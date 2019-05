De risas y cervezas en Coruña

Voz 1704 00:00 aquí continuamos en el teatro Colón apaciguar por favor la gente ha salido a descansar fumarse un cigarro beberse tres estrellas Galicia volver a entrar estamos en el teatro Colón con setecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientas doce personas que suenan así eh y por lo visto no han sido tres sino cuatro Estrella Galicia es por el aplauso eh eh hemos hablado esta mañana de muchas cosas en este encuentro internacional el humorismo se ha hablado de sostenibilidad Millás habló de drogas básicamente porque es lo que se ha dicho que era hipocondríaco pero hablaba de drogas eh porque no es verdad no no pero no hemos hablado del elefante en la habitación hablamos del acento gallego o no hablamos del acento gallego ayer en el taxista el taxista que nos trajo eh me dijo una cosa que yo desconocía que es que existe un idioma propio de A Coruña que se llama orgullo Coruña exacto entonces yo le dije pero como que el Coruña y entonces me dijo pues mira no ayer estuve con mi plas y Mi Purnell Halutz un polvo yo dije que perdóname parecía que esto con su padre con su hermano comiendo pulpo entonces eh es una cosa complicadísima no Intel luego me contó también que Coruña él cree que no tiene acento gallego esto me gusta muchísimo puede usted contar hasta diez

Voz 1 01:30 un dos tres es es es prácticamente Valladolid Oscar

Voz 1704 01:35 no va el Carnaval de Cádiz este señor porque no porque no le da la gana no ya entonces luego también me contó que existe incluso una idea de independencia de Coruña sea tenéis dinero hasta que Amancio repartiendo en la puerta tenéis idioma propio hacemos un referéndum así rapidito ahora mismo independencia de Coruña así no depende qué hacemos

Voz 1 01:57 ya ves es que está clarísimo

Voz 1704 01:59 lo único es que claro esto ahora mismo lo está escuchando toda España y parte del extranjero entonces queríamos e intentar a ver si podemos neutralizar el acento creéis que lo podemos conseguir estamos aquí con Rodrigo Rodrigo vale ya empezamos un poco complica entonces ahora eh Rodrigo tres de Coruña

Voz 1 02:19 si casi no serás de Santiago en este sentido

Voz 1704 02:25 de Caracas vacas pero de Caracas es de Caracas en Latinoamérica en serio he ido a preguntarle a un sitio que no es gay

Voz 2 02:32 eh

Voz 1704 02:38 no me vale Rodrigo no me vales venga tú si quieres de aquí

Voz 0874 02:41 pues no

Voz 2 02:45 hay alguien hay algún gallego aquí

Voz 1704 02:48 a ver si hay algún gallego muy gallego si venga va lo único que lo único que necesito cómo te llamas José Manuel José Manuel tienes un acento fuerte gallego tú tienes que ir me contesta con pregunta estamos estamos donde tenemos que estar correcto entonces ahora necesito que con un acento incluso andaluz le dé paso a Javier del Pino en la tertulia de cómicos vale inténtalo eh ya ole ole Javier del Pino además a él le encanta esto eh venga va pues ahora contó usted de Javier

Voz 0684 03:22 si no cola oiga que tú le come pues ya está

Voz 4 03:36 todas las mañanas nos levantamos con todos los noches llénale comicios los ríos la palabra una isla que para darle el suelo es la radio Mi compromiso

Voz 5 03:50 a ser candidato a tertuliano en una moto

Voz 0874 03:54 hora de red

Voz 4 03:55 después de dejar la política siguen A vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 04:26 estamos en la última hora de A Vivir en el teatro Colón de A Coruña con algunos de los habituales hay mucha gente que está por entrar Manuel Burque al ya le conocéis nada

Voz 6 04:36 Quique Peinado estoy grito una serie de libros

Voz 7 04:41 entonces he traído regalos eh es que en radio

Voz 8 04:45 estamos a

Voz 7 04:46 a empezamos ya con la promoción vamos a tirando me sentía muy rara al lado de Quique y te veo nunca entrevistamos al hijo de esta mujer que se mal

Voz 8 04:54 ese ese Mateo que es una mujer que bueno pues fue víctima de violencia de género cuando fue su hijo una serie de textos que tenía ya en casa y todo este libro que es muy guay y que yo cuando lo entrevistamos me vine arriba quince ofrece porque dije que tenemos llenó que el año que viene

Voz 0874 05:10 qué es lo que mide claro y entonces luego digital

Voz 8 05:12 los regalaría pero claro la mitad está en gallego y que no es que sea el cinco a ver lo entendemos lo se entiende pero no queda muy bien regalando libros en gallego la mitad entonces brazo como aquí ha sido el Día de las Letras Gallegas ayer estamos muy con las letra pues yo tengo bien libros aquí

Voz 7 05:26 pues que su buenas ideas pero escúchame escúchame

Voz 8 05:29 no hagas como en la tele que los lanzan porque esto me da cosa por por reventar la alguien la cabeza hacemos Javier pero pero qué hacemos con ellos es que la letra con sangre

Voz 9 05:37 que venga alguien a repartirlos por ejemplo ahora David Price David Davis con esa mano da vida h6

Voz 0684 05:45 eso me pasa estoy David Corolla

Voz 8 05:49 bien la mano que tiene que parece Debolsillo diez en la mano así que vengo de azafata como Valter di yo creo que debería repartir nuestra ese libro sí lo con Price los beneficios van para para dar voz a los a los niños víctimas de violencia de tenido para impedir poner en entorno tú vas y lo regalas quedase muy bien muy bien mi duda corriendo Boys repartiendo Euroliga dudas eh sí ahí está está dando un paseo en sí

Voz 7 06:16 mientras tanto por favor que entre en Carlos esos Antonio Touriñán pues bueno que pasa aquí gente

Voz 0684 06:32 oye Javier sólo sólo una cosilla esto esto va a ser así todo el rato

Voz 7 06:41 cada cinco minutos dos nuevo esto es El hormiguero no que pase marrón

Voz 9 06:46 oye Carlos dime qué qué es

Voz 0874 06:49 habla un poco de carácter gallego porque no no no lo entendíamos viene intentábamos descifrar lo en la hora anterior y no lo hemos comido

Voz 10 06:54 el carácter gallego es lo estáis viendo y aquí tienes A Coruña fíjate qué acogida gente normal no hay

Voz 8 07:01 aquí

Voz 7 07:03 gente como así tiene se tienes voz de haber lucha contra el hambre pero he perdido una cosa Javier me acabo de congratular con diez personas pero me están obviando las otras

Voz 10 07:12 en algunas también te aman no él lo entiende aquí reciben así de bien ya unas y los dicen que eres ayer que hizo buen día ayer hizo Buendía hay mal día siete veces es que eso es lo nuestro cuando lleguéis aquí vosotros decís mañana qué día hará yo os vamos a decir la verdad preguntábamos vosotros qué día queréis vosotros decís pues queremos Sol pues venden una hora al igual te abre potenciar cómo te has como te cierra es estáis así Lima podemos favor nunca nos digáis que los gallegos llevamos la lluvia dónde vivís nosotros aquí antes tampoco teníamos la gonorrea Lago nos riña estamos lo riña poco

Voz 0874 08:13 una noche en la playa se llama la obra no

Voz 10 08:15 sí sí sí

Voz 11 08:18 pues este es el humor gallego de esta hora de la mañana sí que el el el

Voz 7 08:24 el festival del mal humorismo empiezo a las seis de la tarde el festival del buen humor y José instalarse dentro a estas

Voz 11 08:32 al alrededor Rao y por haber estado encantado de verdad estoy encantado quedarme ayer ya dormir dos horas yo madrugué no hay así

Voz 10 08:45 es una

Voz 11 08:47 es China no

Voz 12 08:49 dos tipos un guiri un sueco y un guión tío que trabaja el chiringuito y que quiere cerrarlo y que el guiri no se nosotros de la Maca

Voz 7 08:58 y una hora y cuarenta eso no es no haber arriesgado una playa en Galicia ha revelado esto te lo coge al de Juego de Tronos ya hace ocho años el nosotros podríamos creo podría pues sin agua porque en Galicia el agua tan poquito fría pero entonces que hay en la obra ha pues de Adena

Voz 10 09:18 yo hay un ritmo

Voz 7 09:21 no está escrito no lo está

Voz 10 09:23 vendiendo muy bien es que debía llevamos como doce mil vendidas tampoco hay que matarse

Voz 13 09:29 a que ya está perdón pero fue

Voz 10 09:35 así lo anterior que hicimos somos criminales este teatro lo llenamos dieciséis arriba venimos

Voz 7 09:41 cuatro más cual ahora estás quedara como Feijóo cuando baje no podía Yves somos muy aquí tenemos unos huevos que

Voz 10 09:49 sí yo me imagino el descojono de alguno el diablo

Voz 13 09:53 el día de que Rajoy no Rajoy hija a Balic a malo ha zanjado

Voz 12 10:03 no debería ser así es que además está bien hacer esto porque los gallos tenemos mucha mucho eso de no de de no sacar pecho

Voz 2 10:12 hay niños no nosotros

Voz 10 10:17 setenta mil personas bueno lo hace cualquiera no lo hace cualquiera presumió porque no vais a Madrid por eso hay que presumir Paqui que que vengan

Voz 7 10:29 aquí no hay extrema derecha tenemos la derecha de siempre la misma Baptista

Voz 10 10:33 lo que sabemos y no pueden llegar pero luego Weiss de gira por España o ya os queda

Voz 6 10:43 pues que es dedica cuando se dice que los gallegos son niños

Voz 10 10:48 el niño es es esto de de no molestar mira pasó dejó pasó literalmente le pasó que fue a un rollo de vacas desde ciudad entonces claro a la gente porque es de ciudad pero no mucho tiene un pasado en Os Peares

Voz 7 11:11 aquí no hay muchas ciudades no hay quinientos metió lo veo que hay vacas yo lo veo más de barco gafe

Voz 10 11:16 es también mira pero llegó en serio y le preguntó al tipo de las vacas porque le habían puesto nombre de mujer a las vacas bueno sólo dijo de un Feijóo que es una mezcla de Gallego y Coruña le dijo porque ya han puesto nombres de mujer a las vacas mezclo mezcla yo aquí se entiende la mezcla entre el nunca

Voz 7 11:40 llevo cortado es un crío

Voz 10 11:43 en criollo y entonces lo bonito fue la respuesta del paisano que el hombre le ponemos nombre de vacas porque

Voz 13 11:49 son Baker pero le ponemos nombres poder noche aquí desde Alaska

Voz 10 11:56 el Chenoa Chenoa Chenoa hay una vaca que si había alguna nota aliaron Björk a quien ya es haga una leche rara no quilla pero oye habláis ese de Feijóo

Voz 0874 12:08 vamos antes ofreciéndose como tertuliano de radio la semana pasada demostró aptitudes en una entrevista en Onda Cero fijados en cómo domina los silencios y la contundencia en algunas reflexiones escuchar la foto de Colón fue un error

Voz 14 12:24 presionó demasiadas segundas el silencio que si le da usted pero los gallegos tenemos una respuesta categórica e que es depende

Voz 7 12:37 oye me encanta porque ahora Rivera podría decir escucháis eso es Feijóo cargándose la puta

Voz 0874 12:43 eso es que Feijóo es muy gallego y mucho gallego como diría otro gallego lo dice él mismo esta semana también

Voz 9 12:48 somos o partido que Máis se parece a Galicia a ver explica Mestre

Voz 10 12:56 que no saca pecho es gris mustio húmedo húmedo

Voz 0874 13:03 además es su presidente educado y que si quiere mucho por eso cuando llega a un acto oficial saluda a todo el mundo pero a todo todo el mundo eh

Voz 7 13:10 buenas tardes a todos yo el alcalde coruñés

Voz 15 13:13 el es presidente de la Xunta y el presidente de Puertos del eso

Voz 0874 13:16 el presidente de la Diputación que es lo que hoy superado

Voz 9 13:19 sabéis un cuerpo pero también es falta de modestia no le dejó cómo estás les

Voz 0874 13:26 aquí hemos visto por la calle ayer paseando Mato por Coruña

Voz 13 13:31 cuidado el pasado año

Voz 7 13:40 pero va con coma después de ver a ver a Andreíta el pollo

Voz 10 13:45 ahora entenderéis que triunfa hacemos con somos criminal

Voz 0874 13:49 aquí gusta mucho esto cuando es una candidata que se apellida Mato algún ejecutivo publicitario supongo que ha decidido aconsejar ese tipo de campañas sí

Voz 10 13:57 la retranca e de la retranca en la ironía sabes unía a veces hay genios del marketing yo recuerdo

Voz 11 14:04 pues también ayuda eh

Voz 10 14:08 el anuncio de la Xunta desde hace muchos años para promocionar el que subrayó Se veía una tortilla

Voz 9 14:14 venía de atrás

Voz 10 14:21 hubo alguien que cobró

Voz 2 14:23 decir y no poco eh

Voz 7 14:26 no yo creo que seguramente familia de alguien bueno más

Voz 1353 14:29 vamos habla hubo que lo de Mato por Coruña funciona muy bien hay porque los coruñeses son muy coruñeses esos son coruñeses antes que gallegos mucho coruñés antes que personas

Voz 10 14:38 de llevado a Pelé que Esteban yo por Coruña Mato pero quién no mata por correo un nombre bueno oye perdóname yo soy del Celta vale si algo

Voz 0684 14:47 hombre hablarnos de Celta hobbits que aplauso que ha pasado eh

Voz 10 14:51 es hubo aplausos solidarios porque nos quedamos en Primera

Voz 13 14:54 yo os van a subir valiente que llevó para ganar

Voz 11 15:01 por no de más y hablando de Vigo

Voz 0874 15:07 qué raro atentos a Abel Caballero mira que le hemos hecho

Voz 16 15:11 ver mil cuatrocientos setenta y ocho motivos de iluminación mil antes de iluminación va a ver bolas de doce metros de diámetro vamos sin los minar trescientos veinticinco Garbo

Voz 7 15:32 que no lo pagaría Amman en las encuestas les dan sesenta y ocho por ciento de los votos sea tiene votos

Voz 8 15:38 desde la España no votan los de Vox

Voz 7 15:41 las que tienen pocas luces

Voz 6 15:50 cómo no vas a votar alguien que promete y que dice esto escucha que sepa

Voz 16 15:55 los alcaldes de la alcaldesa de Paris Bercy en la final de Berlín que vamos a ser el no vamos ya no cito Madrid Barcelona porque eso se nos quedan muy pocos

Voz 10 16:13 la que toma ese no es pregones te afilado en Oxford pero no en Aravaca eh verdad por pida el alcalde de esto que no me cago en la puta joder

Voz 9 16:25 a ver a ver lo mejor Cabalgata de Reyes de España la mejor telar eso sí a gran distancia de lo siguiente que no sé quién será la segunda pero la nuestra va a ser la mejor que hay en España al ser la mejor de España es lo mejor de él

Voz 7 16:43 es el silogismo no no pero es que para decir no el Rey Felipe hacer de Melchor hablando eso con eso

Voz 0874 16:49 despliegues no extraña que el alcalde socialista servía en ese tiempo pues poco más incluso

Voz 7 16:53 pues yo voy a ser alcalde aproximadamente unos veinticinco años

Voz 13 16:57 más tiempo más que suficiente

Voz 0874 17:00 para mejorar ciertos aspectos de la gestión de las capacidades del alcalde por ejemplo el inglés

Voz 9 17:06 sí hay

Voz 0874 17:13 el Papa

Voz 9 17:17 un poquito más

Voz 0874 17:18 sea como se con poco más reciente

Voz 17 17:21 por Chris tal to volvió eh tú Lizzy Happy Christmas de John Lennon suizo es Yossi Beilin el con él dos vigía Klein

Voz 7 17:38 es muy grande estaba John Lennon en la

Voz 2 17:41 me diciendo no no habrá por mucho que lo intente

Voz 18 17:47 nunca va a llegar al estilo ni la percepción de la presidenta de la Diputación de Pontevedra también del PS de gas recordemos como Carmela Silva daba la bienvenida al Mundial de triatlón todavía está ahí bueno

Voz 2 18:00 tú ponte de fiar in Rias Baixas impone debe dirá si desean pesan de héroe en

Voz 10 18:11 por qué

Voz 2 18:13 un de Whitehead Veritas que cool de Bonn de Air Force One Night You Tube Enjoy agua Ilan es que no sé si es porque Championship and be happy

Voz 0684 18:32 a B

Voz 7 18:35 de esta señora es es o es Selma decían oye por cierto ya se sabe porque desaparecieron los Celtas Cortos los cigarros en los votos esta señora no

Voz 11 18:44 de a tope es la de aquí

Voz 7 18:48 para la señora que fumaba os acordáis es que viene de Cesc esta señora bueno aquí en Coruña

Voz 2 18:54 Coruña traducía

Voz 0874 18:58 también tenéis a escapado del PP reubicado en Ciudadanos se llama Alejandro Lan en Galicia en Coruña se conoce por otro en voz mote

Voz 19 19:07 algunos dicen de mí que soy un cambia chaquetas en realidad puede que sea cierto porque me quito la chaqueta de un partido que ha perdido sus valores e incumplió sus principios para ponerme una en la que seguir defendiéndole

Voz 0874 19:18 es como un galleguismo no eres del PP cuando depende o Groucho Marx y aquí sí que se está esperando todavía que se cumpla una promesa que os hicieron en el dos mil ocho Emilio Pérez Touriño os acordáis del presidente de la Xunta siempre hombres mil cien que dos mil nueve

Voz 9 19:36 saben copresidente Xunta el bueno de España estemos sellado un compromiso irrenunciable para que o AVE estoy Galicia lo que ya me el termómetro

Voz 7 19:50 yo estoy diciendo porque tú has venido metro el hombre estaba hora punta metro y medio porque está un poco más lejos no especificó dijo que iba a venir el AVE entonces Vigo aunque fuera un tren y nada

Voz 10 20:01 pero es que cuando Amancio Ortega compre esto lo veremos si queremos el AVE no

Voz 13 20:08 el Gobierno de España o igual para coño la habido

Voz 20 20:11 dan aquí no les llega para pagar cuando concreto

Voz 7 20:13 por

Voz 8 20:14 oye es verdad que he visto una Cheyenne me qué pasa con eso digo ver una HM Coruña joder yo me gusta ir pues no había por lo que sí

Voz 10 20:20 yo digo que sí que sí que he visto no lo vi están en Vigo todos tenemos el segundo centro comercial más grande de Europa

Voz 13 20:28 y ahí está iluminado cumplir siempre se presume de

Voz 7 20:33 tú sabes cómo el primero y el segundo más grande el segundo mejor bueno pues aquí no podíamos pasar por esta ciudad sin recortar

Voz 0874 20:42 al gallego más ilustre de estas tierras en las que estamos Arce que tanto juego a Fraga que tanto esperamos que no siga aquí voy a hablar

Voz 1487 20:50 con absoluta claridad porque no tiene sentido que lo haga de otra manera yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más

Voz 21 20:59 más de lo que pueda si es que eso es posible

Voz 0874 21:02 sí

Voz 1487 21:02 y haré todo lo posible e incluso el imposible si también lo imposible es posible

Voz 10 21:07 espero que nostalgia por gélidos que en medio de humoristas en un aplauso para este encuentro mejor

Voz 6 21:15 el guionista que ideó por ejemplo esta frase tan antológica

Voz 22 21:19 es lo mejor para mí para el Partido Popular

Voz 10 21:23 o dicho de otro es lo mejor

Voz 22 21:25 el Partido Popular

Voz 13 21:27 para mí que otra forma es otra forma de Nadal dejó la política después de la moción

Voz 0874 21:34 censura decidió dedicarse a su antiguo oficio de registrador al principio de la sección escuchábamos a Feijóo ofreciéndose como tertuliano querría Rajoy ser uno de los nuestros en esta mesa

Voz 9 21:44 esperemos que no sea una tertulia porque a estas alturas de mi vida de tertuliano no voy a acabar ya

Voz 0684 21:50 lo más no voy a intentar competir con por si alguien puede

Voz 23 21:56 pensar que esto les puede afectar

Voz 10 21:59 pues oye cómo

Voz 0874 22:01 como se contempla en Galicia a Mariano Rajoy porque es uno de los vuestros

Voz 10 22:05 es un genio es un genio supervivencia desde luego en Pontevedra no se le quiere mucho por lo menos uno es para mí es un gallego fetén y si hubiera que hacer por el gallego fetén del Museo de pesas y medidas de París eres uno coma veinticinco Rajoy ofrecernos setenta y cinco pero vale como gallego fetén si es la idea que yo yo diría que sí que hubiera un poco más alto

Voz 7 22:35 verdad yo creo que los humoristas hay que agradecerle mucho

Voz 13 22:38 sobre todo a todos que lo veríamos de esos andares esto esto lo hemos comentado

Voz 7 22:43 una vez que pido que yo creo que Rajoy ya podría

Voz 1704 22:46 dar conferencias se igual que las ha dado otros compañeros suyos pero las conferencias sería el público pidiéndole sus grandes hits

Voz 7 22:52 ha dicho el alcalde

Voz 13 22:55 contra el detractor yacen los catalanes

Voz 0874 22:59 pues ya estamos aquí para aprender antes de despedir es quería que me contara que signifiquen determinadas expresiones que hemos oído estos días por ejemplo que significa quedar como un Pepe

Voz 10 23:08 como esa es quedar después de comer hoy es quedar común Pepe aquí

Voz 0874 23:14 lo que es es avergonzado Galego es la es lo último que queda y que ninguno de nosotros atreve a comer ven los Touriñán se lo come todo no es igual esto que dijo es Siro en la primera hora por un lado ya sabes por otro que quieres que seguir es la esencia nuestra eso explica nuestro país todo no es Galicia no haber nosotros

Voz 10 23:37 qué cantamos cosas como pueblo hay una troika de P una trucha de pie o sea no no entender esto es ciudadanos es la misma frase que dijo Rajoy aceptó de USE poco antes

Voz 2 23:53 hemos podemos podemos podemos tampoco de malo

Voz 13 23:57 por lo mismo domingo el lucro está escucha maison todo frases que podía decir Ciudadanos está ahora mismo

Voz 10 24:06 mira hay una maravillosa que podemos aplicar en vuestra vida a vuestra que no me regaló una una abuelita que me dijo cuando alguien no lo que es muy claro cómo piensa le dices mira yo ya me gusta donde no hay luces no se pueden poner contadores para Kaká

Voz 0684 24:27 queremos que se lo digan a Abel Caballero oye una

Voz 0874 24:31 a última a quedar puedes empezar a decir aprovechando que de estas navidades no pasa a los Veinticinco Carlos Blanco y José Antonio Griñán gracias por venir compañeros y no

Voz 6 24:46 hay que hacer una una traca de fuegos artificiales ahora volvemos en cinco el mejor no

Voz 24 25:59 pero pero precisó que

Voz 0874 26:03 el

Voz 7 26:07 bueno estamos muy Manuel Burque Quique Peinado Pedro a esta vez estemos cómodos gays Mi madre está tu mal a mí y a la mínima que me falta es tiene piedras en el bosque la burka estamos ahora burka de bastante eso Quique ya que existe pero es un que te habla con ella resulta arenga que tengo

Voz 0874 26:27 cuántos miembros de tu familia hay tres tienen antorchas hieren

Voz 10 26:33 claro

Voz 0874 26:34 oye que estamos aquí se nos olvida invitados por el encuentro Mundial de humorismo qué encuentro no humanismo como decía de Radio Galicia A Coruña el este encuentro mundial los no son a venir no han evitado a ayer no invitaron a comer también a conocer un poco mejor este lugar en el que estamos nos falta uno los anfitriones que participa mucho en todo esto que está pasando en esta ciudad y que asombra porque ver que ayer se veía también colas en el teatro para entrar a ver no sé si es a la gente de quiénes eran El Mundo Today pues no te Mendoza política meterse en política exacto esta mañana igual esta tarde hay más eventos todos yo creo casi todo con lleno completo en parte es culpa de Luis Piedrahita de gente como la que me dicen

Voz 0684 27:16 vamos no te en políticos ahora sí que pasa el hormiguero esto claro está

Voz 1353 27:31 ese que tiene esto que ver con esto Luis mes sentado aquí sin pedir permiso a nadie es esta misiva preferido que me siente bien que gallego sí sí es el repaso de alguien estas en tu casa a mí me alegra estar contigo para que no me digan que soy tú está muy bien vas a muchas

Voz 7 27:45 de ahí está que si yo me lo aprovechó es verdad que le ven y les dije mira el de El hormiguero hormiguero

Voz 9 27:51 yo a veces cuando lo que hago es cuando la cago digo que fui tú

Voz 1353 27:58 pero todo esto idea tuya no es bueno de mi hay de etiqueta negra surgió como en el texto das Letras Gallegas de la semana de las Letras Gallegas hacer un homenaje a los grandes autores gallegos que fueron humoristas en el fondo como Álvaro Cunqueiro Wenceslao Fernández Flórez Castelao Julio Camba Valle Inclán estos tipos tenían una forma de entender el mundo que tira humorística

Voz 0874 28:22 oye perdona etiqueta negra que es porque me sonaba whisky

Voz 1353 28:26 es una es una una productora distribuidora que son de SAR

Voz 7 28:30 ya sabes lo que es conocido por el Camino de Santiago y si no no hubiese descubierto sabría hombre tribus del Amazonas que cubría antes de Sarria porque no quede camino venado está en el centro de Lugo pues no

Voz 1353 28:42 pero Sarria en Colombia es como Springfield viene un pequeño de todo tipo si si su alcalde cosas súper

Voz 7 28:49 esto narcos nada

Voz 0874 28:52 entonces decides montar esto esperabas ver el teatro tan lleno todos los días la verdad ha sorprendido el poder conseguir eh

Voz 1353 29:01 la presencia de artistas tan poderosos como aquí los compañeros de no te metas en política buenismo bien se ha volcado la Cadena Ser además con con esta implicación que ya tiene históricamente la cadena con con el humor buscando humor

Voz 10 29:16 de Kennedy

Voz 7 29:18 a pocos claro que hemos estudiado poco

Voz 1353 29:22 pero de siempre está esta apuesta que ha hecho la Cadena Ser por el humor entonces trayendo programas trayendo trayendo grandes humoristas nos ha sorprendido la calidad de la gente que se ha implicado la respuesta de las de la ciudad que ha sido de diez osea que señores muchísimas gracias

Voz 0684 29:43 cuando el aplausos aquí delimita muy bien Bravo jugando la calidez

Voz 0874 29:47 desde la calidad oye Paco y Miguel vosotros separados no separa es romper seis que es lo que habéis

Voz 7 29:52 estamos hasta los cojones cuál de los dos cuál de los dos ese Errejón y para él

Voz 11 29:57 pero imberbes siempre Torrejón

Voz 25 30:01 eh no no no nos separamos lo que pasa es que nos hemos cansado un poco

Voz 10 30:06 trabajamos es que es terrible porque es decir es hacer discos que parecen pensemos que porque la gente dice pero no baja a la mina cabrones

Voz 25 30:13 es hacéis un programa de humor pero nos hemos cansado Un poquito hemos decidido parar unos meses y pensar en un formato nuevo

Voz 0874 30:20 sabes que del formato que en plena es teatros luego lo pones en Youtube que es un formato que ha triunfado porque no hay manera de conseguir entrar la verdad es que sí sí sí sí sí

Voz 7 30:28 pero vamos a todas partes con entradas agotadas pero para que ganar tanto y menos que tanto que es que ayer me decía que ahora tú te vas a meter en Ikea y tú deporte Gerona aunque tú de fontanero no yo de lo que haga falta no quiero perder la percepción de lo que dejarlo por todo lo alto y un espectáculo que se no te metas en Ikea

Voz 0874 30:50 claro pero claro pues otro si estáis vinculados directamente con la política lo que hagáis tiene que ver con éxodo tendrá que ver con eso

Voz 7 30:56 tendrá que ver si habrá besos eso porque hay un buen buen cilantro ahí parada Places comentarios a eso que no está pasando casi nada nada pero bueno las cosas que hemos dicho nos vamos demasiado Isabel Díaz Ayuso es una cosa que ya ha superado el tremendo

Voz 0874 31:13 qué quieres más temas no me preocupó Miguel cuando nosotros Manuel que ibais a montar una cosa juntos se planta

Voz 26 31:17 sobre un porque esto es un sueño hecho

Voz 1353 31:20 en realidad monta una suerte de cuenta de Instagram en la que damos consejos de la gente sobre cómo cuidar las plantas

Voz 0874 31:28 la falta al repliegue una encimera esposas primero Miguel es muy pesado bastantes

Voz 13 31:34 pero vamos a pesar de las piedras

Voz 1353 31:42 crecen porque son los ERE de luz son seres quedarán Gema Amor a cambio de nada ella tienen sus hoja verde brillante para di Ituri me pregunto cuánta gente estará pensando en la marihuana ahora mismo la verdad es que influencer también es verdad que el otro día nos comentó una oyente de A vivir yo he venido a esta cuenta porque Manuel Burque me para muy simpático en la SER y no me gusta nada como habláis claro nosotros decimos échale más a Bono a eso payaso claro las chicas de la gente que mierdas esta que ver

Voz 7 32:08 eso estamos mucho porque a las plantas las trata bien que la planta es un poco asesinas acuerdos que el pequeño sin pericias no duermes con plantas en la habitación que error

Voz 13 32:14 bajo el oxígeno pena liras pues podía dormir con tu quite primos pero Cuno dentro no que te roben los simplón primo unas plantas es

Voz 0874 32:28 el oxígeno

Voz 1353 32:32 esto porque yo creo que futuro es el camino eh

Voz 0874 32:35 sí tenemos casi veinte mil seguidores eh

Voz 1353 32:38 en una semana ojo ojo ante miles pero

Voz 7 32:40 sí y sobre todo aquí sobre la gente

Voz 0874 32:43 a una semana mira explico el efecto acostaría como él debería

Voz 7 32:45 hace unos años la gente tenía miedo a tener gatos no lo no lo exponía porque pensaban que los gatos hidrológica claro sólo la la gente que estaba sola tenía gatos entonces Internet de una vía de acceso a exhibir tu gato de repente todo el mundo tiene no puede estar solo era gato esa problemática que había en la gente no eso es una cosa que te da vergüenza a los demás se va a pasar lo mismo con las plantas todo el mundo tiene plantar está la gente les da vergüenza decir es que me preocupa mucho las plantas si nosotros lo vamos a hacer popular pues sabes que poca Trump se abre no sé si es cosa vuestra demuestra cuenta pero ayer me echaron la bronca aquí en Coruña por pisar un césped hombre como puesto pero se aquí crece el césped en el suelo del autobús por favor

Voz 13 33:28 que estáis ante dos dos hombres cuidado a hacer ricos hablando de plantas

Voz 7 33:37 bueno mire de Vico Garden de Bricomanía estaba allí siempre con sus tres mira Amancio que has puesto un par de plantas

Voz 27 33:46 pero

Voz 13 33:49 por esto mira que llevaba todo el día intentando hacer chistes al final hablaríamos Price no vayáis pantalones de HM es que cómodo están dos hombres uniformados viniendo por aquí

Voz 10 34:00 claro

Voz 0874 34:01 oye que vosotros esto no sé si muchos de vuestros seguidores lo saben pero empezasteis en la tuerca una vez lo comentamos en la radio de hecho está ves como detrás de la cámara nunca hubiese hecho yo yo era el realizador el no porque nunca ha trabajado a vosotros con el realizador encargadas de sacar viene Pablo Iglesias humilló Monedero Iglesias

Voz 1353 34:20 así le ha ido era fácil le sigue sin saber lo crea realizarse rape ojito no yo suerte ella no estaba porque esa época ya me parece

Voz 0874 34:30 es un atentado contra los derechos humanos no se puede hacer pero sí que seguía Isaí no seguís Jean Todt no Hall han hecho de derechas

Voz 7 34:39 verás mundo hacia la que hemos tocado un poco de pasta verdad hemos emprendedores para arriba no efectivamente

Voz 1353 34:46 a él el y eso y él hacía vídeos y entonces un día L faltaba alguien que un pie en un birdie

Voz 26 34:54 estamos ahora dije bueno pues salvo yo y luego yo ya está entonces funcionó le robe todo su éxito yo vivo de él

Voz 0874 35:02 básicamente son parásitos propiamente

Voz 8 35:05 tú eres la mierda que fue al cásting de modelos con

Voz 7 35:08 a ver yo quiero ser el apoderado como esta gente que pues como los managers de boxeo que estar en la sombra dicho jornada yo mi producto es este un muchacho de Murcia

Voz 13 35:17 ya para cumpleaños bautizos es lo hacer simpático chaval silbo siendo la guerra con un palillo eh también

Voz 0874 35:28 no habrá vuestro personaje favorito en política para meterse en política

Voz 9 35:32 cuál

Voz 1353 35:33 pues si no hay marcha Cayetano no Cayetana pero es que tiene que yo te lo da miedo si efectivamente Isabelle no porque Isabel es inocente y pura nadie se preocupa por ella no porque hay gente que a veces pasa cosas que el derrame

Voz 13 35:50 estás mirar hacia unas miradas al horizonte que dice está dónde porque que ya quién te está hablando

Voz 1353 35:57 es una salvajada y luego se queda sonriendo así

Voz 13 36:00 no y bueno pues pero no toda la movida De Gea

Voz 0874 36:07 oye Luis explicarnos cuál es la relación de esta ciudad en la que estamos con la cerveza porque hayedos pero estoy la cervecería al grito de quiere una Cruzcampo una Cruzcampo

Voz 0684 36:16 volveré lo hiciste eso

Voz 7 36:20 sí que pasa dando las Muerte esto es prácticamente ser de Al Qaeda

Voz 1353 36:27 pero pero lo diría claro como no te atreves a ganarle dice que existe la Estrella Galicia que es una gran cervezas una cerveza muy rica muy buena entonces para que más muy muy buena para qué más

Voz 0874 36:41 vas a dejar entrar de Mao que de hecho si os queréis ver

Voz 1353 36:43 en ir al Museo de la cerveza el museo Estrella Galicia

Voz 13 36:46 hemos estado estuvimos ahí y la Cruzcampo como un imbécil

Voz 1353 36:51 claro sabes que tiene alguna tienen un sótano donde gente como tú la llevan allí estuve estuve

Voz 2 36:58 cuatro horas que hoy es muy muy bueno alzado Gallego

Voz 0874 37:04 Fernando Iglesias responsable de Cultura de cerveza Estrella Galicia es maestro cervecero básicamente está por aquí

Voz 13 37:11 Hernán Bernardello va pasó no te vamos a dar Fernando aquí en mi regazo trece veces conmigo sí pero bueno esto es creo que este señor ha secuestrado dos cervezas lastres como Plutón

Voz 0874 37:30 qué es eso es radioactiva a ver yo yo tengo que decir te digo una palabra y tú me respondes con la primera que se te venga a la cabeza vale la palabra

Voz 7 37:40 me pone sino un compromiso una fantástica fantástica Acero está pensado quiero decir una Fanta una Fanta de naranja

Voz 4 37:50 a Mao otra fan

Voz 1353 37:52 espástica cervezas de Madrid mira yo te haré uno de los artistas invitado a Lemus pidió tener Heineken hice le dijo no prefieres cerveza pero quién dijo es yo es quién es el grifo ahí no da el nombre no lo diremos no no lo tiene y de hecho ya aprobó Estrella Galicia ella

Voz 0874 38:12 he dicho las cosas a ver qué Héctor pero que tiene Estrella Galicia que no tengan las otras cervezas perdón por la pregona

Voz 7 38:18 creo que es una palabra Galicia

Voz 0041 38:22 bueno el Estrella Galicia aparte de llevar ciento trece años elaborando cerveza que esto ya es un

Voz 0874 38:30 número uno No somos superstición

Voz 0041 38:32 esos ciento trece años el número uno me fantástico es la cerveza de aquí a esto siempre suma sabéis que la cerveza nació nació en España con un carácter local es la cerveza de tu barrio la cerveza de tu ciudad a la cerveza de tu pueblo y nosotros seguimos siendo la cerveza de nuestro barrio de nuestro pueblo y de Galicia pero

Voz 13 38:52 en el anuncio ya con este texto

Voz 7 38:57 es que sólo les falta tener bigote para hacérsela el Beatles

Voz 0874 39:01 porque claro pero entonces si tenéis la cerveza perfecta que hacéis andando mezclando cosas iba creando una cerveza de percebes creo que eh

Voz 0041 39:11 Juan porque parte de de la gracia de ser cervecero es que es un poco la olla si esto

Voz 7 39:17 después de cuantas

Voz 0041 39:20 depende del PSOE de exaltados tenemos la enorme suerte de poder no sólo hacer la cerveza que hacemos todos los días sino poder hacer cervezas diferentes cervezas que nacen con la idea de sorprender y divertir entonces a estas cervezas de percebes pimiento

Voz 7 39:39 pues calabaza heroína vais a hacer alguna de heroína Gema Cabezas Guarín sí

Voz 0874 39:48 pero pero en cuantos percebes lleva un bote de cerveza porque también va el caros lo lo bueno de hacer una cerveza con percebe dices que se aprovecha todo porque los percebes Nadal

Voz 13 39:58 también

Voz 0874 40:01 eso no lo peor es que no echan percebes cerveza con aires de percebes que es que las hacen un percebe y huelen las hermanita difundía nosotros no pero en serio lleva llevar perecedero y sí sí sí la sabe

Voz 7 40:11 eh

Voz 0874 40:14 la primera es que vaya abriendo digamos un ahí si yo estoy

Voz 1353 40:17 pasando aquí yo alentar a que llevó dos dos cervezas que no os voy a decir que lleva por eso hay que llegar

Voz 13 40:25 el este Propofol coronel por eso yo creo que lo

Voz 1353 40:32 que si os aseguro es que llevan productos de la tierra de Agüero pues eso sí

Voz 13 40:37 estás

Voz 1353 40:44 bueno muy bien pues mirar os voy a servir una una cerveza escapando a lo que es claro para llegar a dar la sorpresa verle la botella de nuevo estar metido en una bolsa negra que parece un secuestrado de Al Qaeda Abu Ghraib es una cerveza pasando por Abu Ghraib pasando si querer

Voz 7 40:59 el momento de aspecto de cerveza lo cual me congratula yo efectivamente es que es cerveza la verdad que está claro es que tengo una puesta la cerveza la gracia del proyecto fábrica de cerveza

Voz 1353 41:09 las es que son cervezas que saben a cerveza sorprenden desde tierra Mariaire pero a ver si es que tanto aquí te has tirado un pliego pero si realmente es ver si esto no puede le puede ser remar puede ser puede ser de tierra puede ser de aire

Voz 7 41:25 oye has visto cómo se Kato hay que oler mal nota esta para

Voz 13 41:29 sí sí sí sí encontrar sabes tocar todos

Voz 7 41:32 cualquier Cervera deben ser como cualquier Cervera Fernando esto huele a victoria ya te lo digo nueve nueve señores

Voz 13 41:39 bebiendo alcohol

Voz 1353 41:44 entonces público diciendo hay yo quien se les está poniendo

Voz 13 41:48 a libros como vamos a ver al mismo tiempo ya hecho contamos su partido político no hay huevo nada acabar a ver heroína no es eh

Voz 1353 42:03 que viva el vino pues está bien cerveza pero

Voz 7 42:07 venga no diría que nosotros vamos déjanos apostar esperábais gusto a desasosiego

Voz 9 42:16 no tengo ni idea yo yo lanzaría por algo pobre lo sabía sabía Zara Home

Voz 1353 42:22 las muy lejos lejos hasta detrás de agua oreja de vida uf qué por él hoy está lejos

Voz 7 42:30 voy a dar una cómoda mayoría de

Voz 1353 42:33 alguna pista sutil o con Apis tan útil para que que sigáis tanto en darle marginación

Voz 0041 42:39 para elaborarla utilizamos algo que las sabe las cien eh

Voz 13 42:46 ha sido una especie de Ruiz Mateos

Voz 1353 42:52 amenaza de miel si esta cerveza es le está elaborada a si se es buena para la Voz todavía es Fernando VI y para la Voz y para muchas cosas más fiel Ras llega Miel calle ganador de piel de mil flores Indicación Geográfica Protegida de Galicia

Voz 0874 43:08 a una pregunta que tenemos que despedir y es en esa reunión

Voz 1353 43:11 pero que los directivos

Voz 0874 43:13 empezáis a hablar de cervezas de pimientos cervezas de percebes cervezas de miel a quién tuvisteis que pararle los pies porque idea

Voz 1353 43:20 no no separan los pies pero consumimos muchas cervezas antes esos episodios estés borrachos en la reunión se lo piensa

Voz 13 43:27 a ver mientras habla perdona de ser responsable de Cultura y cómo será responsable de catas Iglesias Estrella Galicia gracias pues gracias a vosotros

Voz 6 43:45 los vosotros fatua Carceller Luis Besa esto es de nuevo

Voz 1353 43:49 en que que Pedro y sobre todo a las mil personas que de aquí a las que se han quedado fuera porque estaban adoptadas perdone pero sí de pimientos Cigüela pimientos de Padrón

Voz 13 43:58 sí visto es que muchas gracias que no tiene es verdad enterrar este evento y ojalá pero