Aitana Bonmati: "Tenemos que quedarnos con eso, que es la primera vez que se llega a una final de Champions y a partir de ahi, mirar hacia delante"

hola buenas noches por decir algo cómo estáis bueno lógicamente después de perder judías pero creo que me voy con la cabeza bien alta estáis no que es la primera vez que decía una final de Champions

claro es lo que veníamos aquí no sabríamos a quién nos enfrentábamos Inaem la Diawara porque tienen mucho poderío arriba ir creo que hemos hemos levantado cabeza hemos dado buena imagen que al final yo creo que no queremos ir con ello estamos muy orgullosas

como estabais en ese minuto diecinueve cuando ya miraba el marcador y a un tres cero me imagino que eso descoloca a cualquiera no

no claro yo creo que también hemos dispuesto de alguna que otra ocasión nosotras es un partido en el que no ahí me hemos llegado nada creo que él hemos empezado nosotros sin ninguna ocasión al principio y al fue una parte hemos tenido más así que por lo menos un Molins pues creo que ha hecho justicia

claro debemos quedarnos con eso que es la primera vez que se lleva en el fútbol femenino en una final de Champions irán a partir de ahí pues mira hacia delante me da todo lo bueno que viene seguro que era una hazaña al fútbol femenino español y no sólo el Barça llegaremos a lo más alto otra vez

Voz 1

02:13

y finalmente me quedo sobre todo con con que creo que he dado un paso adelante respecto al año pasado que creo que he aprendido mucho este año de de él estaba las y que me ha servido para para dar este paso adelante así que mi objetivo es seguir mejorando a usted siendo mejor día a día