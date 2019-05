David Silva: "Lo que ha conseguido aquí Guardiola es increíble"

Voz 0107 00:00 hola buenas noches qué tal aquí están todos los futbolistas del Manchester City hoy han ganado el cuarto título de la temporada el City titula su promoción como formidables haciendo el juego de palabras Ford cuatro cuatro títulos convincente si el a principios de temporada Copa de la Liga después Premier League y hoy Efe viene David Silva el primer goleador de seis cero que ha metido hoy en Manchester City ya te escuchan Larguero

Voz 1991 00:23 hola David qué tal buenas noches hola

Voz 0487 00:25 coches muchísimas felicidades

Voz 1991 00:28 muchas gracias que manera acabar la temporada con triplete fantástico no

Voz 0487 00:32 se contento en León ha sido un año largo muchos partido y bueno al final ha sido un año redondo hemos conseguido cómodo dice el triplete para acabar la temporada y en otras ocasiones pues la verdad que contentos y ahora toca disfrutar

Voz 1991 00:46 a sufrir vamos a decir que hoy habéis sufrido poco de porque ahí pasa por encima del Watford me imagino que no es no esperábais un partido tan plácido no tan cómodo

Voz 0487 00:54 al principio partido de ellos tuvieron sus ocasiones sabíamos que ellos en en la segunda jugada son muy peligroso igual no nos crearon alguna ocasión pero bueno luego marcado el primero enojado o más tranquilidad ya el segundo pues en lo más antes del descanso y la verdad que cuando vas por delante en el marcador en partido así pues ayudo mucho

Voz 1991 01:12 tenía ganas no sé si de quitarnos la espina después de la eliminación de Champions

Voz 0487 01:18 bueno no sabemos qué

Voz 1991 01:20 es una temporada tan larga tan difícil aquí en Inglaterra

Voz 0487 01:23 a conseguir que estos tres título era muy difícil no porque nada va consiguió nadie la historia bueno somos afortunado de haberlo conseguido después de la Champions montó dicho bueno yo creo que Simona una persona fue en en pequeños detalles al final sí pero bueno esto son cosas que pasan en el fútbol hay hay que seguir la temporada que viene será otra nueva hay bueno pero ahora toca un poco disfrutar de lo que hemos conseguido oí disfrutar un poco Damián de de la familia a los amigos el verano ahora te pregunto por la temporada que viene pero dicho

Voz 1991 02:00 a Guardiola en sala de prensa que conseguir este triplete es más difícil que ganar la Champions estás de acuerdo

Voz 0487 02:07 bueno yo creo que al final si no se ha hecho nunca en un fútbol más aquí en Inglaterra si no sabe yo será por algo es muy difícil muchos partido durante el año para conseguir esto hay que rotar mucho tener una un buen equipo no está bueno lo hemos hecho hoy sí que es una cosa muy difícil a Champion yo creo que al final son menos partidos en eliminatorias puede pasar cualquier cosa Hay esto al final son durante todo el año oye David de vas nueve

Voz 1991 02:38 temporadas en el Manchester City que auténtica barbaridad termina contrato al terminar la siguiente es decir cumple la década la década con la camiseta al City

Voz 0487 02:48 bueno la verdad es que son muchos años aquí siempre lo he dicho desde el primer momento me han tratado de maravilla increíble tanto conmigo como con mi familia bueno ya veremos lo que pasa la temporada que viene como tú has dicho me queda otro año hay veremos a ver qué pasa

Voz 1991 03:06 pero vamos que ahora mismo podríamos decir que no sabe si vas a estar el año que viene

Voz 0487 03:11 para el fútbol Pepe pueden pasar muchas cosas pero yo estoy muy contento aquí siempre lo he dicho oí bueno me queda otro año así que

Voz 1991 03:16 que voy a empezar él me lo digo porque parece que va a Rodri para allá igual lo tienes de compañero manos siempre lo acompaña

Voz 0487 03:25 pero en este caso a Rodri lo conozco de la selección de los última tema ese eso es un buen chico y si viene pues estaremos colaboró Javier

Voz 1991 03:34 me quedan dos paredes para terminar de verdad me entiendes las críticas a Guardiola por no conseguir la Champions en los años que lleva en el City

Voz 0487 03:43 siempre van a ver crítica siempre crítica pero bueno lo que está consiguiendo aquí es muy importante se ha conseguido la Liga después de diez años y dos años seguido oí bueno ahora a consiguió el triplete yo creo que está consiguiendo unas cosas que no sabían conseguido algo muy difícil aquí bueno la Champions sabemos que pueden pasar muchas cosas como Joan te pequeño detalle digamos no hemos tenido la suerte de poder lograrla pero bueno yo creo que cada año se está mejorando más Ica año más difícil y acabo lo más

Voz 1991 04:15 cortante es lo que uno tiene en casa en la gente que tiene alrededor tú lo has pasado mal lo sabemos en en los últimos meses los últimos años hoy hemos visto a tu hijo en el campo por encima de eso no hay nada

Voz 0487 04:29 por supuesto que no la verdad que gana la verdad que te llena de alegría no tener una familia un hijo y bueno pues la verdad es que después de lo que hemos pasado que fue un año difícil que vaya todo muy bien pues la verdad es que es una alegría inmensa hay bueno tenemos la suerte de que va todo todo muy bien

Voz 1991 04:47 Nos alegramos de verdad la manda un mensaje por cierto a Cazorla

Voz 0487 04:51 sí hablé con él hablé con él y muy amigo mío que Milagros lo ha pasado muy mal sufrió mucho ahí la verdad que se lo merece se lo merece porque aparte de de los futbolista que todos sabemos es una gran persona

Voz 1991 05:04 David Silva enhorabuena por este título que completa el triplete del City esta temporada un abrazo que vaya bien muchas gracias de Grado temporada al margen de la Champions que digamos es el gran lunar esta temporada el equipo de Guardiola pero los cuatro títulos tres de ellos muy importantes desde luego la temporada para enmarcar

Voz 0107 05:23 sí sí el dominio en el fútbol inglés del Manchester City es incuestionable y hoy había varios periodistas aquí que bueno comentaban que al final el triunfo de hoy es como una jornada cualquiera en la Premier League y que han conseguido natural izar las victorias y las goleadas en el día a día del fútbol inglés es incuestionable que el Manchester City mismos el equipo a batir en Inglaterra que lo han demostrado esta temporada con cuatro títulos y que la Champions todavía puede esperar

Voz 1991 05:47 gracias y enhorabuena por el curro un abrazo