A vivir Madrid | Entrevista a 'la otra' Isabel Díaz Ayuso

Voz 1751 00:00 seguimos buscándola a la canción que resume esta campaña electoral en Madrid hemos analizado la música que usan los principales candidatos a la alcaldía Nos falta la Comunidad no sé si tiempo pero es que no vamos a hablar de Isabel Díaz Ayuso pero no de la que estáis pensando la otra Díaz Ayuso que ha ido a leitmotiv esta semana

Voz 1490 00:20 como sabes las familias numerosas familias son la prioridad para mí entonces tengo una medida estrella vamos a ilegalizar la regla sí se vio ilegalizarlo las escuchado bien a partir de ahora ni un óvulo a la basura

Voz 1 00:38 Pilar del esto buenos días buenos días Pilar compañera esta casa es colaboradora de de La Ventana guionista

Voz 2 00:45 motiv Yves de esta semana eres y punto de punto a la que significan estas siglas ida ganó Isabel Díaz Ayuso bueno ya llevan tiempo las redes sociales es que llevo como un mes que la gente me envía fotos comparando me con ellos

Voz 1751 01:00 porque el parecido físico con Díaz Ayuso es más que evidente no estas desde campaña electoral Pilar ha sido por la calle te han confundido con ella en algún momento

Voz 2 01:09 en el comedor del trabajo

Voz 3 01:12 es que me han comenzar del trabajo pero yo creo ya es pues bueno por bueno

Voz 2 01:16 de seguir el chiste mi familia sí llamé a veces hacerla bromista como Isabel ya sí cómo lo estás llevando Pilar esto al principio mal sean no querían no quería quería verlo pero luego ya dije mira esto

Voz 1751 01:31 sumarme osea no puede hacer nada más es entregar es posible Pilar que esto haya sido el papel más difícil más complicado profesionalmente parate sí sí

Voz 2 01:40 una vez en una teatro interpreté una hormiga pero

Voz 1751 01:42 este ha sido un son trabajar oye sabes si si Isabel Díaz Ayuso he visto tu intervención el leitmotiv

Voz 2 01:49 creo que no porque ella realmente tiene una agenda bastante más ocupada que la mía hay que estaba en San Isidro en ese estaba sí estaba ocupada de verbena

Voz 1751 01:58 no no lo ha visto ni nadie del entorno de el Partido Popular no ha habido ningún feed back nada no ya estaba estaba ocupada concentrada bueno la verdad es que otros candidatos como como Echenique o Errejón no se lo toman con mucho con mucho humor incluso cuando Raúl Pérez les imitan el programa Ellos lo destacan en sus redes

Voz 4 02:18 primera cuando el Raúl Pérez es maravilloso una invitación

Voz 1751 02:21 ha estado muy a favor

Voz 4 02:23 de en patinete y ofreciendo croquetas todos

Voz 3 02:27 aquí creo que ella me veo como competencia pues realmente lo que hacemos es me parece

Voz 2 02:30 sido micro que dice mira no quiero imitadores fáciles y yo crea un estilo

Voz 1751 02:36 y me están planteando ya a esta mañana vamos a hacer un experimento no sé cómo saldrá porque como decimos esta semana leitmotiv Pilar de Francisco se ha convertido en la otra Isabel Díaz Ayuso ir esta noche en lluvia de estrellas Pilar de Francisco es la otra Díaz Ayuso

Voz 5 03:01 bueno el pequeño tirón de orejas

Voz 1751 03:03 la prensa esta semana dice que algunos periodistas sacan de contexto sus palabras yo le voy a hacer una entrevista amable e que es un término que se lleva mucho para decir amén la pelota entonces es tipo test de acuerdo empecemos por sus gustos por sus filias el asunto de Madrid atascado no un sábado las tres de la mañana dice que forma el desencanto encanto no de de Madrid que es lo que más le gusta de un atasco a las tres de la mañana a tiene insomnio y el motor del coche dando vueltas por Madrid relaja b Le gusta conducir sacarla la mantita por la ventana como el el anuncio aunque avance poco fe se le olvida a hacer la compra y aprovecha para ir al súper que está abierto las veinticuatro horas es el momento porque durante el día con los actos de campaña bueno pues un poco peor difícil o de ninguna de las anteriores tiene usted otro motivo que desconocemos

Voz 2 03:58 esto plantea la pregunta es que no me gusta de los ataques a perdón porque no me gusta sinceramente hago todo eso a la vez que ir al supermercado que sacarla mantita por la ventana gritarle alguien concebido no nacido

Voz 6 04:12 hay conducir y aprovecha

Voz 2 04:14 dar el insomnio no para relajarme y también las mujeres y creo que a la semana de parir deben trabajar y me gusta decir que me digáis palabras iba incorporando las al discurso ir integrando un discurso que no tenga sentido pero realmente le de especial encanto y haga que todos nosotros nos pasen un buen rato y que luego intentar resumir lo estoy diciendo dices que ha dicho ya eso es lo que me gusta bueno de Madrid

Voz 1751 04:40 todos tenemos un mal día todos nos equivocamos estamos convencidos de algo pero oye pensando no recapacitar cambiamos de opinión política no sé por qué se hace poco o casi nunca pero por mí no les quiero poner unas declaraciones para que no se enfade porque estas declaraciones las ha hecho usted vamos a escucharlas a ver yo Pérez

Voz 7 05:01 pero un empleo a que no haya empleo y luego a mí cuando empiezan a crear empleo basura me parece que es ofensivo para la persona que está a lo mejor deseando tener empleo basura que lo lo necesitaba estando oportunidades para corregir problemas que tenía

Voz 1751 05:16 esto lo ha dicho usted ha ido tomando notas y hay varias opciones porque es una entrevista amable tipo test si lo ha pensado error no me arrepiento no quiero hablar más del tema los periodistas saques las cosas de contexto siguiente pregunta es es verdad se siente broma no quiere decir siguiente fue hace no fue un lapsus Se refería no al empleo basura a nada comida basura ya usted una pues le gustan mucho las hamburguesas eso sí

Voz 2 05:41 no me gusta Jasen burguesas pero voy para ayudar a esa gente a que se sienta realizada y me ponga el menú inmediata del regalo con una y mil veces con la hamburguesa no lo que quería decir es que el empleo basura claramente esa gente porque vamos a burlar de ella porque vamos a pobre te quiero decir por que tanto daño porque tanto odio son pobres o sea por qué por qué vamos encima a hacer más leña del árbol caído ya tienen bastante con lo que tienen encima vamos a seguir

Voz 8 06:14 por favor por favor ya bueno es que soy de frente

Voz 1751 06:19 esta esta esta claro que tiene pensado hacer cuando salgamos de la radio porque quedan muy pocos minutos de de esta entrevista es la última pregunta que le voy a hacer mañana domingo por ejemplo planes se me ocurren para este fin de semana a ver el último capítulo de Juego de Tronos porque quiere saber quién se queda con el Trono de Hierro va a haber Sonrisas y lágrimas porque son familia numerosa usted bueno pues le gusta mucho la ese tipo de películas OCE va a aprovechar para bueno pues para hacer deporte para respirar del aire libre en la Casa de campo o ninguna de las anteriores que que tiene pensado para este fin

Voz 2 06:55 efectivamente ninguna de las anteriores a mí lo que me gusta es levantarme me levantas las tres de la mañana porque me encanta el olor a gasolina entonces estoy hasta las diez de la mañana que toque el desayuno incluso si no me pilla el barrio me voy gasolina por gasolina aunque en Madrid es fácil todo está atascado pues

Voz 8 07:13 sábado de madrugada eso señora Díaz Isabel gracias por haber venido el aprecio de la entrevista

Voz 2 07:22 comiendo además el olor a gasolina a todo el mundo porque te da cierta creatividad para los de acuerdo recomienda temen sí

Voz 1751 07:28 las gracias gracias gracias hasta luego adiós gusten no manipulado muy bien pues bueno sí

Voz 9 07:40 Pilar de Francisco Pilar de Francisco has sido la otra Isabel

Voz 3 07:47 lo peor es que ya me está pasando como Jack Nicholson en El resplandor que ya no distingo muy bien el volver atrás cuando llegué aquí si ya

Voz 1 07:56 cuando vamos a acabar con un tema que recomiendas maravilloso vestido ni nada

Voz 10 08:01 eso porque habla del amor a la ciudad al atasco en la gasolina

Voz 1751 08:04 todo es maravilloso yo soy sobre todo

Voz 10 08:06 Nuestra Pilar aquí

Voz 12 08:15 Nos han quedado candidatos en el tintero como Errejón con es como Gabilondo que ha metido a Hegel en campaña electoral

Voz 1 08:23 ha quedado poner banda sonora pero lamentablemente solamente tenemos una hora de programa electoral hacer mucho a Fernando Navarro experto periodista musical

Voz 1751 08:32 que haya venido esta mañana como siempre está un beso Fernando el gracias Bob Pop bloguero

Voz 13 08:37 se lo de moda de moda muchísimas gracias por haber venido he Pilar de Francisco deberán

Voz 1 08:45 la compañía un besazo de súper rápido pero al otro disco ha hecho esto que ha hecho apelo no había guión y nada es una agencia

Voz 3 08:55 lo el leitmotiv era con los compañeros de guión entre todos pero esto es que ya lo llevo

Voz 1751 09:00 entre ya no ya no se respeta

Voz 3 09:02 Pilar por inercia perdido poco que había desviar la hemos perdido y hay que tener hijos aunque no tengáis