Humor contra la hipocondría

Voz 3 00:00 ah

Voz 0874 00:41 estamos en A Coruña en el Encuentro Mundial de humorismo en el teatro Colón que estaba lleno de gente y Álvaro decimos muchísimo antes lo comentábamos cuando digamos aquí de la verdad que cuando haces radio porque la radio es una profesión muy solitaria yo suelo estar bastante solo en el estudio con gente al otro lado de cristal a veces con algún invitado con algún compañero de repente sales y te vas a un sitio más tan bonito como A Coruña te asoman a las siete de la mañana siete es que ya hay gente haciendo cola hay que a las ocho de la mañana la gente se levante para ver un programa de radio te te reconciliar no solamente con la profesión sino con ciudades como esta en cómo es

Voz 6 01:21 que es mucho mejor que Santiago de Vigo

Voz 0874 01:26 como esto es un encuentro mundial de humorismo nosotros hemos pensado mucho aquí en podíamos traer que represente bien lo que es el humor que ya todos en eso ocurrió el nombre de una misma persona que es Juanjo Millás

Voz 3 02:01 te voy a hacer una pregunta

Voz 0874 02:03 tú nunca pensaría que empezaríamos una conversación con esta pregunta

Voz 3 02:07 ha pasado el equipo

Voz 7 02:11 pues yo casi me da ahora mismo porque resulta que me acabo de enterar haya atrás de que hemos venido en el contexto de un congreso mundial de humorista de humorismo ahora es que Paquin cuando me vi me dijo que si quería venir me dijo que era un Congreso mundial

Voz 3 02:33 buenismo todo ello venía

Voz 7 02:36 parado para Schopenhauer Algar de la FIA pero bueno está un poco la Historia de mi vida he entendido porque yo tengo una lengua de trapo como sabes cómo cómo es evidente no no te contaba nunca la olla exprés Despres cuando entro la olla express en mi casa en estos años que era una olla exprés de acero inoxidable yo entendía que era de acero inexorable ical fui a buscar inexorable al diccionario imponía que no se compadece ni tiene piedad de nada

Voz 3 03:18 puede que vaya

Voz 7 03:20 en la tenía un miedo además Toñi de la olla poco de eso en una vecina estalló que pasar veces sacó un ojo sea cree que la verdadera inexorable pero esto demos malentendidos

Voz 0874 03:34 oye pero el serio yo te preguntaba lo delito porque ayer estábamos comiendo y contar una historia que empieza como casi fortuita o como algo intrascendente y eso pasa por el sendero de la tragedia desembocan en la comedia que es un un ataque de maldito Hypo es una historia de terror pues esto pasó hace poco volvía de un viaje

Voz 7 04:01 de Asturias a Madrid resulta ya había o no había comido en el que apenas entonces prepare una gran fila no para porque además entraríamos de Asturias productos de la tierra y prepara una gran cena con te Asturias porque no había hombre si hubiéramos esa yo es que tengo una casa en Asturias y pero España

Voz 1378 04:24 no había sitio una de las cosas sorprendentes

Voz 7 04:26 España es que es que tiene muchas ciudades en medio millón de kilómetros cuadrados pues está Coruña ya está Cádiz está Getafe Móstoles

Voz 8 04:43 hay muchas descampados eh siempre he pensado que sí que sí

Voz 7 04:46 llegará un momento en el que tuvieron problemas para pagar la deuda neta pues podía de una ciudad no no pero fuentes de acuerdo en cuál empezamos esto por una que no se enfade por ejemplo

Voz 0874 05:00 decía no puede ser entonces pero por ejemplo

Voz 3 05:02 en Madrid esto ya ha

Voz 10 05:05 la botella empezó a vender a atendió docientos mil pisos de protección lo que decía

Voz 7 05:10 a fondos extranjeros no es decir en Madrid nadie se enfada por nada podemos empezar por un barrio de Madrid

Voz 0874 05:18 la bueno esto es tú vuelves de Asturias entonces Vega estuvo estudiando bonito

Voz 7 05:22 pues porque claro una gran cena con mimo

Voz 8 05:24 en botellas de cava

Voz 7 05:27 va en fin de todo una escena pantallas Laika parte entonces en las cuatro y me desperté con Hypo bueno pues no te qué importancia tiene esto yo me levanté sería con Hypo estaba todo estuve toda la mañana trabajando con Hypo ya pero vamos yo nada importante en un ataque de Hypo bueno pues pasará no e hice una cosa que era beber al revés rarísimo

Voz 8 05:59 nacional que difícil que es imposible beber al revés ahí ya por fin a medio día

Voz 7 06:07 me dijo y mujer hay un servicio telefónico en Sanitas que llamas para cuestiones así que yo pues me atendió una doctora en dije pues miles que tengo y pues desde las cuatro de la madrugada y me dijo bueno pues retenga al aire treinta segundos algo expuse no con fuerza retuvo el aire treinta segundos nos puse con fuerza ya poseía otra vez otra así hasta tres veces y entonces me dijo mire vaya a urgencias pero bueno objeto a urgencias por un ataque de Hypo me pareció completamente fuera de lugar y ridículo no

Voz 0874 06:47 sí pero entonces ella me dijo con mucho muy seria

Voz 7 06:52 váyase usted de urgencia bueno pues ya cogí

Voz 8 06:56 el miedo ya ya ya

Voz 7 06:58 ha dicho que me vaya a urgencias entonces en la familia un gran presionar yo finalmente mi hijo mayor que yo dije pero esto es ridículo que que en fin que se monte esto porque pero bueno fuimos a un servicio de urgencias y entonces llega en el cuento el médico que ha pasado ya médico dice dice pues no tanto bueno pues para sus costumbres Aquitania

Voz 3 07:27 el alcalde algunas cada uno quizá no

Voz 7 07:29 la megafonía sí bueno eso bueno no ese producto que yo voy a quitar a mi me tumbó allí en una especie de es no muy cómoda me puso me puso una vía aquí en el brazo comprime verán que a mí me llamó mucho la atención porque eran los que les dábamos a los niños y era lo que a Michael Jackson

Voz 3 07:51 no era algo que les damos no Michael

Voz 7 07:54 su era propofol

Voz 3 07:58 hay que tener cuidado con estas cosas que es mejor el propofol que hombre según se mire es mejor el acaba peores no no siempre es bueno prima no es que me acordaba yo

Voz 7 08:11 a los niños eran pequeños tenían fiebre para que no vomitara en tenían acetona y se imperante me hizo gracia no que me dieran primaveral pero en vía eh y allí pasaba una hora si ya con el bote de imperan va bajando ir bien pues se sigo igual yo Pando pues entonces vamos a tener que atacar de otro modo veces con el quita quita el botellón de Christie pone otro botellón de no sé qué yo pues allí tranquilos pero ya en esto yo escuchado Yen Hsun contra pensantes fantaseando con mis cosas no tienes tú me llama mi mujer para ver va todo a eh te dice que te pasa entonces yo me di cuenta de que no podía articular que te estaba metiendo pues me estaba metiendo por lo visto unas dosis de caballo de un relajante muscular claro por como es Un es un problema de diafragma había un Moscú puedes atacarlos sólo atacaba en las el paladar no entonces esto yo me doy cuenta ya con algo me di cuenta de que estoy yo creo yo estaba muy bien porque la cabeza enfundada es mi fantasía

Voz 3 09:47 eh

Voz 7 09:49 estaba perfectamente pero claro porque nunca nunca me he un relajante muscular me toman el mítico ya no sé si cambiarme de Propofol estaba en un estado de placidez tremendo pero claro fui a intentan levantar ni un enfermero dijo estuviese quieto está loco

Voz 11 10:09 era como una como si me hubieran quitado sacado la columna vertebral no

Voz 7 10:15 huesos y me hubiera quedado bueno efectivamente ese me quito pero siete de la tarde a las siete yo llegué a urgencias a una llevemos tuviste seis horas dándole al coco en el bueno ideas que pasó el hijo bueno es que a los claro yo ya he cogido miedo de bonito

Voz 3 10:40 llegados digamos poco

Voz 7 10:42 doce días tuve que ir a dar una conferencia

Voz 3 10:46 Lanzarote

Voz 7 10:47 lo conté en la cena con

Voz 3 10:50 yo mis anfitriones descontentos que me había pasado y entonces me dijeron que Saramago había dado un ataque que viví allí ya había dado un ataque porque había durado un mes entonces esto no es ninguna broma eh pero la pregunta es más ligero eh no no no yo he adelgazado diez kilos en tres meses me da pánico cenar yo yo atribuyo a la mezcla de cava con el empate esta es una teoría

Voz 12 11:30 puede haber otras que debía debería venir

Voz 7 11:33 en en las instrucciones

Voz 12 11:35 T debería venir no

Voz 11 11:38 crear con cada día

Voz 0874 11:40 esta gente que está en el teatro pobrecillo que han madrugado para estar aquí coger un buen sitio dirán Pastor

Voz 7 11:47 en una broma no pero respecto a los entendidos que te decía antes que han sido una constante en mi vida no he contado el primer día que el primer día que fui al colegio primer día fue el colegio dejarlos allí en medio de aquella salvajes

Voz 0874 12:08 con pelotas jugando de terrorismo

Voz 7 12:11 en el caso es que de momento el momento suena el timbre y todo el mundo se ponen encima ante el empieza a pasar revista y entonces

Voz 11 12:23 nombraban a un niño

Voz 7 12:27 el niño decía presente pero yo como tenía este problema de oído de no sé qué qué tengo que que no me curar nunca

Voz 3 12:38 yo yo entendía Vicente porque

Voz 7 12:44 qué es lo que me parecía que tenía cierta lógica porque en el director del avión Vicente porque Vicenta hay más y más aún mi padre se llamaba Vicente como

Voz 3 12:59 hola

Voz 7 13:00 bueno pues aquellos tenía pero lo bueno lo bueno es que del mismo modo que cuando los niños decían presente yo entendía Vicente cuando yo decía Vicente en los niños entendían presente yo seguramente diría decentes

Voz 3 13:18 o sea me ha pronunciado todo me llamó Lengua de Trapo no

Voz 7 13:22 no tenía nada es una vida pues transcurría normal pero a mitad de curso murió Vicente pusieron a uno que se llama Federico

Voz 3 13:39 buena suerte pronunciándose nombre no

Voz 7 13:42 entonces pues resulta que llega el primer día de la muerte de Federico y empiezan a pasar honesta y todos niños Vicente

Voz 3 13:58 es más nadie se ha dado cuenta de que la gente está muerto con como cuasi llegan a a millas que yo estaba en la mitad provocada en esta sin que se ha dado cuenta yo digo Federico me voy a me a poner el cuadro de honor no voy a reivindicar porque además yo era un niño de esto que llaman ahora con poca autoestima

Voz 7 14:26 por cierto gente como se desvía eh pues es que antes no se prestaba atención ahora se dice ahora que yo siempre he pensado que la autoestima es una peste no es porque es es lo que nos hace desgraciados tú te imaginas un mundo en el que no tuviéramos autoestima

Voz 8 14:46 es decir en que eh

Voz 7 14:49 eh como por ejemplo el candidato del PP de Casado

Voz 3 14:55 no escasa que Casado a los niños

Voz 7 14:58 tienes

Voz 3 14:59 era un desastre a mi nuevo voto Ana Sánchez

Voz 11 15:04 Sánchez no a mí no voten a las que ahora llega a los niños llevan

Voz 7 15:11 psicólogo cuando tienen problemas de autoestima en los que hay que llevar a psicólogos somos niños con la autoestima que es un peligro que luego prefieren no se cometen Albert Rivera negro bueno el caso es que Vicente Fuentes yo si hay Dios mío yo rezaban rezaba mio que no se de cuenta nadie que no se de cuenta nadie irá Sudán yo que no fueron los peores momentos de mi vida por el miedo a que ha provocado yo me veía ya triunfante no

Voz 3 15:41 destacar claro yo iba a destacar iba me iban a felicidad por fin un niño que está atento a la realidad pasa aquello iba a cámara lenta

Voz 8 15:55 García ya llega un momento en que dice

Voz 1378 15:59 Juan José Millás y digo Federico

Voz 3 16:12 y hubo hubo un silencio un silencio que no que yo no olvidaré nunca

Voz 7 16:19 la ira pero bueno este digo que esto ha sido una constante es malentendido si el entendido es ha sido el motor de la ley

Voz 0874 16:28 yo yo te preguntado lo delito porque otra de las constantes de tu vida por mucho que te conozco ya es es una cierta hipocondríaco que yo creo que puedo contar públicamente no te importará que tú te has hecho una colonoscopia por envidia bueno porque amigos tuyos el habían hecho todo el mundo presumía de su colonoscopia y tú fuiste a decir oiga yo quiero una de estas

Voz 7 16:49 bueno no no fue no fue exactamente tu carica no Scary caro tú has visto Federico Federico ya sé ya sé decir frigorífico

Voz 3 17:02 esto

Voz 7 17:03 no no o no fue así osea yo gustado mucho un día en una comida de Annie de un sábado domingo con ocho o diez amigos una comida primavera porque la gente no se como salió uno empezó a decir que se había hecho una colonoscopia en otro también y resulta que todo el mundo en aquella comida se había hecho una

Voz 8 17:26 yo dije yo dije que no pues yo no he hecho me aseguré de que estaba ante todo entendiendo bien

Voz 7 17:37 no fuera hace no parecía Vicente que no fuera hacerme otra cosa no caso fui fui al médico a Nunes tiene dije oye que

Voz 8 17:48 esto yo no me he hecho que me dijo muy bajo

Voz 7 17:54 no tengo ningún síntoma de si tuviera si verdad mínimas mínimo síntoma que no indicara pues ya te habría mandado hacer digo ya pero que todos mis amigos que tienen el mismo edades se han hecho ya una colonoscopia

Voz 1378 18:10 los dos

Voz 7 18:14 el dice no me pero no está bueno yo creo que dejé preocupado médico porque hace dos días me dejo me dice oye Juanjo que he estado pensando en en esto que decías copia las copias son muchas vidas no sí bueno aunque no tenga síntomas pero estás en una edad qué tal

Voz 8 18:36 yo digo entonces algo con mucha yo sexo hay viento y fue una experiencia maravillosa

Voz 3 18:46 corte que te pusieran fue una experiencia maravillosa

Voz 7 18:54 fue una experiencia yo se la recomiendo a todo

Voz 8 18:59 porque llegué llegué allí inmediata

Voz 7 19:02 don de entrada un ansiolítico bueno yo eso como estoy acostumbrado tampoco me llamó la atención pero no siempre siempre te gusta que entre a este de una hijo no esto es para que ustedes no estén nerviosos digo después ya me tumbaron en una camilla ir al médico se sentó a mi lado en un taburete en la camilla para ponerme no es una anestesia porque es es un con una que llorar

Voz 8 19:34 no no es una epidural es un

Voz 7 19:37 lo llama una sedación o llaman sedación sea no es una anestesia digamos serias pero es una sensación bueno y entonces el médico se sienta hacían y me pone en la vena

Voz 8 19:50 yo le dije me vas a hacer daño con esa voz de me vas a hacer daño me dijo no va a ser como una despedida de soltero bueno ya entonces eh bueno ya me pone a poner inyección no

Voz 7 20:16 pasa un tiempo indeterminado no pasa el tiempo yo esto que yo me recuerdo la camilla mirando al techo

Voz 8 20:23 yo en mi fantasías

Voz 7 20:26 y en esto se asoma una enfermera por trece una cortina dice cómo va todo digo bien creo que ya me está haciendo efecto en anestesia dice que ya está haciendo efecto en anestesia hace ya hemos hecho todo no puede ser osea que yo mirad raro ya yo había estado desaparecido de la realidad treinta minutos creo de completamente desaparecido que fue una experiencia fabulosa no estaba no estaba no entonces la me vio con tal cara de

Voz 8 21:01 son los que se acercó y me dijo así como un poco de cómo con un poco de complicidad me dijo es que hemos puesto propofol que es lo que se ponía Michael Jackson

Voz 7 21:20 claro yo pensé bueno claro es que si yo tuviera acceso al propofol

Voz 3 21:25 tu casa como Michael Jackson

Voz 7 21:29 por qué porque eso es un es que eso es fantástico porque además no te despierta como como un poco borracho ICO pero de de de Propofol te despiertas como si tuvieran dado

Voz 11 21:44 con una una euforia unos ánimos

Voz 7 21:48 la vida empieza entonces esa esa experiencia de esta yo pensé jo es como a muerte sea igual es fantástico

Voz 1378 21:55 espejo de verdad algo mira queríamos

Voz 0874 21:58 claro un poco estas historias que estás contando con el fatalismo gallego debemos entender que es el fatalismo gallego y también con la felicidad porque sí recuperamos ese titular que mencionábamos hacen ahora te que Galicia o que los gallegos tienen una esperanza de vida sin límites puede llegar a los doscientos años seguramente es eso sí el en realidad significaba que que Galicia estaba por encima de otras regiones españolas en esperanza de vida pero cómo aumenta cada año el periodista título diciendo es no tiene límites a especialidad pero eso

Voz 7 22:31 pues porque es a ver por una tristeza la euforia matan

Voz 3 22:35 más que la triste como esta gente está claramente muy triste no que está la tristeza calco portuguesa

Voz 7 22:43 no eso no es nada peyorativo sea es un es un carácter forma parte de carácter nacional

Voz 0874 22:49 vamos a pegar un poco sobre eso y lo primero quiero quiero que venga alguien que representa no solamente el fatalismo gallego sino

Voz 1378 22:56 la hipocondríaco en en su máximo

Voz 0874 22:59 una proporción que hay que colabora también en este programa que es nuestro más gallego de nuestros gallegos digamos que hay muchos gallegos en el programa es Manuel Burque

Voz 3 23:08 sí

Voz 0874 23:24 Manuel hasta qué punto te ha llevado la hipocondríaco

Voz 1378 23:28 tengo que decir primero que estoy contigo el propofol Nos define a a los que tenemos hipocondríaco hipocondríaco millas

Voz 7 23:36 yo me prueba una vez nada más

Voz 1378 23:38 y fue flipante sabes tú sabes que les dije yo que si a mí

Voz 7 23:42 me hicieran como ha venido tu madre

Voz 1378 23:45 no sé si ha llegado a más bonitas no les llamó mamá está haciendo un poco hipócrita que a mí me hicieron como una endoscopia y me pusieron propofol endoscopia

Voz 7 23:56 es por arriba es por la boca

Voz 1378 23:59 y entonces se al despertarme la euforia era tan grande que les dije a las enfermeras y los médicos gracias por vuestro servicio

Voz 3 24:10 tengo una propina pues me

Voz 1378 24:12 me dieron ganas pero es que el propofol cuánto duró precioso estudió y creo que fueron cinco minutos pero salí muy felices media hora lo Filippo pues voy a buscar algo que hacerme porque de verdad que el propofol es increíble

Voz 0874 24:26 tú te has pasado años ahora está un poco mejor

Voz 1378 24:29 estoy mejor porque se la leche años no

Voz 0874 24:31 es imposible iniciar una conversación contigo sin que tú enseguida dijera pues es que me ha salido esta mancha es que tengo un dolor en no sé dónde que me tengo que mirar que como una preocupación constante en tú me entiendes no

Voz 7 24:43 esto sí es una mancha a metiéndose no es una más

Voz 1378 24:51 qué les suenan cada lado es una mancha

Voz 8 24:53 es me ha dicho el médico que me

Voz 7 24:56 mató que me las puedo quitar de paso me puedo estirar un poco

Voz 1378 25:03 sabes que me pasó a mí una vez es que te lo quiero contar para que te pongas en mi lugar y viva es la pesadilla yo te acuerdas que me tuvo que reducir los Cornet es la parte de dentro de la vimos en por qué respiraba mal entonces ese recuerdo que ya me estaban poniendo a la anestesia con ochocientos médicos alrededor y el que me operaba me dijo que teníamos que hacer

Voz 3 25:24 yo no es por favor

Voz 1378 25:27 porque además él durante el análisis de porque respiraba mal todo el rato me decía yo te reduciría la nariz porque la tiene es la punta caído te la levantaría y además se ha dejado a pacientes muy bien y entonces cogí el ordenador y hacia mira mira te voy a enseñar mira este y entonces yo antes era un tío de puta madre como muy carismático y tal y el después la nariz de cerdo directamente entonces claro tú imagínate que se confunde yo me levanto con la nariz desveló gritando por favor por favor no parar quitarme la anestesia decía porque tenía miedo de que me hiciese otra cosa

Voz 7 26:02 veo bien todo salió bien nuestro yo creo que es una

Voz 1378 26:05 prometa una bromitas de médico es el hace a todos

Voz 7 26:07 sí hay respira mejor

Voz 3 26:10 claro porque tú respira por una ansiedad no era pobre

Voz 1378 26:14 porque también te pasa claro tenías que haber tomado ansiolíticos esto ya me lo has dicho ayer dos veces claro es que la gente no me hace caso yo recetó muy bien yo escribir escribe sabes que me dijo ayer una chica le digo mañana voy a hablar de hipocondríaco con millas

Voz 3 26:31 tú eres un aficionado me dijo comparado no

Voz 1378 26:34 con él

Voz 3 26:35 no pero es dura a peor es verdad Juanjo

Voz 7 26:38 tú tú tú no te bastante míticos hábito uno es cuando sales sea tu tu cuando salgas actuar tomate Medi medio de la CEPAL no

Voz 3 26:47 fíjate has llamado ahora uno medio eh no yo

Voz 7 26:50 no hay medio

Voz 3 26:52 porque porque yo estaba convencido de que este era un congreso de humanismo en humanista entonces quería quedar muy bien preparado tenía preparado bueno tenía preparada toda la historia de Galicia

Voz 11 27:08 eh provocado Pierro manos la Torre de Hércules

Voz 7 27:13 donde hicimos un programa de radio tenía preparado todos los topónimos todo increíble que oigo ahí no sé qué dicen que humorismo dicen con eso humorismo que donde hay un congreso humorismo dice esto esto estamos en un congreso es decir lleva llevo una semana estoy yo creo que fue una maldad de Paqui Ramos esto lo hacemos a veces lo hacéis a veces no sé si tenías ahí la dieron congresos de humorismo pero te toma hasta el el ahora

Voz 1378 27:47 van a si yo siempre

Voz 7 27:49 no dormí bien porque me tome un mayor no dejó dicho yo no me lo tomo con una bola después ver es mejor que tengo deje es disolver de los hace más efectos bueno psicológicamente sí porque piensa que es Hacienda

Voz 1378 28:03 porque hay una cosa no yo estoy aprendiendo hay un maestro hay una leyenda respeto

Voz 7 28:09 toda dejar disolver comprimido debajo no es lo mismo que tomárselo con agua mira tú lo haces tantos con todas comprimidos no porque hay algunos que se resisten a la disolución unos queda ganar pero no hace se deshace

Voz 0874 28:25 eh como bueno lo haré nada mal que que te preocupa ahora estoy aquí en alguna cosa porque es verdad que se te olvida

Voz 1378 28:31 yo no yo tengo un problema que soy hipocondríaco pero tengo muy mala memoria entonces a lo mejor yo me descubro algo una mancha digo yo esta mancha porque tengo esta mancha y entonces se lo cuento lo que hacen los hipocondríaco seis molestar al resto mira esta mancha seguro que es cáncer entonces normalmente me dijeron pero eso ya lo tenías hace dos años que me había olvidado Extreme verles

Voz 7 28:55 eso es alzhéimer entrar en bucle es como

Voz 3 28:58 te lo mirada eso sí esas pérdidas de memoria tu edad porque yo tengo yo yo tengo

Voz 7 29:05 ya problemas de la memoria a corto plazo de que estábamos operan de humanismo pero pero tú

Voz 1378 29:13 el Twitter no debería debería ser preocupado por el Alzheimer estos real he descubierto que si duermes mucho hay una evitas hay una prueba mucho hay uno entonces no me no me digas eso por favor es muy sincero pero como es es ustedes

Voz 8 29:31 es un tema que si sale mal es dice que es un tema es porque te dice escribe usted

Voz 7 29:37 palabras que empiecen con P por ejemplo si es verdad entonces y si no te sale pues ellos Pontevedra está claro que hay varias preguntas de este tipo no golf hay una media alcanza hasta media pues es que te olvidas de las manchas

Voz 13 29:56 espero que esto no se ve por la radio Pedro Manuel está asustado físicamente preocupa y no se ha hablado de las enfermedades de transmisión sexual que se oye porque la matrícula de honor de la del gallego residente residentes programar porque son tan felices los gallegos

Voz 3 30:15 cuál es no no la Familia Burke no sé por qué Coruña es una gran ciudad no vive muy bien tiene que ver Santiago también es populismo barato

Voz 6 30:27 entre por favor del mérito Olalla Dina Claudio

Voz 7 30:31 están por aquí

Voz 3 30:43 qué tal hola buenos días

Voz 1378 30:48 buenos días buenos días tú te acuerdas Juanjo que hablamos

Voz 0874 30:51 en su día sobre la felicidad porque había salido un estudio que decía que el país más feliz del mundo es Finlandia siempre hombres los habitantes más felices del mundo son los finlandeses Marica que todas las finlandesa podía vivir en Finlandia si quisiera

Voz 3 31:07 pero prefiere vivir en Galicia para rebajar

Voz 7 31:09 un poco

Voz 3 31:12 de euforia

Voz 0874 31:14 a mí me gustaría que me explicaras que que encuentras en Galicia cuando se que es la lluvia por ejemplo que te haga más feliz que en tu país de origen

Voz 14 31:23 me pregunta a mí porque hablabas de Finlandia

Voz 3 31:27 no obstante una pareja cómica finlandesa

Voz 9 31:35 bueno yo oye que aquí como cumplir años aquí la verdad que fue un poco inconsciente también me avisaron que cuando ya que a Galicia no es el típico destino de España que sabía lo que lo que esperar me siento gallega de adopción han cogiendo súper bien me encanta Galicia

Voz 15 31:51 hay yo creo que

Voz 9 31:54 si al final bueno pues porque me he quedado pues por amor no por cierto Galicia si habrá el programa un hombre calle también atraen pero sí pero pero bueno es verdad que cuando tuve mis hijos dudé mucho si volver a Finlandia por ejemplo porque la educación y todo eso es muy distinto

Voz 3 32:12 por ello

Voz 9 32:13 bueno mejor que voy a decir sí

Voz 1378 32:16 el distinto yo creo que lo valoró como más

Voz 9 32:19 hay muchas cosas muy buenas pero sí es verdad que la educación ya lo podemos leer en en bueno en en las listas en artículos que adora un montón

Voz 7 32:27 si las humanidades y esa es la pregunta

Voz 0874 32:30 de Paktika que te tengo que hacerlo siento que menos menos menos te gusta

Voz 9 32:34 por supuesto la lluvia viento que menos es o

Voz 0874 32:37 el viaje Bonet que ciertas acierta

Voz 9 32:40 pero llueve mucho pero cada vez haciendo jubilando

Voz 1378 32:42 pero atrevido decir eso no

Voz 16 32:45 sí pero nosotros tenemos de todo lluvia miedo no lo ven sol cada vez llueve menos si es así no es horrible horrible habéis tenido habéis tenido una estupenda él no

Voz 0874 33:00 mira a Dina psicóloga ambiental la investigadora en la Universidad de A Coruña ya lidera diferentes proyectos europeos del programa Horizonte dos mil veinte con los que intenta que ciudades como como esta misma sean más sostenibles y más saludables entonces Alina qué elementos proporcionan una ciudad a sus ciudadanos para hacerle más feliz

Voz 14 33:16 bueno hay muchos hay muchos y Coruña tiene muchos yo voy a decir esto coruñés la ciudad perfecta por esto de que

Voz 3 33:23 tres de la ciudad es como la corresponsalía de a encontrar

Voz 1378 33:29 pues con la gente con la que entonces estaba escuchando esta vez hay muchas cosas que hacen que una ciudad

Voz 14 33:35 sea sostenible y ahora la gente feliz no es una de las cosas más importantes es tener espacios verdes no es algo que que no pensamos muy a menudo pero tener espacios verdes accesibles y de gran calidad está demostrado que hace a la gente más feliz hace la gente más saludable también no tener una ciudad con buenos espacios de convivencia es otro de los elementos muy importantes no ven un montón de estudios por ejemplo que demuestren que realmente el hecho de tener buenas relaciones buenas relaciones comunitarias un sentido de comunidad hace que la gente viva más años tenga menos enfermedades tenga menos estrés sea más feliz

Voz 7 34:13 espacios públicos quiero es decir espacios

Voz 14 34:15 pues efectivamente espacios públicos donde la gente se encuentra donde la gente puede establecer esas relaciones de comunidad sino a mí me encanta por ejemplo en Coruña así uno va al parque Santa Margarita idea las a los hombres sobre todo mayores jubilados jugando Jerez comentando la política en con dándose con sus vecinos no este tipo de cuestiones hace que seamos más felices hay un estudio muy famoso y me gusta mucho este estudio que es verdad que no se ha hecho en Galicia ni en Coruña sino en Estados Unidos la ópera en la Universidad de Harvard pero que demuestra que una de las cosas que predicen más la longevidad es las relaciones satisfactorias con los demás

Voz 9 34:52 tanto

Voz 14 34:52 cercanas como de comunidad perdona que te interrumpa

Voz 7 34:55 porque es que me parece interesante interrumpe esto que dice porque he pensado que la es que efectivamente una de las cuestiones más importantes para que una sociedad esté a gusto es que esté cohesionada yo por ejemplo esto no lo percibo en ciudades como Madrid no hiperactivo también que hay una desconexión muy grande entre la en la gente y sus representantes no entonces es verdad que en ciudades de este tamaño quizá pero no solamente porque tenga este tamaño sino porque tienen políticos que funcionan no se se consigue esto que sea una sociedad cohesión o sea que sea una sociedad en fin que se abre a sí misma no que que que no esté irritada todo el tiempo no

Voz 14 35:40 sí desde luego en las ciudades más pequeñas sí que tienen relaciones más cohesionada es no esto también es su resultado de las distintas investigaciones porque conocemos más a nuestros vecinos nos encontramos más con ellos la gente es más amistosa la gente te mira más por la calle el anonimato que se experimenta en las ciudades grandes muchas veces lleva un sentido de más alienación la noticia digamos a mejor lo tan felices que la Organización de Naciones Unidas dice que dentro de pocos años setenta por ciento de la población mundial vivirá en grandes metrópolis entonces se vuelve cada vez más imprescindible que construyamos esos espacios a nivel de bario por ejemplo no que los barrios se transformen en ese sitio donde la gente se puede encontrar dónde puede conocer a sus vecinos en donde se encuentre solo no ya

Voz 7 36:24 a quién quién tiene más responsabilidad de ese ayuntamiento o el Gobierno

Voz 14 36:29 no yo creo que el diseño está mucho en manos de los ayuntamientos no el Ayuntamiento tiene una gran responsabilidad en eso yo creo que Coruña por ejemplo se han hecho cosas muy importantes en ese sentido de crear más espacios de convivencia más espacio para moverse no para andar en bicicleta para otras cosas pero obviamente también esto tiene que ser una política nacional una política europea también no puede ser solamente una política municipal y en relación con la desconexión que mencionabas yo creo que la desconexión con esos es el presente antes políticos sí existe pero sin embargo España es un país con latas por ejemplo la tasa más alta de votos no cuadran las personas van a votar la participación en las votaciones es grandísima yo vengo de otro país mi país de origen es Rumanía en Rumanía y digamos la participación en las elecciones rondar el cuarenta cincuenta por ciento es mucho más bajo no hay mucha más desafección con lo que uno piensa que puede cambiar votando

Voz 0874 37:23 pues sí en tu caso cuando hablas con sus familiares en Finlandia ellos son conscientes de que son muy felices o se les está pasando sin darse cuenta

Voz 9 37:30 pues sí creo que sí que se lo está pasando sin darse cuenta a lo mejor porque bueno también yo creo que la felicidad es verdad que disfrutamos malos momentos que aquí no se sabe disfrutar de los pequeños momentos de la placer de de cara a casa encender una vela ir a la Camaño del que la naturaleza

Voz 1378 37:47 alguno me gusta que me estoy golpeando estos contar aunque yo no tengo

Voz 3 37:50 aquí no aquí no no lo disfruta gusto

Voz 7 37:53 a veremos qué dices

Voz 3 37:55 pero la verdad es que son muchas cosas las que agobiar

Voz 9 37:59 pero que que inconscientemente se hace yo me cada vez que cuando viajó a mí me doy como más cuenta que sí que viven como pequeños momentos no viven viejas vanguardias no no yo ahora estoy incluyendo como meses me siento muy gallegas pero hablo de este punto de vista finlandés no lo tuya yate

Voz 1378 38:16 ha dejado llevar por el carácter de qué tal te va más tengo Anita y mita mita mita mita a mí me me ha ido en los mejores momentos de mi vida y me han preguntado marido increíble me han preguntado qué tal bueno que se va a acabar pero sé que se va a acabar entonces bueno bueno yo siempre por perder el puesto con el Goya bueno gracias Javier gracias por recordarlo cada vez esté dieron un Goya por Verdi perdido Goya periodista candidato pero perdió un collar rojo y al día siguiente estuve en A vivir

Voz 7 38:50 qué te parece eso no te dejándome no se dio un ataque de nada no hubiese dado no porque

Voz 0874 38:58 bueno será

Voz 1378 38:59 ya es que sabes a dónde me está llevando no a la adicción no tiene sean diferente yo estoy como eh no esto bueno toma unos pero no me acuerdo del nombre unos rosas

Voz 3 39:13 que eso eso es no necesitan receta eso eso eso

Voz 13 39:18 dijo que va a estar la policía

Voz 3 39:21 cuál es el cuarto

Voz 1378 39:23 oye yo tengo que hacer una queja de Coruña faltan plantas en las ventanas que pasa es verdad que faltan plantas en las metas pero no aplaudamos estoy echando la bronca

Voz 3 39:33 como si nos falta la que estarlo viendo Naim

Voz 1378 39:37 zetas porque y si no hay macetas este acuerdo es verdad sí sí mucho esto yo quiero hacer una reivindicación para cambiarlo desde aquí desde mi nuevo perfil de Instagram que llevo con Miguel Maldonado verdad gris influencer no podéis seguir ahí damos consejos de plantas tenéis que poner más plantas en las pero ya está muy en contra

Voz 7 39:54 hola de

Voz 1378 39:55 las fronteras artificiales no rugby bueno bueno esto es buena idea estar en contra en las plantas que es que me parece una aberración a mí me enfada mucho sea podía podía perfectamente quemar una planta artificial si no tuviese confianza con la persona y tal la rompería porque encima de que no es un ser vivo es de plástico que es contaminante quieres demostrar que tienes una planta sin currar pelo es como si yo ahora te digo mira mis hijos dos maniquís

Voz 3 40:29 que más cómodos mucho más pero me parecería muy bien lo que te ahorras no lo saben darle tú no tiene plantas Juanjo yo sí pero no de marihuana Vigo

Voz 7 40:41 yo tengo porque mi mujer tiene unha verdes sí que lo negro lo llaman a que que se me da bien que Matas toda planta que tocas básicamente no a que se me da bien que no se me da muy bien

Voz 13 40:55 claro dedo negro no suena muy bien las judías verdes tampoco suena sí hombre porque la tiene

Voz 8 41:02 no yo sí tengo yo no soy yo

Voz 3 41:07 las disfrutarlas pue yo pondría

Voz 7 41:10 ya ves

Voz 3 41:10 no no de hecho yo cuando llegué

Voz 0874 41:14 yo he visto que era del legendario he dicho no sé para qué

Voz 3 41:16 dos artificiales no no no no hombre nombre no oye

Voz 1378 41:19 no lo hagáis de verdad de las cosas de las que hablamos mucho

Voz 0874 41:22 en este programa también con Juanjo es yo creo que una de las grandes cuestiones de Siglo XXI cada vez también más en este país porque la población envejece que es la soledad y en Galicia por esa configuración geográfica digamos de la que antes hablábamos con una inmensidad de aldeas situadas muy pequeñas quizá favorece esa soledad que que juega en contra de la felicidad también no

Voz 14 41:43 sí es cierto es la soledad es uno de los productores más importantes de la falta de felicidad de la baja bueno de la depresión de la mortalidad incluso la mortalidad temprana no es no quiero deprimir a nadie que este es un programa también

Voz 1378 41:55 como ya está sucediendo

Voz 3 41:58 pero pero pero sí

Voz 14 42:00 sí es cierto que la soledad crónica la soledad percibidas sobre todo esto es muy importante no no es tan importante el que estemos solos porque se nos han muerto de los seres queridos su porque no tenemos a nadie pero sí es no tener relaciones cercanas con nuestros vecinos con los demás no esto en Galicia si es cierto que hay una población que está envejeciendo Ésta es una buena noticia por un lado porque es uno de los sitios con más centenarios también no es una de los lugares más longevos

Voz 15 42:27 a España exacto no tiene límite en un amago de aplauso de ahí que te

Voz 14 42:33 yo hace poco había un anuncio que había no ser una persona que ya cumplía casi ciento diecinueve me parece que si un gallego entonces no estoy segura pero creo que si era por ahí entonces en ese sentido claro estamos hay una buena noticia la mala dices efectivamente que hay cada vez más soledad pero esto no es son en Galicia es en toda Europa y las están empezando movimientos muy interesantes alrededor de estos eventos comunitarios donde bueno las personas se pueden encontrar por ejemplo uno de los movimientos que a mi me gusta mucho es el abuelo prestado señala no donde Familias por ejemplo que están ocupadas pero tienen hijos cogen un abuelo prestado que es una persona mayor que está sola no Ike puede puede cuidar de sí

Voz 0874 43:12 las niñas no hay muchos reportajes sobre otro experimento que es fantástico que es digamos mezclar colegios de niños pequeños guarderías con residencias de ancianos llevan a los abuelos a la residencia a leer cuentos a los chavales y para los pueblos es fantástico para los niños también

Voz 14 43:26 exactamente aprovechan esa experiencia no porque los abuelos también tienen muchísima experiencia entonces cada vez les estábamos hacer más este tipo de cosas porque Europa realmente va a ser una población envejecida

Voz 7 43:35 ya ya sabes que en Inglaterra han creado un Ministerio de la soledad bueno te has trabajado en Inditex sí que raro es muy diferente

Voz 9 43:44 las cosas eso está eso están en Asturias

Voz 7 43:47 sí lo tiene que no me acuerdo

Voz 1378 43:49 donde será donde será no no que no lo hagas hablar mal de invita

Voz 0874 43:53 te puede te pregunta qué hacías en que pues mira la verdad que tenemos

Voz 1378 43:55 crear dos gracias que fue una experiencia muy breve pero sí es cierto que Grass

Voz 9 44:01 es a ellos tuve una oportunidad de trabajar que fue mi primer puesto de trabajo aprendí Espanyol que a lo mejor alguno hay que pueda Torre y prohibió una extranjera que no sabía hablar que solo sonreía en el probador decía cuantas perlas ir después de de unos cuantos meses ya era capaz hasta tener una conversación gracias a ellos pues eso aprendí ITV un puesto de trabajo y estuve un año trabajando

Voz 1378 44:23 dice dices menos

Voz 9 44:25 no no verlas que no nunca mira que me salen palabras Sherry Quini a muchas cosas que sin

Voz 1378 44:32 Santa tampoco

Voz 0874 44:36 al algo que mucho mucho mucho de menos de Finlandia

Voz 9 44:39 pues sí dos cosas las aúna el regaliz negro

Voz 13 44:43 a ver cómo se puede echar de menos las aún no si yo no entiendo muy bien

Voz 3 44:48 pero a la vez lo hacía es a la vez no podía ser menos

Voz 1378 44:53 viendo según las cuestiones que has

Voz 3 44:55 pero tú

Voz 1378 44:57 eh bueno ahí me gusta me gustó más por bueno les parece muy seca pero bueno también me gusta no

Voz 9 45:06 yo creo que es una cosa cultural verdad

Voz 1378 45:08 esto ahora cuidado porque sube mucho la atención

Voz 9 45:12 ah vale como últimamente lo puedo tomar muy poco pues no no tengo problema viendo negro tiene que ser claros y si como muy claro es que el rojo no saben nada lo siento pero es así

Voz 0874 45:24 los tres anatema lo que estás diciendo sí pues

Voz 7 45:27 pero originalmente negro

Voz 9 45:30 tiene que ser negro ser así picante un poco fuerte sabor súper ricos lo que vosotros tomaría Si escupir directamente porque dices pues qué horror como puedes convencer el de palo el que vienen padeciendo no no no no Sun vienen en distintos formatos en

Voz 1378 45:43 oye y la pregunta por qué te de las algunas están lejos de las casas fríos porque yo recuerdo bueno igual noruego ahora te digo en Noruega y dices no es eso es no por favor no tiene nada que ver en Finlandia no tiene pero pero las casas están lejos de las a una como en en cabañas en medio del bosque tienes que ir desnudo

Voz 9 46:02 bueno eso sí es verdad que aquí choca mucho a la gente decir cómo va enlazado una se cierran los mejores reuniones de las empresas estudios si los amigos bueno ahí colgando

Voz 1378 46:13 sí

Voz 9 46:15 digamos que es como una parte muy natural de de nuestra comunidad

Voz 3 46:18 es cierto en la reunión de la cúpula de Inditex prefiero no imaginó

Voz 0874 46:26 oye que gracias por venir a Marica que te es la que es finlandesa afincada en A Coruña a Claudia Dmitri que he dicho bien psicóloga ambiental también en la Universidad de A Coruña para charlar con nosotros sobre eso atraviesen contaba en este país Si sobre lo que trabajáis como yo cada día también en tu caso gracias y suerte en Galicia porque veo que es quedáis no

Voz 3 46:49 qué será preparar una conferencia sobre humanidades

Voz 0874 46:52 Manuel Burque que luego sigue tenemos un montón de cosas pendientes algunas han ido acumulando y mucha gente muy conocida allí esperando para ser

Voz 1378 46:59 o por lo menos hasta ahora

