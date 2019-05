La edad de las cosas apasionantes

Voz 1235

está demostrado que hacer sólo lo que te gusta es un capricho que se desprestigia con los años cada vez encajan mejor los fastidio lo contrario no es su modelo de existencia sostenible llega hundía casi sin darte cuenta en qué te pones a hacer encomiendas que no te gustan sin parar en una mañana cualquiera yo tengo tiempo hacer tres o cuatro cosas Mort y picante ni siquiera advierto ya mientras las hago que vemos modifica ayer por ejemplo vio otro vídeo bochornoso de Díaz Ayuso pagué cincuenta euros por una multa de aparcamiento y compre una camisa que al llegar a casa me pareció espantos estos pequeños horrores Ségol ven una inercia te animas pensando que los buenos tiempos cuando solo perseguían placeres pasaron y que ahora hay que apañárselas de cualquier forma no hay una edad exacta a la que empiezas a hacer cosas escasamente apasionante sin más descubres que cada día eres más permeable al fastidio por qué haces estas cosas porque tienes que hacerlas porque nadie las hace por Ci ir porque si no las haces más tarde tendrás que hacer otras aún peores