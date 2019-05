A Vivir Madrid | Bobsultorio literario (18/05/19)

Voz 1 00:00 aquí comienza el absolutorio el Consultorio literario

Voz 2 00:04 no no a mí

Voz 3 00:10 le no hay me

Voz 4 00:15 hola qué tal muy buenos días muy buenos días

Voz 5 00:19 eh estoy por besar te fíjate la boca me encanta

Voz 6 00:24 vamos a la volcadas sucedían otro día

Voz 0277 00:27 no sucedió en Madrid sí

Voz 6 00:29 sucedió en Madrid también al Nadal esperaba tomando un evento LGTB ahí de pronto la notica que una señora mayor y un muchacho se comen la boca no lo he entendido muy bien y además yo estaba ahí de presentadora de presentadora bloguera en primer plano

Voz 7 00:46 la presentadora bloguera

Voz 6 00:48 de toda la bloguera ahí me quedé un poquito

Voz 7 00:51 o de bosque

Voz 8 00:53 qué pasa si cuéntanos un poco cómo fue la noche en medias por ese encuentro entre bueno de Más Madrid Íñigo Errejón Manuela Carmena tu quede destaca días porque lo que ha quedado ese beso Vera pero yo sobre todo destacaría

Voz 9 01:09 eh los discursos de de respeto de avance de libertad en la ciudad y especialmente el discurso que dio dos Robinho y y que están en las listas de Rejón para la Comunidad de Madrid que padeció sólido me pareció un discurso que cruzaba la entidad con clase con igualdad social con libertad y con humor donde elementos que nos merecemos lo que daba Robinho fue lo mejor de la noche

Voz 1751 01:36 necesito besar te sube la música Cabrera

Voz 6 01:38 de juego

Voz 3 01:41 me

Voz 4 01:47 bueno y teléfono que te abre la puerta

Voz 1751 01:50 este consultorio desde el seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis Isi nos enviar una nota de voz a este número repito seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis exponiendo otros problemas Popov de los cambia por lecturas para los que nos preguntáis bueno pues el consultorio va a estar disponible en la web de Radio Madrid punto es él

Voz 10 02:08 arroba roba

Voz 1751 02:11 Vivir Madrid

Voz 2 02:15 lo damos por eh

Voz 1751 02:18 en la consulta que no sea enviado Sandra esta semana que tiene que ver con la conciliación que en este país es como los

Voz 5 02:25 a dos rosas rosas si alguien consigue ver lo que que no sabes

Voz 0277 02:33 hola soy Sandra ahí soy madre trabajadora bueno te te quería pedir consejo porque me cuesta mucho conciliar no tengo ayuda de padres ni hermanos y me cuesta mucho conciliar entonces no sé si me podría recomendar algún libro para para sentirme más fuertes e intentar superar esto verlo de una manera más positiva

Voz 9 02:57 a qué difícil y qué

Voz 11 03:00 eh

Voz 9 03:01 qué complicado lo tienen Sandra hay muchas gracias por tu consulta mira yo teme recomendar un libro que es uno de los libros mejores que he leído en los últimos meses hígado debatir yo voy a cuatro cinco seis libros por mes eh tampoco Perino Alfaro no están no el farol es un una

Voz 6 03:18 novela fantástica que se titula Ama AMA que es amado y amar y esa es como se llama a la madres en Euskadi su autor es José Ignacio Carnero está publicado por caballo de Troya ama es una hermosísima novela

Voz 9 03:35 sobre el retrato que hace un hijo de de una madre al final de sus días un ajuste de cuentas un ajuste de cuentas desde la culpa del hijo de los recuerdos que Teresa madre desde la necesidad de contar el que puede que tienen la capacidad de escribir la y de contarla la historia de esa madre que siempre que se merece ser contada ir recordada bien entendida por él es una novela preciosos desde el momento en el que él por fin entiende quién fue su madre que hizo su madre con él donde estuvo el para mí es una de las más emocionantes sobre se dijo is sobre la justicia poética qué se le puede hacer a una madre y creo que en el caso de Sandra que entiendo que todo le está costando mucho porque conciliar ser madre un montón de cosas de la vida cuestan mucho pero el libro de Carnero ama reconocido como con todo esto no porque sus hijos le vayan a hacer una novela tan bonita como arma que ojalá que la ola sinfonía una ópera hace lo que sea o un cuadro en punto de cruz sino porque sería dar cuenta de que a veces los hijos no manifestamos las cosas que estamos sintiendo que estamos notando que hacen por nosotros en su momento y que llegó un momento en nuestras vidas en la el que somos capaces de hacer balance y entender que todo eso con sacrificio y lo que está haciendo Sandra bueno es un sacrificio pues la realidad es un placer es el el placer de contribuir a una cosa muy importante que no tiene solo que ver con sus hijos tiene que ver con todos los demás con que el mundo sea un sitio que esté un poquito mejor

Voz 1751 05:15 entonces llegaríamos de que sería poco aprender a ser hijo

Voz 9 05:19 es que es muy difícil dijo cubrir es muy difícil

Voz 6 05:21 el padre no sé cómo es porque yo no lo voy a intentar no lo intentado no tengo ningún

Voz 9 05:25 ves pero los amigos lo tengo cerca que son padres creo que lo tiene muy difícil pero se dijo tampoco es fácil

Voz 3 05:38 una ensaladera

Voz 1751 05:41 ya sabes no te gustan pero es el escenario de la siguiente consulta el pulso de Marta de una adora que no ha vuelto a ser él mismo después de esto

Voz 0159 05:53 qué tal bueno te cuento que estoy tatuado ahora hay trabajo por aquí en Madrid una vez una chica está con su novio

Voz 3 06:06 en el estudio

Voz 0159 06:09 y cuando salió a comprar un refresco la chica ella me ha revelado que tiene otra pareja otros persona como hago yo sino de los tiempos mantener muy dura de mantener ese decreto sin sentirme incómodo aquel libro me recomiendas tú para aguantar

Voz 3 06:26 te lo primero

Voz 6 06:31 o sea que te parece bien es que muchas debemos de estar si resulta que me gustan primero en Carrús a tatuada que me está recomendando pidiendo una recomendación de un libro cuando tienen un libro fantástico ella ahí prende a ella lo segundo me encarna que esta muchacha que mantiene una relación paralela o incluso un poli amor multitudinario decida Tato

Voz 12 06:51 por qué no sólo ha contado al otro sola con contado la tatuador adora pero el otro no sólo ha contado

Voz 6 06:56 el amor no tiene porque ser todo el rato fidelidad no pero es que a lo mejor no es impide ya a lo mejor es que tiene tres cuatro cinco al reportero de ahí que es ETA tuve una rosca preciosa de toda la gente que cabe ahí eso es muy bonito a ver la jugadora no tiene porqué es decir nada de esto relación

Voz 0277 07:14 nada ella el pulso no solamente para hacerla ya estaba en el palco

Voz 6 07:17 The con esto disfruta de y además comparte lo con amiga con amigos con nosotros conmigo a través de la radio en la radio mira yo le recomendar un libro que me que me encanta es una colección de relatos de marca

Voz 9 07:32 Wood que mucha gente conoce porque el auto ahora en cuanto a la criada mítico esta colección de cuentos llama nueve Cuentos malvados está publicado por Salamandra de traducido por Victoria Alonso Blanco ir como su propio nombre indica es una colección de cuentos con un puntito perverso y alguno de ellos podría tener como germen como origen este momento

Voz 6 07:55 toda la tatuador a descubriendo que mientras una patriótica una muchacha el muchacho sale a comprarle un refresco espero que con mucho azúcar

Voz 9 08:02 la cafeína Leire hay pues mira esto mucho que sepas

Voz 6 08:06 tengo otro al Retortillo con lo que mejor ven otro día a tatuar me no sé un ciervo pues yo es una cosa hermosa bonita nueve Cuentos malvados de Margaret Atwood es delicioso está lleno

Voz 9 08:19 de humor de de feminismo y ver Sito que da mucha alegría ir de una vuelta casi de de terror pero de terror

Voz 6 08:31 Agustí que viva la madre de Bambino por favor

Voz 1751 08:33 pues bien lo Yemen pero bueno la siguiente consulta se resume en una frase me han pillado con el carrito del helado que mañana

Voz 6 08:44 hola voz bueno mira yo te quería contar una historia que no pasó el otro día a ver qué libre me recomiendas para esta situación el caso es que tengamos una comida familiar y al llegar al restaurante vimos al padre de nuestra cuñada con otra ella estaba allí y no se quería que me recomendase es algún libro para evitar esta situación no para saber manejar la mejor o bien un libro que sea muy malo para poder taparle la cara de la vergüenza que pasamos en ese momento

Voz 13 09:09 yo lo que quiero siempre a la del barrio

Voz 6 09:15 siempre tiene respuesta para todo quizás lo más tengo que decirte una cosa que yo estoy un poco preocupado y con el consultorio porque hay gente lanzando pidiéndome libros cuando dignas vidas apasionantes que en realidad no fomentan nada la lectura escribir no escribir disfruta de esa familia bajón tu cuñado es el entidad ahora que está con otra vamos a ver pero que ella estaba allí pero muy bien pero qué bonito es España que pluralista papeles pero eso conservadoras no se lógica también prohibirá de país que realmente una seta tú guay el otro Cy L cuenta que tiene otro que estaba zumbando bajo la cuñada una comida familiar que prometía ser un coñazo absoluto y descubres que el padre de comiéndose comiendo boca otro señora que decir que no me reconcilia con España todo el rato gracias España por abrirte al mundo y hacer que sucedan cosas esto es lo que hago porque tú eres muy de llevar la cabeza es decir hay que verla cosa no Puri no por favor está mal

Voz 0277 10:11 tanto el resto en esto estoy sola pero no hay nadie que piense igual que diga esto no hay no hay y estás muy sola estás Mírame están diciendo que sí claro mi marido que sus calorazo como tú has yo estoy yo que es que me estáis dando la mañana de verdad lo puso los cuernos así como sí pero todo el rato pero que dices pero tú sabes esto lo que anima el cotarro mira sube la música

Voz 6 10:34 eh que necesita respirar

Voz 13 10:38 qué vergüenza eso es lo que iba a recomendar otro libro fantástico de relatos

Voz 9 10:46 escrito por la chilena Paulina Flores que está publicado por seis Barral que sea más y qué vergüenza es un libro lleno de relatos tierno quisimos algunos durísimo donde juega un papel la vergüenza ajena a la vergüenza propia las apariencias pues todo lo que a mí me interesa el que vergüenza de Paulina florales una joyita se que recomiendo muchísimo a nuestros oyentes ir también recomiendo a esta gente si tiene tiempo para Parallel con estas vidas tan apasionante regale a la cuñada para que ser olé ahí lo disfrute vale la cuñada bastante tiene con lo que tiene

Voz 6 11:19 que es entender que ha entrado alguien nuevo en su familia que esto es muy bonito porque seguramente esta señora nueva Millán pero su padre probablemente será esté pegando a su madre una nueva que a lo mejor es muchísimo más interesante o un fondo de armario fantástico es que sólo bebo sólo se ha montado lo malo de Irán pero imagínate que estas nuevamente de tu padre pues tiene Chanel es buenísimo de mayo que son de tu talla pues chica eso que te lleva que tú puede ser que no mucho tu madre pero no tiene que ver una cosa con otra bueno estamos dando de vergüenza

Voz 1751 11:50 Nos queda a aplicar la Biblioteca Tapia a los protagonistas de la semana en Madrid

Voz 6 11:55 no serán es que te estoy viendo venir

Voz 1751 11:58 antes necesito hacerte una pregunta bueno es la pradera de San Isidro la que transforma a los políticos o es al revés son los vecinos el alcalde como decía Rajoy

Voz 9 12:12 yo creo que que ver lo que sirven en la pradera de San Isidro vale tú crees que el el

Voz 1751 12:16 tema está en las medidas a lo mejor

Voz 9 12:19 tienes consumición yo creo que tiene que ver eso

Voz 6 12:21 mejor la pradera refresco baraja que no es lo mismo que no es la marca es una marca blanca se hizo no sienta bien no tiene demasiado azúcar dice sobre lo que vamos a escuchar

Voz 1751 12:32 es un documento inédito nunca antes se había producido para eso necesito una opinión de un experto en periodismo musical Fernando Navarro

Voz 6 12:42 el viento por fin expertos este programa porque estaba yo hablando aquí todo el rato poniendo en evidencia

Voz 1751 12:48 Fernando Navarro periodista da muy bien por cierto periodista de El País qué tal buenos días buenos días bueno pues es un experto en marca blanca también vengan estáis preparados no a ello vamos ya lo hemos oído entre semana pero ocurrió durante la mañana del pasado miércoles es día de San Isidro en la pradera los candidatos de Vox Rocío Monasterio a Ortega Smith confundieron la X con la Z se pusieron a cantar la letra está cargada de significado vamos a escuchar así lo hemos interpretado nosotros

Voz 14 13:19 Moss nadie madre Carmela que puedo te aquí

Voz 0277 13:26 te habla un hombre más los de la patera no

Voz 14 13:29 a más de Madrid allá por aquí ya abriremos es entrar aquí

Voz 6 13:41 tanto

Voz 15 13:54 yo creo que ante es locura

Voz 6 13:56 le recomendaría como antídoto ante este horror una recomendación un un poema

Voz 16 14:02 sobre Madrid de Gloria Fuertes que dice ojalá sea mentira ese rumor que corre sobre el río donde peces de plata mueren sin ser pescados ojalá sea mentira esa bola de anhídrido carbónico que pende bajo el cielo de Madrid ojalá sea verdad esa mentira del vidente que anuncia una tormenta