien pero lo que no entiende la al ladrón en este caso que es detenido por robar sesenta y seis zapatos del mismo pie y de una tienda del centro esto paso aquí en la sede de esta patos que el mismo tiene el derecho el izquierdo no lo no lo especifica

Voz 0874 42:11 en esa reunión de papeles yo me hubiera gustado estar él

Voz 0798 42:15 no pero es que yo me imagino el momento en el en el que el redactor de sucesos tribunales llega con la noticia de mi están una buenísimo bueno supongo que hay una competición a a ver quién se le ocurre el titular más bueno porque es es el triunfo garantiza ese titular no entonces tendréis genios de titulares nuestros periódicos no

Voz 11 42:33 hombre de de de eso se trata pero vamos sobre todo pero pero bueno tener un buen titular eh está bien pero lo importante es la noticia entonces eh yo qué sé hablando de cómo contaba esas y del contexto por ejemplo una de nuestras noticias más leídas no cierra bombilla lo el Airbus otros au sea paga la bombilla bueno pues fue uno de los titulares más más leídos de del del año en cuestión pero claro tienes que tener el contexto Javier que coruñés no sabe qué es la bombilla es son una desgracia que cierre la bombilla es un bar de tapas de

Voz 13 43:10 a usar

Voz 11 43:15 para la gente hay sucesos

Voz 0874 43:17 no esa lo ponemos en la en la página

Voz 11 43:20 desde local la sección de Local bueno A Coruña es que es un periódico e nuestra nuestro periódico un periódico local de de principio a fin por así decirlo entonces procuramos meternos de esas de local en economía que bueno que en nuestro caso son de local nacional o internacional vamos que claro es lo que tiene tenemos como como empresas locales e Inditex

Voz 0874 43:44 claro pues esto tiene la estrella Ortega que son cuatro páginas al día sobre qué ha hecho hoy Amancio Ortega quieras alimentado en hacerlo bueno no me voy a meter en ese charco publicidad no precisamente

Voz 11 43:57 no me voy a meter en ese charco pero bueno Estrella Galicia tiene más audiencia eh que estoy de Galicia se lo cual cuando cuando colocamos una noticia de Estrella Galicia en la web pero cualquier cosa eh si eso vamos es la noticia más leída

Voz 0798 44:12 es curioso no hemos llegado al teatro que era las

Voz 0874 44:14 seis de la mañana aquí detrás de vuelta ya hay una pequeñita en máquina de café ilumina una inmensa nevera llena de Estrella Galicia lo han preparado para nosotros no sé quién pesaba que no sé yo los parece Saviano vuestra público lo cual yo siempre digo que bueno

Voz 11 44:30 dice mucho de nuestros lectores

Voz 0798 44:33 en la opinión también salió una que está muy bien la opinión haber atentado si roban un ordenador y se comen las galletas de los niños de la escuela unitaria de Koirala a ver que hay crímenes primero que es peor que es peor encantada pero que que que ladrones desarmados no pero es que venga porque este titular podría haber sido muy sencillas no un robo en unas cuando no no no pero es real pero que claro pero aquí yo no sé la la pericia del redactor porque quizá no sé estoy inventando pero mejor llega llega un un comunicado de la Policía Municipal que Roma un ordenador en la escuela tal a lo mejor se quedaba ahí no lo sé pero si el relator Nos interesa o la persona que está allí iba alguien le cuenta no pues es que encima se comió unas galletas y ahí está la historia no es verdad porque porque a veces es si no vas más allá no encuentras la cosa que el alza especial no aquí siempre hay algo que hace especial

Voz 11 45:26 a los que de eso se trata porque yo qué sé para contarnos el Brexit yo bueno que está que también lo traemos al tema local no pero bueno para contarnos todas esas grandes noticias y tal nos llegan por mil por mil canales sin embargo lo que pasa exactamente al lado de tu casa pues no claro

Voz 0874 45:47 bueno pues Xavier CEA que subdirector del correo Carme mire las directora de La Opinión de A Coruña ay Aida Pena que jefa de contenidos de Radio Galicia yo empecé a los es verdad eso es que la primera rueda de prensa que yo cubrí fue una rueda de prensa de Mariano Rajoy como conselleiro de Educación algo así

Voz 11 46:03 la falta de talento no

Voz 0874 46:05 de llegar lejos en la vida que no han buscado

Voz 3 46:07 quedó grabado a un entrenamiento

Voz 0874 46:10 que gracias por venir al estrés Íñigo Domínguez a la puerta de salida de emergencia hasta por algún lado lo digo cosas sale de las cervezas gente por ahí Julio Rey Mauro Entrialgo Aleix Saló Siro López gracias por venir sirio gracias tenemos un montón de cosas programadas