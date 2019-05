Bordalás: "Les doy las gracias a todos los aficionados, a mi club, a mi presidente...es algo increíble"

Voz 1991 00:00 hola buenas noches que tanto como vamos de de tensión

Voz 1 00:03 mira de que lo pueda aunque ya se acabó la temporada y la verdad es que concepto feliz si me quedo me imagino también ha dado tiempo no

Voz 1991 00:14 a asentarse au a tumbarse a adoptar a recordar momentos de esta temporada cómo empezó como se ha ido desarrollando las sensaciones que ha vivido todavía no he tenido esos momentos no esos no esos minutos que uno separa a pensarlo lo que ha hecho durante este año

Voz 1 00:29 no la verdad es que no habrá ahora mismo estoy aquí con con unos amigos hijo estamos bueno pues de alguna manera he intentado tratando disfrutar unos minutos no de de lo casi una temporada si yo bueno dando de las gracias la todos por por su apoyo durante todos estos años duda durante toda la temporada he iban habrá momentos de reflexión y de ID valorar realmente lo que lo que ha hecho el equipo

Voz 1991 01:02 no ha escuchado el pitido final del partido que ha pensado que es el ha pasado por la cabeza

Voz 1 01:06 bueno pues que se te pasa por la cabeza que acabó la temporada que porfía fin acabó el estrés la tensión y que Ike al final puede ser realidad no lo que en equipo ha conseguido que es estar en Europa e impensable al comienzo de campeonato te pasan muchas cosas por la cabeza te acuerdas de de las personas queridas de tus padres en fin de mucha gente hombre uno

Voz 1991 01:39 sabe que el Getafe acaba de completar la mejor temporada en la historia de su historia pero no sé si queda un pequeño sabor agridulce de haber tenido tan cerca la puerta a la cuarta posición de haber estado tantas jornadas peleando por derecho propio esa cuarta posición que en las dos últimas jornadas haya escapado

Voz 1 01:57 no no para nada no pero yo no creo que se haya escapado las dos últimas nosotros entraba dentro de lo posible perder en Cannes no nosotros el habrás y reflexionas un poco quizá el partido hacia el que fue decisivo porque habían perdido había perdido el Sevilla el día anterior había perdido Valencia casa por la mañana a las doce y bueno nosotros ese partido teníamos muchas esperanzas pero pero bueno todo el mundo sabe que que que el equipo a pesar de de merecerlo pues al final al cosechar una derrota que que son nos priva de marcar un poquito diferencia o de distancia hay ya hubiese sido muy difícil perder esa cuarta plaza pero bueno como todo el mundo sabe hubieron dos acciones Utoya polémicas pero bueno eso forma parte de lo que es una temporada regular Ivano tenemos que estar más que satisfechos porque no contábamos al principio del campeonato estar en ropa de cuero evidentemente no

Voz 1991 03:00 el partido el Getafe ya lo digo yo lo dice usted fue perjudicado por las actuaciones arbitral las decisiones arbitrales las revisiones de él del bar no ha sido el único partido en el que Getafe me me viene a la cabeza ahora Bilbao también en una jugada en último practicamente instante con un penalti creo que es Ángel Ángela mata mata mapa todos rector qué valoración hace del del bar de esta primera temporada

Voz 1 03:24 bueno la verdad es que yo creo que es la tecnología y yo siempre he estado a favor y sigo estándolo porque el bar son muchos ojos no y cámaras desde diferentes ángulos Si bueno para porque los humanos al final tenemos errores nos equivocamos equivocados árbitros nos equivocamos lo estáticos fin todos pero la tecnología hace que que esos errores que había antes pudo ese que no se produzcan no que se produzca lo menos posible bueno esta temporada ha sido de la primera temporada yo creo que conforme vaya pasando el tiempo seguirá seguirá mejorando oí y bueno al final todos estarán mucho más contentos

Voz 1991 04:09 no es la primera vez durante este año durante esta temporada que oímos lo de no quieren que estemos en la cuarta posición ha tenido en algún momento esa sensación

Voz 1 04:21 no no no no para nada no al final no se puede pensar en un momento de de calentó pero para nada yo no he tenido esa sensación yo creo que afortunadamente tenemos una una Liga de excepcional tenemos grandes profesionales carburantes grandes árbitros yo creo que los mejores dos mejores de ver el mundo los mejores de Europa de los mejores del mundo hoy por lo tanto no hay porque no hay motivo para pensar otra cosa

Voz 1991 04:53 entonces emotivas que siente cuando todo el Coliseum canta eso de Bordalás te quiero

Voz 1 04:59 la verdad es que se te ponen los pelos de punta y es una sensación increíble no se puede dejar vivir hay que sentirla bueno son palabras de agradecimiento porque de alguna manera reconocen Maher los resultados tu dedicación y tu compromiso tu trabajo son Nos trabajando para para de alguna manera conseguir un éxito en el fútbol profesional y conseguir e ir creciendo con mucha humildad es algo algo increíble la verdad que desde aquí le doy las gracias a todos los aficionados a mi culo a presidente bueno es una sensación increíble

Voz 1991 05:45 de hecho me han contado que al final del partido cuando salías con tu coche había tanta gente del Getafe tantos aficionados que querían no saludarte o darte la enhorabuena o simplemente hacer una foto contigo que has dicho me bajo me bajo porque me temo que para sí sí sí

Voz 1 05:59 sí yo siempre lo he dicho al final los aficionados disfrutan de de sus de su entrenador de sus jugadores de su equipo ni bueno esto forma parte de nuestro trabajo tenemos que de alguna manera satisfacer los porque se lo merece no están están todo el año animado alentado ahí ayudando de alguna manera al equipo hoy es forma parte y además a mí me gusta yo siempre lo he dicho de los aficionados también esa pero no a nivel personal a nivel humano a todos los niveles

Voz 1991 06:36 ese ese segundo momento emotivo ha sido cuando se ha creído acordar no de su padre en la en la rueda de prensa

Voz 1 06:43 sí sí sin duda mis padres sufrieron mucho trabajar mucho para sacar a la muchos hermanos adelante hay igual no nos han ayudado mucho nos ha enseñado valores nos han enseñado muchísimas cosas sí y la verdad es que te acuerdas de ello no que ofertó desafortunadamente ya no están con nosotros Si bueno seguro que ya estarían orgullosos de del trabajo en para siempre me animado a nunca nunca bajar nunca decaer siempre hacia delante y al final lo que uno se propone al final acaba consiguiendo lo

Voz 1991 07:30 el hecho de que el equipo acabase cuarto o quinto esta temporada determina alguna forma condiciona el futuro de Bordalás al frente del banquillo

Voz 1 07:39 no no para nada no la clasificación no tienen nada nada que ver en final no es eso no es motivo para para que un técnico en mi caso decida o no la continuidad más que olvidar que yo tengo contrato y que tengo un año más de contrato de por lo tanto no no tengo mete otra posibilidad que no sea debe continuar

Voz 1991 08:04 Madrid podríamos decir que porque nos consta que hay gente que clubes que se han interesado por su trabajo que ha querido paralizar todo hasta el día de hoy es decir hasta terminar la temporada ya hablaremos si tengo que hablar con alguien

Voz 1 08:19 sí eso es lo que le trasladamos al vicepresidente porque consideraba que no era bueno hablar de futuro porque el fútbol cambia muy muy rápidamente y al final los resultados puede ser bueno si mañana a ser un equipo en un equipo pequeño no hay que olvidar darle mucho valor a lo que ha hecho el equipo puesto que hace dos meses equipo por ejemplo como Girona que ganó el Leganés que parecía o estaba prácticamente salvado ha acabado desafortunadamente no

Voz 1991 08:55 sí

Voz 1 08:57 el equipo que ganó en el Bernabéu equipo que eliminó al Atleti de Copa del Rey y que al final acabó descendiendo es muy difícil o muy muy dura la Primera División española de las más la más importante del mundo India hay que darle mucho valor a lo que sí no lo que hizo el equipo ahora mismo no no es mi preocupación no podíamos desviar no es de ninguna manera de de día a día es el objetivo que tenía el equipo

Voz 1991 09:25 yo si me lo dice es el lo creo pero quiero decir le pregunto tiene decidido ya su futuro o todavía no sabe dónde va a estar el año que viene

Voz 1 09:35 el como te he comentado yo tengo contrato Ivano en fútbol nunca sabes lo que puede pasar mañana para bien para mal yo sé de unas personas que siempre pienso en el en el momento en el presente no pienso en el futuro

Voz 1991 09:52 yo ahora mismo tengo ya es el momento de pensar en el futuro

Voz 1 09:55 sí pero pero bueno vamos a dejarnos que de crucero

Voz 1991 09:59 unas horas hablamos la semana hablamos le voy a cambiar un poco la pregunta simplemente de que va a depender que sigan el Getafe quiero decir que condicionantes tienen que darse para decir presente Ángel me quedo Shame quedo sigo con este proyecto

Voz 1 10:15 no no no va a depender al presidente me conoce yo reconozco el el sabe lo que yo lo que yo deseo lo que yo quiero lo que lo que yo les digo que necesita el equipo porque no hay que olvidar que la temporada que viene hay estamos en tres competiciones

Voz 1991 10:35 tanto yo eso no

Voz 1 10:38 sí yo hemos hemos visto casos de de equipos que que jugaron en Europa hay luego acabaron pagándolo

Voz 1991 10:45 en la competición el el Villarreal bajó el año que jugó Champions uno de esos Champions acabó bajándose el Celta también

Voz 1 10:53 jugó Champions correctos es si os acordáis si hay igual no hay una exigencia muy muy grande te pueden dar para eso es una plantilla numerosa hay de un nivel alto es fundamental al final la exigencia es máxima y eso es importantísimo yo lo sé me presidente lo sabe bueno vamos a a tener calma y planifica el edad íbamos a ver qué pasa en los próximos días si lleva ahora disfrutar unos días únicamente te con con que ha sido una una temporada trepidante muy exigente y muy bonita la verdad

Voz 1991 11:37 pues sí ahora toca disfrutar después esta temporada tan intensa en tan histórica para el Getafe a cabo cómo se lleva eso de ser el entrenador de moda del fútbol español bueno es que es así

Voz 1 11:47 me me lo has dicen muy a menudo la verdad que bueno no no me considero al entrenador de moda me considero un entrenador tiene que que sigues creciendo que sigues aprendiendo oí que clara de hacer mejor pero pero feliz y contento por el reconocimiento de tu trabajo de tu dedicación

Voz 1991 12:09 me acabó de otras que lo estábamos comentando antes a la redacción en una rueda prensa yo creo estaba algo caliente en creo que además después de Anoeta creo que fue cuando dijeron PP buenas noches y usted dijo no José no le molesta que le llamen Pepe Bordalás de toda la vida Le conocido como B Bordas más yo esta noche incluso le les saludado como José Bordalás dio no vaya a ser que lo primero que me diga de Pepe nada

Voz 1 12:32 para nada no no me molesta para nada pero pero son lo llaman los personas de mucha mucha confianza mucha relación no pero no porque me molesten ni mucho menos todo lo contrario nada yo quería también agradeceros a todos a los medios porque bueno habéis tenido comportamiento ejemplar conmigo todo momento me habéis apoyado y respetado y bueno daros las gracias y la enhorabuena también a vosotros

Voz 1991 13:00 bueno de Mondo lo llamó José Bordalás espero algún día poder llamarle Pepe Mister sea como sea enhorabuena por este pedazo de temporada y que el futuro sea lo mejor un abrazo