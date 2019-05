Borja Iglesias: "¿Si voy a estar el año que viene en el Espanyol? En principio no hay por qué pensar otra cosa"

Voz 1251 00:00 qué tal buenas noches muchísimas felicidades muchas gracias la verdad es que estamos muy contentos

Voz 1991 00:05 se ha salido en ropa interior del campo de milagro

Voz 1251 00:09 sí sí tenía un poco de miedo cuando ya metidos en pantalones pues eso pero pero al final me me he quedado por lo menos no sé si lo mínimo

Voz 1991 00:18 sí lo mínimo ya porque te hemos visto en una imagen en el que estaba levantando en volandas con la escoltado por la Policía Nacional vamos es que te está te han desnudado literalmente

Voz 1251 00:28 sí practicamente casi hasta hasta lo que más se podía pero bueno ha sido increíble lo lo con mucha intensidad lo he disfrutado mucho

Voz 1991 00:38 dime Consejería creía en lo de hoy

Voz 1251 00:40 sí sí desde hace tiempo y en ciertos no sabíamos la dificultar sabíamos que había que hurgar mucho que tener suerte no hemos dejado de creer yo creo que hoy pues se ha sido el

Voz 1991 00:51 de hecho además si miramos los últimas jornadas las últimas cinco jornadas de los de arriba en la pelea por Europa ha vivido los mejores porque en pasta empates con el Celta empate con el Betis le ganasteis al Atlético le ganasteis al Leganés hoy la haber ganado la Real lobbies merecido

Voz 1251 01:06 sí yo creo que sí creo que hemos llevado al al tramo final de Liga muy bien muy fuertes con mucha confianza ahí la verdad es que estamos muy muy contentas por ya no sólo por conseguirlo sino la forma de conseguir en el campo lo que estaba pasando con el Athletic si al final a la afición también cantaba los goles de aquel lado así que tengo que admitir que se celebró poco ellos

Voz 1 01:30 cuando ya que de que la la grada gritaba es que le han marcado

Voz 1991 01:34 al Athletic era por todo no ellos

Voz 1251 01:36 a preguntar para asegurarme la pregunta a la grada netamente a la grada la grada directamente porque me pilla un poco lejos yo pregunta directamente a que bueno

Voz 1991 01:45 hablando directamente con la grada ahí esa esa comunicación con la con la afición la verdad es que hablando de la afición ha sido un año fantástico y además es que eres un tío que por dónde pasas Se te quiere muchísimo en Zaragoza dejas tu legado increíble has caído de pie en el Espanyol no sólo por lo deportivo sino también por lo extradeportivo eres un tío que te haces querer

Voz 1251 02:04 muchas gracias a la verdad es que de recibo mucho cariño intento devolverlo de la mejor forma posible así que la verdad es que estoy muy muy muy contento de cómo me tratan

Voz 2 02:13 sí hoy sí devolverlo

Voz 1991 02:17 bueno las revuelto en esta temporada entre otras cosas con diecisiete chicha ritos muy buena cifra por detrás de Iago Aspas que que va a acabar como el que acabado como el máximo goleador nacional te esperabas tan buenos números

Voz 1251 02:30 bueno esperaba esperaba es cierto que hay momentos complicados durante la temporada que que tienes que ser fuerte tienes que pensar en más allá en cuando las cosas no salen de cara a portería aportara al equipo y hay que él es la enhorabuena Yago porque es un fuera de serie es muy amigo mío me ha tratado muy bien me ha hecho crecer mucho cuando cuando he estado con él me alegro mucho porque se lleva el tercero hoy para mí merecida

Voz 1991 02:52 porque además tú estuviste en el Celta B dos mil quince a dos mil diecisiete Además además conoces perfectamente esa casa como cómo le explicas pegue precisamente la gente que desde ese dos mil diecisiete es decir en tres años estabas jugando con el Celta B en Segunda División B estás en Primera jugando en Europa

Voz 1251 03:10 sí pero tal brutal no sé no sé explicarlo yo aún he vivido unos unos años muy intensos muy increíbles con con compañeros de equipo que me han hecho crecer que me han ayudado que que han sido en parte importante de mi forma de ser de mi crecimiento y quiero agradecérselo a todos de desde los que tú hasta

Voz 2 03:33 a las de Zaragoza que que me han tardado con mucho cariño ahí de forma muy especial hoy

Voz 1991 03:38 bueno por mucho de ello oye Borja dirías que estás en el mejor momento de tu carrera

Voz 1251 03:42 sí creo que sí he crecido mucho me siento me siento bien me siento fuerte me sienta rápido el el cuerpo técnico como ayuda muchas mejorar mis compañeros igual me da mucha confianza a día de hoy creo que sí que es el mejor momento de mi carrera me falta una convocatoria con la selección eh ojalá algún día ello yo trabajo para para hacerlo bien con mi equipo en seguir mejorando seguir creciendo y si algún día llega pues encantadísima de poder aportar

Voz 1991 04:06 no desde luego si sigues trabajando así tiene que llegar la oportunidad eso seguro vamos a tranquilizar a los aficionados del Espanyol tienes contratado hasta dos mil veintidós sino me equivoco si el año que viene va a estar defendiendo la camiseta al Espanyol en Europa

Voz 1251 04:19 en principio no hay por qué pensar otra otra cosa

Voz 1991 04:22 bueno no tienes que decir tuyo por eso te lo pregunta

Voz 1251 04:25 en principio no no no pensamos en nada más

Voz 1991 04:27 vale nada más tranquilo va a dormir oye la gente el Espanyol con la alegría y sabiendo además que en principio va a estar el año que viene oye uno de los jugadores sensación muy terminando eh Gu ley como es en las distancias cortas

Voz 1251 04:40 bien muy muy buen chico y ha aprendido muchísimo a a pone todo su empeño para para para aprender castellano para integrarse en cuanto más creo que lo hemos intentado cuidar mucho sí que se sienta querido y la verdad es que estamos muy contentos porque hemos aportado mucho

Voz 1991 04:57 no no se integrado el tío esa integrado de forma fantástica más jugando bien así que fantástico en vacaciones prontito lo saben no

Voz 1251 05:06 sí estamos ya pensando en ellas

Voz 1991 05:08 no están mirando

Voz 1251 05:11 verlas

Voz 1991 05:11 a finales de julio en finales julio empezáis con las rondas previas

Voz 3 05:16 a eso se hace muy larga temporada se suele decir no que se puede hacer la temporada pero bendito no vendido

Voz 1991 05:20 Emma Hall bendito problema hay que disfrutarlo

Voz 1251 05:23 hay que vivirlo con intensidad aquí con con muchas ganas de que empiece la última celebración gorda hoy esperemos esperemos que vamos a poner todo de nuestra parte

Voz 1991 05:33 si bien merecido que es Borja Iglesias enhorabuena por el temporal que te has marcado por estar en Europa el año que viene un abrazo