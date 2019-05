Carrusel último tramo: Hablamos con David Silva y Bordalás (18/05/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel deportivo Cadena SER pues van a ser las once y media de la noche señor Yago de Vega qué tal muy buenas Daniel muy buenas todo lo entretenidos con la final de

Voz 1763 00:08 Sampe es evidentemente femenina que era el gran día no ha podido ser amaina con las posiciones de Europa que al final ya sabes que es para para el Sevilla ya sobre todo para el Valencia que es equipo de Champions y bueno lo que ha pasado los últimos tres partidos Eurovisión

Voz 1991 00:23 hemos estado está yendo no soy excesivamente muy seguidor de este certamen pero oye bueno

Voz 1 00:30 es cualquier motivo es bueno para juntarse con los colegas Poch arreglara la separación estoy aquí tengo a todos los con

Voz 1991 00:35 de ahí que han pedido algo de cena están viendo es de están haciendo incluso sus porras que bueno al fin y al cabo yo la canción de Mickey es la primera vez que la olla

Voz 1 00:43 ha sido cuando lo hemos puesto bueno eso sí yo he tiene rollo

Voz 1991 00:46 pegadiza votos

Voz 1025 00:48 bueno ya veremos

Voz 1 00:50 en fin que acabó ahora no no vamos a contar los votos

Voz 1991 00:53 está esto con actores el el experto

Voz 1 00:56 la Cadena SER no falta de hecho unas hecho unas plantillas y todo bueno fenomenal hasta dispuesto a la juventud lo he dicho bueno iremos contando durante el

Voz 1991 01:05 en el programa cómo van las votaciones de de España ya hemos dicho antes la relación

Voz 1 01:09 que nos dejen volver nos conformamos acabó la Liga en Primera División disputado la última jornada

Voz 1991 01:14 evidentemente todo decidido lo último ha sido lo que tiene que ver con el descenso estaba casi todo decidido antes el inicio pero está confirmado porque se salva Celta de Vigo baja segunda El Girona Celta de Vigo dos Rayo Vallecano dos goles de Embarba de penalti Álvaro García para los madrileños se ponían cero dos Yago Aspas de penalti y luego Yago Aspas otra vez que novedad este año en el Celta de Vigo ponía Se dos dos definitivo que yo creo que maquilla un poco la imagen quedado hoy al Celta de Vigo que es un poco reflejo lo que ha sido este equipo durante el resto del año morada Yago Aspas que se va hasta los veinte goles en una temporada en el que su equipo ha estado peleando por salvarse hasta la última jornada tiene mucho mérito yo afirmo no me equivoco este Celta de Vigo este año sino Aspas estarían segunda divisa

Voz 1763 01:58 bueno no te olvides además Yago que ha estado tres meses parado

Voz 1991 02:01 directores sigues con tres Moyá merecerá la acabado con veintiséis veintisiete goles perfectamente

Voz 1763 02:07 en el otro partido le ha ganado la alavesa tiro

Voz 1991 02:08 Ana dos uno el Girona que confirma su descenso a Segunda División acompañado Sky al Rayo y una las imagináramos vista También Abelardo cuando estaban al terreno de juego despidiéndose es bueno sonaba a despedida más bien porque estaba con lágrimas en los ojos ha dado una especie de vuelta Mendizorroza en Llanos comentaba hace y Fernández en el tramo de de Carrusel que que incluso no se podía tomar un año para él para tratar temas personales ya coger más fuerza para el año que viene a ver si si coge algo Manquillo en la pelea por Europa lo contaba Dani la Champion finalmente para el Valencia que ha derrotado en Zorrilla Valladolid cero dos el Getafe finalmente acaba quinto tras empatar a dos contra el Villarreal en casa ya se había también cumplió le ganó al Athletic dos cero con goles de vendió y de Munir e acaba sexto y esto además provoca que el Athletic eh pues pierda la posición europea porque estaba al iniciar la jornada séptimo pero como le ha ganado al español la Real Sociedad dos cero es el Espanyol el que se encarama eses séptima posición lo que le da opción de jugar Europa League la próxima temporada eso sí va a tener que disputar las previas con lo cual para finales de julio ya tiene que ir afinando la puntería el el Espanyol para intentar pasar las previas instar en la fase final de de de la Europa League así que vamos a resumir lo la Liga queda así Barcelona campeón segunda Atlético de Madrid III Real Madrid cuarto Valencia estos cuatro equipos van a la Champions el año que viene el Getafe el Sevilla y el Espanyol que como digo tiene que disputar esas previas van a la Europa League bajas segunda División Huesca Rayo Vallecano Girona antes de contar el resto de noticias del día en en Inglaterra se ha disputado la final de la FA Cup la verdad es que le ha pasado por encima al Manchester City al Watford seis cero con goles de David Silva que ha metido el primero de Brooklyn Gabriel Jesús hija actriz de de Sterling nos pide paso nuestro compañero Álvaro de Grado porque ha ido con los campeones que consiguen el triplete y está con protagonista

Voz 1 03:58 hola Álvaro qué tal muy buenas hola buenas noches qué tal

Voz 0107 04:01 al aquí están todos los futbolistas del Manchester City hoy han ganado el cuarto título de la temporada el City titula su promoción como formidables haciendo el juego de palabras Ford cuatro cuatro títulos Community si él a principios de temporada Copa de la Liga después Premier League y hoy Efe y aquí viene David Silva el primer goleador de seis cero que ha metido hoy en Manchester City ya te escuchan Larguero

Voz 1991 04:23 hola David qué tal buenas noches hola

Voz 0487 04:25 anoche muchísimas felicidades

Voz 1991 04:28 gracias qué manera acabar la temporada con triplete fantástico no

Voz 0487 04:32 se contento porque ha sido un año largo muchos partido y bueno al final ha sido un año redondo hemos conseguido cómodo dice el triplete para acabar la temporada y notaba ocasiones pues la verdad es que eh contentos y ahora toca disfrutar

Voz 1991 04:46 dime sufrir vamos a decir que hoy sufrido poco de porque ahí pasa por encima al Watford Magín no que no es no esperábais un partido tan plácido notan como

Voz 0487 04:53 bueno al principio partido de estuvieron sus ocasiones sabíamos que ellos en la segunda jugada son muy peligroso igual no nos caro alguna ocasión dar alguna lo luego marcado el primero enojado más tranquilidad ya al segundo pues en lo más antes del descanso y la verdad que pues cuando bajó delante marcado impartió así puedes ayudar

Voz 1991 05:12 tenía ganas no sé si de quitarnos la espina después de la eliminación de Champions

Voz 0487 05:18 bueno no sabemos que una temporada tan larga tan difícil aquí en Inglaterra puede conseguir de estos tres título era muy difícil no porque no lo ha conseguido nadie la historia eh bueno somos

Voz 1025 05:33 de haberlo conseguido

Voz 0487 05:35 después de la Champions montó dicho bueno yo creo que hicimos una eliminatoria buena fue en en pequeños detalles al final sí pero bueno esto son cosas que pasan en el fútbol ahí hay que seguir en la temporada que viene será otra nueva sí bueno pero ahora toca un poco disfrutar de lo que hemos conseguido yo voy a disfrutar un poco dominan de de la familia a los amigos

Voz 1025 05:57 es verán ahora te pregunto por la temporada que viene pero ha dicho

Voz 1991 06:00 Guardiola en sala de prensa que conseguir este triplete es más difícil que ganar la Champions estás de acuerdo

Voz 0487 06:07 bueno yo creo que al final si no se ha hecho nunca a un fútbol tal y como aquí en Inglaterra sino sabes yo será por algo es muy difícil muchos partido durante el año para conseguir esto hay que rotar mucho tener una un buen equipo no buen está bueno lo hemos hecho oí sí que es una cosa muy difícil la Champion yo creo que al final son menos partido en eliminatorias puede pasar cualquier cosa Hay esto al final son durante todo el año oye David llevas muy

Voz 1991 06:38 de temporadas en el Manchester City que es una auténtica barbaridad termina contrato al terminar las siguientes decir cumples la década la década con la camiseta al City

Voz 0487 06:48 bueno la verdad que son muchos años aquí siempre lo he dicho desde el primer momento me han tratado de maravilla increíble tanto conmigo como con mi familia he bueno ya veremos lo que pasa la temporada que viene un modo has dicho me queda otro año oí veremos a ver qué pasa

Voz 1 07:06 vamos que ahora mismo podríamos decir que no sabe si vas estará el año que viene

Voz 0487 07:11 bueno en el fútbol se pueden pasar muchas cosas pero yo estoy muy contento aquí siempre lo he dicho y bueno me queda otro año así que seguro que voy a empezar a me lo digo porque parece que va a Rodri para allá lo digo porque cuando tienes un compañero si viene pues con una mano siempre lo compañero y en este caso a Rodri lo conozco de la selección de los última bese por eso es un buen chico y si viene pues estaremos con los brazos abiertos me quedan dos

Voz 1991 07:34 es para terminar de verdad eh entiendes las críticas a Guardiola por no conseguir la Champions en los años que lleva en el City

Voz 0487 07:43 buenas siempre buena crítica siempre buena crítica pero bueno lo que está consiguiendo aquí es muy importante se ha conseguido la Liga después de diez años y dos años seguido oí bueno y ahora ha conseguido el triplete yo creo que estamos siendo muy buenas cosas que no se habían conseguido algo muy difícil aquí bueno la Champions sabemos que pueden pasar muchas cosas como he dicho ante pequeño y no hemos hemos tenido la suerte de poder lograrla pero bueno yo creo que cada años estamos hablando más Ica año va difícil y acabo lo más

Voz 1991 08:15 importante es lo que uno tiene en casa en la gente que tiene alrededor tú lo has pasado mal lo sabemos en en en los últimos meses los últimos años hoy hemos visto a tu hijo en el campo por encima de eso no hay nada

Voz 0487 08:29 por supuesto que no la verdad que no la verdad que te llena de alegría no tener una familia un hijo y bueno después la verdad es que después de lo que hemos pasado que fue un año difícil que vaya todo muy bien pues la verdad que es una alegría inmensa hay bueno tenemos la suerte de que va todo todo muy bien

Voz 1 08:47 pues nos alegramos de verdad la manda un mensaje por cierto a Cazorla

Voz 0487 08:51 se hable con él hablé con él porque gente muy amigo mío que milagro lo ha pasado muy mal la sufrió mucho ahí la verdad que se lo merece lo merece porque aparte de los futbolista que quedó sabemos es una gran persona

Voz 1991 09:04 David Silva enhorabuena por este título que completa el triplete del City esta temporada un abrazo que vaya bien muchas gracias degradó temporada al margen de la Champions que digamos es el no es el gran lunar esta temporada el equipo de Guardiola pero los cuatro títulos tres de ellos muy importantes desde luego la temporada para enmarcar

Voz 0107 09:23 eso sí el dominio en el fútbol inglés del Manchester City es incuestionable y hoy había varios periodistas aquí que bueno comentaban que al final el triunfo de hoy es como una jornada cualquiera en la Premier League y que han conseguido natural izar las victorias y las goleadas en el día a día del fútbol inglés es incuestionable que el Manchester City ahora mismo el equipo a tiro en Inglaterra que lo han demostrado esta temporada con cuatro títulos y que la Champions todavía puede esperar

Voz 1991 09:47 gracias y enhorabuena por el curro un abrazo

Voz 0107 09:50 buenas noches adiós éxito del City

Voz 1991 09:53 en Inglaterra con esos cuatro títulos uno de ellos menor pues hablamos fundamentalmente del del triplete en la Liga de Campeones femenina ya sabéis que jugaba el Barça que hacía historia que llegaba por primera vez un equipo español a final de la Champions se ha medido al gran coco de esta competición como es el Olympique de Lyon que ha demostrado que sigue siendo el mejor equipo en el continente porque ya en el minuto diecinueve iba ganando tres cero el

Voz 1025 10:16 el conjunto francés al final ha acabado cuatro uno

Voz 1991 10:20 a maneras creo que que dar la enhorabuena hay que dar la enhorabuena a este equipo a este Barça femenino que ha competido hasta el final que ha plantado cara Ike asentado yo creo las bases para yo creo no vamos a tardan muchos años en volver a ver a otro equipo español la Liga de Campeones íbamos dar dar un poquito más pero creo que de aquí a unos añitos vamos a celebrar títulos europeos de los equipos españoles que están creciendo

Voz 1763 10:42 un montón en Europa fíjate yo lo contábamos en en Carrusel con Jordi Martí que ha baja que ver que es la mejor jugadora del mundo es Balón de Oro y bueno y ocho hattrick evidentemente ha roto lo ha renunciado a él

Voz 1991 10:53 primero renunciaron al Mundial para que la agentes según

Voz 1763 10:55 día del mérito que tiene que que el Barça haya llegado a la final o cualquier club español que puede ir evolucionando Adaja que ver cobra al mes unos cuarenta mil cincuenta mil euros aproximadamente al mes que es el doble de lo que recibiría una jugadora no profesional de la Liga que es aproximadamente la mitad anualmente si se llega a aprobar el salario mínimo que son veinte mil euros es que la diferencia también en cuanto a dinero presupuestos es abismal

Voz 1991 11:21 no no pero el hecho de precisamente el intentar equiparar todo eso es renunciar al Mundial es que es alucinante la cosa en el mejor momento de su carrera comer

Voz 1763 11:29 el tema heroína comenta sin lugar a dudas

Voz 1991 11:32 eh para luchar por polvo además con toda la razón del mundo por la equidad en el en el salario de las compañeras de profesión en este caso completamos con en Alemania la Bundesliga para al Bayern de Munich séptima temporada consecutiva goleado al Eintracht de Frankfurt cinco uno el Borussia Dortmund ganó cero dos pero necesitaba más que tropezarse el Bayern así que no le sirvió para ganar el título en tenis Rafa Nadal se metió en la final del Master mil de Roma después de derrotar en semis al griegos y Tsipras vamos a oír hablar mucho de si Tsipras ya estamos oyendo hablar mucho de de este jugador me da a mí que es el futuro jugador de gas dar muchos títulos los próximos años Nadal a buscar el título contra el serbio Novak Djokovic así que tenemos partidazo en el Mundial de motociclismo han disputado dos oficiales Gran Premio de Francia en Moto GP pole para Márquez Petrus segundo y tercero en Moto dos mejor tiempo para Jorge Navarro con Alex Márquez tercero en Moto3 primero saldrá el británico aquí los horarios de las carreras once de la noche la Moto3 a las doce y veinte Moto2 ya a las dos de la tarde Moto GP en el Giro de Italia ha disputado la octava etapa victoria al esprín del australiano Caleb deban sin cambios en la general donde sigue como líder el italiano Valerio Conti con Juan José Rojas como mejor español en segunda posición las once y cuarenta y dos resumido todo empezamos

Voz 1 13:43 pues nada pero si estoy en Eurovisión arrasan age de elefante no te gustan me gustan rollo Becara y no se les votaría porque tienen demasiada calidad entiendo menos televisión no lo digo como Schuster pues probablemente tenga demasiada calidad para estar en Eurovisión esto es hay que verles a festivales para Spanair de ejemplo

Voz 1763 14:03 oye has dicho Axel Torres le hemos preguntado que qué equipo que grupo español llevaría Saro visión ya ha dicho el Lobos Lesbian

Voz 1 14:09 les Annecy o hombre es es un grupo contrastado que lleva veinticinco años en esto de la música Salomé y Rafael hace mil años pillaron alguien eh yo es que soy más de la cuerda Iturralde tiene que haber de todo la Viñals

Voz 1763 14:22 doctor Fortuño con Italia crees habla poco de eso

Voz 1991 14:25 el que va a ir a la Champions la próxima temporada es el Valencia Pedro Morata qué tal muy buenas

Voz 6 14:30 hola buenas noches no falló el equipo de Marcelino

Voz 1991 14:33 lo hizo lo que tenía que hacer viendo la temporada que se ha vivido en en Mestalla en el Valencia y la verdad es que movidito desde el inicio temporada el equipo empate con dudas Marcelino también en momentos en el que parecía que no se terminaba de confiar en él quién se lo iba a decir pero vamos yo te digo al final de la primera vuelta

Voz 6 14:53 hombre yo te voy a confesar una cosa hoy que ha terminado la temporada que va a reflejar perfectamente la situación llegaba la jornada diecinueve es decir el partido en Mestalla Valencia Valladolid y en esa jornada diecinueve que todavía no se había disputado el Valencia llegaba esa jornada con veintidós puntos de diecinueve partidos e dieciocho partidos disputados llegaba con dieciséis goles marcados dieciséis goles encajados yo puedo hoy eh revelar con con absoluta fiabilidad que el entrenador del Valencia Marcelino García Toral en una conversación esa noche previa al partido entre el Valencia y el Valladolid me confesó que si el Valencia no ganaba el próximo partido ante el Valladolid el creía que ya no volvía a Mestalla y que probablemente les instituía Voro esta es la realidad de aquel momento en el que además Yago el Valencia no ganó porque el Valencia empató el partido aunque fue un partido mereció ganar el Valencia claramente en Mestalla no lo es no lo ganó el Valencia a pesar de ello más Marcelino fue sostenido por Mateo Alemany en la decisión más trascendente que se tomó durante la temporada en el Valencia después determinar esa jornada fíjate el siguiente dato que te voy a dar el Sevilla estaba diez puntos por encima del Valencia y el propio Marcelino en rueda de prensa dijo que veía prácticamente dificilísima la posibilidad de jugar la Champions la siguiente temporada bueno pues en la segunda vuelta el Valencia le ha recortado doce puntos al Sevilla y hoy es el Valencia que está en la Champions

Voz 1991 16:33 esto de alguna forma Pedro tú crees que refuerza Marcelino en el Valencia

Voz 6 16:40 yo creo que refuerza primero de todo a Mateo Alemany esto es una cuestión que además fíjate lo que te voy a decir para mí es más importante que se haya visto reforzado Mateo Alemany que se vea reforzado Marcelino porqué porque en aquellos momentos en lo que yo te estoy diciendo que el Valencia sólo empataba partidos es que los datos de la primera vuelta del Valencia Yago fueron datos en cuanto a goles marcados a favor del Valencia eran datos de equipo de descenso el Valencia cuando terminó la primera vuelta había marcado sólo diecisiete goles Rodrigo llevaba dos goles nada más Santi Mina llevaba dos goles y el Valencia llevaba los mismos goles en contra que a favor en aquel

Voz 0841 17:20 momento en el que Anil Murcia

Voz 6 17:22 el presidente del Valencia filtró a varios medios de comunicación que mérito tenía dudas el director general del Valencia salió en rueda de prensa Inés hijo públicamente aquella frase de Marcelino

Voz 7 17:35 a seguir iba a seguir iba a seguir iba a seguir

Voz 6 17:38 será jugó el director general del Valencia tuvo que ir a Singapur incluso acompañando a Anil Murphy para justificar esa decisión ante Peter Lim luego esta decisión ahora con con lo que ha sucedido y con la final de la Copa del Rey a la vuelta de la esquina refuerza Mateo Alemany lo cual significa que fuerza el criterio profesional deportivo de alguien que hace una simbiosis perfecta con Marcelino para mí fíjate lo que te digo insisto es más importante que el Ejecutivo primero deportivo el club esté reforzado al máximo para que las decisiones sean tomadas con la coherencia que se toman ahora no con la que se tomaban antes

Voz 1 18:12 Ximo vas mano qué tal buenas noches hola muy buenas Yago que han dicho los protagonistas tras lograr el objetivo

Voz 0962 18:19 pues han respirado estaban muy felices muchos coincidían con Marcelino eso de a mediados de enero en que era prácticamente imposible conseguir la clasificación para la Champions fíjate que habían disputado diecinueve partidos en la primera vuelta fue aquella racha de empates once empates sólo cuatro victorias sólo cuatro derrotas pero once empates y eso hacía presagiar que la segunda vuelta iba a ser algo muy parecido que había que centrarse en la Europa League donde había caído el Valencia tras ser eliminado en Champions y en la Copa pose ir pasando rondas mira por dónde Zancada o las puertas de una final europea que era el pasaporte más rápido que se veía para ir a la Liga de Campeones pero se han encontrado sobre todo con las tres victorias en las tres últimas semanas que les ha cambiado la cara a los jugadores eliminados en la Europa League las victorias ante el Huesca ante el Alavés hoy eh cómo lo ha conseguido con sufrimiento en la primera media hora pero luego ya liberando Se con los goles de Carlos Soler ir Rodrigo pues era satisfacción han respirado los jugadores vuelven a estar en la Liga de Campeones y ahora se refuerza su moral para lo que pueda pasar dentro de una semana en el Benito Villamarín ante el Barça en el colofón del año del centenario así que objetivo conseguido el objetivo que les puso el culo al principio de temporada han salido tan contentos como te podías imaginar ir reconocimiento el primero el de Marcelino hacia la labor de sus jugadores

Voz 8 19:49 este año con muchísimas dificultades una primera vuelta donde hemos sufrido mucho a donde hemos tenido muchísimos problemas pero mira afortunadamente este grupo humano y profesional que me toca dirigieran ha sabido dar la vuelta a toda esa situación muy lograr la cuarta posición con tres con tres adjudicadas jugar el partido de la primera vuelta diez puntos cuando finalizó el mismo de la Champions creo que nuestros jugadores esta plantilla ha hecho intemporal on

Voz 9 20:24 sí quiero en nombre del cuerpo

Voz 8 20:26 el Rennes gracias por ello

Voz 0962 20:28 todos quieren estar todos quieren sumar para muestra un botón con dos vía que ha reaparecido contra pronóstico recortando plazos hoy para estar también disponible la semana que viene en la final ha sido esta semana que se te ha puesto entre ceja que querías volver enseguida para la primera de las cocinas

Voz 10 20:48 mira yo quería volver es normal no como como he dicho antes de jugador bueno el fútbol es nuestra vida entonces yo quería sólo sólo volver para en el campo no para mí no no fue no fue muy rápido fue fue normal es que todo el trabajo que hemos planteado con con todo el equipo

Voz 0962 21:10 entonces estoy en una final conseguida nos falta la otra

Voz 10 21:18 sí bueno eso un partido muy difícil no jugamos contra el campeón de la Liga no entonces pero bueno eso es una final y entonces hay que hay que preparar ahora

Voz 1 21:31 para salir a ganarlo gracias un abrazo hasta mañana Straw Morata esto no ha acabado cumplido el objetivo de la Champions que la la final de Copa

Voz 6 21:40 sí queda la final de Copa yo creo que ese se va a jugar con el impulso que ha acogido denuncia después de clasificarse para una competición que veían prácticamente perdida solamente tengo que decirte un par de datos más Yago porque creo que es importante para reflejar los las dos últimas temporadas incluyendo está estar Valencia hecho cuarto clasificado el cuarto clasificado es decir con gente sería al frente Mateo Alemany Marcelino la doble m el Valencia hecho la temporada pasada cuarto semifinalista de Copa esta temporada actual cuarto tú semifinalista de Europa League y finalista de la Copa del Rey las dos temporadas anteriores a estas dos Yago el Valencia hizo décimo segundo décimo segundo fueron las temporadas de Gary Neville de Paco Ayestarán de Prandelli Yves oro salvando los muebles a en en en última instancia el Valencia hecho esta segunda vuelta XXXVIII puntos si hubiese hecho una primera vuelta normal porque el Valencia en esta segunda vuelta ha marcado el doble de goles que en la primeras el problema fue ese que el Valencia se atascó en cuanto a goles y el Valencia hubiese hecho una primera vuelta como esta segunda habría sumado setenta y seis puntos que son los puntos que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid bueno la final de la Copa del Rey me preguntadas por ella evidentemente se sabe ante quién se juega ir todo el mundo está pendiente de cómo va a estar desmotivado de motivado le eh Leonel Messi pero el Valencia tiene esperanzas puestas a un solo partido con la paja que está teniendo el Barça y el subidón de adrenalina de la Champions de disputarle de tú a tú la final de la Copa del Rey se ha al Barça la gana bueno si la gana desde el año dos mil cuatro el Valencia no ha hecho una temporada en la que juegue una final se clasifique para Champions si además la gana imagínate

Voz 1991 23:24 esto no ha acabado queda ese título en juego el Valencia

Voz 1 23:27 puede redondear esta temporada en el que ha estado cerca en la Europa League en el que al final ha acabado cuarto uno que puede llevarse un título de más contra el Barcelona lo contaremos gracias Morata hasta luego adiós buenas noches la verdad que repasando la temporada esa de Gary Neville fue soberanía del fue Terry

Voz 1763 23:42 el quiero por la gatera acuérdate de que de repente se marchó un día paterna hay allí no apareció ni Dios

Voz 1 23:46 correcto bueno ahora aprendí

Voz 1991 23:49 el Valencia también de todo eso pendiente de ese partido estaba el Getafe el euro Getafe el fantástico Getafe El Getafe de los récords el Getafe de Bordalás el Getafe que ha tenido enganchado una afición que ha disfrutado pero de una forma fantástica esta temporada y que pues evidentemente esperaba al final del del partido al gran héroe este año que era su técnico Bordalás han tenido que para el coche han tenido que atender evidentemente buen Bustos ha hecho fotos ha firmado autógrafos ha sido fantástico Paco Hernández qué tal muy buenas

Voz 11 24:21 qué tal buenas noches ha empatado a dos contra el Villarreal pero yo

Voz 1991 24:23 pero ellas han dejado un poquito llevar viendo lo que pasaba con el partido de Valencia en en Zorrilla su partido lo tenían completamente controlado al final ha acabado empatando el el Villarreal pero vamos esto no empaña el gran temporada del conjunto azulón eh

Voz 12 24:36 desde luego que no Yago fíjate que durante veintitrés minutos el Getafe ha sido equipo de Champions esos minutos en los que Portillo había adelantado al equipo azulón el Valencia todavía no iba ganando después llegó el gol del Valencia el Getafe pues se dejó empatar el partido con un error defensivo y en la segunda parte basó o algo parecido se volvió a adelantar al Getafe empató el Villarreal un Getafe que ha hecho una temporada histórica cincuenta y nueve puntos el Getafe va a jugar en Europa League por tercera vez en su historia no la ciudad desde el año dos mil diez después de un año fantástico el año de Jorge Molina que con treinta y siete años ha metido catorce goles en Primera División el año de Gené que ha estado espectacular en defensa de Jaime Mata que ha debutado en Primera que ha ido con la selección pero sobre todo Yago lo decías tú el año de José Bordalás el técnico del Getafe que ha conducido este equipo lo cogió en dos mil dieciséis con el equipo en Segunda División a puestos de descenso a Segunda División B dos años y medio después lo mentir Balic haciendo la mejor temporada de la historia del Getafe en Primera División y metiéndose en hebreo

Voz 1025 25:32 once y cincuenta y cinco minutos José Bordalás qué tal

Voz 1 25:35 buenas noches hola buenas noches qué tal

Voz 1991 25:38 cómo vamos de detención

Voz 13 25:41 tranquilos tranquilos ya se acabó la temporada ahí la verdad es que concepto feliz si otra quedo me me imagino

Voz 1991 25:50 Bono a sentarse o a tumbarse a a recordar momentos de esta temporada cómo empezó como se ha ido desarrollando las sensaciones que ha vivido todavía no he tenido esos momentos no esos no se esos minutos que uno separa a pensarlo lo que ha hecho durante este año

Voz 13 26:06 no la verdad es que no ahora ahora mismo estoy aquí con con unos amigos hijo tiene estamos bueno pues de alguna manera de intentado tratando disfrutar unos minutos no de de lo que ha sido una temporada si yo bueno dando de las gracias a la todos por por su apoyo durante todos estos años duda durante toda la temporada y iban ahora momentos de reflexión y de ir de valorar realmente lo que lo que ha hecho el equipo

Voz 1991 26:38 no ha escuchado el pitido final del partido que ha pensado que es el ha pasado por la cabeza

Voz 13 26:43 bueno pues que se te pasa por la cabeza que que porfía y acabó la temporada que por fin acabó el estrés la tensión y que y que al final puede ser realidad no lo que el equipo ha conseguido que es estar en Europa e impensable al comienzo del campeonato te pasan muchas cosas por la cabeza te acuerdas de de las personas queridas de tus padres en fin de de mucha gente

Voz 1991 27:14 hombre uno ya sabe que el Getafe acaba de completar la mejor temporada en la historia de de en su historia pero no sé si queda un pequeño sabor agridulce de haber tenido tan cerca la puerta la cuarta posición de haber estado tantas jornadas peleando por derecho propio esa cuarta posición las dos últimas jornadas haya escapado

Voz 13 27:34 no no para nada no pero yo no creo que se haya escapado en las dos últimas nosotros entraba dentro de lo posible de perder en Cannes no nosotros ahora reflexionas un poco quizá el partido es hacia hacia o el que fue decisivo porque habían perdido había perdido el Sevilla el día anterior había perdido Valencia casa por la mañana a las doce y bueno nosotros ese partido teníamos muchas esperanzas pero pero bueno todo el mundo sabe que que que el equipo a pesar de de merecerlo pues al final al cosechar una derrota que que eso nos privó de marcar un poquito diferenciado de distancia Hay ya hubiese sido muy difícil perder esa cuarta plaza que bueno como todo el mundo sabe hubieron dos acciones

Voz 14 28:22 con todas

Voz 13 28:24 pero bueno eso forma parte de lo que es una temporada regular bueno tenemos que estar más que satisfechos porque no contar a principios del campeonato estar en ropa de cuero

Voz 1991 28:36 evidentemente en ese partido el Getafe ya lo digo yo no lo dice usted fue perjudicado por las actuaciones arbitral las decisiones arbitrales las revisiones del del bar no ha sido el único partido que Getafe Miami me viene a la cabeza ahora Bilbao también en una jugada último practicamente instante con un penalti creo que es Ángel Ángela mata

Voz 1 28:55 a todo el mapa todos rédito en qué

Voz 1991 28:57 valoración hace del del bar de esta primera temporada

Voz 13 29:00 bueno la verdad es que yo creo que es la tecnología y yo siempre he estado Fagor sigo estándolo porque el bar son muchos ojos no y cámaras desde diferentes

Voz 14 29:12 culo si no bueno

Voz 13 29:14 para porque los humanos al final tenemos errores nos equivocamos equivoca los árbitros nos equivocamos lo estéticos te todos pero la tecnología hace que que esos errores que había antes pues eh que no se produzcan no que se produzca es lo menos posible bueno esta temporada ha sido la primera temporada yo creo que conforme vaya a pasar el tiempo se irá seguirá mejorando oí y bueno al final todos estarán mucho más contentos

Voz 1991 29:46 no es la primera vez durante este año durante esta temporada que oímos lo de no quieren que estemos en la cuarta posición eh ha tenido en algún momento esa sensación

Voz 13 29:58 no no no para nada no al final no se puede pensar en el momento de de calentó pero para nada yo no he tenido esa sensación yo creo que

Voz 15 30:11 afortunadamente tenemos suma

Voz 13 30:13 una Liga excepcional tenemos grandes profesionales antes de árbitros litros yo creo que lo mejor es dos mejores de ver mundo los mejores de Europa a lo mejor el mundo hoy por lo tanto no hay porque me motivo para pensar otra cosa

Voz 1991 30:29 como dos emotivas que siente cuando todo el Coliseum canta eso de Bordalás te quiero

Voz 13 30:36 la verdad es que se te ponen los pelos de punta y es una sensación increíble no se puede dejar vivir hay que sentirla bueno sólo tengo palabras de agradecimiento porque de alguna manera reconocen Maher los resultados tu dedicación y tu compromiso tu trabajo son muchos Nos trabajando para para de alguna manera conseguir un éxito en el fútbol profesional y conseguir e ir creciendo con mucha humildad es algo algo increíble la verdad que desde aquí le doy las gracias a todos los aficionados a vehículo presidente bueno es una sensación increíble

Voz 1991 31:21 de hecho me han contado que al final del partido cuando salías con tu coche había tanta gente del Getafe tantos aficionados que querían

Voz 1 31:28 lo darte la enhorabuena o simplemente hacer una foto contigo que has dicho me bajo me bajo porque me tengo que parar

Voz 13 31:34 sí sí sí yo siempre lo he dicho al final los aficionados disfrutan de Jesús de su entrenador de sus jugador de su equipo y bueno y esto forma parte de nuestro trabajo tenemos que de alguna manera satisfacer los porque se lo merece no están están todo el año animando a alentado ahí ayudando de alguna manera al equipo y es forma parte y además a mí me gusta yo siempre lo he dicho de los aficionados también esa Pérez no a nivel personal a nivel humano a todos los niveles

Voz 1991 32:12 ese ese segundo momento emotivo ha sido cuando ha querido acordar no de de su padre en la en la rueda de prensa

Voz 13 32:20 sí sí sin duda mis padres sufrieron mucho trabajar mucho para sacar a a muchos hermanos adelante hay igual no nos han ayudado mucho nos ha enseñado valores nos han enseñado muchísimas cosas allí y la verdad es que te acuerdas de ellos no que desafortunadamente ya no está con nosotros Si bueno seguro que y estarían orgullosos de del trabajo ni para siempre me animado la nunca nunca bajar nunca

Voz 14 32:57 a decaer siempre hacia delante

Voz 13 33:01 y al final lo que uno se propone al final acaba consiguiendo lo

Voz 1991 33:06 el hecho de que el equipo acabase cuarto o quinto esta temporada determina alguna forma condiciona el futuro de Bordalás al frente del banquillo

Voz 13 33:15 no no para nada no la clasificación no tienen nada que ver fin final no es eso no es motivo para para que un técnico mi caso

Voz 14 33:28 decida o no la continuidad

Voz 13 33:31 además recordó que yo tengo contrato y que algunas llamado contrato de por lo tanto no no tengo mete otra posibilidad que no sea debe continuar

Voz 1991 33:41 el podría podríamos decir que porque nos consta que hay gente que ir clubes que se han interesado por su trabajo que ha querido paralizar todo hasta el día de hoy es decir hasta terminar la temporada ya hablaremos si tengo que hablar con alguien si eso

Voz 13 33:56 lo que le trasladamos al presidente porque consideraba que no era bueno hablar de futuro porque el fútbol cambia muy muy rápidamente y al final resulta puede ser bueno si mañana el equipo en un equipo pequeño de que no hay que olvidar ir darle mucho valor a lo que ha hecho el equipo puesto que hace dos meses equipo por ejemplo como Girona que ganó en Leganés que parecía o estaba prácticamente salvado y ha acabado desafortunadamente no

Voz 1991 34:32 sí sí

Voz 13 34:34 el equipo que ganó en el Bernabéu equipo que eliminó al Atleti de Copa del Rey y que al final acabó descendiendo

Voz 16 34:41 es muy difícil

Voz 13 34:43 sí muy dura a la Primera División española de las más la más importante del mundo hay que darle mucho valor a lo que lo que hizo el equipo ahora mismo no no es de preocupación no podíamos de piernas de una manera de de día a día es el objetivo que tenía el equipo

Voz 0455 35:02 yo sí me lo dices el creo quiero decir el Le Pen

Voz 1991 35:05 segundo tiene decidido ya su futuro o todavía no sabe dónde va a estar el año que viene

Voz 13 35:11 el como te he comentado yo tengo contrato sí bueno en fútbol nunca sabes lo que puede pasar mañana para bien para mal yo unas personas que siempre pienso en el en el momento en el presente no pienso en el futuro yo ahora mismo ya es el momento de pensar en nada

Voz 1 35:31 pero sí pero pero bueno vamos

Voz 13 35:34 incluso

Voz 1 35:35 unas horas hablamos la semana hablamos bueno le voy a cambiar un poco la pregunta siempre

Voz 1991 35:43 a decir de que va a depender que sigan el Getafe quiero decir que condicionantes tienen que darse para decir presente Ángel me quedo Sam quedo sigo con este proyecto

Voz 13 35:52 no no no va a depender al presidente reconoce yo reconozco el el sabe lo que yo lo que yo deseo lo que yo quiero lo que lo que yo les digo que necesita el equipo porque no hay que olvidar que la temporada que viene ahí estamos en tres competiciones

Voz 1 36:12 tanto yo eso no

Voz 13 36:14 sí yo hemos hemos visto casos de de equipos que que jugaron en Europa

Voz 0666 36:20 como acabamos pagándolo

Voz 13 36:22 en la competición en la Liga

Voz 1 36:24 Villarreal va el año que jugó Champions uno de esos Champions acabó bajándose

Voz 13 36:28 el Celta también jugó Champions

Voz 1 36:31 correcto sí sí sí sí

Voz 13 36:33 sí bueno hay una exigencia moral de te pueden llegar para eso no practica numerosa hay un nivel alto es fundamental al final la exigencia es máxima y eso es importantísimo yo lo sé lo sabe bueno vamos a a tener calma ya planifica contra actividad íbamos a ver qué pasa en los próximos días si lleva ahora disfrutar

Voz 1 37:03 pues unos días únicamente con

Voz 13 37:06 con que ha sido una una temporada trepidante muy exigente y muy bonita la verdad

Voz 1991 37:14 pues sí ahora toca disfrutar después esta temporada tan intensa en tan histórica para el Getafe acabo cómo se lleva eso de ser el entrenador de moda del fútbol español

Voz 1 37:23 bueno es que a mí me lo dices

Voz 13 37:26 muy a menudo la verdad que bueno no no me considero al entrenador de moda me consideran un entrenador tiene que que sigues creciendo que sigue sorprendiendo oí que intenta hacerlo mejor pero pero bueno feliz y contento por el reconoce tener todo de tu trabajo de tu dedicación

Voz 1991 37:46 me acabo de otras que lo estábamos comentando antes a la redacción en una rueda prensa yo creo estaba algo caliente en creo que además después de Anoeta creo que fue cuando le dijeron Pepe buenas noches y usted dijo no José no le molesta que le llamen Pepe Bordalás yo de toda la vida

Voz 1 38:01 el conocido como Pepe Bordalás yo esta noche incluso lejos

Voz 1991 38:04 he saludado como José Bordalás odio no vaya a ser que lo primero que me diga de Pepe nada

Voz 13 38:08 para nada no no me molesta para nada pero pero sólo me llaman los personas de mucha mucha concede mucha relación no pero no porque me molesta hace mucho

Voz 1 38:20 todo lo contrario

Voz 13 38:22 nada yo quería también agradeceros a todos a los medios porque bueno habéis tenido un comportamiento ejemplar conmigo todo momento me habéis apoyado y respetado y bueno daros las gracias y la enhorabuena también a vosotros

Voz 1991 38:37 bueno de momento lo llamó José Bordalás espero algún día poder llamarle Pepe Mister sea como sea enhorabuena por este pedazo de temporada y que el futuro sea lo mejor un abrazo

Voz 13 38:45 muchísimas gracias

Voz 1991 38:57 antes de seguir analizando lo que nos ha dejado esta última jornada de Liga estábamos pendientes de las quinientas millas de Indianápolis José Antonio Ponseti

Voz 1 39:05 qué tal muy buenas qué tal cómo estás feliz madrugada

Voz 1991 39:08 aún me parece a mí que Alonso no tiene buena noticias no

Voz 1025 39:10 pues no nos hemos quedado en el límite en el puesto treinta y uno por tanto no la vamos a jugar mañana en la última vuelta la última vueltas en han quitado la situación que estaba en el puesto treinta Fernando ha hecho un Tien Pazo Graham Raja el que ha quedado en el puesto diecisiete Oriol Serviá en el XIX ya estará en las quinientas millas pero claro el problema lo que tú decías Fernando mañana está en lo que a mí no me gusta porque es el que lo que yo llamo el grupo la muerte es lo que llaman las Robin shout que es que es la última oportunidad que como la última gala si ventaja las bueno Fernando ha estado marcando tiempo de veintinueve de treinta o sea que yo creo que de los seis cinco realmente porque ha habido uno que tenga un accidente de los seis que es de la van a jugar mañana pues yo creo que Fernando tiene las mejores opciones esto funciona de la siguiente manera ya hablo de horario español a las cinco menos cuarto de la tan de de cinco menos cuarto a cinco y cuarto son esa media horita seres da para entrenamientos libres

Voz 0841 40:10 vale ya las seis y cuarto y hasta

Voz 1025 40:12 a las siete y cuarto ahí nos la jugamos porque me diréis qué tal es que mañana al final es probable que le puedas ganar a tus compañeros pero pero estás en pista ya no hay mucha tensión los muros está muy cerca cualquier mínimo fallo te deja fuera de las quinientas y y bueno no no es una buena noticia llegar a esto pero es lo que hay es lo que tenemos

Voz 1991 40:38 eh Ponseti pueda haber tocado pueda haber quedado tocado el coche después del accidente

Voz 1 40:42 digo Fernando el miércoles yo lo he comentado en alguna

Voz 1025 40:45 estoy en en Carrusel que yo creo que a lo mejor no estaba ajustado lo suficientemente bien con o como pretendía Fernando que estuviera dicho lo dicho sí que es cierto que que entiendo que lleva motor Chevy que son los que están funcionando mejor el top cinco de de los clasificados hoy llevan el mismo motor que Fernando por tanto entiendo que puede ser una cuestión de chasis por tanto que a lo mejor hay algún problema como lo que me estaba insinuando a la hora de de pelear hoy para tener un buen coche para meterse entre los treinta no

Voz 1991 41:19 eh y claro pensando en que vamos a ser positivos no mañana sabiéndose mete e Iván Hypo consigue competir las quinientas ni en de ambos pero claro entrando en la repesca casi al final fue las opciones de victoria está muy reducidas no quiero decir las sensaciones no son buenas

Voz 0841 41:35 las sensaciones no son buenas pero tenéis que te

Voz 1025 41:37 tener en cuenta que en estas carreras sobre todo en las quinientas millas pasan mucho

Voz 0841 41:41 esas cosas que yo yo yo

Voz 1025 41:44 después personaje lo digo deporte no estarían al grupo de favoritos

Voz 1991 41:46 a priori no no no para nada para nada

Voz 1025 41:49 pero pero pero es importante en estas carreras a diferencia quizá de la Fórmula uno no que nos tiene más acostumbrados hace un par de años cuando mucha gente se empezó a enganchar de mala manera con esto de de la India de las quinientas millas porque verían a Fernando participar también participaba Oriol Serviá en la que edición IL la del año pasado también Oriol bueno el las estrategias por ejemplo de Fernández de Oriol fueran absolutamente opuestas Oriol prefirió ir en el en el grupo de atrás pan para llegar a final de carrera en el grupo alante y Fernando apuntó a ir en el grupo de adelante y hasta que reventó el motor estuvo en el grupo adelante Oriol estando del grupo atrás se chocó después de abandono de Oriol cuando iba cuarto en todo es o no no sí si nos metemos en la pelea que nadie descarte nada

Voz 7 42:43 insisto no es tanto los favoritos es muy muy muy completo

Voz 1025 42:48 uno ganar viniendo desde atrás pero bueno estrechaba Fernando Alonso hizo dos que tenemos en carrera tanto Fernando como Oriol Serviá son dos auténticos cracks en los suyos ya que yo me espero cualquier cosa

Voz 1991 43:00 bueno lo primero es lo primero que es mañana meterse en podré competir en en la carrera y luego ya ven como dice Pons estos esto es muy largo eres eres fan de Eurovisión

Voz 1025 43:10 sí un paso menos si me estaba ambientes

Voz 0455 43:12 estabas esperando ahora entrar contigo y tenía el ojo

Voz 1025 43:15 puesto en Fernando estado viendo a Madonna ahí te diré una cosa las primeras vueltas han sido como la de Fernando eh

Voz 0985 43:23 es bastante justo en el NO DO de yo yo así dos si ha sido una sensación de que no

Voz 0487 43:31 va va lenta sanción lentas no no no no estaban del todo

Voz 1025 43:35 quería estar mañana a ver qué dice la gente pero me ha dado

Voz 1 43:39 dicho esto justo lo estábamos mirando antes cuántos años tiene Madonna sesenta castañas tiene Madonna que lleva ya por lo menos uno por lo menos sesenta clavado alabado sesenta años ya firmo llegar a los sesenta como para Madonna

Voz 1025 43:51 vamos como un roble yo también dónde hay que firmar ahora

Voz 17 43:54 como totalmente de acuerdo contigo

Voz 1991 43:56 eh esto hemos pasado ya tres votaciones creo no han votado tres países llevamos cero no rojito vale

Voz 1 44:01 me encuentro en la línea de España en los últimos años en la asonada contamos cómo le va a Fernando posee un abrazo

Voz 1025 44:09 que contemos que se ha metido en las quinientas millas y el próximo domingo es este explicando a ver qué ha pasado

Voz 1 44:14 a sacarse señor a descansar hasta mañana un abrazo enorme gracias chavales

Voz 1991 44:17 en retomamos el hilo de lo que ha dejado hoy la última jornada de Liga habíamos hablado del Valencia del Getafe y nos queda el Sevilla el Sevilla que buscaba una carambola N tenía que ganarle al Athletic y esperar a que palmas en el Getafe y el Valencia para arrebatarle la cuarta posición que da derecho a jugar la Champions la próxima temporada ha cumplido porque ha ganado al Athletic que la Trini por cierto se queda sin sin Europa League ha ganado dos cero pero evidentemente no han cumplido las otras premisas así que no va a estar en Champions si va a estar en Europa League Santi Ortega qué tal

Voz 1 44:45 muy buenas la Yago qué tal buenas noches han cumplido pero evidentemente que fallas en los otros será complicadísimo carambola difícil queda en España Eurovisión desde luego Etoo no eso es imposible ya te lo digo algo no saca Italia cincuenta hay tres puntos