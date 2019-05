Carrusel último tramo: Segunda parte (18/05/2019)

Voz 1991 00:00 antes de seguir analizando lo que nos ha dejado esta última jornada de Liga estábamos pendientes de las quinientas millas de Indianápolis José Antonio Ponseti quedan muy buenas

Voz 1025 00:20 qué tal cómo estás feliz madrugada amigo me parece a mí

Voz 1991 00:22 que Alonso no tiene buena noticias no pues no

Voz 1025 00:25 Nos hemos quedado en el límite en el puesto treinta y uno por tanto no la vamos a jugar mañana en la última vuelta la última vueltas en han quitado la situación que estaba en el puesto treinta Fernando ha hecho un Tien Pazo Graham el que ha quedado en el puesto diecisiete Orio sevillana el diecinueve ya estará en las quinientas millas pero claro el problema lo que tu decías Fernando mañana está en lo que a mí no me gusta porque es el lo que yo llamo el grupo la muerte es lo que llaman las road show que es que es la última oportunidad que como la última gala si ventajas has bueno Fernando ha estado marcando un tiempo de veintinueve de treinta o sea que yo creo que de los seis cinco reglamento porque ha habido uno que tenga un accidente de los seis que es de la van a jugar mañana pues yo creo que Fernando tiene las mejores opciones esto funciona de la siguiente manera ya hablo de horario español a las cinco menos cuarto de la tarde de cinco menos cuarto a cinco y cuarto son esa media horita seres da para entrenamientos libres vale ya las seis y cuarto y hasta las siete y cuarto ahí nos la jugamos porque me diréis porque Ponseti de llama esto y tal es que mañana al final es probable que le puedas ganar a tus compañeros pero pero estás en pista ya hay mucha tensión los muros están muy cerca cualquier mínimo fallo te deja fuera de las quinientas y y bueno no no es una buena noticia llegar a esto pero es lo que hay es lo que tenemos

Voz 1991 01:52 eh Ponseti pueda haber tocado pueda haber quedado tocado el coche después del accidente que sufrió Fernando el miércoles

Voz 1025 01:57 yo lo he comentado en algún momento hoy en en Carrusel que yo creo que a lo mejor no estaba ajustado lo suficientemente bien con o como pretendía Fernando que estuviera dicho lo dicho sí que es cierto que que entiendo que lleva motor Chevy que son los que están funcionando mejor el top cinco de de los clasificados hoy ya en el mismo motor que Fernando por tanto entiendo que puede ser una cuestión de chasis por tanto que a lo mejor haya algún problema como lo que me estaba insinuando a la hora de de pelear hoy para tener un buen coche para meterse entre los treinta no

Voz 1991 02:32 pero claro pensando en que vamos a ser positivos no mañana Fernando Se mete e Iván hipocresía competir las quinientas en ambos pero claro entrando en la repesca casi al final fue las opciones de victoria está muy reducidas no quiero decir las sensaciones no son buenas

Voz 1025 02:48 las sensaciones no son buenas pero tenéis que tener en cuenta que en estas carreras sobre todo en las quinientas millas pasan muchas cosas y yo yo se lo digo

Voz 1991 02:58 porque no estarían al grupo de favoritos a priori

Voz 1025 03:00 no no no para nada para nada pero pero el peros importa en estas carreras a diferencia quizá de la Fórmula uno no que nos tiene más acostumbrados hace un par de años cuando mucha gente se empezó a enganchar de mala manera con esto de de la indie de las quinientas millas porque verían a Fernando participar también participaba Oriol Serviá que edición la del año pasado también Oriol bueno el las estrategias por ejemplo de Fernández de Oriol fueran absolutamente opuestas Oriol prefirió ir en el en el grupo de atrás para para llegar a final de carrera en el grupo alante Híjar dando apuntó a ir en el grupo de adelante y hasta que reventó el motor estuvo en el grupo adelante Oriol estando del grupo atrás se chocó después del abandono de Oriol cuando iba cuarto en todo se es o no no sí si nos metemos en la pelea que nadie descarte nada insisto no está entre los favoritos es muy muy muy complicado dado ganar viniendo desde atrás pero bueno esto Fernando Alonso dos que tenemos en carrera tanto Fernando como Orio Serbia son dos auténticos cracks en los suyos ya que yo me espero cualquier

Voz 1991 04:13 acoso bueno lo primero es lo primero que es mañana meterse en poder competir en la carrera y luego como dice Pons estos esto es muy largo eres eres fan de Eurovisión

Voz 1025 04:23 sí más o menos sí me estaba a mientras estaba esperando ahora entrar contigo y tenía el ojo puesto en Fernando estado viendo a Madonna ahí te diré una cosa las primeras vueltas han sido como la de Fernando eh

Voz 1991 04:37 bastante justo en todo yo soy una sensación viendo pero me de que

Voz 1025 04:45 estaba sanción lenta ya no no no

Voz 1991 04:47 estaban el todo el que debería estar eh mañana a ver qué dice la gente pero me ha dado y dicho esto justo lo estábamos mirando antes cuántos años tiene Madonna sesenta castañas tiene Madonna que lleva ya morro Borromeo uno por lo menos sesenta clavado alabado sesenta años ya firmo llegar a los sesenta como para Madonna

Voz 1025 05:05 vamos como un roble yo también dónde hay que firmar ahora

Voz 4 05:07 por totalmente de acuerdo contigo

Voz 1991 05:10 eh esto hemos pasado ya tres votaciones creo no han votado tres países llevamos cero no rojito le fenomenal eh en la línea de España en los últimos años en la ley de manera contamos cómo le va a Fernando presenta un abrazo

Voz 1025 05:22 que contemos que se ha metido en las quinientas millas y el próximo domingo es este explicando a ver qué pasa

Voz 1991 05:27 en sacarse señora a descansar hasta mañana un abrazo enorme gracias chavales en tomamos el hilo de lo que ha dejado hoy la última jornada de Liga habíamos hablado del Valencia del Getafe y nos queda el Sevilla el Sevilla que buscaba una carambola tenía que ganarle al Athletic y esperar a que palmas en el Getafe y el Valencia para arrebatarle la cuarta posición que da derecho a jugar la Champions la próxima temporada ha cumplido porque ha ganaba el Athletic que la Trini por cierto se queda sin sin Europa League ha ganado dos cero pero evitó te venden han cumplido las otras premisas así que no va a estar en Champions si va a estar en Europa Alicante Ortega qué tal muy buenas la Yago qué tal buenas noches han cumplido pero evidentemente que fallas en los otros será complicadísimo ni la carambola era difícil quedan español desde luego entonces no eso es imposible no te lo digo algo no saca Italia cincuenta hay tres puntos

Voz 5 06:12 tres correcto al nombrar Hijo

Voz 6 06:15 es muy bueno el Sevilla hoy todo el mundo se estaba acordando del partido de hace dos semanas de viernes antes de feria contra el Leganés de haber conseguido esos tres puntos el Sevilla tal y como han dado las cosas hubiera sido el cuarto clasificado pero eso fútbol virtual hoy había que ganar el empate le valía tampoco ha peleado demasiado la y menos hasta el final con ese minuto de oro que ha sido el remate de Yeray El Larguero el segundo gol del Sevilla y bueno sexto puesto las perspectivas de hubieran para ser cuarto no se ha dado sigue el Sevilla en Europa es una constante de los últimos años la cuestión que plantea bastante abordará hace bueno y qué va a hacer usted su futuro tal y que cual vinculaba al Sevilla está pero claro todavía está Caparrós allí acaparó gran pregunta bueno lo suyo que es qué tal cómo va

Voz 7 06:59 no tranquilidad sabe que hablamos consiguió el presidente tenemos la hablamos muchísimas veces al día y ahí estamos pero ahora hay que hay que reflexionar analizar y las tomas de decisiones que hacerla desde la reflexión del análisis bueno ya nos hablara

Voz 1991 07:20 bueno lo que está claro Santi que ahora mismo Bordalás está en el punto de mira muchos equipos importantes Bordalás ha ganado a pulso el tener a su equipo en Europa la próxima temporada el Sevilla digamos cumple con esos requisitos no va a estar en Europa la próxima temporada con lo cual tampoco tendría que Bordalás renunciar no decir Ohio metido a mi equipo me puedo ir a un proyecto a lo mejor el más ambicioso no esta temporada pero sí la siguiente pero es que el Sevilla en ese caso si encaja

Voz 6 07:45 sí además encaje además el hecho diferenciador al Sevilla con respecto a las dos últimas temporadas que vuelve a Monchi que Monchi en su última etapa que fue con Sampaoli pero la anterior con Unai eran un y carne a pesar de que tuvieran diferencias en las confesiones de los equipos en en fin que tenían a veces su diferencia no pero pero eran el entrenador con Monchi siempre está más protegido entonces el año pasado pues Berizzo no no salió bien y no tenía un paraguas al lado este año tampoco con con Machín ha ocurrido lo mismo es el paraguas fuerte no estaba al lado Monchi tiene esa capacidad no sé si al final eh Bordalás pero es uno de los candidatos sin duda

Voz 5 08:22 y a la cara el Sevilla

Voz 1991 08:25 menos el mal menor que es estar en Europa la próxima temporada vía Europa League el Athletic que se ha quedado con dos palmos de narices porque ha ganado el Espanyol ha perdido con lo cual no va a estar en Europa el año que viene

Voz 6 08:35 claro no va a estar era la carambola el empate le valía ganar por supuesto más porque además acaba al Sevilla en las previas pero que al final estaba Garitano bueno con el hecho de si hemos hecho una gran remontada para cómo estaba la cosa pero decepcionó

Voz 7 08:49 Nos falta decir nada cómo estás jodido dentro de unos días valoraremos más lo hecho no creo que estoy orgulloso de los jugadores de cómo el comportamiento de los últimos meses venimos de muy abajo o de una posición de descenso llegar hasta aquí os hace una pena creo que lo hubiéramos merecido ese último gol en el noventa y dos que hemos tenido hoy creo que también por lo hecho el segundo tiempo hoy hemos estado cerca del empate y creo que lo hubiéramos conocido no

Voz 1991 09:15 pesar de un abrazo hasta mañana la mañana llegó hay que decir de el Athletic que vamos a ver cuando ha acabado la primera vuelta el Athletic estaba estaban puestos de descenso eh ha llegado Garitano ha hecho que el que el equipo se reactiva se de nuevo ha vuelto a generar ilusión en Bilbao porque estaban en una temporada que hacían ay madre mía cómo lo vamos a pasar a final de esta temporada tiene mucho mérito tiene mucho mérito lo que ha hecho Garitano con este equipo que en la última jornada estaba peleando por entrar en Europa al final hay decepción porque has estado en esa séptima posición durante muchas jornadas parecía que lo tenía todo controlado yo creo que el el el el partido clave fue el empate en casa contra la aves ganando su partido yo creo el Athletic habría asegurado la séptima posición pero no se ganó ya no se puede mirar atrás pero creo que hay un proyecto interesante de cara a la temporada que viene con Garitano al frente vamos a ver qué pasa con jugadores como Aritz Aduriz ya hemos visto que han ido Iturraspe Mikel Rico y Susaeta una institución en el en el Athletic ya que reestructurar hay que retocar pero creo que hay mimbres creo que hay equipo y creo que hay entrenador para tener un buen proyecto por delante además con Rafa Alkorta en la dirección técnica con la llegada Aitor Elizaran en a la presidencia hay un nuevo Athletic hay uno Athletic el lo que hemos visto temporada uno que ha habido en la primera parte de la temporada otro la segunda la idea es mantener ese de la segunda esperar a ver qué es lo que se puede hacer la próxima temporada pero ya este año eh ha terminado ha acabado en esa octava posición no estará en Europa el año que viene el que si estarás al español eh era enfrentamiento directo porque jugaban en Cornellà El Prat del Espanyol la Real Sociedad si fallaba el Athletic como fallados que ganaba el partido se metía la séptima posición que sí que va a ser que jugar la previa a finales de julio caso tendrá que empezar muy pronto la pretemporada lo que quiera pero estás en Europa la próxima temporada Elena Diego qué tal muy buenas buenas noches ni éstas

Voz 1315 10:57 en Europa y había muchas ganas en el españolismo de devolver a vivir una tarde como la de hoy

Voz 1991 11:01 es que son muchos años eh ya los que no estaba el Espanyol en en Europa ha sido para mí el mejor equipo en esa en ese tramo esa en esa zona de la clasificación en el tramo final de la temporada las últimas cinco jornadas ha sido el más sólido yo creo que al final merecido

Voz 1315 11:16 tantos años como doce hacía que el español no estaba en Europa y es curioso al destino porque su último partido europeo fue el dieciséis de mayo del dos mil siete en la final de la UEFA que acabó ganando el Sevilla los penaltis y hoy precisamente ha sido el Sevilla con esa victoria que ahora contaba es contra Athletic en les ha vuelto a abrir las puertas de Europa a los pericos Cornellá El Prat ha vivido podemos decir la tarde más importante de su historia la afición perica ha celebrado por todo lo alto los goles de Rosales de Moulay pero también esos dos goles que marcaban en el Pizjuán Ike los conocían en Cornellà a través de Carrusel deportivo la imagen del partido seguro que lo habréis visto ha sido ha llegado con el final con esa invasión de de campo han quedado miles de aficionados en el césped atrapando los jugadores han manteado a su pichichi Borja Iglesias también abulia y que estaba flipando este jugador chino que es el el Balón de Oro China un fichaje estrella para el club

Voz 1991 12:12 sólo han puesto los ojos redondos Elena

Voz 1315 12:15 el hallazgo ha sido la demostración de lo mucho que ha sufrido esta afición en en los últimos años en las que ha estado luchando por no descender y hoy por fin había ganas de poder festejar algo así grande que más creyó cuando parecía imposible fue Rubi hoy nos ha dicho que ha llorado como un niño y que pone un diez a esta temporada que dice que realmente han conseguido un objetivo que no estaba en la lista de prioridades para el club teniendo en cuenta el el presupuesto de la entidad así que para celebrar esa temporada de diez los jugadores ahora mismo junto al cuerpo técnico están celebrándolo con una cena nos decían que ya estaba prevista aunque no se clasificarán para Europa pero que seguro que con esta séptima plaza en el bolsillo aún sabe mucho mejor

Voz 1991 12:58 ya hemos aprovechado para levantar de la mesa el gran goleador este año del Espanyol que ha sostenido al equipo hasta el final Borja Iglesias qué tal buenas noches

Voz 1251 13:06 qué tal buenas noches muchísimas felicidades muchas gracias la verdad es que estamos muy contentos

Voz 1991 13:11 se ha salido en ropa interior del campo de milagro

Voz 1251 13:15 sí sí tenía un poco de miedo cuando ya me quedo sin pantalones vasco pero pero al final me me he quedado por lo menos no sé se lo mínimo

Voz 1991 13:24 si los mínimos ya porque hemos visto en una imagen el que te estaba levantando en volandas con la escoltado por la Policía Nacional vamos es que está te han desnudado literalmente

Voz 1251 13:34 sí prácticamente casi hasta hasta lo que más te podía pero bueno ha sido increíble lo con mucha intensidad lo disfrutado mucho

Voz 8 13:42 sí dime consistiría creía en lo de hoy

Voz 9 13:46 sí seguir desde hace tiempo y es cierto no sabíamos la dificultar sabíamos que había que hurgar mucho que tener suerte y no hemos dejado de creer yo creo que hoy pues ya ha sido el el corte

Voz 1991 13:57 de hecho además si miramos los últimas jornadas las últimas cinco jornadas de los de arriba en la pelea por Europa ha vivido los mejores porque en pasta empates con el Celta empate con el Betis le ganasteis al Atlético le ganasteis al Leganés y hoy la haber ganado la Real lo merecido

Voz 1251 14:12 sí yo creo que sí creo que hemos llegado a la al tramo final de Liga muy bien muy fuertes con mucha confianza ahí la verdad es que

Voz 9 14:18 estamos muy muy contentos pues ya no sólo por conseguirlo sino la forma de conseguir en el campo lo que estaba pasando con el Athletic

Voz 1251 14:26 si al final las la misión también encantado a los goles de aquel lado así que tengo que admitir que celebró poco eh

Voz 1991 14:36 cuando que la la grada gritaba este le han marcado a ir a por todo no

Voz 1251 14:41 sí yo he llegado a preguntar para asegurarme

Voz 1991 14:44 a la pregunta

Voz 1251 14:45 o al individuo netamente a la grada la grada directamente porque me pilla un poco lejos

Voz 9 14:49 yo he preguntado directamente a que bueno

Voz 1991 14:51 hablando directamente con la grada ahí esa esa comunicación cola con la afición la verdad es que hablando la afición ha sido un año fantástico y además es que eres un tío que por dónde pasas te quiere muchísimo ya en Zaragoza dejas tu legado increíble y ahora ha caído de pie en el Espanyol no sólo por lo deportivo sino también por nuestra deportivo

Voz 1251 15:10 muchas gracias la verdad que de reacción mucho cariño e intento devolverlo de la mejor forma posible así que la verdad es que estoy muy muy muy contento de cómo me tratan

Voz 9 15:19 a intento disfrutarlo y si devolverlo

Voz 1991 15:23 bueno las devuelto en esta temporada entre otras cosas con diecisiete chicha ritos muy buena cifra pues detrás de Iago Aspas que que va a acabar como el que acabado como el máximo goleador nacional te esperabas tan buenos números

Voz 1251 15:36 bueno esperaba esperaba es cierto que hay momentos complicados durante la temporada que tienes que ser fuerte tienes que pensar en más allá en cuando las cosas no salen de cara a portería abortara al equipo y la verdad que él la enhorabuena Yago porque es un fuera de serie es

Voz 9 15:50 muy amigo mío me ha tratado muy bien me ha hecho crecer mucho cuando cuando he estado con él y me alegro mucho porque se lleva al tercer hoy para mí merecida

Voz 1991 15:58 sí porque además tú estuviste en el Celta B dos mil quince a dos mil diecisiete Además conoces perfectamente esa casa cómo cómo le explicas Peggy precisamente la gente que desde ese dos mil diecisiete es decir

Voz 8 16:08 tres años estabas jugando con el Celta B en Segunda División B y ahora estás en primera jugando en Europa

Voz 1251 16:16 sí pero tal brutal no sé no sé explicarlo

Voz 9 16:19 aún ha vivido no

Voz 1251 16:22 tras unos años muy intensos

Voz 9 16:24 muy increíbles con con

Voz 1251 16:27 bañeros de equipo que me han hecho crecer que me han ayudado que que han sido en parte importante de mi forma de ser de mi crecimiento y quiero agradecérselo a todos de los que tuvo en el Celta B hasta los de Zaragoza que

Voz 9 16:41 que me han tratado con mucho cariño ahí de forma

Voz 1251 16:43 muy especial y hoy me acuerdo mucho de ellos

Voz 1991 16:46 Borja dirías que estás en el mejor momento de tu carrera

Voz 1251 16:48 sí creo que sí he crecido mucho me siento me siento bien me siento fuerte me siento rápido y el cuerpo técnico ayudan

Voz 9 16:55 mejorar mis compañeros igual me da mucha confianza y a día de hoy creo que sí que es el mejor momento a falta una convocatoria con la selección eh

Voz 1251 17:03 ojalá algún día allí yo trabajo para para hacerlo bien con mi equipo en seguir mejorando seguir creciendo y si algún día llega pues encantadísima de poder aportar

Voz 1991 17:13 no desde luego si sigues trabajando si tiene que llegar la oportunidad eso seguro vamos a tranquilizar a los aficionados del Espanyol tienes contratada hasta dos mil veintidós sino me equivoco si el año que viene va a estar defendiendo la camiseta al Espanyol en Europa

Voz 1251 17:25 en principio no hay porque enfrentado contra otra cosa

Voz 1991 17:28 bueno eso no tienes que decir tuyo por eso te lo pregunta

Voz 1251 17:31 en principio no no no pensamos en nada más

Voz 1991 17:34 vale pues nada más tranquilo va a dormir oye la gente el Espanyol con la alegría y sabiendo además que tú en principio va a estar el año que viene oye uno de los jugadores sensación muy terminando eh ley como es en las distancias cortas

Voz 1251 17:46 bien muy muy buen chico y ha aprendido muchísimo a a pone todo su empeño para para para aprender castellano para integrarse cuanto más creo que lo hemos intentado cuidar mucho y que se sienta querido y la verdad es que estamos muy contentos porque ha costado mucho

Voz 1991 18:03 no integrado el tío esa integrado de forma fantástica más jugando bien así que fantástico en vacaciones que prontito lo saben no

Voz 1251 18:12 sí estamos ya pensando en ellas

Voz 1991 18:14 están mirando nuevo

Voz 1251 18:17 verlas

Voz 1991 18:17 a finales de julio en finales junio empecé escolar rondas previas igual se hace muy larga la temporada Se suele decir no que se puede hacer mover la temporada pero bendito no bendito problema

Voz 1251 18:27 Jorge bendito problema hay que disfrutarlo y que hay que vivirlo con intensidad Mi con con muchas ganas de que empiece la última celebración gorda hoy esperemos esperemos que vamos a poner todo de nuestra parte

Voz 1991 18:40 inmerecido que es Borja Iglesias enhorabuena por el temporal aunque te has marcado por estar en Europa el año que viene un abrazo

Voz 1251 18:45 haré muchísimas gracias

Voz 1991 18:46 dejamos a uno de los pilares del Espanyol esta temporada que ha llevado al equipo a estar finalmente en Europa la próxima tema Prada estamos pendientes de Eurovisión esto González muy buenas qué tal muy buenas llegó por fin le han dado puntos a España no

Voz 1415 19:01 ha tardado pero el país número veinte en votar que era Bielorrusia no ha dado seis puntos íbamos últimos empatado a cero puntos con Israel que pasa que Bielorrusia luego la los doce Israel ha superado ahora mismo España es penúltima con seis puntos cierra San Marino con cinco en cabeza hace idónea del norte con ciento treinta y cinco estos el voto del jurado va por la mitad más o menos luego vendrá el televoto el del público que esos dar todos los puntos de de golpe